Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 30

Fantrax & Sleeper fantasy soccer rankings for Gameweek 30. Updated player projections, top starts, sits and waiver wire options for every position.
March 9, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Welcome to RotoWire's Gameweek 30 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games. 

The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.

PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 30 FIXTURES (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax  & Sleeper Premier League: Gameweek 30 Cheat Sheet

GW30 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1111Bukayo SakaARS v. EVEM16.9411.72
2141Mohamed SalahLIV v. TOTF15.8610.15
3222Bruno FernandesMUN v. AVLM15.3410.48
42194Antoine SemenyoMCI at WHUF14.598.33
5333Dominik SzoboszlaiLIV v. TOTM14.2710.25
6476Cole PalmerCHE v. NEWM13.989.46
7565Rayan CherkiMCI at WHUM13.719.78
834611Hugo EkitikeLIV v. TOTF13.697.38
946213Igor ThiagoBRE v. WOLF13.527.07
10654Marcus TavernierBOU at BRNM13.4010.07
11798Florian WirtzLIV v. TOTM13.339.27
1258818Erling HaalandMCI at WHUF13.196.57
136348Dango OuattaraBRE v. WOLF12.917.72
1481210Eberechi EzeARS v. EVEM12.878.73
157112RayanBOU at BRNF12.678.75
1691815Kevin SchadeBRE v. WOLM12.628.34
178409Junior KroupiBOU at BRNF11.967.63
189153Pedro NetoCHE v. NEWF11.828.47
19101714Enzo FernandezCHE v. NEWM11.738.44
20104410Ismaila SarrCRY v. LEEF11.697.49
21113524Harry WilsonFUL at NFOM11.637.69
221287Anton StachLEE at CRYM11.609.30
23116714Joao PedroCHE v. NEWF11.596.94
2417413Jurrien TimberARS v. EVED11.476.83
2512205Callum Hudson-OdoiNFO v. FULF11.418.28
26139219Dominic Calvert-LewinLEE at CRYF11.416.49
2714236Matheus CunhaMUN v. AVLF11.358.19
28133827Morgan Gibbs-WhiteNFO v. FULM11.307.65
29141412Mikkel DamsgaardBRE v. WOLM11.298.48
30152719Brenden AaronsonLEE at CRYM11.258.04
3128918GabrielARS v. EVED11.196.52
32161311Declan RiceARS v. EVEM11.068.72
33159820Jorgen Strand LarsenCRY v. LEEF11.016.41
34168617EvanilsonBOU at BRNF11.006.58
3517317Bryan MbeumoMUN v. AVLF10.997.79
36175539Mateus ManeWOL at BREM10.987.19
37183222Kaoru MitomaBHA at SUNM10.697.77
383252Marcos SenesiBOU at BRND10.658.07
39196343Leandro TrossardARS v. EVEM10.597.00
404597Piero HincapieARS v. EVED10.497.11
41202116Diego GomezBHA at SUNM10.348.27
4257614Reece JamesCHE v. NEWD10.346.80
436241James HillBOU at BRND10.328.07
4477312Milos KerkezLIV v. TOTD10.316.84
45812216Jeremie FrimpongLIV v. TOTD10.276.03
461813324Danny WelbeckBHA at SUNF10.215.78
471910821Raul JimenezFUL at NFOF10.056.26
489648Virgil van DijkLIV v. TOTD10.037.00
49214129Enzo Le FeeSUN v. BHAM10.007.58
50208015Morgan RogersAVL at MUNF9.986.74
512112523Viktor GyokeresARS v. EVEF9.905.97
52222820RodriMCI at WHUM9.887.93
5310659Adrien TruffertBOU at BRND9.847.00
54239960Harvey BarnesNEW at CHEM9.826.41
552411266Zian FlemmingBRN v. BOUM9.806.18
5625109CasemiroMUN v. AVLM9.809.08
57269156Jarrod BowenWHU v. MCIM9.786.50
5811303Daniel BallardSUN v. BHAD9.707.84
59226012Jaidon AnthonyBRN v. BOUF9.687.10
6012545Harry MaguireMUN v. AVLD9.667.23
61272618Alexis Mac AllisterLIV v. TOTM9.668.06
62136810Nathan CollinsBRE v. WOLD9.666.92
63286644Emiliano BuendiaAVL at MUNM9.666.96
641411526Rayan Ait-NouriMCI at WHUD9.656.17
652914382Anthony GordonNEW at CHEM9.515.56
661510122Neco WilliamsNFO v. FULD9.456.36
67168717Ibrahima KonateLIV v. TOTD9.386.57
