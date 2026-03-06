Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 30

FPL GW30 rankings and projections: updated Fantasy Premier League player tiers for every position. Who to start, captain, buy and avoid ahead of Gameweek 30.
March 6, 2026
Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 30
March 6, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Welcome to RotoWire's FPL GW30 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.

Join the RotoWire Soccer FPL group!

FPL GW30 FIXTURES (ET)

Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats

Fantasy Premier League: GW30 Cheat Sheet

FPL GAMEWEEK 30 PLAYER RANKINGS

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
11   Erling HaalandMCIMCI at WHUF14.661.67.25
2 1  Bruno FernandesMUNMUN v. AVLM10.040.37.14
3 2  Antoine SemenyoMCIMCI at WHUM8.357.07.05
4 3  Bukayo SakaARSARS v. EVEM9.88.06.83
52   Igor ThiagoBREBRE v. WOLF7.234.66.52
63   Hugo EkitikeLIVLIV v. TOTF9.134.06.46
7 4  Mohamed SalahLIVLIV v. TOTM14.014.46.38
8  1 GabrielARSARS v. EVED7.243.46.32
9  2 Jurrien TimberARSARS v. EVED6.328.36.23
10 5  Dango OuattaraBREBRE v. WOLM6.03.56.11
11  3 Marcos SenesiBOUBOU at BRND4.917.25.98
12 6  Cole PalmerCHECHE v. NEWM10.616.25.97
13 7  Dominik SzoboszlaiLIVLIV v. TOTM6.911.55.87
14 8  Rayan CherkiMCIMCI at WHUM6.47.65.82
15 9  Eberechi EzeARSARS v. EVEM7.28.15.77
164   EvanilsonBOUBOU at BRNF6.82.25.75
175   Dominic Calvert-LewinLEELEE at CRYF5.79.15.65
18 10  Leandro TrossardARSARS v. EVEM6.71.05.62
19  4 Maxence LacroixCRYCRY v. LEED5.14.55.59
206   Viktor GyokeresARSARS v. EVEF8.812.15.55
21 11  Ismaila SarrCRYCRY v. LEEM6.33.65.55
22 12  Declan RiceARSARS v. EVEM7.430.15.55
23 13  RodriMCIMCI at WHUM6.30.55.54
24  5 Piero HincapieARSARS v. EVED5.10.85.54
25  6 Harry MaguireMUNMUN v. AVLD4.41.75.53
26  7 Nathan CollinsBREBRE v. WOLD4.92.75.53
27  8 Virgil van DijkLIVLIV v. TOTD6.232.45.52
28 14  Florian WirtzLIVLIV v. TOTM8.39.15.52
297   Junior KroupiBOUBOU at BRNF4.76.85.51
308   Joao PedroCHECHE v. NEWF7.746.95.51
31 15  RayanBOUBOU at BRNM5.62.65.51
329   Jorgen Strand LarsenCRYCRY v. LEEF6.12.15.50
33  9 Chris RichardsCRYCRY v. LEED4.42.65.50
34 16  Alex ScottBOUBOU at BRNM5.11.35.45
35 17  Alexis Mac AllisterLIVLIV v. TOTM6.22.15.44
3610   Danny WelbeckBHABHA at SUNF6.13.85.42
37 18  Matheus CunhaMUNMUN v. AVLM8.07.75.41
38  10 Jeremie FrimpongLIVLIV v. TOTD5.74.85.38
39  11 Nico O'ReillyMCIMCI at WHUD5.19.45.38
40 19  Ryan GravenberchLIVLIV v. TOTM5.55.35.38
41 20  Adam WhartonCRYCRY v. LEEM5.00.65.37
42 21  Bryan MbeumoMUNMUN v. AVLM8.723.45.36
43  12 Daniel BallardSUNSUN v. BHAD4.63.65.34
44 22  Elliot AndersonNFONFO v. FULM5.46.75.34
45  13 Ibrahima KonateLIVLIV v. TOTD5.54.35.32
4611   Benjamin SeskoMUNMUN v. AVLF7.35.95.29
47 23  Kevin SchadeBREBRE v. WOLM6.91.85.22
48 24  CasemiroMUNMUN v. AVLM5.62.65.20
49 25  Ibrahim SangareNFONFO v. FULM4.90.15.19
