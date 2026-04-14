Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 33
Welcome to RotoWire's Fantrax and Sleeper GW33 player rankings for the Premier League. These rankings highlight the best picks for Gameweek 33, based on predicted lineups, form and upcoming fixtures.
The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions.
These Fantrax and Sleeper rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning for Gameweek 33.
Gameweek 33 is a double gameweek, with select Premier League sides playing twice. Players from those teams carry higher points ceilings across both Fantrax and Sleeper scoring formats, making them priority targets for lineup decisions and waiver pickups. Our rankings account for both fixtures where applicable.
Premier League GW33 Fixtures (ET)
- 7:30 am: Brentford vs. Fulham
- 10:00 am: Leeds United vs. Wolverhampton
- 10:00 am: Newcastle United vs. AFC Bournemouth
- 12:30 pm: Tottenham Hotspur vs. Brighton & Hove Albion
- 3:00 pm: Chelsea vs. Manchester United
- 9:00 am: Aston Villa vs. Sunderland
- 9:00 am: Everton vs. Liverpool
- 9:00 am: Nottingham Forest vs. Burnley
- 11:30 am: Manchester City vs. Arsenal
- 3:00 pm: Crystal Palace vs. West Ham United
- 3:00 pm: Brighton & Hove Albion vs. Chelsea (Double Gameweek)
- 3:00 pm: AFC Bournemouth vs. Leeds United (Double Gameweek)
- 3:00 pm: Burnley vs. Manchester City (Double Gameweek)
Fantrax & Sleeper GW33 Player Rankings
Below are the full Fantrax and Sleeper GW33 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats.
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|14
|4
|Erling Haaland
|MCI v. ARS
|F
|19.45
|10.41
|2
|1
|1
|1
|Cole Palmer
|CHE v. MUN
|M
|19.33
|12.68
|3
|2
|21
|6
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE v. WOL
|F
|18.64
|9.86
|4
|3
|13
|3
|Antoine Semenyo
|MCI v. ARS
|F
|16.32
|10.46
|5
|4
|33
|10
|Joao Pedro
|CHE v. MUN
|F
|16.08
|9.41
|6
|2
|2
|2
|Marcus Tavernier
|BOU at NEW
|M
|16.05
|12.53
|7
|3
|3
|3
|Diego Gomez
|BHA at TOT
|M
|15.84
|12.38
|8
|1
|8
|1
|Marc Guehi
|MCI v. ARS
|D
|15.40
|11.29
|9
|4
|11
|9
|Rayan Cherki
|MCI v. ARS
|M
|15.28
|10.52
|10
|2
|24
|5
|Gabriel Gudmundsson
|LEE v. WOL
|D
|15.01
|9.80
|11
|3
|23
|4
|James Justin
|LEE v. WOL
|D
|14.92
|9.84
|12
|5
|12
|2
|Noah Okafor
|LEE v. WOL
|F
|14.87
|10.49
|13
|4
|30
|6
|Ethan Ampadu
|LEE v. WOL
|D
|14.85
|9.54
|14
|5
|22
|13
|Brenden Aaronson
