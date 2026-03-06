Welcome to RotoWire's FPL GW30 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.
Join the RotoWire Soccer FPL group!
FPL GW30 FIXTURES (ET)
- 11:00 am: Burnley vs. AFC Bournemouth
- 11:00 am: Sunderland vs. Brighton & Hove Albion
- 1:30 pm: Arsenal vs. Everton
- 1:30 pm: Chelsea vs. Newcastle United
- 4:00 pm: West Ham United vs. Manchester City
- 10:00 am: Crystal Palace vs. Leeds United
- 10:00 am: Manchester United vs. Aston Villa
- 10:00 am: Nottingham Forest vs. Fulham
- 12:30 pm: Liverpool vs. Tottenham Hotspur
- 4:00 pm: Brentford vs. Wolverhampton
Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats
Fantasy Premier League: GW30 Cheat Sheet
FPL GAMEWEEK 30 PLAYER RANKINGS
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Erling Haaland
|MCI
|MCI at WHU
|F
|14.6
|61.6
|7.25
|2
|1
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN v. AVL
|M
|10.0
|40.3
|7.14
|3
|2
|Antoine Semenyo
|MCI
|MCI at WHU
|M
|8.3
|57.0
|7.05
|4
|3
|Bukayo Saka
|ARS
|ARS v. EVE
|M
|9.8
|8.0
|6.83
|5
|2
|Igor Thiago
|BRE
|BRE v. WOL
|F
|7.2
|34.6
|6.52
|6
|3
|Hugo Ekitike
|LIV
|LIV v. TOT
|F
|9.1
|34.0
|6.46
|7
|4
|Mohamed Salah
|LIV
|LIV v. TOT
|M
|14.0
|14.4
|6.38
|8
|1
|Gabriel
|ARS
|ARS v. EVE
|D
|7.2
|43.4
|6.32
|9
|2
|Jurrien Timber
|ARS
|ARS v. EVE
|D
|6.3
|28.3
|6.23
|10
|5
|Dango Ouattara
|BRE
|BRE v. WOL
|M
|6.0
|3.5
|6.11
|11
|3
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU at BRN
|D
|4.9
|17.2
|5.98
|12
|6
|Cole Palmer
|CHE
|CHE v. NEW
|M
|10.6
|16.2
|5.97
|13
|7
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV v. TOT
|M
|6.9
|11.5
|5.87
|14
|8
|Rayan Cherki
|MCI
|MCI at WHU
|M
|6.4
|7.6
|5.82
|15
|9
|Eberechi Eze
|ARS
|ARS v. EVE
|M
|7.2
|8.1
|5.77
|16
|4
|Evanilson
|BOU
|BOU at BRN
|F
|6.8
|2.2
|5.75
|17
|5
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE at CRY
|F
|5.7
|9.1
|5.65
|18
|10
|Leandro Trossard
|ARS
|ARS v. EVE
|M
|6.7
|1.0
|5.62
|19
|4
|Maxence Lacroix
|CRY
|CRY v. LEE
|D
|5.1
|4.5
|5.59
|20
|6
|Viktor Gyokeres
|ARS
|ARS v. EVE
|F
|8.8
|12.1
|5.55
|21
|11
|Ismaila Sarr
|CRY
|CRY v. LEE
|M
|6.3
|3.6
|5.55
|22
|12
|Declan Rice
|ARS
|ARS v. EVE
|M
|7.4
|30.1
|5.55
|23
|13
|Rodri
|MCI
|MCI at WHU
|M
|6.3
|0.5
|5.54
|24
|5
|Piero Hincapie
|ARS
|ARS v. EVE
|D
|5.1
|0.8
|5.54
|25
|6
|Harry Maguire
|MUN
|MUN v. AVL
|D
|4.4
|1.7
|5.53
|26
|7
|Nathan Collins
|BRE
|BRE v. WOL
|D
|4.9
|2.7
|5.53
|27
|8
