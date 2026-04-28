Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 35

Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 35

Fantrax & Sleeper GW35 rankings: Premier League player tiers for every position. Who to start, add and avoid ahead of Gameweek 35.
Updated on April 28, 2026 11:16AM EST
Welcome to RotoWire's Fantrax and Sleeper GW35 player rankings for the Premier League. These rankings highlight the best picks for Gameweek 35, based on predicted lineups, form and upcoming fixtures.

The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions. These Fantrax and Sleeper rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning for Gameweek 35.

Premier League GW35 Fixtures (ET)

Fantrax & Sleeper GW35 Player Rankings

Below are the full Fantrax and Sleeper GW35 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 35.

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1142Rayan CherkiMCI v. EVEM14.879.66
2274Cole PalmerCHE v. NFOM14.149.17
314411Dominic Calvert-LewinLEE v. BRNF14.067.47
425816Erling HaalandMCI v. EVEF13.997.09
5321Jeremy DokuMCI v. EVEF13.8710.20
64237Antoine SemenyoMCI v. EVEF13.828.24
7532Noah OkaforLEE v. BRNF13.739.77
8363Bruno FernandesMUN v. LIVM13.729.35
9411Anton StachLEE v. BRNM12.9910.40
1051511Brenden AaronsonLEE v. BRNM12.568.49
11653Yankuba MintehBHA at NEWF12.329.54
1263222Eberechi EzeARS v. FULM12.227.89
1377318Joao PedroCHE v. NFOF12.216.84
1487919Igor ThiagoBRE v. WHUF12.206.79
1574027Jarrod BowenWHU v. BREM12.207.68
169226Cody GakpoLIV at MUNF12.078.25
17104310Morgan RogersAVL v. TOTF12.057.56
1883020Leandro TrossardARS v. FULM12.058.01
199139Marcus TavernierBOU v. CRYM11.858.51
20103826Jacob MurphyNEW v. BHAM11.707.75
211113231Viktor GyokeresARS v. FULF11.585.93
221185Kaoru MitomaBHA at NEWM11.588.74
23125515Junior KroupiBOU v. CRYF11.587.17
24122819Dominik SzoboszlaiLIV at MUNM11.528.09
25132718Enzo FernandezCHE v. NFOM11.428.10
26143121Kevin SchadeBRE v. WHUM11.407.90
27134612RayanBOU v. CRYF11.227.42
281494Mathys TelTOT v. AVLF11.218.69
2915117Enzo Le FeeSUN at WOLM11.168.58
30161914Ross BarkleyAVL v. TOTM11.158.36
31172416Mikkel DamsgaardBRE v. WHUM11.118.23
3215215Pedro NetoCHE v. NFOF11.088.32
33165013Bryan MbeumoMUN v. LIVF11.047.37
341712225Ollie WatkinsAVL v. TOTF10.926.11
351262Daniel BallardSUN at WOLD10.818.16
3618338Matheus CunhaMUN v. LIVF10.807.86
372181James HillBOU v. CRYD10.778.44
383394Nordi MukieleSUN at WOLD10.737.70
391912628Will OsulaNEW v. BHAF10.716.05
402012326EvanilsonBOU v. CRYF10.636.11
412112427Danny WelbeckBHA at NEWF10.586.09
42225114Samuel ChukwuezeFUL v. ARSF10.527.37
432313532RicharlisonTOT v. AVLF10.525.92
44182015Declan RiceARS v. FULM10.488.33
454565Gabriel GudmundssonLEE v. BRND10.487.16
46193624Yeremy PinoCRY v. BOUM10.407.76
47511321GabrielARS v. FULD10.346.28
48204229Florian WirtzLIV at MUNM10.337.61
49247117Noni MaduekeARS v. FULF10.306.87
5069015Piero HincapieARS v. FULD10.246.59
5121106Omari HutchinsonNFO v. CHEM10.208.63
52222517Youri TielemansAVL v. TOTM10.198.22
537668Rayan Ait-NouriMCI v. EVED10.156.99
5488313Ethan AmpaduLEE v. BRND10.136.75
552511123Dango OuattaraBRE v. WHUF10.096.31
569293Marcos SenesiBOU v. CRYD10.088.02
5710729James JustinLEE v. BRND10.066.86
581111622Ben WhiteARS v. FULD10.066.22
59235938Rodrigo GomesWOL v. SUNM10.047.07
601213027Jayden BogleLEE v. BRND9.995.98
