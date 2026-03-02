Welcome to RotoWire's Gameweek 29 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games.
The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.
PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 29 FIXTURES (ET)
- 3:00 pm: Wolverhampton vs. Aston Villa
- 7:30 am: AFC Bournemouth vs. Sunderland
- 10:00 am: Burnley vs. Brentford
- 10:00 am: Liverpool vs. West Ham United
- 10:00 am: Newcastle United vs. Everton
- 12:30 pm: Leeds United vs. Manchester City
- 9:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Nottingham Forest
- 9:00 am: Fulham vs. Tottenham Hotspur
- 9:00 am: Manchester United vs. Crystal Palace
- 11:30 am: Arsenal vs. Chelsea
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper Premier League: Gameweek 29 Cheat Sheet
GW29 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|13
|3
|Antoine Semenyo
|MCI v. NFO
|F
|15.38
|8.78
|2
|2
|6
|1
|Mohamed Salah
|LIV at WOL
|F
|15.34
|9.36
|3
|1
|1
|1
|Bruno Fernandes
|MUN at NEW
|M
|14.77
|10.56
|4
|2
|3
|3
|Rayan Cherki
|MCI v. NFO
|M
|14.56
|10.24
|5
|3
|4
|4
|Eberechi Eze
|ARS at BHA
|M
|13.58
|9.44
|6
|3
|71
|11
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE v. SUN
|F
|13.45
|6.94
|7
|4
|8
|7
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE v. BRN
|M
|13.43
|9.02
|8
|5
|2
|2
|Anton Stach
|LEE v. SUN
|M
|13.20
|10.27
|9
|4
|16
|4
|Cody Gakpo
|LIV at WOL
|F
|13.18
|8.59
|10
|6
|7
|6
|Iliman Ndiaye
|EVE v. BRN
|M
|13.18
|9.14
|11
|7
|5
|5
|Dominik Szoboszlai
|LIV at WOL
|M
|13.14
|9.41
|12
|8
|12
|10
|Brenden Aaronson
|LEE v. SUN
|M
|12.94
|8.83
|13
|5
|87
|13
|Hugo Ekitike
|LIV at WOL
|F
|12.72
|6.76
|14
|9
|25
|18
|Harvey Barnes
|NEW v. MUN
|M
|12.58
|7.99
|15
|6
|68
|10
|Igor Thiago
|BRE at BOU
|F
|12.49
|6.96
|16
|7
|11
|2
|Bryan Mbeumo
|MUN at NEW
|F
|12.13
|8.86
|17
|8
|31
|6
|Dango Ouattara
|BRE at BOU
|F
|12.11
|7.63
|18
|10
|21
|15
|Kevin Schade
|BRE at BOU
|M
|11.95
|8.17
|19
|9
|45
|8
|Thierno Barry
|EVE v. BRN
|F
|11.80
|7.38
|20
|11
|19
|13
|Cole Palmer
|CHE at AVL
|M
|11.79
|8.34
|21
|10
|18
|5
|Matheus Cunha
|MUN at NEW
|F
|11.39
|8.38
|22
|11
|89
|15
|Omar Marmoush
|MCI v. NFO
|F
|11.26
|6.70
|23
|12
|106
|18
|Raul Jimenez
|FUL v. WHU
|F
|11.14
|6.44
|24
|12
|36
|25
|Jarrod Bowen
