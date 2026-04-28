Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 35
Welcome to RotoWire's Fantrax and Sleeper GW35 player rankings for the Premier League. These rankings highlight the best picks for Gameweek 35, based on predicted lineups, form and upcoming fixtures.
The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions. These Fantrax and Sleeper rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning for Gameweek 35.
Premier League GW35 Fixtures (ET)
- 3:00 pm: Leeds United vs. Burnley
- 10:00 am: Brentford vs. West Ham United
- 10:00 am: Newcastle United vs. Brighton & Hove Albion
- 10:00 am: Wolverhampton vs. Sunderland
- 12:30 pm: Arsenal vs. Fulham
- 9:00 am: AFC Bournemouth vs. Crystal Palace
- 10:30 am: Manchester United vs. Liverpool
- 2:00 pm: Aston Villa vs. Tottenham Hotspur
- 10:00 am: Chelsea vs. Nottingham Forest
- 3:00 pm: Everton vs. Manchester City
Fantrax & Sleeper GW35 Player Rankings
Below are the full Fantrax and Sleeper GW35 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 35.
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|4
|2
|Rayan Cherki
|MCI v. EVE
|M
|14.87
|9.66
|2
|2
|7
|4
|Cole Palmer
|CHE v. NFO
|M
|14.14
|9.17
|3
|1
|44
|11
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE v. BRN
|F
|14.06
|7.47
|4
|2
|58
|16
|Erling Haaland
|MCI v. EVE
|F
|13.99
|7.09
|5
|3
|2
|1
|Jeremy Doku
|MCI v. EVE
|F
|13.87
|10.20
|6
|4
|23
|7
|Antoine Semenyo
|MCI v. EVE
|F
|13.82
|8.24
|7
|5
|3
|2
|Noah Okafor
|LEE v. BRN
|F
|13.73
|9.77
|8
|3
|6
|3
|Bruno Fernandes
|MUN v. LIV
|M
|13.72
|9.35
|9
|4
|1
|1
|Anton Stach
|LEE v. BRN
|M
|12.99
|10.40
|10
|5
|15
|11
|Brenden Aaronson
|LEE v. BRN
|M
|12.56
|8.49
|11
|6
|5
|3
|Yankuba Minteh
|BHA at NEW
|F
|12.32
|9.54
|12
|6
|32
|22
|Eberechi Eze
|ARS v. FUL
|M
|12.22
|7.89
|13
|7
|73
|18
|Joao Pedro
|CHE v. NFO
|F
|12.21
|6.84
|14
|8
|79
|19
|Igor Thiago
|BRE v. WHU
|F
|12.20
|6.79
|15
|7
|40
|27
|Jarrod Bowen
|WHU v. BRE
|M
|12.20
|7.68
|16
|9
|22
|6
|Cody Gakpo
|LIV at MUN
|F
|12.07
|8.25
|17
|10
|43
|10
|Morgan Rogers
|AVL v. TOT
|F
|12.05
|7.56
|18
|8
|30
|20
|Leandro Trossard
|ARS v. FUL
|M
|12.05
|8.01
|19
|9
|13
|9
|Marcus Tavernier
|BOU v. CRY
|M
|11.85
|8.51
|20
|10
|38
|26
|Jacob Murphy
|NEW v. BHA
|M
|11.70
|7.75
|21
|11
|132
|31
|Viktor Gyokeres
