Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 36

Fantrax & Sleeper GW36 rankings: Premier League player tiers for every position. Who to start, add and avoid in Gameweek 36, Man City and Crystal Palace double up.
May 5, 2026
Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 36
May 5, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 36

Welcome to RotoWire's Fantrax and Sleeper GW36 player rankings for the Premier League. These rankings highlight the best picks for Double Gameweek 36, based on predicted lineups, form and upcoming fixtures.

Manchester City and Crystal Palace both have two fixtures in Gameweek 36, giving their players a higher points ceiling across Fantrax and Sleeper formats. Factor in both games when setting lineups and targeting waiver pickups this week.

The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions. These Fantrax and Sleeper rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning for Gameweek 36.

Premier League GW36 Fixtures (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax & Sleeper GW36 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Stats

Fantrax & Sleeper GW36 Player Rankings

Below are the full Fantrax and Sleeper GW36 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 36.

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1111Rayan CherkiMCI v. BREM25.4216.40
2143Erling HaalandMCI v. BREF25.2112.39
3221Jeremy DokuMCI v. BREF23.7816.35
4332Antoine SemenyoMCI v. BREF21.0313.73
5285Bruno FernandesMUN at SUNM15.0210.25
61101Marc GuehiMCI v. BRED14.729.62
7494Yankuba MintehBHA v. WOLF14.7110.13
83127Kaoru MitomaBHA v. WOLM13.939.54
95135Cody GakpoLIV v. CHEF13.919.30
10463Nico O'ReillyMCI v. BREM13.5410.49
1168621Danny WelbeckBHA v. WOLF13.466.76
125148Dominik SzoboszlaiLIV v. CHEM12.949.04
137289Morgan RogersAVL at BRNF12.878.16
14652Bernardo SilvaMCI v. BREM12.4710.69
1572013Cole PalmerCHE at LIVM12.398.42
1683020Florian WirtzLIV v. CHEM12.398.07
1793121Leandro TrossardARS at WHUM12.178.05
181074Matheus NunesMCI v. BREM12.0810.36
198166Mathys TelTOT v. LEEF12.078.88
2093811Samuel ChukwuezeFUL v. BOUF11.967.76
21114027Eberechi EzeARS at WHUM11.967.72
221012729Viktor GyokeresARS at WHUF11.906.01
23121710Ross BarkleyAVL at BRNM11.818.85
24113210Bryan MbeumoMUN at SUNF11.807.95
251210426RicharlisonTOT v. LEEF11.696.31
2613217Matheus CunhaMUN at SUNF11.628.38
272392Daniel MunozCRY v. EVED11.567.75
28149323Tammy AbrahamAVL at BRNF11.546.58
2915278Brennan JohnsonCRY v. EVEF11.548.24
30135737Harry WilsonFUL v. BOUM11.367.17
31143726Bukayo SakaARS at WHUM11.277.79
32167019BetoEVE at CRYF11.226.93
33155938Jack HinshelwoodBHA v. WOLM11.197.13
34162618Yeremy PinoCRY v. EVEM11.178.25
353515Abdukodir KhusanovMCI v. BRED11.177.41
36171811Anton StachLEE at TOTM11.148.65
37177620Raul JimenezFUL v. BOUF11.126.85
38182214Jadon SanchoAVL at BRNM11.028.32
39413931Jeremie FrimpongLIV v. CHED11.005.68
401810828Dominic Calvert-LewinLEE at TOTF10.946.26
4119159Pascal GrossBHA v. WOLM10.928.97
42202919Marcus TavernierBOU at FULM10.888.14
435586Riccardo CalafioriARS at WHUD10.877.15
44214629Iliman NdiayeEVE at CRYM10.857.54
452212069Zian FlemmingBRN v. AVLM10.716.12
46196417Junior KroupiBOU at FULF10.706.98
476474Ian MaatsenAVL at BRND10.677.53
48231912Youri TielemansAVL at BRNM10.618.51
49209724Benjamin SeskoMUN at SUNF10.526.56
50244830Jacob MurphyNEW at NFOM10.447.51
51252416Declan RiceARS at WHUM10.438.30