|WHU at FUL
|M
|11.13
|7.48
|25
|1
|14
|1
|James Tarkowski
|EVE v. BRN
|D
|11.10
|8.64
|26
|13
|54
|39
|Anthony Gordon
|NEW v. MUN
|M
|11.10
|7.22
|27
|2
|78
|10
|Rayan Ait-Nouri
|MCI v. NFO
|D
|11.08
|6.85
|28
|14
|17
|12
|Mikkel Damsgaard
|BRE at BOU
|M
|11.05
|8.42
|29
|15
|24
|17
|Enzo Fernandez
|CHE at AVL
|M
|11.00
|8.09
|30
|16
|86
|64
|Phil Foden
|MCI v. NFO
|M
|10.90
|6.76
|31
|13
|43
|7
|Ismaila Sarr
|CRY at TOT
|F
|10.85
|7.40
|32
|3
|30
|4
|Gabriel Gudmundsson
|LEE v. SUN
|D
|10.76
|7.64
|33
|17
|55
|40
|Emiliano Buendia
|AVL v. CHE
|M
|10.75
|7.18
|34
|14
|130
|22
|Dominic Solanke
|TOT v. CRY
|F
|10.66
|5.95
|35
|18
|47
|34
|Gabriel Martinelli
|ARS at BHA
|M
|10.64
|7.35
|36
|15
|107
|19
|Morgan Rogers
|AVL v. CHE
|F
|10.62
|6.43
|37
|19
|10
|9
|Oscar Bobb
|FUL v. WHU
|M
|10.62
|8.97
|38
|20
|53
|38
|Mateus Mane
|WOL v. LIV
|M
|10.54
|7.22
|39
|16
|108
|20
|Joao Pedro
|CHE at AVL
|F
|10.52
|6.42
|40
|21
|15
|11
|James Garner
|EVE v. BRN
|M
|10.47
|8.62
|41
|4
|52
|7
|Daniel Munoz
|CRY at TOT
|D
|10.42
|7.23
|42
|22
|20
|14
|Rodri
|MCI v. NFO
|M
|10.32
|8.25
|43
|23
|28
|20
|Enzo Le Fee
|SUN at LEE
|M
|10.28
|7.67
|44
|17
|66
|9
|Rayan
|BOU v. BRE
|F
|10.26
|6.98
|45
|18
|77
|12
|Noni Madueke
|ARS at BHA
|F
|10.25
|6.85
|46
|19
|155
|29
|Junior Kroupi
|BOU v. BRE
|F
|10.12
|5.39
|47
|24
|39
|28
|Kaoru Mitoma
|BHA v. ARS
|M
|10.03
|7.43
|48
|20
|126
|21
|Jorgen Strand Larsen
|CRY at TOT
|F
|9.96
|6.03
|49
|5
|22
|2
|Malick Thiaw
|NEW v. MUN
|D
|9.93
|8.13
|50
|21
|150
|26
|Ollie Watkins
|AVL v. CHE
|F
|9.90
|5.52
|51
|25
|27
|19
|Alex Iwobi
|FUL v. WHU
|M
|9.88
|7.80
|52
|26
|83
|61
|Emile Smith Rowe
|FUL v. WHU
|M
|9.82
|6.81
|53
|22
|88
|14
|Samuel Chukwueze
|FUL v. WHU
|F
|9.81
|6.70
|54
|27
|33
|22
|Xavi Simons
|TOT v. CRY
|M
|9.65
|7.52
|55
|6
|113
|19
|Milos Kerkez
|LIV at WOL
|D
|9.64
|6.30
|56
|7
|144
|36
|Marc Guehi
|MCI v. NFO
|D
|9.62
|5.75
|57
|28
|70
|52
|Marcus Tavernier
|BOU v. BRE
|M
|9.58
|6.95
|58
|8
|135
|29
|Jurrien Timber
|ARS at BHA
|D
|9.53
|5.88
|59
|29
|9
|8
|Casemiro
|MUN at NEW
|M
|9.50
|9.02
|60
|9
|26
|3
|Sven Botman
|NEW v. MUN
|D
|9.46
|7.91
|61
|10
|96
|12
|Jake O'Brien
|EVE v. BRN
|D
|9.44
|6.58
|62
|23
|145
|24
|Viktor Gyokeres
|ARS at BHA
|F
|9.36
|5.74
|63
|11
|102
|15
|Virgil van Dijk
|LIV at WOL
|D
|9.34
|6.49
|64
|12
|32
|5
|Daniel Ballard
|SUN at LEE
