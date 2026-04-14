Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 33

Fantrax & Sleeper GW33 rankings and projections: Premier League player tiers for every position. Who to start, add and avoid in Double Gameweek 33.
April 14, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Welcome to RotoWire's Fantrax and Sleeper GW33 player rankings for the Premier League. These rankings highlight the best picks for Gameweek 33, based on predicted lineups, form and upcoming fixtures.

The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions.

These Fantrax and Sleeper rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning for Gameweek 33.

Gameweek 33 is a double gameweek, with select Premier League sides playing twice. Players from those teams carry higher points ceilings across both Fantrax and Sleeper scoring formats, making them priority targets for lineup decisions and waiver pickups. Our rankings account for both fixtures where applicable.

Premier League GW33 Fixtures (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax & Sleeper GW33 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Stats

Fantrax & Sleeper GW33 Player Rankings

Below are the full Fantrax and Sleeper GW33 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats.

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
11144Erling HaalandMCI v. ARSF19.4510.41
2111Cole PalmerCHE v. MUNM19.3312.68
32216Dominic Calvert-LewinLEE v. WOLF18.649.86
43133Antoine SemenyoMCI v. ARSF16.3210.46
543310Joao PedroCHE v. MUNF16.089.41
6222Marcus TavernierBOU at NEWM16.0512.53
7333Diego GomezBHA at TOTM15.8412.38
8181Marc GuehiMCI v. ARSD15.4011.29
94119Rayan CherkiMCI v. ARSM15.2810.52
102245Gabriel GudmundssonLEE v. WOLD15.019.80
113234James JustinLEE v. WOLD14.929.84
125122Noah OkaforLEE v. WOLF14.8710.49
134306Ethan AmpaduLEE v. WOLD14.859.54
1452213Brenden AaronsonLEE v. WOLM14.749.84
15691Jeremy DokuMCI v. ARSF14.6711.27
166108Kaoru MitomaBHA at TOTM14.6210.68
175348Jaka BijolLEE v. WOLD14.249.30
1872915Bruno FernandesMUN at CHEM14.159.58
196203Pascal StruijkLEE v. WOLD14.159.88
2074912Jayden BogleLEE v. WOLD14.158.32
2181811Enzo FernandezCHE v. MUNM14.0710.12
227175Pedro NetoCHE v. MUNF13.6310.28
23944Pascal GrossBHA at TOTM13.4611.96
248268RayanBOU at NEWF13.399.66
2594612EvanilsonBOU at NEWF13.188.39
26104021Morgan Gibbs-WhiteNFO v. BRNM12.918.83
2710289Callum Hudson-OdoiNFO v. BRNF12.729.60
2811257Jaidon AnthonyBRN at NFOF12.699.69
29113116Omari HutchinsonNFO v. BRNM12.529.54
30129918Danny WelbeckBHA at TOTF12.486.77
31134511Junior KroupiBOU at NEWF12.288.41
321255Alex ScottBOU at NEWM12.1011.48
33136636Anthony GordonNEW v. BOUM12.087.58
348162Wesley FofanaCHE v. MUND12.0710.36
351477Moises CaicedoCHE v. MUNM12.0111.30
36154424Yeremy PinoCRY v. WHUM11.828.42
37167642Zian FlemmingBRN at NFOM11.797.23
3894110Abdukodir KhusanovMCI v. ARSD11.778.82
391411220Will OsulaNEW v. BOUF11.756.52
40173719Ao TanakaLEE v. WOLM11.688.95
411511321Igor ThiagoBRE v. FULF11.676.49
42185429Jack HinshelwoodBHA at TOTM11.648.08
431966Mats WiefferBHA at TOTM11.6311.42
44201510RodriMCI v. ARSM11.5910.40
45107219Daniel MunozCRY v. WHUD11.367.32
46165313Marcus EdwardsBRN at NFOF11.368.16
471711623Ollie WatkinsAVL v. SUNF11.366.47
481813527Dominic SolankeTOT v. BHAF11.286.09
49218346Jarrod BowenWHU at CRYM11.207.12
501971Gianluigi DonnarummaMCI v. ARSG11.026.79
51115513Marc CucurellaCHE v. MUND11.027.99
52198114RicharlisonTOT v. BHAF11.027.15
532015033Igor JesusNFO v. BRNF10.995.80
542114129Jorgen Strand LarsenCRY v. WHUF10.855.99
55226938Kevin SchadeBRE v. FULM10.827.49
