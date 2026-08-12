Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 1

Fantrax and Sleeper Gameweek 1 rankings for the 2026/27 Premier League season, including the best players, projected points, floors, lineups and matchup analysis.
August 12, 2026
Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 1
August 12, 2026
Fantasy Premier League Rankings
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Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 1

Fantasy Premier League may get most of the attention, but Fantrax and Sleeper managers have a very different set of decisions to make heading into Gameweek 1 of the 2026/27 Premier League season.

These weekly rankings are built for Fantrax and Sleeper scoring, where crosses, chances created, tackles, defensive actions and set-piece roles matter alongside goals and assists. Use them to set lineups, compare waiver options and identify the best players at every position for Gameweek 1.

The player pool is based on RotoWire's latest predicted lineups, with projections adjusted for role, matchup, expected minutes and scoring floor.

For full season rankings ahead of your Fantrax or Sleeper draft, check out the Top 400.

Premier League Gameweek 1 Schedule and Fixtures (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax & Sleeper GW1 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Stats

Best Fantrax & Sleeper Picks for Gameweek 1

  1. Bruno Fernandes
    He was the guy last season. Will it continue in a new campaign after a full preseason with Michael Carrick? 
  2. Jeremy Doku
    At times, Doku was the best player in the game, contributing in a number of areas while also scoring goals. After a sub-par World Cup, can he hit the ground running under Enzo Maresca.
  3. Erling Haaland
    Haaland doesn't have the same floor as Doku, but he has the most upside of anyone.
  4. Bukayo Saka
    Will Saka start Gameweek 1? If he does, Arsenal are in the best spot of any team.
  5. Dominik Szoboszlai
    What will Szoboszlai's role look like under Andoni Iraola? That'll be the biggest thing that determines his fantasy output this season.

Fantrax & Sleeper GW1 Player Rankings

Below are the full Fantrax and Sleeper GW1 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 1.