522110527Joao PedroCHE at LIVF10.346.30
532213832Will OsulaNEW at NFOF10.315.69
54235615RayanBOU at FULF10.307.19
5526116Nico GonzalezMCI v. BREM10.249.61
56246518Randal Kolo MuaniTOT v. LEEF10.136.98
5711781Gianluigi DonnarummaMCI v. BREG10.114.54
58275536Conor GallagherTOT v. LEEM10.097.29
59289255Kiernan Dewsbury-HallEVE at CRYM10.046.61
60254112Dilane BakwaNFO v. NEWF10.037.72
61710919GabrielARS at WHUD9.966.26
62295435Enzo FernandezCHE at LIVM9.887.36
63303524Justin DevennyCRY v. EVEM9.857.87
64264213Jaidon AnthonyBRN v. AVLF9.797.64
652715337Igor JesusNFO v. NEWF9.715.29
662813531EvanilsonBOU at FULF9.685.84
67811321Jan Paul van HeckeBHA v. WOLD9.666.22
68294414Pedro NetoCHE at LIVF9.667.62
699433James TarkowskiEVE at CRYD9.627.62
70315233Enzo Le FeeSUN v. MUNM9.597.41
711011522Ben WhiteARS at WHUD9.586.19
72119015Pedro PorroTOT v. LEED9.576.63
73322315James McAteeNFO v. NEWM9.538.30
74332517CasemiroMUN at SUNM9.478.29
753411767Jarrod BowenWHU v. ARSM9.326.15
76306316Chemsdine TalbiSUN v. MUNF9.266.99
773115035Jorgen Strand LarsenCRY v. EVEF9.205.41
78128714Harry MaguireMUN at SUND9.136.72
791312825Olivier BoscagliBHA v. WOLD9.106.00
80355032Alexis Mac AllisterLIV v. CHEM9.087.42
811411823Matty CashAVL at BRND9.056.13
823214033Igor ThiagoBRE at MCIF9.015.64
833314834Taiwo AwoniyiNFO v. NEWF9.005.48
84158012Michael KeaneEVE at CRYD8.996.79
85363322James GarnerEVE at CRYM8.987.95
86348822Noah OkaforLEE at TOTF8.966.71
871611020Diogo DalotMUN at SUND8.896.26
883711465Emile Smith RoweFUL v. BOUM8.796.21
8917748Maxence LacroixCRY v. EVED8.776.87
901810317Virgil van DijkLIV v. CHED8.676.38
913516338Brian BrobbeySUN v. MUNF8.634.94
92388552Dwight McNeilEVE at CRYM8.536.76
9319759Nordi MukieleSUN v. MUND8.526.86
94394528James Ward-ProwseBRN v. AVLM8.517.55
95408953Bruno GuimaraesNEW at NFOM8.486.69
962013027Malick ThiawNEW at NFOD8.415.94
974113475Kevin SchadeBRE at MCIM8.365.86
98424931Granit XhakaSUN v. MUNM8.327.43
99437948Ao TanakaLEE at TOTM8.316.79
10021627Omar AldereteSUN v. MUND8.317.03
101445334HannibalBRN v. AVLM8.297.39
1022215641Myles Lewis-SkellyARS at WHUD8.295.17
1032313630Tyrone MingsAVL at BRND8.275.83
104457246JoelintonNEW at NFOM8.226.89
105248413Antonee RobinsonFUL v. BOUD8.226.76
106257710Jaydee CanvotCRY v. EVED8.146.85
107267811Kevin DansoTOT v. LEED8.116.82
108463625Will HughesCRY v. EVEM8.117.87
1092710718Luca NetzNFO v. NEWD8.086.28
110473423Jefferson LermaCRY v. EVEM8.047.87
111489154Lewis MileyNEW at NFOM8.036.62
1124912170Mateus ManeWOL at BHAM8.016.11
1132814334Sven BotmanNEW at NFOD7.985.56
114506140Ryan GravenberchLIV v. CHEM7.977.03
1152910116James HillBOU at FULD7.956.43
116518351Curtis JonesLIV v. CHEM7.946.76
1173015944William SalibaARS at WHUD7.875.13
1183113329Ibrahima KonateLIV v. CHED7.875.89
1193615236Tolu ArokodareWOL at BHAF7.855.29
120527145Carlos BalebaBHA v. WOLM7.856.92
1213710225Loum TchaounaBRN v. AVLF7.826.41
1223214737James JustinLEE at TOTD7.805.49
1235311968Crysencio SummervilleWHU v. ARSM7.786.13
1243314435Lisandro MartinezMUN at SUND7.785.55
1253414536Vitaliy MykolenkoEVE at CRYD7.785.55
1263513128Neco WilliamsNFO v. NEWD7.735.93
1273614233Jake O'BrienEVE at CRYD7.705.60
128546641Alex ScottBOU at FULM7.696.97
129558250Kobbie MainooMUN at SUNM7.606.76
130569658Joao PalhinhaTOT v. LEEM7.606.57
131576843Ryan YatesNFO v. NEWM7.566.95
1325810061Mikkel DamsgaardBRE at MCIM7.536.44
