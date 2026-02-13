Welcome to RotoWire's FPL GW27 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.
FPL GW27 FIXTURES (ET)
- 10:00 am: Aston Villa vs. Leeds United
- 10:00 am: Brentford vs. Brighton & Hove Albion
- 10:00 am: Chelsea vs. Burnley
- 12:30 pm: West Ham United vs. AFC Bournemouth
- 3:00 pm: Manchester City vs. Newcastle United
- 9:00 am: Crystal Palace vs. Wolverhampton
- 9:00 am: Nottingham Forest vs. Liverpool
- 9:00 am: Sunderland vs. Fulham
- 11:30 am: Tottenham Hotspur vs. Arsenal
- 3:00 pm: Everton vs. Manchester United
FPL GAMEWEEK 27 PLAYER RANKINGS
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Erling Haaland
|MCI
|MCI v. NEW
|F
|14.9
|68.7
|7.30
|2
|1
|Cole Palmer
|CHE
|CHE v. BRN
|M
|10.6
|14.9
|7.18
|3
|2
|Antoine Semenyo
|MCI
|MCI v. NEW
|M
|7.9
|49.4
|7.07
|4
|3
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN at EVE
|M
|9.8
|36.5
|6.66
|5
|1
|Daniel Munoz
|CRY
|CRY v. WOL
|D
|5.9
|8.1
|6.57
|6
|2
|Joao Pedro
|CHE
|CHE v. BRN
|F
|7.7
|45.3
|6.34
|7
|4
|Mohamed Salah
|LIV
|LIV at NFO
|M
|14.0
|14.1
|6.28
|8
|3
|Igor Thiago
|BRE
|BRE v. BHA
|F
|7.0
|30.0
|6.19
|9
|2
|Daniel Ballard
|SUN
|SUN v. FUL
|D
|4.6
|3.0
|6.19
|10
|5
|Bukayo Saka
|ARS
|ARS at TOT
|M
|9.8
|7.7
|6.07
|11
|6
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL v. LEE
|M
|7.6
|30.5
|5.98
|12
|7
|Estevao
|CHE
|CHE v. BRN
|M
|6.4
|2.4
|5.98
|13
|8
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN at EVE
|M
|8.6
|22.4
|5.93
|14
|3
|Tyrick Mitchell
|CRY
|CRY v. WOL
|D
|5.0
|2.0
|5.83
|15
|4
|Omar Alderete
|SUN
|SUN v. FUL
|D
|4.1
|6.4
|5.80
|16
|5
|Malo Gusto
|CHE
|CHE v. BRN
|D
|4.9
|2.0
|5.77
|17
|4
|Ollie Watkins
|AVL
|AVL v. LEE
|F
|8.6
|9.0
|5.77
|18
|5
|Hugo Ekitike
|LIV
|LIV at NFO
|F
|8.9
|25.4
|5.73
|19
|9
|Emiliano Buendia
|AVL
|AVL v. LEE
|M
|5.3
|0.5
|5.73
|20
|10
|Ismaila Sarr
|CRY
|CRY v. WOL
|M
|6.4
|3.8
|5.73
|21
|6
|Marc Cucurella
|CHE
|CHE v. BRN
|D
|6.1
|17.2
|5.71
|22
|6
|Jorgen Strand Larsen
|CRY
|CRY v. WOL
|F
|6.1
|1.7
|5.64
|23
|11
|Pedro Neto
|CHE
|CHE v. BRN
|M
|7.0
|4.9
|5.62
|24
|12
|Phil Foden
|MCI
|MCI v. NEW
|M
|8.2
|10.0
|5.61
|25
|13
|Leandro Trossard
|ARS
|ARS at TOT
|M
|6.8
|1.3
|5.60
|26
|14
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE v. BRN
|M
|5.7
|8.0
|5.54
|27
|7
|Trevoh Chalobah
|CHE
|CHE v. BRN
|D
|5.8
|23.8
|5.54
|28
|7
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE at AVL