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV v. TOT
|D
|6.2
|32.4
|5.52
|28
|14
|Florian Wirtz
|LIV
|LIV v. TOT
|M
|8.3
|9.1
|5.52
|29
|7
|Junior Kroupi
|BOU
|BOU at BRN
|F
|4.7
|6.8
|5.51
|30
|8
|Joao Pedro
|CHE
|CHE v. NEW
|F
|7.7
|46.9
|5.51
|31
|15
|Rayan
|BOU
|BOU at BRN
|M
|5.6
|2.6
|5.51
|32
|9
|Jorgen Strand Larsen
|CRY
|CRY v. LEE
|F
|6.1
|2.1
|5.50
|33
|9
|Chris Richards
|CRY
|CRY v. LEE
|D
|4.4
|2.6
|5.50
|34
|16
|Alex Scott
|BOU
|BOU at BRN
|M
|5.1
|1.3
|5.45
|35
|17
|Alexis Mac Allister
|LIV
|LIV v. TOT
|M
|6.2
|2.1
|5.44
|36
|10
|Danny Welbeck
|BHA
|BHA at SUN
|F
|6.1
|3.8
|5.42
|37
|18
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN v. AVL
|M
|8.0
|7.7
|5.41
|38
|10
|Jeremie Frimpong
|LIV
|LIV v. TOT
|D
|5.7
|4.8
|5.38
|39
|11
|Nico O'Reilly
|MCI
|MCI at WHU
|D
|5.1
|9.4
|5.38
|40
|19
|Ryan Gravenberch
|LIV
|LIV v. TOT
|M
|5.5
|5.3
|5.38
|41
|20
|Adam Wharton
|CRY
|CRY v. LEE
|M
|5.0
|0.6
|5.37
|42
|21
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN v. AVL
|M
|8.7
|23.4
|5.36
|43
|12
|Daniel Ballard
|SUN
|SUN v. BHA
|D
|4.6
|3.6
|5.34
|44
|22
|Elliot Anderson
|NFO
|NFO v. FUL
|M
|5.4
|6.7
|5.34
|45
|13
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV v. TOT
|D
|5.5
|4.3
|5.32
|46
|11
|Benjamin Sesko
|MUN
|MUN v. AVL
|F
|7.3
|5.9
|5.29
|47
|23
|Kevin Schade
|BRE
|BRE v. WOL
|M
|6.9
|1.8
|5.22
|48
|24
|Casemiro
|MUN
|MUN v. AVL
|M
|5.6
|2.6
|5.20
|49
|25
|Ibrahim Sangare
|NFO
|NFO v. FUL
|M
|4.9
|0.1
|5.19
|50
|12
|Mateus Mane
|WOL
|WOL at BRE
|F
|4.5
|2.2
|5.18
|51
|26
|Morgan Gibbs-White
|NFO
|NFO v. FUL
|M
|7.3
|3.7
|5.16
|52
|27
|Granit Xhaka
|SUN
|SUN v. BHA
|M
|5.1
|3.4
|5.15
|53
|28
|Harry Wilson
|FUL
|FUL at NFO
|M
|6.0
|23.4
|5.14
|54
|14
|Milos Kerkez
|LIV
|LIV v. TOT
|D
|5.6
|3.0
|5.14
|55
|29
|Anthony Gordon
|NEW
|NEW at CHE
|M
|7.2
|2.8
|5.12
|56
|15
|James Hill
|BOU
|BOU at BRN
|D
|4.2
|7.3
|5.12
|57
|30
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE v. NEW
|M
|6.7
|16.0
|5.11
|58
|31
|Marcus Tavernier
|BOU
|BOU at BRN
|M
|5.3
|1.7
|5.11
|59
|32
|Tyler Adams
|BOU
|BOU at BRN
|M
|4.9
|0.3
|5.08
|60
|33
|Mikkel Damsgaard
|BRE
|BRE v. WOL
|M
|5.6
|0.8
|5.04
|61
|16
|William Saliba
|ARS
|ARS v. EVE
|D
|6.1
|13.5
|4.99
|62
|34
|Pedro Neto
|CHE
|CHE v. NEW
|M
|7.0
|4.3
|4.99
|63
|35
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE v. NEW
|M
|5.7
|7.7
|4.99
|64
|17
|Jair Cunha
|NFO
|NFO v. FUL
|D
|4.2
|0.1
|4.97
|65
|18
|Omar Alderete
|SUN
|SUN v. BHA
|D
|4.1
|6.5
|4.96
|66
|19
|Rayan Ait-Nouri
