Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 32

FPL GW32 rankings and projections: updated Fantasy Premier League player tiers for every position. Who to start, captain, buy and avoid ahead of Gameweek 32.
March 26, 2026
Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 32
March 26, 2026
Fantasy Premier League Rankings
FPL GW32 Player Rankings: Best Picks for Gameweek 32

Welcome to RotoWire's FPL GW32 player rankings for the official Fantasy Premier League game. These rankings highlight the best picks for Gameweek 32, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.

Join the RotoWire Soccer FPL group!

FPL GW32 Fixtures (ET)

Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats

FPL GW32 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Set-Piece Takers

FPL GW32 Player Rankings

Below are the full FPL GW32 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.

These rankings can be used to guide transfers, captaincy decisions and overall squad planning for FPL Gameweek 32.

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
1 1  Bruno FernandesMUNMUN v. LEEM10.344.36.52
21   Erling HaalandMCIMCI at CHEF14.554.96.45
32   Hugo EkitikeLIVLIV v. FULF9.335.66.36
4 2  Mohamed SalahLIVLIV v. FULM14.014.16.28
53   Danny WelbeckBHABHA at BRNF6.24.86.24
6 3  Bukayo SakaARSARS v. BOUM9.88.06.23
7 4  Bryan MbeumoMUNMUN v. LEEM8.622.26.01
84   Igor ThiagoBREBRE v. EVEF7.336.85.80
9 5  CasemiroMUNMUN v. LEEM5.73.25.64
10 6  Dominik SzoboszlaiLIVLIV v. FULM7.014.05.64
11 7  Cole PalmerCHECHE v. MCIM10.616.45.59
12 8  Diego GomezBHABHA at BRNM4.90.45.58
135   Viktor GyokeresARSARS v. BOUF8.811.55.56
14 9  Matheus CunhaMUNMUN v. LEEM8.08.35.55
15  1 Daniel BallardSUNSUN v. TOTD4.73.75.55
16  2 Nathan CollinsBREBRE v. EVED4.92.95.53
176   Kai HavertzARSARS v. BOUF7.30.55.52
187   Dominic SolankeTOTTOT at SUNF7.21.15.38
19 11  Antoine SemenyoMCIMCI at CHEM8.253.65.38
20 10  Anthony GordonNEWNEW at CRYM7.47.35.37
218   Joao PedroCHECHE v. MCIF7.850.45.34
22 12  Leandro TrossardARSARS v. BOUM6.60.85.32
23  3 GabrielARSARS v. BOUD7.243.15.30
24 13  Ismaila SarrCRYCRY v. NEWM6.33.85.23
25 14  Morgan RogersAVLAVL at NFOM7.524.35.21
26  4 Omar AldereteSUNSUN v. TOTD4.16.65.21
27 15  Harvey BarnesNEWNEW at CRYM6.11.25.20
28 16  Granit XhakaSUNSUN v. TOTM5.13.35.20
299   Ollie WatkinsAVLAVL at NFOF8.58.25.19
30 17  Mats WiefferBHABHA at BRNM4.90.15.19
31 18  Declan RiceARSARS v. BOUM7.326.25.18
32 19  Amad DialloMUNMUN v. LEEM6.21.45.18
3310   Jarrod BowenWHUWHU v. WOLF7.58.85.16
34 20  Kaoru MitomaBHABHA at BRNM6.11.85.15
3511   Taty CastellanosWHUWHU v. WOLF5.50.15.15
36 22  RodriMCIMCI at CHEM6.30.55.14
3712   RicharlisonTOTTOT at SUNF6.35.75.13
38 21  Florian WirtzLIVLIV v. FULM8.39.45.13
39  5 Virgil van DijkLIVLIV v. FULD6.335.05.13
4013   Rodrigo MunizFULFUL at LIVF5.30.75.11
4114   Brian BrobbeySUNSUN v. TOTF5.30.65.11
42 23  James GarnerEVEEVE at BREM5.24.25.10
43 24  Dango OuattaraBREBRE v. EVEM6.03.95.04