|F
|5.9
|11.0
|5.53
|29
|8
|Gabriel
|ARS
|ARS at TOT
|D
|7.1
|43.0
|5.52
|30
|15
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE v. MUN
|M
|6.2
|3.9
|5.52
|31
|9
|Nico O'Reilly
|MCI
|MCI v. NEW
|D
|4.9
|4.7
|5.49
|32
|16
|Cody Gakpo
|LIV
|LIV at NFO
|M
|7.3
|5.3
|5.48
|33
|8
|Viktor Gyokeres
|ARS
|ARS at TOT
|F
|8.8
|13.3
|5.47
|34
|10
|Maxence Lacroix
|CRY
|CRY v. WOL
|D
|5.1
|6.3
|5.46
|35
|17
|Rodri
|MCI
|MCI v. NEW
|M
|6.3
|0.5
|5.43
|36
|18
|Vitaly Janelt
|BRE
|BRE v. BHA
|M
|4.9
|0.3
|5.41
|37
|19
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE v. BRN
|M
|6.9
|22.8
|5.38
|38
|20
|Dango Ouattara
|BRE
|BRE v. BHA
|M
|5.8
|0.6
|5.37
|39
|9
|Danny Welbeck
|BHA
|BHA at BRE
|F
|6.1
|3.7
|5.33
|40
|11
|Jurrien Timber
|ARS
|ARS at TOT
|D
|6.4
|31.1
|5.32
|41
|21
|Declan Rice
|ARS
|ARS at TOT
|M
|7.6
|35.5
|5.28
|42
|22
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN at EVE
|M
|8.1
|8.6
|5.27
|43
|12
|Chris Richards
|CRY
|CRY v. WOL
|D
|4.4
|2.7
|5.26
|44
|23
|Casemiro
|MUN
|MUN at EVE
|M
|5.6
|2.3
|5.26
|45
|24
|James Garner
|EVE
|EVE v. MUN
|M
|5.2
|4.2
|5.24
|46
|25
|Amad Diallo
|MUN
|MUN at EVE
|M
|6.2
|1.8
|5.22
|47
|26
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV at NFO
|M
|6.7
|5.3
|5.20
|48
|27
|Amine Adli
|BOU
|BOU at WHU
|M
|5.4
|0.3
|5.18
|49
|10
|Brian Brobbey
|SUN
|SUN v. FUL
|F
|5.5
|1.3
|5.16
|50
|11
|Evanilson
|BOU
|BOU at WHU
|F
|7.0
|2.8
|5.14
|51
|28
|Harry Wilson
|FUL
|FUL at SUN
|M
|6.0
|20.6
|5.11
|52
|13
|Rayan Ait-Nouri
|MCI
|MCI v. NEW
|D
|5.7
|3.8
|5.10
|53
|12
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU v. BOU
|F
|5.5
|0.1
|5.08
|54
|29
|Florian Wirtz
|LIV
|LIV at NFO
|M
|8.4
|13.7
|5.07
|55
|30
|Alex Scott
|BOU
|BOU at WHU
|M
|5.0
|0.8
|5.07
|56
|31
|Brenden Aaronson
|LEE
|LEE at AVL
|M
|5.4
|0.7
|5.05
|57
|32
|Kevin Schade
|BRE
|BRE v. BHA
|M
|6.9
|1.1
|5.01
|58
|14
|Riccardo Calafiori
|ARS
|ARS at TOT
|D
|5.6
|6.5
|5.01
|59
|15
|Wesley Fofana
|CHE
|CHE v. BRN
|D
|4.4
|0.5
|5.00
|60
|16
|Ian Maatsen
|AVL
|AVL v. LEE
|D
|4.2
|0.6
|4.96
|61
|17
|Nordi Mukiele
|SUN
|SUN v. FUL
|D
|4.6
|13.7
|4.96
|62
|13
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU v. BOU
|F
|7.6
|8.6
|4.94
|63
|18
|Trai Hume
|SUN
|SUN v. FUL
|D
|4.5
|0.3
|4.93
|64
|19
|Harry Maguire
|MUN
|MUN at EVE
|D
|4.3
|1.6
|4.88
|65
|33
|Evann Guessand
|CRY
|CRY v. WOL
|M
|6.2
|0.0
|4.86
|66
|34
|Ibrahim Sangare
|NFO
|NFO v. LIV
|M
|4.9
|0.1
|4.86
|67
|35
|Amadou Onana
|AVL
|AVL v. LEE
|M
