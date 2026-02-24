Welcome to RotoWire's FPL GW28 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.
Join the RotoWire Soccer FPL group!
FPL GW28 FIXTURES (ET)
- 3:00 pm: Wolverhampton vs. Aston Villa
- 7:30 am: AFC Bournemouth vs. Sunderland
- 10:00 am: Burnley vs. Brentford
- 10:00 am: Liverpool vs. West Ham United
- 10:00 am: Newcastle United vs. Everton
- 12:30 pm: Leeds United vs. Manchester City
- 9:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Nottingham Forest
- 9:00 am: Fulham vs. Tottenham Hotspur
- 9:00 am: Manchester United vs. Crystal Palace
- 11:30 am: Arsenal vs. Chelsea
Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats
Fantasy Premier League: GW28 Cheat Sheet
FPL GAMEWEEK 28 PLAYER RANKINGS
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Erling Haaland
|MCI
|MCI at LEE
|F
|14.8
|67.2
|7.10
|2
|2
|Igor Thiago
|BRE
|BRE at BRN
|F
|7.1
|31.9
|6.82
|3
|1
|Mohamed Salah
|LIV
|LIV v. WHU
|M
|14.0
|14.2
|6.80
|4
|2
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN v. CRY
|M
|9.9
|37.2
|6.68
|5
|3
|Anthony Gordon
|NEW
|NEW v. EVE
|M
|7.2
|2.4
|6.62
|6
|4
|Antoine Semenyo
|MCI
|MCI at LEE
|M
|8.0
|52.1
|6.47
|7
|5
|Dango Ouattara
|BRE
|BRE at BRN
|M
|5.9
|1.4
|6.36
|8
|1
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU v. SUN
|D
|4.9
|15.8
|6.35
|9
|6
|Cody Gakpo
|LIV
|LIV v. WHU
|M
|7.3
|5.3
|6.24
|10
|3
|Hugo Ekitike
|LIV
|LIV v. WHU
|F
|8.9
|26.4
|6.19
|11
|7
|Rodri
|MCI
|MCI at LEE
|M
|6.3
|0.5
|6.15
|12
|8
|Bukayo Saka
|ARS
|ARS v. CHE
|M
|9.8
|7.7
|6.11
|13
|2
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW v. EVE
|D
|5.0
|4.3
|6.10
|14
|9
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN v. CRY
|M
|8.6
|22.9
|6.01
|15
|10
|Harvey Barnes
|NEW
|NEW v. EVE
|M
|6.1
|1.2
|5.82
|16
|11
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL at WOL
|M
|7.7
|31.5
|5.75
|17
|12
|Harry Wilson
|FUL
|FUL v. TOT
|M
|5.9
|20.0
|5.69
|18
|4
|Danny Welbeck
|BHA
|BHA v. NFO
|F
|6.1
|3.6
|5.68
|19
|3
|Nico O'Reilly
|MCI
|MCI at LEE
|D
|5.0
|6.7
|5.67
|20
|13
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN v. CRY
|M
|8.1
|8.1
|5.58
|21
|5
|Ollie Watkins
|AVL
|AVL at WOL
|F
|8.6
|9.0
|5.57
|22
|6
|Dominic Solanke
|TOT
|TOT at FUL
|F
|7.2
|1.3
|5.57
|23
|7
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE v. MCI
|F
|5.8
|10.1
|5.54
|24
|14
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV v. WHU
|M
|6.8
|7.3
|5.54