|LEE v. WOL
|M
|14.74
|9.84
|15
|6
|9
|1
|Jeremy Doku
|MCI v. ARS
|F
|14.67
|11.27
|16
|6
|10
|8
|Kaoru Mitoma
|BHA at TOT
|M
|14.62
|10.68
|17
|5
|34
|8
|Jaka Bijol
|LEE v. WOL
|D
|14.24
|9.30
|18
|7
|29
|15
|Bruno Fernandes
|MUN at CHE
|M
|14.15
|9.58
|19
|6
|20
|3
|Pascal Struijk
|LEE v. WOL
|D
|14.15
|9.88
|20
|7
|49
|12
|Jayden Bogle
|LEE v. WOL
|D
|14.15
|8.32
|21
|8
|18
|11
|Enzo Fernandez
|CHE v. MUN
|M
|14.07
|10.12
|22
|7
|17
|5
|Pedro Neto
|CHE v. MUN
|F
|13.63
|10.28
|23
|9
|4
|4
|Pascal Gross
|BHA at TOT
|M
|13.46
|11.96
|24
|8
|26
|8
|Rayan
|BOU at NEW
|F
|13.39
|9.66
|25
|9
|46
|12
|Evanilson
|BOU at NEW
|F
|13.18
|8.39
|26
|10
|40
|21
|Morgan Gibbs-White
|NFO v. BRN
|M
|12.91
|8.83
|27
|10
|28
|9
|Callum Hudson-Odoi
|NFO v. BRN
|F
|12.72
|9.60
|28
|11
|25
|7
|Jaidon Anthony
|BRN at NFO
|F
|12.69
|9.69
|29
|11
|31
|16
|Omari Hutchinson
|NFO v. BRN
|M
|12.52
|9.54
|30
|12
|99
|18
|Danny Welbeck
|BHA at TOT
|F
|12.48
|6.77
|31
|13
|45
|11
|Junior Kroupi
|BOU at NEW
|F
|12.28
|8.41
|32
|12
|5
|5
|Alex Scott
|BOU at NEW
|M
|12.10
|11.48
|33
|13
|66
|36
|Anthony Gordon
|NEW v. BOU
|M
|12.08
|7.58
|34
|8
|16
|2
|Wesley Fofana
|CHE v. MUN
|D
|12.07
|10.36
|35
|14
|7
|7
|Moises Caicedo
|CHE v. MUN
|M
|12.01
|11.30
|36
|15
|44
|24
|Yeremy Pino
|CRY v. WHU
|M
|11.82
|8.42
|37
|16
|76
|42
|Zian Flemming
|BRN at NFO
|M
|11.79
|7.23
|38
|9
|41
|10
|Abdukodir Khusanov
|MCI v. ARS
|D
|11.77
|8.82
|39
|14
|112
|20
|Will Osula
|NEW v. BOU
|F
|11.75
|6.52
|40
|17
|37
|19
|Ao Tanaka
|LEE v. WOL
|M
|11.68
|8.95
|41
|15
|113
|21
|Igor Thiago
|BRE v. FUL
|F
|11.67
|6.49
|42
|18
|54
|29
|Jack Hinshelwood
|BHA at TOT
|M
|11.64
|8.08
|43
|19
|6
|6
|Mats Wieffer
|BHA at TOT
|M
|11.63
|11.42
|44
|20
|15
|10
|Rodri
|MCI v. ARS
|M
|11.59
|10.40
|45
|10
|72
|19
|Daniel Munoz
|CRY v. WHU
|D
|11.36
|7.32
|46
|16
|53
|13
|Marcus Edwards
|BRN at NFO
|F
|11.36
|8.16
|47
|17
|116
|23
|Ollie Watkins
|AVL v. SUN
|F
|11.36
|6.47
|48
|18
|135
|27
|Dominic Solanke
|TOT v. BHA
|F
|11.28
|6.09
|49
|21
|83
|46
|Jarrod Bowen
|WHU at CRY
|M
|11.20
|7.12
|50
|1
|97
|1
|Gianluigi Donnarumma
|MCI v. ARS
|G
|11.02
|6.79
|51
|11
|55
|13
|Marc Cucurella
|CHE v. MUN
|D
|11.02
|7.99
|52
|19
|81
|14
|Richarlison
|TOT v. BHA
|F
|11.02
|7.15
|53
|20
|150
|33
|Igor Jesus
|NFO v. BRN
|F
|10.99
|5.80
|54
|21
|141
|29
|Jorgen Strand Larsen
|CRY v. WHU
|F
|10.85
|5.99
|55
|22
|69
|38
|Kevin Schade
|BRE v. FUL
|M
|10.82
|7.49
|56
|12
|61
|17
|Neco Williams
|NFO v. BRN