|4.8
|0.7
|4.85
|68
|14
|Junior Kroupi
|BOU
|BOU at WHU
|F
|4.7
|7.2
|4.85
|69
|38
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU v. BOU
|M
|5.5
|0.4
|4.84
|70
|20
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU at WHU
|D
|4.8
|15.5
|4.84
|71
|36
|Lewis Cook
|BOU
|BOU at WHU
|M
|4.9
|0.1
|4.83
|72
|37
|Elliot Anderson
|NFO
|NFO v. LIV
|M
|5.4
|5.9
|4.82
|73
|39
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN v. FUL
|M
|4.9
|1.2
|4.79
|74
|15
|Dominic Solanke
|TOT
|TOT v. ARS
|F
|7.2
|1.3
|4.76
|75
|21
|William Saliba
|ARS
|ARS at TOT
|D
|6.1
|14.4
|4.75
|76
|22
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV at NFO
|D
|5.9
|21.3
|4.73
|77
|40
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE v. MUN
|M
|4.9
|3.2
|4.73
|78
|1
|Robert Sanchez
|CHE
|CHE v. BRN
|G
|4.9
|15.0
|4.68
|79
|41
|Douglas Luiz
|AVL
|AVL v. LEE
|M
|4.9
|0.1
|4.66
|80
|23
|Matheus Nunes
|MCI
|MCI v. NEW
|D
|5.4
|3.2
|4.66
|81
|2
|Dean Henderson
|CRY
|CRY v. WOL
|G
|5.0
|7.4
|4.66
|82
|42
|Kaoru Mitoma
|BHA
|BHA at BRE
|M
|6.1
|2.0
|4.65
|83
|24
|Sepp van den Berg
|BRE
|BRE v. BHA
|D
|4.5
|0.6
|4.63
|84
|43
|Martin Zubimendi
|ARS
|ARS at TOT
|M
|5.3
|5.9
|4.61
|85
|25
|Lisandro Martinez
|MUN
|MUN at EVE
|D
|4.8
|1.0
|4.61
|86
|44
|Harvey Barnes
|NEW
|NEW at MCI
|M
|6.1
|1.4
|4.61
|87
|45
|Jefferson Lerma
|CRY
|CRY v. WOL
|M
|4.9
|0.1
|4.60
|88
|46
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN at EVE
|M
|4.6
|1.2
|4.58
|89
|16
|Callum Wilson
|WHU
|WHU v. BOU
|F
|5.8
|0.6
|4.57
|90
|26
|Matty Cash
|AVL
|AVL v. LEE
|D
|4.9
|11.5
|4.56
|91
|17
|Thierno Barry
|EVE
|EVE v. MUN
|F
|5.7
|1.2
|4.56
|92
|27
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV at NFO
|D
|5.4
|3.0
|4.56
|93
|47
|Idrissa Gueye
|EVE
|EVE v. MUN
|M
|5.4
|0.1
|4.55
|94
|48
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE at AVL
|M
|4.9
|0.2
|4.54
|95
|49
|Ryan Gravenberch
|LIV
|LIV at NFO
|M
|5.5
|4.6
|4.54
|96
|50
|Conor Gallagher
|TOT
|TOT v. ARS
|M
|5.4
|0.2
|4.53
|97
|51
|Diego Gomez
|BHA
|BHA at BRE
|M
|4.9
|0.2
|4.52
|98
|18
|Zian Flemming
|BRN
|BRN at CHE
|F
|5.3
|0.3
|4.51
|99
|52
|Alexis Mac Allister
|LIV
|LIV at NFO
|M
|6.2
|1.2
|4.50
|100
|53
|Rayan
|BOU
|BOU at WHU
|M
|5.5
|0.7
|4.50
|101
|54
|Adam Wharton
|CRY
|CRY v. WOL
|M
|5.0
|0.6
|4.47
|102
|55
|Joao Palhinha
|TOT
|TOT v. ARS
|M
|5.5
|0.8
|4.45
|103
|56
|Martin Odegaard
|ARS
|ARS at TOT
|M
|7.8
|1.7
|4.43
|104
|57
|Mathias Jensen
|BRE
|BRE v. BHA
|M
|4.9
|0.1
|4.41
|105
|28
