Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 36
Welcome to RotoWire's Fantrax and Sleeper GW36 player rankings for the Premier League. These rankings highlight the best picks for Double Gameweek 36, based on predicted lineups, form and upcoming fixtures.
Manchester City and Crystal Palace both have two fixtures in Gameweek 36, giving their players a higher points ceiling across Fantrax and Sleeper formats. Factor in both games when setting lineups and targeting waiver pickups this week.
The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions. These Fantrax and Sleeper rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning for Gameweek 36.
Premier League GW36 Fixtures (ET)
- 7:30 am: Liverpool vs. Chelsea
- 10:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Wolverhampton
- 10:00 am: Fulham vs. AFC Bournemouth
- 10:00 am: Sunderland vs. Manchester United
- 12:30 pm: Manchester City vs. Brentford
- 9:00 am: Burnley vs. Aston Villa
- 9:00 am: Crystal Palace vs. Everton
- 9:00 am: Nottingham Forest vs. Newcastle United
- 11:30 am: West Ham United vs. Arsenal
- 3:00 pm: Tottenham Hotspur vs. Leeds United
- 3:00 pm: Manchester City vs. Crystal Palace
Fantrax & Sleeper GW36 Player Rankings
Below are the full Fantrax and Sleeper GW36 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 36.
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|1
|1
|Rayan Cherki
|MCI v. BRE
|M
|25.42
|16.40
|2
|1
|4
|3
|Erling Haaland
|MCI v. BRE
|F
|25.21
|12.39
|3
|2
|2
|1
|Jeremy Doku
|MCI v. BRE
|F
|23.78
|16.35
|4
|3
|3
|2
|Antoine Semenyo
|MCI v. BRE
|F
|21.03
|13.73
|5
|2
|8
|5
|Bruno Fernandes
|MUN at SUN
|M
|15.02
|10.25
|6
|1
|10
|1
|Marc Guehi
|MCI v. BRE
|D
|14.72
|9.62
|7
|4
|9
|4
|Yankuba Minteh
|BHA v. WOL
|F
|14.71
|10.13
|8
|3
|12
|7
|Kaoru Mitoma
|BHA v. WOL
|M
|13.93
|9.54
|9
|5
|13
|5
|Cody Gakpo
|LIV v. CHE
|F
|13.91
|9.30
|10
|4
|6
|3
|Nico O'Reilly
|MCI v. BRE
|M
|13.54
|10.49
|11
|6
|86
|21
|Danny Welbeck
|BHA v. WOL
|F
|13.46
|6.76
|12
|5
|14
|8
|Dominik Szoboszlai
|LIV v. CHE
|M
|12.94
|9.04
|13
|7
|28
|9
|Morgan Rogers
|AVL at BRN
|F
|12.87
|8.16
|14
|6
|5
|2
|Bernardo Silva
|MCI v. BRE
|M
|12.47
|10.69
|15
|7
|20
|13
|Cole Palmer
|CHE at LIV
|M
|12.39
|8.42
|16
|8
|30
|20
|Florian Wirtz
|LIV v. CHE
|M
|12.39
|8.07
|17
|9
|31
|21
|Leandro Trossard
|ARS at WHU
|M
|12.17
|8.05
|18
|10
|7
|4
|Matheus Nunes
|MCI v. BRE
|M
|12.08
|10.36
|19
|8
