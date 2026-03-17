Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 31

Fantrax & Sleeper fantasy soccer rankings for Gameweek 31. Updated player projections, top starts, sits and waiver wire options for every position.
March 17, 2026
Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 31
March 17, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Smart Money

NEW
We tell you exactly where to bet, across 25+ domestic books and Fantasy platforms. Built on sharp action, see where the real money is moving and why.

Welcome to RotoWire's Gameweek 31 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games. 

The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.

PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 31 FIXTURES (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax  & Sleeper Premier League: Gameweek 31 Cheat Sheet

GW31 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1111Bruno FernandesMUN at BOUM16.2910.66
22148Harry WilsonFUL v. BRNM14.018.26
3161Mohamed SalahLIV at BHAF13.548.63
43126Cole PalmerCHE at EVEM12.798.39
542215Harvey BarnesNEW v. SUNM12.438.02
652417Anthony GordonNEW v. SUNM12.388.01
7643Dominik SzoboszlaiLIV at BHAM12.278.88
826713Raul JimenezFUL v. BRNF12.256.89
9131Malick ThiawNEW v. SUND12.179.00
1036111Joao PedroCHE at EVEF12.106.96
11754Amad DialloMUN at BOUM12.108.83
124437Cody GakpoLIV at BHAF11.877.43
1355510Igor ThiagoBRE at LEEF11.857.11
14293Sven BotmanNEW v. SUND11.638.49
158137Kevin SchadeBRE at LEEM11.528.39
16672Mathys TelTOT v. NFOF11.488.63
17922Anton StachLEE v. BREM11.469.87
18101811Enzo FernandezCHE at EVEM11.408.17
197274Matheus CunhaMUN at BOUF11.387.99
20112518Jarrod BowenWHU at AVLM11.358.01
21382Antonee RobinsonFUL v. BRND11.348.60
2287415Bryan MbeumoMUN at BOUF11.236.73
2398517Dominic Calvert-LewinLEE v. BREF11.196.52
2410113Pedro NetoCHE at EVEF11.158.43
25119419Ollie WatkinsAVL v. WHUF11.126.38
26123424Morgan Gibbs-WhiteNFO at TOTM11.107.84
271210723Dominic SolankeTOT v. NFOF11.056.04
2813159Brenden AaronsonLEE v. BREM10.998.22
294376Lewis HallNEW v. SUND10.887.73
30142820Florian WirtzLIV at BHAM10.877.99
31153626Jacob MurphyNEW v. SUNM10.857.74
32162619Marcus TavernierBOU v. MUNM10.808.00
33136612Morgan RogersAVL v. WHUF10.786.90
34172316Alex IwobiFUL v. BRNM10.668.02
3514458RayanBOU v. MUNF10.397.36
3615305Yankuba MintehBHA v. LIVF10.377.96
37182114Diego GomezBHA v. LIVM10.368.03
38168818RicharlisonTOT v. NFOF10.336.45
39194028Iliman NdiayeEVE v. CHEM10.267.48
401712024Danny WelbeckBHA v. LIVF10.165.61
4118386Callum Hudson-OdoiNFO at TOTF10.087.59
4220105Oscar BobbFUL v. BRNM10.078.48
43197716Dango OuattaraBRE at LEEF9.896.62
442111265Zian FlemmingBRN at FULM9.825.98
4556410Kenny TeteFUL v. BRND9.706.92
46223525Enzo Le FeeSUN at NEWM9.607.76
47231710Mateus FernandesWHU at AVLM9.558.19
482013728Igor JesusNFO at TOTF9.395.14
4966812Pedro PorroTOT v. NFOD9.326.87
502110320BetoEVE v. CHEF9.276.11
517427Mamadou SarrCHE at EVED9.267.44
52242013CasemiroMUN at BOUM9.258.09
538164James HillBOU v. MUND9.248.21
549528Harry MaguireMUN at BOUD9.237.16
