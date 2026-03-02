Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 29

Fantrax & Sleeper fantasy soccer rankings for Gameweek 29. Updated player projections, top starts, sits and waiver wire options for every position.
March 2, 2026
Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 29
March 2, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Welcome to RotoWire's Gameweek 29 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games. 

The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.

PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 29 FIXTURES (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax  & Sleeper Premier League: Gameweek 29 Cheat Sheet

GW29 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
11133Antoine SemenyoMCI v. NFOF15.388.78
2261Mohamed SalahLIV at WOLF15.349.36
3111Bruno FernandesMUN at NEWM14.7710.56
4233Rayan CherkiMCI v. NFOM14.5610.24
5344Eberechi EzeARS at BHAM13.589.44
637111Dominic Calvert-LewinLEE v. SUNF13.456.94
7487Kiernan Dewsbury-HallEVE v. BRNM13.439.02
8522Anton StachLEE v. SUNM13.2010.27
94164Cody GakpoLIV at WOLF13.188.59
10676Iliman NdiayeEVE v. BRNM13.189.14
11755Dominik SzoboszlaiLIV at WOLM13.149.41
1281210Brenden AaronsonLEE v. SUNM12.948.83
1358713Hugo EkitikeLIV at WOLF12.726.76
1492518Harvey BarnesNEW v. MUNM12.587.99
1566810Igor ThiagoBRE at BOUF12.496.96
167112Bryan MbeumoMUN at NEWF12.138.86
178316Dango OuattaraBRE at BOUF12.117.63
18102115Kevin SchadeBRE at BOUM11.958.17
199458Thierno BarryEVE v. BRNF11.807.38
20111913Cole PalmerCHE at AVLM11.798.34
2110185Matheus CunhaMUN at NEWF11.398.38
22118915Omar MarmoushMCI v. NFOF11.266.70
231210618Raul JimenezFUL v. WHUF11.146.44
24123625Jarrod BowenWHU at FULM11.137.48
251141James TarkowskiEVE v. BRND11.108.64
26135439Anthony GordonNEW v. MUNM11.107.22
2727810Rayan Ait-NouriMCI v. NFOD11.086.85
28141712Mikkel DamsgaardBRE at BOUM11.058.42
29152417Enzo FernandezCHE at AVLM11.008.09
30168664Phil FodenMCI v. NFOM10.906.76
3113437Ismaila SarrCRY at TOTF10.857.40
323304Gabriel GudmundssonLEE v. SUND10.767.64
33175540Emiliano BuendiaAVL v. CHEM10.757.18
341413022Dominic SolankeTOT v. CRYF10.665.95
35184734Gabriel MartinelliARS at BHAM10.647.35
361510719Morgan RogersAVL v. CHEF10.626.43
3719109Oscar BobbFUL v. WHUM10.628.97
38205338Mateus ManeWOL v. LIVM10.547.22
391610820Joao PedroCHE at AVLF10.526.42
40211511James GarnerEVE v. BRNM10.478.62
414527Daniel MunozCRY at TOTD10.427.23
42222014RodriMCI v. NFOM10.328.25
43232820Enzo Le FeeSUN at LEEM10.287.67
4417669RayanBOU v. BREF10.266.98
45187712Noni MaduekeARS at BHAF10.256.85
461915529Junior KroupiBOU v. BREF10.125.39
47243928Kaoru MitomaBHA v. ARSM10.037.43
482012621Jorgen Strand LarsenCRY at TOTF9.966.03
495222Malick ThiawNEW v. MUND9.938.13
502115026Ollie WatkinsAVL v. CHEF9.905.52
51252719Alex IwobiFUL v. WHUM9.887.80
52268361Emile Smith RoweFUL v. WHUM9.826.81
53228814Samuel ChukwuezeFUL v. WHUF9.816.70
54273322Xavi SimonsTOT v. CRYM9.657.52
55611319Milos KerkezLIV at WOLD9.646.30
56714436Marc GuehiMCI v. NFOD9.625.75
57287052Marcus TavernierBOU v. BREM9.586.95
58813529Jurrien TimberARS at BHAD9.535.88
592998CasemiroMUN at NEWM9.509.02
609263Sven BotmanNEW v. MUND9.467.91
61109612Jake O'BrienEVE v. BRND9.446.58
622314524Viktor GyokeresARS at BHAF9.365.74
631110215Virgil van DijkLIV at WOLD9.346.49
6412325Daniel BallardSUN at LEED9.307.58
