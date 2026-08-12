Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 1
Fantasy Premier League may get most of the attention, but Fantrax and Sleeper managers have a very different set of decisions to make heading into Gameweek 1 of the 2026/27 Premier League season.
These weekly rankings are built for Fantrax and Sleeper scoring, where crosses, chances created, tackles, defensive actions and set-piece roles matter alongside goals and assists. Use them to set lineups, compare waiver options and identify the best players at every position for Gameweek 1.
The player pool is based on RotoWire's latest predicted lineups, with projections adjusted for role, matchup, expected minutes and scoring floor.
For full season rankings ahead of your Fantrax or Sleeper draft, check out the Top 400.
Premier League Gameweek 1 Schedule and Fixtures (ET)
- 3:00 pm: Arsenal vs. Coventry City
- 7:30 am: Hull City vs. Manchester United
- 10:00 am: Everton vs. Crystal Palace
- 10:00 am: Ipswich Town vs. Sunderland
- 10:00 am: Nottingham Forest vs. Leeds United
- 12:30 pm: Brentford vs. Tottenham Hotspur
- 9:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa
- 9:00 am: Manchester City vs. AFC Bournemouth
- 11:30 am: Newcastle United vs. Liverpool
- 3:00 pm: Fulham vs. Chelsea
For detailed stats and odds, check out the
Best Fantrax & Sleeper Picks for Gameweek 1
- Bruno Fernandes
He was the guy last season. Will it continue in a new campaign after a full preseason with Michael Carrick?
- Jeremy Doku
At times, Doku was the best player in the game, contributing in a number of areas while also scoring goals. After a sub-par World Cup, can he hit the ground running under Enzo Maresca.
- Erling Haaland
Haaland doesn't have the same floor as Doku, but he has the most upside of anyone.
- Bukayo Saka
Will Saka start Gameweek 1? If he does, Arsenal are in the best spot of any team.
- Dominik Szoboszlai
What will Szoboszlai's role look like under Andoni Iraola? That'll be the biggest thing that determines his fantasy output this season.
Fantrax & Sleeper GW1 Player Rankings
Below are the full Fantrax and Sleeper GW1 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 1.
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|1
|1
|Bruno Fernandes
|MUN at HUL
|M
|17.78
|12.10
|2
|2
|2
|2
|Jeremy Doku
|MCI v. BOU
|M
|15.95
|11.06
|3
|1
|29
|5
|Erling Haaland
|MCI v. BOU
|F
|15.10
|7.74
|4
|3
|3
|3
|Bukayo Saka
|ARS v. COV
|M
|14.89
|10.07
|5
|4
|4
|4
|Dominik Szoboszlai
|LIV v. NEW
|M
|14.17
|9.99
|6
|5
|6
|5
|Florian Wirtz
|LIV v. NEW
