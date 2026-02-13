Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 27

Fantrax & Sleeper fantasy soccer rankings for Gameweek 27. Updated player projections, top starts, sits and waiver wire options for every position.
February 13, 2026
Welcome to RotoWire's Gameweek 27 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games. 

The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.

PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 27 FIXTURES (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax  & Sleeper Premier League: Gameweek 27 Cheat Sheet

GW27 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1111Cole PalmerCHE v. BRNM16.8211.25
213511Erling HaalandMCI v. NEWF14.947.55
3222Bruno FernandesMUN at EVEM14.949.82
4273Mohamed SalahLIV at NFOF14.009.02
53186Joao PedroCHE v. BRNF13.908.13
64257Antoine SemenyoMCI v. NEWF13.497.85
7531EstevaoCHE v. BRNF13.449.50
81203Daniel MunozCRY v. WOLD13.128.04
966015Igor ThiagoBRE v. BHAF12.957.14
10343Amad DialloMUN at EVEM12.809.23
117114Dango OuattaraBRE v. BHAF12.798.69
128289Morgan RogersAVL v. LEEF12.787.75
134106Bukayo SakaARS at TOTM12.688.76
14952Pedro NetoCHE v. BRNF12.469.12
15585Florian WirtzLIV at NFOM12.238.86
1610155Cody GakpoLIV at NFOF12.178.32
17118317Ollie WatkinsAVL v. LEEF11.886.70
18129219Hugo EkitikeLIV at NFOF11.766.61
19134113Ismaila SarrCRY v. WOLF11.767.46
20144314Bryan MbeumoMUN at EVEF11.727.42
21664Enzo FernandezCHE v. BRNM11.709.08
2273721Emiliano BuendiaAVL v. LEEM11.627.54
238138Kaoru MitomaBHA at BREM11.448.47
24291Daniel BallardSUN v. FULD11.408.76
2595031Leandro TrossardARS at TOTM11.287.32
2615268Matheus CunhaMUN at EVEF11.237.84
27104426Jarrod BowenWHU v. BOUM11.097.41
281612026Dominic Calvert-LewinLEE at AVLF10.986.19
293689Malo GustoCHE v. BRND10.987.01
301713027Jorgen Strand LarsenCRY v. WOLF10.976.05
31113119Harry WilsonFUL at SUNM10.957.62
324657Marc CucurellaCHE v. BRND10.927.07
33123822Kevin SchadeBRE v. BHAM10.847.52
34138153Phil FodenMCI v. NEWM10.826.74
35510118Tyrick MitchellCRY v. WOLD10.636.42
3614127Dominik SzoboszlaiLIV at NFOM10.628.64
3715149RodriMCI v. NEWM10.478.36
386344Wesley FofanaCHE v. BRND10.437.58
39187316Thierno BarryEVE v. MUNF10.376.92
40166342Kiernan Dewsbury-HallEVE v. MUNM10.357.11
4179615Rayan Ait-NouriMCI v. NEWD10.346.51
42175334Iliman NdiayeEVE v. MUNM10.297.23
4388414Trevoh ChalobahCHE v. BRND10.286.70
44181911Declan RiceARS at TOTM10.268.11
451913928EvanilsonBOU at WHUF10.135.81
4697913Ian MaatsenAVL v. LEED10.136.83
47203612Samuel ChukwuezeFUL at SUNF10.117.54
48213310Callum Hudson-OdoiNFO v. LIVF10.047.59
49192716Amine AdliBOU at WHUM10.017.76
502214230Danny WelbeckBHA at BREF10.015.70
512311324Taty CastellanosWHU v. BOUF9.926.27
52101088Riccardo CalafioriARS at TOTD9.926.36
531112624Jurrien TimberARS at TOTD9.896.10
5412495Harry MaguireMUN at EVED9.897.36
55203220Brenden AaronsonLEE at AVLM9.847.61
561313731GabrielARS at TOTD9.755.84
572414331Viktor GyokeresARS at TOTF9.555.67
582112274Harvey BarnesNEW at MCIM9.536.15
59225233Martin OdegaardARS at TOTM9.517.26
6014576Omar AldereteSUN v. FULD9.497.17
61236745Morgan Gibbs-WhiteNFO v. LIVM9.457.03
621510319Maxence LacroixCRY v. WOLD9.406.39
632510021Raul JimenezFUL at SUNF9.356.43
64167111Nordi MukieleSUN v. FULD9.346.95
65241710James GarnerEVE v. MUNM9.338.18
662616839Brian BrobbeySUN v. FULF9.324.98