68301613Alex ScottBOU at BRNM9.378.46
6917576Maxence LacroixCRY v. LEED9.347.11
70312217Oscar BobbFUL at NFOM9.338.19
711812128Tyrick MitchellCRY v. LEED9.336.05
7219524Chris RichardsCRY v. LEED9.327.27
73323928Alex IwobiFUL at NFOM9.277.63
74338151Emile Smith RoweFUL at NFOM9.276.73
75347548Jean-Ricner BellegardeWOL at BREM9.176.82
76209620Diogo DalotMUN v. AVLD9.126.46
772314525Ollie WatkinsAVL at MUNF9.025.51
78354331Martin ZubimendiARS v. EVEM9.017.52
79216911Michael KayodeBRE v. WOLD9.016.89
802415527Benjamin SeskoMUN v. AVLF8.945.32
812214839William SalibaARS v. EVED8.915.40
822515929Dominic SolankeTOT at LIVF8.915.20
832616632Igor JesusNFO v. FULF8.874.92
84278416Anthony ElangaNEW at CHEF8.806.68
85363323Elliot AndersonNFO v. FULM8.807.76
86372921Pascal GrossBHA at SUNM8.767.90
873810261Jack HinshelwoodBHA at SUNM8.736.34
88239419Sepp van den BergBRE v. WOLD8.616.47
89393726Tyler AdamsBOU at BRNM8.577.66
90404230Adam WhartonCRY v. LEEM8.557.54
91417247Nico O'ReillyMCI at WHUM8.536.85
922416048Nathaniel ClyneCRY v. LEED8.465.20
93424733Ryan GravenberchLIV v. TOTM8.427.36
94434935James MilnerBHA at SUNM8.417.31
95445338James Ward-ProwseBRN v. BOUM8.377.24
962510423Gabriel GudmundssonLEE at CRYD8.356.33
972815728Evann GuessandCRY v. LEEF8.315.23
98459759Iliman NdiayeEVE at ARSM8.286.46
99465137Granit XhakaSUN v. BHAM8.277.27
100473625Moises CaicedoCHE v. NEWM8.247.68
101267815Wesley FofanaCHE v. NEWD8.246.79
1022713633Kristoffer AjerBRE v. WOLD8.245.74
1032816349Marc GuehiMCI at WHUD8.164.98
104487146Mathias JensenBRE v. WOLM8.136.87
1052910724Jair CunhaNFO v. FULD8.086.29
106496142Ryan SessegnonFUL at NFOM8.087.09
1073016450Ola AinaNFO v. FULD8.084.94
1082914626Lyle FosterBRN v. BOUF8.035.49
1093111627MurilloNFO v. FULD8.026.15
1103214437Malo GustoCHE v. NEWD8.015.55
1113314136Marc CucurellaCHE v. NEWD7.995.63
112508554Ibrahim SangareNFO v. FULM7.986.60
1133412730Chadi RiadCRY v. LEED7.965.90
1143510021Omar AldereteSUN v. BHAD7.906.38
1153613431Trevoh ChalobahCHE v. NEWD7.905.77
1163011022Randal Kolo MuaniTOT at LIVF7.886.21
1173713532Jan Paul van HeckeBHA at SUND7.865.75
1185112474Kiernan Dewsbury-HallEVE at ARSM7.845.97
119527045Matheus NunesMCI at WHUM7.836.88
1203814738Nikola MilenkovicNFO v. FULD7.825.43
121537950Bernardo SilvaMCI at WHUM7.806.74
122544834Kobbie MainooMUN v. AVLM7.737.35
123558353Lesley UgochukwuBRN v. BOUM7.656.71
124565036Mats WiefferBHA at SUNM7.647.31
125575640James GarnerEVE at ARSM7.627.14
126588252Mateus FernandesWHU v. MCIM7.586.72
127595841Amadou OnanaAVL at MUNM7.487.11
1286010563Habib DiarraSUN v. BHAM7.476.32
1293913834Alex JimenezBOU at BRND7.425.73
1306111870Jordan HendersonBRE v. WOLM7.336.09
131627749Daichi KamadaCRY v. LEEM7.336.80
1324015041Luke ShawMUN v. AVLD7.325.39
133639055Tomas SoucekWHU v. MCIM7.246.51
1344115142Joe RodonLEE at CRYD7.165.38
1356411367Crysencio SummervilleWHU v. MCIM7.166.18
1364215646Leny YoroMUN v. AVLD7.135.32
1376513278Xavi SimonsTOT at LIVM7.135.83
138664532Douglas LuizAVL at MUNM7.047.48
1393116231BetoEVE at ARSF7.034.98
1403217434Eliezer MayendaSUN v. BHAF7.014.40
1414313935Pascal StruijkLEE at CRYD6.975.73
1424412629Maxime EsteveBRN v. BOUD6.925.97
1433317133Nick WoltemadeNEW at CHEF6.914.60
1444514940James JustinLEE at CRYD6.865.39
1454610925James TarkowskiEVE at ARSD6.796.24
14611291Martin DubravkaBRN v. BOUG6.785.89
1473418336Taty CastellanosWHU v. MCIF6.784.22
