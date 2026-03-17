Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 31

FPL GW31 rankings and projections: updated Fantasy Premier League player tiers for every position. Who to start, captain, buy and avoid ahead of Gameweek 31.
March 17, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Smart Money

NEW
Welcome to RotoWire's FPL GW31 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.

Join the RotoWire Soccer FPL group!

FPL GW31 FIXTURES (ET)

Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats

Fantasy Premier League: GW31 Cheat Sheet

FPL GAMEWEEK 31 PLAYER RANKINGS

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
1 1  Bruno FernandesMUNMUN at BOUM10.143.07.45
2 2  Harry WilsonFULFUL v. BRNM6.023.16.43
3  1 Malick ThiawNEWNEW v. SUND5.05.96.27
4  2 Sven BotmanNEWNEW v. SUND4.90.46.20
5 3  Bryan MbeumoMUNMUN at BOUM8.622.96.18
6 4  Anthony GordonNEWNEW v. SUNM7.35.26.00
7 5  Cole PalmerCHECHE at EVEM10.617.25.93
81   Joao PedroCHECHE at EVEF7.850.25.93
9 6  Anton StachLEELEE v. BREM4.72.75.87
10 7  Cody GakpoLIVLIV at BHAM7.36.05.83
112   Raul JimenezFULFUL v. BRNF6.23.25.72
12 8  Mohamed SalahLIVLIV at BHAM14.014.75.71
133   Dominic SolankeTOTTOT v. NFOF7.21.25.62
14 9  Harvey BarnesNEWNEW v. SUNM6.11.25.54
154   Ollie WatkinsAVLAVL v. WHUF8.58.25.54
165   Igor ThiagoBREBRE at LEEF7.335.95.54
176   Dominic Calvert-LewinLEELEE v. BREF5.67.85.47
187   RicharlisonTOTTOT v. NFOF6.35.65.43
19 10  Morgan RogersAVLAVL v. WHUM7.524.85.42
20 11  Pape SarrTOTTOT v. NFOM4.51.15.41
21 12  CasemiroMUNMUN at BOUM5.73.15.40
228   Danny WelbeckBHABHA v. LIVF6.14.05.40
23  3 Lewis HallNEWNEW v. SUND5.33.75.39
24 13  Amad DialloMUNMUN at BOUM6.21.55.37
25 14  Matheus CunhaMUNMUN at BOUM8.08.15.35
26  4 Joachim AndersenFULFUL v. BRND4.55.75.28
27 15  Mateus FernandesWHUWHU at AVLM5.50.45.28
28 16  Emiliano BuendiaAVLAVL v. WHUM5.30.45.21
29 17  Dominik SzoboszlaiLIVLIV at BHAM7.012.95.20
30 18  Diego GomezBHABHA v. LIVM4.90.45.20
31 19  Amadou OnanaAVLAVL v. WHUM4.80.75.20
32  5 Mamadou SarrCHECHE at EVED4.50.05.18
33 20  Enzo FernandezCHECHE at EVEM6.615.35.18
34 21  Ross BarkleyAVLAVL v. WHUM4.80.15.15
35 22  Jacob MurphyNEWNEW v. SUNM5.90.65.06
36 23  Brenden AaronsonLEELEE v. BREM5.40.65.05
37 24  Marcus TavernierBOUBOU v. MUNM5.42.25.03
38 25  Moises CaicedoCHECHE at EVEM5.77.65.03
39 26  Alex IwobiFULFUL v. BRNM6.42.95.03
40 27  Morgan Gibbs-WhiteNFONFO at TOTM7.45.04.98
41 28  Ibrahim SangareNFONFO at TOTM4.90.14.97
42 29  Alex ScottBOUBOU v. MUNM5.11.24.95
43  6 Kenny TeteFULFUL v. BRND4.50.44.92
44 30  James GarnerEVEEVE v. CHEM5.24.14.92
45  7 Antonee RobinsonFULFUL v. BRND4.90.94.91
469   Lukas NmechaLEELEE v. BREF5.00.64.90
47  8 Harry MaguireMUNMUN at BOUD4.41.74.90
48 31  Elliot AndersonNFONFO at TOTM5.58.34.87
49 32  Granit XhakaSUNSUN at NEWM5.13.34.86
50 33  Tomas SoucekWHUWHU at AVLM5.70.34.85
51 34  Iliman NdiayeEVEEVE v. CHEM6.24.24.84
52 35  RayanBOUBOU v. MUNM5.62.44.83
5310   Jarrod BowenWHUWHU at AVLF7.58.14.83
5411   Taty CastellanosWHUWHU at AVLF5.50.14.81
