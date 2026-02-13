Welcome to RotoWire's Gameweek 27 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games.
The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.
PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 27 FIXTURES (ET)
- 10:00 am: Aston Villa vs. Leeds United
- 10:00 am: Brentford vs. Brighton & Hove Albion
- 10:00 am: Chelsea vs. Burnley
- 12:30 pm: West Ham United vs. AFC Bournemouth
- 3:00 pm: Manchester City vs. Newcastle United
- 9:00 am: Crystal Palace vs. Wolverhampton
- 9:00 am: Nottingham Forest vs. Liverpool
- 9:00 am: Sunderland vs. Fulham
- 11:30 am: Tottenham Hotspur vs. Arsenal
- 3:00 pm: Everton vs. Manchester United
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper Premier League: Gameweek 27 Cheat Sheet
GW27 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|1
|1
|Cole Palmer
|CHE v. BRN
|M
|16.82
|11.25
|2
|1
|35
|11
|Erling Haaland
|MCI v. NEW
|F
|14.94
|7.55
|3
|2
|2
|2
|Bruno Fernandes
|MUN at EVE
|M
|14.94
|9.82
|4
|2
|7
|3
|Mohamed Salah
|LIV at NFO
|F
|14.00
|9.02
|5
|3
|18
|6
|Joao Pedro
|CHE v. BRN
|F
|13.90
|8.13
|6
|4
|25
|7
|Antoine Semenyo
|MCI v. NEW
|F
|13.49
|7.85
|7
|5
|3
|1
|Estevao
|CHE v. BRN
|F
|13.44
|9.50
|8
|1
|20
|3
|Daniel Munoz
|CRY v. WOL
|D
|13.12
|8.04
|9
|6
|60
|15
|Igor Thiago
|BRE v. BHA
|F
|12.95
|7.14
|10
|3
|4
|3
|Amad Diallo
|MUN at EVE
|M
|12.80
|9.23
|11
|7
|11
|4
|Dango Ouattara
|BRE v. BHA
|F
|12.79
|8.69
|12
|8
|28
|9
|Morgan Rogers
|AVL v. LEE
|F
|12.78
|7.75
|13
|4
|10
|6
|Bukayo Saka
|ARS at TOT
|M
|12.68
|8.76
|14
|9
|5
|2
|Pedro Neto
|CHE v. BRN
|F
|12.46
|9.12
|15
|5
|8
|5
|Florian Wirtz
|LIV at NFO
|M
|12.23
|8.86
|16
|10
|15
|5
|Cody Gakpo
|LIV at NFO
|F
|12.17
|8.32
|17
|11
|83
|17
|Ollie Watkins
|AVL v. LEE
|F
|11.88
|6.70
|18
|12
|92
|19
|Hugo Ekitike
|LIV at NFO
|F
|11.76
|6.61
|19
|13
|41
|13
|Ismaila Sarr
|CRY v. WOL
|F
|11.76
|7.46
|20
|14
|43
|14
|Bryan Mbeumo
|MUN at EVE
|F
|11.72
|7.42
|21
|6
|6
|4
|Enzo Fernandez
|CHE v. BRN
|M
|11.70
|9.08
|22
|7
|37
|21
|Emiliano Buendia
|AVL v. LEE
|M
|11.62
|7.54
|23
|8
|13
|8
|Kaoru Mitoma
|BHA at BRE
|M
|11.44
|8.47
|24
|2
|9
|1
|Daniel Ballard
|SUN v. FUL
|D
|11.40
|8.76
|25
|9
|50
|31
|Leandro Trossard
|ARS at TOT
|M
|11.28
|7.32
|26
|15
|26
|8