1483519937Adam ArmstrongWOL at BREF6.763.80
149679558HannibalBRN v. BOUM6.766.47
1504715344Kenny TeteFUL at NFOD6.755.37
1516812875Pape SarrTOT at LIVM6.745.90
1526914281Dwight McNeilEVE at ARSM6.725.62
1537011769JoelintonNEW at CHEM6.626.12
154719357Ferdi KadiogluBHA at SUNM6.566.48
1554815847Malick ThiawNEW at CHED6.545.21
1567211468Ilia GruevLEE at CRYM6.536.17
1577311165Sandro TonaliNEW at CHEM6.536.19
1583617535Nilson AnguloSUN v. BHAF6.494.35
1594917658Ruben DiasMCI at WHUD6.414.34
160221414David RayaARS v. EVEG6.402.29
1617413177El Hadji Malick DioufWHU v. MCIM6.385.86
1627512373Archie GrayTOT at LIVM6.386.01
1635016853Ian MaatsenAVL at MUND6.334.81
1647613779Joao PalhinhaTOT at LIVM6.325.73
1655115445Trai HumeSUN v. BHAD6.305.34
1665216954Lewis HallNEW at CHED6.294.80
1677713076Freddie PottsWHU v. MCIM6.285.88
1685317055Lewis DunkBHA at SUND6.234.74
16931894Dean HendersonCRY v. LEEG6.213.92
1705417759Hugo BuenoWOL at BRED6.144.34
1715515243Joachim AndersenFUL at NFOD6.135.37
1727810362Sander BergeFUL at NFOM6.126.33
1737911971Joao GomesWOL at BREM6.126.08
1743716130Leon BaileyAVL at MUNF6.115.02
1755617256Ethan AmpaduLEE at CRYD6.074.60
1768010664Noah SadikiSUN v. BHAM5.976.32
1775718667Kieran TrippierNEW at CHED5.854.14
1788112072Idrissa GueyeEVE at ARSM5.846.06
1795818062Aaron Wan-BissakaWHU v. MCID5.814.28
1805916752Dan BurnNEW at CHED5.664.81
1816018465Lutsharel GeertruidaSUN v. BHAD5.624.17
182421212AlissonLIV v. TOTG5.622.45
1836119774Jayden BogleLEE at CRYD5.613.81
18451883Melker EllborgSUN v. BHAG5.594.06
1858214080AndreWOL at BREM5.545.70
1866217961Pedro PorroTOT at LIVD5.474.30
1876319370Jackson TchatchouaWOL at BRED5.443.88
18862037Matz SelsNFO v. FULG5.433.44
189721111Caoimhin KelleherBRE v. WOLG5.382.51
19082099Senne LammensMUN v. AVLG5.252.84
1916417357Bashir HumphreysBRN v. BOUD5.154.56
1926517860Tyrone MingsAVL at MUND5.154.31
1936619269Matty CashAVL at MUND5.073.88
19491872Emiliano MartinezAVL at MUNG5.034.08
1956716551Yerson MosqueraWOL at BRED4.894.93
1966819471Santi BuenoWOL at BRED4.873.87
1976919572Calvin BasseyFUL at NFOD4.843.86
1987018163Jarrad BranthwaiteEVE at ARSD4.814.26
1997118566Cristian RomeroTOT at LIVD4.764.16
2007220075Kyle WalkerBRN v. BOUD4.703.80
201101915Guglielmo VicarioTOT at LIVG4.613.89
202111986Jordan PickfordEVE at ARSG4.583.80
2037318264Kevin DansoTOT at LIVD4.574.23
2047419673Lucas PiresBRN v. BOUD4.563.81
2051221616Djordje PetrovicBOU at BRNG4.432.09
2067520176Ladislav KrejciWOL at BRED4.413.55
2071321010Karl DarlowLEE at CRYG4.372.77
2081421818Bart VerbruggenBHA at SUNG4.221.94
2097619068Axel DisasiWHU v. MCID4.183.89
2107720277Vitaliy MykolenkoEVE at ARSD4.143.46
2117820478Jake O'BrienEVE at ARSD4.033.25
2127920780SouzaTOT at LIVD4.032.90
2131521919Filip JorgensenCHE v. NEWG3.991.85
2148020881Ezri KonsaAVL at MUND3.892.85
2151622020Gianluigi DonnarummaMCI at WHUG3.841.68
216172068Mads HermansenWHU v. MCIG3.812.92
2178120579Jean-Clair TodiboWHU v. MCID3.523.06
2181821313Aaron RamsdaleNEW at CHEG3.392.39
2191921717Bernd LenoFUL at NFOG3.362.01
2202021515Jose SaWOL at BREG3.202.25

More Fantasy Premier League Tips for Gameweek 30

Fantrax & Sleeper GW30 Rankings

Premier League GW30 Injury News

Premier League GW30 Predicted Lineups

Premier League GW30 Best Upcoming Fixtures

Premier League GW30 Fantrax & Sleeper Waiver Wire Pickup

Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