|M
|13.01
|9.01
|7
|6
|10
|9
|Cole Palmer
|CHE v. FUL
|M
|12.89
|8.75
|8
|2
|5
|1
|Matheus Cunha
|MUN at HUL
|F
|12.78
|9.17
|9
|3
|25
|3
|Antoine Semenyo
|MCI v. BOU
|F
|12.46
|7.82
|10
|4
|42
|8
|Igor Thiago
|BRE v. TOT
|F
|12.45
|7.29
|11
|5
|117
|17
|Viktor Gyokeres
|ARS v. COV
|F
|12.37
|6.08
|12
|6
|27
|4
|Christos Tzolis
|ARS v. COV
|F
|12.11
|7.75
|13
|7
|36
|7
|Joao Pedro
|CHE v. FUL
|F
|11.82
|7.45
|14
|1
|16
|1
|Harry Maguire
|MUN at HUL
|D
|11.65
|8.36
|15
|7
|15
|14
|Iliman Ndiaye
|EVE v. CRY
|M
|11.60
|8.46
|16
|8
|11
|10
|Amad Diallo
|MUN at HUL
|M
|11.55
|8.74
|17
|2
|24
|4
|Diogo Dalot
|MUN at HUL
|D
|11.45
|7.86
|18
|9
|22
|18
|Phil Foden
|MCI v. BOU
|M
|11.43
|7.92
|19
|8
|30
|6
|Abdul Fatawu
|IPS v. SUN
|F
|11.33
|7.69
|20
|9
|61
|12
|Bryan Mbeumo
|MUN at HUL
|F
|11.17
|6.86
|21
|3
|17
|2
|Neco Williams
|NFO v. LEE
|D
|11.16
|8.19
|22
|10
|12
|11
|Morgan Gibbs-White
|NFO v. LEE
|M
|11.16
|8.73
|23
|10
|23
|2
|Cody Gakpo
|LIV v. NEW
|F
|11.12
|7.89
|24
|11
|41
|29
|Anton Stach
|LEE at NFO
|M
|11.09
|7.32
|25
|12
|20
|16
|Enzo Le Fee
|SUN at IPS
|M
|11.08
|7.98
|26
|4
|63
|9
|Ben White
|ARS v. COV
|D
|11.07
|6.83
|27
|11
|53
|11
|Igor Jesus
|NFO v. LEE
|F
|11.05
|6.93
|28
|13
|32
|21
|Martin Odegaard
|ARS v. COV
|M
|11.05
|7.63
|29
|14
|8
|7
|Youri Tielemans
|MUN at HUL
|M
|11.02
|8.80
|30
|15
|7
|6
|Declan Rice
|ARS v. COV
|M
|10.92
|8.81
|31
|5
|87
|16
|Gabriel
|ARS v. COV
|D
|10.91
|6.52
|32
|16
|18
|15
|Mikkel Damsgaard
|BRE v. TOT
|M
|10.89
|8.04
|33
|17
|40
|28
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE v. CRY
|M
|10.86
|7.39
|34
|12
|96
|15
|Alexander Isak
|LIV v. NEW
|F
|10.46
|6.37
|35
|13
|121
|19
|Chris Wood
|NFO v. LEE
|F
|10.43
|6.03
|36
|14
|68
|13
|Oliver McBurnie
|HUL v. MUN
|F
|10.39
|6.76
|37
|15
|136
|23
|Tammy Abraham
|AVL at BHA
|F
|10.11
|5.82
|38
|6
|100
|22
|Riccardo Calafiori
|ARS v. COV
|D
|10.09
|6.30
|39
|18
|78
|52
|Harvey Barnes
|NEW at LIV
|M
|10.08
|6.63
|40
|7
|49
|6
|Luke Shaw
|MUN at HUL
|D
|10.08
|7.03
|41
|8
|19
|3
|James Tarkowski
|EVE v. CRY
|D
|10.07
|7.99
|42
|19
|70
|46
|Jack Hinshelwood
|BHA v. AVL
|M
|10.07
|6.74
|43
|16
|149
|26
|Dominic Solanke
|TOT at BRE
|F
|10.06
|5.61
|44
|9
|112
|28
|Nico O'Reilly
|MCI v. BOU
|D
|10.06
|6.14
|45
|20
|14
|13
|Pascal Gross
|BHA v. AVL
|M
|10.03
|8.56
|46
|10
|51
|7
|Lisandro Martinez
|MUN at HUL
|D
|9.99
|6.96
|47
|21
|28
|19
|Yankuba Minteh
|BHA v. AVL
|M
|9.98
|7.75
|48
|22
|9
|8
|Elliot Anderson
|MCI v. BOU
|M
|9.94
|8.77
|49
|23
|89
|58
|Dango Ouattara
|BRE v. TOT
|M
|9.92
|6.51
|50
|17
|154
|27
|Brian Brobbey
|SUN at IPS
|F
|9.87
|5.47
|51
|18
|119
|18
|Georginio Rutter