56126117Neco WilliamsNFO v. BRND10.797.64
5713327James HillBOU at NEWD10.779.47
58235630Mikkel DamsgaardBRE v. FULM10.767.88
59246232Iliman NdiayeEVE v. LIVM10.737.64
60146718Malo GustoCHE v. MUND10.727.56
61253517Nico O'ReillyMCI v. ARSM10.699.17
62267844Harry WilsonFUL at BREM10.677.19
632211422Rodrigo MunizFUL at BREF10.536.49
64271912Ryan ChristieBOU at NEWM10.4210.11
65285026Youri TielemansAVL v. SUNM10.318.25
66238716Samuel ChukwuezeFUL at BREF10.246.99
67296031Ross BarkleyAVL v. SUNM10.207.75
68307541Florian WirtzLIV at EVEM10.177.27
69155714Jan Paul van HeckeBHA at TOTD10.147.85
70169827Lucas DigneAVL v. SUND10.126.79
713112064Harvey BarnesNEW v. BOUM10.116.31
722412225Morgan RogersAVL v. SUNF10.076.30
73175916Malick ThiawNEW v. BOUD9.957.77
74259217Bryan MbeumoMUN at CHEF9.946.82
75326333Dominik SzoboszlaiLIV at EVEM9.867.64
76333618Matheus NunesMCI v. ARSM9.859.14
77344222Elliot AndersonNFO v. BRNM9.798.69
78189325MurilloNFO v. BRND9.796.81
79195815Olivier BoscagliBHA at TOTD9.777.85
8020399Marcos SenesiBOU at NEWD9.768.89
812613226BetoEVE v. LIVF9.746.13
82278215Matheus CunhaMUN at CHEF9.747.14
832813928Dango OuattaraBRE v. FULF9.646.05
84356837Lewis MileyNEW v. BOUM9.597.52
853610960Kiernan Dewsbury-HallEVE v. LIVM9.566.53
862914732Mohamed SalahLIV at EVEF9.565.81
87373820Bernardo SilvaMCI v. ARSM9.538.94
88382714Ferdi KadiogluBHA at TOTM9.529.61
89395228Yasin AyariBHA at TOTM9.518.21
90404323James Ward-ProwseBRN at NFOM9.488.60
91217421Sven BotmanNEW v. BOUD9.457.28
923015234Cody GakpoLIV at EVEF9.455.73
932212934Nikola MilenkovicNFO v. BRND9.436.16
94238022Nathan CollinsBRE v. FULD9.357.17
95244711Alex JimenezBOU at NEWD9.328.38
962513336Ola AinaNFO v. BRND9.286.10
97416535Enzo Le FeeSUN at AVLM9.237.61
982614440Matty CashAVL v. SUND9.215.93
99425127James GarnerEVE v. LIVM9.168.25
1002715644Tyrick MitchellCRY v. WHUD8.995.67
1013111824Randal Kolo MuaniTOT v. BHAF8.916.38
1023216337Benjamin SeskoMUN at CHEF8.885.53
1034310054Jean-Ricner BellegardeWOL at LEEM8.776.75
1042811030Lewis HallNEW v. BOUD8.756.52
105448950Dwight McNeilEVE v. LIVM8.746.98
1062910528Adrien TruffertBOU at NEWD8.716.62
107457945Alex IwobiFUL at BREM8.707.18
1083011731Pedro PorroTOT v. BHAD8.666.39
109317320James TarkowskiEVE v. LIVD8.647.28
110329124Sepp van den BergBRE v. FULD8.616.87
111338623Maxime EsteveBRN at NFOD8.426.99
112467140Declan RiceARS at MCIM8.387.37
113479051Lucas BergvallTOT v. BHAM8.326.91
1144812668Emile Smith RoweFUL at BREM8.306.21
115497039CasemiroMUN at CHEM8.237.44
116349526Hjalmar EkdalBRN at NFOD8.226.80
1173513035Virgil van DijkLIV at EVED8.186.15
1183613637Quilindschy HartmanBRN at NFOD8.156.08
1193316135Kai HavertzARS at MCIF8.155.58
120508849Ibrahim SangareNFO v. BRNM8.126.99
121514825Josh LaurentBRN at NFOM8.118.33
122527743Mateus FernandesWHU at CRYM8.107.21
1233414230Noni MaduekeARS at MCIF8.105.93
124536434Lesley UgochukwuBRN at NFOM8.047.64
1253715342Maxence LacroixCRY v. WHUD7.995.73
1265415577John McGinnAVL v. SUNM7.975.68
1273810629Antonee RobinsonFUL at BRED7.946.61
1283914641Chris RichardsCRY v. WHUD7.925.81
1295513170Gabriel MartinelliARS at MCIM7.886.14
1303510419Pablo FelipeWHU at CRYF7.856.64
1314012132Tosin AdarabioyoCHE v. MUND7.796.31
1323616236Brennan JohnsonCRY v. WHUF7.775.57
133569452Mathias JensenBRE v. FULM7.716.80
134578447Granit XhakaSUN at AVLM7.667.03
1354113838Michael KayodeBRE v. FULD7.646.05
13622057Karl DarlowLEE v. WOLG7.553.52
1375811562Conor GallagherTOT v. BHAM7.556.47
1384217958Pau TorresAVL v. SUND7.524.71
1393718739Viktor GyokeresARS at MCIF7.514.35
1405910256Angel GomesWOL at LEEM7.456.68
1414315947Ibrahima KonateLIV at EVED7.385.63
