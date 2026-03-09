Welcome to RotoWire's Gameweek 30 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games.
The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.
PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 30 FIXTURES (ET)
- 11:00 am: Burnley vs. AFC Bournemouth
- 11:00 am: Sunderland vs. Brighton & Hove Albion
- 1:30 pm: Arsenal vs. Everton
- 1:30 pm: Chelsea vs. Newcastle United
- 4:00 pm: West Ham United vs. Manchester City
- 10:00 am: Crystal Palace vs. Leeds United
- 10:00 am: Manchester United vs. Aston Villa
- 10:00 am: Nottingham Forest vs. Fulham
- 12:30 pm: Liverpool vs. Tottenham Hotspur
- 4:00 pm: Brentford vs. Wolverhampton
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper Premier League: Gameweek 30 Cheat Sheet
GW30 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|1
|1
|Bukayo Saka
|ARS v. EVE
|M
|16.94
|11.72
|2
|1
|4
|1
|Mohamed Salah
|LIV v. TOT
|F
|15.86
|10.15
|3
|2
|2
|2
|Bruno Fernandes
|MUN v. AVL
|M
|15.34
|10.48
|4
|2
|19
|4
|Antoine Semenyo
|MCI at WHU
|F
|14.59
|8.33
|5
|3
|3
|3
|Dominik Szoboszlai
|LIV v. TOT
|M
|14.27
|10.25
|6
|4
|7
|6
|Cole Palmer
|CHE v. NEW
|M
|13.98
|9.46
|7
|5
|6
|5
|Rayan Cherki
|MCI at WHU
|M
|13.71
|9.78
|8
|3
|46
|11
|Hugo Ekitike
|LIV v. TOT
|F
|13.69
|7.38
|9
|4
|62
|13
|Igor Thiago
|BRE v. WOL
|F
|13.52
|7.07
|10
|6
|5
|4
|Marcus Tavernier
|BOU at BRN
|M
|13.40
|10.07
|11
|7
|9
|8
|Florian Wirtz
|LIV v. TOT
|M
|13.33
|9.27
|12
|5
|88
|18
|Erling Haaland
|MCI at WHU
|F
|13.19
|6.57
|13
|6
|34
|8
|Dango Ouattara
|BRE v. WOL
|F
|12.91
|7.72
|14
|8
|12
|10
|Eberechi Eze
|ARS v. EVE
|M
|12.87
|8.73
|15
|7
|11
|2
|Rayan
|BOU at BRN
|F
|12.67
|8.75
|16
|9
|18
|15
|Kevin Schade
|BRE v. WOL
|M
|12.62
|8.34
|17
|8
|40
|9
|Junior Kroupi
|BOU at BRN
|F
|11.96
|7.63
|18
|9
|15
|3
|Pedro Neto
|CHE v. NEW
|F
|11.82
|8.47
|19
|10
|17
|14
|Enzo Fernandez
|CHE v. NEW
|M
|11.73
|8.44
|20
|10
|44
|10
|Ismaila Sarr
|CRY v. LEE
|F
|11.69
|7.49
|21
|11
|35
|24
|Harry Wilson
|FUL at NFO
|M
|11.63
|7.69
|22
|12
|8
|7
|Anton Stach
|LEE at CRY
|M
|11.60
|9.30
|23
|11
|67
|14
|Joao Pedro
|CHE v. NEW
|F
|11.59
|6.94
|24
|1
|74
|13
|Jurrien Timber
|ARS v. EVE
|D
|11.47
|6.83
|25
|12
|20
|5
|Callum Hudson-Odoi
|NFO v. FUL
|F
|11.41
|8.28
|26