|D
|10.79
|7.64
|57
|13
|32
|7
|James Hill
|BOU at NEW
|D
|10.77
|9.47
|58
|23
|56
|30
|Mikkel Damsgaard
|BRE v. FUL
|M
|10.76
|7.88
|59
|24
|62
|32
|Iliman Ndiaye
|EVE v. LIV
|M
|10.73
|7.64
|60
|14
|67
|18
|Malo Gusto
|CHE v. MUN
|D
|10.72
|7.56
|61
|25
|35
|17
|Nico O'Reilly
|MCI v. ARS
|M
|10.69
|9.17
|62
|26
|78
|44
|Harry Wilson
|FUL at BRE
|M
|10.67
|7.19
|63
|22
|114
|22
|Rodrigo Muniz
|FUL at BRE
|F
|10.53
|6.49
|64
|27
|19
|12
|Ryan Christie
|BOU at NEW
|M
|10.42
|10.11
|65
|28
|50
|26
|Youri Tielemans
|AVL v. SUN
|M
|10.31
|8.25
|66
|23
|87
|16
|Samuel Chukwueze
|FUL at BRE
|F
|10.24
|6.99
|67
|29
|60
|31
|Ross Barkley
|AVL v. SUN
|M
|10.20
|7.75
|68
|30
|75
|41
|Florian Wirtz
|LIV at EVE
|M
|10.17
|7.27
|69
|15
|57
|14
|Jan Paul van Hecke
|BHA at TOT
|D
|10.14
|7.85
|70
|16
|98
|27
|Lucas Digne
|AVL v. SUN
|D
|10.12
|6.79
|71
|31
|120
|64
|Harvey Barnes
|NEW v. BOU
|M
|10.11
|6.31
|72
|24
|122
|25
|Morgan Rogers
|AVL v. SUN
|F
|10.07
|6.30
|73
|17
|59
|16
|Malick Thiaw
|NEW v. BOU
|D
|9.95
|7.77
|74
|25
|92
|17
|Bryan Mbeumo
|MUN at CHE
|F
|9.94
|6.82
|75
|32
|63
|33
|Dominik Szoboszlai
|LIV at EVE
|M
|9.86
|7.64
|76
|33
|36
|18
|Matheus Nunes
|MCI v. ARS
|M
|9.85
|9.14
|77
|34
|42
|22
|Elliot Anderson
|NFO v. BRN
|M
|9.79
|8.69
|78
|18
|93
|25
|Murillo
|NFO v. BRN
|D
|9.79
|6.81
|79
|19
|58
|15
|Olivier Boscagli
|BHA at TOT
|D
|9.77
|7.85
|80
|20
|39
|9
|Marcos Senesi
|BOU at NEW
|D
|9.76
|8.89
|81
|26
|132
|26
|Beto
|EVE v. LIV
|F
|9.74
|6.13
|82
|27
|82
|15
|Matheus Cunha
|MUN at CHE
|F
|9.74
|7.14
|83
|28
|139
|28
|Dango Ouattara
|BRE v. FUL
|F
|9.64
|6.05
|84
|35
|68
|37
|Lewis Miley
|NEW v. BOU
|M
|9.59
|7.52
|85
|36
|109
|60
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE v. LIV
|M
|9.56
|6.53
|86
|29
|147
|32
|Mohamed Salah
|LIV at EVE
|F
|9.56
|5.81
|87
|37
|38
|20
|Bernardo Silva
|MCI v. ARS
|M
|9.53
|8.94
|88
|38
|27
|14
|Ferdi Kadioglu
|BHA at TOT
|M
|9.52
|9.61
|89
|39
|52
|28
|Yasin Ayari
|BHA at TOT
|M
|9.51
|8.21
|90
|40
|43
|23
|James Ward-Prowse
|BRN at NFO
|M
|9.48
|8.60
|91
|21
|74
|21
|Sven Botman
|NEW v. BOU
|D
|9.45
|7.28
|92
|30
|152
|34
|Cody Gakpo
|LIV at EVE
|F
|9.45
|5.73
|93
|22
|129
|34
|Nikola Milenkovic
|NFO v. BRN
|D
|9.43
|6.16
|94
|23
|80
|22
|Nathan Collins
|BRE v. FUL
|D
|9.35
|7.17
|95
|24
|47
|11
|Alex Jimenez
|BOU at NEW
|D
|9.32
|8.38
|96
|25
|133
|36
|Ola Aina
|NFO v. BRN
|D
|9.28
|6.10
|97
|41
|65
|35
|Enzo Le Fee
|SUN at AVL
|M
|9.23
|7.61
|98
|26
|144
|40
