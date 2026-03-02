Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 29

Welcome to RotoWire's FPL GW29 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.
FPL GW29 FIXTURES (ET)
- 2:30 pm: AFC Bournemouth vs. Brentford
- 2:30 pm: Everton vs. Burnley
- 2:30 pm: Leeds United vs. Sunderland
- 3:15 pm: Wolverhampton vs. Liverpool
- 2:30 pm: Aston Villa vs. Chelsea
- 2:30 pm: Brighton & Hove Albion vs. Arsenal
- 2:30 pm: Fulham vs. West Ham United
- 2:30 pm: Manchester City vs. Nottingham Forest
- 3:15 pm: Newcastle United vs. Manchester United
- 3:00 pm: Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace
FPL GAMEWEEK 29 PLAYER RANKINGS
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Antoine Semenyo
|MCI
|MCI v. NFO
|M
|8.2
|54.6
|7.07
|2
|2
|Mohamed Salah
|LIV
|LIV at WOL
|M
|14.0
|14.3
|7.00
|3
|3
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN at NEW
|M
|9.9
|38.4
|6.67
|4
|1
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE v. SUN
|F
|5.7
|9.3
|6.53
|5
|2
|Hugo Ekitike
|LIV
|LIV at WOL
|F
|9.0
|30.0
|6.19
|6
|3
|Igor Thiago
|BRE
|BRE at BOU
|F
|7.1
|33.9
|6.04
|7
|4
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE v. BRN
|M
|6.2
|4.0
|6.03
|8
|5
|Omar Marmoush
|MCI
|MCI v. NFO
|M
|8.3
|2.6
|6.00
|9
|6
|Cody Gakpo
|LIV
|LIV at WOL
|M
|7.3
|5.7
|5.87
|10
|7
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE v. BRN
|M
|5.0
|3.7
|5.85
|11
|8
|Rodri
|MCI
|MCI v. NFO
|M
|6.3
|0.5
|5.78
|12
|1
|Rayan Ait-Nouri
|MCI
|MCI v. NFO
|D
|5.7
|4.1
|5.74
|13
|9
|Rayan Cherki
|MCI
|MCI v. NFO
|M
|6.4
|7.8
|5.74
|14
|10
|Phil Foden
|MCI
|MCI v. NFO
|M
|8.1
|8.8
|5.64
|15
|11
|Brenden Aaronson
|LEE
|LEE v. SUN
|M
|5.4
|0.6
|5.63
|16
|2
|James Tarkowski
|EVE
|EVE v. BRN
|D
|5.7
|10.7
|5.62
|17
|4
|Thierno Barry
|EVE
|EVE v. BRN
|F
|5.7
|1.0
|5.60
|18
|5
|Junior Kroupi
|BOU
|BOU v. BRE
|F
|4.7
|7.2
|5.56
|19
|12
|Harvey Barnes
|NEW
|NEW v. MUN
|M
|6.1
|1.2
|5.54
|20
|13
|Dango Ouattara
|BRE
|BRE at BOU
|M
|5.9
|3.0
|5.53
|21
|14
|Anton Stach
|LEE
|LEE v. SUN
|M
|4.7
|2.2
|5.49
|22
|6
|Dominic Solanke
|TOT
|TOT v. CRY
|F
|7.2
|1.2
|5.48
|23
|15
|James Garner
|EVE
|EVE v. BRN
|M
|5.2
|3.8
|5.45
|24
|3
|Jeremie Frimpong
|LIV
|LIV at WOL
|D
|5.7
|4.7
|5.44
|25
|16
|Cole Palmer
|CHE
|CHE at AVL
|M
|10.6
|16.1
|5.36
|26
|17
|Eberechi Eze
|ARS
|ARS at BHA
|M
|7.2
|8.0
|5.33
|27
|7
|Viktor Gyokeres
|ARS
|ARS at BHA
|F
|8.8
|12.3
|5.33
|28
|18
