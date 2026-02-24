Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 28

FPL GW28 rankings and projections: updated Fantasy Premier League player tiers for every position. Who to start, captain, buy and avoid ahead of Gameweek 28.
February 24, 2026
Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 28
February 24, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Welcome to RotoWire's FPL GW28 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.

FPL GW28 FIXTURES (ET)

Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats

Fantasy Premier League: GW28 Cheat Sheet

FPL GAMEWEEK 28 PLAYER RANKINGS

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
11   Erling HaalandMCIMCI at LEEF14.867.27.10
22   Igor ThiagoBREBRE at BRNF7.131.96.82
3 1  Mohamed SalahLIVLIV v. WHUM14.014.26.80
4 2  Bruno FernandesMUNMUN v. CRYM9.937.26.68
5 3  Anthony GordonNEWNEW v. EVEM7.22.46.62
6 4  Antoine SemenyoMCIMCI at LEEM8.052.16.47
7 5  Dango OuattaraBREBRE at BRNM5.91.46.36
8  1 Marcos SenesiBOUBOU v. SUND4.915.86.35
9 6  Cody GakpoLIVLIV v. WHUM7.35.36.24
103   Hugo EkitikeLIVLIV v. WHUF8.926.46.19
11 7  RodriMCIMCI at LEEM6.30.56.15
12 8  Bukayo SakaARSARS v. CHEM9.87.76.11
13  2 Malick ThiawNEWNEW v. EVED5.04.36.10
14 9  Bryan MbeumoMUNMUN v. CRYM8.622.96.01
15 10  Harvey BarnesNEWNEW v. EVEM6.11.25.82
16 11  Morgan RogersAVLAVL at WOLM7.731.55.75
17 12  Harry WilsonFULFUL v. TOTM5.920.05.69
184   Danny WelbeckBHABHA v. NFOF6.13.65.68
19  3 Nico O'ReillyMCIMCI at LEED5.06.75.67
20 13  Matheus CunhaMUNMUN v. CRYM8.18.15.58
215   Ollie WatkinsAVLAVL at WOLF8.69.05.57
226   Dominic SolankeTOTTOT at FULF7.21.35.57
237   Dominic Calvert-LewinLEELEE v. MCIF5.810.15.54
24 14  Dominik SzoboszlaiLIVLIV v. WHUM6.87.35.54
25 15  Omar MarmoushMCIMCI at LEEM8.32.55.52
26  4 James HillBOUBOU v. SUND4.05.05.49
278   Junior KroupiBOUBOU v. SUNF4.77.35.48
28 16  Emiliano BuendiaAVLAVL at WOLM5.30.65.47
29 17  Alex ScottBOUBOU v. SUNM5.01.05.42
30 18  Kevin SchadeBREBRE at BRNM6.91.25.41
319   EvanilsonBOUBOU v. SUNF6.92.65.34
32 19  Vitaly JaneltBREBRE at BRNM4.90.35.32
33 20  Alexis Mac AllisterLIVLIV v. WHUM6.21.25.30
34  5 Rayan Ait-NouriMCIMCI at LEED5.73.95.29
3510   Nick WoltemadeNEWNEW v. EVEF6.87.85.29
36 21  Tyler AdamsBOUBOU v. SUNM4.90.35.27
37 22  CasemiroMUNMUN v. CRYM5.62.45.26
38 23  Ryan SessegnonFULFUL v. TOTM5.40.25.26
3911   Mateus ManeWOLWOL v. AVLF4.62.85.24
40 24  RayanBOUBOU v. SUNM5.61.75.23
41 25  Amad DialloMUNMUN v. CRYM6.21.85.21
42  6 Dan BurnNEWNEW v. EVED5.03.35.21
43 26  Granit XhakaSUNSUN at BOUM5.13.55.21
4412   Viktor GyokeresARSARS v. CHEF8.811.95.18
45  7 Harry MaguireMUNMUN v. CRYD4.31.75.17
46 27  James GarnerEVEEVE at NEWM5.23.95.17