|25
|15
|Omar Marmoush
|MCI
|MCI at LEE
|M
|8.3
|2.5
|5.52
|26
|4
|James Hill
|BOU
|BOU v. SUN
|D
|4.0
|5.0
|5.49
|27
|8
|Junior Kroupi
|BOU
|BOU v. SUN
|F
|4.7
|7.3
|5.48
|28
|16
|Emiliano Buendia
|AVL
|AVL at WOL
|M
|5.3
|0.6
|5.47
|29
|17
|Alex Scott
|BOU
|BOU v. SUN
|M
|5.0
|1.0
|5.42
|30
|18
|Kevin Schade
|BRE
|BRE at BRN
|M
|6.9
|1.2
|5.41
|31
|9
|Evanilson
|BOU
|BOU v. SUN
|F
|6.9
|2.6
|5.34
|32
|19
|Vitaly Janelt
|BRE
|BRE at BRN
|M
|4.9
|0.3
|5.32
|33
|20
|Alexis Mac Allister
|LIV
|LIV v. WHU
|M
|6.2
|1.2
|5.30
|34
|5
|Rayan Ait-Nouri
|MCI
|MCI at LEE
|D
|5.7
|3.9
|5.29
|35
|10
|Nick Woltemade
|NEW
|NEW v. EVE
|F
|6.8
|7.8
|5.29
|36
|21
|Tyler Adams
|BOU
|BOU v. SUN
|M
|4.9
|0.3
|5.27
|37
|22
|Casemiro
|MUN
|MUN v. CRY
|M
|5.6
|2.4
|5.26
|38
|23
|Ryan Sessegnon
|FUL
|FUL v. TOT
|M
|5.4
|0.2
|5.26
|39
|11
|Mateus Mane
|WOL
|WOL v. AVL
|F
|4.6
|2.8
|5.24
|40
|24
|Rayan
|BOU
|BOU v. SUN
|M
|5.6
|1.7
|5.23
|41
|25
|Amad Diallo
|MUN
|MUN v. CRY
|M
|6.2
|1.8
|5.21
|42
|6
|Dan Burn
|NEW
|NEW v. EVE
|D
|5.0
|3.3
|5.21
|43
|26
|Granit Xhaka
|SUN
|SUN at BOU
|M
|5.1
|3.5
|5.21
|44
|12
|Viktor Gyokeres
|ARS
|ARS v. CHE
|F
|8.8
|11.9
|5.18
|45
|7
|Harry Maguire
|MUN
|MUN v. CRY
|D
|4.3
|1.7
|5.17
|46
|27
|James Garner
|EVE
|EVE at NEW
|M
|5.2
|3.9
|5.17
|47
|8
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV v. WHU
|D
|6.0
|24.6
|5.16
|48
|13
|Raul Jimenez
|FUL
|FUL v. TOT
|F
|6.1
|1.9
|5.12
|49
|28
|Florian Wirtz
|LIV
|LIV v. WHU
|M
|8.4
|13.8
|5.04
|50
|29
|Leandro Trossard
|ARS
|ARS v. CHE
|M
|6.8
|1.1
|5.03
|51
|30
|Declan Rice
|ARS
|ARS v. CHE
|M
|7.6
|34.1
|5.02
|52
|31
|Pape Sarr
|TOT
|TOT at FUL
|M
|4.5
|1.0
|5.01
|53
|9
|Lewis Hall
|NEW
|NEW v. EVE
|D
|5.3
|2.4
|5.00
|54
|32
|Kaoru Mitoma
|BHA
|BHA v. NFO
|M
|6.1
|2.0
|5.00
|55
|33
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU at LIV
|M
|5.5
|0.5
|4.99
|56
|34
|Mats Wieffer
|BHA
|BHA v. NFO
|M
|4.9
|0.1
|4.99
|57
|10
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV v. WHU
|D
|5.4
|3.4
|4.97
|58
|35
|Ibrahim Sangare
|NFO
|NFO at BHA
|M
|4.9
|0.1
|4.95
|59
|36
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE at NEW
|M
|6.2
|3.9
|4.95
|60
|11
|Ian Maatsen
|AVL
|AVL at WOL
|D
|4.2
|0.6
|4.92
|61
|12
|Matheus Nunes
|MCI
|MCI at LEE
|D
|5.4
|3.3
|4.91
|62
|37
|Elliot Anderson
|NFO
|NFO at BHA
|M
|5.4
|6.1
|4.91
|63
|38
|Martin Odegaard
|ARS
|ARS v. CHE
|M
|7.8
|1.6
|4.90
|64
|13
|Lisandro Martinez
|MUN
|MUN v. CRY
|D
|4.8
|1.0
|4.89
|65
|39
|Joao Palhinha
|TOT
|TOT at FUL
|M
