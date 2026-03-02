Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 29

FPL GW29 rankings and projections: updated Fantasy Premier League player tiers for every position. Who to start, captain, buy and avoid ahead of Gameweek 29.
March 2, 2026
Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 29
March 2, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Welcome to RotoWire's FPL GW29 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.

Join the RotoWire Soccer FPL group!

FPL GW29 FIXTURES (ET)

Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats

Fantasy Premier League: GW29 Cheat Sheet

FPL GAMEWEEK 29 PLAYER RANKINGS

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
1 1  Antoine SemenyoMCIMCI v. NFOM8.254.67.07
2 2  Mohamed SalahLIVLIV at WOLM14.014.37.00
3 3  Bruno FernandesMUNMUN at NEWM9.938.46.67
41   Dominic Calvert-LewinLEELEE v. SUNF5.79.36.53
52   Hugo EkitikeLIVLIV at WOLF9.030.06.19
63   Igor ThiagoBREBRE at BOUF7.133.96.04
7 4  Iliman NdiayeEVEEVE v. BRNM6.24.06.03
8 5  Omar MarmoushMCIMCI v. NFOM8.32.66.00
9 6  Cody GakpoLIVLIV at WOLM7.35.75.87
10 7  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE v. BRNM5.03.75.85
11 8  RodriMCIMCI v. NFOM6.30.55.78
12  1 Rayan Ait-NouriMCIMCI v. NFOD5.74.15.74
13 9  Rayan CherkiMCIMCI v. NFOM6.47.85.74
14 10  Phil FodenMCIMCI v. NFOM8.18.85.64
15 11  Brenden AaronsonLEELEE v. SUNM5.40.65.63
16  2 James TarkowskiEVEEVE v. BRND5.710.75.62
174   Thierno BarryEVEEVE v. BRNF5.71.05.60
185   Junior KroupiBOUBOU v. BREF4.77.25.56
19 12  Harvey BarnesNEWNEW v. MUNM6.11.25.54
20 13  Dango OuattaraBREBRE at BOUM5.93.05.53
21 14  Anton StachLEELEE v. SUNM4.72.25.49
226   Dominic SolankeTOTTOT v. CRYF7.21.25.48
23 15  James GarnerEVEEVE v. BRNM5.23.85.45
24  3 Jeremie FrimpongLIVLIV at WOLD5.74.75.44
25 16  Cole PalmerCHECHE at AVLM10.616.15.36
26 17  Eberechi EzeARSARS at BHAM7.28.05.33
277   Viktor GyokeresARSARS at BHAF8.812.35.33
28 18  Gabriel MartinelliARSARS at BHAM6.80.95.33
29 19  JoelintonNEWNEW v. MUNM5.90.35.32
308   Raul JimenezFULFUL v. WHUF6.12.75.32
31  4 Matheus NunesMCIMCI v. NFOD5.43.35.31
32 20  Noni MaduekeARSARS at BHAM6.81.15.30
33 21  Alexis Mac AllisterLIVLIV at WOLM6.21.75.29
34 22  Bryan MbeumoMUNMUN at NEWM8.724.05.26
35 23  Anthony GordonNEWNEW v. MUNM7.22.85.26
369   Joao PedroCHECHE at AVLF7.645.75.24
37  5 Daniel MunozCRYCRY at TOTD5.98.35.23
38 24  Granit XhakaSUNSUN at LEEM5.13.45.22
3910   Jorgen Strand LarsenCRYCRY at TOTF6.22.25.22
40 25  Morgan RogersAVLAVL v. CHEM7.629.85.22
41  6 Jaka BijolLEELEE v. SUND3.90.45.21
42  7 Gabriel GudmundssonLEELEE v. SUND3.83.85.20
43 26  Dominik SzoboszlaiLIVLIV at WOLM6.910.05.19
44  8 Jurrien TimberARSARS at BHAD6.327.75.16
45 27  Matheus CunhaMUNMUN at NEWM8.07.95.16
4611   Ollie WatkinsAVLAVL v. CHEF8.68.55.14
47 28  Ryan SessegnonFULFUL v. WHUM5.40.25.12
48  9 James JustinLEELEE v. SUND3.91.05.10
49 29  Ismaila SarrCRYCRY at TOTM6.33.55.09