|Matheus Cunha
|MUN at EVE
|F
|11.23
|7.84
|27
|10
|44
|26
|Jarrod Bowen
|WHU v. BOU
|M
|11.09
|7.41
|28
|16
|120
|26
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE at AVL
|F
|10.98
|6.19
|29
|3
|68
|9
|Malo Gusto
|CHE v. BRN
|D
|10.98
|7.01
|30
|17
|130
|27
|Jorgen Strand Larsen
|CRY v. WOL
|F
|10.97
|6.05
|31
|11
|31
|19
|Harry Wilson
|FUL at SUN
|M
|10.95
|7.62
|32
|4
|65
|7
|Marc Cucurella
|CHE v. BRN
|D
|10.92
|7.07
|33
|12
|38
|22
|Kevin Schade
|BRE v. BHA
|M
|10.84
|7.52
|34
|13
|81
|53
|Phil Foden
|MCI v. NEW
|M
|10.82
|6.74
|35
|5
|101
|18
|Tyrick Mitchell
|CRY v. WOL
|D
|10.63
|6.42
|36
|14
|12
|7
|Dominik Szoboszlai
|LIV at NFO
|M
|10.62
|8.64
|37
|15
|14
|9
|Rodri
|MCI v. NEW
|M
|10.47
|8.36
|38
|6
|34
|4
|Wesley Fofana
|CHE v. BRN
|D
|10.43
|7.58
|39
|18
|73
|16
|Thierno Barry
|EVE v. MUN
|F
|10.37
|6.92
|40
|16
|63
|42
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE v. MUN
|M
|10.35
|7.11
|41
|7
|96
|15
|Rayan Ait-Nouri
|MCI v. NEW
|D
|10.34
|6.51
|42
|17
|53
|34
|Iliman Ndiaye
|EVE v. MUN
|M
|10.29
|7.23
|43
|8
|84
|14
|Trevoh Chalobah
|CHE v. BRN
|D
|10.28
|6.70
|44
|18
|19
|11
|Declan Rice
|ARS at TOT
|M
|10.26
|8.11
|45
|19
|139
|28
|Evanilson
|BOU at WHU
|F
|10.13
|5.81
|46
|9
|79
|13
|Ian Maatsen
|AVL v. LEE
|D
|10.13
|6.83
|47
|20
|36
|12
|Samuel Chukwueze
|FUL at SUN
|F
|10.11
|7.54
|48
|21
|33
|10
|Callum Hudson-Odoi
|NFO v. LIV
|F
|10.04
|7.59
|49
|19
|27
|16
|Amine Adli
|BOU at WHU
|M
|10.01
|7.76
|50
|22
|142
|30
|Danny Welbeck
|BHA at BRE
|F
|10.01
|5.70
|51
|23
|113
|24
|Taty Castellanos
|WHU v. BOU
|F
|9.92
|6.27
|52
|10
|108
|8
|Riccardo Calafiori
|ARS at TOT
|D
|9.92
|6.36
|53
|11
|126
|24
|Jurrien Timber
|ARS at TOT
|D
|9.89
|6.10
|54
|12
|49
|5
|Harry Maguire
|MUN at EVE
|D
|9.89
|7.36
|55
|20
|32
|20
|Brenden Aaronson
|LEE at AVL
|M
|9.84
|7.61
|56
|13
|137
|31
|Gabriel
|ARS at TOT
|D
|9.75
|5.84
|57
|24
|143
|31
|Viktor Gyokeres
|ARS at TOT
|F
|9.55
|5.67
|58
|21
|122
|74
|Harvey Barnes
|NEW at MCI
|M
|9.53
|6.15
|59
|22
|52
|33
|Martin Odegaard
|ARS at TOT
|M
|9.51
|7.26
|60
|14
|57
|6
|Omar Alderete
|SUN v. FUL
|D
|9.49
|7.17
|61
|23
|67
|45
|Morgan Gibbs-White
|NFO v. LIV
|M
|9.45
|7.03
|62
|15
|103
|19
|Maxence Lacroix
|CRY v. WOL
|D
|9.40
|6.39
|63
|25
|100
|21
|Raul Jimenez
|FUL at SUN
|F
|9.35
|6.43
|64
|16
|71
|11
|Nordi Mukiele