|MCI
|MCI at WHU
|D
|5.7
|4.4
|4.93
|67
|36
|Mats Wieffer
|BHA
|BHA at SUN
|M
|4.9
|0.1
|4.92
|68
|37
|Callum Hudson-Odoi
|NFO
|NFO v. FUL
|M
|5.7
|0.7
|4.91
|69
|38
|Ryan Sessegnon
|FUL
|FUL at NFO
|M
|5.4
|0.2
|4.89
|70
|20
|Reece James
|CHE
|CHE v. NEW
|D
|5.6
|8.3
|4.86
|71
|39
|Brenden Aaronson
|LEE
|LEE at CRY
|M
|5.4
|0.7
|4.85
|72
|40
|Martin Zubimendi
|ARS
|ARS v. EVE
|M
|5.2
|4.5
|4.85
|73
|21
|Murillo
|NFO
|NFO v. FUL
|D
|5.2
|1.9
|4.85
|74
|1
|David Raya
|ARS
|ARS v. EVE
|G
|6.0
|34.4
|4.85
|75
|41
|Anton Stach
|LEE
|LEE at CRY
|M
|4.7
|2.5
|4.85
|76
|13
|Dominic Solanke
|TOT
|TOT at LIV
|F
|7.2
|1.2
|4.84
|77
|14
|Raul Jimenez
|FUL
|FUL at NFO
|F
|6.2
|3.0
|4.79
|78
|42
|Kaoru Mitoma
|BHA
|BHA at SUN
|M
|6.1
|1.9
|4.76
|79
|15
|Igor Jesus
|NFO
|NFO v. FUL
|F
|5.8
|1.2
|4.76
|80
|22
|Tyrick Mitchell
|CRY
|CRY v. LEE
|D
|5.0
|2.2
|4.75
|81
|43
|Amadou Onana
|AVL
|AVL at MUN
|M
|4.8
|0.7
|4.73
|82
|44
|Evann Guessand
|CRY
|CRY v. LEE
|M
|6.2
|0.1
|4.72
|83
|45
|James Garner
|EVE
|EVE at ARS
|M
|5.2
|4.0
|4.72
|84
|16
|Ollie Watkins
|AVL
|AVL at MUN
|F
|8.5
|8.0
|4.71
|85
|17
|Zian Flemming
|BRN
|BRN v. BOU
|F
|5.3
|0.4
|4.69
|86
|23
|Sepp van den Berg
|BRE
|BRE v. WOL
|D
|4.5
|1.1
|4.67
|87
|46
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL at MUN
|M
|7.5
|26.6
|4.66
|88
|24
|Neco Williams
|NFO
|NFO v. FUL
|D
|4.7
|2.8
|4.65
|89
|47
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE at CRY
|M
|4.9
|0.2
|4.63
|90
|48
|Joao Palhinha
|TOT
|TOT at LIV
|M
|5.5
|0.8
|4.61
|91
|18
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU v. MCI
|F
|7.5
|7.7
|4.57
|92
|49
|Daichi Kamada
|CRY
|CRY v. LEE
|M
|5.0
|0.1
|4.57
|93
|50
|Pape Sarr
|TOT
|TOT at LIV
|M
|4.5
|1.1
|4.53
|94
|25
|Matheus Nunes
|MCI
|MCI at WHU
|D
|5.4
|3.5
|4.52
|95
|26
|Nikola Milenkovic
|NFO
|NFO v. FUL
|D
|5.1
|3.1
|4.52
|96
|51
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN v. AVL
|M
|4.6
|1.3
|4.52
|97
|27
|Nathaniel Clyne
|CRY
|CRY v. LEE
|D
|3.8
|0.6
|4.51
|98
|52
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU v. MCI
|M
|5.5
|0.4
|4.49
|99
|28
|Wesley Fofana
|CHE
|CHE v. NEW
|D
|4.4
|0.3
|4.49
|100
|53
|Douglas Luiz
|AVL
|AVL at MUN
|M
|4.9
|0.1
|4.49
|101
|29
|Marc Cucurella
|CHE
|CHE v. NEW
|D
|6.0
|13.7
|4.48
|102
|54
|Lesley Ugochukwu
|BRN
|BRN v. BOU
|M
|5.0
|0.1
|4.47
|103
|55
|Pascal Gross
|BHA
|BHA at SUN
|M
|5.5
|0.1
|4.47
|104
|56
|Emiliano Buendia
|AVL
|AVL at MUN
|M
|5.3
|0.5
|4.46
|105
|30
|Trevoh Chalobah
|CHE
|CHE v. NEW
|D