5012   Mateus ManeWOLWOL at BREF4.52.25.18
51 26  Morgan Gibbs-WhiteNFONFO v. FULM7.33.75.16
52 27  Granit XhakaSUNSUN v. BHAM5.13.45.15
53 28  Harry WilsonFULFUL at NFOM6.023.45.14
54  14 Milos KerkezLIVLIV v. TOTD5.63.05.14
55 29  Anthony GordonNEWNEW at CHEM7.22.85.12
56  15 James HillBOUBOU at BRND4.27.35.12
57 30  Enzo FernandezCHECHE v. NEWM6.716.05.11
58 31  Marcus TavernierBOUBOU at BRNM5.31.75.11
59 32  Tyler AdamsBOUBOU at BRNM4.90.35.08
60 33  Mikkel DamsgaardBREBRE v. WOLM5.60.85.04
61  16 William SalibaARSARS v. EVED6.113.54.99
62 34  Pedro NetoCHECHE v. NEWM7.04.34.99
63 35  Moises CaicedoCHECHE v. NEWM5.77.74.99
64  17 Jair CunhaNFONFO v. FULD4.20.14.97
65  18 Omar AldereteSUNSUN v. BHAD4.16.54.96
66  19 Rayan Ait-NouriMCIMCI at WHUD5.74.44.93
67 36  Mats WiefferBHABHA at SUNM4.90.14.92
68 37  Callum Hudson-OdoiNFONFO v. FULM5.70.74.91
69 38  Ryan SessegnonFULFUL at NFOM5.40.24.89
70  20 Reece JamesCHECHE v. NEWD5.68.34.86
71 39  Brenden AaronsonLEELEE at CRYM5.40.74.85
72 40  Martin ZubimendiARSARS v. EVEM5.24.54.85
73  21 MurilloNFONFO v. FULD5.21.94.85
74   1David RayaARSARS v. EVEG6.034.44.85
75 41  Anton StachLEELEE at CRYM4.72.54.85
7613   Dominic SolankeTOTTOT at LIVF7.21.24.84
7714   Raul JimenezFULFUL at NFOF6.23.04.79
78 42  Kaoru MitomaBHABHA at SUNM6.11.94.76
7915   Igor JesusNFONFO v. FULF5.81.24.76
80  22 Tyrick MitchellCRYCRY v. LEED5.02.24.75
81 43  Amadou OnanaAVLAVL at MUNM4.80.74.73
82 44  Evann GuessandCRYCRY v. LEEM6.20.14.72
83 45  James GarnerEVEEVE at ARSM5.24.04.72
8416   Ollie WatkinsAVLAVL at MUNF8.58.04.71
8517   Zian FlemmingBRNBRN v. BOUF5.30.44.69
86  23 Sepp van den BergBREBRE v. WOLD4.51.14.67
87 46  Morgan RogersAVLAVL at MUNM7.526.64.66
88  24 Neco WilliamsNFONFO v. FULD4.72.84.65
89 47  Ethan AmpaduLEELEE at CRYM4.90.24.63
90 48  Joao PalhinhaTOTTOT at LIVM5.50.84.61
9118   Jarrod BowenWHUWHU v. MCIF7.57.74.57
92 49  Daichi KamadaCRYCRY v. LEEM5.00.14.57
93 50  Pape SarrTOTTOT at LIVM4.51.14.53
94  25 Matheus NunesMCIMCI at WHUD5.43.54.52
95  26 Nikola MilenkovicNFONFO v. FULD5.13.14.52
96 51  Kobbie MainooMUNMUN v. AVLM4.61.34.52
97  27 Nathaniel ClyneCRYCRY v. LEED3.80.64.51
98 52  Mateus FernandesWHUWHU v. MCIM5.50.44.49
99  28 Wesley FofanaCHECHE v. NEWD4.40.34.49
100 53  Douglas LuizAVLAVL at MUNM4.90.14.49
101  29 Marc CucurellaCHECHE v. NEWD6.013.74.48
102 54  Lesley UgochukwuBRNBRN v. BOUM5.00.14.47
103 55  Pascal GrossBHABHA at SUNM5.50.14.47
104 56  Emiliano BuendiaAVLAVL at MUNM5.30.54.46
105  30 Trevoh ChalobahCHECHE v. NEWD5.618.84.45
10619   Taty CastellanosWHUWHU v. MCIF5.50.14.43
107 57  Mathias JensenBREBRE v. WOLM4.90.14.42
10820   Eliezer MayendaSUNSUN v. BHAF5.20.54.41
109  31 Leny YoroMUNMUN v. AVLD4.11.34.40
110  32 Adrien TruffertBOUBOU at BRND4.62.44.39
111 58  JoelintonNEWNEW at CHEM5.90.34.38
112 59  Harvey BarnesNEWNEW at CHEM6.11.14.36
113 60  AndreWOLWOL at BREM5.20.14.36
114  33 Diogo DalotMUNMUN v. AVLD4.65.04.35
115  34 Ola AinaNFONFO v. FULD4.72.34.35
116 61  Jordan HendersonBREBRE v. WOLM5.00.34.33