|5.5
|0.8
|4.87
|66
|14
|Gabriel
|ARS
|ARS v. CHE
|D
|7.1
|42.9
|4.85
|67
|40
|Anthony Elanga
|NEW
|NEW v. EVE
|M
|6.5
|2.6
|4.80
|68
|41
|Ryan Gravenberch
|LIV
|LIV v. WHU
|M
|5.5
|4.9
|4.79
|69
|42
|Cole Palmer
|CHE
|CHE at ARS
|M
|10.6
|17.1
|4.79
|70
|43
|James Milner
|BHA
|BHA v. NFO
|M
|4.9
|0.1
|4.77
|71
|44
|Yves Bissouma
|TOT
|TOT at FUL
|M
|5.2
|0.0
|4.77
|72
|16
|Milos Kerkez
|LIV
|LIV v. WHU
|D
|5.6
|2.9
|4.76
|73
|17
|Sepp van den Berg
|BRE
|BRE at BRN
|D
|4.5
|0.7
|4.74
|74
|15
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU v. SUN
|D
|4.5
|1.9
|4.74
|75
|45
|Adam Wharton
|CRY
|CRY at MUN
|M
|5.0
|0.6
|4.73
|76
|46
|Amadou Onana
|AVL
|AVL at WOL
|M
|4.8
|0.7
|4.71
|77
|14
|Jorgen Strand Larsen
|CRY
|CRY at MUN
|F
|6.2
|2.5
|4.70
|78
|18
|Daniel Ballard
|SUN
|SUN at BOU
|D
|4.6
|3.1
|4.70
|79
|47
|Diego Gomez
|BHA
|BHA v. NFO
|M
|4.9
|0.2
|4.68
|80
|19
|Kieran Trippier
|NEW
|NEW v. EVE
|D
|4.9
|1.3
|4.67
|81
|20
|Jurrien Timber
|ARS
|ARS v. CHE
|D
|6.4
|29.3
|4.66
|82
|48
|Sandro Tonali
|NEW
|NEW v. EVE
|M
|5.3
|1.0
|4.65
|83
|49
|Pascal Gross
|BHA
|BHA v. NFO
|M
|5.5
|0.1
|4.64
|84
|50
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE at NEW
|M
|5.0
|3.3
|4.63
|85
|51
|Emile Smith Rowe
|FUL
|FUL v. TOT
|M
|5.6
|0.5
|4.63
|86
|15
|Zian Flemming
|BRN
|BRN v. BRE
|F
|5.3
|0.3
|4.62
|87
|52
|Marcus Tavernier
|BOU
|BOU v. SUN
|M
|5.3
|1.1
|4.60
|88
|53
|Brenden Aaronson
|LEE
|LEE v. MCI
|M
|5.4
|0.7
|4.59
|89
|21
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA v. NFO
|D
|4.4
|3.6
|4.56
|90
|16
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU at LIV
|F
|7.6
|8.5
|4.55
|91
|54
|Anton Stach
|LEE
|LEE v. MCI
|M
|4.7
|1.9
|4.54
|92
|17
|Brian Brobbey
|SUN
|SUN at BOU
|F
|5.5
|1.3
|4.54
|93
|18
|Joao Pedro
|CHE
|CHE at ARS
|F
|7.7
|47.7
|4.53
|94
|55
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU at LIV
|M
|5.7
|0.3
|4.53
|95
|56
|Jordan Henderson
|BRE
|BRE at BRN
|M
|5.0
|0.3
|4.51
|96
|22
|Marc Guehi
|MCI
|MCI at LEE
|D
|5.2
|37.1
|4.50
|97
|57
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE at ARS
|M
|5.7
|7.9
|4.49
|98
|58
|Alex Iwobi
|FUL
|FUL v. TOT
|M
|6.3
|0.8
|4.49
|99
|19
|Thierno Barry
|EVE
|EVE at NEW
|F
|5.7
|1.1
|4.49
|100
|59
|Morgan Gibbs-White
|NFO
|NFO at BHA
|M
|7.3
|3.4
|4.48
|101
|60
|Douglas Luiz
|AVL
|AVL at WOL
|M
|4.9
|0.1
|4.48
|102
|23
|Matty Cash
|AVL
|AVL at WOL
|D
|4.9
|11.0
|4.46
|103
|24
|Kristoffer Ajer
|BRE
|BRE at BRN
|D
|4.4
|0.2
|4.46
|104
|61
|Idrissa Gueye
|EVE
|EVE at NEW