|Matty Cash
|AVL v. SUN
|D
|9.21
|5.93
|99
|42
|51
|27
|James Garner
|EVE v. LIV
|M
|9.16
|8.25
|100
|27
|156
|44
|Tyrick Mitchell
|CRY v. WHU
|D
|8.99
|5.67
|101
|31
|118
|24
|Randal Kolo Muani
|TOT v. BHA
|F
|8.91
|6.38
|102
|32
|163
|37
|Benjamin Sesko
|MUN at CHE
|F
|8.88
|5.53
|103
|43
|100
|54
|Jean-Ricner Bellegarde
|WOL at LEE
|M
|8.77
|6.75
|104
|28
|110
|30
|Lewis Hall
|NEW v. BOU
|D
|8.75
|6.52
|105
|44
|89
|50
|Dwight McNeil
|EVE v. LIV
|M
|8.74
|6.98
|106
|29
|105
|28
|Adrien Truffert
|BOU at NEW
|D
|8.71
|6.62
|107
|45
|79
|45
|Alex Iwobi
|FUL at BRE
|M
|8.70
|7.18
|108
|30
|117
|31
|Pedro Porro
|TOT v. BHA
|D
|8.66
|6.39
|109
|31
|73
|20
|James Tarkowski
|EVE v. LIV
|D
|8.64
|7.28
|110
|32
|91
|24
|Sepp van den Berg
|BRE v. FUL
|D
|8.61
|6.87
|111
|33
|86
|23
|Maxime Esteve
|BRN at NFO
|D
|8.42
|6.99
|112
|46
|71
|40
|Declan Rice
|ARS at MCI
|M
|8.38
|7.37
|113
|47
|90
|51
|Lucas Bergvall
|TOT v. BHA
|M
|8.32
|6.91
|114
|48
|126
|68
|Emile Smith Rowe
|FUL at BRE
|M
|8.30
|6.21
|115
|49
|70
|39
|Casemiro
|MUN at CHE
|M
|8.23
|7.44
|116
|34
|95
|26
|Hjalmar Ekdal
|BRN at NFO
|D
|8.22
|6.80
|117
|35
|130
|35
|Virgil van Dijk
|LIV at EVE
|D
|8.18
|6.15
|118
|36
|136
|37
|Quilindschy Hartman
|BRN at NFO
|D
|8.15
|6.08
|119
|33
|161
|35
|Kai Havertz
|ARS at MCI
|F
|8.15
|5.58
|120
|50
|88
|49
|Ibrahim Sangare
|NFO v. BRN
|M
|8.12
|6.99
|121
|51
|48
|25
|Josh Laurent
|BRN at NFO
|M
|8.11
|8.33
|122
|52
|77
|43
|Mateus Fernandes
|WHU at CRY
|M
|8.10
|7.21
|123
|34
|142
|30
|Noni Madueke
|ARS at MCI
|F
|8.10
|5.93
|124
|53
|64
|34
|Lesley Ugochukwu
|BRN at NFO
|M
|8.04
|7.64
|125
|37
|153
|42
|Maxence Lacroix
|CRY v. WHU
|D
|7.99
|5.73
|126
|54
|155
|77
|John McGinn
|AVL v. SUN
|M
|7.97
|5.68
|127
|38
|106
|29
|Antonee Robinson
|FUL at BRE
|D
|7.94
|6.61
|128
|39
|146
|41
|Chris Richards
|CRY v. WHU
|D
|7.92
|5.81
|129
|55
|131
|70
|Gabriel Martinelli
|ARS at MCI
|M
|7.88
|6.14
|130
|35
|104
|19
|Pablo Felipe
|WHU at CRY
|F
|7.85
|6.64
|131
|40
|121
|32
|Tosin Adarabioyo
|CHE v. MUN
|D
|7.79
|6.31
|132
|36
|162
|36
|Brennan Johnson
|CRY v. WHU
|F
|7.77
|5.57
|133
|56
|94
|52
|Mathias Jensen
|BRE v. FUL
|M
|7.71
|6.80
|134
|57
|84
|47
|Granit Xhaka
|SUN at AVL
|M
|7.66
|7.03
|135
|41
|138
|38
|Michael Kayode
|BRE v. FUL
|D
|7.64
|6.05
|136
|2
|205
|7
|Karl Darlow
|LEE v. WOL
|G
|7.55
|3.52
|137
|58
|115
|62
|Conor Gallagher
|TOT v. BHA
|M
|7.55
|6.47
|138
|42
|179
|58
|Pau Torres
|AVL v. SUN
|D
|7.52
|4.71
|139
|37
|187