|SUN v. FUL
|D
|9.34
|6.95
|65
|24
|17
|10
|James Garner
|EVE v. MUN
|M
|9.33
|8.18
|66
|26
|168
|39
|Brian Brobbey
|SUN v. FUL
|F
|9.32
|4.98
|67
|25
|42
|25
|Mathias Jensen
|BRE v. BHA
|M
|9.31
|7.44
|68
|27
|87
|18
|Noah Okafor
|LEE at AVL
|F
|9.27
|6.67
|69
|26
|66
|44
|Jadon Sancho
|AVL v. LEE
|M
|9.26
|7.04
|70
|17
|16
|2
|James Tarkowski
|EVE v. MUN
|D
|9.22
|8.28
|71
|28
|105
|22
|Rayan
|BOU at WHU
|F
|9.22
|6.39
|72
|27
|112
|68
|Anthony Gordon
|NEW at MCI
|M
|9.20
|6.29
|73
|28
|39
|23
|Diego Gomez
|BHA at BRE
|M
|9.14
|7.52
|74
|29
|51
|32
|Enzo Le Fee
|SUN v. FUL
|M
|9.12
|7.26
|75
|18
|98
|17
|Chris Richards
|CRY v. WOL
|D
|9.03
|6.47
|76
|30
|30
|18
|Alex Iwobi
|FUL at SUN
|M
|9.03
|7.65
|77
|31
|54
|35
|Nico O'Reilly
|MCI v. NEW
|M
|9.01
|7.22
|78
|32
|85
|55
|Mateus Mane
|WOL at CRY
|M
|9.00
|6.68
|79
|33
|22
|13
|Moises Caicedo
|CHE v. BRN
|M
|9.00
|7.92
|80
|19
|140
|33
|Trai Hume
|SUN v. FUL
|D
|8.96
|5.78
|81
|29
|153
|34
|Dominic Solanke
|TOT v. ARS
|F
|8.87
|5.36
|82
|34
|82
|54
|Emile Smith Rowe
|FUL at SUN
|M
|8.76
|6.71
|83
|20
|125
|23
|Diogo Dalot
|MUN at EVE
|D
|8.76
|6.11
|84
|21
|152
|39
|Marc Guehi
|MCI v. NEW
|D
|8.73
|5.39
|85
|30
|149
|33
|Junior Kroupi
|BOU at WHU
|F
|8.70
|5.44
|86
|35
|157
|81
|Zian Flemming
|BRN at CHE
|M
|8.65
|5.30
|87
|36
|21
|12
|Pascal Gross
|BHA at BRE
|M
|8.65
|8.01
|88
|22
|147
|36
|Matty Cash
|AVL v. LEE
|D
|8.64
|5.56
|89
|37
|29
|17
|Casemiro
|MUN at EVE
|M
|8.60
|7.67
|90
|23
|109
|21
|Virgil van Dijk
|LIV at NFO
|D
|8.59
|6.32
|91
|38
|45
|27
|Mateus Fernandes
|WHU v. BOU
|M
|8.59
|7.41
|92
|31
|95
|20
|Chemsdine Talbi
|SUN v. FUL
|F
|8.54
|6.54
|93
|32
|165
|37
|Callum Wilson
|WHU v. BOU
|F
|8.53
|5.05
|94
|39
|99
|63
|Jacob Murphy
|NEW at MCI
|M
|8.53
|6.46
|95
|24
|70
|10
|Michael Kayode
|BRE v. BHA
|D
|8.49
|6.97
|96
|25
|75
|12
|Sepp van den Berg
|BRE v. BHA
|D
|8.49
|6.91
|97
|40
|48
|30
|Amadou Onana
|AVL v. LEE
|M
|8.48
|7.37
|98
|41
|69
|46
|Vitaly Janelt
|BRE v. BHA
|M
|8.48
|7.00
|99
|42
|61
|40
|Martin Zubimendi
|ARS at TOT
|M
|8.44
|7.13
|100
|43
|72
|47
|Pape Sarr
|TOT v. ARS
|M
|8.42
|6.93
|101
|33
|114
|25
|Georginio Rutter
|BHA at BRE
|F
|8.42
|6.26
|102
|44
|59
|39
|Crysencio Summerville
|WHU v. BOU
|M
|8.40
|7.16
|103
|45
|23
|14
|Elliot Anderson
|NFO v. LIV
|M
|8.37
|7.89
|104
|46
|46
|28