117 62  Emile Smith RoweFULFUL at NFOM5.60.54.31
118  35 Chadi RiadCRYCRY v. LEED4.00.04.31
119 63  Diego GomezBHABHA at SUNM4.90.24.30
12021   Nick WoltemadeNEWNEW at CHEF6.87.04.27
121 64  Alex IwobiFULFUL at NFOM6.42.14.27
122  36 Marc GuehiMCIMCI at WHUD5.237.44.27
123 65  Jack HinshelwoodBHABHA at SUNM5.10.04.27
124 66  James Ward-ProwseBRNBRN v. BOUM5.60.24.24
125   2AlissonLIVLIV v. TOTG5.46.44.24
126 67  Idrissa GueyeEVEEVE at ARSM5.40.14.24
12722   Adam ArmstrongWOLWOL at BREF5.30.14.20
128 68  Nilson AnguloSUNSUN v. BHAM5.00.04.19
129  37 Jan Paul van HeckeBHABHA at SUND4.43.84.17
130 69  Enzo Le FeeSUNSUN v. BHAM5.01.44.15
131  38 Kristoffer AjerBREBRE v. WOLD4.40.34.14
132   3Dean HendersonCRYCRY v. LEEG5.08.04.14
133  39 Michael KayodeBREBRE v. WOLD4.50.74.12
134 70  Iliman NdiayeEVEEVE at ARSM6.24.34.12
135 71  James MilnerBHABHA at SUNM4.90.14.08
136 72  Archie GrayTOTTOT at LIVM4.80.14.07
137 73  Jaidon AnthonyBRNBRN v. BOUM5.01.94.06
138 74  Joao GomesWOLWOL at BREM5.30.34.05
13923   Lyle FosterBRNBRN v. BOUF4.90.84.05
140 75  Jean-Ricner BellegardeWOLWOL at BREM5.10.04.02
141 76  Tomas SoucekWHUWHU v. MCIM5.70.34.02
142  40 Malo GustoCHECHE v. NEWD4.91.94.01
143 77  Sander BergeFULFUL at NFOM4.90.13.95
144 78  Anthony ElangaNEWNEW at CHEM6.52.63.95
145   4Caoimhin KelleherBREBRE v. WOLG4.712.23.93
146  41 Ferdi KadiogluBHABHA at SUND4.40.33.93
147  42 Malick ThiawNEWNEW at CHED5.04.23.93
148  43 Joe RodonLEELEE at CRYD3.93.93.91
149  44 Kenny TeteFULFUL at NFOD4.50.33.89
150   5Senne LammensMUNMUN v. AVLG5.02.53.88
151  45 Maxime EsteveBRNBRN v. BOUD3.97.83.87
152 79  Habib DiarraSUNSUN v. BHAM5.30.13.84
15324   BetoEVEEVE at ARSF5.02.53.83
154 80  HannibalBRNBRN v. BOUM4.70.23.82
155  46 Gabriel GudmundssonLEELEE at CRYD3.83.93.81
156  47 Joachim AndersenFULFUL at NFOD4.54.83.80
157   6Martin DubravkaBRNBRN v. BOUG4.032.23.79
158  48 James JustinLEELEE at CRYD3.91.03.79
159   7Matz SelsNFONFO v. FULG4.64.73.78
160  49 Luke ShawMUNMUN v. AVLD4.50.73.76
161 81  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE at ARSM5.15.03.74
162  50 James TarkowskiEVEEVE at ARSD5.711.03.72
163  51 Bashir HumphreysBRNBRN v. BOUD3.90.13.69
164 82  Sandro TonaliNEWNEW at CHEM5.31.13.68
165 83  Freddie PottsWHUWHU v. MCIM4.40.63.66
166 84  Ilia GruevLEELEE at CRYM4.70.13.65
167  52 Pascal StruijkLEELEE at CRYD4.30.53.65
168 85  Crysencio SummervilleWHUWHU v. MCIM5.73.03.63
169  53 Alex JimenezBOUBOU at BRND4.50.33.60
170   8Melker EllborgSUNSUN v. BHAG4.00.03.58
171  54 Jarrad BranthwaiteEVEEVE at ARSD5.30.43.57
172  55 Ruben DiasMCIMCI at WHUD5.53.43.56
173 86  Xavi SimonsTOTTOT at LIVM6.51.13.48
174 87  Oscar BobbFULFUL at NFOM5.10.23.47
175 88  Bernardo SilvaMCIMCI at WHUM6.20.63.46
176   9Bart VerbruggenBHABHA at SUNG4.55.43.42
177   10Djordje PetrovicBOUBOU at BRNG4.54.93.41
178 89  Noah SadikiSUNSUN v. BHAM4.90.13.38
179  56 Trai HumeSUNSUN v. BHAD4.50.33.38
180  57 Kevin DansoTOTTOT at LIVD4.20.13.38
