Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 28

Fantrax & Sleeper fantasy soccer rankings for Gameweek 28. Updated player projections, top starts, sits and waiver wire options for every position.
February 24, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Welcome to RotoWire's Gameweek 28 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games. 

The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.

PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 28 FIXTURES (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax  & Sleeper Premier League: Gameweek 28 Cheat Sheet

GW28 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1111Mohamed SalahLIV v. WHUF15.6210.21
2232Antoine SemenyoMCI at LEEF15.139.87
33125Igor ThiagoBRE at BRNF14.768.41
4153Bruno FernandesMUN v. CRYM14.749.62
5221Bukayo SakaARS v. CHEM14.7210.04
64489Erling HaalandMCI at LEEF14.597.47
7574Dango OuattaraBRE at BRNF14.189.00
832113Anthony GordonNEW v. EVEM13.837.96
9663Cody GakpoLIV v. WHUF13.659.27
1075010Hugo EkitikeLIV v. WHUF13.117.39
114148Harvey BarnesNEW v. EVEM12.718.26
12584Amad DialloMUN v. CRYM12.368.85
1364128Harry WilsonFUL v. TOTM12.177.62
14742Dominik SzoboszlaiLIV v. WHUM12.039.75
15895Kaoru MitomaBHA v. NFOM11.918.49
1687111Morgan RogersAVL at WOLF11.817.15
1794933Leandro TrossardARS v. CHEM11.547.44
18102818Mateus ManeWOL v. AVLM11.527.81
1997512Junior KroupiBOU v. SUNF11.287.11
2010397Matheus CunhaMUN v. CRYF11.167.63
21112919Kevin SchadeBRE at BRNM11.127.79
221101Malick ThiawNEW v. EVED11.118.44
231113024Ollie WatkinsAVL at WOLF11.026.07
242172Marcos SenesiBOU v. SUND11.008.14
251210919EvanilsonBOU v. SUNF10.936.44
261313627Danny WelbeckBHA v. NFOF10.865.86
27122012Marcus TavernierBOU v. SUNM10.847.97
28132315Florian WirtzLIV v. WHUM10.837.90
29149716Omar MarmoushMCI at LEEF10.826.66
301513728Dominic SolankeTOT at FULF10.755.86
3114116Mathias JensenBRE at BRNM10.748.44
3238712Rayan Ait-NouriMCI at LEED10.726.81
331612723Raul JimenezFUL v. TOTF10.646.18
34153725Iliman NdiayeEVE at NEWM10.597.69
354346Lewis HallNEW v. EVED10.587.73
36165740Martin OdegaardARS v. CHEM10.567.28
37174632Kiernan Dewsbury-HallEVE at NEWM10.537.54
381710618Bryan MbeumoMUN v. CRYF10.456.46
3918137RodriMCI at LEEM10.428.33
405447Harry MaguireMUN v. CRYD10.327.58
416315James HillBOU v. SUND10.327.77
42196951Cole PalmerCHE at ARSM10.267.18
43207354Jarrod BowenWHU at LIVM10.227.12
4418276Callum Hudson-OdoiNFO at BHAF10.227.86
45213826Enzo Le FeeSUN at BOUM10.217.69
46223624Diego GomezBHA v. NFOM10.207.71
47198013RayanBOU v. SUNF10.206.92
48209215Nick WoltemadeNEW v. EVEF10.186.72
4921478Anthony ElangaNEW v. EVEF10.157.53
507193Dan BurnNEW v. EVED10.128.03
51233221Omari HutchinsonNFO at BHAM10.077.76
528264Michael KayodeBRE at BRND10.037.87
539779Kieran TrippierNEW v. EVED9.986.98
54245235Xavi SimonsTOT at FULM9.967.38
55254229Yeremy PinoCRY at MUNM9.937.62
56109616Adrien TruffertBOU v. SUND9.856.66
57266144Morgan Gibbs-WhiteNFO at BHAM9.857.25
58119315Ian MaatsenAVL at WOLD9.826.69
59129114Milos KerkezLIV v. WHUD9.776.74
60273020Declan RiceARS v. CHEM9.737.78
6128159Anton StachLEE v. MCIM9.728.22
62299866Emile Smith RoweFUL v. TOTM9.716.64
63306850Brenden AaronsonLEE v. MCIM9.637.19
64314531Alex IwobiFUL v. TOTM9.617.57
653212181Emiliano BuendiaAVL at WOLM9.556.27
662212221Randal Kolo MuaniTOT at FULF9.516.24
67138410Virgil van DijkLIV v. WHUD9.496.83