|Adam Wharton
|CRY v. WOL
|M
|8.35
|7.40
|105
|47
|55
|36
|Matheus Nunes
|MCI v. NEW
|M
|8.34
|7.21
|106
|48
|24
|15
|Douglas Luiz
|AVL v. LEE
|M
|8.32
|7.87
|107
|34
|160
|36
|Evann Guessand
|CRY v. WOL
|F
|8.28
|5.18
|108
|49
|47
|29
|Nicolas Dominguez
|NFO v. LIV
|M
|8.26
|7.39
|109
|50
|58
|38
|Alexis Mac Allister
|LIV at NFO
|M
|8.24
|7.17
|110
|51
|62
|41
|Bernardo Silva
|MCI v. NEW
|M
|8.24
|7.11
|111
|35
|166
|38
|Igor Jesus
|NFO v. LIV
|F
|8.22
|5.04
|112
|52
|64
|43
|Tomas Soucek
|WHU v. BOU
|M
|8.19
|7.07
|113
|53
|40
|24
|Alex Scott
|BOU at WHU
|M
|8.14
|7.48
|114
|26
|97
|16
|Marcos Senesi
|BOU at WHU
|D
|8.11
|6.48
|115
|54
|56
|37
|Ryan Sessegnon
|FUL at SUN
|M
|8.01
|7.18
|116
|27
|138
|32
|Lisandro Martinez
|MUN at EVE
|D
|8.00
|5.83
|117
|55
|91
|60
|Rodrigo Gomes
|WOL at CRY
|M
|7.97
|6.62
|118
|56
|80
|52
|Conor Gallagher
|TOT v. ARS
|M
|7.97
|6.78
|119
|28
|133
|28
|Ibrahima Konate
|LIV at NFO
|D
|7.94
|5.88
|120
|36
|110
|23
|Jaidon Anthony
|BRN at CHE
|F
|7.92
|6.31
|121
|29
|117
|22
|Kenny Tete
|FUL at SUN
|D
|7.89
|6.21
|122
|57
|111
|67
|Habib Diarra
|SUN v. FUL
|M
|7.88
|6.30
|123
|58
|94
|62
|Xavi Simons
|TOT v. ARS
|M
|7.88
|6.55
|124
|30
|135
|30
|Tyrone Mings
|AVL v. LEE
|D
|7.84
|5.85
|125
|31
|131
|27
|Gabriel Gudmundsson
|LEE at AVL
|D
|7.82
|6.01
|126
|32
|146
|35
|Andrew Robertson
|LIV at NFO
|D
|7.80
|5.61
|127
|33
|104
|20
|James Hill
|BOU at WHU
|D
|7.80
|6.39
|128
|34
|129
|26
|Kristoffer Ajer
|BRE v. BHA
|D
|7.77
|6.06
|129
|35
|172
|50
|William Saliba
|ARS at TOT
|D
|7.73
|4.88
|130
|59
|74
|48
|Ibrahim Sangare
|NFO v. LIV
|M
|7.68
|6.92
|131
|36
|148
|37
|Aaron Wan-Bissaka
|WHU v. BOU
|D
|7.60
|5.56
|132
|60
|76
|49
|Kobbie Mainoo
|MUN at EVE
|M
|7.58
|6.90
|133
|61
|88
|57
|Ryan Gravenberch
|LIV at NFO
|M
|7.31
|6.66
|134
|62
|118
|71
|Bruno Guimaraes
|NEW at MCI
|M
|7.30
|6.21
|135
|63
|107
|66
|Jordan Henderson
|BRE v. BHA
|M
|7.27
|6.36
|136
|37
|128
|25
|Joachim Andersen
|FUL at SUN
|D
|7.25
|6.07
|137
|64
|77
|50
|Lewis Cook
|BOU at WHU
|M
|7.23
|6.90
|138
|65
|90
|59
|Ilia Gruev
|LEE at AVL
|M
|7.19
|6.63
|139
|66
|93
|61
|Daichi Kamada
|CRY v. WOL
|M
|7.16
|6.60
|140
|38
|162
|45
|Luke Shaw
|MUN at EVE
|D
|7.06
|5.10
|141
|37
|144
|32
|Randal Kolo Muani
|TOT v. ARS
|F
|6.99
|5.67
|142
|39
|164
|47
|Adrien Truffert
|BOU at WHU
|D
|6.99
