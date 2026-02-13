Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 27

FPL GW27 rankings and projections: updated Fantasy Premier League player tiers for every position. Who to start, captain, buy and avoid ahead of Gameweek 27.
February 13, 2026
Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 27
February 13, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Welcome to RotoWire's FPL GW27 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.

Join the RotoWire Soccer FPL group!

FPL GW27 FIXTURES (ET)

Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats

Fantasy Premier League: GW27 Cheat Sheet

FPL GAMEWEEK 27 PLAYER RANKINGS

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
11   Erling HaalandMCIMCI v. NEWF14.968.77.30
2 1  Cole PalmerCHECHE v. BRNM10.614.97.18
3 2  Antoine SemenyoMCIMCI v. NEWM7.949.47.07
4 3  Bruno FernandesMUNMUN at EVEM9.836.56.66
5  1 Daniel MunozCRYCRY v. WOLD5.98.16.57
62   Joao PedroCHECHE v. BRNF7.745.36.34
7 4  Mohamed SalahLIVLIV at NFOM14.014.16.28
83   Igor ThiagoBREBRE v. BHAF7.030.06.19
9  2 Daniel BallardSUNSUN v. FULD4.63.06.19
10 5  Bukayo SakaARSARS at TOTM9.87.76.07
11 6  Morgan RogersAVLAVL v. LEEM7.630.55.98
12 7  EstevaoCHECHE v. BRNM6.42.45.98
13 8  Bryan MbeumoMUNMUN at EVEM8.622.45.93
14  3 Tyrick MitchellCRYCRY v. WOLD5.02.05.83
15  4 Omar AldereteSUNSUN v. FULD4.16.45.80
16  5 Malo GustoCHECHE v. BRND4.92.05.77
174   Ollie WatkinsAVLAVL v. LEEF8.69.05.77
185   Hugo EkitikeLIVLIV at NFOF8.925.45.73
19 9  Emiliano BuendiaAVLAVL v. LEEM5.30.55.73
20 10  Ismaila SarrCRYCRY v. WOLM6.43.85.73
21  6 Marc CucurellaCHECHE v. BRND6.117.25.71
226   Jorgen Strand LarsenCRYCRY v. WOLF6.11.75.64
23 11  Pedro NetoCHECHE v. BRNM7.04.95.62
24 12  Phil FodenMCIMCI v. NEWM8.210.05.61
25 13  Leandro TrossardARSARS at TOTM6.81.35.60
26 14  Moises CaicedoCHECHE v. BRNM5.78.05.54
27  7 Trevoh ChalobahCHECHE v. BRND5.823.85.54
287   Dominic Calvert-LewinLEELEE at AVLF5.911.05.53
29  8 GabrielARSARS at TOTD7.143.05.52
30 15  Iliman NdiayeEVEEVE v. MUNM6.23.95.52
31  9 Nico O'ReillyMCIMCI v. NEWD4.94.75.49
32 16  Cody GakpoLIVLIV at NFOM7.35.35.48
338   Viktor GyokeresARSARS at TOTF8.813.35.47
34  10 Maxence LacroixCRYCRY v. WOLD5.16.35.46
35 17  RodriMCIMCI v. NEWM6.30.55.43
36 18  Vitaly JaneltBREBRE v. BHAM4.90.35.41
37 19  Enzo FernandezCHECHE v. BRNM6.922.85.38
38 20  Dango OuattaraBREBRE v. BHAM5.80.65.37
399   Danny WelbeckBHABHA at BREF6.13.75.33
40  11 Jurrien TimberARSARS at TOTD6.431.15.32
41 21  Declan RiceARSARS at TOTM7.635.55.28
42 22  Matheus CunhaMUNMUN at EVEM8.18.65.27
43  12 Chris RichardsCRYCRY v. WOLD4.42.75.26
44 23  CasemiroMUNMUN at EVEM5.62.35.26
45 24  James GarnerEVEEVE v. MUNM5.24.25.24