612612124Benjamin SeskoMUN v. LIVF9.916.12
622715536Brian BrobbeySUN at WOLF9.875.50
632815938Chris WoodNFO v. CHEF9.835.36
64246341John McGinnAVL v. TOTM9.777.03
65255234Conor GallagherTOT v. AVLM9.747.36
662914234Alexander IsakLIV at MUNF9.715.79
67267046Iliman NdiayeEVE v. MCIM9.476.94
68137410Pascal StruijkLEE v. BRND9.446.83
69274530Crysencio SummervilleWHU v. BREM9.437.44
7014657Omar AldereteSUN at WOLD9.427.01
71308020Randal Kolo MuaniTOT v. AVLF9.406.77
72281410CasemiroMUN v. LIVM9.408.49
7329128Ryan ChristieBOU v. CRYM9.358.52
743015079Zian FlemmingBRN v. LEEM9.345.62
753112729Taty CastellanosWHU v. BREF9.346.02
761511220Adrien TruffertBOU v. CRYD9.346.31
77314933Morgan Gibbs-WhiteNFO v. CHEM9.297.39
78321713Pascal GrossBHA at NEWM9.158.45
7932349Pablo FelipeWHU v. BREF9.147.83
801612826Joe RodonLEE v. BRND9.106.01
81338954Jack HinshelwoodBHA at NEWM9.026.59
823313933BetoEVE v. MCIF9.025.86
831710218Ian MaatsenAVL v. TOTD8.986.45
843415637Jorgen Strand LarsenCRY v. BOUF8.965.43
851812525Marc GuehiMCI v. EVED8.926.07
863410163Mateus ManeWOL v. SUNM8.826.46
873516439Igor JesusNFO v. CHEF8.815.19
88368521Jaidon AnthonyBRN v. LEEF8.806.69
89198414Nathan CollinsBRE v. WHUD8.796.71
9020606Pedro LimaWOL v. SUND8.797.05
91354128Granit XhakaSUN at WOLM8.797.64
92366139Bruno GuimaraesNEW v. BHAM8.667.04
93217711Malick ThiawNEW v. BHAD8.616.80
943712974Harry WilsonFUL v. ARSM8.566.00
95385737Lewis MileyNEW v. BHAM8.557.15
963710322Brennan JohnsonCRY v. BOUF8.516.44
97394731Mateus FernandesWHU v. BREM8.497.41
98228212Wesley FofanaCHE v. NFOD8.436.76
99409256Nico O'ReillyMCI v. EVEM8.416.58
100411612Mats WiefferBHA at NEWM8.368.49
1012314836Marc CucurellaCHE v. NFOD8.355.70
102426945Jacob RamseyNEW v. BHAM8.346.96
1033815135Raul JimenezFUL v. ARSF8.325.61
1043913130Loum TchaounaBRN v. LEEF8.325.95
105437849Martin ZubimendiARS v. FULM8.316.80
106443725James GarnerEVE v. MCIM8.287.75
107454832Alex ScottBOU v. CRYM8.287.41
1082414331Daniel MunozCRY v. BOUD8.285.76
1092514937Hugo BuenoWOL v. SUND8.275.70
1104613675Kiernan Dewsbury-HallEVE v. MCIM8.245.89
1112616949William SalibaARS v. FULD8.165.09
1122710919Sven BotmanNEW v. BHAD8.146.34
113473523Elliot AndersonNFO v. CHEM8.117.82
114289917Sepp van den BergBRE v. WHUD8.116.47
1152915841Malo GustoCHE v. NFOD8.095.38
116485436Yasin AyariBHA at NEWM8.067.20
1173014533Trevoh ChalobahCHE v. NFOD8.005.71
1183113328Alex JimenezBOU v. CRYD7.985.93
1194913876Habib DiarraSUN at WOLM7.965.86
120506442Mathias JensenBRE v. WHUM7.947.02
1213214634Pedro PorroTOT v. AVLD7.895.71
1225111571Chris RiggSUN at WOLM7.886.23
1233312024Harry MaguireMUN v. LIVD7.836.13
124525335Moises CaicedoCHE v. NFOM7.817.28
125537547Tomas SoucekWHU v. BREM7.786.82
126549458Alexis Mac AllisterLIV at MUNM7.746.58
127556844JoelintonNEW v. BHAM7.746.97
1283413730Lewis HallNEW v. BHAD7.705.89
1293513429ReinildoSUN at WOLD7.675.92
1305610868Dwight McNeilEVE v. MCIM7.656.34
1313611923Michael KayodeBRE v. WHUD7.576.14
132576743Sandro TonaliNEW v. BHAM7.516.98
1334018140Adam ArmstrongWOL v. SUNF7.484.51
134589861Bernardo SilvaMCI v. EVEM7.466.49
1353716646Matty CashAVL v. TOTD7.445.14
136599559Keane Lewis-PotterBRE v. WHUM7.406.57
137608150Kobbie MainooMUN v. LIVM7.406.76
138619155James Ward-ProwseBRN v. LEEM7.376.59
139628651El Hadji Malick DioufWHU v. BREM7.366.66
1406310062Matheus NunesMCI v. EVEM7.356.46
1413815238Borna SosaCRY v. BOUD7.235.59
1423916243Diogo DalotMUN v. LIVD7.175.28