|BHA v. AVL
|F
|9.83
|6.03
|52
|11
|26
|5
|Daniel Ballard
|SUN at IPS
|D
|9.83
|7.76
|53
|24
|132
|71
|Enzo Fernandez
|CHE v. FUL
|M
|9.81
|5.87
|54
|25
|59
|41
|Harry Wilson
|LEE at NFO
|M
|9.75
|6.87
|55
|26
|31
|20
|Marcus Tavernier
|BOU at MCI
|M
|9.72
|7.68
|56
|27
|79
|53
|Emiliano Buendia
|AVL at BHA
|M
|9.66
|6.62
|57
|12
|65
|10
|Ola Aina
|NFO v. LEE
|D
|9.64
|6.82
|58
|28
|138
|72
|Myles Lewis-Skelly
|ARS v. COV
|M
|9.62
|5.81
|59
|19
|163
|31
|Will Osula
|NEW at LIV
|F
|9.58
|5.18
|60
|20
|124
|20
|Thierno Barry
|EVE v. CRY
|F
|9.51
|6.00
|61
|29
|13
|12
|Hayden Hackney
|EVE v. CRY
|M
|9.44
|8.62
|62
|21
|44
|9
|Mathys Tel
|TOT at BRE
|F
|9.39
|7.23
|63
|22
|135
|22
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE at NFO
|F
|9.38
|5.83
|64
|23
|85
|14
|Rayan
|BOU at MCI
|F
|9.36
|6.57
|65
|24
|160
|29
|Danny Welbeck
|CHE v. FUL
|F
|9.35
|5.32
|66
|25
|103
|16
|Daizen Maeda
|IPS v. SUN
|F
|9.33
|6.26
|67
|30
|21
|17
|Alexis Mac Allister
|LIV v. NEW
|M
|9.31
|7.94
|68
|13
|88
|17
|Daniel Munoz
|CRY at EVE
|D
|9.25
|6.52
|69
|31
|71
|47
|John McGinn
|AVL at BHA
|M
|9.21
|6.72
|70
|14
|139
|43
|Cristhian Mosquera
|ARS v. COV
|D
|9.20
|5.81
|71
|32
|57
|39
|Merlin Rohl
|EVE v. CRY
|M
|9.17
|6.90
|72
|33
|35
|24
|Mohamed Belloumi
|HUL v. MUN
|M
|9.14
|7.46
|73
|34
|62
|42
|Yeremy Pino
|CRY at EVE
|M
|9.14
|6.84
|74
|15
|98
|21
|Reece James
|CHE v. FUL
|D
|9.11
|6.36
|75
|16
|128
|38
|Josko Gvardiol
|MCI v. BOU
|D
|9.10
|5.93
|76
|26
|155
|28
|Emersonn
|IPS v. SUN
|F
|9.09
|5.45
|77
|17
|66
|11
|Mats Wieffer
|BHA v. AVL
|D
|9.07
|6.82
|78
|35
|48
|33
|Justin Kluivert
|BOU at MCI
|M
|8.97
|7.04
|79
|18
|84
|15
|Virgil van Dijk
|LIV v. NEW
|D
|8.89
|6.57
|80
|36
|97
|61
|Jaidon Anthony
|BRE v. TOT
|M
|8.86
|6.37
|81
|37
|109
|66
|Emile Smith Rowe
|FUL at CHE
|M
|8.84
|6.20
|82
|19
|114
|30
|Marc Guehi
|MCI v. BOU
|D
|8.83
|6.11
|83
|27
|47
|10
|Pedro Neto
|CHE v. FUL
|F
|8.82
|7.12
|84
|20
|134
|41
|Matheus Nunes
|MCI v. BOU
|D
|8.81
|5.83
|85
|21
|60
|8
|Maxence Lacroix
|CHE v. FUL
|D
|8.80
|6.87
|86
|38
|67
|44
|Diego Gomez
|BHA v. AVL
|M
|8.78
|6.80
|87
|28
|146
|25
|Richarlison
|TOT at BRE
|F
|8.76
|5.70
|88
|29
|161
|30
|Gonzalo Garcia
|FUL at CHE
|F
|8.68
|5.23
|89
|22
|152
|50
|Marco Palestra
|CHE v. FUL
|D
|8.67
|5.55
|90
|39
|105
|64
|Alex Iwobi
|FUL at CHE
|M
|8.61
|6.24
|91
|23
|92
|19
|Pedro Porro
|TOT at BRE
|D
|8.60
|6.46
|92
|40
|107
|65
|Nilson Angulo
|SUN at IPS
|M
|8.54
|6.22
|93
|41
|39
|27
|Mathias Jensen
|BRE v. TOT
|M
|8.52
|7.40
|94
|30
|141
|24
|Bazoumana Toure
|NEW at LIV
|F
|8.46
|5.80
|95
|42
|81
|55
|Marcelino Nunez
|IPS v. SUN
|M
|8.46
|6.61
|96