4415   Jorgen Strand LarsenCRYCRY v. NEWF6.11.95.04
45  6 Jurrien TimberARSARS v. BOUD6.326.95.04
46  7 Jeremie FrimpongLIVLIV v. FULD5.75.25.03
47 25  Kevin SchadeBREBRE v. EVEM6.92.04.99
48  8 MurilloNFONFO v. AVLD5.22.14.98
49 26  Mikkel DamsgaardBREBRE v. EVEM5.60.94.97
50 27  Alexis Mac AllisterLIVLIV v. FULM6.32.54.90
51 28  Jack HinshelwoodBHABHA at BRNM5.10.14.89
52 29  Pascal GrossBHABHA at BRNM5.50.14.89
53 30  Ibrahim SangareNFONFO v. AVLM4.90.14.88
54 31  Anton StachLEELEE at MUNM4.82.84.86
55  9 Ibrahima KonateLIVLIV v. FULD5.54.44.84
56 32  JoelintonNEWNEW at CRYM5.90.34.83
57 33  Morgan Gibbs-WhiteNFONFO v. AVLM7.45.04.82
58  10 Diogo DalotMUNMUN v. LEED4.65.14.81
5916   BetoEVEEVE at BREF5.02.64.79
6017   Dominic Calvert-LewinLEELEE at MUNF5.67.94.79
61 34  Ryan GravenberchLIVLIV v. FULM5.54.94.79
62  11 Sepp van den BergBREBRE v. EVED4.61.54.77
63 35  Harry WilsonFULFUL at LIVM6.125.04.77
64  12 Nico O'ReillyMCIMCI at CHED5.09.04.76
65 36  Elliot AndersonNFONFO v. AVLM5.58.44.76
66 37  Bruno GuimaraesNEWNEW at CRYM6.84.54.76
6718   Nick WoltemadeNEWNEW at CRYF6.76.84.73
68 38  Enzo Le FeeSUNSUN v. TOTM4.91.24.72
69 39  Pape SarrTOTTOT at SUNM4.51.14.71
7019   Zian FlemmingBRNBRN v. BHAF5.30.44.70
71 40  Mateus FernandesWHUWHU v. WOLM5.50.44.70
72 41  James MilnerBHABHA at BRNM4.90.14.70
73 42  Moises CaicedoCHECHE v. MCIM5.77.54.68
74 43  Jefferson LermaCRYCRY v. NEWM4.90.14.67
75  13 Lisandro MartinezMUNMUN v. LEED4.80.54.63
76 44  Martin ZubimendiARSARS v. BOUM5.13.64.62
77  14 Aaron Wan-BissakaWHUWHU v. WOLD4.14.64.62
78  15 Jan Paul van HeckeBHABHA at BRND4.55.04.62
79 45  Youri TielemansAVLAVL at NFOM5.90.64.62
80 46  Jordan HendersonBREBRE v. EVEM5.00.34.62
81  16 Nordi MukieleSUNSUN v. TOTD4.57.14.61
82 47  Mathys TelTOTTOT at SUNM6.20.14.58
8320   Igor JesusNFONFO v. AVLF5.81.34.57
84  17 Konstantinos MavropanosWHUWHU v. WOLD4.40.24.53
85  18 Nikola MilenkovicNFONFO v. AVLD5.13.24.52
86 48  Enzo FernandezCHECHE v. MCIM6.614.84.52
87 49  James Ward-ProwseBRNBRN v. BHAM5.60.24.52
88  19 Daniel MunozCRYCRY v. NEWD5.87.24.50
89  20 El Hadji Malick DioufWHUWHU v. WOLD4.12.44.50
90 50  Iliman NdiayeEVEEVE at BREM6.24.34.47
91 51  Ethan AmpaduLEELEE at MUNM4.90.24.46
92  21 Pedro PorroTOTTOT at SUND5.19.44.45
93  22 Malick ThiawNEWNEW at CRYD5.18.24.45
94 52  Evann GuessandCRYCRY v. NEWM6.20.14.43
95 53  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE at BREM5.15.04.42
96 54  Omari HutchinsonNFONFO v. AVLM5.40.14.42
97  23 Cristian RomeroTOTTOT at SUND5.03.14.40
98 56  Jeremy DokuMCIMCI at CHEM6.42.34.40
99  24 Neco WilliamsNFONFO v. AVLD4.72.94.40
100 55  Callum Hudson-OdoiNFONFO v. AVLM5.70.74.40
101  25 Ferdi KadiogluBHABHA at BRND4.40.44.39
10221   Mateus ManeWOLWOL at WHUF4.41.74.38
103 57  Kobbie MainooMUNMUN v. LEEM4.61.24.35
104  26 Keane Lewis-PotterBREBRE v. EVED4.81.74.34
105 58  Chemsdine TalbiSUNSUN v. TOTM4.90.24.34
106  27 Milos KerkezLIVLIV v. FULD5.63.14.33
107  28 Leny YoroMUNMUN v. LEED4.11.34.32