|5.06
|143
|38
|171
|40
|Tolu Arokodare
|WOL at CRY
|F
|6.98
|4.89
|144
|67
|86
|56
|Joao Palhinha
|TOT v. ARS
|M
|6.96
|6.67
|145
|68
|78
|51
|Idrissa Gueye
|EVE v. MUN
|M
|6.96
|6.83
|146
|69
|115
|69
|El Hadji Malick Diouf
|WHU v. BOU
|M
|6.94
|6.24
|147
|39
|141
|29
|Marcus Edwards
|BRN at CHE
|F
|6.85
|5.71
|148
|1
|180
|2
|Robin Roefs
|SUN v. FUL
|G
|6.83
|4.52
|149
|2
|205
|8
|Robert Sanchez
|CHE v. BRN
|G
|6.79
|3.25
|150
|40
|161
|44
|Nathan Patterson
|EVE v. MUN
|D
|6.79
|5.17
|151
|41
|134
|29
|Jarrad Branthwaite
|EVE v. MUN
|D
|6.77
|5.86
|152
|42
|178
|56
|Ruben Dias
|MCI v. NEW
|D
|6.76
|4.64
|153
|70
|89
|58
|Ferdi Kadioglu
|BHA at BRE
|M
|6.66
|6.64
|154
|3
|204
|7
|Dean Henderson
|CRY v. WOL
|G
|6.61
|3.31
|155
|43
|163
|46
|Rico Henry
|BRE v. BHA
|D
|6.61
|5.09
|156
|44
|184
|61
|Ezri Konsa
|AVL v. LEE
|D
|6.60
|4.31
|157
|45
|156
|42
|Neco Williams
|NFO v. LIV
|D
|6.60
|5.32
|158
|46
|145
|34
|Murillo
|NFO v. LIV
|D
|6.57
|5.61
|159
|40
|188
|41
|Adam Armstrong
|WOL at CRY
|F
|6.54
|4.02
|160
|47
|173
|51
|Hugo Bueno
|WOL at CRY
|D
|6.52
|4.84
|161
|71
|123
|75
|Sandro Tonali
|NEW at MCI
|M
|6.40
|6.13
|162
|41
|158
|35
|Tyrique George
|EVE v. MUN
|F
|6.37
|5.28
|163
|72
|124
|76
|Lesley Ugochukwu
|BRN at CHE
|M
|6.35
|6.11
|164
|73
|106
|65
|Archie Gray
|TOT v. ARS
|M
|6.35
|6.37
|165
|48
|155
|41
|Jorge Cuenca
|FUL at SUN
|D
|6.34
|5.32
|166
|49
|159
|43
|Reinildo
|SUN v. FUL
|D
|6.34
|5.23
|167
|50
|175
|53
|Jan Paul van Hecke
|BHA at BRE
|D
|6.18
|4.83
|168
|51
|151
|38
|Konstantinos Mavropanos
|WHU v. BOU
|D
|6.12
|5.40
|169
|74
|121
|73
|Noah Sadiki
|SUN v. FUL
|M
|6.08
|6.16
|170
|52
|177
|55
|Nikola Milenkovic
|NFO v. LIV
|D
|6.07
|4.68
|171
|75
|116
|70
|Josh Laurent
|BRN at CHE
|M
|6.04
|6.22
|172
|53
|179
|57
|Joe Rodon
|LEE at AVL
|D
|6.02
|4.55
|173
|4
|198
|6
|Caoimhin Kelleher
|BRE v. BHA
|G
|6.00
|3.67
|174
|54
|176
|54
|James Justin
|LEE at AVL
|D
|5.97
|4.79
|175
|55
|174
|52
|Vitaliy Mykolenko
|EVE v. MUN
|D
|5.96
|4.83
|176
|76
|119
|72
|Sander Berge
|FUL at SUN
|M
|5.95
|6.21
|177
|5
|211
|13
|David Raya
|ARS at TOT
|G
|5.92
|2.70
|178
|77
|102
|77
|Angel Gomes
|WOL at CRY
|M
|5.91
|6.41
|179
|78
|127
|64
|Joao Gomes
|WOL at CRY
|M
|5.85
|6.07
|180
|56
|183
|60
|Jaka Bijol
|LEE at AVL
|D
|5.83
|4.40
|181
|57
|169
|48
|Axel Disasi
|WHU v. BOU
