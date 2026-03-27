Fantrax & Sleeper GW32 Player Rankings: Best Premier League Picks

Fantrax & Sleeper GW32 player rankings with the best Premier League picks for Gameweek 32. Updated using lineups, form and fixture difficulty.
March 27, 2026
Fantasy Premier League Rankings
Welcome to RotoWire's Fantrax and Sleeper GW32 player rankings for the Premier League. These rankings highlight the best picks for Gameweek 32, based on predicted lineups, form and upcoming fixtures.

The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions.

These Fantrax and Sleeper rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning for Gameweek 32.

Premier League GW32 Fixtures (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax & Sleeper GW32 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Stats

Fantrax & Sleeper GW32 Player Rankings

Below are the full Fantrax and Sleeper GW32 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats.

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1111Bruno FernandesMUN v. LEEM15.6810.14
2222Bukayo SakaARS v. BOUM14.389.98
3172Mohamed SalahLIV v. FULF14.098.79
424911Erling HaalandMCI at CHEF13.466.92
5344Dominik SzoboszlaiLIV v. FULM13.169.23
6433Diego GomezBHA at BRNM12.569.38
736813Danny WelbeckBHA at BRNF12.446.64
84266Kai HavertzARS v. BOUF12.217.56
95439Igor ThiagoBRE v. EVEF12.087.00
1068217Hugo EkitikeLIV v. FULF12.046.42
11586Kaoru MitomaBHA at BRNM11.918.65
12751Jeremy DokuMCI at CHEF11.779.07
136118Amad DialloMUN v. LEEM11.618.39
1472922Jarrod BowenWHU v. WOLM11.537.45
1581310Kevin SchadeBRE v. EVEM11.518.24
1691512Florian WirtzLIV v. FULM11.388.10
171097Mikkel DamsgaardBRE v. EVEM11.288.50
1887115Bryan MbeumoMUN v. LEEF11.266.62
199215Matheus CunhaMUN v. LEEF11.227.76
2010103Mathys TelTOT at SUNF11.088.49
2111387Antoine SemenyoMCI at CHEF11.067.10
22114735Cole PalmerCHE v. MCIM10.936.95
23127014Ismaila SarrCRY v. NEWF10.656.62
24124533Anthony GordonNEW at CRYM10.596.95
251311924Dominic SolankeTOT at SUNF10.495.91
261412225Joao PedroCHE v. MCIF10.435.84
27133124Morgan Gibbs-WhiteNFO v. AVLM10.437.34
281514528Viktor GyokeresARS v. BOUF10.395.38
291465Pascal GrossBHA at BRNM10.398.90
30156547Harry WilsonFUL at LIVM10.376.66
3116204Callum Hudson-OdoiNFO v. AVLF10.337.88
321710319Ollie WatkinsAVL at NFOF10.326.09
33163930Jack HinshelwoodBHA at BRNM10.307.08
3417129Declan RiceARS v. BOUM10.288.25
35183326Iliman NdiayeEVE at BREM10.287.32
36192216Enzo Le FeeSUN v. TOTM10.257.75
37187516Dango OuattaraBRE v. EVEF10.076.51
38202317Omari HutchinsonNFO v. AVLM10.057.70
391911121Rodrigo MunizFUL at LIVF9.995.98
40217853Leandro TrossardARS v. BOUM9.956.47
411181Daniel BallardSUN v. TOTD9.947.92
42223225Crysencio SummervilleWHU v. WOLM9.877.32
432312675Zian FlemmingBRN v. BHAM9.745.77
4428310Diogo DalotMUN v. LEED9.726.42
