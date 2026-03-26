FPL GW32 Player Rankings: Best Picks for Gameweek 32
Welcome to RotoWire's FPL GW32 player rankings for the official Fantasy Premier League game. These rankings highlight the best picks for Gameweek 32, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.
Join the RotoWire Soccer FPL group!
FPL GW32 Fixtures (ET)
- 3:00 pm: West Ham United vs. Wolverhampton
- 7:30 am: Arsenal vs. AFC Bournemouth
- 10:00 am: Brentford vs. Everton
- 10:00 am: Burnley vs. Brighton & Hove Albion
- 12:30 pm: Liverpool vs. Fulham
- 9:00 am: Crystal Palace vs. Newcastle United
- 9:00 am: Nottingham Forest vs. Aston Villa
- 9:00 am: Sunderland vs. Tottenham Hotspur
- 11:30 am: Chelsea vs. Manchester City
- 3:00 pm: Manchester United vs. Leeds United
Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats
FPL GW32 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Set-Piece Takers
FPL GW32 Player Rankings
Below are the full FPL GW32 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.
These rankings can be used to guide transfers, captaincy decisions and overall squad planning for FPL Gameweek 32.
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN v. LEE
|M
|10.3
|44.3
|6.52
|2
|1
|Erling Haaland
|MCI
|MCI at CHE
|F
|14.5
|54.9
|6.45
|3
|2
|Hugo Ekitike
|LIV
|LIV v. FUL
|F
|9.3
|35.6
|6.36
|4
|2
|Mohamed Salah
|LIV
|LIV v. FUL
|M
|14.0
|14.1
|6.28
|5
|3
|Danny Welbeck
|BHA
|BHA at BRN
|F
|6.2
|4.8
|6.24
|6
|3
|Bukayo Saka
|ARS
|ARS v. BOU
|M
|9.8
|8.0
|6.23
|7
|4
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN v. LEE
|M
|8.6
|22.2
|6.01
|8
|4
|Igor Thiago
|BRE
|BRE v. EVE
|F
|7.3
|36.8
|5.80
|9
|5
|Casemiro
|MUN
|MUN v. LEE
|M
|5.7
|3.2
|5.64
|10
|6
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV v. FUL
|M
|7.0
|14.0
|5.64
|11
|7
|Cole Palmer
|CHE
|CHE v. MCI
|M
|10.6
|16.4
|5.59
|12
|8
|Diego Gomez
|BHA
|BHA at BRN
|M
|4.9
|0.4
|5.58
|13
|5
|Viktor Gyokeres
|ARS
|ARS v. BOU
|F
|8.8
|11.5
|5.56
|14
|9
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN v. LEE
|M
|8.0
|8.3
|5.55
|15
|1
|Daniel Ballard
|SUN
|SUN v. TOT
|D
|4.7
|3.7
|5.55
|16
|2
|Nathan Collins
|BRE
|BRE v. EVE
|D
|4.9
|2.9
|5.53
|17
|6
|Kai Havertz
|ARS
|ARS v. BOU
|F
|7.3
|0.5
|5.52
|18
|7
|Dominic Solanke
|TOT
|TOT at SUN
|F
|7.2
|1.1
|5.38
|19
|11
|Antoine Semenyo
|MCI
|MCI at CHE
|M
|8.2
|53.6
|5.38
|20
|10
|Anthony Gordon
|NEW
|NEW at CRY
|M
|7.4
|7.3
|5.37
|21
|8
|Joao Pedro
|CHE
|CHE v. MCI
|F
|7.8
|50.4
|5.34
|22
|12
|Leandro Trossard