|43
|34
|23
|Ryan Gravenberch
|LIV v. NEW
|M
|8.43
|7.56
|97
|24
|110
|27
|James Justin
|LEE at NFO
|D
|8.42
|6.16
|98
|25
|82
|14
|Ronald Araujo
|LIV v. NEW
|D
|8.36
|6.60
|99
|44
|46
|32
|Yasin Ayari
|BHA v. AVL
|M
|8.33
|7.12
|100
|26
|91
|18
|Murillo
|NFO v. LEE
|D
|8.31
|6.50
|101
|31
|167
|32
|Evanilson
|BOU at MCI
|F
|8.29
|5.12
|102
|45
|77
|51
|Liam Millar
|HUL v. MUN
|M
|8.28
|6.64
|103
|27
|102
|24
|Jarrad Branthwaite
|EVE v. CRY
|D
|8.22
|6.28
|104
|32
|176
|34
|Jean-Philippe Mateta
|CRY at EVE
|F
|8.21
|4.76
|105
|28
|122
|33
|Milos Kerkez
|LIV v. NEW
|D
|8.17
|6.02
|106
|29
|123
|34
|Nikola Milenkovic
|NFO v. LEE
|D
|8.15
|6.00
|107
|30
|118
|32
|Vitaliy Mykolenko
|EVE v. CRY
|D
|8.13
|6.05
|108
|31
|73
|12
|Jacob Greaves
|IPS v. SUN
|D
|8.13
|6.69
|109
|46
|50
|34
|Conor Gallagher
|TOT at BRE
|M
|8.11
|7.00
|110
|47
|43
|30
|Ao Tanaka
|LEE at NFO
|M
|8.11
|7.26
|111
|48
|38
|26
|Ibrahim Sangare
|NFO v. LEE
|M
|8.10
|7.43
|112
|32
|113
|29
|Jake O'Brien
|EVE v. CRY
|D
|8.05
|6.12
|113
|33
|106
|25
|Leif Davis
|IPS v. SUN
|D
|8.05
|6.23
|114
|49
|45
|31
|Mateus Fernandes
|TOT at BRE
|M
|8.03
|7.14
|115
|50
|64
|43
|James McAtee
|NFO v. LEE
|M
|8.03
|6.83
|116
|34
|76
|13
|Takehiro Tomiyasu
|CRY at EVE
|D
|8.02
|6.64
|117
|33
|131
|21
|Chemsdine Talbi
|SUN at IPS
|F
|8.00
|5.87
|118
|51
|116
|68
|Alejandro Garnacho
|AVL at BHA
|M
|7.96
|6.10
|119
|35
|101
|23
|Mamadou Sangare
|BRE v. TOT
|D
|7.95
|6.30
|120
|36
|108
|26
|Nathan Collins
|BRE v. TOT
|D
|7.93
|6.21
|121
|37
|148
|48
|Trai Hume
|SUN at IPS
|D
|7.91
|5.66
|122
|52
|33
|22
|Christian Norgaard
|EVE v. CRY
|M
|7.90
|7.58
|123
|38
|147
|47
|Jeremie Frimpong
|LIV v. NEW
|D
|7.78
|5.68
|124
|39
|95
|20
|Antonee Robinson
|FUL at CHE
|D
|7.77
|6.38
|125
|53
|104
|63
|Tatsuhiro Sakamoto
|COV at ARS
|M
|7.70
|6.25
|126
|40
|115
|31
|Jan Paul van Hecke
|TOT at BRE
|D
|7.68
|6.11
|127
|54
|164
|76
|Ismaila Sarr
|CRY at EVE
|M
|7.64
|5.16
|128
|55
|69
|45
|Granit Xhaka
|SUN at IPS
|M
|7.61
|6.75
|129
|41
|127
|37
|Tarik Muharemovic
|LEE at NFO
|D
|7.59
|5.95
|130
|56
|54
|36
|Adam Wharton
|CRY at EVE
|M
|7.52
|6.93
|131
|57
|80
|54
|Jacob Ramsey
|NEW at LIV
|M
|7.52
|6.61
|132
|58
|37
|25
|Sasa Lukic
|IPS v. SUN
|M
|7.47
|7.44
|133
|59
|55
|37
|Joelinton
|NEW at LIV
|M
|7.46
|6.91
|134
|60
|120
|69
|Mason Mount
|MUN at HUL
|M
|7.46
|6.03
|135
|42
|142
|45
|Jaka Bijol
|LEE at NFO
|D
|7.46
|5.78
|136
|43
|126
|36
|Michael Kayode
|BRE v. TOT
|D
|7.44
|5.99
|137
|44
|133
|40
|Dara O'Shea
|IPS v. SUN
|D
|7.39
|5.86
|138
|45
|168
|59
|Jayden Bogle
|LEE at NFO
|D
|7.37
|5.10
|139
|34
|175
|33
|Brandon Thomas-Asante
|COV at ARS
|F