45209718RicharlisonTOT at SUNF9.716.20
46245339Enzo FernandezCHE v. MCIM9.706.87
47312324Jurrien TimberARS v. BOUD9.675.81
484554Virgil van DijkLIV v. FULD9.576.82
49251613Youri TielemansAVL at NFOM9.538.03
505362Nathan CollinsBRE v. EVED9.497.20
51214410Pedro NetoCHE v. MCIF9.486.98
5268812Daniel MunozCRY v. NEWD9.476.32
532211522BetoEVE at BREF9.465.94
54712727GabrielARS v. BOUD9.445.76
55810017Aaron Wan-BissakaWHU v. WOLD9.436.11
569677Pedro PorroTOT at SUND9.426.65
572313827Jorgen Strand LarsenCRY v. NEWF9.415.50
5824428Jaidon AnthonyBRN v. BHAF9.407.03
59261411Anton StachLEE at MUNM9.348.19
602515532Nick WoltemadeNEW at CRYF9.185.15
612711672Harvey BarnesNEW at CRYM9.165.92
62286042Jean-Ricner BellegardeWOL at WHUM9.136.78
632610520Morgan RogersAVL at NFOF9.126.08
64293427Alexis Mac AllisterLIV v. FULM9.087.30
65308759Kiernan Dewsbury-HallEVE at BREM9.066.32
6610596Nordi MukieleSUN v. TOTD9.046.78
672716334Igor JesusNFO v. AVLF9.004.82
68312418James MilnerBHA at BRNM9.007.66
69118611Jan Paul van HeckeBHA at BRND8.966.35
702814729Dominic Calvert-LewinLEE at MUNF8.955.29
71322720CasemiroMUN v. LEEM8.947.55
72332821RodriMCI at CHEM8.907.48
73347954Mateus ManeWOL at WHUM8.896.46
74356446Brenden AaronsonLEE at MUNM8.886.66
7512483Sepp van den BergBRE v. EVED8.796.94
76139014Ibrahima KonateLIV v. FULD8.756.31
77365841Amine AdliBOU at ARSM8.736.80
78373729Mateus FernandesWHU v. WOLM8.677.12
79148913Olivier BoscagliBHA at BRND8.666.32
801515040Jeremie FrimpongLIV v. FULD8.615.25
8116565Omar AldereteSUN v. TOTD8.586.82
821711422Lisandro MartinezMUN v. LEED8.575.95
8318769Malick ThiawNEW at CRYD8.546.51
84385440Bruno GuimaraesNEW at CRYM8.506.85
851913646Piero HincapieARS v. BOUD8.495.56
86391915Mats WiefferBHA at BRNM8.497.90
872012123Milos KerkezLIV v. FULD8.465.88
88401714Elliot AndersonNFO v. AVLM8.458.03
89415238Alex IwobiFUL at LIVM8.446.87
90295712Pablo FelipeWHU v. WOLF8.446.81
91423023Granit XhakaSUN v. TOTM8.427.34
92432519James GarnerEVE at BREM8.397.63
93449564John McGinnAVL at NFOM8.366.22
943017236Brian BrobbeySUN v. TOTF8.294.52
95458055Nico O'ReillyMCI at CHEM8.266.45
963116233Taty CastellanosWHU v. WOLF8.224.83
9721748Michael KayodeBRE v. EVED8.206.52
982211021Rayan Ait-NouriMCI at CHED8.185.99
99463528Mathias JensenBRE v. EVEM8.167.21
100476244Martin ZubimendiARS v. BOUM8.166.75
101486949Dwight McNeilEVE at BREM8.156.64
102494132Oscar BobbFUL at LIVM8.017.05
1033211823Chemsdine TalbiSUN v. TOTF7.995.92
104505036Ryan GravenberchLIV v. FULM7.986.88
105514031James Ward-ProwseBRN v. BHAM7.947.07
1062310219Cristian RomeroTOT at SUND7.926.09
1072412425Lewis HallNEW at CRYD7.845.78
1082514033Leny YoroMUN v. LEED7.845.49
1092614335Luke ShawMUN v. LEED7.835.41
110529160HannibalBRN v. BHAM7.756.28
1113312826RayanBOU at ARSF7.755.73
1123416635Evann GuessandCRY v. NEWF7.744.75
113536345Kobbie MainooMUN v. LEEM7.736.67