|ARS
|ARS v. BOU
|M
|6.6
|0.8
|5.32
|23
|3
|Gabriel
|ARS
|ARS v. BOU
|D
|7.2
|43.1
|5.30
|24
|13
|Ismaila Sarr
|CRY
|CRY v. NEW
|M
|6.3
|3.8
|5.23
|25
|14
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL at NFO
|M
|7.5
|24.3
|5.21
|26
|4
|Omar Alderete
|SUN
|SUN v. TOT
|D
|4.1
|6.6
|5.21
|27
|15
|Harvey Barnes
|NEW
|NEW at CRY
|M
|6.1
|1.2
|5.20
|28
|16
|Granit Xhaka
|SUN
|SUN v. TOT
|M
|5.1
|3.3
|5.20
|29
|9
|Ollie Watkins
|AVL
|AVL at NFO
|F
|8.5
|8.2
|5.19
|30
|17
|Mats Wieffer
|BHA
|BHA at BRN
|M
|4.9
|0.1
|5.19
|31
|18
|Declan Rice
|ARS
|ARS v. BOU
|M
|7.3
|26.2
|5.18
|32
|19
|Amad Diallo
|MUN
|MUN v. LEE
|M
|6.2
|1.4
|5.18
|33
|10
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU v. WOL
|F
|7.5
|8.8
|5.16
|34
|20
|Kaoru Mitoma
|BHA
|BHA at BRN
|M
|6.1
|1.8
|5.15
|35
|11
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU v. WOL
|F
|5.5
|0.1
|5.15
|36
|22
|Rodri
|MCI
|MCI at CHE
|M
|6.3
|0.5
|5.14
|37
|12
|Richarlison
|TOT
|TOT at SUN
|F
|6.3
|5.7
|5.13
|38
|21
|Florian Wirtz
|LIV
|LIV v. FUL
|M
|8.3
|9.4
|5.13
|39
|5
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV v. FUL
|D
|6.3
|35.0
|5.13
|40
|13
|Rodrigo Muniz
|FUL
|FUL at LIV
|F
|5.3
|0.7
|5.11
|41
|14
|Brian Brobbey
|SUN
|SUN v. TOT
|F
|5.3
|0.6
|5.11
|42
|23
|James Garner
|EVE
|EVE at BRE
|M
|5.2
|4.2
|5.10
|43
|24
|Dango Ouattara
|BRE
|BRE v. EVE
|M
|6.0
|3.9
|5.04
|44
|15
|Jorgen Strand Larsen
|CRY
|CRY v. NEW
|F
|6.1
|1.9
|5.04
|45
|6
|Jurrien Timber
|ARS
|ARS v. BOU
|D
|6.3
|26.9
|5.04
|46
|7
|Jeremie Frimpong
|LIV
|LIV v. FUL
|D
|5.7
|5.2
|5.03
|47
|25
|Kevin Schade
|BRE
|BRE v. EVE
|M
|6.9
|2.0
|4.99
|48
|8
|Murillo
|NFO
|NFO v. AVL
|D
|5.2
|2.1
|4.98
|49
|26
|Mikkel Damsgaard
|BRE
|BRE v. EVE
|M
|5.6
|0.9
|4.97
|50
|27
|Alexis Mac Allister
|LIV
|LIV v. FUL
|M
|6.3
|2.5
|4.90
|51
|28
|Jack Hinshelwood
|BHA
|BHA at BRN
|M
|5.1
|0.1
|4.89
|52
|29
|Pascal Gross
|BHA
|BHA at BRN
|M
|5.5
|0.1
|4.89
|53
|30
|Ibrahim Sangare
|NFO
|NFO v. AVL
|M
|4.9
|0.1
|4.88
|54
|31
|Anton Stach
|LEE
|LEE at MUN
|M
|4.8
|2.8
|4.86
|55
|9
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV v. FUL
|D
|5.5
|4.4
|4.84
|56
|32
|Joelinton
|NEW
|NEW at CRY
|M
|5.9
|0.3
|4.83
|57
|33
|Morgan Gibbs-White
|NFO
|NFO v. AVL
|M
|7.4
|5.0
|4.82
|58
|10
|Diogo Dalot
|MUN
|MUN v. LEE
|D
|4.6
|5.1
|4.81
|59
|16
|Beto
|EVE
|EVE at BRE
|F
|5.0
|2.6
|4.79
|60
|17
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE at MUN
|F
|5.6
|7.9
|4.79
|61
|34
|Ryan Gravenberch
|LIV
|LIV v. FUL
|M
|5.5
|4.9
|4.79
|62
|11
|Sepp van den Berg
|BRE
|BRE v. EVE
|D