|13
|92
|19
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE at CRY
|F
|11.41
|6.49
|27
|14
|23
|6
|Matheus Cunha
|MUN v. AVL
|F
|11.35
|8.19
|28
|13
|38
|27
|Morgan Gibbs-White
|NFO v. FUL
|M
|11.30
|7.65
|29
|14
|14
|12
|Mikkel Damsgaard
|BRE v. WOL
|M
|11.29
|8.48
|30
|15
|27
|19
|Brenden Aaronson
|LEE at CRY
|M
|11.25
|8.04
|31
|2
|89
|18
|Gabriel
|ARS v. EVE
|D
|11.19
|6.52
|32
|16
|13
|11
|Declan Rice
|ARS v. EVE
|M
|11.06
|8.72
|33
|15
|98
|20
|Jorgen Strand Larsen
|CRY v. LEE
|F
|11.01
|6.41
|34
|16
|86
|17
|Evanilson
|BOU at BRN
|F
|11.00
|6.58
|35
|17
|31
|7
|Bryan Mbeumo
|MUN v. AVL
|F
|10.99
|7.79
|36
|17
|55
|39
|Mateus Mane
|WOL at BRE
|M
|10.98
|7.19
|37
|18
|32
|22
|Kaoru Mitoma
|BHA at SUN
|M
|10.69
|7.77
|38
|3
|25
|2
|Marcos Senesi
|BOU at BRN
|D
|10.65
|8.07
|39
|19
|63
|43
|Leandro Trossard
|ARS v. EVE
|M
|10.59
|7.00
|40
|4
|59
|7
|Piero Hincapie
|ARS v. EVE
|D
|10.49
|7.11
|41
|20
|21
|16
|Diego Gomez
|BHA at SUN
|M
|10.34
|8.27
|42
|5
|76
|14
|Reece James
|CHE v. NEW
|D
|10.34
|6.80
|43
|6
|24
|1
|James Hill
|BOU at BRN
|D
|10.32
|8.07
|44
|7
|73
|12
|Milos Kerkez
|LIV v. TOT
|D
|10.31
|6.84
|45
|8
|122
|16
|Jeremie Frimpong
|LIV v. TOT
|D
|10.27
|6.03
|46
|18
|133
|24
|Danny Welbeck
|BHA at SUN
|F
|10.21
|5.78
|47
|19
|108
|21
|Raul Jimenez
|FUL at NFO
|F
|10.05
|6.26
|48
|9
|64
|8
|Virgil van Dijk
|LIV v. TOT
|D
|10.03
|7.00
|49
|21
|41
|29
|Enzo Le Fee
|SUN v. BHA
|M
|10.00
|7.58
|50
|20
|80
|15
|Morgan Rogers
|AVL at MUN
|F
|9.98
|6.74
|51
|21
|125
|23
|Viktor Gyokeres
|ARS v. EVE
|F
|9.90
|5.97
|52
|22
|28
|20
|Rodri
|MCI at WHU
|M
|9.88
|7.93
|53
|10
|65
|9
|Adrien Truffert
|BOU at BRN
|D
|9.84
|7.00
|54
|23
|99
|60
|Harvey Barnes
|NEW at CHE
|M
|9.82
|6.41
|55
|24
|112
|66
|Zian Flemming
|BRN v. BOU
|M
|9.80
|6.18
|56
|25
|10
|9
|Casemiro
|MUN v. AVL
|M
|9.80
|9.08
|57
|26
|91
|56
|Jarrod Bowen
|WHU v. MCI
|M
|9.78
|6.50
|58
|11
|30
|3
|Daniel Ballard
|SUN v. BHA
|D
|9.70
|7.84
|59
|22
|60
|12
|Jaidon Anthony
|BRN v. BOU
|F
|9.68
|7.10
|60
|12
|54
|5
|Harry Maguire
|MUN v. AVL
|D
|9.66
|7.23
|61
|27
|26
|18
|Alexis Mac Allister
|LIV v. TOT
|M
|9.66
|8.06
|62
|13
|68
|10
|Nathan Collins
|BRE v. WOL
|D
|9.66
|6.92
|63
|28
|66
|44
|Emiliano Buendia
|AVL at MUN
|M
|9.66
|6.96
|64
|14
|115
|26
|Rayan Ait-Nouri
|MCI at WHU
|D
|9.65
|6.17
|65
|29
|143
