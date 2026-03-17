Welcome to RotoWire's FPL GW31 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.
Join the RotoWire Soccer FPL group!
FPL GW31 FIXTURES (ET)
- 4:00 pm: AFC Bournemouth vs. Manchester United
- 8:30 am: Brighton & Hove Albion vs. Liverpool
- 11:00 am: Fulham vs. Burnley
- 1:30 pm: Everton vs. Chelsea
- 4:00 pm: Leeds United vs. Brentford
- 8:00 am: Newcastle United vs. Sunderland
- 10:15 am: Aston Villa vs. West Ham United
- 10:15 am: Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest
Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats
Fantasy Premier League: GW31 Cheat Sheet
FPL GAMEWEEK 31 PLAYER RANKINGS
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN at BOU
|M
|10.1
|43.0
|7.45
|2
|2
|Harry Wilson
|FUL
|FUL v. BRN
|M
|6.0
|23.1
|6.43
|3
|1
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW v. SUN
|D
|5.0
|5.9
|6.27
|4
|2
|Sven Botman
|NEW
|NEW v. SUN
|D
|4.9
|0.4
|6.20
|5
|3
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN at BOU
|M
|8.6
|22.9
|6.18
|6
|4
|Anthony Gordon
|NEW
|NEW v. SUN
|M
|7.3
|5.2
|6.00
|7
|5
|Cole Palmer
|CHE
|CHE at EVE
|M
|10.6
|17.2
|5.93
|8
|1
|Joao Pedro
|CHE
|CHE at EVE
|F
|7.8
|50.2
|5.93
|9
|6
|Anton Stach
|LEE
|LEE v. BRE
|M
|4.7
|2.7
|5.87
|10
|7
|Cody Gakpo
|LIV
|LIV at BHA
|M
|7.3
|6.0
|5.83
|11
|2
|Raul Jimenez
|FUL
|FUL v. BRN
|F
|6.2
|3.2
|5.72
|12
|8
|Mohamed Salah
|LIV
|LIV at BHA
|M
|14.0
|14.7
|5.71
|13
|3
|Dominic Solanke
|TOT
|TOT v. NFO
|F
|7.2
|1.2
|5.62
|14
|9
|Harvey Barnes
|NEW
|NEW v. SUN
|M
|6.1
|1.2
|5.54
|15
|4
|Ollie Watkins
|AVL
|AVL v. WHU
|F
|8.5
|8.2
|5.54
|16
|5
|Igor Thiago
|BRE
|BRE at LEE
|F
|7.3
|35.9
|5.54
|17
|6
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE v. BRE
|F
|5.6
|7.8
|5.47
|18
|7
|Richarlison
|TOT
|TOT v. NFO
|F
|6.3
|5.6
|5.43
|19
|10
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL v. WHU
|M
|7.5
|24.8
|5.42
|20
|11
|Pape Sarr
|TOT
|TOT v. NFO
|M
|4.5
|1.1
|5.41
|21
|12
|Casemiro
|MUN
|MUN at BOU
|M
|5.7
|3.1
|5.40
|22
|8
|Danny Welbeck
|BHA
|BHA v. LIV
|F
|6.1
|4.0
|5.40
|23
|3
|Lewis Hall
|NEW
|NEW v. SUN
|D
|5.3
|3.7
|5.39
|24
|13
|Amad Diallo
|MUN
|MUN at BOU
|M
|6.2
|1.5
|5.37
|25
|14
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN at BOU
|M
|8.0
|8.1
|5.35
|26
|4
|Joachim Andersen
|FUL
|FUL v. BRN
|D
|4.5
|5.7
|5.28
|27
|15
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU at AVL