46 25  Amad DialloMUNMUN at EVEM6.21.85.22
47 26  Dominik SzoboszlaiLIVLIV at NFOM6.75.35.20
48 27  Amine AdliBOUBOU at WHUM5.40.35.18
4910   Brian BrobbeySUNSUN v. FULF5.51.35.16
5011   EvanilsonBOUBOU at WHUF7.02.85.14
51 28  Harry WilsonFULFUL at SUNM6.020.65.11
52  13 Rayan Ait-NouriMCIMCI v. NEWD5.73.85.10
5312   Taty CastellanosWHUWHU v. BOUF5.50.15.08
54 29  Florian WirtzLIVLIV at NFOM8.413.75.07
55 30  Alex ScottBOUBOU at WHUM5.00.85.07
56 31  Brenden AaronsonLEELEE at AVLM5.40.75.05
57 32  Kevin SchadeBREBRE v. BHAM6.91.15.01
58  14 Riccardo CalafioriARSARS at TOTD5.66.55.01
59  15 Wesley FofanaCHECHE v. BRND4.40.55.00
60  16 Ian MaatsenAVLAVL v. LEED4.20.64.96
61  17 Nordi MukieleSUNSUN v. FULD4.613.74.96
6213   Jarrod BowenWHUWHU v. BOUF7.68.64.94
63  18 Trai HumeSUNSUN v. FULD4.50.34.93
64  19 Harry MaguireMUNMUN at EVED4.31.64.88
65 33  Evann GuessandCRYCRY v. WOLM6.20.04.86
66 34  Ibrahim SangareNFONFO v. LIVM4.90.14.86
67 35  Amadou OnanaAVLAVL v. LEEM4.80.74.85
6814   Junior KroupiBOUBOU at WHUF4.77.24.85
69 38  Mateus FernandesWHUWHU v. BOUM5.50.44.84
70  20 Marcos SenesiBOUBOU at WHUD4.815.54.84
71 36  Lewis CookBOUBOU at WHUM4.90.14.83
72 37  Elliot AndersonNFONFO v. LIVM5.45.94.82
73 39  Enzo Le FeeSUNSUN v. FULM4.91.24.79
7415   Dominic SolankeTOTTOT v. ARSF7.21.34.76
75  21 William SalibaARSARS at TOTD6.114.44.75
76  22 Virgil van DijkLIVLIV at NFOD5.921.34.73
77 40  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE v. MUNM4.93.24.73
78   1Robert SanchezCHECHE v. BRNG4.915.04.68
79 41  Douglas LuizAVLAVL v. LEEM4.90.14.66
80  23 Matheus NunesMCIMCI v. NEWD5.43.24.66
81   2Dean HendersonCRYCRY v. WOLG5.07.44.66
82 42  Kaoru MitomaBHABHA at BREM6.12.04.65
83  24 Sepp van den BergBREBRE v. BHAD4.50.64.63
84 43  Martin ZubimendiARSARS at TOTM5.35.94.61
85  25 Lisandro MartinezMUNMUN at EVED4.81.04.61
86 44  Harvey BarnesNEWNEW at MCIM6.11.44.61
87 45  Jefferson LermaCRYCRY v. WOLM4.90.14.60
88 46  Kobbie MainooMUNMUN at EVEM4.61.24.58
8916   Callum WilsonWHUWHU v. BOUF5.80.64.57
90  26 Matty CashAVLAVL v. LEED4.911.54.56
9117   Thierno BarryEVEEVE v. MUNF5.71.24.56
92  27 Ibrahima KonateLIVLIV at NFOD5.43.04.56
93 47  Idrissa GueyeEVEEVE v. MUNM5.40.14.55
94 48  Ethan AmpaduLEELEE at AVLM4.90.24.54
95 49  Ryan GravenberchLIVLIV at NFOM5.54.64.54
96 50  Conor GallagherTOTTOT v. ARSM5.40.24.53
97 51  Diego GomezBHABHA at BREM4.90.24.52
9818   Zian FlemmingBRNBRN at CHEF5.30.34.51
99 52  Alexis Mac AllisterLIVLIV at NFOM6.21.24.50
100 53  RayanBOUBOU at WHUM5.50.74.50
101 54  Adam WhartonCRYCRY v. WOLM5.00.64.47
102 55  Joao PalhinhaTOTTOT v. ARSM5.50.84.45
103 56  Martin OdegaardARSARS at TOTM7.81.74.43
104 57  Mathias JensenBREBRE v. BHAM4.90.14.41
105  28 Joachim AndersenFULFUL at SUND4.54.74.41
