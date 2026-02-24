Welcome to RotoWire's Gameweek 28 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games.
The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.
PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 28 FIXTURES (ET)
- 3:00 pm: Wolverhampton vs. Aston Villa
- 7:30 am: AFC Bournemouth vs. Sunderland
- 10:00 am: Burnley vs. Brentford
- 10:00 am: Liverpool vs. West Ham United
- 10:00 am: Newcastle United vs. Everton
- 12:30 pm: Leeds United vs. Manchester City
- 9:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Nottingham Forest
- 9:00 am: Fulham vs. Tottenham Hotspur
- 9:00 am: Manchester United vs. Crystal Palace
- 11:30 am: Arsenal vs. Chelsea
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper Premier League: Gameweek 28 Cheat Sheet
GW28 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|1
|1
|Mohamed Salah
|LIV v. WHU
|F
|15.62
|10.21
|2
|2
|3
|2
|Antoine Semenyo
|MCI at LEE
|F
|15.13
|9.87
|3
|3
|12
|5
|Igor Thiago
|BRE at BRN
|F
|14.76
|8.41
|4
|1
|5
|3
|Bruno Fernandes
|MUN v. CRY
|M
|14.74
|9.62
|5
|2
|2
|1
|Bukayo Saka
|ARS v. CHE
|M
|14.72
|10.04
|6
|4
|48
|9
|Erling Haaland
|MCI at LEE
|F
|14.59
|7.47
|7
|5
|7
|4
|Dango Ouattara
|BRE at BRN
|F
|14.18
|9.00
|8
|3
|21
|13
|Anthony Gordon
|NEW v. EVE
|M
|13.83
|7.96
|9
|6
|6
|3
|Cody Gakpo
|LIV v. WHU
|F
|13.65
|9.27
|10
|7
|50
|10
|Hugo Ekitike
|LIV v. WHU
|F
|13.11
|7.39
|11
|4
|14
|8
|Harvey Barnes
|NEW v. EVE
|M
|12.71
|8.26
|12
|5
|8
|4
|Amad Diallo
|MUN v. CRY
|M
|12.36
|8.85
|13
|6
|41
|28
|Harry Wilson
|FUL v. TOT
|M
|12.17
|7.62
|14
|7
|4
|2
|Dominik Szoboszlai
|LIV v. WHU
|M
|12.03
|9.75
|15
|8
|9
|5
|Kaoru Mitoma
|BHA v. NFO
|M
|11.91
|8.49
|16
|8
|71
|11
|Morgan Rogers
|AVL at WOL
|F
|11.81
|7.15
|17
|9
|49
|33
|Leandro Trossard
|ARS v. CHE
|M
|11.54
|7.44
|18
|10
|28
|18
|Mateus Mane
|WOL v. AVL
|M
|11.52
|7.81
|19
|9
|75
|12
|Junior Kroupi
|BOU v. SUN
|F
|11.28
|7.11
|20
|10
|39
|7
|Matheus Cunha
|MUN v. CRY
|F
|11.16
|7.63
|21
|11
|29
|19
|Kevin Schade
|BRE at BRN
|M
|11.12
|7.79
|22
|1
|10
|1
|Malick Thiaw
|NEW v. EVE
|D
|11.11
|8.44
|23
|11
|130
|24
|Ollie Watkins
|AVL at WOL
|F
|11.02
|6.07
|24
|2
|17
|2
|Marcos Senesi
|BOU v. SUN
|D
|11.00
|8.14
|25
|12
|109
|19
|Evanilson
|BOU v. SUN
|F
|10.93