|Joachim Andersen
|FUL
|FUL at SUN
|D
|4.5
|4.7
|4.41
|106
|3
|David Raya
|ARS
|ARS at TOT
|G
|5.9
|35.3
|4.40
|107
|60
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU v. BOU
|M
|5.7
|0.2
|4.39
|108
|58
|Ryan Sessegnon
|FUL
|FUL at SUN
|M
|5.4
|0.2
|4.38
|109
|29
|Marc Guehi
|MCI
|MCI v. NEW
|D
|5.2
|36.7
|4.38
|110
|19
|Raul Jimenez
|FUL
|FUL at SUN
|F
|6.1
|1.8
|4.36
|111
|59
|Archie Gray
|TOT
|TOT v. ARS
|M
|4.8
|0.1
|4.36
|112
|61
|Jadon Sancho
|AVL
|AVL v. LEE
|M
|5.8
|0.2
|4.35
|113
|62
|Anthony Gordon
|NEW
|NEW at MCI
|M
|7.2
|2.1
|4.30
|114
|4
|Robin Roefs
|SUN
|SUN v. FUL
|G
|4.9
|11.7
|4.30
|115
|30
|Kristoffer Ajer
|BRE
|BRE v. BHA
|D
|4.4
|0.2
|4.30
|116
|63
|Carlos Baleba
|BHA
|BHA at BRE
|M
|4.5
|1.5
|4.28
|117
|31
|James Tarkowski
|EVE
|EVE v. MUN
|D
|5.7
|12.2
|4.28
|118
|64
|Angel Gomes
|WOL
|WOL at CRY
|M
|5.0
|0.0
|4.27
|119
|65
|Noah Okafor
|LEE
|LEE at AVL
|M
|5.5
|0.1
|4.26
|120
|20
|Mateus Mane
|WOL
|WOL at CRY
|F
|4.6
|3.1
|4.26
|121
|32
|Jorge Cuenca
|FUL
|FUL at SUN
|D
|4.3
|0.1
|4.25
|122
|66
|Georginio Rutter
|BHA
|BHA at BRE
|M
|5.6
|0.4
|4.25
|123
|67
|Nicolas Dominguez
|NFO
|NFO v. LIV
|M
|5.0
|0.0
|4.24
|124
|68
|Morgan Gibbs-White
|NFO
|NFO v. LIV
|M
|7.3
|3.7
|4.23
|125
|33
|Andrew Robertson
|LIV
|LIV at NFO
|D
|5.7
|1.0
|4.22
|126
|69
|Alex Iwobi
|FUL
|FUL at SUN
|M
|6.3
|0.7
|4.22
|127
|70
|Ilia Gruev
|LEE
|LEE at AVL
|M
|4.7
|0.1
|4.22
|128
|71
|Callum Hudson-Odoi
|NFO
|NFO v. LIV
|M
|5.7
|0.7
|4.21
|129
|72
|Pascal Gross
|BHA
|BHA at BRE
|M
|5.5
|0.1
|4.21
|130
|73
|Jordan Henderson
|BRE
|BRE v. BHA
|M
|5.0
|0.3
|4.21
|131
|74
|Daichi Kamada
|CRY
|CRY v. WOL
|M
|5.0
|0.1
|4.20
|132
|75
|Samuel Chukwueze
|FUL
|FUL at SUN
|M
|5.3
|0.1
|4.20
|133
|76
|Chemsdine Talbi
|SUN
|SUN v. FUL
|M
|4.9
|0.2
|4.18
|134
|34
|Murillo
|NFO
|NFO v. LIV
|D
|5.2
|1.9
|4.17
|135
|77
|Habib Diarra
|SUN
|SUN v. FUL
|M
|5.3
|0.1
|4.17
|136
|78
|Josh Laurent
|BRN
|BRN at CHE
|M
|4.8
|0.0
|4.16
|137
|79
|Bruno Guimaraes
|NEW
|NEW at MCI
|M
|7.0
|12.4
|4.13
|138
|80
|Emile Smith Rowe
|FUL
|FUL at SUN
|M
|5.6
|0.6
|4.12
|139
|35
|Ezri Konsa
|AVL
|AVL v. LEE
|D
|4.4
|7.7
|4.11
|140
|36
|Diogo Dalot
|MUN
|MUN at EVE
|D
|4.5
|4.6
|4.11
|141
|37
|Reinildo
|SUN
|SUN v. FUL
|D
|3.8
|3.3
|4.11
|142
|38
|Jarrad Branthwaite
|EVE
|EVE v. MUN
|D
|5.3
|0.2
|4.08
|143
|21
|Igor Jesus
|NFO
|NFO v. LIV
|F
|5.8
|1.4
|4.06
|144
|22
|Adam Armstrong
|WOL
|WOL at CRY
|F
|5.5
|0.1
|4.06
|145
|39
|James Hill
|BOU
|BOU at WHU
|D