106   3David RayaARSARS at TOTG5.935.34.40
107 60  Tomas SoucekWHUWHU v. BOUM5.70.24.39
108 58  Ryan SessegnonFULFUL at SUNM5.40.24.38
109  29 Marc GuehiMCIMCI v. NEWD5.236.74.38
11019   Raul JimenezFULFUL at SUNF6.11.84.36
111 59  Archie GrayTOTTOT v. ARSM4.80.14.36
112 61  Jadon SanchoAVLAVL v. LEEM5.80.24.35
113 62  Anthony GordonNEWNEW at MCIM7.22.14.30
114   4Robin RoefsSUNSUN v. FULG4.911.74.30
115  30 Kristoffer AjerBREBRE v. BHAD4.40.24.30
116 63  Carlos BalebaBHABHA at BREM4.51.54.28
117  31 James TarkowskiEVEEVE v. MUND5.712.24.28
118 64  Angel GomesWOLWOL at CRYM5.00.04.27
119 65  Noah OkaforLEELEE at AVLM5.50.14.26
12020   Mateus ManeWOLWOL at CRYF4.63.14.26
121  32 Jorge CuencaFULFUL at SUND4.30.14.25
122 66  Georginio RutterBHABHA at BREM5.60.44.25
123 67  Nicolas DominguezNFONFO v. LIVM5.00.04.24
124 68  Morgan Gibbs-WhiteNFONFO v. LIVM7.33.74.23
125  33 Andrew RobertsonLIVLIV at NFOD5.71.04.22
126 69  Alex IwobiFULFUL at SUNM6.30.74.22
127 70  Ilia GruevLEELEE at AVLM4.70.14.22
128 71  Callum Hudson-OdoiNFONFO v. LIVM5.70.74.21
129 72  Pascal GrossBHABHA at BREM5.50.14.21
130 73  Jordan HendersonBREBRE v. BHAM5.00.34.21
131 74  Daichi KamadaCRYCRY v. WOLM5.00.14.20
132 75  Samuel ChukwuezeFULFUL at SUNM5.30.14.20
133 76  Chemsdine TalbiSUNSUN v. FULM4.90.24.18
134  34 MurilloNFONFO v. LIVD5.21.94.17
135 77  Habib DiarraSUNSUN v. FULM5.30.14.17
136 78  Josh LaurentBRNBRN at CHEM4.80.04.16
137 79  Bruno GuimaraesNEWNEW at MCIM7.012.44.13
138 80  Emile Smith RoweFULFUL at SUNM5.60.64.12
139  35 Ezri KonsaAVLAVL v. LEED4.47.74.11
140  36 Diogo DalotMUNMUN at EVED4.54.64.11
141  37 ReinildoSUNSUN v. FULD3.83.34.11
142  38 Jarrad BranthwaiteEVEEVE v. MUND5.30.24.08
14321   Igor JesusNFONFO v. LIVF5.81.44.06
14422   Adam ArmstrongWOLWOL at CRYF5.50.14.06
145  39 James HillBOUBOU at WHUD4.02.94.05
146 81  Lesley UgochukwuBRNBRN at CHEM5.00.14.05
147  40 Michael KayodeBREBRE v. BHAD4.50.64.04
148 82  Pape SarrTOTTOT v. ARSM4.50.94.03
149   5Caoimhin KelleherBREBRE v. BHAG4.610.33.98
150  41 Tyrone MingsAVLAVL v. LEED4.30.63.97
151 84  Crysencio SummervilleWHUWHU v. BOUM5.62.53.96
15223   Tolu ArokodareWOLWOL at CRYF5.40.33.95
153 83  Joao GomesWOLWOL at CRYM5.30.43.95
154  42 Kenny TeteFULFUL at SUND4.50.33.93
155   6Emiliano MartinezAVLAVL v. LEEG5.03.93.82
156  43 Nikola MilenkovicNFONFO v. LIVD5.13.33.81
15724   Randal Kolo MuaniTOTTOT v. ARSF6.90.33.77
158  44 Rodrigo GomesWOLWOL at CRYD4.40.13.77
159  45 Aaron Wan-BissakaWHUWHU v. BOUD4.14.53.72
160   7AlissonLIVLIV at NFOG5.45.83.71
161  46 Konstantinos MavropanosWHUWHU v. BOUD4.40.13.69
162  47 Axel DisasiWHUWHU v. BOUD4.50.13.68
16325   Yoane WissaNEWNEW at MCIF7.30.73.66
164  48 Neco WilliamsNFONFO v. LIVD4.72.93.66
165 85  Jacob MurphyNEWNEW at MCIM5.90.63.65