|M
|5.4
|0.1
|4.45
|105
|62
|Ismaila Sarr
|CRY
|CRY at MUN
|M
|6.4
|4.0
|4.43
|106
|63
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE v. MCI
|M
|4.9
|0.2
|4.43
|107
|64
|Lesley Ugochukwu
|BRN
|BRN v. BRE
|M
|5.0
|0.1
|4.41
|108
|65
|Jadon Sancho
|AVL
|AVL at WOL
|M
|5.8
|0.2
|4.41
|109
|66
|Josh Laurent
|BRN
|BRN v. BRE
|M
|4.8
|0.0
|4.41
|110
|25
|Diogo Dalot
|MUN
|MUN v. CRY
|D
|4.5
|4.6
|4.40
|111
|67
|Soungoutou Magassa
|WHU
|WHU at LIV
|M
|5.0
|0.0
|4.40
|112
|68
|Martin Zubimendi
|ARS
|ARS v. CHE
|M
|5.3
|5.4
|4.39
|113
|69
|Omari Hutchinson
|NFO
|NFO at BHA
|M
|5.4
|0.1
|4.39
|114
|70
|Mathias Jensen
|BRE
|BRE at BRN
|M
|4.9
|0.1
|4.36
|115
|26
|Omar Alderete
|SUN
|SUN at BOU
|D
|4.1
|6.4
|4.36
|116
|1
|Alisson
|LIV
|LIV v. WHU
|G
|5.4
|6.0
|4.35
|117
|71
|Andre
|WOL
|WOL v. AVL
|M
|5.2
|0.1
|4.31
|118
|27
|Michael Kayode
|BRE
|BRE at BRN
|D
|4.5
|0.7
|4.31
|119
|72
|Jean-Ricner Bellegarde
|WOL
|WOL v. AVL
|M
|5.1
|0.0
|4.31
|120
|20
|Tolu Arokodare
|WOL
|WOL v. AVL
|F
|5.4
|0.2
|4.31
|121
|28
|Kenny Tete
|FUL
|FUL v. TOT
|D
|4.5
|0.3
|4.31
|122
|73
|Xavi Simons
|TOT
|TOT at FUL
|M
|6.5
|1.2
|4.31
|123
|74
|Callum Hudson-Odoi
|NFO
|NFO at BHA
|M
|5.7
|0.7
|4.30
|124
|75
|Jack Hinshelwood
|BHA
|BHA v. NFO
|M
|5.1
|0.0
|4.29
|125
|21
|Igor Jesus
|NFO
|NFO at BHA
|F
|5.8
|1.3
|4.29
|126
|29
|Piero Hincapie
|ARS
|ARS v. CHE
|D
|5.1
|0.7
|4.28
|127
|22
|Randal Kolo Muani
|TOT
|TOT at FUL
|F
|6.9
|0.3
|4.25
|128
|30
|James Tarkowski
|EVE
|EVE at NEW
|D
|5.7
|11.3
|4.25
|129
|2
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL at WOL
|G
|5.1
|4.7
|4.24
|130
|31
|Joachim Andersen
|FUL
|FUL v. TOT
|D
|4.5
|4.6
|4.24
|131
|76
|Yeremy Pino
|CRY
|CRY at MUN
|M
|5.8
|0.2
|4.22
|132
|32
|Nikola Milenkovic
|NFO
|NFO at BHA
|D
|5.1
|3.2
|4.21
|133
|23
|Adam Armstrong
|WOL
|WOL v. AVL
|F
|5.4
|0.1
|4.19
|134
|77
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN at BOU
|M
|4.9
|1.2
|4.16
|135
|78
|Habib Diarra
|SUN
|SUN at BOU
|M
|5.3
|0.1
|4.16
|136
|33
|Neco Williams
|NFO
|NFO at BHA
|D
|4.7
|2.9
|4.13
|137
|79
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN v. BRE
|M
|5.0
|1.8
|4.12
|138
|80
|Sander Berge
|FUL
|FUL v. TOT
|M
|4.9
|0.1
|4.11
|139
|81
|Joe Willock
|NEW
|NEW v. EVE
|M
|5.0
|0.1
|4.10
|140
|82
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN v. CRY
|M
|4.6
|1.4
|4.07
|141
|34
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN v. BRE
|D
|3.9
|7.9
|4.07
|142
|35
|Tyrone Mings
|AVL
|AVL at WOL
|D
|4.3
|0.7
|4.07