|ARS v. FUL
|F
|11.58
|5.93
|22
|11
|8
|5
|Kaoru Mitoma
|BHA at NEW
|M
|11.58
|8.74
|23
|12
|55
|15
|Junior Kroupi
|BOU v. CRY
|F
|11.58
|7.17
|24
|12
|28
|19
|Dominik Szoboszlai
|LIV at MUN
|M
|11.52
|8.09
|25
|13
|27
|18
|Enzo Fernandez
|CHE v. NFO
|M
|11.42
|8.10
|26
|14
|31
|21
|Kevin Schade
|BRE v. WHU
|M
|11.40
|7.90
|27
|13
|46
|12
|Rayan
|BOU v. CRY
|F
|11.22
|7.42
|28
|14
|9
|4
|Mathys Tel
|TOT v. AVL
|F
|11.21
|8.69
|29
|15
|11
|7
|Enzo Le Fee
|SUN at WOL
|M
|11.16
|8.58
|30
|16
|19
|14
|Ross Barkley
|AVL v. TOT
|M
|11.15
|8.36
|31
|17
|24
|16
|Mikkel Damsgaard
|BRE v. WHU
|M
|11.11
|8.23
|32
|15
|21
|5
|Pedro Neto
|CHE v. NFO
|F
|11.08
|8.32
|33
|16
|50
|13
|Bryan Mbeumo
|MUN v. LIV
|F
|11.04
|7.37
|34
|17
|122
|25
|Ollie Watkins
|AVL v. TOT
|F
|10.92
|6.11
|35
|1
|26
|2
|Daniel Ballard
|SUN at WOL
|D
|10.81
|8.16
|36
|18
|33
|8
|Matheus Cunha
|MUN v. LIV
|F
|10.80
|7.86
|37
|2
|18
|1
|James Hill
|BOU v. CRY
|D
|10.77
|8.44
|38
|3
|39
|4
|Nordi Mukiele
|SUN at WOL
|D
|10.73
|7.70
|39
|19
|126
|28
|Will Osula
|NEW v. BHA
|F
|10.71
|6.05
|40
|20
|123
|26
|Evanilson
|BOU v. CRY
|F
|10.63
|6.11
|41
|21
|124
|27
|Danny Welbeck
|BHA at NEW
|F
|10.58
|6.09
|42
|22
|51
|14
|Samuel Chukwueze
|FUL v. ARS
|F
|10.52
|7.37
|43
|23
|135
|32
|Richarlison
|TOT v. AVL
|F
|10.52
|5.92
|44
|18
|20
|15
|Declan Rice
|ARS v. FUL
|M
|10.48
|8.33
|45
|4
|56
|5
|Gabriel Gudmundsson
|LEE v. BRN
|D
|10.48
|7.16
|46
|19
|36
|24
|Yeremy Pino
|CRY v. BOU
|M
|10.40
|7.76
|47
|5
|113
|21
|Gabriel
|ARS v. FUL
|D
|10.34
|6.28
|48
|20
|42
|29
|Florian Wirtz
|LIV at MUN
|M
|10.33
|7.61
|49
|24
|71
|17
|Noni Madueke
|ARS v. FUL
|F
|10.30
|6.87
|50
|6
|90
|15
|Piero Hincapie
|ARS v. FUL
|D
|10.24
|6.59
|51
|21
|10
|6
|Omari Hutchinson
|NFO v. CHE
|M
|10.20
|8.63
|52
|22
|25
|17
|Youri Tielemans
|AVL v. TOT
|M
|10.19
|8.22
|53
|7
|66
|8
|Rayan Ait-Nouri
|MCI v. EVE
|D
|10.15
|6.99
|54
|8
|83
|13
|Ethan Ampadu
|LEE v. BRN
|D
|10.13
|6.75
|55
|25
|111
|23
|Dango Ouattara
|BRE v. WHU
|F
|10.09
|6.31
|56
|9
|29
|3
|Marcos Senesi
|BOU v. CRY
|D
|10.08
|8.02
|57
|10
|72
|9
|James Justin
|LEE v. BRN
|D
|10.06
|6.86
|58
|11
|116
|22
|Ben White
|ARS v. FUL
|D
|10.06
|6.22
|59
|23
|59
|38
|Rodrigo Gomes
|WOL v. SUN
|M
|10.04
|7.07
|60
|12
|130
|27
|Jayden Bogle
|LEE v. BRN
|D
|9.99
|5.98
|61
|26
|121
|24
|Benjamin Sesko
|MUN v. LIV
|F
|9.91
|6.12
|62
|27
|155
|36