108  29 Olivier BoscagliBHABHA at BRND4.20.14.29
109 59  Amadou OnanaAVLAVL at NFOM4.80.74.29
11022   Adam ArmstrongWOLWOL at WHUF5.20.14.28
111  30 James TarkowskiEVEEVE at BRED5.711.34.28
112  31 Maxence LacroixCRYCRY v. NEWD5.14.64.27
113 60  Tomas SoucekWHUWHU v. WOLM5.70.34.27
114 61  Joao GomesWOLWOL at WHUM5.30.34.27
115 62  Mathias JensenBREBRE v. EVEM4.90.14.25
116 63  Ryan ChristieBOUBOU at ARSM4.90.14.24
117 64  Crysencio SummervilleWHUWHU v. WOLM5.61.54.23
118 65  Pedro NetoCHECHE v. MCIM7.04.14.21
119  32 Chris RichardsCRYCRY v. NEWD4.42.54.19
120  33 Luke ShawMUNMUN v. LEED4.50.84.14
121 66  Lesley UgochukwuBRNBRN v. BHAM5.00.14.14
122 67  Jean-Ricner BellegardeWOLWOL at WHUM5.10.04.13
123 68  Idrissa GueyeEVEEVE at BREM5.40.14.12
124 69  Sandro TonaliNEWNEW at CRYM5.31.14.11
125  34 Michael KayodeBREBRE v. EVED4.51.04.10
126 70  John McGinnAVLAVL at NFOM5.30.54.10
127 71  Alex ScottBOUBOU at ARSM5.01.24.09
128 72  Jaidon AnthonyBRNBRN v. BHAM5.02.04.08
129  35 Axel DisasiWHUWHU v. WOLD4.50.14.07
130   1David RayaARSARS v. BOUG6.034.64.07
13123   EvanilsonBOUBOU at ARSF6.82.24.06
132  36 Piero HincapieARSARS v. BOUD5.10.94.05
133 73  AndreWOLWOL at WHUM5.20.14.04
134 74  Alex IwobiFULFUL at LIVM6.42.64.03
135 75  Habib DiarraSUNSUN v. TOTM5.30.14.02
136   2Giorgi MamardashviliLIVLIV v. FULG4.10.63.99
137 76  Archie GrayTOTTOT at SUNM4.80.23.98
138  37 Dan BurnNEWNEW at CRYD5.03.53.96
139 77  Brenden AaronsonLEELEE at MUNM5.40.63.96
140  38 Jaydee CanvotCRYCRY v. NEWD4.50.03.94
141 78  Romeo LaviaCHECHE v. MCIM4.90.03.92
14224   Pablo FelipeWHUWHU v. WOLF5.40.03.92
143   3Mads HermansenWHUWHU v. WOLG4.20.53.90
144  39 William SalibaARSARS v. BOUD6.113.23.89
145   4Senne LammensMUNMUN v. LEEG5.02.83.86
14625   Lyle FosterBRNBRN v. BHAF4.90.83.84
147  40 ReinildoSUNSUN v. TOTD3.82.83.83
148  41 Kevin DansoTOTTOT at SUND4.20.13.82
149  42 Maxime EsteveBRNBRN v. BHAD3.97.73.82
150  43 Tyrick MitchellCRYCRY v. NEWD5.02.13.80
151 79  Sander BergeFULFUL at LIVM4.90.13.76
152 80  RayanBOUBOU at ARSM5.62.23.76
153  45 Marc GuehiMCIMCI at CHED5.133.83.74
154  44 Ola AinaNFONFO v. AVLD4.72.43.74
155 81  Noah OkaforLEELEE at MUNM5.50.13.73
156 82  Will HughesCRYCRY v. NEWM4.70.13.71
157  46 Matheus NunesMCIMCI at CHED5.33.03.71
158  47 Micky van de VenTOTTOT at SUND4.419.03.70
159  48 Rayan Ait-NouriMCIMCI at CHED5.74.43.67
160  49 Lucas DigneAVLAVL at NFOD4.51.63.67
161  50 Jarrad BranthwaiteEVEEVE at BRED5.30.53.67
162 83  Dwight McNeilEVEEVE at BREM5.50.23.67
163 84  Jadon SanchoAVLAVL at NFOM5.80.23.65
164  51 Wesley FofanaCHECHE v. MCID4.40.43.63
165  52 Hugo BuenoWOLWOL at WHUD4.30.23.63
166  53 Lewis HallNEWNEW at CRYD5.44.33.62
167 85  Amine AdliBOUBOU at ARSM5.40.43.62
168  54 Matty CashAVLAVL at NFOD4.78.63.61
169   5Matz SelsNFONFO v. AVLG4.64.83.61
170  55 Marc CucurellaCHECHE v. MCID6.014.23.52
171  56 Joachim AndersenFULFUL at LIVD4.66.83.52
172  57 Marcos SenesiBOUBOU at ARSD5.119.83.51