|D
|9.30
|7.58
|65
|30
|50
|36
|Diego Gomez
|BHA v. ARS
|M
|9.29
|7.32
|66
|31
|94
|68
|Alejandro Garnacho
|CHE at AVL
|M
|9.26
|6.61
|67
|32
|84
|62
|Yeremy Pino
|CRY at TOT
|M
|9.23
|6.80
|68
|13
|101
|14
|Vitaliy Mykolenko
|EVE v. BRN
|D
|9.21
|6.54
|69
|14
|49
|6
|Marcos Senesi
|BOU v. BRE
|D
|9.11
|7.33
|70
|33
|51
|37
|Omari Hutchinson
|NFO at MCI
|M
|9.07
|7.25
|71
|15
|153
|41
|Gabriel
|ARS at BHA
|D
|9.05
|5.44
|72
|34
|134
|84
|Zian Flemming
|BRN at EVE
|M
|9.04
|5.89
|73
|24
|154
|28
|Yoane Wissa
|NEW v. MUN
|F
|9.03
|5.39
|74
|16
|109
|16
|James Justin
|LEE v. SUN
|D
|8.98
|6.39
|75
|17
|122
|22
|Jaka Bijol
|LEE v. SUN
|D
|8.93
|6.09
|76
|18
|92
|11
|Pascal Struijk
|LEE v. SUN
|D
|8.90
|6.64
|77
|35
|38
|27
|Alexis Mac Allister
|LIV at WOL
|M
|8.87
|7.46
|78
|36
|82
|60
|Pape Sarr
|TOT v. CRY
|M
|8.79
|6.82
|79
|19
|76
|9
|Lewis Hall
|NEW v. MUN
|D
|8.75
|6.85
|80
|20
|111
|18
|Jarrad Branthwaite
|EVE v. BRN
|D
|8.73
|6.35
|81
|37
|85
|63
|Amine Adli
|BOU v. BRE
|M
|8.72
|6.80
|82
|21
|137
|31
|Reece James
|CHE at AVL
|D
|8.68
|5.88
|83
|22
|124
|24
|Ibrahima Konate
|LIV at WOL
|D
|8.67
|6.03
|84
|23
|57
|8
|James Hill
|BOU v. BRE
|D
|8.67
|7.13
|85
|25
|95
|16
|Jaidon Anthony
|BRN at EVE
|F
|8.64
|6.59
|86
|38
|44
|32
|Ryan Sessegnon
|FUL v. WHU
|M
|8.64
|7.40
|87
|26
|151
|27
|Benjamin Sesko
|MUN at NEW
|F
|8.64
|5.50
|88
|24
|169
|52
|Jeremie Frimpong
|LIV at WOL
|D
|8.62
|4.96
|89
|25
|110
|17
|Pedro Porro
|TOT v. CRY
|D
|8.59
|6.38
|90
|39
|48
|35
|Mateus Fernandes
|WHU at FUL
|M
|8.55
|7.35
|91
|26
|132
|27
|Ethan Ampadu
|LEE v. SUN
|D
|8.55
|5.93
|92
|40
|46
|33
|Harrison Armstrong
|EVE v. BRN
|M
|8.55
|7.37
|93
|41
|58
|42
|Martin Zubimendi
|ARS at BHA
|M
|8.42
|7.13
|94
|27
|156
|42
|Riccardo Calafiori
|ARS at BHA
|D
|8.39
|5.38
|95
|42
|23
|16
|Joe Willock
|NEW v. MUN
|M
|8.34
|8.10
|96
|27
|97
|17
|Callum Hudson-Odoi
|NFO at MCI
|F
|8.29
|6.55
|97
|43
|41
|30
|Joelinton
|NEW v. MUN
|M
|8.29
|7.41
|98
|28
|149
|25
|Richarlison
|TOT v. CRY
|F
|8.28
|5.54
|99
|44
|63
|47
|Granit Xhaka
|SUN at LEE
|M
|8.26
|7.02
|100
|28
|99
|13
|Harry Maguire
|MUN at NEW
|D
|8.25
|6.55
|101
|45
|60
|44
|Tomas Soucek
|WHU at FUL
|M
|8.22
|7.07
|102
|29
|116
|20
|Kenny Tete
|FUL v. WHU
|D
|8.21
|6.23
|103
|46
|69
|51
|Crysencio Summerville
|WHU at FUL
|M
|8.18
|6.95
|104
|47
|29
|21