|Brian Brobbey
|SUN at WOL
|F
|9.87
|5.50
|63
|28
|159
|38
|Chris Wood
|NFO v. CHE
|F
|9.83
|5.36
|64
|24
|63
|41
|John McGinn
|AVL v. TOT
|M
|9.77
|7.03
|65
|25
|52
|34
|Conor Gallagher
|TOT v. AVL
|M
|9.74
|7.36
|66
|29
|142
|34
|Alexander Isak
|LIV at MUN
|F
|9.71
|5.79
|67
|26
|70
|46
|Iliman Ndiaye
|EVE v. MCI
|M
|9.47
|6.94
|68
|13
|74
|10
|Pascal Struijk
|LEE v. BRN
|D
|9.44
|6.83
|69
|27
|45
|30
|Crysencio Summerville
|WHU v. BRE
|M
|9.43
|7.44
|70
|14
|65
|7
|Omar Alderete
|SUN at WOL
|D
|9.42
|7.01
|71
|30
|80
|20
|Randal Kolo Muani
|TOT v. AVL
|F
|9.40
|6.77
|72
|28
|14
|10
|Casemiro
|MUN v. LIV
|M
|9.40
|8.49
|73
|29
|12
|8
|Ryan Christie
|BOU v. CRY
|M
|9.35
|8.52
|74
|30
|150
|79
|Zian Flemming
|BRN v. LEE
|M
|9.34
|5.62
|75
|31
|127
|29
|Taty Castellanos
|WHU v. BRE
|F
|9.34
|6.02
|76
|15
|112
|20
|Adrien Truffert
|BOU v. CRY
|D
|9.34
|6.31
|77
|31
|49
|33
|Morgan Gibbs-White
|NFO v. CHE
|M
|9.29
|7.39
|78
|32
|17
|13
|Pascal Gross
|BHA at NEW
|M
|9.15
|8.45
|79
|32
|34
|9
|Pablo Felipe
|WHU v. BRE
|F
|9.14
|7.83
|80
|16
|128
|26
|Joe Rodon
|LEE v. BRN
|D
|9.10
|6.01
|81
|33
|89
|54
|Jack Hinshelwood
|BHA at NEW
|M
|9.02
|6.59
|82
|33
|139
|33
|Beto
|EVE v. MCI
|F
|9.02
|5.86
|83
|17
|102
|18
|Ian Maatsen
|AVL v. TOT
|D
|8.98
|6.45
|84
|34
|156
|37
|Jorgen Strand Larsen
|CRY v. BOU
|F
|8.96
|5.43
|85
|18
|125
|25
|Marc Guehi
|MCI v. EVE
|D
|8.92
|6.07
|86
|34
|101
|63
|Mateus Mane
|WOL v. SUN
|M
|8.82
|6.46
|87
|35
|164
|39
|Igor Jesus
|NFO v. CHE
|F
|8.81
|5.19
|88
|36
|85
|21
|Jaidon Anthony
|BRN v. LEE
|F
|8.80
|6.69
|89
|19
|84
|14
|Nathan Collins
|BRE v. WHU
|D
|8.79
|6.71
|90
|20
|60
|6
|Pedro Lima
|WOL v. SUN
|D
|8.79
|7.05
|91
|35
|41
|28
|Granit Xhaka
|SUN at WOL
|M
|8.79
|7.64
|92
|36
|61
|39
|Bruno Guimaraes
|NEW v. BHA
|M
|8.66
|7.04
|93
|21
|77
|11
|Malick Thiaw
|NEW v. BHA
|D
|8.61
|6.80
|94
|37
|129
|74
|Harry Wilson
|FUL v. ARS
|M
|8.56
|6.00
|95
|38
|57
|37
|Lewis Miley
|NEW v. BHA
|M
|8.55
|7.15
|96
|37
|103
|22
|Brennan Johnson
|CRY v. BOU
|F
|8.51
|6.44
|97
|39
|47
|31
|Mateus Fernandes
|WHU v. BRE
|M
|8.49
|7.41
|98
|22
|82
|12
|Wesley Fofana
|CHE v. NFO
|D
|8.43
|6.76
|99
|40
|92
|56
|Nico O'Reilly
|MCI v. EVE
|M
|8.41
|6.58
|100
|41
|16
|12
|Mats Wieffer
|BHA at NEW
|M
|8.36
|8.49
|101
|23
|148
|36
|Marc Cucurella
|CHE v. NFO
|D
|8.35
|5.70
|102
|42
|69
|45
|Jacob Ramsey
|NEW v. BHA
|M
|8.34