55253927Mathias JensenBRE at LEEM9.237.58
56107514James JustinLEE v. BRED9.226.68
5711599Joachim AndersenFUL v. BRND9.197.01
58269560Emiliano BuendiaAVL v. WHUM9.176.36
59227014Jaidon AnthonyBRN at FULF9.126.85
602310421Junior KroupiBOU v. MUNF9.056.09
61279258Kiernan Dewsbury-HallEVE v. CHEM9.036.39
62284934Josh KingFUL v. BRNM9.027.28
63293323Nicolas DominguezNFO at TOTM9.017.84
64128915Lucas DigneAVL v. WHUD8.986.42
651310220Valentino LivramentoNEW v. SUND8.936.11
66303122Pascal GrossBHA v. LIVM8.937.96
672414230Lukas NmechaLEE v. BREF8.855.04
68311912Elliot AndersonNFO at TOTM8.758.13
693210062Jack HinshelwoodBHA v. LIVM8.686.16
70149818Diogo DalotMUN at BOUD8.676.26
7125509Pablo FelipeWHU at AVLF8.587.28
72332921James GarnerEVE v. CHEM8.577.99
7315325Marcos SenesiBOU v. MUND8.557.85
742613527EvanilsonBOU v. MUNF8.465.22
75346242Alexis Mac AllisterLIV at BHAM8.376.93
76354129Amadou OnanaAVL v. WHUM8.337.46
77366944Dwight McNeilEVE v. CHEM8.336.85
78169617Aaron Wan-BissakaWHU at AVLD8.296.28
792712926Nick WoltemadeNEW v. SUNF8.295.36
80374631Tomas SoucekWHU at AVLM8.287.35
811711828Marc CucurellaCHE at EVED8.195.61
82385135Kobbie MainooMUN at BOUM8.187.23
83396343Jacob RamseyNEW v. SUNM8.046.92
84186511Daniel BallardSUN at NEWD7.976.91
851912533Matty CashAVL v. WHUD7.975.50
86405336James MilnerBHA v. LIVM7.937.15
872013137Malo GustoCHE at EVED7.915.28
88414732Granit XhakaSUN at NEWM7.907.31
894211767John McGinnAVL v. WHUM7.895.81
902112634Calvin BasseyFUL v. BRND7.875.49
91438252Conor GallagherTOT v. NFOM7.856.57
92447848Ross BarkleyAVL v. WHUM7.836.62
93229116Pascal StruijkLEE v. BRED7.816.40
942311023Ethan AmpaduLEE v. BRED7.815.98
952814029Taty CastellanosWHU at AVLF7.815.06
962412130Trevoh ChalobahCHE at EVED7.785.57
97257313Kevin DansoTOT v. NFOD7.776.74
98455840James Ward-ProwseBRN at FULM7.767.04
992611424Jaka BijolLEE v. BRED7.745.95
1002910522Chemsdine TalbiSUN at NEWF7.706.08
1012710921Nathan CollinsBRE at LEED7.706.00
102467647Pape SarrTOT v. NFOM7.646.63
103475437Moises CaicedoCHE at EVEM7.637.13
104486041El Hadji Malick DioufWHU at AVLM7.606.99
105494430Mats WiefferBHA v. LIVM7.597.39
1062811525Neco WilliamsNFO at TOTD7.505.94
1073012425Marcus EdwardsBRN at FULF7.485.50
108505739Joe WillockNEW v. SUNM7.477.09
109299919Michael KeaneEVE v. CHED7.456.21
1103011929Joe RodonLEE v. BRED7.445.61
1113112836Tyrone MingsAVL v. WHUD7.425.37
112515638Ryan ChristieBOU v. MUNM7.427.10
113528050Keane Lewis-PotterBRE at LEEM7.386.61
114538454Ryan GravenberchLIV at BHAM7.346.55
1153213943Jayden BogleLEE v. BRED7.335.06
1163510626Michael KayodeBRE at LEED7.316.04
117547949Ibrahim SangareNFO at TOTM7.316.61
1185510163HannibalBRN at FULM7.316.12
1193312735Virgil van DijkLIV at BHAD7.305.37
1203411122Sepp van den BergBRE at LEED7.285.98
1213115231Brian BrobbeySUN at NEWF7.274.54
122568353Alex ScottBOU v. MUNM6.996.56
123577246Romeo LaviaCHE at EVEM6.906.74
124589057Archie GrayTOT v. NFOM6.906.41
1253612231Djed SpenceTOT v. NFOD6.895.56
1263713440Luke ShawMUN at BOUD6.885.22
1273813238Adrien TruffertBOU v. MUND6.865.26
1283912332Jan Paul van HeckeBHA v. LIVD6.855.53
129594833Tim IroegbunamEVE v. CHEM6.837.31