68335437Jadon SanchoAVL at WOLM9.477.30
693413586Zian FlemmingBRN v. BREM9.445.86
70351811Alexis Mac AllisterLIV v. WHUM9.438.04
712316935Dominic Calvert-LewinLEE v. MCIF9.395.02
72361610Pascal GrossBHA v. NFOM9.378.18
73248114Jaidon AnthonyBRN v. BREF9.286.92
74372416Oscar BobbFUL v. TOTM9.287.90
752510217Ismaila SarrCRY at MUNF9.256.57
76386648Vitaly JaneltBRE at BRNM9.207.21
771412321Diogo DalotMUN v. CRYD9.106.22
782612622Thierno BarryEVE at NEWF9.066.19
79395841Nico O'ReillyMCI at LEEM9.027.26
80158511Sepp van den BergBRE at BRND8.976.82
81402214James GarnerEVE at NEWM8.947.95
821614632Marc GuehiMCI at LEED8.845.49
831711418Ibrahima KonateLIV v. WHUD8.846.40
842715230Igor JesusNFO at BHAF8.815.37
852816234Viktor GyokeresARS v. CHEF8.735.17
86412517Alex ScottBOU v. SUNM8.707.87
871814934Jurrien TimberARS v. CHED8.695.42
882914829Jorgen Strand LarsenCRY at MUNF8.665.49
891911919Kristoffer AjerBRE at BRND8.666.30
9020648Daniel BallardSUN at BOUD8.627.22
912115538GabrielARS v. CHED8.595.29
922212822Lisandro MartinezMUN v. CRYD8.496.14
93424330CasemiroMUN v. CRYM8.497.61
94437656Pape SarrTOT at FULM8.497.02
954410471Enzo FernandezCHE at ARSM8.496.49
96456547Ryan SessegnonFUL v. TOTM8.487.22
97465942Matheus NunesMCI at LEEM8.447.26
98475639Granit XhakaSUN at BOUM8.437.28
99486346Jean-Ricner BellegardeWOL v. AVLM8.417.23
1002312020Jan Paul van HeckeBHA v. NFOD8.366.29
101496749Bernardo SilvaMCI at LEEM8.327.21
1023016133Joao PedroCHE at ARSF8.315.18
103505336Ryan GravenberchLIV v. WHUM8.307.37
104517857James MilnerBHA v. NFOM8.276.96
105523322Elliot AndersonNFO at BHAM8.207.75
106538962Jordan HendersonBRE at BRNM8.176.75
1072415035Matty CashAVL at WOLD8.175.40
108544027Mats WiefferBHA v. NFOM8.107.63
109556043Mateus FernandesWHU at LIVM8.097.25
1105612583Jack HinshelwoodBHA v. NFOM8.086.20
111576245Josh LaurentBRN v. BREM8.067.24
112588259Martin ZubimendiARS v. CHEM8.016.87
113595134Sandro TonaliNEW v. EVEM8.017.39
114607052Amadou OnanaAVL at WOLM7.997.17
1153111820Marcus EdwardsBRN v. BREF7.966.36
1162513925Daniel MunozCRY at MUND7.965.76
117617253Tyler AdamsBOU v. SUNM7.967.13
1183215832Tolu ArokodareWOL v. AVLF7.855.28
1193315731Adam ArmstrongWOL v. AVLF7.795.29
120628661Crysencio SummervilleWHU at LIVM7.776.81
121633523Douglas LuizAVL at WOLM7.767.72
1223417937Brian BrobbeySUN at BOUF7.734.48
1233513426Chemsdine TalbiSUN at BOUF7.725.87
124268813James TarkowskiEVE at NEWD7.686.78
125647958Tomas SoucekWHU at LIVM7.666.92
1263613325Pedro NetoCHE at ARSF7.635.91
1272714733Rico HenryBRE at BRND7.615.49
1282814026Kenny TeteFUL v. TOTD7.615.75
129655538Joe WillockNEW v. EVEM7.547.29
1302914430Alex JimenezBOU v. SUND7.455.59
1316610068Lesley UgochukwuBRN v. BREM7.426.59
1323015336Tyrone MingsAVL at WOLD7.395.36
1333114329Hugo BuenoWOL v. AVLD7.395.65
1343215940Luke ShawMUN v. CRYD7.355.24
135679063Kobbie MainooMUN v. CRYM7.346.75
1366810169Ibrahim SangareNFO at BHAM7.336.58
137697455Adam WhartonCRY at MUNM7.327.12
1383316746Djed SpenceTOT at FULD7.065.05
1397011276Archie GrayTOT at FULM7.056.41
1403414531Neco WilliamsNFO at BHAD7.035.57
1413514127Joachim AndersenFUL v. TOTD7.005.74
1423717736Taty CastellanosWHU at LIVF7.004.61
1437111175El Hadji Malick DioufWHU at LIVM6.986.42
144728360Ferdi KadiogluBHA v. NFOM6.926.84
1453617351Ruben DiasMCI at LEED6.894.72
1463713824Maxime EsteveBRN v. BRED6.865.79
1473814228Omar AldereteSUN at BOUD6.835.69