|6.96
|103
|38
|151
|35
|Raul Jimenez
|FUL v. ARS
|F
|8.32
|5.61
|104
|39
|131
|30
|Loum Tchaouna
|BRN v. LEE
|F
|8.32
|5.95
|105
|43
|78
|49
|Martin Zubimendi
|ARS v. FUL
|M
|8.31
|6.80
|106
|44
|37
|25
|James Garner
|EVE v. MCI
|M
|8.28
|7.75
|107
|45
|48
|32
|Alex Scott
|BOU v. CRY
|M
|8.28
|7.41
|108
|24
|143
|31
|Daniel Munoz
|CRY v. BOU
|D
|8.28
|5.76
|109
|25
|149
|37
|Hugo Bueno
|WOL v. SUN
|D
|8.27
|5.70
|110
|46
|136
|75
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE v. MCI
|M
|8.24
|5.89
|111
|26
|169
|49
|William Saliba
|ARS v. FUL
|D
|8.16
|5.09
|112
|27
|109
|19
|Sven Botman
|NEW v. BHA
|D
|8.14
|6.34
|113
|47
|35
|23
|Elliot Anderson
|NFO v. CHE
|M
|8.11
|7.82
|114
|28
|99
|17
|Sepp van den Berg
|BRE v. WHU
|D
|8.11
|6.47
|115
|29
|158
|41
|Malo Gusto
|CHE v. NFO
|D
|8.09
|5.38
|116
|48
|54
|36
|Yasin Ayari
|BHA at NEW
|M
|8.06
|7.20
|117
|30
|145
|33
|Trevoh Chalobah
|CHE v. NFO
|D
|8.00
|5.71
|118
|31
|133
|28
|Alex Jimenez
|BOU v. CRY
|D
|7.98
|5.93
|119
|49
|138
|76
|Habib Diarra
|SUN at WOL
|M
|7.96
|5.86
|120
|50
|64
|42
|Mathias Jensen
|BRE v. WHU
|M
|7.94
|7.02
|121
|32
|146
|34
|Pedro Porro
|TOT v. AVL
|D
|7.89
|5.71
|122
|51
|115
|71
|Chris Rigg
|SUN at WOL
|M
|7.88
|6.23
|123
|33
|120
|24
|Harry Maguire
|MUN v. LIV
|D
|7.83
|6.13
|124
|52
|53
|35
|Moises Caicedo
|CHE v. NFO
|M
|7.81
|7.28
|125
|53
|75
|47
|Tomas Soucek
|WHU v. BRE
|M
|7.78
|6.82
|126
|54
|94
|58
|Alexis Mac Allister
|LIV at MUN
|M
|7.74
|6.58
|127
|55
|68
|44
|Joelinton
|NEW v. BHA
|M
|7.74
|6.97
|128
|34
|137
|30
|Lewis Hall
|NEW v. BHA
|D
|7.70
|5.89
|129
|35
|134
|29
|Reinildo
|SUN at WOL
|D
|7.67
|5.92
|130
|56
|108
|68
|Dwight McNeil
|EVE v. MCI
|M
|7.65
|6.34
|131
|36
|119
|23
|Michael Kayode
|BRE v. WHU
|D
|7.57
|6.14
|132
|57
|67
|43
|Sandro Tonali
|NEW v. BHA
|M
|7.51
|6.98
|133
|40
|181
|40
|Adam Armstrong
|WOL v. SUN
|F
|7.48
|4.51
|134
|58
|98
|61
|Bernardo Silva
|MCI v. EVE
|M
|7.46
|6.49
|135
|37
|166
|46
|Matty Cash
|AVL v. TOT
|D
|7.44
|5.14
|136
|59
|95
|59
|Keane Lewis-Potter
|BRE v. WHU
|M
|7.40
|6.57
|137
|60
|81
|50
|Kobbie Mainoo
|MUN v. LIV
|M
|7.40
|6.76
|138
|61
|91
|55
|James Ward-Prowse
|BRN v. LEE
|M
|7.37
|6.59
|139
|62
|86
|51
|El Hadji Malick Diouf
|WHU v. BRE
|M
|7.36
|6.66
|140
|63
|100
|62
|Matheus Nunes
|MCI v. EVE
|M
|7.35
|6.46
|141
|38
|152
|38
|Borna Sosa
|CRY v. BOU
|D
|7.23
|5.59
|142