|M
|5.5
|0.4
|5.28
|28
|16
|Emiliano Buendia
|AVL
|AVL v. WHU
|M
|5.3
|0.4
|5.21
|29
|17
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV at BHA
|M
|7.0
|12.9
|5.20
|30
|18
|Diego Gomez
|BHA
|BHA v. LIV
|M
|4.9
|0.4
|5.20
|31
|19
|Amadou Onana
|AVL
|AVL v. WHU
|M
|4.8
|0.7
|5.20
|32
|5
|Mamadou Sarr
|CHE
|CHE at EVE
|D
|4.5
|0.0
|5.18
|33
|20
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE at EVE
|M
|6.6
|15.3
|5.18
|34
|21
|Ross Barkley
|AVL
|AVL v. WHU
|M
|4.8
|0.1
|5.15
|35
|22
|Jacob Murphy
|NEW
|NEW v. SUN
|M
|5.9
|0.6
|5.06
|36
|23
|Brenden Aaronson
|LEE
|LEE v. BRE
|M
|5.4
|0.6
|5.05
|37
|24
|Marcus Tavernier
|BOU
|BOU v. MUN
|M
|5.4
|2.2
|5.03
|38
|25
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE at EVE
|M
|5.7
|7.6
|5.03
|39
|26
|Alex Iwobi
|FUL
|FUL v. BRN
|M
|6.4
|2.9
|5.03
|40
|27
|Morgan Gibbs-White
|NFO
|NFO at TOT
|M
|7.4
|5.0
|4.98
|41
|28
|Ibrahim Sangare
|NFO
|NFO at TOT
|M
|4.9
|0.1
|4.97
|42
|29
|Alex Scott
|BOU
|BOU v. MUN
|M
|5.1
|1.2
|4.95
|43
|6
|Kenny Tete
|FUL
|FUL v. BRN
|D
|4.5
|0.4
|4.92
|44
|30
|James Garner
|EVE
|EVE v. CHE
|M
|5.2
|4.1
|4.92
|45
|7
|Antonee Robinson
|FUL
|FUL v. BRN
|D
|4.9
|0.9
|4.91
|46
|9
|Lukas Nmecha
|LEE
|LEE v. BRE
|F
|5.0
|0.6
|4.90
|47
|8
|Harry Maguire
|MUN
|MUN at BOU
|D
|4.4
|1.7
|4.90
|48
|31
|Elliot Anderson
|NFO
|NFO at TOT
|M
|5.5
|8.3
|4.87
|49
|32
|Granit Xhaka
|SUN
|SUN at NEW
|M
|5.1
|3.3
|4.86
|50
|33
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU at AVL
|M
|5.7
|0.3
|4.85
|51
|34
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE v. CHE
|M
|6.2
|4.2
|4.84
|52
|35
|Rayan
|BOU
|BOU v. MUN
|M
|5.6
|2.4
|4.83
|53
|10
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU at AVL
|F
|7.5
|8.1
|4.83
|54
|11
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU at AVL
|F
|5.5
|0.1
|4.81
|55
|36
|Pascal Gross
|BHA
|BHA v. LIV
|M
|5.5
|0.1
|4.79
|56
|37
|Mathys Tel
|TOT
|TOT v. NFO
|M
|6.2
|0.1
|4.78
|57
|38
|Kevin Schade
|BRE
|BRE at LEE
|M
|6.9
|2.0
|4.77
|58
|12
|Zian Flemming
|BRN
|BRN at FUL
|F
|5.3
|0.3
|4.77
|59
|39
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE v. BRE
|M
|4.9
|0.2
|4.77
|60
|40
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN at NEW
|M
|5.0
|1.3
|4.76
|61
|13
|Nick Woltemade
|NEW
|NEW v. SUN
|F
|6.7
|6.9
|4.74
|62
|41
|Dango Ouattara
|BRE
|BRE at LEE
|M
|6.0
|3.7
|4.72
|63
|14
|Igor Jesus
|NFO
|NFO at TOT
|F
|5.8
|1.2
|4.72
|64
|42