67254225Mathias JensenBRE v. BHAM9.317.44
68278718Noah OkaforLEE at AVLF9.276.67
69266644Jadon SanchoAVL v. LEEM9.267.04
7017162James TarkowskiEVE v. MUND9.228.28
712810522RayanBOU at WHUF9.226.39
722711268Anthony GordonNEW at MCIM9.206.29
73283923Diego GomezBHA at BREM9.147.52
74295132Enzo Le FeeSUN v. FULM9.127.26
75189817Chris RichardsCRY v. WOLD9.036.47
76303018Alex IwobiFUL at SUNM9.037.65
77315435Nico O'ReillyMCI v. NEWM9.017.22
78328555Mateus ManeWOL at CRYM9.006.68
79332213Moises CaicedoCHE v. BRNM9.007.92
801914033Trai HumeSUN v. FULD8.965.78
812915334Dominic SolankeTOT v. ARSF8.875.36
82348254Emile Smith RoweFUL at SUNM8.766.71
832012523Diogo DalotMUN at EVED8.766.11
842115239Marc GuehiMCI v. NEWD8.735.39
853014933Junior KroupiBOU at WHUF8.705.44
863515781Zian FlemmingBRN at CHEM8.655.30
87362112Pascal GrossBHA at BREM8.658.01
882214736Matty CashAVL v. LEED8.645.56
89372917CasemiroMUN at EVEM8.607.67
902310921Virgil van DijkLIV at NFOD8.596.32
91384527Mateus FernandesWHU v. BOUM8.597.41
92319520Chemsdine TalbiSUN v. FULF8.546.54
933216537Callum WilsonWHU v. BOUF8.535.05
94399963Jacob MurphyNEW at MCIM8.536.46
95247010Michael KayodeBRE v. BHAD8.496.97
96257512Sepp van den BergBRE v. BHAD8.496.91
97404830Amadou OnanaAVL v. LEEM8.487.37
98416946Vitaly JaneltBRE v. BHAM8.487.00
99426140Martin ZubimendiARS at TOTM8.447.13
100437247Pape SarrTOT v. ARSM8.426.93
1013311425Georginio RutterBHA at BREF8.426.26
102445939Crysencio SummervilleWHU v. BOUM8.407.16
103452314Elliot AndersonNFO v. LIVM8.377.89
104464628Adam WhartonCRY v. WOLM8.357.40
105475536Matheus NunesMCI v. NEWM8.347.21
106482415Douglas LuizAVL v. LEEM8.327.87
1073416036Evann GuessandCRY v. WOLF8.285.18
108494729Nicolas DominguezNFO v. LIVM8.267.39
109505838Alexis Mac AllisterLIV at NFOM8.247.17
110516241Bernardo SilvaMCI v. NEWM8.247.11
1113516638Igor JesusNFO v. LIVF8.225.04
112526443Tomas SoucekWHU v. BOUM8.197.07
113534024Alex ScottBOU at WHUM8.147.48
114269716Marcos SenesiBOU at WHUD8.116.48
115545637Ryan SessegnonFUL at SUNM8.017.18
1162713832Lisandro MartinezMUN at EVED8.005.83
117559160Rodrigo GomesWOL at CRYM7.976.62
118568052Conor GallagherTOT v. ARSM7.976.78
1192813328Ibrahima KonateLIV at NFOD7.945.88
1203611023Jaidon AnthonyBRN at CHEF7.926.31
1212911722Kenny TeteFUL at SUND7.896.21
1225711167Habib DiarraSUN v. FULM7.886.30
123589462Xavi SimonsTOT v. ARSM7.886.55
1243013530Tyrone MingsAVL v. LEED7.845.85
1253113127Gabriel GudmundssonLEE at AVLD7.826.01
1263214635Andrew RobertsonLIV at NFOD7.805.61
1273310420James HillBOU at WHUD7.806.39
1283412926Kristoffer AjerBRE v. BHAD7.776.06
1293517250William SalibaARS at TOTD7.734.88
130597448Ibrahim SangareNFO v. LIVM7.686.92
1313614837Aaron Wan-BissakaWHU v. BOUD7.605.56
132607649Kobbie MainooMUN at EVEM7.586.90
133618857Ryan GravenberchLIV at NFOM7.316.66
1346211871Bruno GuimaraesNEW at MCIM7.306.21
1356310766Jordan HendersonBRE v. BHAM7.276.36
1363712825Joachim AndersenFUL at SUND7.256.07
137647750Lewis CookBOU at WHUM7.236.90
138659059Ilia GruevLEE at AVLM7.196.63
139669361Daichi KamadaCRY v. WOLM7.166.60
1403816245Luke ShawMUN at EVED7.065.10
1413714432Randal Kolo MuaniTOT v. ARSF6.995.67
1423916447Adrien TruffertBOU at WHUD6.995.06
1433817140Tolu ArokodareWOL at CRYF6.984.89
144678656Joao PalhinhaTOT v. ARSM6.966.67
145687851Idrissa GueyeEVE v. MUNM6.966.83
1466911569El Hadji Malick DioufWHU v. BOUM6.946.24
1473914129Marcus EdwardsBRN at CHEF6.855.71