|143
|83
|Oscar Bobb
|FUL
|FUL v. TOT
|M
|5.1
|0.2
|4.06
|144
|36
|Daniel Munoz
|CRY
|CRY at MUN
|D
|5.9
|8.4
|4.06
|145
|3
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU v. SUN
|G
|4.5
|4.4
|4.04
|146
|84
|Chemsdine Talbi
|SUN
|SUN at BOU
|M
|4.9
|0.2
|4.03
|147
|85
|Daichi Kamada
|CRY
|CRY at MUN
|M
|5.0
|0.1
|4.03
|148
|37
|Yerson Mosquera
|WOL
|WOL v. AVL
|D
|4.3
|0.1
|3.99
|149
|86
|Ilia Gruev
|LEE
|LEE v. MCI
|M
|4.7
|0.1
|3.98
|150
|87
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE at ARS
|M
|6.8
|21.6
|3.97
|151
|4
|Senne Lammens
|MUN
|MUN v. CRY
|G
|5.0
|2.1
|3.94
|152
|38
|Joe Worrall
|BRN
|BRN v. BRE
|D
|3.8
|0.2
|3.94
|153
|5
|Nick Pope
|NEW
|NEW v. EVE
|G
|5.1
|4.6
|3.90
|154
|40
|Maxence Lacroix
|CRY
|CRY at MUN
|D
|5.1
|5.4
|3.89
|155
|41
|Bashir Humphreys
|BRN
|BRN v. BRE
|D
|3.9
|0.1
|3.89
|156
|24
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU at LIV
|F
|5.5
|0.1
|3.89
|157
|39
|Alex Jimenez
|BOU
|BOU v. SUN
|D
|4.5
|0.2
|3.88
|158
|88
|Archie Gray
|TOT
|TOT at FUL
|M
|4.8
|0.1
|3.88
|159
|89
|Pedro Neto
|CHE
|CHE at ARS
|M
|7.0
|4.9
|3.84
|160
|42
|Santi Bueno
|WOL
|WOL v. AVL
|D
|4.4
|0.1
|3.84
|161
|43
|Rico Henry
|BRE
|BRE at BRN
|D
|4.3
|0.2
|3.83
|162
|6
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA v. NFO
|G
|4.5
|5.5
|3.83
|163
|44
|Luke Shaw
|MUN
|MUN v. CRY
|D
|4.5
|0.8
|3.83
|164
|90
|Marcus Edwards
|BRN
|BRN v. BRE
|M
|4.7
|0.1
|3.82
|165
|45
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA v. NFO
|D
|4.4
|0.3
|3.80
|166
|7
|Gianluigi Donnarumma
|MCI
|MCI at LEE
|G
|5.6
|9.1
|3.78
|167
|46
|Mamadou Sarr
|CHE
|CHE at ARS
|D
|4.5
|0.0
|3.77
|168
|8
|Martin Dubravka
|BRN
|BRN v. BRE
|G
|4.0
|32.6
|3.76
|169
|91
|Hannibal
|BRN
|BRN v. BRE
|M
|4.7
|0.1
|3.75
|170
|47
|Ruben Dias
|MCI
|MCI at LEE
|D
|5.5
|3.3
|3.73
|171
|48
|Chris Richards
|CRY
|CRY at MUN
|D
|4.4
|2.7
|3.72
|172
|49
|Ezri Konsa
|AVL
|AVL at WOL
|D
|4.4
|8.1
|3.70
|173
|9
|David Raya
|ARS
|ARS v. CHE
|G
|6.0
|34.6
|3.65
|174
|92
|Crysencio Summerville
|WHU
|WHU at LIV
|M
|5.7
|3.2
|3.64
|175
|10
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE at BRN
|G
|4.6
|11.1
|3.64
|176
|93
|Andrey Santos
|CHE
|CHE at ARS
|M
|4.5
|0.3
|3.62
|177
|50
|Morato
|NFO
|NFO at BHA
|D
|4.3
|0.1
|3.61
|178
|51
|William Saliba
|ARS
|ARS v. CHE
|D
|6.1
|13.8
|3.61
|179
|52
|Toti Gomes
|WOL
|WOL v. AVL
|D
|4.2
|0.1
|3.57
|180
|53
|Lewis Dunk
|BHA
|BHA v. NFO
|D
|4.5
|1.0
|3.55
|181
|54
|Jarrad Branthwaite
|EVE
|EVE at NEW
|D
|5.3
|0.2
|3.54