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1111Bruno FernandesMUN at HULM17.7812.10
2222Jeremy DokuMCI v. BOUM15.9511.06
31295Erling HaalandMCI v. BOUF15.107.74
4333Bukayo SakaARS v. COVM14.8910.07
5444Dominik SzoboszlaiLIV v. NEWM14.179.99
6565Florian WirtzLIV v. NEWM13.019.01
76109Cole PalmerCHE v. FULM12.898.75
8251Matheus CunhaMUN at HULF12.789.17
93253Antoine SemenyoMCI v. BOUF12.467.82
104428Igor ThiagoBRE v. TOTF12.457.29
11511717Viktor GyokeresARS v. COVF12.376.08
126274Christos TzolisARS v. COVF12.117.75
137367Joao PedroCHE v. FULF11.827.45
141161Harry MaguireMUN at HULD11.658.36
1571514Iliman NdiayeEVE v. CRYM11.608.46
1681110Amad DialloMUN at HULM11.558.74
172244Diogo DalotMUN at HULD11.457.86
1892218Phil FodenMCI v. BOUM11.437.92
198306Abdul FatawuIPS v. SUNF11.337.69
2096112Bryan MbeumoMUN at HULF11.176.86
213172Neco WilliamsNFO v. LEED11.168.19
22101211Morgan Gibbs-WhiteNFO v. LEEM11.168.73
2310232Cody GakpoLIV v. NEWF11.127.89
24114129Anton StachLEE at NFOM11.097.32
25122016Enzo Le FeeSUN at IPSM11.087.98
264639Ben WhiteARS v. COVD11.076.83
27115311Igor JesusNFO v. LEEF11.056.93
28133221Martin OdegaardARS v. COVM11.057.63
291487Youri TielemansMUN at HULM11.028.80
301576Declan RiceARS v. COVM10.928.81
3158716GabrielARS v. COVD10.916.52
32161815Mikkel DamsgaardBRE v. TOTM10.898.04
33174028Kiernan Dewsbury-HallEVE v. CRYM10.867.39
34129615Alexander IsakLIV v. NEWF10.466.37
351312119Chris WoodNFO v. LEEF10.436.03
36146813Oliver McBurnieHUL v. MUNF10.396.76
371513623Tammy AbrahamAVL at BHAF10.115.82
38610022Riccardo CalafioriARS v. COVD10.096.30
39187852Harvey BarnesNEW at LIVM10.086.63
407496Luke ShawMUN at HULD10.087.03
418193James TarkowskiEVE v. CRYD10.077.99
42197046Jack HinshelwoodBHA v. AVLM10.076.74
431614926Dominic SolankeTOT at BREF10.065.61
44911228Nico O'ReillyMCI v. BOUD10.066.14
45201413Pascal GrossBHA v. AVLM10.038.56
4610517Lisandro MartinezMUN at HULD9.996.96
47212819Yankuba MintehBHA v. AVLM9.987.75
482298Elliot AndersonMCI v. BOUM9.948.77
49238958Dango OuattaraBRE v. TOTM9.926.51
501715427Brian BrobbeySUN at IPSF9.875.47
511811918Georginio RutterBHA v. AVLF9.836.03
5211265Daniel BallardSUN at IPSD9.837.76
532413271Enzo FernandezCHE v. FULM9.815.87
54255941Harry WilsonLEE at NFOM9.756.87
55263120Marcus TavernierBOU at MCIM9.727.68
56277953Emiliano BuendiaAVL at BHAM9.666.62
57126510Ola AinaNFO v. LEED9.646.82
582813872Myles Lewis-SkellyARS v. COVM9.625.81
591916331Will OsulaNEW at LIVF9.585.18
602012420Thierno BarryEVE v. CRYF9.516.00
61291312Hayden HackneyEVE v. CRYM9.448.62
6221449Mathys TelTOT at BREF9.397.23
632213522Dominic Calvert-LewinLEE at NFOF9.385.83
64238514RayanBOU at MCIF9.366.57
652416029Danny WelbeckCHE v. FULF9.355.32
662510316Daizen MaedaIPS v. SUNF9.336.26
67302117Alexis Mac AllisterLIV v. NEWM9.317.94
68138817Daniel MunozCRY at EVED9.256.52
69317147John McGinnAVL at BHAM9.216.72
701413943Cristhian MosqueraARS v. COVD9.205.81
71325739Merlin RohlEVE v. CRYM9.176.90
72333524Mohamed BelloumiHUL v. MUNM9.147.46
73346242Yeremy PinoCRY at EVEM9.146.84
74159821Reece JamesCHE v. FULD9.116.36
751612838Josko GvardiolMCI v. BOUD9.105.93
762615528EmersonnIPS v. SUNF9.095.45
77176611Mats WiefferBHA v. AVLD9.076.82
78354833Justin KluivertBOU at MCIM8.977.04
79188415Virgil van DijkLIV v. NEWD8.896.57
80369761Jaidon AnthonyBRE v. TOTM8.866.37