|39
|Viktor Gyokeres
|ARS at MCI
|F
|7.51
|4.35
|140
|59
|102
|56
|Angel Gomes
|WOL at LEE
|M
|7.45
|6.68
|141
|43
|159
|47
|Ibrahima Konate
|LIV at EVE
|D
|7.38
|5.63
|142
|60
|108
|59
|Sandro Tonali
|NEW v. BOU
|M
|7.32
|6.56
|143
|61
|103
|57
|Kobbie Mainoo
|MUN at CHE
|M
|7.29
|6.68
|144
|44
|154
|43
|Harry Maguire
|MUN at CHE
|D
|7.26
|5.70
|145
|45
|160
|48
|Jaydee Canvot
|CRY v. WHU
|D
|7.25
|5.62
|146
|38
|188
|40
|Brian Brobbey
|SUN at AVL
|F
|7.23
|4.33
|147
|62
|96
|53
|Will Hughes
|CRY v. WHU
|M
|7.23
|6.80
|148
|63
|124
|66
|Keane Lewis-Potter
|BRE v. FUL
|M
|7.16
|6.26
|149
|64
|85
|48
|Romeo Lavia
|CHE v. MUN
|M
|7.16
|7.02
|150
|46
|168
|52
|Diogo Dalot
|MUN at CHE
|D
|7.14
|5.23
|151
|47
|158
|46
|Nordi Mukiele
|SUN at AVL
|D
|7.11
|5.63
|152
|65
|127
|69
|Jacob Ramsey
|NEW v. BOU
|M
|7.09
|6.16
|153
|66
|111
|61
|El Hadji Malick Diouf
|WHU at CRY
|M
|7.07
|6.52
|154
|67
|101
|55
|Jefferson Lerma
|CRY v. WHU
|M
|7.04
|6.71
|155
|48
|128
|33
|Konstantinos Mavropanos
|WHU at CRY
|D
|6.99
|6.16
|156
|39
|143
|31
|Rio Ngumoha
|LIV at EVE
|F
|6.97
|5.93
|157
|49
|198
|71
|Victor Lindelof
|AVL v. SUN
|D
|6.96
|4.10
|158
|40
|183
|38
|Taty Castellanos
|WHU at CRY
|F
|6.86
|4.50
|159
|50
|181
|60
|Gabriel
|ARS at MCI
|D
|6.86
|4.68
|160
|68
|149
|75
|Curtis Jones
|LIV at EVE
|M
|6.83
|5.80
|161
|69
|125
|67
|Martin Zubimendi
|ARS at MCI
|M
|6.82
|6.22
|162
|51
|140
|39
|Kevin Danso
|TOT v. BHA
|D
|6.81
|6.01
|163
|52
|166
|50
|Jarrad Branthwaite
|EVE v. LIV
|D
|6.81
|5.43
|164
|70
|107
|58
|Idrissa Gueye
|EVE v. LIV
|M
|6.80
|6.60
|165
|71
|134
|71
|Tomas Soucek
|WHU at CRY
|M
|6.78
|6.09
|166
|53
|194
|67
|Jeremie Frimpong
|LIV at EVE
|D
|6.76
|4.16
|167
|54
|177
|56
|Valentino Livramento
|NEW v. BOU
|D
|6.72
|4.84
|168
|55
|180
|59
|Ben White
|ARS at MCI
|D
|6.67
|4.70
|169
|41
|199
|41
|Adam Armstrong
|WOL at LEE
|F
|6.65
|4.10
|170
|72
|123
|65
|Archie Gray
|TOT v. BHA
|M
|6.65
|6.30
|171
|56
|174
|54
|Vitaliy Mykolenko
|EVE v. LIV
|D
|6.59
|4.98
|172
|73
|119
|63
|Yehor Yarmolyuk
|BRE v. FUL
|M
|6.54
|6.37
|173
|74
|151
|76
|Amadou Onana
|AVL v. SUN
|M
|6.54
|5.75
|174
|57
|164
|49
|Omar Alderete
|SUN at AVL
|D
|6.52
|5.50
|175
|3
|184
|4
|Robert Sanchez
|CHE v. MUN
|G
|6.48
|4.49
|176
|58
|182
|61
|Andrew Robertson
|LIV at EVE
|D
|6.47
|4.56
|177
|75
|170
|80
|Habib Diarra
|SUN at AVL
|M
|6.37
|5.08
|178
|4
|175
|3
|Djordje Petrovic
|BOU at NEW
|G
|6.35
|4.96
|179
|5
|171
|2
|Martin Dubravka
|BRN at NFO
|G