|82
|Anthony Gordon
|NEW at CHE
|M
|9.51
|5.56
|66
|15
|101
|22
|Neco Williams
|NFO v. FUL
|D
|9.45
|6.36
|67
|16
|87
|17
|Ibrahima Konate
|LIV v. TOT
|D
|9.38
|6.57
|68
|30
|16
|13
|Alex Scott
|BOU at BRN
|M
|9.37
|8.46
|69
|17
|57
|6
|Maxence Lacroix
|CRY v. LEE
|D
|9.34
|7.11
|70
|31
|22
|17
|Oscar Bobb
|FUL at NFO
|M
|9.33
|8.19
|71
|18
|121
|28
|Tyrick Mitchell
|CRY v. LEE
|D
|9.33
|6.05
|72
|19
|52
|4
|Chris Richards
|CRY v. LEE
|D
|9.32
|7.27
|73
|32
|39
|28
|Alex Iwobi
|FUL at NFO
|M
|9.27
|7.63
|74
|33
|81
|51
|Emile Smith Rowe
|FUL at NFO
|M
|9.27
|6.73
|75
|34
|75
|48
|Jean-Ricner Bellegarde
|WOL at BRE
|M
|9.17
|6.82
|76
|20
|96
|20
|Diogo Dalot
|MUN v. AVL
|D
|9.12
|6.46
|77
|23
|145
|25
|Ollie Watkins
|AVL at MUN
|F
|9.02
|5.51
|78
|35
|43
|31
|Martin Zubimendi
|ARS v. EVE
|M
|9.01
|7.52
|79
|21
|69
|11
|Michael Kayode
|BRE v. WOL
|D
|9.01
|6.89
|80
|24
|155
|27
|Benjamin Sesko
|MUN v. AVL
|F
|8.94
|5.32
|81
|22
|148
|39
|William Saliba
|ARS v. EVE
|D
|8.91
|5.40
|82
|25
|159
|29
|Dominic Solanke
|TOT at LIV
|F
|8.91
|5.20
|83
|26
|166
|32
|Igor Jesus
|NFO v. FUL
|F
|8.87
|4.92
|84
|27
|84
|16
|Anthony Elanga
|NEW at CHE
|F
|8.80
|6.68
|85
|36
|33
|23
|Elliot Anderson
|NFO v. FUL
|M
|8.80
|7.76
|86
|37
|29
|21
|Pascal Gross
|BHA at SUN
|M
|8.76
|7.90
|87
|38
|102
|61
|Jack Hinshelwood
|BHA at SUN
|M
|8.73
|6.34
|88
|23
|94
|19
|Sepp van den Berg
|BRE v. WOL
|D
|8.61
|6.47
|89
|39
|37
|26
|Tyler Adams
|BOU at BRN
|M
|8.57
|7.66
|90
|40
|42
|30
|Adam Wharton
|CRY v. LEE
|M
|8.55
|7.54
|91
|41
|72
|47
|Nico O'Reilly
|MCI at WHU
|M
|8.53
|6.85
|92
|24
|160
|48
|Nathaniel Clyne
|CRY v. LEE
|D
|8.46
|5.20
|93
|42
|47
|33
|Ryan Gravenberch
|LIV v. TOT
|M
|8.42
|7.36
|94
|43
|49
|35
|James Milner
|BHA at SUN
|M
|8.41
|7.31
|95
|44
|53
|38
|James Ward-Prowse
|BRN v. BOU
|M
|8.37
|7.24
|96
|25
|104
|23
|Gabriel Gudmundsson
|LEE at CRY
|D
|8.35
|6.33
|97
|28
|157
|28
|Evann Guessand
|CRY v. LEE
|F
|8.31
|5.23
|98
|45
|97
|59
|Iliman Ndiaye
|EVE at ARS
|M
|8.28
|6.46
|99
|46
|51
|37
|Granit Xhaka
|SUN v. BHA
|M
|8.27
|7.27
|100
|47
|36
|25
|Moises Caicedo
|CHE v. NEW
|M
|8.24
|7.68
|101
|26
|78
|15
|Wesley Fofana
|CHE v. NEW
|D
|8.24
|6.79
|102
|27
|136
|33
|Kristoffer Ajer
|BRE v. WOL
|D
|8.24
|5.74
|103
|28
|163
|49
|Marc Guehi
|MCI at WHU
|D
|8.16
|4.98
|104
|48
|71
|46