65305036Diego GomezBHA v. ARSM9.297.32
66319468Alejandro GarnachoCHE at AVLM9.266.61
67328462Yeremy PinoCRY at TOTM9.236.80
681310114Vitaliy MykolenkoEVE v. BRND9.216.54
6914496Marcos SenesiBOU v. BRED9.117.33
70335137Omari HutchinsonNFO at MCIM9.077.25
711515341GabrielARS at BHAD9.055.44
723413484Zian FlemmingBRN at EVEM9.045.89
732415428Yoane WissaNEW v. MUNF9.035.39
741610916James JustinLEE v. SUND8.986.39
751712222Jaka BijolLEE v. SUND8.936.09
76189211Pascal StruijkLEE v. SUND8.906.64
77353827Alexis Mac AllisterLIV at WOLM8.877.46
78368260Pape SarrTOT v. CRYM8.796.82
7919769Lewis HallNEW v. MUND8.756.85
802011118Jarrad BranthwaiteEVE v. BRND8.736.35
81378563Amine AdliBOU v. BREM8.726.80
822113731Reece JamesCHE at AVLD8.685.88
832212424Ibrahima KonateLIV at WOLD8.676.03
8423578James HillBOU v. BRED8.677.13
85259516Jaidon AnthonyBRN at EVEF8.646.59
86384432Ryan SessegnonFUL v. WHUM8.647.40
872615127Benjamin SeskoMUN at NEWF8.645.50
882416952Jeremie FrimpongLIV at WOLD8.624.96
892511017Pedro PorroTOT v. CRYD8.596.38
90394835Mateus FernandesWHU at FULM8.557.35
912613227Ethan AmpaduLEE v. SUND8.555.93
92404633Harrison ArmstrongEVE v. BRNM8.557.37
93415842Martin ZubimendiARS at BHAM8.427.13
942715642Riccardo CalafioriARS at BHAD8.395.38
95422316Joe WillockNEW v. MUNM8.348.10
96279717Callum Hudson-OdoiNFO at MCIF8.296.55
97434130JoelintonNEW v. MUNM8.297.41
982814925RicharlisonTOT v. CRYF8.285.54
99446347Granit XhakaSUN at LEEM8.267.02
100289913Harry MaguireMUN at NEWD8.256.55
101456044Tomas SoucekWHU at FULM8.227.07
1022911620Kenny TeteFUL v. WHUD8.216.23
103466951Crysencio SummervilleWHU at FULM8.186.95
104472921Adam WhartonCRY at TOTM8.147.65
105484231Pascal GrossBHA v. ARSM8.147.40
1063013328Aaron Wan-BissakaWHU at FULD8.125.91
107496750Jean-Ricner BellegardeWOL v. LIVM8.126.98
108503524Sandro TonaliNEW v. MUNM8.127.48
109516448Bernardo SilvaMCI v. NFOM8.107.01
1102913923Lyle FosterBRN at EVEF8.095.82
1113112925Kieran TrippierNEW v. MUND8.075.96
1125210070Conor GallagherTOT v. CRYM8.066.54
113536246Matheus NunesMCI v. NFOM8.067.03
114543726Alex ScottBOU v. BREM8.007.48
1153215844Jayden BogleLEE v. SUND7.985.25
1163315240Tyrick MitchellCRY at TOTD7.935.49
1173016731Taty CastellanosWHU at FULF7.904.96
118557354Ryan GravenberchLIV at WOLM7.866.92
1193414738Adrien TruffertBOU v. BRED7.795.58
120563423Kobbie MainooMUN at NEWM7.787.51
1213513630Diogo DalotMUN at NEWD7.755.88
122576145Amadou OnanaAVL v. CHEM7.757.06
1235812079Morgan Gibbs-WhiteNFO at MCIM7.746.12
124597455Idrissa GueyeEVE v. BRNM7.696.92
1253616550Ruben DiasMCI v. NFOD7.675.05
126607556James Ward-ProwseBRN at EVEM7.676.90
1273116330Georginio RutterBHA v. ARSF7.595.08
1286111878Habib DiarraSUN at LEEM7.586.19
1293217435Eliezer MayendaSUN at LEEF7.574.86
1303711921Joachim AndersenFUL v. WHUD7.526.16
131628159Joao PalhinhaTOT v. CRYM7.466.83
132635641Moises CaicedoCHE at AVLM7.457.16
133647253Tyler AdamsBOU v. BREM7.416.92
134654029Douglas LuizAVL v. CHEM7.397.42
1356612883Bertrand TraoreSUN at LEEM7.356.01
1363816046Ian MaatsenAVL v. CHED7.345.19
1373913126Chris RichardsCRY at TOTD7.295.95
1384014033Omar AldereteSUN at LEED7.245.81
139679367Ilia GruevLEE v. SUNM7.236.62
1403316832Tolu ArokodareWOL v. LIVF7.194.96
1413417234Adam ArmstrongWOL v. LIVF7.144.94
1426811274El Hadji Malick DioufWHU at FULM7.126.32
1436914385Jack HinshelwoodBHA v. ARSM7.095.76
1447012581Jordan HendersonBRE at BOUM7.056.03
1454118463William SalibaARS at BHAD7.054.46
1464212323Michael KayodeBRE at BOUD7.056.04