813710966Emile Smith RoweFUL at CHEM8.846.20
821911430Marc GuehiMCI v. BOUD8.836.11
83274710Pedro NetoCHE v. FULF8.827.12
842013441Matheus NunesMCI v. BOUD8.815.83
8521608Maxence LacroixCHE v. FULD8.806.87
86386744Diego GomezBHA v. AVLM8.786.80
872814625RicharlisonTOT at BREF8.765.70
882916130Gonzalo GarciaFUL at CHEF8.685.23
892215250Marco PalestraCHE v. FULD8.675.55
903910564Alex IwobiFUL at CHEM8.616.24
91239219Pedro PorroTOT at BRED8.606.46
924010765Nilson AnguloSUN at IPSM8.546.22
93413927Mathias JensenBRE v. TOTM8.527.40
943014124Bazoumana ToureNEW at LIVF8.465.80
95428155Marcelino NunezIPS v. SUNM8.466.61
96433423Ryan GravenberchLIV v. NEWM8.437.56
972411027James JustinLEE at NFOD8.426.16
98258214Ronald AraujoLIV v. NEWD8.366.60
99444632Yasin AyariBHA v. AVLM8.337.12
100269118MurilloNFO v. LEED8.316.50
1013116732EvanilsonBOU at MCIF8.295.12
102457751Liam MillarHUL v. MUNM8.286.64
1032710224Jarrad BranthwaiteEVE v. CRYD8.226.28
1043217634Jean-Philippe MatetaCRY at EVEF8.214.76
1052812233Milos KerkezLIV v. NEWD8.176.02
1062912334Nikola MilenkovicNFO v. LEED8.156.00
1073011832Vitaliy MykolenkoEVE v. CRYD8.136.05
108317312Jacob GreavesIPS v. SUND8.136.69
109465034Conor GallagherTOT at BREM8.117.00
110474330Ao TanakaLEE at NFOM8.117.26
111483826Ibrahim SangareNFO v. LEEM8.107.43
1123211329Jake O'BrienEVE v. CRYD8.056.12
1133310625Leif DavisIPS v. SUND8.056.23
114494531Mateus FernandesTOT at BREM8.037.14
115506443James McAteeNFO v. LEEM8.036.83
116347613Takehiro TomiyasuCRY at EVED8.026.64
1173313121Chemsdine TalbiSUN at IPSF8.005.87
1185111668Alejandro GarnachoAVL at BHAM7.966.10
1193510123Mamadou SangareBRE v. TOTD7.956.30
1203610826Nathan CollinsBRE v. TOTD7.936.21
1213714848Trai HumeSUN at IPSD7.915.66
122523322Christian NorgaardEVE v. CRYM7.907.58
1233814747Jeremie FrimpongLIV v. NEWD7.785.68
124399520Antonee RobinsonFUL at CHED7.776.38
1255310463Tatsuhiro SakamotoCOV at ARSM7.706.25
1264011531Jan Paul van HeckeTOT at BRED7.686.11
1275416476Ismaila SarrCRY at EVEM7.645.16
128556945Granit XhakaSUN at IPSM7.616.75
1294112737Tarik MuharemovicLEE at NFOD7.595.95
130565436Adam WhartonCRY at EVEM7.526.93
131578054Jacob RamseyNEW at LIVM7.526.61
132583725Sasa LukicIPS v. SUNM7.477.44
133595537JoelintonNEW at LIVM7.466.91
1346012069Mason MountMUN at HULM7.466.03
1354214245Jaka BijolLEE at NFOD7.465.78
1364312636Michael KayodeBRE v. TOTD7.445.99
1374413340Dara O'SheaIPS v. SUND7.395.86
1384516859Jayden BogleLEE at NFOD7.375.10
1393417533Brandon Thomas-AsanteCOV at ARSF7.324.78
140615840Matt CrooksHUL v. MUNM7.296.90
1414612535Chris RichardsCRY at EVED7.226.00
1426214574Jens Hjerto-DahlHUL v. MUNM7.215.73
1436315175Ethan AmpaduLEE at NFOM7.215.55
144645235Alex ScottBOU at MCIM7.206.93
145658356Sandro TonaliTOT at BREM7.166.59
1461931Konstantinos TzolakisHUL v. MUNG7.116.41
1474713742Sven BotmanNEW at LIVD7.085.82
1484815049Pascal StruijkBHA v. AVLD7.045.58
1494917263Tyrick MitchellCRY at EVED7.024.88
1505016658Ian MaatsenAVL at BHAD6.985.15
1515115753Joe RodonLEE at NFOD6.975.34
152665638Florentino LuisIPS v. SUNM6.966.91
1535214044Jorrel HatoCHE v. FULD6.905.80
1545315351Kristoffer AjerBRE v. TOTD6.815.49
1556711167Aladji BambaNEW at LIVM6.816.15
1565412939Jaydee CanvotCRY at EVED6.805.91
157687248Matt GrimesCOV at ARSM6.806.72
1585516557Jair CunhaNFO v. LEED6.785.16