|6.44
|26
|13
|136
|27
|Danny Welbeck
|BHA v. NFO
|F
|10.86
|5.86
|27
|12
|20
|12
|Marcus Tavernier
|BOU v. SUN
|M
|10.84
|7.97
|28
|13
|23
|15
|Florian Wirtz
|LIV v. WHU
|M
|10.83
|7.90
|29
|14
|97
|16
|Omar Marmoush
|MCI at LEE
|F
|10.82
|6.66
|30
|15
|137
|28
|Dominic Solanke
|TOT at FUL
|F
|10.75
|5.86
|31
|14
|11
|6
|Mathias Jensen
|BRE at BRN
|M
|10.74
|8.44
|32
|3
|87
|12
|Rayan Ait-Nouri
|MCI at LEE
|D
|10.72
|6.81
|33
|16
|127
|23
|Raul Jimenez
|FUL v. TOT
|F
|10.64
|6.18
|34
|15
|37
|25
|Iliman Ndiaye
|EVE at NEW
|M
|10.59
|7.69
|35
|4
|34
|6
|Lewis Hall
|NEW v. EVE
|D
|10.58
|7.73
|36
|16
|57
|40
|Martin Odegaard
|ARS v. CHE
|M
|10.56
|7.28
|37
|17
|46
|32
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE at NEW
|M
|10.53
|7.54
|38
|17
|106
|18
|Bryan Mbeumo
|MUN v. CRY
|F
|10.45
|6.46
|39
|18
|13
|7
|Rodri
|MCI at LEE
|M
|10.42
|8.33
|40
|5
|44
|7
|Harry Maguire
|MUN v. CRY
|D
|10.32
|7.58
|41
|6
|31
|5
|James Hill
|BOU v. SUN
|D
|10.32
|7.77
|42
|19
|69
|51
|Cole Palmer
|CHE at ARS
|M
|10.26
|7.18
|43
|20
|73
|54
|Jarrod Bowen
|WHU at LIV
|M
|10.22
|7.12
|44
|18
|27
|6
|Callum Hudson-Odoi
|NFO at BHA
|F
|10.22
|7.86
|45
|21
|38
|26
|Enzo Le Fee
|SUN at BOU
|M
|10.21
|7.69
|46
|22
|36
|24
|Diego Gomez
|BHA v. NFO
|M
|10.20
|7.71
|47
|19
|80
|13
|Rayan
|BOU v. SUN
|F
|10.20
|6.92
|48
|20
|92
|15
|Nick Woltemade
|NEW v. EVE
|F
|10.18
|6.72
|49
|21
|47
|8
|Anthony Elanga
|NEW v. EVE
|F
|10.15
|7.53
|50
|7
|19
|3
|Dan Burn
|NEW v. EVE
|D
|10.12
|8.03
|51
|23
|32
|21
|Omari Hutchinson
|NFO at BHA
|M
|10.07
|7.76
|52
|8
|26
|4
|Michael Kayode
|BRE at BRN
|D
|10.03
|7.87
|53
|9
|77
|9
|Kieran Trippier
|NEW v. EVE
|D
|9.98
|6.98
|54
|24
|52
|35
|Xavi Simons
|TOT at FUL
|M
|9.96
|7.38
|55
|25
|42
|29
|Yeremy Pino
|CRY at MUN
|M
|9.93
|7.62
|56
|10
|96
|16
|Adrien Truffert
|BOU v. SUN
|D
|9.85
|6.66
|57
|26
|61
|44
|Morgan Gibbs-White
|NFO at BHA
|M
|9.85
|7.25
|58
|11
|93
|15
|Ian Maatsen
|AVL at WOL
|D
|9.82
|6.69
|59
|12
|91
|14
|Milos Kerkez
|LIV v. WHU
|D
|9.77
|6.74
|60
|27
|30
|20
|Declan Rice
|ARS v. CHE
|M
|9.73
|7.78
|61
|28
|15
|9
|Anton Stach
|LEE v. MCI
|M
|9.72
|8.22
|62
|29
|98
|66
|Emile Smith Rowe
|FUL v. TOT
|M
|9.71
|6.64
|63
|30
|68
|50
|Brenden Aaronson
|LEE v. MCI
|M
|9.63
|7.19
|64
|31
|45
|31
|Alex Iwobi
|FUL v. TOT
|M
|9.61
|7.57
|65
|32
|121
|81