|39
|162
|43
|Diogo Dalot
|MUN v. LIV
|D
|7.17
|5.28
|143
|40
|96
|16
|Yerson Mosquera
|WOL v. SUN
|D
|7.11
|6.55
|144
|41
|157
|40
|Virgil van Dijk
|LIV at MUN
|D
|7.07
|5.39
|145
|42
|178
|58
|Jeremie Frimpong
|LIV at MUN
|D
|7.06
|4.54
|146
|43
|167
|47
|Tyrone Mings
|AVL v. TOT
|D
|7.00
|5.13
|147
|64
|76
|48
|Romeo Lavia
|CHE v. NFO
|M
|6.96
|6.82
|148
|65
|62
|40
|Rodrigo Bentancur
|TOT v. AVL
|M
|6.95
|7.03
|149
|44
|163
|44
|Santi Bueno
|WOL v. SUN
|D
|6.93
|5.26
|150
|45
|153
|39
|Jan Paul van Hecke
|BHA at NEW
|D
|6.86
|5.50
|151
|46
|147
|35
|Toti Gomes
|WOL v. SUN
|D
|6.86
|5.71
|152
|66
|107
|67
|Ryan Gravenberch
|LIV at MUN
|M
|6.86
|6.35
|153
|67
|161
|81
|Emile Smith Rowe
|FUL v. ARS
|M
|6.85
|5.29
|154
|68
|104
|64
|Ibrahim Sangare
|NFO v. CHE
|M
|6.79
|6.44
|155
|47
|177
|57
|Abdukodir Khusanov
|MCI v. EVE
|D
|6.77
|4.72
|156
|69
|97
|60
|Yehor Yarmolyuk
|BRE v. WHU
|M
|6.65
|6.51
|157
|70
|87
|52
|Will Hughes
|CRY v. BOU
|M
|6.62
|6.64
|158
|71
|88
|53
|Jefferson Lerma
|CRY v. BOU
|M
|6.58
|6.64
|159
|1
|191
|2
|Robin Roefs
|SUN at WOL
|G
|6.55
|3.93
|160
|72
|106
|66
|Joao Gomes
|WOL v. SUN
|M
|6.49
|6.41
|161
|48
|144
|32
|James Tarkowski
|EVE v. MCI
|D
|6.43
|5.72
|162
|2
|180
|1
|Jose Sa
|WOL v. SUN
|G
|6.38
|4.52
|163
|73
|93
|57
|Ferdi Kadioglu
|BHA at NEW
|M
|6.37
|6.58
|164
|49
|171
|51
|Ibrahima Konate
|LIV at MUN
|D
|6.31
|4.90
|165
|74
|114
|70
|Idrissa Gueye
|EVE v. MCI
|M
|6.29
|6.24
|166
|75
|141
|78
|Lesley Ugochukwu
|BRN v. LEE
|M
|6.27
|5.82
|167
|76
|110
|69
|Josh Laurent
|BRN v. LEE
|M
|6.22
|6.32
|168
|77
|105
|65
|Yves Bissouma
|TOT v. AVL
|M
|6.17
|6.43
|169
|78
|117
|72
|Noah Sadiki
|SUN at WOL
|M
|6.14
|6.19
|170
|50
|165
|45
|Neco Williams
|NFO v. CHE
|D
|6.10
|5.14
|171
|3
|195
|4
|Robert Sanchez
|CHE v. NFO
|G
|6.08
|3.79
|172
|51
|160
|42
|Konstantinos Mavropanos
|WHU v. BRE
|D
|6.06
|5.36
|173
|52
|168
|48
|Kevin Danso
|TOT v. AVL
|D
|5.97
|5.12
|174
|53
|173
|53
|Ayden Heaven
|MUN v. LIV
|D
|5.96
|4.89
|175
|4
|204
|6
|Djordje Petrovic
|BOU v. CRY
|G
|5.85
|3.32
|176
|54
|184
|62
|Luke Shaw
|MUN v. LIV
|D
|5.77
|4.44
|177
|55
|174
|54
|Michael Keane
|EVE v. MCI
|D
|5.77
|4.86
|178
|5
|219
|19
|David Raya
|ARS v. FUL
|G
|5.68
|2.18
|179
|79
|140
|77
|Andre
|WOL v. SUN
|M
|5.66
|5.84
|180
|56
|175
|55
|Maxence Lacroix
|CRY v. BOU
|D
|5.65
|4.84
|181
|57
|196
|71
|Ezri Konsa
|AVL v. TOT