159699059Regan SlaterHUL v. MUNM6.726.50
1605616256ReinildoSUN at IPSD6.715.22
161709962Moises CaicedoCHE v. FULM6.696.31
1625717464Ferdi KadiogluBHA v. AVLD6.684.81
163717550Joao GomesAVL at BHAM6.686.65
1645817967Luke O'NienSUN at IPSD6.654.67
1655914446John EganHUL v. MUND6.615.77
1666015652Malick ThiawNEW at LIVD6.615.34
167221720David RayaARS v. COVG6.562.66
168320913Senne LammensMUN at HULG6.533.16
169727449Frank OnyekaCOV at ARSM6.536.67
1706117061Lewis HallNEW at LIVD6.485.04
1716218068Ruben DiasMCI v. BOUD6.464.57
172739460Daichi KamadaCRY at EVEM6.436.40
1736315955Dan BurnNEW at LIVD6.415.32
174748657Lewis CookBOU at MCIM6.396.53
1756415854Semi AjayiHUL v. MUND6.345.33
1766517162Kenny TeteFUL at CHED6.324.89
17741862Robin RoefsSUN at IPSG6.264.28
1783520036Haji WrightCOV at ARSF6.183.85
1797517377Josh KingFUL at CHEM6.174.84
1807618478Boubacar KamaraAVL at BHAM6.154.35
18151956Matz SelsNFO v. LEEG6.123.96
1827713070Sander BergeFUL at CHEM5.875.91
18361904James TraffordLEE at NFOG5.804.16
18472029Jordan PickfordEVE v. CRYG5.773.65
1857814373Noah SadikiSUN at IPSM5.775.77
1866618169Lewis DunkBHA v. AVLD5.774.52
1876716960James HillBOU at MCID5.595.06
1886819878Issa DiopIPS v. SUND5.523.89
1896918973Destiny UdogieTOT at BRED5.474.20
1907018872Shea CharlesFUL at CHED5.394.22
1917119476Micky van de VenTOT at BRED5.384.04
19281915Emiliano MartinezAVL at BHAG5.344.10
1937219777Aaron HickeyBRE v. TOTD5.323.94
1947319979Matty CashAVL at BHAD5.323.86
1957419274Tyrone MingsAVL at BHAD5.234.07
1963618535Loum TchaounaCOV at ARSF5.174.29
197921115Robert SanchezCHE v. FULG5.133.10
1987517866Antonio SilvaBOU at MCID4.924.69
1991020310Dean HendersonCRY at EVEG4.913.56
2007617765Aurele AmendaCOV at ARSD4.884.71
2017718270Jorge CuencaFUL at CHED4.834.47
2027820581Ryan GilesHUL v. MUND4.793.45
2037919375Lewie CoyleHUL v. MUND4.784.06
2041121518Gianluigi DonnarummaMCI v. BOUG4.782.78
2051221316Caoimhin KelleherBRE v. TOTG4.742.94
206132018Lukas HornicekNEW at LIVG4.713.72
207141873Djordje PetrovicBOU at MCIG4.704.26
2081521619AlissonLIV v. NEWG4.692.71
2091620712Antonin KinskyTOT at BREG4.673.29
2101721014Kjell ScherpenIPS v. SUNG4.663.12
2111821417Bart VerbruggenBHA v. AVLG4.642.82
2121920611Bernd LenoFUL at CHEG4.623.33
2138018371Liam KitchingCOV at ARSD4.554.44
214201967Carl RushworthCOV at ARSG4.443.96
2158120480Calvin BasseyFUL at CHED4.433.47
2168220882Adrien TruffertBOU at MCID4.313.20
2178321283Pau TorresAVL at BHAD4.173.03
2188421884Milan van EwijkCOV at ARSD3.212.61
2198521985Jay DasilvaCOV at ARSD2.562.38
2208622086JuanluBOU at MCID1.371.40

Final Thoughts

Gameweek 1 is always the most uncertain ranking slate of the season. New managers, new signings and unclear minutes can create more volatility than usual, so prioritize players with secure roles and strong scoring floors.

Bruno Fernandes, Jeremy Doku and Bukayo Saka headline the midfield options, while Erling Haaland remains the top high-ceiling forward. As lineups become clearer before the deadline, check back for updates to projected minutes and player rankings.

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ABOUT THE AUTHOR
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Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
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