|Emiliano Buendia
|AVL at WOL
|M
|9.55
|6.27
|66
|22
|122
|21
|Randal Kolo Muani
|TOT at FUL
|F
|9.51
|6.24
|67
|13
|84
|10
|Virgil van Dijk
|LIV v. WHU
|D
|9.49
|6.83
|68
|33
|54
|37
|Jadon Sancho
|AVL at WOL
|M
|9.47
|7.30
|69
|34
|135
|86
|Zian Flemming
|BRN v. BRE
|M
|9.44
|5.86
|70
|35
|18
|11
|Alexis Mac Allister
|LIV v. WHU
|M
|9.43
|8.04
|71
|23
|169
|35
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE v. MCI
|F
|9.39
|5.02
|72
|36
|16
|10
|Pascal Gross
|BHA v. NFO
|M
|9.37
|8.18
|73
|24
|81
|14
|Jaidon Anthony
|BRN v. BRE
|F
|9.28
|6.92
|74
|37
|24
|16
|Oscar Bobb
|FUL v. TOT
|M
|9.28
|7.90
|75
|25
|102
|17
|Ismaila Sarr
|CRY at MUN
|F
|9.25
|6.57
|76
|38
|66
|48
|Vitaly Janelt
|BRE at BRN
|M
|9.20
|7.21
|77
|14
|123
|21
|Diogo Dalot
|MUN v. CRY
|D
|9.10
|6.22
|78
|26
|126
|22
|Thierno Barry
|EVE at NEW
|F
|9.06
|6.19
|79
|39
|58
|41
|Nico O'Reilly
|MCI at LEE
|M
|9.02
|7.26
|80
|15
|85
|11
|Sepp van den Berg
|BRE at BRN
|D
|8.97
|6.82
|81
|40
|22
|14
|James Garner
|EVE at NEW
|M
|8.94
|7.95
|82
|16
|146
|32
|Marc Guehi
|MCI at LEE
|D
|8.84
|5.49
|83
|17
|114
|18
|Ibrahima Konate
|LIV v. WHU
|D
|8.84
|6.40
|84
|27
|152
|30
|Igor Jesus
|NFO at BHA
|F
|8.81
|5.37
|85
|28
|162
|34
|Viktor Gyokeres
|ARS v. CHE
|F
|8.73
|5.17
|86
|41
|25
|17
|Alex Scott
|BOU v. SUN
|M
|8.70
|7.87
|87
|18
|149
|34
|Jurrien Timber
|ARS v. CHE
|D
|8.69
|5.42
|88
|29
|148
|29
|Jorgen Strand Larsen
|CRY at MUN
|F
|8.66
|5.49
|89
|19
|119
|19
|Kristoffer Ajer
|BRE at BRN
|D
|8.66
|6.30
|90
|20
|64
|8
|Daniel Ballard
|SUN at BOU
|D
|8.62
|7.22
|91
|21
|155
|38
|Gabriel
|ARS v. CHE
|D
|8.59
|5.29
|92
|22
|128
|22
|Lisandro Martinez
|MUN v. CRY
|D
|8.49
|6.14
|93
|42
|43
|30
|Casemiro
|MUN v. CRY
|M
|8.49
|7.61
|94
|43
|76
|56
|Pape Sarr
|TOT at FUL
|M
|8.49
|7.02
|95
|44
|104
|71
|Enzo Fernandez
|CHE at ARS
|M
|8.49
|6.49
|96
|45
|65
|47
|Ryan Sessegnon
|FUL v. TOT
|M
|8.48
|7.22
|97
|46
|59
|42
|Matheus Nunes
|MCI at LEE
|M
|8.44
|7.26
|98
|47
|56
|39
|Granit Xhaka
|SUN at BOU
|M
|8.43
|7.28
|99
|48
|63
|46
|Jean-Ricner Bellegarde
|WOL v. AVL
|M
|8.41
|7.23
|100
|23
|120
|20
|Jan Paul van Hecke
|BHA v. NFO
|D
|8.36
|6.29
|101
|49
|67
|49
|Bernardo Silva
|MCI at LEE
|M
|8.32
|7.21
|102
|30
|161
|33
|Joao Pedro
|CHE at ARS
|F
|8.31
|5.18
|103
|50
|53
|36
|Ryan Gravenberch
|LIV v. WHU
|M
|8.30
|7.37
|104
|51