|5.6
|18.8
|4.45
|106
|19
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU v. MCI
|F
|5.5
|0.1
|4.43
|107
|57
|Mathias Jensen
|BRE
|BRE v. WOL
|M
|4.9
|0.1
|4.42
|108
|20
|Eliezer Mayenda
|SUN
|SUN v. BHA
|F
|5.2
|0.5
|4.41
|109
|31
|Leny Yoro
|MUN
|MUN v. AVL
|D
|4.1
|1.3
|4.40
|110
|32
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU at BRN
|D
|4.6
|2.4
|4.39
|111
|58
|Joelinton
|NEW
|NEW at CHE
|M
|5.9
|0.3
|4.38
|112
|59
|Harvey Barnes
|NEW
|NEW at CHE
|M
|6.1
|1.1
|4.36
|113
|60
|Andre
|WOL
|WOL at BRE
|M
|5.2
|0.1
|4.36
|114
|33
|Diogo Dalot
|MUN
|MUN v. AVL
|D
|4.6
|5.0
|4.35
|115
|34
|Ola Aina
|NFO
|NFO v. FUL
|D
|4.7
|2.3
|4.35
|116
|61
|Jordan Henderson
|BRE
|BRE v. WOL
|M
|5.0
|0.3
|4.33
|117
|62
|Emile Smith Rowe
|FUL
|FUL at NFO
|M
|5.6
|0.5
|4.31
|118
|35
|Chadi Riad
|CRY
|CRY v. LEE
|D
|4.0
|0.0
|4.31
|119
|63
|Diego Gomez
|BHA
|BHA at SUN
|M
|4.9
|0.2
|4.30
|120
|21
|Nick Woltemade
|NEW
|NEW at CHE
|F
|6.8
|7.0
|4.27
|121
|64
|Alex Iwobi
|FUL
|FUL at NFO
|M
|6.4
|2.1
|4.27
|122
|36
|Marc Guehi
|MCI
|MCI at WHU
|D
|5.2
|37.4
|4.27
|123
|65
|Jack Hinshelwood
|BHA
|BHA at SUN
|M
|5.1
|0.0
|4.27
|124
|66
|James Ward-Prowse
|BRN
|BRN v. BOU
|M
|5.6
|0.2
|4.24
|125
|2
|Alisson
|LIV
|LIV v. TOT
|G
|5.4
|6.4
|4.24
|126
|67
|Idrissa Gueye
|EVE
|EVE at ARS
|M
|5.4
|0.1
|4.24
|127
|22
|Adam Armstrong
|WOL
|WOL at BRE
|F
|5.3
|0.1
|4.20
|128
|68
|Nilson Angulo
|SUN
|SUN v. BHA
|M
|5.0
|0.0
|4.19
|129
|37
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA at SUN
|D
|4.4
|3.8
|4.17
|130
|69
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN v. BHA
|M
|5.0
|1.4
|4.15
|131
|38
|Kristoffer Ajer
|BRE
|BRE v. WOL
|D
|4.4
|0.3
|4.14
|132
|3
|Dean Henderson
|CRY
|CRY v. LEE
|G
|5.0
|8.0
|4.14
|133
|39
|Michael Kayode
|BRE
|BRE v. WOL
|D
|4.5
|0.7
|4.12
|134
|70
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE at ARS
|M
|6.2
|4.3
|4.12
|135
|71
|James Milner
|BHA
|BHA at SUN
|M
|4.9
|0.1
|4.08
|136
|72
|Archie Gray
|TOT
|TOT at LIV
|M
|4.8
|0.1
|4.07
|137
|73
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN v. BOU
|M
|5.0
|1.9
|4.06
|138
|74
|Joao Gomes
|WOL
|WOL at BRE
|M
|5.3
|0.3
|4.05
|139
|23
|Lyle Foster
|BRN
|BRN v. BOU
|F
|4.9
|0.8
|4.05
|140
|75
|Jean-Ricner Bellegarde
|WOL
|WOL at BRE
|M
|5.1
|0.0
|4.02
|141
|76
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU v. MCI
|M
|5.7
|0.3
|4.02
|142
|40
|Malo Gusto
|CHE
|CHE v. NEW
|D
|4.9
|1.9
|4.01
|143
|77
|Sander Berge
|FUL
|FUL at NFO
|M
|4.9
|0.1
|3.95
|144