1487313185Joao PalhinhaTOT at FULM6.805.98
1497410572Yves BissoumaTOT at FULM6.776.49
1507510370Harrison ArmstrongEVE at NEWM6.776.54
1513915639Lewis DunkBHA v. NFOD6.685.29
1524013223Mamadou SarrCHE at ARSD6.655.93
1537611578Ilia GruevLEE v. MCIM6.626.39
1547710874HannibalBRN v. BREM6.576.44
155789565Soungoutou MagassaWHU at LIVM6.546.67
1567911377Sander BergeFUL v. TOTM6.526.40
1574118560William SalibaARS v. CHED6.524.27
158809967Idrissa GueyeEVE at NEWM6.506.61
1594216847Aaron Wan-BissakaWHU at LIVD6.495.02
1608112984Habib DiarraSUN at BOUM6.456.10
16111511Martin DubravkaBRN v. BREG6.435.39
1628211780Moises CaicedoCHE at ARSM6.426.37
1634317048Jackson TchatchouaWOL v. AVLD6.404.96
1644417250Nikola MilenkovicNFO at BHAD6.374.77
1658310773Daichi KamadaCRY at MUNM6.346.45
1664517452Piero HincapieARS v. CHED6.334.70
1674611017Yerson MosqueraWOL v. AVLD6.296.44
1684716041Santi BuenoWOL v. AVLD6.245.18
169849464AndreWOL v. AVLM6.236.67
1708511679Noah SadikiSUN at BOUM6.226.38
1714819469Ezri KonsaAVL at WOLD6.223.91
1724916443Joe WorrallBRN v. BRED6.205.13
17321994Emiliano MartinezAVL at WOLG6.073.64
1745018964Reece JamesCHE at ARSD5.944.03
17532078Nick PopeNEW v. EVEG5.853.30
1765116645Maxence LacroixCRY at MUND5.835.10
1775215437Toti GomesWOL v. AVLD5.805.33
1785318661Calvin BasseyFUL v. TOTD5.744.23
1795419166Lucas PiresBRN v. BRED5.683.98
180421010Djordje PetrovicBOU v. SUNG5.652.90
1815519872Micky van de VenTOT at FULD5.583.76
1825619267Tyrick MitchellCRY at MUND5.573.97
18351752Mads HermansenWHU at LIVG5.564.68
1845717854Gabriel GudmundssonLEE v. MCID5.544.55
1855817653Jarrad BranthwaiteEVE at NEWD5.534.66
1865916342Chris RichardsCRY at MUND5.525.15
1876018358Jake O'BrienEVE at NEWD5.514.36
1886117149Trai HumeSUN at BOUD5.514.85
1896218156Vitaliy MykolenkoEVE at NEWD5.504.39
19062056Bart VerbruggenBHA v. NFOG5.493.33
1916319368Ola AinaNFO at BHAD5.463.97
1926416544Konstantinos MavropanosWHU at LIVD5.415.11
193721111Senne LammensMUN v. CRYG5.372.87
1948612482Andrey SantosCHE at ARSM5.306.20
1956518459Radu DragusinTOT at FULD5.254.33
196821818AlissonLIV v. WHUG5.172.36
1976618257Bashir HumphreysBRN v. BRED5.044.36
198921515Gianluigi DonnarummaMCI at LEEG5.002.64
1996719771Joe RodonLEE v. MCID4.973.78
2006818055Axel DisasiWHU at LIVD4.834.46
201101963Robin RoefsSUN at BOUG4.833.82
2026918863Chadi RiadCRY at MUND4.834.06
2037019570James JustinLEE v. MCID4.763.84
2041122020Caoimhin KelleherBRE at BRNG4.721.84
2057120375Jaka BijolLEE v. MCID4.683.54
206122025Jordan PickfordEVE at NEWG4.673.57
2077220073Trevoh ChalobahCHE at ARSD4.643.60
2087320174Lutsharel GeertruidaSUN at BOUD4.643.60
2097418762MoratoNFO at BHAD4.624.21
2107519065Pascal StruijkLEE v. MCID4.603.99
2117620977Malo GustoCHE at ARSD4.443.22
2121321919David RayaARS v. CHEG4.431.87
213142089Jose SaWOL v. AVLG4.413.23
2141521717Bernd LenoFUL v. TOTG4.252.47
2157720476Ethan AmpaduLEE v. MCID4.213.49
2161621212Stefan OrtegaNFO at BHAG4.182.80
2171721616Guglielmo VicarioTOT at FULG4.112.60
218182067Dean HendersonCRY at MUNG4.093.30
2191921414Robert SanchezCHE at ARSG3.612.69
2202021313Karl DarlowLEE v. MCIG3.592.73

More Fantasy Premier League Tips for Gameweek 28

Fantrax & Sleeper GW28 Rankings

Premier League GW28 Injury News

Premier League GW28 Predicted Lineups

Premier League GW28 Best Upcoming Fixtures

Premier League GW28 Fantrax & Sleeper Waiver Wire Pickup