181  58 Lutsharel GeertruidaSUNSUN v. BHAD4.50.13.37
18225   Randal Kolo MuaniTOTTOT at LIVF6.90.43.36
183   11Emiliano MartinezAVLAVL at MUNG5.14.53.32
184   12Filip JorgensenCHECHE v. NEWG4.30.23.29
185   13Gianluigi DonnarummaMCIMCI at WHUG5.69.63.28
186 90  Leon BaileyAVLAVL at MUNM5.50.13.26
187  59 Yerson MosqueraWOLWOL at BRED4.30.13.24
188  60 Lewis HallNEWNEW at CHED5.32.43.23
189  61 Jayden BogleLEELEE at CRYD4.40.33.21
190  62 Pedro PorroTOTTOT at LIVD5.19.23.21
191  63 Cristian RomeroTOTTOT at LIVD5.03.13.21
192  64 Lewis DunkBHABHA at SUND4.51.03.19
193   14Karl DarlowLEELEE at CRYG3.92.53.14
194  65 Dan BurnNEWNEW at CHED5.03.33.12
195  66 Hugo BuenoWOLWOL at BRED4.30.23.11
196  67 Ian MaatsenAVLAVL at MUND4.20.63.05
197 91  Dwight McNeilEVEEVE at ARSM5.50.23.05
198  68 Santi BuenoWOLWOL at BRED4.40.13.05
199  69 Tyrone MingsAVLAVL at MUND4.30.73.03
200   15Jordan PickfordEVEEVE at ARSG5.613.33.02
201  70 Jean-Clair TodiboWHUWHU v. MCID4.30.12.97
202  71 Axel DisasiWHUWHU v. MCID4.50.12.94
203  72 Kieran TrippierNEWNEW at CHED4.91.42.91
204   16Guglielmo VicarioTOTTOT at LIVG4.75.62.90
205  73 Calvin BasseyFULFUL at NFOD4.40.52.89
206  74 Jackson TchatchouaWOLWOL at BRED4.40.02.87
207  75 Vitaliy MykolenkoEVEEVE at ARSD4.90.62.86
208  76 Aaron Wan-BissakaWHUWHU v. MCID4.14.62.86
209  77 El Hadji Malick DioufWHUWHU v. MCID4.02.12.82
210   17Bernd LenoFULFUL at NFOG4.91.52.76
211   18Mads HermansenWHUWHU v. MCIG4.20.32.75
212  78 Matty CashAVLAVL at MUND4.89.72.68
213   19Aaron RamsdaleNEWNEW at CHEG4.80.72.67
214  79 Ezri KonsaAVLAVL at MUND4.48.02.63
215  80 Ladislav KrejciWOLWOL at BRED4.50.12.63
216  81 Kyle WalkerBRNBRN v. BOUD4.41.12.45
217  82 Jake O'BrienEVEEVE at ARSD4.90.72.42
218   20Jose SaWOLWOL at BREG4.21.32.37
219  83 Lucas PiresBRNBRN v. BOUD3.80.32.23
220  84 SouzaTOTTOT at LIVD4.00.01.60

More FPL Tips for Gameweek 30

FPL GW30 Rankings

FPL GW30 Injury News

GW30 Predicted Lineups

RotoWire's Fixture Difficulty Ranker

FPL GW30 Differentials

FPL GW30 Best Teams to Target for Upcoming Fixtures

FPL GW30 Best Free Hit

More Home Runs. Fewer Strikeouts. 

Get RotoWire's advanced reports and tools to confidently start your best team.

  • Custom reports based on your team
  • Confirmed lineup alerts
  • Advanced stats to help you choose the right players
Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other Soccer fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

Related Stories

DFS Latest

Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
RotoWire has cheat sheets for almost every slate available at DraftKings, FanDuel and Yahoo, as well as Fantasy Premier League (FPL) and Fantasy MLS.
December 31, 1969
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Wednesday, March 4
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Wednesday, March 4
Get DraftKings Premier League DFS picks and strategy for the Wednesday, March 4 five-match DraftKings slate. Adam Zdroik provides projections for total points and floors.
March 4th