|16
|6
|Mathys Tel
|TOT v. LEE
|F
|12.07
|8.88
|20
|9
|38
|11
|Samuel Chukwueze
|FUL v. BOU
|F
|11.96
|7.76
|21
|11
|40
|27
|Eberechi Eze
|ARS at WHU
|M
|11.96
|7.72
|22
|10
|127
|29
|Viktor Gyokeres
|ARS at WHU
|F
|11.90
|6.01
|23
|12
|17
|10
|Ross Barkley
|AVL at BRN
|M
|11.81
|8.85
|24
|11
|32
|10
|Bryan Mbeumo
|MUN at SUN
|F
|11.80
|7.95
|25
|12
|104
|26
|Richarlison
|TOT v. LEE
|F
|11.69
|6.31
|26
|13
|21
|7
|Matheus Cunha
|MUN at SUN
|F
|11.62
|8.38
|27
|2
|39
|2
|Daniel Munoz
|CRY v. EVE
|D
|11.56
|7.75
|28
|14
|93
|23
|Tammy Abraham
|AVL at BRN
|F
|11.54
|6.58
|29
|15
|27
|8
|Brennan Johnson
|CRY v. EVE
|F
|11.54
|8.24
|30
|13
|57
|37
|Harry Wilson
|FUL v. BOU
|M
|11.36
|7.17
|31
|14
|37
|26
|Bukayo Saka
|ARS at WHU
|M
|11.27
|7.79
|32
|16
|70
|19
|Beto
|EVE at CRY
|F
|11.22
|6.93
|33
|15
|59
|38
|Jack Hinshelwood
|BHA v. WOL
|M
|11.19
|7.13
|34
|16
|26
|18
|Yeremy Pino
|CRY v. EVE
|M
|11.17
|8.25
|35
|3
|51
|5
|Abdukodir Khusanov
|MCI v. BRE
|D
|11.17
|7.41
|36
|17
|18
|11
|Anton Stach
|LEE at TOT
|M
|11.14
|8.65
|37
|17
|76
|20
|Raul Jimenez
|FUL v. BOU
|F
|11.12
|6.85
|38
|18
|22
|14
|Jadon Sancho
|AVL at BRN
|M
|11.02
|8.32
|39
|4
|139
|31
|Jeremie Frimpong
|LIV v. CHE
|D
|11.00
|5.68
|40
|18
|108
|28
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE at TOT
|F
|10.94
|6.26
|41
|19
|15
|9
|Pascal Gross
|BHA v. WOL
|M
|10.92
|8.97
|42
|20
|29
|19
|Marcus Tavernier
|BOU at FUL
|M
|10.88
|8.14
|43
|5
|58
|6
|Riccardo Calafiori
|ARS at WHU
|D
|10.87
|7.15
|44
|21
|46
|29
|Iliman Ndiaye
|EVE at CRY
|M
|10.85
|7.54
|45
|22
|120
|69
|Zian Flemming
|BRN v. AVL
|M
|10.71
|6.12
|46
|19
|64
|17
|Junior Kroupi
|BOU at FUL
|F
|10.70
|6.98
|47
|6
|47
|4
|Ian Maatsen
|AVL at BRN
|D
|10.67
|7.53
|48
|23
|19
|12
|Youri Tielemans
|AVL at BRN
|M
|10.61
|8.51
|49
|20
|97
|24
|Benjamin Sesko
|MUN at SUN
|F
|10.52
|6.56
|50
|24
|48
|30
|Jacob Murphy
|NEW at NFO
|M
|10.44
|7.51
|51
|25
|24
|16
|Declan Rice
|ARS at WHU
|M
|10.43
|8.30
|52
|21
|105
|27
|Joao Pedro
|CHE at LIV
|F
|10.34
|6.30
|53
|22
|138
|32
|Will Osula
|NEW at NFO
|F
|10.31
|5.69
|54
|23
|56
|15
|Rayan
|BOU at FUL
|F
|10.30
|7.19
|55
|26
|11
|6
|Nico Gonzalez
|MCI v. BRE
|M
|10.24
|9.61
|56
|24
|65
|18
|Randal Kolo Muani
|TOT v. LEE
|F
|10.13
|6.98
|57
|1
|178
|1
|Gianluigi Donnarumma
|MCI v. BRE
|G
|10.11
|4.54
|58
|27
|55
|36
|Conor Gallagher
|TOT v. LEE
|M
|10.09
|7.29
|59
|28
|92
|55