|78
|Anthony Elanga
|NEW
|NEW at CHE
|M
|6.5
|2.6
|3.95
|145
|4
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE v. WOL
|G
|4.7
|12.2
|3.93
|146
|41
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA at SUN
|D
|4.4
|0.3
|3.93
|147
|42
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW at CHE
|D
|5.0
|4.2
|3.93
|148
|43
|Joe Rodon
|LEE
|LEE at CRY
|D
|3.9
|3.9
|3.91
|149
|44
|Kenny Tete
|FUL
|FUL at NFO
|D
|4.5
|0.3
|3.89
|150
|5
|Senne Lammens
|MUN
|MUN v. AVL
|G
|5.0
|2.5
|3.88
|151
|45
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN v. BOU
|D
|3.9
|7.8
|3.87
|152
|79
|Habib Diarra
|SUN
|SUN v. BHA
|M
|5.3
|0.1
|3.84
|153
|24
|Beto
|EVE
|EVE at ARS
|F
|5.0
|2.5
|3.83
|154
|80
|Hannibal
|BRN
|BRN v. BOU
|M
|4.7
|0.2
|3.82
|155
|46
|Gabriel Gudmundsson
|LEE
|LEE at CRY
|D
|3.8
|3.9
|3.81
|156
|47
|Joachim Andersen
|FUL
|FUL at NFO
|D
|4.5
|4.8
|3.80
|157
|6
|Martin Dubravka
|BRN
|BRN v. BOU
|G
|4.0
|32.2
|3.79
|158
|48
|James Justin
|LEE
|LEE at CRY
|D
|3.9
|1.0
|3.79
|159
|7
|Matz Sels
|NFO
|NFO v. FUL
|G
|4.6
|4.7
|3.78
|160
|49
|Luke Shaw
|MUN
|MUN v. AVL
|D
|4.5
|0.7
|3.76
|161
|81
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE at ARS
|M
|5.1
|5.0
|3.74
|162
|50
|James Tarkowski
|EVE
|EVE at ARS
|D
|5.7
|11.0
|3.72
|163
|51
|Bashir Humphreys
|BRN
|BRN v. BOU
|D
|3.9
|0.1
|3.69
|164
|82
|Sandro Tonali
|NEW
|NEW at CHE
|M
|5.3
|1.1
|3.68
|165
|83
|Freddie Potts
|WHU
|WHU v. MCI
|M
|4.4
|0.6
|3.66
|166
|84
|Ilia Gruev
|LEE
|LEE at CRY
|M
|4.7
|0.1
|3.65
|167
|52
|Pascal Struijk
|LEE
|LEE at CRY
|D
|4.3
|0.5
|3.65
|168
|85
|Crysencio Summerville
|WHU
|WHU v. MCI
|M
|5.7
|3.0
|3.63
|169
|53
|Alex Jimenez
|BOU
|BOU at BRN
|D
|4.5
|0.3
|3.60
|170
|8
|Melker Ellborg
|SUN
|SUN v. BHA
|G
|4.0
|0.0
|3.58
|171
|54
|Jarrad Branthwaite
|EVE
|EVE at ARS
|D
|5.3
|0.4
|3.57
|172
|55
|Ruben Dias
|MCI
|MCI at WHU
|D
|5.5
|3.4
|3.56
|173
|86
|Xavi Simons
|TOT
|TOT at LIV
|M
|6.5
|1.1
|3.48
|174
|87
|Oscar Bobb
|FUL
|FUL at NFO
|M
|5.1
|0.2
|3.47
|175
|88
|Bernardo Silva
|MCI
|MCI at WHU
|M
|6.2
|0.6
|3.46
|176
|9
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA at SUN
|G
|4.5
|5.4
|3.42
|177
|10
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU at BRN
|G
|4.5
|4.9
|3.41
|178
|89
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN v. BHA
|M
|4.9
|0.1
|3.38
|179
|56
|Trai Hume
|SUN
|SUN v. BHA
|D
|4.5
|0.3
|3.38
|180
|57
|Kevin Danso
|TOT
|TOT at LIV
|D
|4.2
|0.1
|3.38
|181
|58
|Lutsharel Geertruida
|SUN
|SUN v. BHA
|D