|D
|5.73
|4.96
|182
|42
|202
|42
|Yoane Wissa
|NEW at MCI
|F
|5.70
|3.54
|183
|58
|181
|58
|Joel Veltman
|BHA at BRE
|D
|5.67
|4.50
|184
|79
|136
|79
|Jefferson Lerma
|CRY v. WOL
|M
|5.66
|5.85
|185
|80
|150
|80
|Carlos Baleba
|BHA at BRE
|M
|5.56
|5.43
|186
|59
|182
|59
|Ethan Ampadu
|LEE at AVL
|D
|5.52
|4.41
|187
|6
|167
|1
|Martin Dubravka
|BRN at CHE
|G
|5.51
|5.02
|188
|81
|132
|78
|Hannibal
|BRN at CHE
|M
|5.39
|5.90
|189
|60
|200
|72
|Lewis Hall
|NEW at MCI
|D
|5.20
|3.64
|190
|61
|154
|40
|Yerson Mosquera
|WOL at CRY
|D
|5.18
|5.32
|191
|7
|186
|3
|Jordan Pickford
|EVE v. MUN
|G
|5.17
|4.11
|192
|62
|185
|62
|Santi Bueno
|WOL at CRY
|D
|5.16
|4.21
|193
|63
|199
|71
|Jayden Bogle
|LEE at AVL
|D
|5.10
|3.67
|194
|8
|210
|12
|Emiliano Martinez
|AVL v. LEE
|G
|5.09
|2.73
|195
|64
|170
|49
|Radu Dragusin
|TOT v. ARS
|D
|5.08
|4.89
|196
|9
|194
|5
|Karl Darlow
|LEE at AVL
|G
|5.07
|3.83
|197
|65
|197
|70
|Ola Aina
|NFO v. LIV
|D
|4.94
|3.72
|198
|10
|190
|4
|Guglielmo Vicario
|TOT v. ARS
|G
|4.85
|3.93
|199
|11
|216
|17
|Alisson
|LIV at NFO
|G
|4.84
|2.35
|200
|66
|187
|63
|Djed Spence
|TOT v. ARS
|D
|4.80
|4.05
|201
|67
|189
|64
|Alex Jimenez
|BOU at WHU
|D
|4.80
|4.01
|202
|68
|192
|66
|Micky van de Ven
|TOT v. ARS
|D
|4.78
|3.86
|203
|69
|191
|65
|Ladislav Krejci
|WOL at CRY
|D
|4.70
|3.90
|204
|70
|193
|67
|Lewis Dunk
|BHA at BRE
|D
|4.58
|3.85
|205
|71
|195
|68
|Malick Thiaw
|NEW at MCI
|D
|4.56
|3.77
|206
|12
|213
|15
|Bernd Leno
|FUL at SUN
|G
|4.52
|2.59
|207
|13
|217
|18
|Senne Lammens
|MUN at EVE
|G
|4.49
|2.31
|208
|14
|208
|10
|Mads Hermansen
|WHU v. BOU
|G
|4.31
|2.90
|209
|72
|201
|73
|Sven Botman
|NEW at MCI
|D
|4.28
|3.59
|210
|73
|196
|69
|Maxime Esteve
|BRN at CHE
|D
|4.26
|3.74
|211
|15
|207
|9
|Stefan Ortega
|NFO v. LIV
|G
|4.03
|2.97
|212
|16
|214
|16
|Djordje Petrovic
|BOU at WHU
|G
|3.90
|2.51
|213
|17
|212
|14
|Jose Sa
|WOL at CRY
|G
|3.81
|2.70
|214
|74
|203
|74
|Dan Burn
|NEW at MCI
|D
|3.65
|3.32
|215
|75
|206
|75
|Joe Worrall
|BRN at CHE
|D
|3.61
|3.09
|216
|18
|220
|20
|Gianluigi Donnarumma
|MCI v. NEW
|G
|3.58
|1.31
|217
|19
|209
|11
|Nick Pope
|NEW at MCI
|G
|3.51
|2.78
|218
|76
|215
|76
|Bashir Humphreys
|BRN at CHE
|D
|3.20
|2.41
|219
|20
|219
|19
|Bart Verbruggen
|BHA at BRE
|G
|3.18
|1.85
|220
|77
|218
|77
|Kyle Walker
|BRN at CHE
|D
|2.85
|2.19