14811802Robin RoefsSUN v. FULG6.834.52
14922058Robert SanchezCHE v. BRNG6.793.25
1504016144Nathan PattersonEVE v. MUND6.795.17
1514113429Jarrad BranthwaiteEVE v. MUND6.775.86
1524217856Ruben DiasMCI v. NEWD6.764.64
153708958Ferdi KadiogluBHA at BREM6.666.64
15432047Dean HendersonCRY v. WOLG6.613.31
1554316346Rico HenryBRE v. BHAD6.615.09
1564418461Ezri KonsaAVL v. LEED6.604.31
1574515642Neco WilliamsNFO v. LIVD6.605.32
1584614534MurilloNFO v. LIVD6.575.61
1594018841Adam ArmstrongWOL at CRYF6.544.02
1604717351Hugo BuenoWOL at CRYD6.524.84
1617112375Sandro TonaliNEW at MCIM6.406.13
1624115835Tyrique GeorgeEVE v. MUNF6.375.28
1637212476Lesley UgochukwuBRN at CHEM6.356.11
1647310665Archie GrayTOT v. ARSM6.356.37
1654815541Jorge CuencaFUL at SUND6.345.32
1664915943ReinildoSUN v. FULD6.345.23
1675017553Jan Paul van HeckeBHA at BRED6.184.83
1685115138Konstantinos MavropanosWHU v. BOUD6.125.40
1697412173Noah SadikiSUN v. FULM6.086.16
1705217755Nikola MilenkovicNFO v. LIVD6.074.68
1717511670Josh LaurentBRN at CHEM6.046.22
1725317957Joe RodonLEE at AVLD6.024.55
17341986Caoimhin KelleherBRE v. BHAG6.003.67
1745417654James JustinLEE at AVLD5.974.79
1755517452Vitaliy MykolenkoEVE v. MUND5.964.83
1767611972Sander BergeFUL at SUNM5.956.21
177521113David RayaARS at TOTG5.922.70
1787710277Angel GomesWOL at CRYM5.916.41
1797812764Joao GomesWOL at CRYM5.856.07
1805618360Jaka BijolLEE at AVLD5.834.40
1815716948Axel DisasiWHU v. BOUD5.734.96
1824220242Yoane WissaNEW at MCIF5.703.54
1835818158Joel VeltmanBHA at BRED5.674.50
1847913679Jefferson LermaCRY v. WOLM5.665.85
1858015080Carlos BalebaBHA at BREM5.565.43
1865918259Ethan AmpaduLEE at AVLD5.524.41
18761671Martin DubravkaBRN at CHEG5.515.02
1888113278HannibalBRN at CHEM5.395.90
1896020072Lewis HallNEW at MCID5.203.64
1906115440Yerson MosqueraWOL at CRYD5.185.32
19171863Jordan PickfordEVE v. MUNG5.174.11
1926218562Santi BuenoWOL at CRYD5.164.21
1936319971Jayden BogleLEE at AVLD5.103.67
194821012Emiliano MartinezAVL v. LEEG5.092.73
1956417049Radu DragusinTOT v. ARSD5.084.89
19691945Karl DarlowLEE at AVLG5.073.83
1976519770Ola AinaNFO v. LIVD4.943.72
198101904Guglielmo VicarioTOT v. ARSG4.853.93
1991121617AlissonLIV at NFOG4.842.35
2006618763Djed SpenceTOT v. ARSD4.804.05
2016718964Alex JimenezBOU at WHUD4.804.01
2026819266Micky van de VenTOT v. ARSD4.783.86
2036919165Ladislav KrejciWOL at CRYD4.703.90
2047019367Lewis DunkBHA at BRED4.583.85
2057119568Malick ThiawNEW at MCID4.563.77
2061221315Bernd LenoFUL at SUNG4.522.59
2071321718Senne LammensMUN at EVEG4.492.31
2081420810Mads HermansenWHU v. BOUG4.312.90
2097220173Sven BotmanNEW at MCID4.283.59
2107319669Maxime EsteveBRN at CHED4.263.74
211152079Stefan OrtegaNFO v. LIVG4.032.97
2121621416Djordje PetrovicBOU at WHUG3.902.51
2131721214Jose SaWOL at CRYG3.812.70
2147420374Dan BurnNEW at MCID3.653.32
2157520675Joe WorrallBRN at CHED3.613.09
2161822020Gianluigi DonnarummaMCI v. NEWG3.581.31
2171920911Nick PopeNEW at MCIG3.512.78
2187621576Bashir HumphreysBRN at CHED3.202.41
2192021919Bart VerbruggenBHA at BREG3.181.85
2207721877Kyle WalkerBRN at CHED2.852.19

More Fantasy Premier League Tips for Gameweek 27

Fantrax & Sleeper GW27 Rankings

Premier League GW27 Injury News

Premier League GW27 Predicted Lineups

Premier League GW27 Best Upcoming Fixtures

Premier League GW27 Fantrax & Sleeper Waiver Wire Pickup

Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
Tools