|Mathias Jensen
|BRE v. WOL
|M
|8.13
|6.87
|105
|29
|107
|24
|Jair Cunha
|NFO v. FUL
|D
|8.08
|6.29
|106
|49
|61
|42
|Ryan Sessegnon
|FUL at NFO
|M
|8.08
|7.09
|107
|30
|164
|50
|Ola Aina
|NFO v. FUL
|D
|8.08
|4.94
|108
|29
|146
|26
|Lyle Foster
|BRN v. BOU
|F
|8.03
|5.49
|109
|31
|116
|27
|Murillo
|NFO v. FUL
|D
|8.02
|6.15
|110
|32
|144
|37
|Malo Gusto
|CHE v. NEW
|D
|8.01
|5.55
|111
|33
|141
|36
|Marc Cucurella
|CHE v. NEW
|D
|7.99
|5.63
|112
|50
|85
|54
|Ibrahim Sangare
|NFO v. FUL
|M
|7.98
|6.60
|113
|34
|127
|30
|Chadi Riad
|CRY v. LEE
|D
|7.96
|5.90
|114
|35
|100
|21
|Omar Alderete
|SUN v. BHA
|D
|7.90
|6.38
|115
|36
|134
|31
|Trevoh Chalobah
|CHE v. NEW
|D
|7.90
|5.77
|116
|30
|110
|22
|Randal Kolo Muani
|TOT at LIV
|F
|7.88
|6.21
|117
|37
|135
|32
|Jan Paul van Hecke
|BHA at SUN
|D
|7.86
|5.75
|118
|51
|124
|74
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE at ARS
|M
|7.84
|5.97
|119
|52
|70
|45
|Matheus Nunes
|MCI at WHU
|M
|7.83
|6.88
|120
|38
|147
|38
|Nikola Milenkovic
|NFO v. FUL
|D
|7.82
|5.43
|121
|53
|79
|50
|Bernardo Silva
|MCI at WHU
|M
|7.80
|6.74
|122
|54
|48
|34
|Kobbie Mainoo
|MUN v. AVL
|M
|7.73
|7.35
|123
|55
|83
|53
|Lesley Ugochukwu
|BRN v. BOU
|M
|7.65
|6.71
|124
|56
|50
|36
|Mats Wieffer
|BHA at SUN
|M
|7.64
|7.31
|125
|57
|56
|40
|James Garner
|EVE at ARS
|M
|7.62
|7.14
|126
|58
|82
|52
|Mateus Fernandes
|WHU v. MCI
|M
|7.58
|6.72
|127
|59
|58
|41
|Amadou Onana
|AVL at MUN
|M
|7.48
|7.11
|128
|60
|105
|63
|Habib Diarra
|SUN v. BHA
|M
|7.47
|6.32
|129
|39
|138
|34
|Alex Jimenez
|BOU at BRN
|D
|7.42
|5.73
|130
|61
|118
|70
|Jordan Henderson
|BRE v. WOL
|M
|7.33
|6.09
|131
|62
|77
|49
|Daichi Kamada
|CRY v. LEE
|M
|7.33
|6.80
|132
|40
|150
|41
|Luke Shaw
|MUN v. AVL
|D
|7.32
|5.39
|133
|63
|90
|55
|Tomas Soucek
|WHU v. MCI
|M
|7.24
|6.51
|134
|41
|151
|42
|Joe Rodon
|LEE at CRY
|D
|7.16
|5.38
|135
|64
|113
|67
|Crysencio Summerville
|WHU v. MCI
|M
|7.16
|6.18
|136
|42
|156
|46
|Leny Yoro
|MUN v. AVL
|D
|7.13
|5.32
|137
|65
|132
|78
|Xavi Simons
|TOT at LIV
|M
|7.13
|5.83
|138
|66
|45
|32
|Douglas Luiz
|AVL at MUN
|M
|7.04
|7.48
|139
|31
|162
|31
|Beto
|EVE at ARS
|F
|7.03
|4.98
|140
|32
|174
|34
|Eliezer Mayenda
|SUN v. BHA
|F
|7.01
|4.40
|141
|43
|139
|35
|Pascal Struijk
|LEE at CRY
|D
|6.97
|5.73
|142
|44
|126
|29
|Maxime Esteve
|BRN v. BOU
|D
|6.92