|4.6
|1.5
|4.77
|63
|35
|Harry Wilson
|FUL
|FUL at LIV
|M
|6.1
|25.0
|4.77
|64
|12
|Nico O'Reilly
|MCI
|MCI at CHE
|D
|5.0
|9.0
|4.76
|65
|36
|Elliot Anderson
|NFO
|NFO v. AVL
|M
|5.5
|8.4
|4.76
|66
|37
|Bruno Guimaraes
|NEW
|NEW at CRY
|M
|6.8
|4.5
|4.76
|67
|18
|Nick Woltemade
|NEW
|NEW at CRY
|F
|6.7
|6.8
|4.73
|68
|38
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN v. TOT
|M
|4.9
|1.2
|4.72
|69
|39
|Pape Sarr
|TOT
|TOT at SUN
|M
|4.5
|1.1
|4.71
|70
|19
|Zian Flemming
|BRN
|BRN v. BHA
|F
|5.3
|0.4
|4.70
|71
|40
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU v. WOL
|M
|5.5
|0.4
|4.70
|72
|41
|James Milner
|BHA
|BHA at BRN
|M
|4.9
|0.1
|4.70
|73
|42
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE v. MCI
|M
|5.7
|7.5
|4.68
|74
|43
|Jefferson Lerma
|CRY
|CRY v. NEW
|M
|4.9
|0.1
|4.67
|75
|13
|Lisandro Martinez
|MUN
|MUN v. LEE
|D
|4.8
|0.5
|4.63
|76
|44
|Martin Zubimendi
|ARS
|ARS v. BOU
|M
|5.1
|3.6
|4.62
|77
|14
|Aaron Wan-Bissaka
|WHU
|WHU v. WOL
|D
|4.1
|4.6
|4.62
|78
|15
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA at BRN
|D
|4.5
|5.0
|4.62
|79
|45
|Youri Tielemans
|AVL
|AVL at NFO
|M
|5.9
|0.6
|4.62
|80
|46
|Jordan Henderson
|BRE
|BRE v. EVE
|M
|5.0
|0.3
|4.62
|81
|16
|Nordi Mukiele
|SUN
|SUN v. TOT
|D
|4.5
|7.1
|4.61
|82
|47
|Mathys Tel
|TOT
|TOT at SUN
|M
|6.2
|0.1
|4.58
|83
|20
|Igor Jesus
|NFO
|NFO v. AVL
|F
|5.8
|1.3
|4.57
|84
|17
|Konstantinos Mavropanos
|WHU
|WHU v. WOL
|D
|4.4
|0.2
|4.53
|85
|18
|Nikola Milenkovic
|NFO
|NFO v. AVL
|D
|5.1
|3.2
|4.52
|86
|48
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE v. MCI
|M
|6.6
|14.8
|4.52
|87
|49
|James Ward-Prowse
|BRN
|BRN v. BHA
|M
|5.6
|0.2
|4.52
|88
|19
|Daniel Munoz
|CRY
|CRY v. NEW
|D
|5.8
|7.2
|4.50
|89
|20
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU v. WOL
|D
|4.1
|2.4
|4.50
|90
|50
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE at BRE
|M
|6.2
|4.3
|4.47
|91
|51
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE at MUN
|M
|4.9
|0.2
|4.46
|92
|21
|Pedro Porro
|TOT
|TOT at SUN
|D
|5.1
|9.4
|4.45
|93
|22
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW at CRY
|D
|5.1
|8.2
|4.45
|94
|52
|Evann Guessand
|CRY
|CRY v. NEW
|M
|6.2
|0.1
|4.43
|95
|53
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE at BRE
|M
|5.1
|5.0
|4.42
|96
|54
|Omari Hutchinson
|NFO
|NFO v. AVL
|M
|5.4
|0.1
|4.42
|97
|23
|Cristian Romero
|TOT
|TOT at SUN
|D
|5.0
|3.1
|4.40
|98
|56
|Jeremy Doku
|MCI
|MCI at CHE
|M
|6.4
|2.3
|4.40
|99
|24
|Neco Williams
|NFO
|NFO v. AVL
|D
|4.7
|2.9
|4.40
|100
|55
|Callum Hudson-Odoi