|Gabriel Martinelli
|ARS
|ARS at BHA
|M
|6.8
|0.9
|5.33
|29
|19
|Joelinton
|NEW
|NEW v. MUN
|M
|5.9
|0.3
|5.32
|30
|8
|Raul Jimenez
|FUL
|FUL v. WHU
|F
|6.1
|2.7
|5.32
|31
|4
|Matheus Nunes
|MCI
|MCI v. NFO
|D
|5.4
|3.3
|5.31
|32
|20
|Noni Madueke
|ARS
|ARS at BHA
|M
|6.8
|1.1
|5.30
|33
|21
|Alexis Mac Allister
|LIV
|LIV at WOL
|M
|6.2
|1.7
|5.29
|34
|22
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN at NEW
|M
|8.7
|24.0
|5.26
|35
|23
|Anthony Gordon
|NEW
|NEW v. MUN
|M
|7.2
|2.8
|5.26
|36
|9
|Joao Pedro
|CHE
|CHE at AVL
|F
|7.6
|45.7
|5.24
|37
|5
|Daniel Munoz
|CRY
|CRY at TOT
|D
|5.9
|8.3
|5.23
|38
|24
|Granit Xhaka
|SUN
|SUN at LEE
|M
|5.1
|3.4
|5.22
|39
|10
|Jorgen Strand Larsen
|CRY
|CRY at TOT
|F
|6.2
|2.2
|5.22
|40
|25
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL v. CHE
|M
|7.6
|29.8
|5.22
|41
|6
|Jaka Bijol
|LEE
|LEE v. SUN
|D
|3.9
|0.4
|5.21
|42
|7
|Gabriel Gudmundsson
|LEE
|LEE v. SUN
|D
|3.8
|3.8
|5.20
|43
|26
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV at WOL
|M
|6.9
|10.0
|5.19
|44
|8
|Jurrien Timber
|ARS
|ARS at BHA
|D
|6.3
|27.7
|5.16
|45
|27
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN at NEW
|M
|8.0
|7.9
|5.16
|46
|11
|Ollie Watkins
|AVL
|AVL v. CHE
|F
|8.6
|8.5
|5.14
|47
|28
|Ryan Sessegnon
|FUL
|FUL v. WHU
|M
|5.4
|0.2
|5.12
|48
|9
|James Justin
|LEE
|LEE v. SUN
|D
|3.9
|1.0
|5.10
|49
|29
|Ismaila Sarr
|CRY
|CRY at TOT
|M
|6.3
|3.5
|5.09
|50
|10
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW v. MUN
|D
|5.0
|4.4
|5.08
|51
|11
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU v. BRE
|D
|4.9
|16.3
|5.06
|52
|12
|Marc Guehi
|MCI
|MCI v. NFO
|D
|5.2
|37.0
|5.05
|53
|30
|Adam Wharton
|CRY
|CRY at TOT
|M
|5.0
|0.6
|5.04
|54
|13
|Daniel Ballard
|SUN
|SUN at LEE
|D
|4.6
|3.3
|5.03
|55
|12
|Benjamin Sesko
|MUN
|MUN at NEW
|F
|7.3
|4.8
|5.02
|56
|31
|Alex Scott
|BOU
|BOU v. BRE
|M
|5.1
|1.3
|5.01
|57
|32
|Conor Gallagher
|TOT
|TOT v. CRY
|M
|5.3
|0.1
|4.98
|58
|14
|Joachim Andersen
|FUL
|FUL v. WHU
|D
|4.5
|4.8
|4.98
|59
|15
|Milos Kerkez
|LIV
|LIV at WOL
|D
|5.6
|3.0
|4.97
|60
|33
|Kevin Schade
|BRE
|BRE at BOU
|M
|6.9
|1.5
|4.97
|61
|34
|Casemiro
|MUN
|MUN at NEW
|M
|5.6
|2.5
|4.95
|62
|13
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU at FUL
|F
|7.5
|7.8
|4.94
|63
|16
|Sven Botman
|NEW
|NEW v. MUN
|D
|4.9
|0.4
|4.92
|64
|35
|Emiliano Buendia
|AVL
|AVL v. CHE
|M
|5.3
|0.5
|4.92
|65
|17
|Pascal Struijk
|LEE
|LEE v. SUN
|D
|4.3
|0.4
|4.91
|66
|14
|Mateus Mane
|WOL
|WOL v. LIV
|F