143409616Yerson MosqueraWOL v. SUND7.116.55
1444115740Virgil van DijkLIV at MUND7.075.39
1454217858Jeremie FrimpongLIV at MUND7.064.54
1464316747Tyrone MingsAVL v. TOTD7.005.13
147647648Romeo LaviaCHE v. NFOM6.966.82
148656240Rodrigo BentancurTOT v. AVLM6.957.03
1494416344Santi BuenoWOL v. SUND6.935.26
1504515339Jan Paul van HeckeBHA at NEWD6.865.50
1514614735Toti GomesWOL v. SUND6.865.71
1526610767Ryan GravenberchLIV at MUNM6.866.35
1536716181Emile Smith RoweFUL v. ARSM6.855.29
1546810464Ibrahim SangareNFO v. CHEM6.796.44
1554717757Abdukodir KhusanovMCI v. EVED6.774.72
156699760Yehor YarmolyukBRE v. WHUM6.656.51
157708752Will HughesCRY v. BOUM6.626.64
158718853Jefferson LermaCRY v. BOUM6.586.64
15911912Robin RoefsSUN at WOLG6.553.93
1607210666Joao GomesWOL v. SUNM6.496.41
1614814432James TarkowskiEVE v. MCID6.435.72
16221801Jose SaWOL v. SUNG6.384.52
163739357Ferdi KadiogluBHA at NEWM6.376.58
1644917151Ibrahima KonateLIV at MUND6.314.90
1657411470Idrissa GueyeEVE v. MCIM6.296.24
1667514178Lesley UgochukwuBRN v. LEEM6.275.82
1677611069Josh LaurentBRN v. LEEM6.226.32
1687710565Yves BissoumaTOT v. AVLM6.176.43
1697811772Noah SadikiSUN at WOLM6.146.19
1705016545Neco WilliamsNFO v. CHED6.105.14
17131954Robert SanchezCHE v. NFOG6.083.79
1725116042Konstantinos MavropanosWHU v. BRED6.065.36
1735216848Kevin DansoTOT v. AVLD5.975.12
1745317353Ayden HeavenMUN v. LIVD5.964.89
17542046Djordje PetrovicBOU v. CRYG5.853.32
1765418462Luke ShawMUN v. LIVD5.774.44
1775517454Michael KeaneEVE v. MCID5.774.86
178521919David RayaARS v. FULG5.682.18
1797914077AndreWOL v. SUNM5.665.84
1805617555Maxence LacroixCRY v. BOUD5.654.84
1815719671Ezri KonsaAVL v. TOTD5.643.75
1828011873Sasa LukicFUL v. ARSM5.636.15
1835817050Antonee RobinsonFUL v. ARSD5.624.98
1845918664Andrew RobertsonLIV at MUND5.604.21
1856018260Djed SpenceTOT v. AVLD5.604.47
18661923Nick PopeNEW v. BHAG5.533.92
1876117252Chris RichardsCRY v. BOUD5.534.90
1886219772Lamare BogardeAVL v. TOTD5.423.71
1896319369Kyle Walker-PetersWHU v. BRED5.323.89
1906418361Axel DisasiWHU v. BRED5.264.45
1916517959Lewis DunkBHA at NEWD5.264.54
192721616Karl DarlowLEE v. BRNG5.222.40
1936617656Jaydee CanvotCRY v. BOUD5.224.82
1948115480Sander BergeFUL v. ARSM5.165.50
1956718563Jair CunhaNFO v. CHED5.134.22
196820810Caoimhin KelleherBRE v. WHUG5.102.96
1976819068Nikola MilenkovicNFO v. CHED5.083.95
1986919470Ola AinaNFO v. CHED4.933.83
1997018765Maxime EsteveBRN v. LEED4.864.16
2007120276Micky van de VenTOT v. AVLD4.833.47
2017220175Quilindschy HartmanBRN v. LEED4.773.48
2027318967Hjalmar EkdalBRN v. LEED4.764.06
20392057Antonin KinskyTOT v. AVLG4.753.29
2041021717Gianluigi DonnarummaMCI v. EVEG4.732.23
2051121112Emiliano MartinezAVL v. TOTG4.562.70
206122079AlissonLIV at MUNG4.522.98
2077420074Vitaliy MykolenkoEVE v. MCID4.463.49
2087518866Joachim AndersenFUL v. ARSD4.384.08
209131985Martin DubravkaBRN v. LEEG4.333.67
2107619973Timothy CastagneFUL v. ARSD4.283.63
2117720377Jake O'BrienEVE v. MCID4.263.47
2121421213Bart VerbruggenBHA at NEWG4.032.59
213152068Jordan PickfordEVE v. MCIG3.963.21
2141620911Dean HendersonCRY v. BOUG3.832.84
2151721515Mads HermansenWHU v. BREG3.802.41
2161822020Senne LammensMUN v. LIVG3.461.85
2171921314Bernd LenoFUL v. ARSG3.332.59
2182021818Matz SelsNFO v. CHEG3.202.19
2197821479Kyle WalkerBRN v. LEED3.152.52
2207921078Calvin BasseyFUL v. ARSD3.132.73

ABOUT THE AUTHOR
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