47  8 Virgil van DijkLIVLIV v. WHUD6.024.65.16
4813   Raul JimenezFULFUL v. TOTF6.11.95.12
49 28  Florian WirtzLIVLIV v. WHUM8.413.85.04
50 29  Leandro TrossardARSARS v. CHEM6.81.15.03
51 30  Declan RiceARSARS v. CHEM7.634.15.02
52 31  Pape SarrTOTTOT at FULM4.51.05.01
53  9 Lewis HallNEWNEW v. EVED5.32.45.00
54 32  Kaoru MitomaBHABHA v. NFOM6.12.05.00
55 33  Mateus FernandesWHUWHU at LIVM5.50.54.99
56 34  Mats WiefferBHABHA v. NFOM4.90.14.99
57  10 Ibrahima KonateLIVLIV v. WHUD5.43.44.97
58 35  Ibrahim SangareNFONFO at BHAM4.90.14.95
59 36  Iliman NdiayeEVEEVE at NEWM6.23.94.95
60  11 Ian MaatsenAVLAVL at WOLD4.20.64.92
61  12 Matheus NunesMCIMCI at LEED5.43.34.91
62 37  Elliot AndersonNFONFO at BHAM5.46.14.91
63 38  Martin OdegaardARSARS v. CHEM7.81.64.90
64  13 Lisandro MartinezMUNMUN v. CRYD4.81.04.89
65 39  Joao PalhinhaTOTTOT at FULM5.50.84.87
66  14 GabrielARSARS v. CHED7.142.94.85
67 40  Anthony ElangaNEWNEW v. EVEM6.52.64.80
68 41  Ryan GravenberchLIVLIV v. WHUM5.54.94.79
69 42  Cole PalmerCHECHE at ARSM10.617.14.79
70 43  James MilnerBHABHA v. NFOM4.90.14.77
71 44  Yves BissoumaTOTTOT at FULM5.20.04.77
72  16 Milos KerkezLIVLIV v. WHUD5.62.94.76
73  17 Sepp van den BergBREBRE at BRND4.50.74.74
74  15 Adrien TruffertBOUBOU v. SUND4.51.94.74
75 45  Adam WhartonCRYCRY at MUNM5.00.64.73
76 46  Amadou OnanaAVLAVL at WOLM4.80.74.71
7714   Jorgen Strand LarsenCRYCRY at MUNF6.22.54.70
78  18 Daniel BallardSUNSUN at BOUD4.63.14.70
79 47  Diego GomezBHABHA v. NFOM4.90.24.68
80  19 Kieran TrippierNEWNEW v. EVED4.91.34.67
81  20 Jurrien TimberARSARS v. CHED6.429.34.66
82 48  Sandro TonaliNEWNEW v. EVEM5.31.04.65
83 49  Pascal GrossBHABHA v. NFOM5.50.14.64
84 50  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE at NEWM5.03.34.63
85 51  Emile Smith RoweFULFUL v. TOTM5.60.54.63
8615   Zian FlemmingBRNBRN v. BREF5.30.34.62
87 52  Marcus TavernierBOUBOU v. SUNM5.31.14.60
88 53  Brenden AaronsonLEELEE v. MCIM5.40.74.59
89  21 Jan Paul van HeckeBHABHA v. NFOD4.43.64.56
9016   Jarrod BowenWHUWHU at LIVF7.68.54.55
91 54  Anton StachLEELEE v. MCIM4.71.94.54
9217   Brian BrobbeySUNSUN at BOUF5.51.34.54
9318   Joao PedroCHECHE at ARSF7.747.74.53
94 55  Tomas SoucekWHUWHU at LIVM5.70.34.53
95 56  Jordan HendersonBREBRE at BRNM5.00.34.51
96  22 Marc GuehiMCIMCI at LEED5.237.14.50
97 57  Moises CaicedoCHECHE at ARSM5.77.94.49
98 58  Alex IwobiFULFUL v. TOTM6.30.84.49
9919   Thierno BarryEVEEVE at NEWF5.71.14.49
100 59  Morgan Gibbs-WhiteNFONFO at BHAM7.33.44.48
101 60  Douglas LuizAVLAVL at WOLM4.90.14.48
102  23 Matty CashAVLAVL at WOLD4.911.04.46
103  24 Kristoffer AjerBREBRE at BRND4.40.24.46
104 61  Idrissa GueyeEVEEVE at NEWM5.40.14.45
105 62  Ismaila SarrCRYCRY at MUNM6.44.04.43
106 63  Ethan AmpaduLEELEE v. MCIM4.90.24.43