|6.35
|5.08
|180
|6
|210
|10
|Emiliano Martinez
|AVL v. SUN
|G
|6.33
|3.20
|181
|7
|212
|12
|Matz Sels
|NFO v. BRN
|G
|6.24
|3.06
|182
|76
|137
|72
|Joao Gomes
|WOL at LEE
|M
|6.22
|6.07
|183
|59
|185
|62
|Hugo Bueno
|WOL at LEE
|D
|6.20
|4.45
|184
|60
|173
|53
|Timothy Castagne
|FUL at BRE
|D
|6.20
|4.98
|185
|77
|172
|81
|Crysencio Summerville
|WHU at CRY
|M
|6.20
|5.03
|186
|61
|167
|51
|Axel Disasi
|WHU at CRY
|D
|6.18
|5.27
|187
|62
|157
|45
|Bashir Humphreys
|BRN at NFO
|D
|6.12
|5.64
|188
|63
|176
|55
|Jake O'Brien
|EVE v. LIV
|D
|6.04
|4.85
|189
|8
|207
|8
|Caoimhin Kelleher
|BRE v. FUL
|G
|5.72
|3.42
|190
|9
|200
|6
|Aaron Ramsdale
|NEW v. BOU
|G
|5.71
|4.04
|191
|78
|145
|73
|Sander Berge
|FUL at BRE
|M
|5.65
|5.85
|192
|64
|197
|70
|Kyle Walker-Peters
|WHU at CRY
|D
|5.64
|4.11
|193
|65
|189
|63
|Destiny Udogie
|TOT v. BHA
|D
|5.63
|4.26
|194
|66
|178
|57
|Joachim Andersen
|FUL at BRE
|D
|5.60
|4.77
|195
|79
|148
|74
|Noah Sadiki
|SUN at AVL
|M
|5.49
|5.81
|196
|67
|191
|65
|Luke Shaw
|MUN at CHE
|D
|5.41
|4.23
|197
|10
|211
|11
|Bart Verbruggen
|BHA at TOT
|G
|5.41
|3.20
|198
|68
|193
|66
|Micky van de Ven
|TOT v. BHA
|D
|5.41
|4.17
|199
|11
|192
|5
|Robin Roefs
|SUN at AVL
|G
|5.34
|4.23
|200
|80
|165
|78
|Andre
|WOL at LEE
|M
|5.33
|5.45
|201
|69
|196
|69
|Leny Yoro
|MUN at CHE
|D
|5.32
|4.12
|202
|70
|203
|74
|William Saliba
|ARS at MCI
|D
|5.30
|3.72
|203
|81
|186
|82
|Chris Rigg
|SUN at AVL
|M
|5.22
|4.39
|204
|71
|201
|72
|Jackson Tchatchoua
|WOL at LEE
|D
|5.18
|3.78
|205
|12
|208
|9
|Mads Hermansen
|WHU at CRY
|G
|5.04
|3.42
|206
|13
|214
|14
|Dean Henderson
|CRY v. WHU
|G
|5.04
|2.76
|207
|72
|190
|64
|Toti Gomes
|WOL at LEE
|D
|4.88
|4.25
|208
|73
|202
|73
|Santi Bueno
|WOL at LEE
|D
|4.84
|3.76
|209
|74
|195
|68
|Reinildo
|SUN at AVL
|D
|4.69
|4.15
|210
|75
|204
|75
|Ladislav Krejci
|WOL at LEE
|D
|4.62
|3.71
|211
|14
|213
|13
|Antonin Kinsky
|TOT v. BHA
|G
|4.60
|3.06
|212
|76
|209
|77
|Myles Lewis-Skelly
|ARS at MCI
|D
|4.52
|3.23
|213
|77
|206
|76
|Calvin Bassey
|FUL at BRE
|D
|4.41
|3.48
|214
|15
|217
|17
|Giorgi Mamardashvili
|LIV at EVE
|G
|4.28
|2.33
|215
|16
|215
|15
|Jordan Pickford
|EVE v. LIV
|G
|4.06
|2.64
|216
|17
|219
|19
|David Raya
|ARS at MCI
|G
|3.96
|2.11
|217
|18
|218
|18
|Senne Lammens
|MUN at CHE
|G
|3.79
|2.20
|218
|19
|216
|16
|Jose Sa
|WOL at LEE
|G
|3.73
|2.62
|219
|20
|220
|20
|Bernd Leno
|FUL at BRE
|G
|3.16
|1.78
|220
|82
|169
|79
|Luke O'Nien
|SUN at AVL
|M
|2.25
|5.23