|78
|57
|James Milner
|BHA v. NFO
|M
|8.27
|6.96
|105
|52
|33
|22
|Elliot Anderson
|NFO at BHA
|M
|8.20
|7.75
|106
|53
|89
|62
|Jordan Henderson
|BRE at BRN
|M
|8.17
|6.75
|107
|24
|150
|35
|Matty Cash
|AVL at WOL
|D
|8.17
|5.40
|108
|54
|40
|27
|Mats Wieffer
|BHA v. NFO
|M
|8.10
|7.63
|109
|55
|60
|43
|Mateus Fernandes
|WHU at LIV
|M
|8.09
|7.25
|110
|56
|125
|83
|Jack Hinshelwood
|BHA v. NFO
|M
|8.08
|6.20
|111
|57
|62
|45
|Josh Laurent
|BRN v. BRE
|M
|8.06
|7.24
|112
|58
|82
|59
|Martin Zubimendi
|ARS v. CHE
|M
|8.01
|6.87
|113
|59
|51
|34
|Sandro Tonali
|NEW v. EVE
|M
|8.01
|7.39
|114
|60
|70
|52
|Amadou Onana
|AVL at WOL
|M
|7.99
|7.17
|115
|31
|118
|20
|Marcus Edwards
|BRN v. BRE
|F
|7.96
|6.36
|116
|25
|139
|25
|Daniel Munoz
|CRY at MUN
|D
|7.96
|5.76
|117
|61
|72
|53
|Tyler Adams
|BOU v. SUN
|M
|7.96
|7.13
|118
|32
|158
|32
|Tolu Arokodare
|WOL v. AVL
|F
|7.85
|5.28
|119
|33
|157
|31
|Adam Armstrong
|WOL v. AVL
|F
|7.79
|5.29
|120
|62
|86
|61
|Crysencio Summerville
|WHU at LIV
|M
|7.77
|6.81
|121
|63
|35
|23
|Douglas Luiz
|AVL at WOL
|M
|7.76
|7.72
|122
|34
|179
|37
|Brian Brobbey
|SUN at BOU
|F
|7.73
|4.48
|123
|35
|134
|26
|Chemsdine Talbi
|SUN at BOU
|F
|7.72
|5.87
|124
|26
|88
|13
|James Tarkowski
|EVE at NEW
|D
|7.68
|6.78
|125
|64
|79
|58
|Tomas Soucek
|WHU at LIV
|M
|7.66
|6.92
|126
|36
|133
|25
|Pedro Neto
|CHE at ARS
|F
|7.63
|5.91
|127
|27
|147
|33
|Rico Henry
|BRE at BRN
|D
|7.61
|5.49
|128
|28
|140
|26
|Kenny Tete
|FUL v. TOT
|D
|7.61
|5.75
|129
|65
|55
|38
|Joe Willock
|NEW v. EVE
|M
|7.54
|7.29
|130
|29
|144
|30
|Alex Jimenez
|BOU v. SUN
|D
|7.45
|5.59
|131
|66
|100
|68
|Lesley Ugochukwu
|BRN v. BRE
|M
|7.42
|6.59
|132
|30
|153
|36
|Tyrone Mings
|AVL at WOL
|D
|7.39
|5.36
|133
|31
|143
|29
|Hugo Bueno
|WOL v. AVL
|D
|7.39
|5.65
|134
|32
|159
|40
|Luke Shaw
|MUN v. CRY
|D
|7.35
|5.24
|135
|67
|90
|63
|Kobbie Mainoo
|MUN v. CRY
|M
|7.34
|6.75
|136
|68
|101
|69
|Ibrahim Sangare
|NFO at BHA
|M
|7.33
|6.58
|137
|69
|74
|55
|Adam Wharton
|CRY at MUN
|M
|7.32
|7.12
|138
|33
|167
|46
|Djed Spence
|TOT at FUL
|D
|7.06
|5.05
|139
|70
|112
|76
|Archie Gray
|TOT at FUL
|M
|7.05
|6.41
|140
|34
|145
|31
|Neco Williams
|NFO at BHA
|D
|7.03
|5.57
|141
|35
|141
|27
|Joachim Andersen
|FUL v. TOT
|D
|7.00
|5.74
|142
|37
|177
|36
|Taty Castellanos
|WHU at LIV
|F
|7.00
|4.61
|143
|71
|111