1426010859Sandro TonaliNEW v. BOUM7.326.56
1436110357Kobbie MainooMUN at CHEM7.296.68
1444415443Harry MaguireMUN at CHED7.265.70
1454516048Jaydee CanvotCRY v. WHUD7.255.62
1463818840Brian BrobbeySUN at AVLF7.234.33
147629653Will HughesCRY v. WHUM7.236.80
1486312466Keane Lewis-PotterBRE v. FULM7.166.26
149648548Romeo LaviaCHE v. MUNM7.167.02
1504616852Diogo DalotMUN at CHED7.145.23
1514715846Nordi MukieleSUN at AVLD7.115.63
1526512769Jacob RamseyNEW v. BOUM7.096.16
1536611161El Hadji Malick DioufWHU at CRYM7.076.52
1546710155Jefferson LermaCRY v. WHUM7.046.71
1554812833Konstantinos MavropanosWHU at CRYD6.996.16
1563914331Rio NgumohaLIV at EVEF6.975.93
1574919871Victor LindelofAVL v. SUND6.964.10
1584018338Taty CastellanosWHU at CRYF6.864.50
1595018160GabrielARS at MCID6.864.68
1606814975Curtis JonesLIV at EVEM6.835.80
1616912567Martin ZubimendiARS at MCIM6.826.22
1625114039Kevin DansoTOT v. BHAD6.816.01
1635216650Jarrad BranthwaiteEVE v. LIVD6.815.43
1647010758Idrissa GueyeEVE v. LIVM6.806.60
1657113471Tomas SoucekWHU at CRYM6.786.09
1665319467Jeremie FrimpongLIV at EVED6.764.16
1675417756Valentino LivramentoNEW v. BOUD6.724.84
1685518059Ben WhiteARS at MCID6.674.70
1694119941Adam ArmstrongWOL at LEEF6.654.10
1707212365Archie GrayTOT v. BHAM6.656.30
1715617454Vitaliy MykolenkoEVE v. LIVD6.594.98
1727311963Yehor YarmolyukBRE v. FULM6.546.37
1737415176Amadou OnanaAVL v. SUNM6.545.75
1745716449Omar AldereteSUN at AVLD6.525.50
17531844Robert SanchezCHE v. MUNG6.484.49
1765818261Andrew RobertsonLIV at EVED6.474.56
1777517080Habib DiarraSUN at AVLM6.375.08
17841753Djordje PetrovicBOU at NEWG6.354.96
17951712Martin DubravkaBRN at NFOG6.355.08
180621010Emiliano MartinezAVL v. SUNG6.333.20
181721212Matz SelsNFO v. BRNG6.243.06
1827613772Joao GomesWOL at LEEM6.226.07
1835918562Hugo BuenoWOL at LEED6.204.45
1846017353Timothy CastagneFUL at BRED6.204.98
1857717281Crysencio SummervilleWHU at CRYM6.205.03
1866116751Axel DisasiWHU at CRYD6.185.27
1876215745Bashir HumphreysBRN at NFOD6.125.64
1886317655Jake O'BrienEVE v. LIVD6.044.85
18982078Caoimhin KelleherBRE v. FULG5.723.42
19092006Aaron RamsdaleNEW v. BOUG5.714.04
1917814573Sander BergeFUL at BREM5.655.85
1926419770Kyle Walker-PetersWHU at CRYD5.644.11
1936518963Destiny UdogieTOT v. BHAD5.634.26
1946617857Joachim AndersenFUL at BRED5.604.77
1957914874Noah SadikiSUN at AVLM5.495.81
1966719165Luke ShawMUN at CHED5.414.23
1971021111Bart VerbruggenBHA at TOTG5.413.20
1986819366Micky van de VenTOT v. BHAD5.414.17
199111925Robin RoefsSUN at AVLG5.344.23
2008016578AndreWOL at LEEM5.335.45
2016919669Leny YoroMUN at CHED5.324.12
2027020374William SalibaARS at MCID5.303.72
2038118682Chris RiggSUN at AVLM5.224.39
2047120172Jackson TchatchouaWOL at LEED5.183.78
205122089Mads HermansenWHU at CRYG5.043.42
2061321414Dean HendersonCRY v. WHUG5.042.76
2077219064Toti GomesWOL at LEED4.884.25
2087320273Santi BuenoWOL at LEED4.843.76
2097419568ReinildoSUN at AVLD4.694.15
2107520475Ladislav KrejciWOL at LEED4.623.71
2111421313Antonin KinskyTOT v. BHAG4.603.06
2127620977Myles Lewis-SkellyARS at MCID4.523.23
2137720676Calvin BasseyFUL at BRED4.413.48
2141521717Giorgi MamardashviliLIV at EVEG4.282.33
2151621515Jordan PickfordEVE v. LIVG4.062.64
2161721919David RayaARS at MCIG3.962.11
2171821818Senne LammensMUN at CHEG3.792.20
2181921616Jose SaWOL at LEEG3.732.62
2192022020Bernd LenoFUL at BREG3.161.78
2208216979Luke O'NienSUN at AVLM2.255.23

ABOUT THE AUTHOR
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
RotoWire has cheat sheets for almost every slate available at DraftKings, FanDuel and Yahoo, as well as Fantasy Premier League (FPL) and Fantasy MLS.