|D
|5.64
|3.75
|182
|80
|118
|73
|Sasa Lukic
|FUL v. ARS
|M
|5.63
|6.15
|183
|58
|170
|50
|Antonee Robinson
|FUL v. ARS
|D
|5.62
|4.98
|184
|59
|186
|64
|Andrew Robertson
|LIV at MUN
|D
|5.60
|4.21
|185
|60
|182
|60
|Djed Spence
|TOT v. AVL
|D
|5.60
|4.47
|186
|6
|192
|3
|Nick Pope
|NEW v. BHA
|G
|5.53
|3.92
|187
|61
|172
|52
|Chris Richards
|CRY v. BOU
|D
|5.53
|4.90
|188
|62
|197
|72
|Lamare Bogarde
|AVL v. TOT
|D
|5.42
|3.71
|189
|63
|193
|69
|Kyle Walker-Peters
|WHU v. BRE
|D
|5.32
|3.89
|190
|64
|183
|61
|Axel Disasi
|WHU v. BRE
|D
|5.26
|4.45
|191
|65
|179
|59
|Lewis Dunk
|BHA at NEW
|D
|5.26
|4.54
|192
|7
|216
|16
|Karl Darlow
|LEE v. BRN
|G
|5.22
|2.40
|193
|66
|176
|56
|Jaydee Canvot
|CRY v. BOU
|D
|5.22
|4.82
|194
|81
|154
|80
|Sander Berge
|FUL v. ARS
|M
|5.16
|5.50
|195
|67
|185
|63
|Jair Cunha
|NFO v. CHE
|D
|5.13
|4.22
|196
|8
|208
|10
|Caoimhin Kelleher
|BRE v. WHU
|G
|5.10
|2.96
|197
|68
|190
|68
|Nikola Milenkovic
|NFO v. CHE
|D
|5.08
|3.95
|198
|69
|194
|70
|Ola Aina
|NFO v. CHE
|D
|4.93
|3.83
|199
|70
|187
|65
|Maxime Esteve
|BRN v. LEE
|D
|4.86
|4.16
|200
|71
|202
|76
|Micky van de Ven
|TOT v. AVL
|D
|4.83
|3.47
|201
|72
|201
|75
|Quilindschy Hartman
|BRN v. LEE
|D
|4.77
|3.48
|202
|73
|189
|67
|Hjalmar Ekdal
|BRN v. LEE
|D
|4.76
|4.06
|203
|9
|205
|7
|Antonin Kinsky
|TOT v. AVL
|G
|4.75
|3.29
|204
|10
|217
|17
|Gianluigi Donnarumma
|MCI v. EVE
|G
|4.73
|2.23
|205
|11
|211
|12
|Emiliano Martinez
|AVL v. TOT
|G
|4.56
|2.70
|206
|12
|207
|9
|Alisson
|LIV at MUN
|G
|4.52
|2.98
|207
|74
|200
|74
|Vitaliy Mykolenko
|EVE v. MCI
|D
|4.46
|3.49
|208
|75
|188
|66
|Joachim Andersen
|FUL v. ARS
|D
|4.38
|4.08
|209
|13
|198
|5
|Martin Dubravka
|BRN v. LEE
|G
|4.33
|3.67
|210
|76
|199
|73
|Timothy Castagne
|FUL v. ARS
|D
|4.28
|3.63
|211
|77
|203
|77
|Jake O'Brien
|EVE v. MCI
|D
|4.26
|3.47
|212
|14
|212
|13
|Bart Verbruggen
|BHA at NEW
|G
|4.03
|2.59
|213
|15
|206
|8
|Jordan Pickford
|EVE v. MCI
|G
|3.96
|3.21
|214
|16
|209
|11
|Dean Henderson
|CRY v. BOU
|G
|3.83
|2.84
|215
|17
|215
|15
|Mads Hermansen
|WHU v. BRE
|G
|3.80
|2.41
|216
|18
|220
|20
|Senne Lammens
|MUN v. LIV
|G
|3.46
|1.85
|217
|19
|213
|14
|Bernd Leno
|FUL v. ARS
|G
|3.33
|2.59
|218
|20
|218
|18
|Matz Sels
|NFO v. CHE
|G
|3.20
|2.19
|219
|78
|214
|79
|Kyle Walker
|BRN v. LEE
|D
|3.15
|2.52
|220
|79
|210
|78
|Calvin Bassey
|FUL v. ARS
|D
|3.13
|2.73