|75
|El Hadji Malick Diouf
|WHU at LIV
|M
|6.98
|6.42
|144
|72
|83
|60
|Ferdi Kadioglu
|BHA v. NFO
|M
|6.92
|6.84
|145
|36
|173
|51
|Ruben Dias
|MCI at LEE
|D
|6.89
|4.72
|146
|37
|138
|24
|Maxime Esteve
|BRN v. BRE
|D
|6.86
|5.79
|147
|38
|142
|28
|Omar Alderete
|SUN at BOU
|D
|6.83
|5.69
|148
|73
|131
|85
|Joao Palhinha
|TOT at FUL
|M
|6.80
|5.98
|149
|74
|105
|72
|Yves Bissouma
|TOT at FUL
|M
|6.77
|6.49
|150
|75
|103
|70
|Harrison Armstrong
|EVE at NEW
|M
|6.77
|6.54
|151
|39
|156
|39
|Lewis Dunk
|BHA v. NFO
|D
|6.68
|5.29
|152
|40
|132
|23
|Mamadou Sarr
|CHE at ARS
|D
|6.65
|5.93
|153
|76
|115
|78
|Ilia Gruev
|LEE v. MCI
|M
|6.62
|6.39
|154
|77
|108
|74
|Hannibal
|BRN v. BRE
|M
|6.57
|6.44
|155
|78
|95
|65
|Soungoutou Magassa
|WHU at LIV
|M
|6.54
|6.67
|156
|79
|113
|77
|Sander Berge
|FUL v. TOT
|M
|6.52
|6.40
|157
|41
|185
|60
|William Saliba
|ARS v. CHE
|D
|6.52
|4.27
|158
|80
|99
|67
|Idrissa Gueye
|EVE at NEW
|M
|6.50
|6.61
|159
|42
|168
|47
|Aaron Wan-Bissaka
|WHU at LIV
|D
|6.49
|5.02
|160
|81
|129
|84
|Habib Diarra
|SUN at BOU
|M
|6.45
|6.10
|161
|1
|151
|1
|Martin Dubravka
|BRN v. BRE
|G
|6.43
|5.39
|162
|82
|117
|80
|Moises Caicedo
|CHE at ARS
|M
|6.42
|6.37
|163
|43
|170
|48
|Jackson Tchatchoua
|WOL v. AVL
|D
|6.40
|4.96
|164
|44
|172
|50
|Nikola Milenkovic
|NFO at BHA
|D
|6.37
|4.77
|165
|83
|107
|73
|Daichi Kamada
|CRY at MUN
|M
|6.34
|6.45
|166
|45
|174
|52
|Piero Hincapie
|ARS v. CHE
|D
|6.33
|4.70
|167
|46
|110
|17
|Yerson Mosquera
|WOL v. AVL
|D
|6.29
|6.44
|168
|47
|160
|41
|Santi Bueno
|WOL v. AVL
|D
|6.24
|5.18
|169
|84
|94
|64
|Andre
|WOL v. AVL
|M
|6.23
|6.67
|170
|85
|116
|79
|Noah Sadiki
|SUN at BOU
|M
|6.22
|6.38
|171
|48
|194
|69
|Ezri Konsa
|AVL at WOL
|D
|6.22
|3.91
|172
|49
|164
|43
|Joe Worrall
|BRN v. BRE
|D
|6.20
|5.13
|173
|2
|199
|4
|Emiliano Martinez
|AVL at WOL
|G
|6.07
|3.64
|174
|50
|189
|64
|Reece James
|CHE at ARS
|D
|5.94
|4.03
|175
|3
|207
|8
|Nick Pope
|NEW v. EVE
|G
|5.85
|3.30
|176
|51
|166
|45
|Maxence Lacroix
|CRY at MUN
|D
|5.83
|5.10
|177
|52
|154
|37
|Toti Gomes
|WOL v. AVL
|D
|5.80
|5.33
|178
|53
|186
|61
|Calvin Bassey
|FUL v. TOT
|D
|5.74
|4.23
|179
|54
|191
|66
|Lucas Pires
|BRN v. BRE
|D
|5.68
|3.98
|180
|4
|210
|10
|Djordje Petrovic
|BOU v. SUN
|G
|5.65
|2.90
|181
|55
|198
|72
|Micky van de Ven
|TOT at FUL
|D
|5.58
|3.76
|182