|5.97
|143
|33
|171
|33
|Nick Woltemade
|NEW at CHE
|F
|6.91
|4.60
|144
|45
|149
|40
|James Justin
|LEE at CRY
|D
|6.86
|5.39
|145
|46
|109
|25
|James Tarkowski
|EVE at ARS
|D
|6.79
|6.24
|146
|1
|129
|1
|Martin Dubravka
|BRN v. BOU
|G
|6.78
|5.89
|147
|34
|183
|36
|Taty Castellanos
|WHU v. MCI
|F
|6.78
|4.22
|148
|35
|199
|37
|Adam Armstrong
|WOL at BRE
|F
|6.76
|3.80
|149
|67
|95
|58
|Hannibal
|BRN v. BOU
|M
|6.76
|6.47
|150
|47
|153
|44
|Kenny Tete
|FUL at NFO
|D
|6.75
|5.37
|151
|68
|128
|75
|Pape Sarr
|TOT at LIV
|M
|6.74
|5.90
|152
|69
|142
|81
|Dwight McNeil
|EVE at ARS
|M
|6.72
|5.62
|153
|70
|117
|69
|Joelinton
|NEW at CHE
|M
|6.62
|6.12
|154
|71
|93
|57
|Ferdi Kadioglu
|BHA at SUN
|M
|6.56
|6.48
|155
|48
|158
|47
|Malick Thiaw
|NEW at CHE
|D
|6.54
|5.21
|156
|72
|114
|68
|Ilia Gruev
|LEE at CRY
|M
|6.53
|6.17
|157
|73
|111
|65
|Sandro Tonali
|NEW at CHE
|M
|6.53
|6.19
|158
|36
|175
|35
|Nilson Angulo
|SUN v. BHA
|F
|6.49
|4.35
|159
|49
|176
|58
|Ruben Dias
|MCI at WHU
|D
|6.41
|4.34
|160
|2
|214
|14
|David Raya
|ARS v. EVE
|G
|6.40
|2.29
|161
|74
|131
|77
|El Hadji Malick Diouf
|WHU v. MCI
|M
|6.38
|5.86
|162
|75
|123
|73
|Archie Gray
|TOT at LIV
|M
|6.38
|6.01
|163
|50
|168
|53
|Ian Maatsen
|AVL at MUN
|D
|6.33
|4.81
|164
|76
|137
|79
|Joao Palhinha
|TOT at LIV
|M
|6.32
|5.73
|165
|51
|154
|45
|Trai Hume
|SUN v. BHA
|D
|6.30
|5.34
|166
|52
|169
|54
|Lewis Hall
|NEW at CHE
|D
|6.29
|4.80
|167
|77
|130
|76
|Freddie Potts
|WHU v. MCI
|M
|6.28
|5.88
|168
|53
|170
|55
|Lewis Dunk
|BHA at SUN
|D
|6.23
|4.74
|169
|3
|189
|4
|Dean Henderson
|CRY v. LEE
|G
|6.21
|3.92
|170
|54
|177
|59
|Hugo Bueno
|WOL at BRE
|D
|6.14
|4.34
|171
|55
|152
|43
|Joachim Andersen
|FUL at NFO
|D
|6.13
|5.37
|172
|78
|103
|62
|Sander Berge
|FUL at NFO
|M
|6.12
|6.33
|173
|79
|119
|71
|Joao Gomes
|WOL at BRE
|M
|6.12
|6.08
|174
|37
|161
|30
|Leon Bailey
|AVL at MUN
|F
|6.11
|5.02
|175
|56
|172
|56
|Ethan Ampadu
|LEE at CRY
|D
|6.07
|4.60
|176
|80
|106
|64
|Noah Sadiki
|SUN v. BHA
|M
|5.97
|6.32
|177
|57
|186
|67
|Kieran Trippier
|NEW at CHE
|D
|5.85
|4.14
|178
|81
|120
|72
|Idrissa Gueye
|EVE at ARS
|M
|5.84
|6.06
|179
|58
|180
|62
|Aaron Wan-Bissaka
|WHU v. MCI
|D
|5.81
|4.28
|180
|59
|167
|52
|Dan Burn
|NEW at CHE
|D
|5.66
|4.81
|181
|60
|184
|65
|Lutsharel Geertruida
|SUN v. BHA
|D
|5.62
|4.17
|182