173  58 James HillBOUBOU at ARSD4.27.73.50
174 86  Marcus TavernierBOUBOU at ARSM5.42.13.50
175 87  Noah SadikiSUNSUN v. TOTM4.90.13.50
176 88  HannibalBRNBRN v. BHAM4.70.23.49
177   6Caoimhin KelleherBREBRE v. EVEG4.813.53.47
178   7Bart VerbruggenBHABHA at BRNG4.55.63.46
179   8Robin RoefsSUNSUN v. TOTG4.88.23.42
180  59 Djed SpenceTOTTOT at SUND4.20.93.39
181  60 Valentino LivramentoNEWNEW at CRYD4.91.93.38
182   9Jordan PickfordEVEEVE at BREG5.613.53.34
183 89  Bernardo SilvaMCIMCI at CHEM6.20.63.33
184  61 Jackson TchatchouaWOLWOL at WHUD4.40.03.32
185   10Martin DubravkaBRNBRN v. BHAG4.031.93.29
186   11Dean HendersonCRYCRY v. NEWG5.08.23.27
187  62 Yerson MosqueraWOLWOL at WHUD4.30.13.25
188 90  Josh KingFULFUL at LIVM4.41.73.23
189   12Robert SanchezCHECHE v. MCIG4.813.13.18
190  63 Bashir HumphreysBRNBRN v. BHAD3.90.13.18
191  64 Jorrel HatoCHECHE v. MCID4.60.23.16
192   13Guglielmo VicarioTOTTOT at SUNG4.75.43.12
193   14Emiliano MartinezAVLAVL at NFOG5.14.83.09
194   15Karl DarlowLEELEE at MUNG3.92.63.07
195  65 Vitaliy MykolenkoEVEEVE at BRED4.90.63.04
196  66 Jaka BijolLEELEE at MUND3.90.43.04
197  67 Ladislav KrejciWOLWOL at WHUD4.50.13.03
198  68 Malo GustoCHECHE v. MCID4.91.93.02
199  69 Santi BuenoWOLWOL at WHUD4.40.13.02
200  70 Quilindschy HartmanBRNBRN v. BHAD4.00.63.01
201   16Aaron RamsdaleNEWNEW at CRYG4.80.82.97
202  71 Antonee RobinsonFULFUL at LIVD4.90.92.97
203  72 Joe RodonLEELEE at MUND3.94.22.96
204  73 Timothy CastagneFULFUL at LIVD4.30.12.95
205  74 Jake O'BrienEVEEVE at BRED4.90.72.93
206  75 Ezri KonsaAVLAVL at NFOD4.48.22.90
207 91  Oscar BobbFULFUL at LIVM5.10.22.87
208  76 Pascal StruijkLEELEE at MUND4.30.52.82
209  77 Pau TorresAVLAVL at NFOD4.30.32.82
210  78 Ruben DiasMCIMCI at CHED5.53.42.78
211   17Jose SaWOLWOL at WHUG4.21.22.78
212   18Bernd LenoFULFUL at LIVG4.92.02.73
213   19Djordje PetrovicBOUBOU at ARSG4.55.22.68
214  79 James JustinLEELEE at MUND3.91.02.65
215   20Gianluigi DonnarummaMCIMCI at CHEG5.69.32.58
216  80 Calvin BasseyFULFUL at LIVD4.40.82.57
217  81 Jayden BogleLEELEE at MUND4.40.22.51
218  82 Kyle WalkerBRNBRN v. BHAD4.41.12.50
219  83 Adrien TruffertBOUBOU at ARSD4.73.22.41
220  84 Alex JimenezBOUBOU at ARSD4.50.31.63

ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other Soccer fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

Related Stories

DFS Latest

Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
RotoWire has cheat sheets for almost every slate available at DraftKings, FanDuel and Yahoo, as well as Fantasy Premier League (FPL) and Fantasy MLS.
December 31, 1969
2026 World Cup Group C Preview: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti Lineups, Odds and Tactics
2026 World Cup Group C Preview: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti Lineups, Odds and Tactics
Your complete 2026 World Cup Group C breakdown: Brazil, Morocco, Haiti & Scotland tactics, predicted lineups, set pieces and latest betting odds.
March 25th