|Adam Wharton
|CRY at TOT
|M
|8.14
|7.65
|105
|48
|42
|31
|Pascal Gross
|BHA v. ARS
|M
|8.14
|7.40
|106
|30
|133
|28
|Aaron Wan-Bissaka
|WHU at FUL
|D
|8.12
|5.91
|107
|49
|67
|50
|Jean-Ricner Bellegarde
|WOL v. LIV
|M
|8.12
|6.98
|108
|50
|35
|24
|Sandro Tonali
|NEW v. MUN
|M
|8.12
|7.48
|109
|51
|64
|48
|Bernardo Silva
|MCI v. NFO
|M
|8.10
|7.01
|110
|29
|139
|23
|Lyle Foster
|BRN at EVE
|F
|8.09
|5.82
|111
|31
|129
|25
|Kieran Trippier
|NEW v. MUN
|D
|8.07
|5.96
|112
|52
|100
|70
|Conor Gallagher
|TOT v. CRY
|M
|8.06
|6.54
|113
|53
|62
|46
|Matheus Nunes
|MCI v. NFO
|M
|8.06
|7.03
|114
|54
|37
|26
|Alex Scott
|BOU v. BRE
|M
|8.00
|7.48
|115
|32
|158
|44
|Jayden Bogle
|LEE v. SUN
|D
|7.98
|5.25
|116
|33
|152
|40
|Tyrick Mitchell
|CRY at TOT
|D
|7.93
|5.49
|117
|30
|167
|31
|Taty Castellanos
|WHU at FUL
|F
|7.90
|4.96
|118
|55
|73
|54
|Ryan Gravenberch
|LIV at WOL
|M
|7.86
|6.92
|119
|34
|147
|38
|Adrien Truffert
|BOU v. BRE
|D
|7.79
|5.58
|120
|56
|34
|23
|Kobbie Mainoo
|MUN at NEW
|M
|7.78
|7.51
|121
|35
|136
|30
|Diogo Dalot
|MUN at NEW
|D
|7.75
|5.88
|122
|57
|61
|45
|Amadou Onana
|AVL v. CHE
|M
|7.75
|7.06
|123
|58
|120
|79
|Morgan Gibbs-White
|NFO at MCI
|M
|7.74
|6.12
|124
|59
|74
|55
|Idrissa Gueye
|EVE v. BRN
|M
|7.69
|6.92
|125
|36
|165
|50
|Ruben Dias
|MCI v. NFO
|D
|7.67
|5.05
|126
|60
|75
|56
|James Ward-Prowse
|BRN at EVE
|M
|7.67
|6.90
|127
|31
|163
|30
|Georginio Rutter
|BHA v. ARS
|F
|7.59
|5.08
|128
|61
|118
|78
|Habib Diarra
|SUN at LEE
|M
|7.58
|6.19
|129
|32
|174
|35
|Eliezer Mayenda
|SUN at LEE
|F
|7.57
|4.86
|130
|37
|119
|21
|Joachim Andersen
|FUL v. WHU
|D
|7.52
|6.16
|131
|62
|81
|59
|Joao Palhinha
|TOT v. CRY
|M
|7.46
|6.83
|132
|63
|56
|41
|Moises Caicedo
|CHE at AVL
|M
|7.45
|7.16
|133
|64
|72
|53
|Tyler Adams
|BOU v. BRE
|M
|7.41
|6.92
|134
|65
|40
|29
|Douglas Luiz
|AVL v. CHE
|M
|7.39
|7.42
|135
|66
|128
|83
|Bertrand Traore
|SUN at LEE
|M
|7.35
|6.01
|136
|38
|160
|46
|Ian Maatsen
|AVL v. CHE
|D
|7.34
|5.19
|137
|39
|131
|26
|Chris Richards
|CRY at TOT
|D
|7.29
|5.95
|138
|40
|140
|33
|Omar Alderete
|SUN at LEE
|D
|7.24
|5.81
|139
|67
|93
|67
|Ilia Gruev
|LEE v. SUN
|M
|7.23
|6.62
|140
|33
|168
|32
|Tolu Arokodare
|WOL v. LIV
|F
|7.19
|4.96
|141
|34
|172
|34
|Adam Armstrong
|WOL v. LIV
|F
|7.14
|4.94
|142
|68
|112
|74
|El Hadji Malick Diouf
|WHU at FUL
|M