1142712526Lucas DigneAVL at NFOD7.695.77
1152810420Neco WilliamsNFO v. AVLD7.666.08
116299816MurilloNFO v. AVLD7.646.16
117309615James TarkowskiEVE at BRED7.626.22
118546648Keane Lewis-PotterBRE v. EVEM7.546.65
1193113330Konstantinos MavropanosWHU v. WOLD7.515.61
1203210118Dan BurnNEW at CRYD7.486.11
1213313731Djed SpenceTOT at SUND7.465.53
122559965Jadon SanchoAVL at NFOM7.456.13
123568156Bernardo SilvaMCI at CHEM7.406.42
1243416952William SalibaARS v. BOUD7.354.63
1255711371Tomas SoucekWHU v. WOLM7.345.98
126589362Pape SarrTOT at SUNM7.316.24
127597752Matheus NunesMCI at CHEM7.286.47
1283515230Noah OkaforLEE at MUNF7.285.23
1293515843Hugo BuenoWOL at WHUD7.265.01
130606143Ibrahim SangareNFO v. AVLM7.266.75
131619261Jordan HendersonBRE v. EVEM7.256.26
1323614234Nikola MilenkovicNFO v. AVLD7.215.42
133625137Moises CaicedoCHE v. MCIM7.176.88
134634634Ferdi KadiogluBHA at BRNM7.166.95
1356415181Habib DiarraSUN v. TOTM7.135.24
1366513579Marcus TavernierBOU at ARSM7.095.58
1373618337Adam ArmstrongWOL at WHUF7.084.06
1386610969El Hadji Malick DioufWHU v. WOLM7.066.05
1393717053Tyrick MitchellCRY v. NEWD7.024.63
1403715431Lyle FosterBRN v. BHAF6.975.19
1413816045Axel DisasiWHU v. WOLD6.964.98
1423913028Kevin DansoTOT at SUND6.965.70
1436710666JoelintonNEW at CRYM6.846.07
144688457Lesley UgochukwuBRN v. BHAM6.816.37
1456911270Josh KingFUL at LIVM6.795.98
1464014637Maxence LacroixCRY v. NEWD6.785.30
1474116448Marc GuehiMCI at CHED6.754.78
1484216147Matty CashAVL at NFOD6.734.83
1494314436Chris RichardsCRY v. NEWD6.705.39
150707351Will HughesCRY v. NEWM6.656.59
1517110767Sandro TonaliNEW at CRYM6.636.07
152727250Jefferson LermaCRY v. NEWM6.596.59
153739463Joao GomesWOL at WHUM6.576.22
1543818438EvanilsonBOU at ARSF6.444.03
1554413129Wesley FofanaCHE v. MCID6.425.65
1564513932Antonee RobinsonFUL at LIVD6.405.49
1574616851Ola AinaNFO v. AVLD6.394.66
158748558Romeo LaviaCHE v. MCIM6.316.36
1594714939ReinildoSUN v. TOTD6.265.28
1604814838Jaydee CanvotCRY v. NEWD6.255.29
1617510868Idrissa GueyeEVE at BREM6.246.05
1624917758Valentino LivramentoNEW at CRYD6.224.33
1637612976Amadou OnanaAVL at NFOM6.225.73
1645018061Jackson TchatchouaWOL at WHUD6.154.18
1655117154Vitaliy MykolenkoEVE at BRED6.144.54
1665216750Jarrad BranthwaiteEVE at BRED6.084.66
1677714180Archie GrayTOT at SUNM5.995.42
1685317960Marc CucurellaCHE v. MCID5.954.23
1695417456Jake O'BrienEVE at BRED5.914.50
1705515742Maxime EsteveBRN v. BHAD5.885.02
1715617657Quilindschy HartmanBRN v. BHAD5.854.37
1727811773Noah SadikiSUN v. TOTM5.845.92
1735718665Micky van de VenTOT at SUND5.804.01
1747913277AndreWOL at WHUM5.715.62
1755819069Malo GustoCHE v. MCID5.713.92
1765915341Yerson MosqueraWOL at WHUD5.685.22
1778012074Sander BergeFUL at LIVM5.675.91
1786018162James JustinLEE at MUND5.674.14
1798113478Ryan ChristieBOU at ARSM5.625.61
180120610Giorgi MamardashviliLIV v. FULG5.462.83