|7.32
|4.78
|140
|61
|58
|40
|Matt Crooks
|HUL v. MUN
|M
|7.29
|6.90
|141
|46
|125
|35
|Chris Richards
|CRY at EVE
|D
|7.22
|6.00
|142
|62
|145
|74
|Jens Hjerto-Dahl
|HUL v. MUN
|M
|7.21
|5.73
|143
|63
|151
|75
|Ethan Ampadu
|LEE at NFO
|M
|7.21
|5.55
|144
|64
|52
|35
|Alex Scott
|BOU at MCI
|M
|7.20
|6.93
|145
|65
|83
|56
|Sandro Tonali
|TOT at BRE
|M
|7.16
|6.59
|146
|1
|93
|1
|Konstantinos Tzolakis
|HUL v. MUN
|G
|7.11
|6.41
|147
|47
|137
|42
|Sven Botman
|NEW at LIV
|D
|7.08
|5.82
|148
|48
|150
|49
|Pascal Struijk
|BHA v. AVL
|D
|7.04
|5.58
|149
|49
|172
|63
|Tyrick Mitchell
|CRY at EVE
|D
|7.02
|4.88
|150
|50
|166
|58
|Ian Maatsen
|AVL at BHA
|D
|6.98
|5.15
|151
|51
|157
|53
|Joe Rodon
|LEE at NFO
|D
|6.97
|5.34
|152
|66
|56
|38
|Florentino Luis
|IPS v. SUN
|M
|6.96
|6.91
|153
|52
|140
|44
|Jorrel Hato
|CHE v. FUL
|D
|6.90
|5.80
|154
|53
|153
|51
|Kristoffer Ajer
|BRE v. TOT
|D
|6.81
|5.49
|155
|67
|111
|67
|Aladji Bamba
|NEW at LIV
|M
|6.81
|6.15
|156
|54
|129
|39
|Jaydee Canvot
|CRY at EVE
|D
|6.80
|5.91
|157
|68
|72
|48
|Matt Grimes
|COV at ARS
|M
|6.80
|6.72
|158
|55
|165
|57
|Jair Cunha
|NFO v. LEE
|D
|6.78
|5.16
|159
|69
|90
|59
|Regan Slater
|HUL v. MUN
|M
|6.72
|6.50
|160
|56
|162
|56
|Reinildo
|SUN at IPS
|D
|6.71
|5.22
|161
|70
|99
|62
|Moises Caicedo
|CHE v. FUL
|M
|6.69
|6.31
|162
|57
|174
|64
|Ferdi Kadioglu
|BHA v. AVL
|D
|6.68
|4.81
|163
|71
|75
|50
|Joao Gomes
|AVL at BHA
|M
|6.68
|6.65
|164
|58
|179
|67
|Luke O'Nien
|SUN at IPS
|D
|6.65
|4.67
|165
|59
|144
|46
|John Egan
|HUL v. MUN
|D
|6.61
|5.77
|166
|60
|156
|52
|Malick Thiaw
|NEW at LIV
|D
|6.61
|5.34
|167
|2
|217
|20
|David Raya
|ARS v. COV
|G
|6.56
|2.66
|168
|3
|209
|13
|Senne Lammens
|MUN at HUL
|G
|6.53
|3.16
|169
|72
|74
|49
|Frank Onyeka
|COV at ARS
|M
|6.53
|6.67
|170
|61
|170
|61
|Lewis Hall
|NEW at LIV
|D
|6.48
|5.04
|171
|62
|180
|68
|Ruben Dias
|MCI v. BOU
|D
|6.46
|4.57
|172
|73
|94
|60
|Daichi Kamada
|CRY at EVE
|M
|6.43
|6.40
|173
|63
|159
|55
|Dan Burn
|NEW at LIV
|D
|6.41
|5.32
|174
|74
|86
|57
|Lewis Cook
|BOU at MCI
|M
|6.39
|6.53
|175
|64
|158
|54
|Semi Ajayi
|HUL v. MUN
|D
|6.34
|5.33
|176
|65
|171
|62
|Kenny Tete
|FUL at CHE
|D
|6.32
|4.89
|177
|4
|186
|2
|Robin Roefs
|SUN at IPS
|G
|6.26
|4.28
|178
|35
|200
|36
|Haji Wright
|COV at ARS
|F
|6.18
|3.85
|179
|75
|173
|77
|Josh King
|FUL at CHE
|M
|6.17
|4.84
|180
|76
|184
|78
|Boubacar Kamara
|AVL at BHA
|M
|6.15
|4.35
|181
|5
|195
|6
|Matz Sels
|NFO v. LEE
|G
|6.12
|3.96
|182
|77
|130
|70
|Sander Berge
|FUL at CHE
|M
|5.87
|5.91
|183
|6
|190
|4
|James Trafford
|LEE at NFO
|G
|5.80
|4.16
|184
|7
|202
|9
|Jordan Pickford
|EVE v. CRY
|G
|5.77