|4.6
|2.5
|4.90
|67
|36
|Amine Adli
|BOU
|BOU v. BRE
|M
|5.4
|0.6
|4.89
|68
|37
|Tyler Adams
|BOU
|BOU v. BRE
|M
|4.9
|0.3
|4.88
|69
|38
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE at AVL
|M
|6.7
|17.4
|4.87
|70
|18
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV at WOL
|D
|6.1
|30.3
|4.86
|71
|19
|Jarrad Branthwaite
|EVE
|EVE v. BRN
|D
|5.3
|0.3
|4.84
|72
|39
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU at FUL
|M
|5.5
|0.4
|4.84
|73
|20
|Riccardo Calafiori
|ARS
|ARS at BHA
|D
|5.6
|6.1
|4.82
|74
|40
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE at AVL
|M
|5.7
|7.7
|4.81
|75
|41
|Samuel Chukwueze
|FUL
|FUL v. WHU
|M
|5.3
|0.1
|4.81
|76
|15
|Zian Flemming
|BRN
|BRN at EVE
|F
|5.3
|0.4
|4.80
|77
|42
|Ryan Gravenberch
|LIV
|LIV at WOL
|M
|5.5
|5.2
|4.79
|78
|21
|James Hill
|BOU
|BOU v. BRE
|D
|4.1
|6.7
|4.76
|79
|43
|Rayan
|BOU
|BOU v. BRE
|M
|5.6
|2.6
|4.75
|80
|22
|Gabriel
|ARS
|ARS at BHA
|D
|7.1
|42.8
|4.75
|81
|23
|Chris Richards
|CRY
|CRY at TOT
|D
|4.4
|2.6
|4.73
|82
|44
|Douglas Luiz
|AVL
|AVL v. CHE
|M
|4.9
|0.1
|4.71
|83
|45
|Emile Smith Rowe
|FUL
|FUL v. WHU
|M
|5.6
|0.5
|4.68
|84
|24
|Pedro Porro
|TOT
|TOT v. CRY
|D
|5.1
|9.3
|4.68
|85
|46
|Pape Sarr
|TOT
|TOT v. CRY
|M
|4.5
|1.1
|4.68
|86
|16
|Richarlison
|TOT
|TOT v. CRY
|F
|6.3
|5.4
|4.67
|87
|47
|Idrissa Gueye
|EVE
|EVE v. BRN
|M
|5.4
|0.1
|4.67
|88
|25
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV at WOL
|D
|5.5
|4.2
|4.67
|89
|48
|Yehor Yarmolyuk
|BRE
|BRE at BOU
|M
|5.0
|0.1
|4.67
|90
|49
|Joao Palhinha
|TOT
|TOT v. CRY
|M
|5.5
|0.8
|4.64
|91
|50
|Alex Iwobi
|FUL
|FUL v. WHU
|M
|6.3
|1.2
|4.61
|92
|17
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU at FUL
|F
|5.5
|0.1
|4.61
|93
|26
|Kenny Tete
|FUL
|FUL v. WHU
|D
|4.5
|0.3
|4.60
|94
|51
|Jordan Henderson
|BRE
|BRE at BOU
|M
|5.0
|0.3
|4.58
|95
|52
|Martin Zubimendi
|ARS
|ARS at BHA
|M
|5.2
|4.9
|4.57
|96
|53
|Mikkel Damsgaard
|BRE
|BRE at BOU
|M
|5.6
|0.6
|4.56
|97
|54
|Alejandro Garnacho
|CHE
|CHE at AVL
|M
|6.4
|0.5
|4.56
|98
|55
|Archie Gray
|TOT
|TOT v. CRY
|M
|4.8
|0.1
|4.54
|99
|56
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN at LEE
|M
|5.0
|1.4
|4.53
|100
|18
|Yoane Wissa
|NEW
|NEW v. MUN
|F
|7.3
|0.6
|4.52
|101
|27
|Jake O'Brien
|EVE
|EVE v. BRN
|D
|4.9
|0.6
|4.50
|102
|57
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE v. SUN
|M
|4.9
|0.2
|4.49
|103
|28
|Jayden Bogle
|LEE
|LEE v. SUN
|D
|4.4
|0.2
|4.48
|104
|58
|Ibrahim Sangare
|NFO
|NFO at MCI
|M