55 36  Pascal GrossBHABHA v. LIVM5.50.14.79
56 37  Mathys TelTOTTOT v. NFOM6.20.14.78
57 38  Kevin SchadeBREBRE at LEEM6.92.04.77
5812   Zian FlemmingBRNBRN at FULF5.30.34.77
59 39  Ethan AmpaduLEELEE v. BREM4.90.24.77
60 40  Enzo Le FeeSUNSUN at NEWM5.01.34.76
6113   Nick WoltemadeNEWNEW v. SUNF6.76.94.74
62 41  Dango OuattaraBREBRE at LEEM6.03.74.72
6314   Igor JesusNFONFO at TOTF5.81.24.72
64 42  Pedro NetoCHECHE at EVEM7.04.14.71
65 43  Mikkel DamsgaardBREBRE at LEEM5.61.04.71
66 44  Mats WiefferBHABHA v. LIVM4.90.14.70
6715   EvanilsonBOUBOU v. MUNF6.82.24.69
68 45  Kobbie MainooMUNMUN at BOUM4.61.34.68
69  9 Jaka BijolLEELEE v. BRED3.90.44.66
70 46  Callum Hudson-OdoiNFONFO at TOTM5.70.74.64
71 47  Ryan ChristieBOUBOU v. MUNM4.90.14.64
7216   BetoEVEEVE v. CHEF5.02.54.63
7317   Junior KroupiBOUBOU v. MUNF4.76.24.62
74  10 Pedro PorroTOTTOT v. NFOD5.19.44.62
75 48  Nicolas DominguezNFONFO at TOTM5.00.04.62
76  11 Trevoh ChalobahCHECHE at EVED5.518.24.61
77 49  James MilnerBHABHA v. LIVM4.90.14.61
78 50  Alexis Mac AllisterLIVLIV at BHAM6.32.44.60
7918   Brian BrobbeySUNSUN at NEWF5.30.64.58
80 51  Soungoutou MagassaWHUWHU at AVLM5.00.04.58
81 52  Idrissa GueyeEVEEVE v. CHEM5.40.14.57
82  12 Valentino LivramentoNEWNEW v. SUND4.91.94.56
83  13 Joe RodonLEELEE v. BRED3.94.04.54
84  14 James JustinLEELEE v. BRED3.91.04.54
85 53  Florian WirtzLIVLIV at BHAM8.39.44.52
86  15 Michael KeaneEVEEVE v. CHED4.63.24.52
87 54  Ryan GravenberchLIVLIV at BHAM5.55.04.51
88 55  James Ward-ProwseBRNBRN at FULM5.60.24.51
89 56  Jacob RamseyNEWNEW v. SUNM5.30.24.50
90   1Aaron RamsdaleNEWNEW v. SUNG4.80.94.49
91  16 Daniel BallardSUNSUN at NEWD4.74.04.47
92 57  Chemsdine TalbiSUNSUN at NEWM4.90.24.42
93  17 Pascal StruijkLEELEE v. BRED4.30.54.41
94   2Bernd LenoFULFUL v. BRNG4.92.34.39
95  18 Calvin BasseyFULFUL v. BRND4.40.74.38
96  19 MurilloNFONFO at TOTD5.22.14.38
97 58  Sander BergeFULFUL v. BRNM4.90.14.37
98  20 Nathan CollinsBREBRE at LEED4.92.94.36
99 59  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE v. CHEM5.15.04.35
100 60  Tim IroegbunamEVEEVE v. CHEM4.80.04.31
101  21 Marc CucurellaCHECHE at EVED6.014.24.30
102 61  Joe WillockNEWNEW v. SUNM5.00.14.29
103  22 Malo GustoCHECHE at EVED4.92.04.29
104  23 Lucas DigneAVLAVL v. WHUD4.51.64.28
105 62  Archie GrayTOTTOT v. NFOM4.80.24.25
106 63  Romeo LaviaCHECHE at EVEM4.90.04.25
107  24 Aaron Wan-BissakaWHUWHU at AVLD4.14.64.20
108 64  Conor GallagherTOTTOT v. NFOM5.20.14.20
109  25 Matty CashAVLAVL v. WHUD4.78.44.20
110  26 Kevin DansoTOTTOT v. NFOD4.20.14.19
111 65  Josh KingFULFUL v. BRNM4.41.74.19
112  27 Omar AldereteSUNSUN at NEWD4.16.64.16
113 66  Jack HinshelwoodBHABHA v. LIVM5.10.14.15
114  28 Marcos SenesiBOUBOU v. MUND5.019.44.14
115 67  Jaidon AnthonyBRNBRN at FULM5.02.04.14
116  29 James HillBOUBOU v. MUND4.27.74.14
117 68  John McGinnAVLAVL v. WHUM5.30.54.14
118 69  Yankuba MintehBHABHA v. LIVM5.51.84.14
119  30 Micky van de VenTOTTOT v. NFOD4.419.14.07
120 70  Mathias JensenBREBRE at LEEM4.90.14.06
121  31 El Hadji Malick DioufWHUWHU at AVLD4.02.34.05
122  32 Jan Paul van HeckeBHABHA v. LIVD4.44.44.02
123 71  Josh LaurentBRNBRN at FULM4.80.04.00