1304013339Leny YoroMUN at BOUD6.835.24
131608655Sander BergeFUL v. BRNM6.826.49
1326111366Jordan HendersonBRE at LEEM6.795.95
133627145Josh LaurentBRN at FULM6.746.80
1344111627Omar AldereteSUN at NEWD6.685.85
1354213641MurilloNFO at TOTD6.675.20
136638756Idrissa GueyeEVE v. CHEM6.626.48
137648151Ferdi KadiogluBHA v. LIVM6.596.58
1384314648Andrew RobertsonLIV at BHAD6.574.79
13911635Aaron RamsdaleNEW v. SUNG6.553.76
1404414446Ibrahima KonateLIV at BHAD6.504.86
14121656Bernd LenoFUL v. BRNG6.443.65
1424515152Nikola MilenkovicNFO at TOTD6.424.67
1436513068Habib DiarraSUN at NEWM6.405.33
144669761Yehor YarmolyukBRE at LEEM6.366.27
1454614749Micky van de VenTOT v. NFOD6.304.78
146679359Soungoutou MagassaWHU at AVLM6.296.38
1474715454Joe GomezLIV at BHAD6.174.42
1484815555Ola AinaNFO at TOTD6.084.42
1494913842Jake O'BrienEVE v. CHED6.075.09
1505016159Ezri KonsaAVL v. WHUD6.063.98
1515114950Vitaliy MykolenkoEVE v. CHED5.984.72
1525214345Maxime EsteveBRN at FULD5.905.00
15331481Melker EllborgSUN at NEWG5.734.78
1545315656Quilindschy HartmanBRN at FULD5.694.31
1555414144Alex JimenezBOU v. MUND5.665.05
1565514547Axel DisasiWHU at AVLD5.634.84
1576810864Noah SadikiSUN at NEWM5.576.03
15841689Emiliano MartinezAVL v. WHUG5.513.40
15951603Mads HermansenWHU at AVLG5.444.03
1605615051Lewis DunkBHA v. LIVD5.364.70
16161592Jordan PickfordEVE v. CHEG5.314.11
16271667Guglielmo VicarioTOT v. NFOG5.273.56
163817111Robert SanchezCHE at EVEG5.082.89
1645715858Jean-Clair TodiboWHU at AVLD5.014.23
1655815353Trai HumeSUN at NEWD4.974.54
16691624Djordje PetrovicBOU v. MUNG4.873.87
167101678Bart VerbruggenBHA v. LIVG4.733.56
1685916460Lutsharel GeertruidaSUN at NEWD4.673.73
1691117010Karl DarlowLEE v. BREG4.662.99
1706015757Bashir HumphreysBRN at FULD4.554.27
1711217414Caoimhin KelleherBRE at LEEG4.522.74
1721317515Giorgi MamardashviliLIV at BHAG4.352.59
1731417313Matz SelsNFO at TOTG4.312.82
1741517616Senne LammensMUN at BOUG4.222.38
1756116961Kyle WalkerBRN at FULD4.013.23
1761617212Martin DubravkaBRN at FULG3.812.86

More Fantasy Premier League Tips for Gameweek 31

Fantrax & Sleeper GW31 Rankings

Premier League GW31 Injury News

Premier League GW31 Predicted Lineups

Premier League GW31 Best Upcoming Fixtures

Premier League GW31 Fantrax & Sleeper Waiver Wire Pickup

Find your PERFECT PICK

View RotoWire's advanced analysis across all major sportsbooks and DFS.

  • Daily Picks
  • Effortless Analysis
  • Data-Driven Decisions
  • Web and App Support
Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other Soccer fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

Related Stories

DFS Latest

Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
RotoWire has cheat sheets for almost every slate available at DraftKings, FanDuel and Yahoo, as well as Fantasy Premier League (FPL) and Fantasy MLS.
December 31, 1969
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, March 14
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, March 14
Get DraftKings Premier League DFS picks and strategy for the Saturday, March 14 two-match DraftKings slate. Adam Zdroik provides projections for total points and floors.

March 13th
March 13th