|182
|94
|Bernardo Silva
|MCI
|MCI at LEE
|M
|6.2
|0.6
|3.54
|183
|55
|Konstantinos Mavropanos
|WHU
|WHU at LIV
|D
|4.4
|0.1
|3.48
|184
|56
|Axel Disasi
|WHU
|WHU at LIV
|D
|4.5
|0.1
|3.47
|185
|57
|Micky van de Ven
|TOT
|TOT at FUL
|D
|4.5
|23.2
|3.47
|186
|95
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN at BOU
|M
|4.9
|0.1
|3.45
|187
|96
|Harrison Armstrong
|EVE
|EVE at NEW
|M
|4.5
|0.1
|3.45
|188
|58
|Djed Spence
|TOT
|TOT at FUL
|D
|4.2
|1.0
|3.42
|189
|59
|Hugo Bueno
|WOL
|WOL v. AVL
|D
|4.3
|0.2
|3.37
|190
|11
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU at LIV
|G
|4.2
|0.3
|3.37
|191
|60
|Calvin Bassey
|FUL
|FUL v. TOT
|D
|4.4
|0.4
|3.35
|192
|61
|Ola Aina
|NFO
|NFO at BHA
|D
|4.7
|2.3
|3.35
|193
|62
|Aaron Wan-Bissaka
|WHU
|WHU at LIV
|D
|4.1
|4.6
|3.35
|194
|63
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU at LIV
|D
|4.0
|1.7
|3.35
|195
|64
|Radu Dragusin
|TOT
|TOT at FUL
|D
|4.5
|0.0
|3.33
|196
|12
|Bernd Leno
|FUL
|FUL v. TOT
|G
|4.9
|1.5
|3.24
|197
|65
|Pascal Struijk
|LEE
|LEE v. MCI
|D
|4.3
|0.4
|3.22
|198
|13
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE at NEW
|G
|5.6
|13.2
|3.16
|199
|66
|Trevoh Chalobah
|CHE
|CHE at ARS
|D
|5.8
|23.1
|3.15
|200
|14
|Stefan Ortega
|NFO
|NFO at BHA
|G
|4.7
|0.2
|3.12
|201
|67
|Lucas Pires
|BRN
|BRN v. BRE
|D
|3.8
|0.3
|3.10
|202
|68
|Jackson Tchatchoua
|WOL
|WOL v. AVL
|D
|4.4
|0.0
|3.09
|203
|15
|Guglielmo Vicario
|TOT
|TOT at FUL
|G
|4.7
|5.8
|3.06
|204
|16
|Robin Roefs
|SUN
|SUN at BOU
|G
|4.9
|11.7
|3.04
|205
|69
|Joe Rodon
|LEE
|LEE v. MCI
|D
|3.9
|3.9
|3.01
|206
|70
|Jake O'Brien
|EVE
|EVE at NEW
|D
|4.9
|0.7
|2.99
|207
|71
|Reece James
|CHE
|CHE at ARS
|D
|5.6
|8.2
|2.99
|208
|72
|Jaka Bijol
|LEE
|LEE v. MCI
|D
|3.9
|0.4
|2.98
|209
|17
|Jose Sa
|WOL
|WOL v. AVL
|G
|4.2
|1.2
|2.96
|210
|73
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE at NEW
|D
|4.9
|0.6
|2.96
|211
|74
|Tyrick Mitchell
|CRY
|CRY at MUN
|D
|5.0
|2.1
|2.91
|212
|75
|Gabriel Gudmundsson
|LEE
|LEE v. MCI
|D
|3.8
|3.8
|2.87
|213
|18
|Dean Henderson
|CRY
|CRY at MUN
|G
|5.0
|7.4
|2.84
|214
|76
|Trai Hume
|SUN
|SUN at BOU
|D
|4.5
|0.3
|2.82
|215
|77
|Lutsharel Geertruida
|SUN
|SUN at BOU
|D
|4.5
|0.0
|2.78
|216
|78
|Chadi Riad
|CRY
|CRY at MUN
|D
|4.0
|0.0
|2.73
|217
|19
|Robert Sanchez
|CHE
|CHE at ARS
|G
|4.9
|14.8
|2.68
|218
|20
|Karl Darlow
|LEE
|LEE v. MCI
|G
|3.9
|2.4
|2.62
|219
|79
|James Justin
|LEE
|LEE v. MCI
|D
|3.9
|1.0
|2.53
|220
|80
|Malo Gusto
|CHE
|CHE at ARS
|D
|4.9
|2.0
|2.53