50  10 Malick ThiawNEWNEW v. MUND5.04.45.08
51  11 Marcos SenesiBOUBOU v. BRED4.916.35.06
52  12 Marc GuehiMCIMCI v. NFOD5.237.05.05
53 30  Adam WhartonCRYCRY at TOTM5.00.65.04
54  13 Daniel BallardSUNSUN at LEED4.63.35.03
5512   Benjamin SeskoMUNMUN at NEWF7.34.85.02
56 31  Alex ScottBOUBOU v. BREM5.11.35.01
57 32  Conor GallagherTOTTOT v. CRYM5.30.14.98
58  14 Joachim AndersenFULFUL v. WHUD4.54.84.98
59  15 Milos KerkezLIVLIV at WOLD5.63.04.97
60 33  Kevin SchadeBREBRE at BOUM6.91.54.97
61 34  CasemiroMUNMUN at NEWM5.62.54.95
6213   Jarrod BowenWHUWHU at FULF7.57.84.94
63  16 Sven BotmanNEWNEW v. MUND4.90.44.92
64 35  Emiliano BuendiaAVLAVL v. CHEM5.30.54.92
65  17 Pascal StruijkLEELEE v. SUND4.30.44.91
6614   Mateus ManeWOLWOL v. LIVF4.62.54.90
67 36  Amine AdliBOUBOU v. BREM5.40.64.89
68 37  Tyler AdamsBOUBOU v. BREM4.90.34.88
69 38  Enzo FernandezCHECHE at AVLM6.717.44.87
70  18 Virgil van DijkLIVLIV at WOLD6.130.34.86
71  19 Jarrad BranthwaiteEVEEVE v. BRND5.30.34.84
72 39  Mateus FernandesWHUWHU at FULM5.50.44.84
73  20 Riccardo CalafioriARSARS at BHAD5.66.14.82
74 40  Moises CaicedoCHECHE at AVLM5.77.74.81
75 41  Samuel ChukwuezeFULFUL v. WHUM5.30.14.81
7615   Zian FlemmingBRNBRN at EVEF5.30.44.80
77 42  Ryan GravenberchLIVLIV at WOLM5.55.24.79
78  21 James HillBOUBOU v. BRED4.16.74.76
79 43  RayanBOUBOU v. BREM5.62.64.75
80  22 GabrielARSARS at BHAD7.142.84.75
81  23 Chris RichardsCRYCRY at TOTD4.42.64.73
82 44  Douglas LuizAVLAVL v. CHEM4.90.14.71
83 45  Emile Smith RoweFULFUL v. WHUM5.60.54.68
84  24 Pedro PorroTOTTOT v. CRYD5.19.34.68
85 46  Pape SarrTOTTOT v. CRYM4.51.14.68
8616   RicharlisonTOTTOT v. CRYF6.35.44.67
87 47  Idrissa GueyeEVEEVE v. BRNM5.40.14.67
88  25 Ibrahima KonateLIVLIV at WOLD5.54.24.67
89 48  Yehor YarmolyukBREBRE at BOUM5.00.14.67
90 49  Joao PalhinhaTOTTOT v. CRYM5.50.84.64
91 50  Alex IwobiFULFUL v. WHUM6.31.24.61
9217   Taty CastellanosWHUWHU at FULF5.50.14.61
93  26 Kenny TeteFULFUL v. WHUD4.50.34.60
94 51  Jordan HendersonBREBRE at BOUM5.00.34.58
95 52  Martin ZubimendiARSARS at BHAM5.24.94.57
96 53  Mikkel DamsgaardBREBRE at BOUM5.60.64.56
97 54  Alejandro GarnachoCHECHE at AVLM6.40.54.56
98 55  Archie GrayTOTTOT v. CRYM4.80.14.54
99 56  Enzo Le FeeSUNSUN at LEEM5.01.44.53
10018   Yoane WissaNEWNEW v. MUNF7.30.64.52
101  27 Jake O'BrienEVEEVE v. BRND4.90.64.50
102 57  Ethan AmpaduLEELEE v. SUNM4.90.24.49
103  28 Jayden BogleLEELEE v. SUND4.40.24.48
104 58  Ibrahim SangareNFONFO at MCIM4.90.14.46
105   1AlissonLIVLIV at WOLG5.46.44.46
106 59  Yeremy PinoCRYCRY at TOTM5.80.24.45
107 60  Amadou OnanaAVLAVL v. CHEM4.80.74.43
108 61  Elliot AndersonNFONFO at MCIM5.46.44.42
109 62  Diego GomezBHABHA v. ARSM4.90.24.42
110 63  Tomas SoucekWHUWHU at FULM5.70.34.40
111 64  Joao GomesWOLWOL v. LIVM5.30.34.38
112  29 Vitaliy MykolenkoEVEEVE v. BRND4.90.64.38
113  30 Lewis HallNEWNEW v. MUND5.32.54.36
114 65  Harrison ArmstrongEVEEVE v. BRNM4.50.14.35
115 66  Kobbie MainooMUNMUN at NEWM4.61.44.34