|4.0
|2.9
|4.05
|146
|81
|Lesley Ugochukwu
|BRN
|BRN at CHE
|M
|5.0
|0.1
|4.05
|147
|40
|Michael Kayode
|BRE
|BRE v. BHA
|D
|4.5
|0.6
|4.04
|148
|82
|Pape Sarr
|TOT
|TOT v. ARS
|M
|4.5
|0.9
|4.03
|149
|5
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE v. BHA
|G
|4.6
|10.3
|3.98
|150
|41
|Tyrone Mings
|AVL
|AVL v. LEE
|D
|4.3
|0.6
|3.97
|151
|84
|Crysencio Summerville
|WHU
|WHU v. BOU
|M
|5.6
|2.5
|3.96
|152
|23
|Tolu Arokodare
|WOL
|WOL at CRY
|F
|5.4
|0.3
|3.95
|153
|83
|Joao Gomes
|WOL
|WOL at CRY
|M
|5.3
|0.4
|3.95
|154
|42
|Kenny Tete
|FUL
|FUL at SUN
|D
|4.5
|0.3
|3.93
|155
|6
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL v. LEE
|G
|5.0
|3.9
|3.82
|156
|43
|Nikola Milenkovic
|NFO
|NFO v. LIV
|D
|5.1
|3.3
|3.81
|157
|24
|Randal Kolo Muani
|TOT
|TOT v. ARS
|F
|6.9
|0.3
|3.77
|158
|44
|Rodrigo Gomes
|WOL
|WOL at CRY
|D
|4.4
|0.1
|3.77
|159
|45
|Aaron Wan-Bissaka
|WHU
|WHU v. BOU
|D
|4.1
|4.5
|3.72
|160
|7
|Alisson
|LIV
|LIV at NFO
|G
|5.4
|5.8
|3.71
|161
|46
|Konstantinos Mavropanos
|WHU
|WHU v. BOU
|D
|4.4
|0.1
|3.69
|162
|47
|Axel Disasi
|WHU
|WHU v. BOU
|D
|4.5
|0.1
|3.68
|163
|25
|Yoane Wissa
|NEW
|NEW at MCI
|F
|7.3
|0.7
|3.66
|164
|48
|Neco Williams
|NFO
|NFO v. LIV
|D
|4.7
|2.9
|3.66
|165
|85
|Jacob Murphy
|NEW
|NEW at MCI
|M
|5.9
|0.6
|3.65
|166
|86
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN at CHE
|M
|5.0
|1.8
|3.64
|167
|49
|Ruben Dias
|MCI
|MCI v. NEW
|D
|5.5
|3.3
|3.62
|168
|87
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN v. FUL
|M
|4.9
|0.1
|3.61
|169
|88
|Sandro Tonali
|NEW
|NEW at MCI
|M
|5.3
|1.0
|3.60
|170
|89
|Tyrique George
|EVE
|EVE v. MUN
|M
|4.8
|0.1
|3.58
|171
|50
|Luke Shaw
|MUN
|MUN at EVE
|D
|4.5
|0.8
|3.57
|172
|51
|Micky van de Ven
|TOT
|TOT v. ARS
|D
|4.5
|23.8
|3.55
|173
|90
|Bernardo Silva
|MCI
|MCI v. NEW
|M
|6.2
|0.6
|3.51
|174
|91
|Sander Berge
|FUL
|FUL at SUN
|M
|4.9
|0.1
|3.50
|175
|52
|Joe Rodon
|LEE
|LEE at AVL
|D
|3.9
|3.8
|3.47
|176
|53
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE v. MUN
|D
|4.9
|0.6
|3.47
|177
|8
|Senne Lammens
|MUN
|MUN at EVE
|G
|5.0
|2.1
|3.46
|178
|54
|Jaka Bijol
|LEE
|LEE at AVL
|D
|3.9
|0.4
|3.46
|179
|92
|Xavi Simons
|TOT
|TOT v. ARS
|M
|6.5
|1.2
|3.45
|180
|93
|Marcus Edwards
|BRN
|BRN at CHE
|M
|4.7
|0.1
|3.44
|181
|55
|Gabriel Gudmundsson
|LEE
|LEE at AVL
|D
|3.8
|3.8
|3.44
|182
|9
|Bernd Leno
|FUL
|FUL at SUN
|G
|4.9
|1.5
|3.42
|183
|56
|Yerson Mosquera
|WOL
|WOL at CRY
|D
|4.3
|0.1
|3.38
|184
|57
|James Justin