|Pedro Neto
|CHE
|CHE at EVE
|M
|7.0
|4.1
|4.71
|65
|43
|Mikkel Damsgaard
|BRE
|BRE at LEE
|M
|5.6
|1.0
|4.71
|66
|44
|Mats Wieffer
|BHA
|BHA v. LIV
|M
|4.9
|0.1
|4.70
|67
|15
|Evanilson
|BOU
|BOU v. MUN
|F
|6.8
|2.2
|4.69
|68
|45
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN at BOU
|M
|4.6
|1.3
|4.68
|69
|9
|Jaka Bijol
|LEE
|LEE v. BRE
|D
|3.9
|0.4
|4.66
|70
|46
|Callum Hudson-Odoi
|NFO
|NFO at TOT
|M
|5.7
|0.7
|4.64
|71
|47
|Ryan Christie
|BOU
|BOU v. MUN
|M
|4.9
|0.1
|4.64
|72
|16
|Beto
|EVE
|EVE v. CHE
|F
|5.0
|2.5
|4.63
|73
|17
|Junior Kroupi
|BOU
|BOU v. MUN
|F
|4.7
|6.2
|4.62
|74
|10
|Pedro Porro
|TOT
|TOT v. NFO
|D
|5.1
|9.4
|4.62
|75
|48
|Nicolas Dominguez
|NFO
|NFO at TOT
|M
|5.0
|0.0
|4.62
|76
|11
|Trevoh Chalobah
|CHE
|CHE at EVE
|D
|5.5
|18.2
|4.61
|77
|49
|James Milner
|BHA
|BHA v. LIV
|M
|4.9
|0.1
|4.61
|78
|50
|Alexis Mac Allister
|LIV
|LIV at BHA
|M
|6.3
|2.4
|4.60
|79
|18
|Brian Brobbey
|SUN
|SUN at NEW
|F
|5.3
|0.6
|4.58
|80
|51
|Soungoutou Magassa
|WHU
|WHU at AVL
|M
|5.0
|0.0
|4.58
|81
|52
|Idrissa Gueye
|EVE
|EVE v. CHE
|M
|5.4
|0.1
|4.57
|82
|12
|Valentino Livramento
|NEW
|NEW v. SUN
|D
|4.9
|1.9
|4.56
|83
|13
|Joe Rodon
|LEE
|LEE v. BRE
|D
|3.9
|4.0
|4.54
|84
|14
|James Justin
|LEE
|LEE v. BRE
|D
|3.9
|1.0
|4.54
|85
|53
|Florian Wirtz
|LIV
|LIV at BHA
|M
|8.3
|9.4
|4.52
|86
|15
|Michael Keane
|EVE
|EVE v. CHE
|D
|4.6
|3.2
|4.52
|87
|54
|Ryan Gravenberch
|LIV
|LIV at BHA
|M
|5.5
|5.0
|4.51
|88
|55
|James Ward-Prowse
|BRN
|BRN at FUL
|M
|5.6
|0.2
|4.51
|89
|56
|Jacob Ramsey
|NEW
|NEW v. SUN
|M
|5.3
|0.2
|4.50
|90
|1
|Aaron Ramsdale
|NEW
|NEW v. SUN
|G
|4.8
|0.9
|4.49
|91
|16
|Daniel Ballard
|SUN
|SUN at NEW
|D
|4.7
|4.0
|4.47
|92
|57
|Chemsdine Talbi
|SUN
|SUN at NEW
|M
|4.9
|0.2
|4.42
|93
|17
|Pascal Struijk
|LEE
|LEE v. BRE
|D
|4.3
|0.5
|4.41
|94
|2
|Bernd Leno
|FUL
|FUL v. BRN
|G
|4.9
|2.3
|4.39
|95
|18
|Calvin Bassey
|FUL
|FUL v. BRN
|D
|4.4
|0.7
|4.38
|96
|19
|Murillo
|NFO
|NFO at TOT
|D
|5.2
|2.1
|4.38
|97
|58
|Sander Berge
|FUL
|FUL v. BRN
|M
|4.9
|0.1
|4.37
|98
|20
|Nathan Collins
|BRE
|BRE at LEE
|D
|4.9
|2.9
|4.36
|99
|59
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE v. CHE
|M
|5.1
|5.0
|4.35
|100
|60
|Tim Iroegbunam
|EVE
|EVE v. CHE
|M
|4.8
|0.0
|4.31
|101
|21
|Marc Cucurella
|CHE
|CHE at EVE
|D
|6.0
|14.2
|4.30
|102
|61
|Joe Willock
|NEW
|NEW v. SUN
|M
|5.0
|0.1
|4.29
|103
|22
|Malo Gusto
|CHE
|CHE at EVE
|D
|4.9
|2.0
|4.29
|104
|23