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE at CRY
|M
|10.04
|6.61
|60
|25
|41
|12
|Dilane Bakwa
|NFO v. NEW
|F
|10.03
|7.72
|61
|7
|109
|19
|Gabriel
|ARS at WHU
|D
|9.96
|6.26
|62
|29
|54
|35
|Enzo Fernandez
|CHE at LIV
|M
|9.88
|7.36
|63
|30
|35
|24
|Justin Devenny
|CRY v. EVE
|M
|9.85
|7.87
|64
|26
|42
|13
|Jaidon Anthony
|BRN v. AVL
|F
|9.79
|7.64
|65
|27
|153
|37
|Igor Jesus
|NFO v. NEW
|F
|9.71
|5.29
|66
|28
|135
|31
|Evanilson
|BOU at FUL
|F
|9.68
|5.84
|67
|8
|113
|21
|Jan Paul van Hecke
|BHA v. WOL
|D
|9.66
|6.22
|68
|29
|44
|14
|Pedro Neto
|CHE at LIV
|F
|9.66
|7.62
|69
|9
|43
|3
|James Tarkowski
|EVE at CRY
|D
|9.62
|7.62
|70
|31
|52
|33
|Enzo Le Fee
|SUN v. MUN
|M
|9.59
|7.41
|71
|10
|115
|22
|Ben White
|ARS at WHU
|D
|9.58
|6.19
|72
|11
|90
|15
|Pedro Porro
|TOT v. LEE
|D
|9.57
|6.63
|73
|32
|23
|15
|James McAtee
|NFO v. NEW
|M
|9.53
|8.30
|74
|33
|25
|17
|Casemiro
|MUN at SUN
|M
|9.47
|8.29
|75
|34
|117
|67
|Jarrod Bowen
|WHU v. ARS
|M
|9.32
|6.15
|76
|30
|63
|16
|Chemsdine Talbi
|SUN v. MUN
|F
|9.26
|6.99
|77
|31
|150
|35
|Jorgen Strand Larsen
|CRY v. EVE
|F
|9.20
|5.41
|78
|12
|87
|14
|Harry Maguire
|MUN at SUN
|D
|9.13
|6.72
|79
|13
|128
|25
|Olivier Boscagli
|BHA v. WOL
|D
|9.10
|6.00
|80
|35
|50
|32
|Alexis Mac Allister
|LIV v. CHE
|M
|9.08
|7.42
|81
|14
|118
|23
|Matty Cash
|AVL at BRN
|D
|9.05
|6.13
|82
|32
|140
|33
|Igor Thiago
|BRE at MCI
|F
|9.01
|5.64
|83
|33
|148
|34
|Taiwo Awoniyi
|NFO v. NEW
|F
|9.00
|5.48
|84
|15
|80
|12
|Michael Keane
|EVE at CRY
|D
|8.99
|6.79
|85
|36
|33
|22
|James Garner
|EVE at CRY
|M
|8.98
|7.95
|86
|34
|88
|22
|Noah Okafor
|LEE at TOT
|F
|8.96
|6.71
|87
|16
|110
|20
|Diogo Dalot
|MUN at SUN
|D
|8.89
|6.26
|88
|37
|114
|65
|Emile Smith Rowe
|FUL v. BOU
|M
|8.79
|6.21
|89
|17
|74
|8
|Maxence Lacroix
|CRY v. EVE
|D
|8.77
|6.87
|90
|18
|103
|17
|Virgil van Dijk
|LIV v. CHE
|D
|8.67
|6.38
|91
|35
|163
|38
|Brian Brobbey
|SUN v. MUN
|F
|8.63
|4.94
|92
|38
|85
|52
|Dwight McNeil
|EVE at CRY
|M
|8.53
|6.76
|93
|19
|75
|9
|Nordi Mukiele
|SUN v. MUN
|D
|8.52
|6.86
|94
|39
|45
|28
|James Ward-Prowse
|BRN v. AVL
|M
|8.51
|7.55
|95
|40
|89
|53
|Bruno Guimaraes
|NEW at NFO
|M
|8.48
|6.69
|96
|20
|130
|27
|Malick Thiaw
|NEW at NFO
|D
|8.41
|5.94
|97
|41
|134
|75
|Kevin Schade
|BRE at MCI
|M
|8.36
|5.86
|98
|42
|49
|31
|Granit Xhaka
|SUN v. MUN
|M
|8.32
|7.43
|99
|43
|79
|48
|Ao Tanaka
|LEE at TOT
|M
|8.31
|6.79
|100
|21
|62
|7