|NFO
|NFO v. AVL
|M
|5.7
|0.7
|4.40
|101
|25
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA at BRN
|D
|4.4
|0.4
|4.39
|102
|21
|Mateus Mane
|WOL
|WOL at WHU
|F
|4.4
|1.7
|4.38
|103
|57
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN v. LEE
|M
|4.6
|1.2
|4.35
|104
|26
|Keane Lewis-Potter
|BRE
|BRE v. EVE
|D
|4.8
|1.7
|4.34
|105
|58
|Chemsdine Talbi
|SUN
|SUN v. TOT
|M
|4.9
|0.2
|4.34
|106
|27
|Milos Kerkez
|LIV
|LIV v. FUL
|D
|5.6
|3.1
|4.33
|107
|28
|Leny Yoro
|MUN
|MUN v. LEE
|D
|4.1
|1.3
|4.32
|108
|29
|Olivier Boscagli
|BHA
|BHA at BRN
|D
|4.2
|0.1
|4.29
|109
|59
|Amadou Onana
|AVL
|AVL at NFO
|M
|4.8
|0.7
|4.29
|110
|22
|Adam Armstrong
|WOL
|WOL at WHU
|F
|5.2
|0.1
|4.28
|111
|30
|James Tarkowski
|EVE
|EVE at BRE
|D
|5.7
|11.3
|4.28
|112
|31
|Maxence Lacroix
|CRY
|CRY v. NEW
|D
|5.1
|4.6
|4.27
|113
|60
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU v. WOL
|M
|5.7
|0.3
|4.27
|114
|61
|Joao Gomes
|WOL
|WOL at WHU
|M
|5.3
|0.3
|4.27
|115
|62
|Mathias Jensen
|BRE
|BRE v. EVE
|M
|4.9
|0.1
|4.25
|116
|63
|Ryan Christie
|BOU
|BOU at ARS
|M
|4.9
|0.1
|4.24
|117
|64
|Crysencio Summerville
|WHU
|WHU v. WOL
|M
|5.6
|1.5
|4.23
|118
|65
|Pedro Neto
|CHE
|CHE v. MCI
|M
|7.0
|4.1
|4.21
|119
|32
|Chris Richards
|CRY
|CRY v. NEW
|D
|4.4
|2.5
|4.19
|120
|33
|Luke Shaw
|MUN
|MUN v. LEE
|D
|4.5
|0.8
|4.14
|121
|66
|Lesley Ugochukwu
|BRN
|BRN v. BHA
|M
|5.0
|0.1
|4.14
|122
|67
|Jean-Ricner Bellegarde
|WOL
|WOL at WHU
|M
|5.1
|0.0
|4.13
|123
|68
|Idrissa Gueye
|EVE
|EVE at BRE
|M
|5.4
|0.1
|4.12
|124
|69
|Sandro Tonali
|NEW
|NEW at CRY
|M
|5.3
|1.1
|4.11
|125
|34
|Michael Kayode
|BRE
|BRE v. EVE
|D
|4.5
|1.0
|4.10
|126
|70
|John McGinn
|AVL
|AVL at NFO
|M
|5.3
|0.5
|4.10
|127
|71
|Alex Scott
|BOU
|BOU at ARS
|M
|5.0
|1.2
|4.09
|128
|72
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN v. BHA
|M
|5.0
|2.0
|4.08
|129
|35
|Axel Disasi
|WHU
|WHU v. WOL
|D
|4.5
|0.1
|4.07
|130
|1
|David Raya
|ARS
|ARS v. BOU
|G
|6.0
|34.6
|4.07
|131
|23
|Evanilson
|BOU
|BOU at ARS
|F
|6.8
|2.2
|4.06
|132
|36
|Piero Hincapie
|ARS
|ARS v. BOU
|D
|5.1
|0.9
|4.05
|133
|73
|Andre
|WOL
|WOL at WHU
|M
|5.2
|0.1
|4.04
|134
|74
|Alex Iwobi
|FUL
|FUL at LIV
|M
|6.4
|2.6
|4.03
|135
|75
|Habib Diarra
|SUN
|SUN v. TOT
|M
|5.3
|0.1
|4.02
|136
|2
|Giorgi Mamardashvili
|LIV
|LIV v. FUL
|G
|4.1
|0.6
|3.99
|137
|76
|Archie Gray
|TOT
|TOT at SUN
|M
|4.8
|0.2
|3.98
|138
|37
|Dan Burn
|NEW
|NEW at CRY
|D
|5.0
|3.5
|3.96
|139
|77
|Brenden Aaronson
|LEE
|LEE at MUN
|M
|5.4
|0.6
|3.96
|140
|38
|Jaydee Canvot
|CRY
|CRY v. NEW
|D
|4.5