|LEE
|LEE at AVL
|D
|3.9
|1.0
|3.36
|185
|94
|Hannibal
|BRN
|BRN at CHE
|M
|4.7
|0.1
|3.36
|186
|58
|Nathan Patterson
|EVE
|EVE v. MUN
|D
|4.4
|0.0
|3.34
|187
|10
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE v. MUN
|G
|5.6
|13.7
|3.33
|188
|11
|Karl Darlow
|LEE
|LEE at AVL
|G
|3.9
|2.3
|3.29
|189
|59
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN at CHE
|D
|3.9
|8.0
|3.26
|190
|63
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU v. BOU
|D
|4.0
|1.5
|3.21
|191
|60
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW at MCI
|D
|5.0
|4.4
|3.20
|192
|12
|Martin Dubravka
|BRN
|BRN at CHE
|G
|4.0
|32.7
|3.20
|193
|61
|Joel Veltman
|BHA
|BHA at BRE
|D
|4.3
|0.1
|3.20
|194
|62
|Rico Henry
|BRE
|BRE v. BHA
|D
|4.3
|0.2
|3.20
|195
|64
|Hugo Bueno
|WOL
|WOL at CRY
|D
|4.3
|0.2
|3.20
|196
|13
|Gianluigi Donnarumma
|MCI
|MCI v. NEW
|G
|5.6
|8.9
|3.19
|197
|65
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU at WHU
|D
|4.5
|1.8
|3.18
|198
|66
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA at BRE
|D
|4.4
|3.6
|3.18
|199
|67
|Santi Bueno
|WOL
|WOL at CRY
|D
|4.4
|0.1
|3.17
|200
|14
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU v. BOU
|G
|4.2
|0.2
|3.15
|201
|68
|Joe Worrall
|BRN
|BRN at CHE
|D
|3.8
|0.1
|3.13
|202
|69
|Sven Botman
|NEW
|NEW at MCI
|D
|4.9
|0.4
|3.12
|203
|15
|Guglielmo Vicario
|TOT
|TOT v. ARS
|G
|4.8
|6.0
|3.08
|204
|70
|Radu Dragusin
|TOT
|TOT v. ARS
|D
|4.5
|0.0
|3.03
|205
|71
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA at BRE
|D
|4.4
|0.3
|2.99
|206
|16
|Stefan Ortega
|NFO
|NFO v. LIV
|G
|4.7
|0.2
|2.93
|207
|17
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU at WHU
|G
|4.5
|4.3
|2.89
|208
|72
|Ola Aina
|NFO
|NFO v. LIV
|D
|4.7
|2.3
|2.89
|209
|73
|Ladislav Krejci
|WOL
|WOL at CRY
|D
|4.5
|0.1
|2.77
|210
|74
|Jayden Bogle
|LEE
|LEE at AVL
|D
|4.4
|0.2
|2.75
|211
|75
|Lewis Dunk
|BHA
|BHA at BRE
|D
|4.5
|1.0
|2.71
|212
|18
|Jose Sa
|WOL
|WOL at CRY
|G
|4.2
|1.2
|2.69
|213
|19
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA at BRE
|G
|4.5
|5.6
|2.69
|214
|76
|Djed Spence
|TOT
|TOT v. ARS
|D
|4.2
|1.0
|2.60
|215
|77
|Lewis Hall
|NEW
|NEW at MCI
|D
|5.3
|2.5
|2.52
|216
|20
|Nick Pope
|NEW
|NEW at MCI
|G
|5.1
|4.7
|2.47
|217
|78
|Alex Jimenez
|BOU
|BOU at WHU
|D
|4.5
|0.2
|2.46
|218
|79
|Dan Burn
|NEW
|NEW at MCI
|D
|5.0
|3.2
|2.41
|219
|80
|Bashir Humphreys
|BRN
|BRN at CHE
|D
|3.9
|0.1
|2.29
|220
|81
|Kyle Walker
|BRN
|BRN at CHE
|D
|4.4
|1.1
|1.68