166 86  Jaidon AnthonyBRNBRN at CHEM5.01.83.64
167  49 Ruben DiasMCIMCI v. NEWD5.53.33.62
168 87  Noah SadikiSUNSUN v. FULM4.90.13.61
169 88  Sandro TonaliNEWNEW at MCIM5.31.03.60
170 89  Tyrique GeorgeEVEEVE v. MUNM4.80.13.58
171  50 Luke ShawMUNMUN at EVED4.50.83.57
172  51 Micky van de VenTOTTOT v. ARSD4.523.83.55
173 90  Bernardo SilvaMCIMCI v. NEWM6.20.63.51
174 91  Sander BergeFULFUL at SUNM4.90.13.50
175  52 Joe RodonLEELEE at AVLD3.93.83.47
176  53 Vitaliy MykolenkoEVEEVE v. MUND4.90.63.47
177   8Senne LammensMUNMUN at EVEG5.02.13.46
178  54 Jaka BijolLEELEE at AVLD3.90.43.46
179 92  Xavi SimonsTOTTOT v. ARSM6.51.23.45
180 93  Marcus EdwardsBRNBRN at CHEM4.70.13.44
181  55 Gabriel GudmundssonLEELEE at AVLD3.83.83.44
182   9Bernd LenoFULFUL at SUNG4.91.53.42
183  56 Yerson MosqueraWOLWOL at CRYD4.30.13.38
184  57 James JustinLEELEE at AVLD3.91.03.36
185 94  HannibalBRNBRN at CHEM4.70.13.36
186  58 Nathan PattersonEVEEVE v. MUND4.40.03.34
187   10Jordan PickfordEVEEVE v. MUNG5.613.73.33
188   11Karl DarlowLEELEE at AVLG3.92.33.29
189  59 Maxime EsteveBRNBRN at CHED3.98.03.26
190  63 El Hadji Malick DioufWHUWHU v. BOUD4.01.53.21
191  60 Malick ThiawNEWNEW at MCID5.04.43.20
192   12Martin DubravkaBRNBRN at CHEG4.032.73.20
193  61 Joel VeltmanBHABHA at BRED4.30.13.20
194  62 Rico HenryBREBRE v. BHAD4.30.23.20
195  64 Hugo BuenoWOLWOL at CRYD4.30.23.20
196   13Gianluigi DonnarummaMCIMCI v. NEWG5.68.93.19
197  65 Adrien TruffertBOUBOU at WHUD4.51.83.18
198  66 Jan Paul van HeckeBHABHA at BRED4.43.63.18
199  67 Santi BuenoWOLWOL at CRYD4.40.13.17
200   14Mads HermansenWHUWHU v. BOUG4.20.23.15
201  68 Joe WorrallBRNBRN at CHED3.80.13.13
202  69 Sven BotmanNEWNEW at MCID4.90.43.12
203   15Guglielmo VicarioTOTTOT v. ARSG4.86.03.08
204  70 Radu DragusinTOTTOT v. ARSD4.50.03.03
205  71 Ferdi KadiogluBHABHA at BRED4.40.32.99
206   16Stefan OrtegaNFONFO v. LIVG4.70.22.93
207   17Djordje PetrovicBOUBOU at WHUG4.54.32.89
208  72 Ola AinaNFONFO v. LIVD4.72.32.89
209  73 Ladislav KrejciWOLWOL at CRYD4.50.12.77
210  74 Jayden BogleLEELEE at AVLD4.40.22.75
211  75 Lewis DunkBHABHA at BRED4.51.02.71
212   18Jose SaWOLWOL at CRYG4.21.22.69
213   19Bart VerbruggenBHABHA at BREG4.55.62.69
214  76 Djed SpenceTOTTOT v. ARSD4.21.02.60
215  77 Lewis HallNEWNEW at MCID5.32.52.52
216   20Nick PopeNEWNEW at MCIG5.14.72.47
217  78 Alex JimenezBOUBOU at WHUD4.50.22.46
218  79 Dan BurnNEWNEW at MCID5.03.22.41
219  80 Bashir HumphreysBRNBRN at CHED3.90.12.29
220  81 Kyle WalkerBRNBRN at CHED4.41.11.68

More FPL Tips for Gameweek 27

FPL GW27 Rankings

FPL GW27 Injury News

GW27 Predicted Lineups

RotoWire's Fixture Difficulty Ranker

FPL GW27 Differentials

FPL GW27 Best Teams to Target for Upcoming Fixtures

FPL GW27 Best Free Hit

Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