|0.0
|3.94
|141
|78
|Romeo Lavia
|CHE
|CHE v. MCI
|M
|4.9
|0.0
|3.92
|142
|24
|Pablo Felipe
|WHU
|WHU v. WOL
|F
|5.4
|0.0
|3.92
|143
|3
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU v. WOL
|G
|4.2
|0.5
|3.90
|144
|39
|William Saliba
|ARS
|ARS v. BOU
|D
|6.1
|13.2
|3.89
|145
|4
|Senne Lammens
|MUN
|MUN v. LEE
|G
|5.0
|2.8
|3.86
|146
|25
|Lyle Foster
|BRN
|BRN v. BHA
|F
|4.9
|0.8
|3.84
|147
|40
|Reinildo
|SUN
|SUN v. TOT
|D
|3.8
|2.8
|3.83
|148
|41
|Kevin Danso
|TOT
|TOT at SUN
|D
|4.2
|0.1
|3.82
|149
|42
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN v. BHA
|D
|3.9
|7.7
|3.82
|150
|43
|Tyrick Mitchell
|CRY
|CRY v. NEW
|D
|5.0
|2.1
|3.80
|151
|79
|Sander Berge
|FUL
|FUL at LIV
|M
|4.9
|0.1
|3.76
|152
|80
|Rayan
|BOU
|BOU at ARS
|M
|5.6
|2.2
|3.76
|153
|45
|Marc Guehi
|MCI
|MCI at CHE
|D
|5.1
|33.8
|3.74
|154
|44
|Ola Aina
|NFO
|NFO v. AVL
|D
|4.7
|2.4
|3.74
|155
|81
|Noah Okafor
|LEE
|LEE at MUN
|M
|5.5
|0.1
|3.73
|156
|82
|Will Hughes
|CRY
|CRY v. NEW
|M
|4.7
|0.1
|3.71
|157
|46
|Matheus Nunes
|MCI
|MCI at CHE
|D
|5.3
|3.0
|3.71
|158
|47
|Micky van de Ven
|TOT
|TOT at SUN
|D
|4.4
|19.0
|3.70
|159
|48
|Rayan Ait-Nouri
|MCI
|MCI at CHE
|D
|5.7
|4.4
|3.67
|160
|49
|Lucas Digne
|AVL
|AVL at NFO
|D
|4.5
|1.6
|3.67
|161
|50
|Jarrad Branthwaite
|EVE
|EVE at BRE
|D
|5.3
|0.5
|3.67
|162
|83
|Dwight McNeil
|EVE
|EVE at BRE
|M
|5.5
|0.2
|3.67
|163
|84
|Jadon Sancho
|AVL
|AVL at NFO
|M
|5.8
|0.2
|3.65
|164
|51
|Wesley Fofana
|CHE
|CHE v. MCI
|D
|4.4
|0.4
|3.63
|165
|52
|Hugo Bueno
|WOL
|WOL at WHU
|D
|4.3
|0.2
|3.63
|166
|53
|Lewis Hall
|NEW
|NEW at CRY
|D
|5.4
|4.3
|3.62
|167
|85
|Amine Adli
|BOU
|BOU at ARS
|M
|5.4
|0.4
|3.62
|168
|54
|Matty Cash
|AVL
|AVL at NFO
|D
|4.7
|8.6
|3.61
|169
|5
|Matz Sels
|NFO
|NFO v. AVL
|G
|4.6
|4.8
|3.61
|170
|55
|Marc Cucurella
|CHE
|CHE v. MCI
|D
|6.0
|14.2
|3.52
|171
|56
|Joachim Andersen
|FUL
|FUL at LIV
|D
|4.6
|6.8
|3.52
|172
|57
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU at ARS
|D
|5.1
|19.8
|3.51
|173
|58
|James Hill
|BOU
|BOU at ARS
|D
|4.2
|7.7
|3.50
|174
|86
|Marcus Tavernier
|BOU
|BOU at ARS
|M
|5.4
|2.1
|3.50
|175
|87
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN v. TOT
|M
|4.9
|0.1
|3.50
|176
|88
|Hannibal
|BRN
|BRN v. BHA
|M
|4.7
|0.2
|3.49
|177
|6
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE v. EVE
|G
|4.8
|13.5
|3.47
|178
|7
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA at BRN
|G
|4.5
|5.6
|3.46
|179
|8
|Robin Roefs
|SUN
|SUN v. TOT
|G
|4.8
|8.2
|3.42
|180
|59
|Djed Spence
|TOT
|TOT at SUN
|D
|4.2
|0.9
|3.39