1816118564Santi BuenoWOL at WHUD5.424.01
1826215944Jorrel HatoCHE v. MCID5.394.99
1836316549James HillBOU at ARSD5.334.76
1848215682Alex ScottBOU at ARSM5.305.15
18521751Martin DubravkaBRN v. BHAG5.304.39
1866419270Pau TorresAVL at NFOD5.283.70
18731963Matz SelsNFO v. AVLG5.233.57
1886518968Ladislav KrejciWOL at WHUD5.153.95
189421717David RayaARS v. BOUG5.142.08
1906619874Ezri KonsaAVL at NFOD5.083.45
191521212Mads HermansenWHU v. WOLG5.052.37
1926719371Ruben DiasMCI at CHED5.033.67
19362037Robin RoefsSUN v. TOTG4.953.16
194721515Senne LammensMUN v. LEEG4.912.14
1956817355Marcos SenesiBOU at ARSD4.824.51
1966918867Pascal StruijkLEE at MUND4.703.98
1977018766Timothy CastagneFUL at LIVD4.703.99
19881974Robert SanchezCHE v. MCIG4.683.48
1997119472Jaka BijolLEE at MUND4.673.64
20092048Jordan PickfordEVE at BREG4.643.11
2011021313Caoimhin KelleherBRE v. EVEG4.622.23
202111912Karl DarlowLEE at MUNG4.583.77
2037217859Bashir HumphreysBRN v. BHAD4.574.32
2047319573Ethan AmpaduLEE at MUND4.503.57
205122059Dean HendersonCRY v. NEWG4.492.89
2067418263Joachim AndersenFUL at LIVD4.474.14
2077520176Joe RodonLEE at MUND4.433.33
2087620075Kyle WalkerBRN v. BHAD4.223.34
2097720979Jayden BogleLEE at MUND4.102.75
210131995Djordje PetrovicBOU at ARSG4.023.35
2111421919Bart VerbruggenBHA at BRNG4.021.37
212152026Bernd LenoFUL at LIVG3.913.19
2131621616Guglielmo VicarioTOT at SUNG3.902.08
2141721111Jose SaWOL at WHUG3.832.49
2151821414Emiliano MartinezAVL at NFOG3.812.17
2167820777Adrien TruffertBOU at ARSD3.772.83
2171921818Aaron RamsdaleNEW at CRYG3.401.66
2187920878Calvin BasseyFUL at LIVD3.232.78
2198021080Alex JimenezBOU at ARSD2.762.50
2202022020Gianluigi DonnarummaMCI at CHEG2.651.21

More Fantrax & Sleeper Tips for Gameweek 32

Fantrax & Sleeper GW32 Rankings

Fantrax & Sleeper GW32 Injury News

Premier League GW32 Predicted Lineups

Premier League GW32 Best Upcoming Fixtures

Premier League GW32 Fantrax & Sleeper Waiver Wire Pickup

Find your PERFECT PICK

View RotoWire's advanced analysis across all major sportsbooks and DFS.

  • Daily Picks
  • Effortless Analysis
  • Data-Driven Decisions
  • Web and App Support
Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other Soccer fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

Related Stories

DFS Latest

Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
RotoWire has cheat sheets for almost every slate available at DraftKings, FanDuel and Yahoo, as well as Fantasy Premier League (FPL) and Fantasy MLS.
December 31, 1969
2026 World Cup Group C Preview: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti Lineups, Odds and Tactics
2026 World Cup Group C Preview: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti Lineups, Odds and Tactics
Your complete 2026 World Cup Group C breakdown: Brazil, Morocco, Haiti & Scotland tactics, predicted lineups, set pieces and latest betting odds.
March 25th