124  33 Tyrone MingsAVLAVL v. WHUD4.30.73.96
125 72  Marcus EdwardsBRNBRN at FULM4.70.13.95
126 73  Jordan HendersonBREBRE at LEEM5.00.33.92
127 74  HannibalBRNBRN at FULM4.70.23.92
128  34 Leny YoroMUNMUN at BOUD4.11.33.92
129  35 Nikola MilenkovicNFONFO at TOTD5.13.23.91
130  36 Maxime EsteveBRNBRN at FULD3.97.73.90
131  37 Joe GomezLIVLIV at BHAD4.90.23.90
132   3Emiliano MartinezAVLAVL v. WHUG5.15.03.89
133  38 Ezri KonsaAVLAVL v. WHUD4.48.13.89
134  39 Neco WilliamsNFONFO at TOTD4.72.93.84
135  40 Diogo DalotMUNMUN at BOUD4.65.03.83
136 75  Oscar BobbFULFUL v. BRNM5.10.23.81
137  41 Jayden BogleLEELEE v. BRED4.40.23.78
13819   Pablo FelipeWHUWHU at AVLF5.40.03.75
139 76  Noah SadikiSUNSUN at NEWM4.90.13.73
140  42 Axel DisasiWHUWHU at AVLD4.50.13.72
141  43 Virgil van DijkLIVLIV at BHAD6.234.63.70
142  44 Adrien TruffertBOUBOU v. MUND4.63.13.70
143  45 Keane Lewis-PotterBREBRE at LEED4.81.73.69
144   4Robert SanchezCHECHE at EVEG4.813.13.66
145  46 Sepp van den BergBREBRE at LEED4.51.53.64
146  47 Andrew RobertsonLIVLIV at BHAD5.71.03.63
147  48 Jean-Clair TodiboWHUWHU at AVLD4.30.13.62
148 77  Dwight McNeilEVEEVE v. CHEM5.50.13.62
149   5Guglielmo VicarioTOTTOT v. NFOG4.75.53.60
150   6Mads HermansenWHUWHU at AVLG4.20.43.55
151  49 Lewis DunkBHABHA v. LIVD4.51.03.55
152 78  Habib DiarraSUNSUN at NEWM5.30.13.49
153   7Jordan PickfordEVEEVE v. CHEG5.613.43.47
154  50 Ibrahima KonateLIVLIV at BHAD5.54.33.42
155   8Karl DarlowLEELEE v. BREG3.92.63.42
156  51 Jake O'BrienEVEEVE v. CHED4.90.63.37
157   9Melker EllborgSUNSUN at NEWG4.00.23.35
158   10Giorgi MamardashviliLIVLIV at BHAG4.10.53.27
159  52 Bashir HumphreysBRNBRN at FULD3.90.13.26
160  53 Luke ShawMUNMUN at BOUD4.50.73.26
161   11Senne LammensMUNMUN at BOUG5.02.83.24
162   12Caoimhin KelleherBREBRE at LEEG4.813.53.22
163  54 Ferdi KadiogluBHABHA v. LIVD4.40.43.20
164   13Bart VerbruggenBHABHA v. LIVG4.55.43.20
165   14Matz SelsNFONFO at TOTG4.64.83.19
166  55 Djed SpenceTOTTOT v. NFOD4.20.93.16
167  56 Vitaliy MykolenkoEVEEVE v. CHED4.90.63.15
168  57 Ola AinaNFONFO at TOTD4.72.43.10
169   15Djordje PetrovicBOUBOU v. MUNG4.55.33.08
170  58 Michael KayodeBREBRE at LEED4.50.93.05
171  59 Quilindschy HartmanBRNBRN at FULD4.00.63.04
172  60 Alex JimenezBOUBOU v. MUND4.50.32.79
173   16Martin DubravkaBRNBRN at FULG4.031.92.75
174  61 Lutsharel GeertruidaSUNSUN at NEWD4.50.12.73
175  62 Trai HumeSUNSUN at NEWD4.50.32.66
176  63 Kyle WalkerBRNBRN at FULD4.41.12.53

Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other Soccer fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

Related Stories

DFS Latest

Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
RotoWire has cheat sheets for almost every slate available at DraftKings, FanDuel and Yahoo, as well as Fantasy Premier League (FPL) and Fantasy MLS.
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, March 14
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, March 14
Get DraftKings Premier League DFS picks and strategy for the Saturday, March 14 two-match DraftKings slate. Adam Zdroik provides projections for total points and floors.
March 13th