|4
|212
|12
|Alisson
|LIV v. TOT
|G
|5.62
|2.45
|183
|61
|197
|74
|Jayden Bogle
|LEE at CRY
|D
|5.61
|3.81
|184
|5
|188
|3
|Melker Ellborg
|SUN v. BHA
|G
|5.59
|4.06
|185
|82
|140
|80
|Andre
|WOL at BRE
|M
|5.54
|5.70
|186
|62
|179
|61
|Pedro Porro
|TOT at LIV
|D
|5.47
|4.30
|187
|63
|193
|70
|Jackson Tchatchoua
|WOL at BRE
|D
|5.44
|3.88
|188
|6
|203
|7
|Matz Sels
|NFO v. FUL
|G
|5.43
|3.44
|189
|7
|211
|11
|Caoimhin Kelleher
|BRE v. WOL
|G
|5.38
|2.51
|190
|8
|209
|9
|Senne Lammens
|MUN v. AVL
|G
|5.25
|2.84
|191
|64
|173
|57
|Bashir Humphreys
|BRN v. BOU
|D
|5.15
|4.56
|192
|65
|178
|60
|Tyrone Mings
|AVL at MUN
|D
|5.15
|4.31
|193
|66
|192
|69
|Matty Cash
|AVL at MUN
|D
|5.07
|3.88
|194
|9
|187
|2
|Emiliano Martinez
|AVL at MUN
|G
|5.03
|4.08
|195
|67
|165
|51
|Yerson Mosquera
|WOL at BRE
|D
|4.89
|4.93
|196
|68
|194
|71
|Santi Bueno
|WOL at BRE
|D
|4.87
|3.87
|197
|69
|195
|72
|Calvin Bassey
|FUL at NFO
|D
|4.84
|3.86
|198
|70
|181
|63
|Jarrad Branthwaite
|EVE at ARS
|D
|4.81
|4.26
|199
|71
|185
|66
|Cristian Romero
|TOT at LIV
|D
|4.76
|4.16
|200
|72
|200
|75
|Kyle Walker
|BRN v. BOU
|D
|4.70
|3.80
|201
|10
|191
|5
|Guglielmo Vicario
|TOT at LIV
|G
|4.61
|3.89
|202
|11
|198
|6
|Jordan Pickford
|EVE at ARS
|G
|4.58
|3.80
|203
|73
|182
|64
|Kevin Danso
|TOT at LIV
|D
|4.57
|4.23
|204
|74
|196
|73
|Lucas Pires
|BRN v. BOU
|D
|4.56
|3.81
|205
|12
|216
|16
|Djordje Petrovic
|BOU at BRN
|G
|4.43
|2.09
|206
|75
|201
|76
|Ladislav Krejci
|WOL at BRE
|D
|4.41
|3.55
|207
|13
|210
|10
|Karl Darlow
|LEE at CRY
|G
|4.37
|2.77
|208
|14
|218
|18
|Bart Verbruggen
|BHA at SUN
|G
|4.22
|1.94
|209
|76
|190
|68
|Axel Disasi
|WHU v. MCI
|D
|4.18
|3.89
|210
|77
|202
|77
|Vitaliy Mykolenko
|EVE at ARS
|D
|4.14
|3.46
|211
|78
|204
|78
|Jake O'Brien
|EVE at ARS
|D
|4.03
|3.25
|212
|79
|207
|80
|Souza
|TOT at LIV
|D
|4.03
|2.90
|213
|15
|219
|19
|Filip Jorgensen
|CHE v. NEW
|G
|3.99
|1.85
|214
|80
|208
|81
|Ezri Konsa
|AVL at MUN
|D
|3.89
|2.85
|215
|16
|220
|20
|Gianluigi Donnarumma
|MCI at WHU
|G
|3.84
|1.68
|216
|17
|206
|8
|Mads Hermansen
|WHU v. MCI
|G
|3.81
|2.92
|217
|81
|205
|79
|Jean-Clair Todibo
|WHU v. MCI
|D
|3.52
|3.06
|218
|18
|213
|13
|Aaron Ramsdale
|NEW at CHE
|G
|3.39
|2.39
|219
|19
|217
|17
|Bernd Leno
|FUL at NFO
|G
|3.36
|2.01
|220
|20
|215
|15
|Jose Sa
|WOL at BRE
|G
|3.20
|2.25