|7.12
|6.32
|143
|69
|143
|85
|Jack Hinshelwood
|BHA v. ARS
|M
|7.09
|5.76
|144
|70
|125
|81
|Jordan Henderson
|BRE at BOU
|M
|7.05
|6.03
|145
|41
|184
|63
|William Saliba
|ARS at BHA
|D
|7.05
|4.46
|146
|42
|123
|23
|Michael Kayode
|BRE at BOU
|D
|7.05
|6.04
|147
|71
|79
|57
|Daichi Kamada
|CRY at TOT
|M
|6.98
|6.85
|148
|72
|59
|43
|Elliot Anderson
|NFO at MCI
|M
|6.96
|7.09
|149
|73
|91
|66
|Carlos Baleba
|BHA v. ARS
|M
|6.90
|6.68
|150
|74
|90
|65
|Soungoutou Magassa
|WHU at FUL
|M
|6.89
|6.68
|151
|43
|142
|35
|Sepp van den Berg
|BRE at BOU
|D
|6.84
|5.77
|152
|44
|166
|51
|Micky van de Ven
|TOT v. CRY
|D
|6.81
|4.98
|153
|75
|117
|77
|Lesley Ugochukwu
|BRN at EVE
|M
|6.80
|6.20
|154
|45
|138
|32
|Konstantinos Mavropanos
|WHU at FUL
|D
|6.75
|5.84
|155
|46
|175
|54
|Malo Gusto
|CHE at AVL
|D
|6.74
|4.83
|156
|47
|141
|34
|Radu Dragusin
|TOT v. CRY
|D
|6.74
|5.77
|157
|76
|103
|71
|Yehor Yarmolyuk
|BRE at BOU
|M
|6.68
|6.48
|158
|77
|80
|58
|Joao Gomes
|WOL v. LIV
|M
|6.66
|6.83
|159
|35
|170
|33
|Leon Bailey
|AVL v. CHE
|F
|6.63
|4.95
|160
|48
|148
|39
|Wesley Fofana
|CHE at AVL
|D
|6.63
|5.56
|161
|78
|98
|69
|Sander Berge
|FUL v. WHU
|M
|6.60
|6.55
|162
|1
|171
|1
|Nick Pope
|NEW v. MUN
|G
|6.54
|4.94
|163
|49
|157
|43
|Jan Paul van Hecke
|BHA v. ARS
|D
|6.45
|5.35
|164
|79
|105
|73
|Archie Gray
|TOT v. CRY
|M
|6.45
|6.46
|165
|80
|104
|72
|Ferdi Kadioglu
|BHA v. ARS
|M
|6.40
|6.46
|166
|50
|173
|53
|Chadi Riad
|CRY at TOT
|D
|6.37
|4.93
|167
|81
|115
|76
|Ibrahim Sangare
|NFO at MCI
|M
|6.36
|6.23
|168
|51
|177
|56
|Trevoh Chalobah
|CHE at AVL
|D
|6.34
|4.70
|169
|82
|65
|49
|Andrey Santos
|CHE at AVL
|M
|6.33
|6.99
|170
|52
|162
|48
|Kristoffer Ajer
|BRE at BOU
|D
|6.32
|5.11
|171
|2
|207
|9
|Alisson
|LIV at WOL
|G
|6.26
|3.20
|172
|53
|159
|45
|Maxime Esteve
|BRN at EVE
|D
|6.24
|5.21
|173
|54
|179
|58
|Calvin Bassey
|FUL v. WHU
|D
|6.23
|4.61
|174
|55
|188
|67
|Matty Cash
|AVL v. CHE
|D
|6.11
|4.24
|175
|56
|161
|47
|Axel Disasi
|WHU at FUL
|D
|6.10
|5.14
|176
|57
|164
|49
|Trai Hume
|SUN at LEE
|D
|6.10
|5.06
|177
|58
|176
|55
|Luke Shaw
|MUN at NEW
|D
|5.99
|4.73
|178
|59
|181
|60
|Jaydee Canvot
|CRY at TOT
|D
|5.98
|4.53
|179
|36
|192
|36
|Igor Jesus
|NFO at MCI
|F
|5.96
|3.86
|180
|83
|127
|82
|Noah Sadiki
|SUN at LEE
|M
|5.91
|6.02
|181
|84
|121
|80
|Hannibal
|BRN at EVE
|M