116 67  Lesley UgochukwuBRNBRN at EVEM5.00.14.33
117 68  Georginio RutterBHABHA v. ARSM5.60.34.32
11819   Eliezer MayendaSUNSUN at LEEF5.20.54.31
119 69  Daichi KamadaCRYCRY at TOTM5.00.14.29
120 70  Marcus TavernierBOUBOU v. BREM5.31.34.29
121  31 Ruben DiasMCIMCI v. NFOD5.53.44.28
122  32 Micky van de VenTOTTOT v. CRYD4.522.54.28
123 71  Kaoru MitomaBHABHA v. ARSM6.11.94.26
124 72  Oscar BobbFULFUL v. WHUM5.10.24.25
125   2David RayaARSARS at BHAG6.034.24.23
126 73  Carlos BalebaBHABHA v. ARSM4.51.54.21
127 74  Soungoutou MagassaWHUWHU at FULM5.00.04.19
128 75  Sandro TonaliNEWNEW v. MUNM5.31.14.17
129   3Jordan PickfordEVEEVE v. BRNG5.613.14.17
130  33 Omar AldereteSUNSUN at LEED4.16.44.17
131 76  Sander BergeFULFUL v. WHUM4.90.14.16
132  34 Reece JamesCHECHE at AVLD5.68.14.15
133  35 Harry MaguireMUNMUN at NEWD4.41.84.12
134 77  Pascal GrossBHABHA v. ARSM5.50.14.12
135 78  Jean-Ricner BellegardeWOLWOL v. LIVM5.10.04.12
136 79  James Ward-ProwseBRNBRN at EVEM5.60.24.10
137  36 Calvin BasseyFULFUL v. WHUD4.40.44.10
138  37 Jaydee CanvotCRYCRY at TOTD4.50.04.09
139 80  Leon BaileyAVLAVL v. CHEM5.50.14.07
140   4Karl DarlowLEELEE v. SUNG3.92.44.06
141  38 Maxime EsteveBRNBRN at EVED3.97.84.06
142  39 Kieran TrippierNEWNEW v. MUND4.91.44.05
143  40 Tyrick MitchellCRYCRY at TOTD5.02.14.03
14420   Tolu ArokodareWOLWOL v. LIVF5.40.24.03
145  41 Trevoh ChalobahCHECHE at AVLD5.720.04.02
146  42 William SalibaARSARS at BHAD6.113.54.00
147   5Gianluigi DonnarummaMCIMCI v. NFOG5.69.44.00
148 81  Ilia GruevLEELEE v. SUNM4.70.13.99
149 82  Joe WillockNEWNEW v. MUNM5.00.13.99
150  43 Adrien TruffertBOUBOU v. BRED4.52.23.97
151 83  Crysencio SummervilleWHUWHU at FULM5.73.03.95
15221   Adam ArmstrongWOLWOL v. LIVF5.40.13.94
153 84  Andrey SantosCHECHE at AVLM4.50.33.94
154  44 Joe WorrallBRNBRN at EVED3.80.23.93
155 85  Bertrand TraoreSUNSUN at LEEM5.50.03.92
156  45 Sepp van den BergBREBRE at BOUD4.50.93.91
157 86  Habib DiarraSUNSUN at LEEM5.30.13.89
158  46 Aaron Wan-BissakaWHUWHU at FULD4.14.63.88
159  47 El Hadji Malick DioufWHUWHU at FULD4.01.93.86
160   6Nick PopeNEWNEW v. MUNG5.14.63.86
161  48 Konstantinos MavropanosWHUWHU at FULD4.40.13.85
162  49 Axel DisasiWHUWHU at FULD4.50.13.84
163   7Guglielmo VicarioTOTTOT v. CRYG4.75.73.81
164  50 Jan Paul van HeckeBHABHA v. ARSD4.43.83.81
16522   Lyle FosterBRNBRN at EVEF4.90.83.80
166 87  Jaidon AnthonyBRNBRN at EVEM5.01.83.80
167 88  Jack HinshelwoodBHABHA v. ARSM5.10.03.75
168 89  Xavi SimonsTOTTOT v. CRYM6.51.13.74
169 90  Omari HutchinsonNFONFO at MCIM5.40.13.67
170 91  Callum Hudson-OdoiNFONFO at MCIM5.70.73.66
171  51 Radu DragusinTOTTOT v. CRYD4.50.03.66
172 92  Christian NorgaardARSARS at BHAM5.10.13.64
173 93  Morgan Gibbs-WhiteNFONFO at MCIM7.33.43.64
174 94  Bernardo SilvaMCIMCI v. NFOM6.20.63.64
175  52 Wesley FofanaCHECHE at AVLD4.40.43.61
176  53 Santi BuenoWOLWOL v. LIVD4.40.13.61
177  54 Ian MaatsenAVLAVL v. CHED4.20.63.60
178 95  HannibalBRNBRN at EVEM4.70.13.59
179  55 Chadi RiadCRYCRY at TOTD4.00.03.59