|56
|192
|67
|Tyrick Mitchell
|CRY at MUN
|D
|5.57
|3.97
|183
|5
|175
|2
|Mads Hermansen
|WHU at LIV
|G
|5.56
|4.68
|184
|57
|178
|54
|Gabriel Gudmundsson
|LEE v. MCI
|D
|5.54
|4.55
|185
|58
|176
|53
|Jarrad Branthwaite
|EVE at NEW
|D
|5.53
|4.66
|186
|59
|163
|42
|Chris Richards
|CRY at MUN
|D
|5.52
|5.15
|187
|60
|183
|58
|Jake O'Brien
|EVE at NEW
|D
|5.51
|4.36
|188
|61
|171
|49
|Trai Hume
|SUN at BOU
|D
|5.51
|4.85
|189
|62
|181
|56
|Vitaliy Mykolenko
|EVE at NEW
|D
|5.50
|4.39
|190
|6
|205
|6
|Bart Verbruggen
|BHA v. NFO
|G
|5.49
|3.33
|191
|63
|193
|68
|Ola Aina
|NFO at BHA
|D
|5.46
|3.97
|192
|64
|165
|44
|Konstantinos Mavropanos
|WHU at LIV
|D
|5.41
|5.11
|193
|7
|211
|11
|Senne Lammens
|MUN v. CRY
|G
|5.37
|2.87
|194
|86
|124
|82
|Andrey Santos
|CHE at ARS
|M
|5.30
|6.20
|195
|65
|184
|59
|Radu Dragusin
|TOT at FUL
|D
|5.25
|4.33
|196
|8
|218
|18
|Alisson
|LIV v. WHU
|G
|5.17
|2.36
|197
|66
|182
|57
|Bashir Humphreys
|BRN v. BRE
|D
|5.04
|4.36
|198
|9
|215
|15
|Gianluigi Donnarumma
|MCI at LEE
|G
|5.00
|2.64
|199
|67
|197
|71
|Joe Rodon
|LEE v. MCI
|D
|4.97
|3.78
|200
|68
|180
|55
|Axel Disasi
|WHU at LIV
|D
|4.83
|4.46
|201
|10
|196
|3
|Robin Roefs
|SUN at BOU
|G
|4.83
|3.82
|202
|69
|188
|63
|Chadi Riad
|CRY at MUN
|D
|4.83
|4.06
|203
|70
|195
|70
|James Justin
|LEE v. MCI
|D
|4.76
|3.84
|204
|11
|220
|20
|Caoimhin Kelleher
|BRE at BRN
|G
|4.72
|1.84
|205
|71
|203
|75
|Jaka Bijol
|LEE v. MCI
|D
|4.68
|3.54
|206
|12
|202
|5
|Jordan Pickford
|EVE at NEW
|G
|4.67
|3.57
|207
|72
|200
|73
|Trevoh Chalobah
|CHE at ARS
|D
|4.64
|3.60
|208
|73
|201
|74
|Lutsharel Geertruida
|SUN at BOU
|D
|4.64
|3.60
|209
|74
|187
|62
|Morato
|NFO at BHA
|D
|4.62
|4.21
|210
|75
|190
|65
|Pascal Struijk
|LEE v. MCI
|D
|4.60
|3.99
|211
|76
|209
|77
|Malo Gusto
|CHE at ARS
|D
|4.44
|3.22
|212
|13
|219
|19
|David Raya
|ARS v. CHE
|G
|4.43
|1.87
|213
|14
|208
|9
|Jose Sa
|WOL v. AVL
|G
|4.41
|3.23
|214
|15
|217
|17
|Bernd Leno
|FUL v. TOT
|G
|4.25
|2.47
|215
|77
|204
|76
|Ethan Ampadu
|LEE v. MCI
|D
|4.21
|3.49
|216
|16
|212
|12
|Stefan Ortega
|NFO at BHA
|G
|4.18
|2.80
|217
|17
|216
|16
|Guglielmo Vicario
|TOT at FUL
|G
|4.11
|2.60
|218
|18
|206
|7
|Dean Henderson
|CRY at MUN
|G
|4.09
|3.30
|219
|19
|214
|14
|Robert Sanchez
|CHE at ARS
|G
|3.61
|2.69
|220
|20
|213
|13
|Karl Darlow
|LEE v. MCI
|G
|3.59
|2.73