|Omar Alderete
|SUN v. MUN
|D
|8.31
|7.03
|101
|44
|53
|34
|Hannibal
|BRN v. AVL
|M
|8.29
|7.39
|102
|22
|156
|41
|Myles Lewis-Skelly
|ARS at WHU
|D
|8.29
|5.17
|103
|23
|136
|30
|Tyrone Mings
|AVL at BRN
|D
|8.27
|5.83
|104
|45
|72
|46
|Joelinton
|NEW at NFO
|M
|8.22
|6.89
|105
|24
|84
|13
|Antonee Robinson
|FUL v. BOU
|D
|8.22
|6.76
|106
|25
|77
|10
|Jaydee Canvot
|CRY v. EVE
|D
|8.14
|6.85
|107
|26
|78
|11
|Kevin Danso
|TOT v. LEE
|D
|8.11
|6.82
|108
|46
|36
|25
|Will Hughes
|CRY v. EVE
|M
|8.11
|7.87
|109
|27
|107
|18
|Luca Netz
|NFO v. NEW
|D
|8.08
|6.28
|110
|47
|34
|23
|Jefferson Lerma
|CRY v. EVE
|M
|8.04
|7.87
|111
|48
|91
|54
|Lewis Miley
|NEW at NFO
|M
|8.03
|6.62
|112
|49
|121
|70
|Mateus Mane
|WOL at BHA
|M
|8.01
|6.11
|113
|28
|143
|34
|Sven Botman
|NEW at NFO
|D
|7.98
|5.56
|114
|50
|61
|40
|Ryan Gravenberch
|LIV v. CHE
|M
|7.97
|7.03
|115
|29
|101
|16
|James Hill
|BOU at FUL
|D
|7.95
|6.43
|116
|51
|83
|51
|Curtis Jones
|LIV v. CHE
|M
|7.94
|6.76
|117
|30
|159
|44
|William Saliba
|ARS at WHU
|D
|7.87
|5.13
|118
|31
|133
|29
|Ibrahima Konate
|LIV v. CHE
|D
|7.87
|5.89
|119
|36
|152
|36
|Tolu Arokodare
|WOL at BHA
|F
|7.85
|5.29
|120
|52
|71
|45
|Carlos Baleba
|BHA v. WOL
|M
|7.85
|6.92
|121
|37
|102
|25
|Loum Tchaouna
|BRN v. AVL
|F
|7.82
|6.41
|122
|32
|147
|37
|James Justin
|LEE at TOT
|D
|7.80
|5.49
|123
|53
|119
|68
|Crysencio Summerville
|WHU v. ARS
|M
|7.78
|6.13
|124
|33
|144
|35
|Lisandro Martinez
|MUN at SUN
|D
|7.78
|5.55
|125
|34
|145
|36
|Vitaliy Mykolenko
|EVE at CRY
|D
|7.78
|5.55
|126
|35
|131
|28
|Neco Williams
|NFO v. NEW
|D
|7.73
|5.93
|127
|36
|142
|33
|Jake O'Brien
|EVE at CRY
|D
|7.70
|5.60
|128
|54
|66
|41
|Alex Scott
|BOU at FUL
|M
|7.69
|6.97
|129
|55
|82
|50
|Kobbie Mainoo
|MUN at SUN
|M
|7.60
|6.76
|130
|56
|96
|58
|Joao Palhinha
|TOT v. LEE
|M
|7.60
|6.57
|131
|57
|68
|43
|Ryan Yates
|NFO v. NEW
|M
|7.56
|6.95
|132
|58
|100
|61
|Mikkel Damsgaard
|BRE at MCI
|M
|7.53
|6.44
|133
|59
|69
|44
|Mateus Fernandes
|WHU v. ARS
|M
|7.51
|6.95
|134
|37
|149
|38
|Andrew Robertson
|LIV v. CHE
|D
|7.51
|5.43
|135
|38
|141
|32
|Dan Burn
|NEW at NFO
|D
|7.47
|5.63
|136
|39
|123
|24
|Marcos Senesi
|BOU at FUL
|D
|7.34
|6.05
|137
|60
|94
|56
|Sandro Tonali
|NEW at NFO
|M
|7.28
|6.58
|138
|40
|177
|57
|Joel Veltman
|BHA v. WOL
|D
|7.18
|4.62
|139
|61
|60
|39
|Nicolas Dominguez
|NFO v. NEW
|M
|7.17
|7.04
|140
|62
|67
|42
|Rodrigo Bentancur