180   8Bernd LenoFULFUL v. WHUG4.91.53.59
181  56 Kristoffer AjerBREBRE at BOUD4.40.33.58
18223   Igor JesusNFONFO at MCIF5.81.23.56
183  57 Malo GustoCHECHE at AVLD4.91.93.55
184  58 Leny YoroMUNMUN at NEWD4.11.23.54
185 96  Noah SadikiSUNSUN at LEEM4.90.13.45
186  59 Diogo DalotMUNMUN at NEWD4.65.03.41
187  60 MurilloNFONFO at MCID5.21.93.41
188   9Senne LammensMUNMUN at NEWG5.02.43.35
189  61 Toti GomesWOLWOL v. LIVD4.20.13.34
190  62 Michael KayodeBREBRE at BOUD4.50.73.33
191  63 Joel VeltmanBHABHA v. ARSD4.30.13.33
192   10Emiliano MartinezAVLAVL v. CHEG5.14.73.32
193  64 Yerson MosqueraWOLWOL v. LIVD4.30.13.31
194   11Dean HendersonCRYCRY at TOTG5.07.63.27
195   12Bart VerbruggenBHABHA v. ARSG4.55.53.25
196  65 Matty CashAVLAVL v. CHED4.910.63.24
197   13Mads HermansenWHUWHU at FULG4.20.33.19
198   14Martin DubravkaBRNBRN at EVEG4.032.43.18
199  66 Trai HumeSUNSUN at LEED4.50.33.18
200   15Robin RoefsSUNSUN at LEEG4.911.43.17
201   16Djordje PetrovicBOUBOU v. BREG4.54.83.06
202  67 Ezri KonsaAVLAVL v. CHED4.48.23.06
203   17Robert SanchezCHECHE at AVLG4.913.93.05
204  68 Bashir HumphreysBRNBRN at EVED3.90.13.04
205  69 Nikola MilenkovicNFONFO at MCID5.13.23.03
206  70 Ferdi KadiogluBHABHA v. ARSD4.40.33.01
207  71 Pau TorresAVLAVL v. CHED4.30.32.99
208  72 Lewis DunkBHABHA v. ARSD4.51.02.90
209  73 Luke ShawMUNMUN at NEWD4.50.82.90
210  74 Neco WilliamsNFONFO at MCID4.72.82.80
211   18Matz SelsNFONFO at MCIG4.64.82.79
212   19Caoimhin KelleherBREBRE at BOUG4.711.72.77
213  75 Lutsharel GeertruidaSUNSUN at LEED4.50.02.68
214  76 Alex JimenezBOUBOU v. BRED4.50.22.67
215   20Jose SaWOLWOL v. LIVG4.21.22.54
216  77 Hugo BuenoWOLWOL v. LIVD4.30.22.50
217  78 Rico HenryBREBRE at BOUD4.30.22.48
218  79 Lucas PiresBRNBRN at EVED3.80.32.39
219  80 Jackson TchatchouaWOLWOL v. LIVD4.40.02.33
220  81 Ola AinaNFONFO at MCID4.72.32.12

More FPL Tips for Gameweek 29

FPL GW29 Rankings

FPL GW29 Injury News

GW29 Predicted Lineups

RotoWire's Fixture Difficulty Ranker

FPL GW29 Differentials

FPL GW29 Best Teams to Target for Upcoming Fixtures

FPL GW29 Best Free Hit

More Home Runs. Fewer Strikeouts. 

Get RotoWire's advanced reports and tools to confidently start your best team.

  • Custom reports based on your team
  • Confirmed lineup alerts
  • Advanced stats to help you choose the right players
Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other Soccer fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

Related Stories

DFS Latest

Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
RotoWire has cheat sheets for almost every slate available at DraftKings, FanDuel and Yahoo, as well as Fantasy Premier League (FPL) and Fantasy MLS.
December 31, 1969
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, Feb. 28
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, Feb. 28
Get DraftKings Premier League DFS picks and strategy for the Saturday, Feb. 28 three-match DraftKings slate. Adam Zdroik provides projections for total points and floors.
February 27th