|4.5
|0.1
|3.37
|182
|25
|Randal Kolo Muani
|TOT
|TOT at LIV
|F
|6.9
|0.4
|3.36
|183
|11
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL at MUN
|G
|5.1
|4.5
|3.32
|184
|12
|Filip Jorgensen
|CHE
|CHE v. NEW
|G
|4.3
|0.2
|3.29
|185
|13
|Gianluigi Donnarumma
|MCI
|MCI at WHU
|G
|5.6
|9.6
|3.28
|186
|90
|Leon Bailey
|AVL
|AVL at MUN
|M
|5.5
|0.1
|3.26
|187
|59
|Yerson Mosquera
|WOL
|WOL at BRE
|D
|4.3
|0.1
|3.24
|188
|60
|Lewis Hall
|NEW
|NEW at CHE
|D
|5.3
|2.4
|3.23
|189
|61
|Jayden Bogle
|LEE
|LEE at CRY
|D
|4.4
|0.3
|3.21
|190
|62
|Pedro Porro
|TOT
|TOT at LIV
|D
|5.1
|9.2
|3.21
|191
|63
|Cristian Romero
|TOT
|TOT at LIV
|D
|5.0
|3.1
|3.21
|192
|64
|Lewis Dunk
|BHA
|BHA at SUN
|D
|4.5
|1.0
|3.19
|193
|14
|Karl Darlow
|LEE
|LEE at CRY
|G
|3.9
|2.5
|3.14
|194
|65
|Dan Burn
|NEW
|NEW at CHE
|D
|5.0
|3.3
|3.12
|195
|66
|Hugo Bueno
|WOL
|WOL at BRE
|D
|4.3
|0.2
|3.11
|196
|67
|Ian Maatsen
|AVL
|AVL at MUN
|D
|4.2
|0.6
|3.05
|197
|91
|Dwight McNeil
|EVE
|EVE at ARS
|M
|5.5
|0.2
|3.05
|198
|68
|Santi Bueno
|WOL
|WOL at BRE
|D
|4.4
|0.1
|3.05
|199
|69
|Tyrone Mings
|AVL
|AVL at MUN
|D
|4.3
|0.7
|3.03
|200
|15
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE at ARS
|G
|5.6
|13.3
|3.02
|201
|70
|Jean-Clair Todibo
|WHU
|WHU v. MCI
|D
|4.3
|0.1
|2.97
|202
|71
|Axel Disasi
|WHU
|WHU v. MCI
|D
|4.5
|0.1
|2.94
|203
|72
|Kieran Trippier
|NEW
|NEW at CHE
|D
|4.9
|1.4
|2.91
|204
|16
|Guglielmo Vicario
|TOT
|TOT at LIV
|G
|4.7
|5.6
|2.90
|205
|73
|Calvin Bassey
|FUL
|FUL at NFO
|D
|4.4
|0.5
|2.89
|206
|74
|Jackson Tchatchoua
|WOL
|WOL at BRE
|D
|4.4
|0.0
|2.87
|207
|75
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE at ARS
|D
|4.9
|0.6
|2.86
|208
|76
|Aaron Wan-Bissaka
|WHU
|WHU v. MCI
|D
|4.1
|4.6
|2.86
|209
|77
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU v. MCI
|D
|4.0
|2.1
|2.82
|210
|17
|Bernd Leno
|FUL
|FUL at NFO
|G
|4.9
|1.5
|2.76
|211
|18
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU v. MCI
|G
|4.2
|0.3
|2.75
|212
|78
|Matty Cash
|AVL
|AVL at MUN
|D
|4.8
|9.7
|2.68
|213
|19
|Aaron Ramsdale
|NEW
|NEW at CHE
|G
|4.8
|0.7
|2.67
|214
|79
|Ezri Konsa
|AVL
|AVL at MUN
|D
|4.4
|8.0
|2.63
|215
|80
|Ladislav Krejci
|WOL
|WOL at BRE
|D
|4.5
|0.1
|2.63
|216
|81
|Kyle Walker
|BRN
|BRN v. BOU
|D
|4.4
|1.1
|2.45
|217
|82
|Jake O'Brien
|EVE
|EVE at ARS
|D
|4.9
|0.7
|2.42
|218
|20
|Jose Sa
|WOL
|WOL at BRE
|G
|4.2
|1.3
|2.37
|219
|83
|Lucas Pires
|BRN
|BRN v. BOU
|D
|3.8
|0.3
|2.23
|220
|84
|Souza
|TOT
|TOT at LIV
|D
|4.0
|0.0
|1.60