|TOT v. LEE
|M
|7.17
|6.96
|141
|38
|167
|39
|Taty Castellanos
|WHU v. ARS
|F
|7.16
|4.86
|142
|41
|158
|43
|Luke Shaw
|MUN at SUN
|D
|7.13
|5.16
|143
|63
|73
|47
|Moises Caicedo
|CHE at LIV
|M
|7.13
|6.88
|144
|64
|95
|57
|Ferdi Kadioglu
|BHA v. WOL
|M
|7.04
|6.57
|145
|65
|154
|78
|Keane Lewis-Potter
|BRE at MCI
|M
|6.97
|5.28
|146
|42
|170
|51
|Adrien Truffert
|BOU at FUL
|D
|6.95
|4.84
|147
|43
|129
|26
|Joachim Andersen
|FUL v. BOU
|D
|6.88
|5.96
|148
|44
|174
|54
|Micky van de Ven
|TOT v. LEE
|D
|6.85
|4.78
|149
|66
|99
|60
|Tomas Soucek
|WHU v. ARS
|M
|6.82
|6.48
|150
|39
|168
|40
|Adam Armstrong
|WOL at BHA
|F
|6.80
|4.86
|151
|45
|155
|40
|Jair Cunha
|NFO v. NEW
|D
|6.77
|5.20
|152
|46
|183
|62
|Lamare Bogarde
|AVL at BRN
|D
|6.76
|4.42
|153
|40
|132
|30
|Pablo Felipe
|WHU v. ARS
|F
|6.71
|5.91
|154
|67
|106
|62
|Joe Willock
|NEW at NFO
|M
|6.71
|6.29
|155
|47
|151
|39
|Timothy Castagne
|FUL v. BOU
|D
|6.67
|5.37
|156
|68
|81
|49
|Sasa Lukic
|FUL v. BOU
|M
|6.60
|6.77
|157
|69
|112
|64
|Idrissa Gueye
|EVE at CRY
|M
|6.59
|6.22
|158
|70
|111
|63
|Mathias Jensen
|BRE at MCI
|M
|6.56
|6.25
|159
|48
|169
|50
|Ethan Ampadu
|LEE at TOT
|D
|6.53
|4.84
|160
|71
|171
|80
|Habib Diarra
|SUN v. MUN
|M
|6.49
|4.83
|161
|72
|98
|59
|Romeo Lavia
|CHE at LIV
|M
|6.49
|6.51
|162
|49
|189
|68
|Victor Lindelof
|AVL at BRN
|D
|6.49
|4.01
|163
|50
|172
|52
|Jaka Bijol
|LEE at TOT
|D
|6.41
|4.81
|164
|51
|157
|42
|Pascal Struijk
|LEE at TOT
|D
|6.39
|5.16
|165
|73
|126
|74
|Tyler Adams
|BOU at FUL
|M
|6.39
|6.02
|166
|52
|175
|55
|Quilindschy Hartman
|BRN v. AVL
|D
|6.38
|4.68
|167
|74
|116
|66
|El Hadji Malick Diouf
|WHU v. ARS
|M
|6.35
|6.15
|168
|53
|182
|61
|Destiny Udogie
|TOT v. LEE
|D
|6.32
|4.42
|169
|75
|164
|79
|Rodrigo Gomes
|WOL at BHA
|M
|6.25
|4.93
|170
|54
|160
|45
|Maxime Esteve
|BRN v. AVL
|D
|6.11
|5.04
|171
|55
|190
|69
|Jayden Bogle
|LEE at TOT
|D
|6.06
|3.95
|172
|2
|210
|13
|Bart Verbruggen
|BHA v. WOL
|G
|6.05
|2.64
|173
|76
|122
|71
|Joao Gomes
|WOL at BHA
|M
|6.04
|6.09
|174
|56
|184
|63
|Joe Rodon
|LEE at TOT
|D
|6.01
|4.40
|175
|57
|162
|47
|Trai Hume
|SUN v. MUN
|D
|6.01
|4.95
|176
|58
|161
|46
|Morato
|NFO v. NEW
|D
|6.00
|4.96
|177
|77
|124
|72
|Sander Berge
|FUL v. BOU
|M
|5.93
|6.05
|178
|78
|125
|73
|Noah Sadiki
|SUN v. MUN
|M
|5.88
|6.03
|179
|59
|173
|53
|Hjalmar Ekdal
|BRN v. AVL
|D
|5.87
|4.80
|180
|60
|180
|59
|Alex Jimenez
|BOU at FUL