107 64  Lesley UgochukwuBRNBRN v. BREM5.00.14.41
108 65  Jadon SanchoAVLAVL at WOLM5.80.24.41
109 66  Josh LaurentBRNBRN v. BREM4.80.04.41
110  25 Diogo DalotMUNMUN v. CRYD4.54.64.40
111 67  Soungoutou MagassaWHUWHU at LIVM5.00.04.40
112 68  Martin ZubimendiARSARS v. CHEM5.35.44.39
113 69  Omari HutchinsonNFONFO at BHAM5.40.14.39
114 70  Mathias JensenBREBRE at BRNM4.90.14.36
115  26 Omar AldereteSUNSUN at BOUD4.16.44.36
116   1AlissonLIVLIV v. WHUG5.46.04.35
117 71  AndreWOLWOL v. AVLM5.20.14.31
118  27 Michael KayodeBREBRE at BRND4.50.74.31
119 72  Jean-Ricner BellegardeWOLWOL v. AVLM5.10.04.31
12020   Tolu ArokodareWOLWOL v. AVLF5.40.24.31
121  28 Kenny TeteFULFUL v. TOTD4.50.34.31
122 73  Xavi SimonsTOTTOT at FULM6.51.24.31
123 74  Callum Hudson-OdoiNFONFO at BHAM5.70.74.30
124 75  Jack HinshelwoodBHABHA v. NFOM5.10.04.29
12521   Igor JesusNFONFO at BHAF5.81.34.29
126  29 Piero HincapieARSARS v. CHED5.10.74.28
12722   Randal Kolo MuaniTOTTOT at FULF6.90.34.25
128  30 James TarkowskiEVEEVE at NEWD5.711.34.25
129   2Emiliano MartinezAVLAVL at WOLG5.14.74.24
130  31 Joachim AndersenFULFUL v. TOTD4.54.64.24
131 76  Yeremy PinoCRYCRY at MUNM5.80.24.22
132  32 Nikola MilenkovicNFONFO at BHAD5.13.24.21
13323   Adam ArmstrongWOLWOL v. AVLF5.40.14.19
134 77  Enzo Le FeeSUNSUN at BOUM4.91.24.16
135 78  Habib DiarraSUNSUN at BOUM5.30.14.16
136  33 Neco WilliamsNFONFO at BHAD4.72.94.13
137 79  Jaidon AnthonyBRNBRN v. BREM5.01.84.12
138 80  Sander BergeFULFUL v. TOTM4.90.14.11
139 81  Joe WillockNEWNEW v. EVEM5.00.14.10
140 82  Kobbie MainooMUNMUN v. CRYM4.61.44.07
141  34 Maxime EsteveBRNBRN v. BRED3.97.94.07
142  35 Tyrone MingsAVLAVL at WOLD4.30.74.07
143 83  Oscar BobbFULFUL v. TOTM5.10.24.06
144  36 Daniel MunozCRYCRY at MUND5.98.44.06
145   3Djordje PetrovicBOUBOU v. SUNG4.54.44.04
146 84  Chemsdine TalbiSUNSUN at BOUM4.90.24.03
147 85  Daichi KamadaCRYCRY at MUNM5.00.14.03
148  37 Yerson MosqueraWOLWOL v. AVLD4.30.13.99
149 86  Ilia GruevLEELEE v. MCIM4.70.13.98
150 87  Enzo FernandezCHECHE at ARSM6.821.63.97
151   4Senne LammensMUNMUN v. CRYG5.02.13.94
152  38 Joe WorrallBRNBRN v. BRED3.80.23.94
153   5Nick PopeNEWNEW v. EVEG5.14.63.90
154  40 Maxence LacroixCRYCRY at MUND5.15.43.89
155  41 Bashir HumphreysBRNBRN v. BRED3.90.13.89
15624   Taty CastellanosWHUWHU at LIVF5.50.13.89
157  39 Alex JimenezBOUBOU v. SUND4.50.23.88
158 88  Archie GrayTOTTOT at FULM4.80.13.88
159 89  Pedro NetoCHECHE at ARSM7.04.93.84
160  42 Santi BuenoWOLWOL v. AVLD4.40.13.84
161  43 Rico HenryBREBRE at BRND4.30.23.83
162   6Bart VerbruggenBHABHA v. NFOG4.55.53.83
163  44 Luke ShawMUNMUN v. CRYD4.50.83.83
164 90  Marcus EdwardsBRNBRN v. BREM4.70.13.82
165  45 Ferdi KadiogluBHABHA v. NFOD4.40.33.80
166   7Gianluigi DonnarummaMCIMCI at LEEG5.69.13.78