|5.83
|6.10
|182
|3
|190
|2
|Guglielmo Vicario
|TOT v. CRY
|G
|5.82
|3.95
|183
|4
|209
|11
|Jordan Pickford
|EVE v. BRN
|G
|5.81
|3.06
|184
|85
|114
|75
|Christian Norgaard
|ARS at BHA
|M
|5.73
|6.25
|185
|60
|178
|57
|Joe Worrall
|BRN at EVE
|D
|5.72
|4.69
|186
|61
|180
|59
|Leny Yoro
|MUN at NEW
|D
|5.72
|4.57
|187
|62
|187
|66
|Hugo Bueno
|WOL v. LIV
|D
|5.69
|4.37
|188
|5
|215
|16
|David Raya
|ARS at BHA
|G
|5.69
|2.71
|189
|6
|213
|14
|Karl Darlow
|LEE v. SUN
|G
|5.64
|2.90
|190
|63
|182
|61
|Alex Jimenez
|BOU v. BRE
|D
|5.38
|4.49
|191
|64
|146
|37
|Yerson Mosquera
|WOL v. LIV
|D
|5.35
|5.65
|192
|65
|186
|65
|Santi Bueno
|WOL v. LIV
|D
|5.11
|4.38
|193
|66
|200
|73
|Lutsharel Geertruida
|SUN at LEE
|D
|5.09
|3.64
|194
|67
|189
|68
|Rico Henry
|BRE at BOU
|D
|5.07
|4.03
|195
|68
|183
|62
|Lewis Dunk
|BHA v. ARS
|D
|5.05
|4.47
|196
|7
|219
|19
|Gianluigi Donnarumma
|MCI v. NFO
|G
|5.03
|2.12
|197
|8
|193
|4
|Bart Verbruggen
|BHA v. ARS
|G
|4.97
|3.85
|198
|9
|198
|6
|Robin Roefs
|SUN at LEE
|G
|4.94
|3.69
|199
|10
|211
|12
|Bernd Leno
|FUL v. WHU
|G
|4.94
|2.97
|200
|69
|196
|71
|Jackson Tchatchoua
|WOL v. LIV
|D
|4.90
|3.77
|201
|70
|203
|76
|Pau Torres
|AVL v. CHE
|D
|4.90
|3.47
|202
|11
|191
|3
|Martin Dubravka
|BRN at EVE
|G
|4.89
|3.89
|203
|12
|208
|10
|Senne Lammens
|MUN at NEW
|G
|4.74
|3.18
|204
|71
|194
|69
|Joel Veltman
|BHA v. ARS
|D
|4.68
|3.79
|205
|13
|204
|7
|Emiliano Martinez
|AVL v. CHE
|G
|4.66
|3.29
|206
|72
|206
|77
|Ezri Konsa
|AVL v. CHE
|D
|4.65
|3.23
|207
|73
|185
|64
|Toti Gomes
|WOL v. LIV
|D
|4.61
|4.45
|208
|14
|212
|13
|Dean Henderson
|CRY at TOT
|G
|4.49
|2.93
|209
|74
|201
|74
|Lucas Pires
|BRN at EVE
|D
|4.38
|3.57
|210
|15
|214
|15
|Mads Hermansen
|WHU at FUL
|G
|4.31
|2.77
|211
|75
|202
|75
|Bashir Humphreys
|BRN at EVE
|D
|4.28
|3.55
|212
|16
|197
|5
|Matz Sels
|NFO at MCI
|G
|4.26
|3.74
|213
|76
|199
|72
|Neco Williams
|NFO at MCI
|D
|4.20
|3.65
|214
|17
|216
|17
|Djordje Petrovic
|BOU v. BRE
|G
|4.20
|2.61
|215
|77
|195
|70
|Murillo
|NFO at MCI
|D
|4.15
|3.79
|216
|18
|217
|18
|Robert Sanchez
|CHE at AVL
|G
|3.99
|2.44
|217
|19
|205
|8
|Jose Sa
|WOL v. LIV
|G
|3.94
|3.28
|218
|78
|210
|78
|Nikola Milenkovic
|NFO at MCI
|D
|3.76
|3.02
|219
|20
|220
|20
|Caoimhin Kelleher
|BRE at BOU
|G
|3.58
|1.93
|220
|79
|218
|79
|Ola Aina
|NFO at MCI
|D
|2.96
|2.36