|181
|60
|Valentino Livramento
|NEW
|NEW at CRY
|D
|4.9
|1.9
|3.38
|182
|9
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE at BRE
|G
|5.6
|13.5
|3.34
|183
|89
|Bernardo Silva
|MCI
|MCI at CHE
|M
|6.2
|0.6
|3.33
|184
|61
|Jackson Tchatchoua
|WOL
|WOL at WHU
|D
|4.4
|0.0
|3.32
|185
|10
|Martin Dubravka
|BRN
|BRN v. BHA
|G
|4.0
|31.9
|3.29
|186
|11
|Dean Henderson
|CRY
|CRY v. NEW
|G
|5.0
|8.2
|3.27
|187
|62
|Yerson Mosquera
|WOL
|WOL at WHU
|D
|4.3
|0.1
|3.25
|188
|90
|Josh King
|FUL
|FUL at LIV
|M
|4.4
|1.7
|3.23
|189
|12
|Robert Sanchez
|CHE
|CHE v. MCI
|G
|4.8
|13.1
|3.18
|190
|63
|Bashir Humphreys
|BRN
|BRN v. BHA
|D
|3.9
|0.1
|3.18
|191
|64
|Jorrel Hato
|CHE
|CHE v. MCI
|D
|4.6
|0.2
|3.16
|192
|13
|Guglielmo Vicario
|TOT
|TOT at SUN
|G
|4.7
|5.4
|3.12
|193
|14
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL at NFO
|G
|5.1
|4.8
|3.09
|194
|15
|Karl Darlow
|LEE
|LEE at MUN
|G
|3.9
|2.6
|3.07
|195
|65
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE at BRE
|D
|4.9
|0.6
|3.04
|196
|66
|Jaka Bijol
|LEE
|LEE at MUN
|D
|3.9
|0.4
|3.04
|197
|67
|Ladislav Krejci
|WOL
|WOL at WHU
|D
|4.5
|0.1
|3.03
|198
|68
|Malo Gusto
|CHE
|CHE v. MCI
|D
|4.9
|1.9
|3.02
|199
|69
|Santi Bueno
|WOL
|WOL at WHU
|D
|4.4
|0.1
|3.02
|200
|70
|Quilindschy Hartman
|BRN
|BRN v. BHA
|D
|4.0
|0.6
|3.01
|201
|16
|Aaron Ramsdale
|NEW
|NEW at CRY
|G
|4.8
|0.8
|2.97
|202
|71
|Antonee Robinson
|FUL
|FUL at LIV
|D
|4.9
|0.9
|2.97
|203
|72
|Joe Rodon
|LEE
|LEE at MUN
|D
|3.9
|4.2
|2.96
|204
|73
|Timothy Castagne
|FUL
|FUL at LIV
|D
|4.3
|0.1
|2.95
|205
|74
|Jake O'Brien
|EVE
|EVE at BRE
|D
|4.9
|0.7
|2.93
|206
|75
|Ezri Konsa
|AVL
|AVL at NFO
|D
|4.4
|8.2
|2.90
|207
|91
|Oscar Bobb
|FUL
|FUL at LIV
|M
|5.1
|0.2
|2.87
|208
|76
|Pascal Struijk
|LEE
|LEE at MUN
|D
|4.3
|0.5
|2.82
|209
|77
|Pau Torres
|AVL
|AVL at NFO
|D
|4.3
|0.3
|2.82
|210
|78
|Ruben Dias
|MCI
|MCI at CHE
|D
|5.5
|3.4
|2.78
|211
|17
|Jose Sa
|WOL
|WOL at WHU
|G
|4.2
|1.2
|2.78
|212
|18
|Bernd Leno
|FUL
|FUL at LIV
|G
|4.9
|2.0
|2.73
|213
|19
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU at ARS
|G
|4.5
|5.2
|2.68
|214
|79
|James Justin
|LEE
|LEE at MUN
|D
|3.9
|1.0
|2.65
|215
|20
|Gianluigi Donnarumma
|MCI
|MCI at CHE
|G
|5.6
|9.3
|2.58
|216
|80
|Calvin Bassey
|FUL
|FUL at LIV
|D
|4.4
|0.8
|2.57
|217
|81
|Jayden Bogle
|LEE
|LEE at MUN
|D
|4.4
|0.2
|2.51
|218
|82
|Kyle Walker
|BRN
|BRN v. BHA
|D
|4.4
|1.1
|2.50
|219
|83
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU at ARS
|D
|4.7
|3.2
|2.41
|220
|84
|Alex Jimenez
|BOU
|BOU at ARS
|D
|4.5
|0.3
|1.63