|4.9
|0.1
|4.46
|105
|1
|Alisson
|LIV
|LIV at WOL
|G
|5.4
|6.4
|4.46
|106
|59
|Yeremy Pino
|CRY
|CRY at TOT
|M
|5.8
|0.2
|4.45
|107
|60
|Amadou Onana
|AVL
|AVL v. CHE
|M
|4.8
|0.7
|4.43
|108
|61
|Elliot Anderson
|NFO
|NFO at MCI
|M
|5.4
|6.4
|4.42
|109
|62
|Diego Gomez
|BHA
|BHA v. ARS
|M
|4.9
|0.2
|4.42
|110
|63
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU at FUL
|M
|5.7
|0.3
|4.40
|111
|64
|Joao Gomes
|WOL
|WOL v. LIV
|M
|5.3
|0.3
|4.38
|112
|29
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE v. BRN
|D
|4.9
|0.6
|4.38
|113
|30
|Lewis Hall
|NEW
|NEW v. MUN
|D
|5.3
|2.5
|4.36
|114
|65
|Harrison Armstrong
|EVE
|EVE v. BRN
|M
|4.5
|0.1
|4.35
|115
|66
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN at NEW
|M
|4.6
|1.4
|4.34
|116
|67
|Lesley Ugochukwu
|BRN
|BRN at EVE
|M
|5.0
|0.1
|4.33
|117
|68
|Georginio Rutter
|BHA
|BHA v. ARS
|M
|5.6
|0.3
|4.32
|118
|19
|Eliezer Mayenda
|SUN
|SUN at LEE
|F
|5.2
|0.5
|4.31
|119
|69
|Daichi Kamada
|CRY
|CRY at TOT
|M
|5.0
|0.1
|4.29
|120
|70
|Marcus Tavernier
|BOU
|BOU v. BRE
|M
|5.3
|1.3
|4.29
|121
|31
|Ruben Dias
|MCI
|MCI v. NFO
|D
|5.5
|3.4
|4.28
|122
|32
|Micky van de Ven
|TOT
|TOT v. CRY
|D
|4.5
|22.5
|4.28
|123
|71
|Kaoru Mitoma
|BHA
|BHA v. ARS
|M
|6.1
|1.9
|4.26
|124
|72
|Oscar Bobb
|FUL
|FUL v. WHU
|M
|5.1
|0.2
|4.25
|125
|2
|David Raya
|ARS
|ARS at BHA
|G
|6.0
|34.2
|4.23
|126
|73
|Carlos Baleba
|BHA
|BHA v. ARS
|M
|4.5
|1.5
|4.21
|127
|74
|Soungoutou Magassa
|WHU
|WHU at FUL
|M
|5.0
|0.0
|4.19
|128
|75
|Sandro Tonali
|NEW
|NEW v. MUN
|M
|5.3
|1.1
|4.17
|129
|3
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE v. BRN
|G
|5.6
|13.1
|4.17
|130
|33
|Omar Alderete
|SUN
|SUN at LEE
|D
|4.1
|6.4
|4.17
|131
|76
|Sander Berge
|FUL
|FUL v. WHU
|M
|4.9
|0.1
|4.16
|132
|34
|Reece James
|CHE
|CHE at AVL
|D
|5.6
|8.1
|4.15
|133
|35
|Harry Maguire
|MUN
|MUN at NEW
|D
|4.4
|1.8
|4.12
|134
|77
|Pascal Gross
|BHA
|BHA v. ARS
|M
|5.5
|0.1
|4.12
|135
|78
|Jean-Ricner Bellegarde
|WOL
|WOL v. LIV
|M
|5.1
|0.0
|4.12
|136
|79
|James Ward-Prowse
|BRN
|BRN at EVE
|M
|5.6
|0.2
|4.10
|137
|36
|Calvin Bassey
|FUL
|FUL v. WHU
|D
|4.4
|0.4
|4.10
|138
|37
|Jaydee Canvot
|CRY
|CRY at TOT
|D
|4.5
|0.0
|4.09
|139
|80
|Leon Bailey
|AVL
|AVL v. CHE
|M
|5.5
|0.1
|4.07
|140
|4
|Karl Darlow
|LEE
|LEE v. SUN
|G
|3.9
|2.4
|4.06
|141
|38
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN at EVE
|D
|3.9
|7.8
|4.06
|142
|39
|Kieran Trippier
|NEW
|NEW v. MUN
|D
|4.9
|1.4
|4.05
|143
|40
|Tyrick Mitchell
|CRY