167  46 Mamadou SarrCHECHE at ARSD4.50.03.77
168   8Martin DubravkaBRNBRN v. BREG4.032.63.76
169 91  HannibalBRNBRN v. BREM4.70.13.75
170  47 Ruben DiasMCIMCI at LEED5.53.33.73
171  48 Chris RichardsCRYCRY at MUND4.42.73.72
172  49 Ezri KonsaAVLAVL at WOLD4.48.13.70
173   9David RayaARSARS v. CHEG6.034.63.65
174 92  Crysencio SummervilleWHUWHU at LIVM5.73.23.64
175   10Caoimhin KelleherBREBRE at BRNG4.611.13.64
176 93  Andrey SantosCHECHE at ARSM4.50.33.62
177  50 MoratoNFONFO at BHAD4.30.13.61
178  51 William SalibaARSARS v. CHED6.113.83.61
179  52 Toti GomesWOLWOL v. AVLD4.20.13.57
180  53 Lewis DunkBHABHA v. NFOD4.51.03.55
181  54 Jarrad BranthwaiteEVEEVE at NEWD5.30.23.54
182 94  Bernardo SilvaMCIMCI at LEEM6.20.63.54
183  55 Konstantinos MavropanosWHUWHU at LIVD4.40.13.48
184  56 Axel DisasiWHUWHU at LIVD4.50.13.47
185  57 Micky van de VenTOTTOT at FULD4.523.23.47
186 95  Noah SadikiSUNSUN at BOUM4.90.13.45
187 96  Harrison ArmstrongEVEEVE at NEWM4.50.13.45
188  58 Djed SpenceTOTTOT at FULD4.21.03.42
189  59 Hugo BuenoWOLWOL v. AVLD4.30.23.37
190   11Mads HermansenWHUWHU at LIVG4.20.33.37
191  60 Calvin BasseyFULFUL v. TOTD4.40.43.35
192  61 Ola AinaNFONFO at BHAD4.72.33.35
193  62 Aaron Wan-BissakaWHUWHU at LIVD4.14.63.35
194  63 El Hadji Malick DioufWHUWHU at LIVD4.01.73.35
195  64 Radu DragusinTOTTOT at FULD4.50.03.33
196   12Bernd LenoFULFUL v. TOTG4.91.53.24
197  65 Pascal StruijkLEELEE v. MCID4.30.43.22
198   13Jordan PickfordEVEEVE at NEWG5.613.23.16
199  66 Trevoh ChalobahCHECHE at ARSD5.823.13.15
200   14Stefan OrtegaNFONFO at BHAG4.70.23.12
201  67 Lucas PiresBRNBRN v. BRED3.80.33.10
202  68 Jackson TchatchouaWOLWOL v. AVLD4.40.03.09
203   15Guglielmo VicarioTOTTOT at FULG4.75.83.06
204   16Robin RoefsSUNSUN at BOUG4.911.73.04
205  69 Joe RodonLEELEE v. MCID3.93.93.01
206  70 Jake O'BrienEVEEVE at NEWD4.90.72.99
207  71 Reece JamesCHECHE at ARSD5.68.22.99
208  72 Jaka BijolLEELEE v. MCID3.90.42.98
209   17Jose SaWOLWOL v. AVLG4.21.22.96
210  73 Vitaliy MykolenkoEVEEVE at NEWD4.90.62.96
211  74 Tyrick MitchellCRYCRY at MUND5.02.12.91
212  75 Gabriel GudmundssonLEELEE v. MCID3.83.82.87
213   18Dean HendersonCRYCRY at MUNG5.07.42.84
214  76 Trai HumeSUNSUN at BOUD4.50.32.82
215  77 Lutsharel GeertruidaSUNSUN at BOUD4.50.02.78
216  78 Chadi RiadCRYCRY at MUND4.00.02.73
217   19Robert SanchezCHECHE at ARSG4.914.82.68
218   20Karl DarlowLEELEE v. MCIG3.92.42.62
219  79 James JustinLEELEE v. MCID3.91.02.53
220  80 Malo GustoCHECHE at ARSD4.92.02.53

More FPL Tips for Gameweek 28

FPL GW28 Rankings

FPL GW28 Injury News

GW28 Predicted Lineups

RotoWire's Fixture Difficulty Ranker

FPL Captaincy: Best Captains GW27 to GW31

FPL GW28 Differentials

FPL GW28 Best Teams to Target for Upcoming Fixtures

FPL GW28 Best Free Hit