|D
|5.72
|4.48
|181
|61
|176
|56
|Chadi Riad
|CRY v. EVE
|D
|5.62
|4.66
|182
|62
|181
|60
|Calvin Bassey
|FUL v. BOU
|D
|5.53
|4.46
|183
|63
|188
|67
|Marc Cucurella
|CHE at LIV
|D
|5.50
|4.09
|184
|79
|137
|76
|Yehor Yarmolyuk
|BRE at MCI
|M
|5.50
|5.81
|185
|3
|199
|6
|Freddie Woodman
|LIV v. CHE
|G
|5.43
|3.33
|186
|4
|198
|5
|Antonin Kinsky
|TOT v. LEE
|G
|5.39
|3.48
|187
|64
|166
|49
|Reinildo
|SUN v. MUN
|D
|5.38
|4.88
|188
|5
|208
|11
|Emiliano Martinez
|AVL at BRN
|G
|5.30
|2.75
|189
|80
|146
|77
|Andre
|WOL at BHA
|M
|5.29
|5.55
|190
|65
|187
|66
|Trevoh Chalobah
|CHE at LIV
|D
|5.23
|4.12
|191
|66
|186
|65
|Levi Colwill
|CHE at LIV
|D
|5.15
|4.16
|192
|67
|194
|72
|Hugo Bueno
|WOL at BHA
|D
|5.09
|3.61
|193
|68
|165
|48
|Konstantinos Mavropanos
|WHU v. ARS
|D
|5.09
|4.93
|194
|69
|193
|71
|Malo Gusto
|CHE at LIV
|D
|5.06
|3.65
|195
|6
|191
|2
|Martin Dubravka
|BRN v. AVL
|G
|5.05
|3.92
|196
|7
|209
|12
|Jordan Pickford
|EVE at CRY
|G
|5.00
|2.73
|197
|70
|179
|58
|Bashir Humphreys
|BRN v. AVL
|D
|4.95
|4.53
|198
|8
|197
|4
|Robin Roefs
|SUN v. MUN
|G
|4.76
|3.50
|199
|9
|215
|16
|Nick Pope
|NEW at NFO
|G
|4.76
|2.44
|200
|10
|201
|7
|Bernd Leno
|FUL v. BOU
|G
|4.66
|3.19
|201
|71
|195
|73
|Kyle Walker
|BRN v. AVL
|D
|4.60
|3.58
|202
|72
|185
|64
|Axel Disasi
|WHU v. ARS
|D
|4.59
|4.34
|203
|11
|220
|20
|David Raya
|ARS at WHU
|G
|4.55
|1.57
|204
|12
|211
|14
|Matz Sels
|NFO v. NEW
|G
|4.44
|2.63
|205
|13
|196
|3
|Daniel Bentley
|WOL at BHA
|G
|4.34
|3.56
|206
|14
|219
|19
|Senne Lammens
|MUN at SUN
|G
|4.17
|1.74
|207
|15
|214
|15
|Djordje Petrovic
|BOU at FUL
|G
|4.10
|2.49
|208
|16
|206
|10
|Filip Jorgensen
|CHE at LIV
|G
|3.98
|2.81
|209
|17
|205
|9
|Mads Hermansen
|WHU v. ARS
|G
|3.81
|2.96
|210
|18
|202
|8
|Caoimhin Kelleher
|BRE at MCI
|G
|3.77
|3.11
|211
|73
|204
|76
|Nathan Collins
|BRE at MCI
|D
|3.61
|2.98
|212
|19
|218
|18
|Dean Henderson
|CRY v. EVE
|G
|3.61
|1.97
|213
|20
|217
|17
|Karl Darlow
|LEE at TOT
|G
|3.48
|2.18
|214
|74
|192
|70
|Yerson Mosquera
|WOL at BHA
|D
|3.45
|3.74
|215
|75
|200
|74
|Michael Kayode
|BRE at MCI
|D
|3.32
|3.19
|216
|76
|212
|78
|Kyle Walker-Peters
|WHU v. ARS
|D
|3.28
|2.56
|217
|77
|203
|75
|Toti Gomes
|WOL at BHA
|D
|3.27
|3.04
|218
|78
|213
|79
|Santi Bueno
|WOL at BHA
|D
|3.17
|2.52
|219
|79
|207
|77
|Sepp van den Berg
|BRE at MCI
|D
|3.16
|2.79
|220
|80
|216
|80
|Kristoffer Ajer
|BRE at MCI
|D
|2.49
|2.21