|CRY at TOT
|D
|5.0
|2.1
|4.03
|144
|20
|Tolu Arokodare
|WOL
|WOL v. LIV
|F
|5.4
|0.2
|4.03
|145
|41
|Trevoh Chalobah
|CHE
|CHE at AVL
|D
|5.7
|20.0
|4.02
|146
|42
|William Saliba
|ARS
|ARS at BHA
|D
|6.1
|13.5
|4.00
|147
|5
|Gianluigi Donnarumma
|MCI
|MCI v. NFO
|G
|5.6
|9.4
|4.00
|148
|81
|Ilia Gruev
|LEE
|LEE v. SUN
|M
|4.7
|0.1
|3.99
|149
|82
|Joe Willock
|NEW
|NEW v. MUN
|M
|5.0
|0.1
|3.99
|150
|43
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU v. BRE
|D
|4.5
|2.2
|3.97
|151
|83
|Crysencio Summerville
|WHU
|WHU at FUL
|M
|5.7
|3.0
|3.95
|152
|21
|Adam Armstrong
|WOL
|WOL v. LIV
|F
|5.4
|0.1
|3.94
|153
|84
|Andrey Santos
|CHE
|CHE at AVL
|M
|4.5
|0.3
|3.94
|154
|44
|Joe Worrall
|BRN
|BRN at EVE
|D
|3.8
|0.2
|3.93
|155
|85
|Bertrand Traore
|SUN
|SUN at LEE
|M
|5.5
|0.0
|3.92
|156
|45
|Sepp van den Berg
|BRE
|BRE at BOU
|D
|4.5
|0.9
|3.91
|157
|86
|Habib Diarra
|SUN
|SUN at LEE
|M
|5.3
|0.1
|3.89
|158
|46
|Aaron Wan-Bissaka
|WHU
|WHU at FUL
|D
|4.1
|4.6
|3.88
|159
|47
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU at FUL
|D
|4.0
|1.9
|3.86
|160
|6
|Nick Pope
|NEW
|NEW v. MUN
|G
|5.1
|4.6
|3.86
|161
|48
|Konstantinos Mavropanos
|WHU
|WHU at FUL
|D
|4.4
|0.1
|3.85
|162
|49
|Axel Disasi
|WHU
|WHU at FUL
|D
|4.5
|0.1
|3.84
|163
|7
|Guglielmo Vicario
|TOT
|TOT v. CRY
|G
|4.7
|5.7
|3.81
|164
|50
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA v. ARS
|D
|4.4
|3.8
|3.81
|165
|22
|Lyle Foster
|BRN
|BRN at EVE
|F
|4.9
|0.8
|3.80
|166
|87
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN at EVE
|M
|5.0
|1.8
|3.80
|167
|88
|Jack Hinshelwood
|BHA
|BHA v. ARS
|M
|5.1
|0.0
|3.75
|168
|89
|Xavi Simons
|TOT
|TOT v. CRY
|M
|6.5
|1.1
|3.74
|169
|90
|Omari Hutchinson
|NFO
|NFO at MCI
|M
|5.4
|0.1
|3.67
|170
|91
|Callum Hudson-Odoi
|NFO
|NFO at MCI
|M
|5.7
|0.7
|3.66
|171
|51
|Radu Dragusin
|TOT
|TOT v. CRY
|D
|4.5
|0.0
|3.66
|172
|92
|Christian Norgaard
|ARS
|ARS at BHA
|M
|5.1
|0.1
|3.64
|173
|93
|Morgan Gibbs-White
|NFO
|NFO at MCI
|M
|7.3
|3.4
|3.64
|174
|94
|Bernardo Silva
|MCI
|MCI v. NFO
|M
|6.2
|0.6
|3.64
|175
|52
|Wesley Fofana
|CHE
|CHE at AVL
|D
|4.4
|0.4
|3.61
|176
|53
|Santi Bueno
|WOL
|WOL v. LIV
|D
|4.4
|0.1
|3.61
|177
|54
|Ian Maatsen
|AVL
|AVL v. CHE
|D
|4.2
|0.6
|3.60
|178
|95
|Hannibal
|BRN
|BRN at EVE
|M
|4.7
|0.1
|3.59
|179
|55
|Chadi Riad
|CRY
|CRY at TOT
|D
|4.0
|0.0
|3.59
|180
|8
|Bernd Leno
|FUL
|FUL v. WHU
|G
|4.9
|1.5
|3.59
|181
|56
|Kristoffer Ajer
|BRE
|BRE at BOU
|D
|4.4
|0.3
|3.58
|182
|23
|Igor Jesus
|NFO