147717957Daichi KamadaCRY at TOTM6.986.85
148725943Elliot AndersonNFO at MCIM6.967.09
149739166Carlos BalebaBHA v. ARSM6.906.68
150749065Soungoutou MagassaWHU at FULM6.896.68
1514314235Sepp van den BergBRE at BOUD6.845.77
1524416651Micky van de VenTOT v. CRYD6.814.98
1537511777Lesley UgochukwuBRN at EVEM6.806.20
1544513832Konstantinos MavropanosWHU at FULD6.755.84
1554617554Malo GustoCHE at AVLD6.744.83
1564714134Radu DragusinTOT v. CRYD6.745.77
1577610371Yehor YarmolyukBRE at BOUM6.686.48
158778058Joao GomesWOL v. LIVM6.666.83
1593517033Leon BaileyAVL v. CHEF6.634.95
1604814839Wesley FofanaCHE at AVLD6.635.56
161789869Sander BergeFUL v. WHUM6.606.55
16211711Nick PopeNEW v. MUNG6.544.94
1634915743Jan Paul van HeckeBHA v. ARSD6.455.35
1647910573Archie GrayTOT v. CRYM6.456.46
1658010472Ferdi KadiogluBHA v. ARSM6.406.46
1665017353Chadi RiadCRY at TOTD6.374.93
1678111576Ibrahim SangareNFO at MCIM6.366.23
1685117756Trevoh ChalobahCHE at AVLD6.344.70
169826549Andrey SantosCHE at AVLM6.336.99
1705216248Kristoffer AjerBRE at BOUD6.325.11
17122079AlissonLIV at WOLG6.263.20
1725315945Maxime EsteveBRN at EVED6.245.21
1735417958Calvin BasseyFUL v. WHUD6.234.61
1745518867Matty CashAVL v. CHED6.114.24
1755616147Axel DisasiWHU at FULD6.105.14
1765716449Trai HumeSUN at LEED6.105.06
1775817655Luke ShawMUN at NEWD5.994.73
1785918160Jaydee CanvotCRY at TOTD5.984.53
1793619236Igor JesusNFO at MCIF5.963.86
1808312782Noah SadikiSUN at LEEM5.916.02
1818412180HannibalBRN at EVEM5.836.10
18231902Guglielmo VicarioTOT v. CRYG5.823.95
183420911Jordan PickfordEVE v. BRNG5.813.06
1848511475Christian NorgaardARS at BHAM5.736.25
1856017857Joe WorrallBRN at EVED5.724.69
1866118059Leny YoroMUN at NEWD5.724.57
1876218766Hugo BuenoWOL v. LIVD5.694.37
188521516David RayaARS at BHAG5.692.71
189621314Karl DarlowLEE v. SUNG5.642.90
1906318261Alex JimenezBOU v. BRED5.384.49
1916414637Yerson MosqueraWOL v. LIVD5.355.65
1926518665Santi BuenoWOL v. LIVD5.114.38
1936620073Lutsharel GeertruidaSUN at LEED5.093.64
1946718968Rico HenryBRE at BOUD5.074.03
1956818362Lewis DunkBHA v. ARSD5.054.47
196721919Gianluigi DonnarummaMCI v. NFOG5.032.12
19781934Bart VerbruggenBHA v. ARSG4.973.85
19891986Robin RoefsSUN at LEEG4.943.69
1991021112Bernd LenoFUL v. WHUG4.942.97
2006919671Jackson TchatchouaWOL v. LIVD4.903.77
2017020376Pau TorresAVL v. CHED4.903.47
202111913Martin DubravkaBRN at EVEG4.893.89
2031220810Senne LammensMUN at NEWG4.743.18
2047119469Joel VeltmanBHA v. ARSD4.683.79
205132047Emiliano MartinezAVL v. CHEG4.663.29
2067220677Ezri KonsaAVL v. CHED4.653.23
2077318564Toti GomesWOL v. LIVD4.614.45
2081421213Dean HendersonCRY at TOTG4.492.93
2097420174Lucas PiresBRN at EVED4.383.57
2101521415Mads HermansenWHU at FULG4.312.77
2117520275Bashir HumphreysBRN at EVED4.283.55
212161975Matz SelsNFO at MCIG4.263.74
2137619972Neco WilliamsNFO at MCID4.203.65
2141721617Djordje PetrovicBOU v. BREG4.202.61
2157719570MurilloNFO at MCID4.153.79
2161821718Robert SanchezCHE at AVLG3.992.44
217192058Jose SaWOL v. LIVG3.943.28
2187821078Nikola MilenkovicNFO at MCID3.763.02
2192022020Caoimhin KelleherBRE at BOUG3.581.93
2207921879Ola AinaNFO at MCID2.962.36

More Fantasy Premier League Tips for Gameweek 29

Fantrax & Sleeper GW29 Rankings

Premier League GW29 Injury News

Premier League GW29 Predicted Lineups

Premier League GW29 Best Upcoming Fixtures

Premier League GW29 Fantrax & Sleeper Waiver Wire Pickup

Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