|Lucas Digne
|AVL
|AVL v. WHU
|D
|4.5
|1.6
|4.28
|105
|62
|Archie Gray
|TOT
|TOT v. NFO
|M
|4.8
|0.2
|4.25
|106
|63
|Romeo Lavia
|CHE
|CHE at EVE
|M
|4.9
|0.0
|4.25
|107
|24
|Aaron Wan-Bissaka
|WHU
|WHU at AVL
|D
|4.1
|4.6
|4.20
|108
|64
|Conor Gallagher
|TOT
|TOT v. NFO
|M
|5.2
|0.1
|4.20
|109
|25
|Matty Cash
|AVL
|AVL v. WHU
|D
|4.7
|8.4
|4.20
|110
|26
|Kevin Danso
|TOT
|TOT v. NFO
|D
|4.2
|0.1
|4.19
|111
|65
|Josh King
|FUL
|FUL v. BRN
|M
|4.4
|1.7
|4.19
|112
|27
|Omar Alderete
|SUN
|SUN at NEW
|D
|4.1
|6.6
|4.16
|113
|66
|Jack Hinshelwood
|BHA
|BHA v. LIV
|M
|5.1
|0.1
|4.15
|114
|28
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU v. MUN
|D
|5.0
|19.4
|4.14
|115
|67
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN at FUL
|M
|5.0
|2.0
|4.14
|116
|29
|James Hill
|BOU
|BOU v. MUN
|D
|4.2
|7.7
|4.14
|117
|68
|John McGinn
|AVL
|AVL v. WHU
|M
|5.3
|0.5
|4.14
|118
|69
|Yankuba Minteh
|BHA
|BHA v. LIV
|M
|5.5
|1.8
|4.14
|119
|30
|Micky van de Ven
|TOT
|TOT v. NFO
|D
|4.4
|19.1
|4.07
|120
|70
|Mathias Jensen
|BRE
|BRE at LEE
|M
|4.9
|0.1
|4.06
|121
|31
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU at AVL
|D
|4.0
|2.3
|4.05
|122
|32
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA v. LIV
|D
|4.4
|4.4
|4.02
|123
|71
|Josh Laurent
|BRN
|BRN at FUL
|M
|4.8
|0.0
|4.00
|124
|33
|Tyrone Mings
|AVL
|AVL v. WHU
|D
|4.3
|0.7
|3.96
|125
|72
|Marcus Edwards
|BRN
|BRN at FUL
|M
|4.7
|0.1
|3.95
|126
|73
|Jordan Henderson
|BRE
|BRE at LEE
|M
|5.0
|0.3
|3.92
|127
|74
|Hannibal
|BRN
|BRN at FUL
|M
|4.7
|0.2
|3.92
|128
|34
|Leny Yoro
|MUN
|MUN at BOU
|D
|4.1
|1.3
|3.92
|129
|35
|Nikola Milenkovic
|NFO
|NFO at TOT
|D
|5.1
|3.2
|3.91
|130
|36
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN at FUL
|D
|3.9
|7.7
|3.90
|131
|37
|Joe Gomez
|LIV
|LIV at BHA
|D
|4.9
|0.2
|3.90
|132
|3
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL v. WHU
|G
|5.1
|5.0
|3.89
|133
|38
|Ezri Konsa
|AVL
|AVL v. WHU
|D
|4.4
|8.1
|3.89
|134
|39
|Neco Williams
|NFO
|NFO at TOT
|D
|4.7
|2.9
|3.84
|135
|40
|Diogo Dalot
|MUN
|MUN at BOU
|D
|4.6
|5.0
|3.83
|136
|75
|Oscar Bobb
|FUL
|FUL v. BRN
|M
|5.1
|0.2
|3.81
|137
|41
|Jayden Bogle
|LEE
|LEE v. BRE
|D
|4.4
|0.2
|3.78
|138
|19
|Pablo Felipe
|WHU
|WHU at AVL
|F
|5.4
|0.0
|3.75
|139
|76
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN at NEW
|M
|4.9
|0.1
|3.73
|140
|42
|Axel Disasi
|WHU
|WHU at AVL
|D
|4.5
|0.1
|3.72
|141
|43
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV at BHA