|NFO at MCI
|F
|5.8
|1.2
|3.56
|183
|57
|Malo Gusto
|CHE
|CHE at AVL
|D
|4.9
|1.9
|3.55
|184
|58
|Leny Yoro
|MUN
|MUN at NEW
|D
|4.1
|1.2
|3.54
|185
|96
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN at LEE
|M
|4.9
|0.1
|3.45
|186
|59
|Diogo Dalot
|MUN
|MUN at NEW
|D
|4.6
|5.0
|3.41
|187
|60
|Murillo
|NFO
|NFO at MCI
|D
|5.2
|1.9
|3.41
|188
|9
|Senne Lammens
|MUN
|MUN at NEW
|G
|5.0
|2.4
|3.35
|189
|61
|Toti Gomes
|WOL
|WOL v. LIV
|D
|4.2
|0.1
|3.34
|190
|62
|Michael Kayode
|BRE
|BRE at BOU
|D
|4.5
|0.7
|3.33
|191
|63
|Joel Veltman
|BHA
|BHA v. ARS
|D
|4.3
|0.1
|3.33
|192
|10
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL v. CHE
|G
|5.1
|4.7
|3.32
|193
|64
|Yerson Mosquera
|WOL
|WOL v. LIV
|D
|4.3
|0.1
|3.31
|194
|11
|Dean Henderson
|CRY
|CRY at TOT
|G
|5.0
|7.6
|3.27
|195
|12
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA v. ARS
|G
|4.5
|5.5
|3.25
|196
|65
|Matty Cash
|AVL
|AVL v. CHE
|D
|4.9
|10.6
|3.24
|197
|13
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU at FUL
|G
|4.2
|0.3
|3.19
|198
|14
|Martin Dubravka
|BRN
|BRN at EVE
|G
|4.0
|32.4
|3.18
|199
|66
|Trai Hume
|SUN
|SUN at LEE
|D
|4.5
|0.3
|3.18
|200
|15
|Robin Roefs
|SUN
|SUN at LEE
|G
|4.9
|11.4
|3.17
|201
|16
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU v. BRE
|G
|4.5
|4.8
|3.06
|202
|67
|Ezri Konsa
|AVL
|AVL v. CHE
|D
|4.4
|8.2
|3.06
|203
|17
|Robert Sanchez
|CHE
|CHE at AVL
|G
|4.9
|13.9
|3.05
|204
|68
|Bashir Humphreys
|BRN
|BRN at EVE
|D
|3.9
|0.1
|3.04
|205
|69
|Nikola Milenkovic
|NFO
|NFO at MCI
|D
|5.1
|3.2
|3.03
|206
|70
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA v. ARS
|D
|4.4
|0.3
|3.01
|207
|71
|Pau Torres
|AVL
|AVL v. CHE
|D
|4.3
|0.3
|2.99
|208
|72
|Lewis Dunk
|BHA
|BHA v. ARS
|D
|4.5
|1.0
|2.90
|209
|73
|Luke Shaw
|MUN
|MUN at NEW
|D
|4.5
|0.8
|2.90
|210
|74
|Neco Williams
|NFO
|NFO at MCI
|D
|4.7
|2.8
|2.80
|211
|18
|Matz Sels
|NFO
|NFO at MCI
|G
|4.6
|4.8
|2.79
|212
|19
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE at BOU
|G
|4.7
|11.7
|2.77
|213
|75
|Lutsharel Geertruida
|SUN
|SUN at LEE
|D
|4.5
|0.0
|2.68
|214
|76
|Alex Jimenez
|BOU
|BOU v. BRE
|D
|4.5
|0.2
|2.67
|215
|20
|Jose Sa
|WOL
|WOL v. LIV
|G
|4.2
|1.2
|2.54
|216
|77
|Hugo Bueno
|WOL
|WOL v. LIV
|D
|4.3
|0.2
|2.50
|217
|78
|Rico Henry
|BRE
|BRE at BOU
|D
|4.3
|0.2
|2.48
|218
|79
|Lucas Pires
|BRN
|BRN at EVE
|D
|3.8
|0.3
|2.39
|219
|80
|Jackson Tchatchoua
|WOL
|WOL v. LIV
|D
|4.4
|0.0
|2.33
|220
|81
|Ola Aina
|NFO
|NFO at MCI
|D
|4.7
|2.3
|2.12