|3.65
|185
|78
|143
|73
|Noah Sadiki
|SUN at IPS
|M
|5.77
|5.77
|186
|66
|181
|69
|Lewis Dunk
|BHA v. AVL
|D
|5.77
|4.52
|187
|67
|169
|60
|James Hill
|BOU at MCI
|D
|5.59
|5.06
|188
|68
|198
|78
|Issa Diop
|IPS v. SUN
|D
|5.52
|3.89
|189
|69
|189
|73
|Destiny Udogie
|TOT at BRE
|D
|5.47
|4.20
|190
|70
|188
|72
|Shea Charles
|FUL at CHE
|D
|5.39
|4.22
|191
|71
|194
|76
|Micky van de Ven
|TOT at BRE
|D
|5.38
|4.04
|192
|8
|191
|5
|Emiliano Martinez
|AVL at BHA
|G
|5.34
|4.10
|193
|72
|197
|77
|Aaron Hickey
|BRE v. TOT
|D
|5.32
|3.94
|194
|73
|199
|79
|Matty Cash
|AVL at BHA
|D
|5.32
|3.86
|195
|74
|192
|74
|Tyrone Mings
|AVL at BHA
|D
|5.23
|4.07
|196
|36
|185
|35
|Loum Tchaouna
|COV at ARS
|F
|5.17
|4.29
|197
|9
|211
|15
|Robert Sanchez
|CHE v. FUL
|G
|5.13
|3.10
|198
|75
|178
|66
|Antonio Silva
|BOU at MCI
|D
|4.92
|4.69
|199
|10
|203
|10
|Dean Henderson
|CRY at EVE
|G
|4.91
|3.56
|200
|76
|177
|65
|Aurele Amenda
|COV at ARS
|D
|4.88
|4.71
|201
|77
|182
|70
|Jorge Cuenca
|FUL at CHE
|D
|4.83
|4.47
|202
|78
|205
|81
|Ryan Giles
|HUL v. MUN
|D
|4.79
|3.45
|203
|79
|193
|75
|Lewie Coyle
|HUL v. MUN
|D
|4.78
|4.06
|204
|11
|215
|18
|Gianluigi Donnarumma
|MCI v. BOU
|G
|4.78
|2.78
|205
|12
|213
|16
|Caoimhin Kelleher
|BRE v. TOT
|G
|4.74
|2.94
|206
|13
|201
|8
|Lukas Hornicek
|NEW at LIV
|G
|4.71
|3.72
|207
|14
|187
|3
|Djordje Petrovic
|BOU at MCI
|G
|4.70
|4.26
|208
|15
|216
|19
|Alisson
|LIV v. NEW
|G
|4.69
|2.71
|209
|16
|207
|12
|Antonin Kinsky
|TOT at BRE
|G
|4.67
|3.29
|210
|17
|210
|14
|Kjell Scherpen
|IPS v. SUN
|G
|4.66
|3.12
|211
|18
|214
|17
|Bart Verbruggen
|BHA v. AVL
|G
|4.64
|2.82
|212
|19
|206
|11
|Bernd Leno
|FUL at CHE
|G
|4.62
|3.33
|213
|80
|183
|71
|Liam Kitching
|COV at ARS
|D
|4.55
|4.44
|214
|20
|196
|7
|Carl Rushworth
|COV at ARS
|G
|4.44
|3.96
|215
|81
|204
|80
|Calvin Bassey
|FUL at CHE
|D
|4.43
|3.47
|216
|82
|208
|82
|Adrien Truffert
|BOU at MCI
|D
|4.31
|3.20
|217
|83
|212
|83
|Pau Torres
|AVL at BHA
|D
|4.17
|3.03
|218
|84
|218
|84
|Milan van Ewijk
|COV at ARS
|D
|3.21
|2.61
|219
|85
|219
|85
|Jay Dasilva
|COV at ARS
|D
|2.56
|2.38
|220
|86
|220
|86
|Juanlu
|BOU at MCI
|D
|1.37
|1.40
Final Thoughts
Gameweek 1 is always the most uncertain ranking slate of the season. New managers, new signings and unclear minutes can create more volatility than usual, so prioritize players with secure roles and strong scoring floors.
Bruno Fernandes, Jeremy Doku and Bukayo Saka headline the midfield options, while Erling Haaland remains the top high-ceiling forward. As lineups become clearer before the deadline, check back for updates to projected minutes and player rankings.