|D
|6.2
|34.6
|3.70
|142
|44
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU v. MUN
|D
|4.6
|3.1
|3.70
|143
|45
|Keane Lewis-Potter
|BRE
|BRE at LEE
|D
|4.8
|1.7
|3.69
|144
|4
|Robert Sanchez
|CHE
|CHE at EVE
|G
|4.8
|13.1
|3.66
|145
|46
|Sepp van den Berg
|BRE
|BRE at LEE
|D
|4.5
|1.5
|3.64
|146
|47
|Andrew Robertson
|LIV
|LIV at BHA
|D
|5.7
|1.0
|3.63
|147
|48
|Jean-Clair Todibo
|WHU
|WHU at AVL
|D
|4.3
|0.1
|3.62
|148
|77
|Dwight McNeil
|EVE
|EVE v. CHE
|M
|5.5
|0.1
|3.62
|149
|5
|Guglielmo Vicario
|TOT
|TOT v. NFO
|G
|4.7
|5.5
|3.60
|150
|6
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU at AVL
|G
|4.2
|0.4
|3.55
|151
|49
|Lewis Dunk
|BHA
|BHA v. LIV
|D
|4.5
|1.0
|3.55
|152
|78
|Habib Diarra
|SUN
|SUN at NEW
|M
|5.3
|0.1
|3.49
|153
|7
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE v. CHE
|G
|5.6
|13.4
|3.47
|154
|50
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV at BHA
|D
|5.5
|4.3
|3.42
|155
|8
|Karl Darlow
|LEE
|LEE v. BRE
|G
|3.9
|2.6
|3.42
|156
|51
|Jake O'Brien
|EVE
|EVE v. CHE
|D
|4.9
|0.6
|3.37
|157
|9
|Melker Ellborg
|SUN
|SUN at NEW
|G
|4.0
|0.2
|3.35
|158
|10
|Giorgi Mamardashvili
|LIV
|LIV at BHA
|G
|4.1
|0.5
|3.27
|159
|52
|Bashir Humphreys
|BRN
|BRN at FUL
|D
|3.9
|0.1
|3.26
|160
|53
|Luke Shaw
|MUN
|MUN at BOU
|D
|4.5
|0.7
|3.26
|161
|11
|Senne Lammens
|MUN
|MUN at BOU
|G
|5.0
|2.8
|3.24
|162
|12
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE at LEE
|G
|4.8
|13.5
|3.22
|163
|54
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA v. LIV
|D
|4.4
|0.4
|3.20
|164
|13
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA v. LIV
|G
|4.5
|5.4
|3.20
|165
|14
|Matz Sels
|NFO
|NFO at TOT
|G
|4.6
|4.8
|3.19
|166
|55
|Djed Spence
|TOT
|TOT v. NFO
|D
|4.2
|0.9
|3.16
|167
|56
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE v. CHE
|D
|4.9
|0.6
|3.15
|168
|57
|Ola Aina
|NFO
|NFO at TOT
|D
|4.7
|2.4
|3.10
|169
|15
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU v. MUN
|G
|4.5
|5.3
|3.08
|170
|58
|Michael Kayode
|BRE
|BRE at LEE
|D
|4.5
|0.9
|3.05
|171
|59
|Quilindschy Hartman
|BRN
|BRN at FUL
|D
|4.0
|0.6
|3.04
|172
|60
|Alex Jimenez
|BOU
|BOU v. MUN
|D
|4.5
|0.3
|2.79
|173
|16
|Martin Dubravka
|BRN
|BRN at FUL
|G
|4.0
|31.9
|2.75
|174
|61
|Lutsharel Geertruida
|SUN
|SUN at NEW
|D
|4.5
|0.1
|2.73
|175
|62
|Trai Hume
|SUN
|SUN at NEW
|D
|4.5
|0.3
|2.66
|176
|63
|Kyle Walker
|BRN
|BRN at FUL
|D
|4.4
|1.1
|2.53