133596944Mateus FernandesWHU v. ARSM7.516.95
1343714938Andrew RobertsonLIV v. CHED7.515.43
1353814132Dan BurnNEW at NFOD7.475.63
1363912324Marcos SenesiBOU at FULD7.346.05
137609456Sandro TonaliNEW at NFOM7.286.58
1384017757Joel VeltmanBHA v. WOLD7.184.62
139616039Nicolas DominguezNFO v. NEWM7.177.04
140626742Rodrigo BentancurTOT v. LEEM7.176.96
1413816739Taty CastellanosWHU v. ARSF7.164.86
1424115843Luke ShawMUN at SUND7.135.16
143637347Moises CaicedoCHE at LIVM7.136.88
144649557Ferdi KadiogluBHA v. WOLM7.046.57
1456515478Keane Lewis-PotterBRE at MCIM6.975.28
1464217051Adrien TruffertBOU at FULD6.954.84
1474312926Joachim AndersenFUL v. BOUD6.885.96
1484417454Micky van de VenTOT v. LEED6.854.78
149669960Tomas SoucekWHU v. ARSM6.826.48
1503916840Adam ArmstrongWOL at BHAF6.804.86
1514515540Jair CunhaNFO v. NEWD6.775.20
1524618362Lamare BogardeAVL at BRND6.764.42
1534013230Pablo FelipeWHU v. ARSF6.715.91
1546710662Joe WillockNEW at NFOM6.716.29
1554715139Timothy CastagneFUL v. BOUD6.675.37
156688149Sasa LukicFUL v. BOUM6.606.77
1576911264Idrissa GueyeEVE at CRYM6.596.22
1587011163Mathias JensenBRE at MCIM6.566.25
1594816950Ethan AmpaduLEE at TOTD6.534.84
1607117180Habib DiarraSUN v. MUNM6.494.83
161729859Romeo LaviaCHE at LIVM6.496.51
1624918968Victor LindelofAVL at BRND6.494.01
1635017252Jaka BijolLEE at TOTD6.414.81
1645115742Pascal StruijkLEE at TOTD6.395.16
1657312674Tyler AdamsBOU at FULM6.396.02
1665217555Quilindschy HartmanBRN v. AVLD6.384.68
1677411666El Hadji Malick DioufWHU v. ARSM6.356.15
1685318261Destiny UdogieTOT v. LEED6.324.42
1697516479Rodrigo GomesWOL at BHAM6.254.93
1705416045Maxime EsteveBRN v. AVLD6.115.04
1715519069Jayden BogleLEE at TOTD6.063.95
172221013Bart VerbruggenBHA v. WOLG6.052.64
1737612271Joao GomesWOL at BHAM6.046.09
1745618463Joe RodonLEE at TOTD6.014.40
1755716247Trai HumeSUN v. MUND6.014.95
1765816146MoratoNFO v. NEWD6.004.96
1777712472Sander BergeFUL v. BOUM5.936.05
1787812573Noah SadikiSUN v. MUNM5.886.03
1795917353Hjalmar EkdalBRN v. AVLD5.874.80
1806018059Alex JimenezBOU at FULD5.724.48
1816117656Chadi RiadCRY v. EVED5.624.66
1826218160Calvin BasseyFUL v. BOUD5.534.46
1836318867Marc CucurellaCHE at LIVD5.504.09
1847913776Yehor YarmolyukBRE at MCIM5.505.81
18531996Freddie WoodmanLIV v. CHEG5.433.33
18641985Antonin KinskyTOT v. LEEG5.393.48
1876416649ReinildoSUN v. MUND5.384.88
188520811Emiliano MartinezAVL at BRNG5.302.75
1898014677AndreWOL at BHAM5.295.55
1906518766Trevoh ChalobahCHE at LIVD5.234.12
1916618665Levi ColwillCHE at LIVD5.154.16
1926719472Hugo BuenoWOL at BHAD5.093.61
1936816548Konstantinos MavropanosWHU v. ARSD5.094.93
1946919371Malo GustoCHE at LIVD5.063.65
19561912Martin DubravkaBRN v. AVLG5.053.92
196720912Jordan PickfordEVE at CRYG5.002.73
1977017958Bashir HumphreysBRN v. AVLD4.954.53
19881974Robin RoefsSUN v. MUNG4.763.50
199921516Nick PopeNEW at NFOG4.762.44
200102017Bernd LenoFUL v. BOUG4.663.19
2017119573Kyle WalkerBRN v. AVLD4.603.58
2027218564Axel DisasiWHU v. ARSD4.594.34
2031122020David RayaARS at WHUG4.551.57
2041221114Matz SelsNFO v. NEWG4.442.63
205131963Daniel BentleyWOL at BHAG4.343.56
2061421919Senne LammensMUN at SUNG4.171.74
2071521415Djordje PetrovicBOU at FULG4.102.49
2081620610Filip JorgensenCHE at LIVG3.982.81
209172059Mads HermansenWHU v. ARSG3.812.96
210182028Caoimhin KelleherBRE at MCIG3.773.11
2117320476Nathan CollinsBRE at MCID3.612.98
2121921818Dean HendersonCRY v. EVEG3.611.97
2132021717Karl DarlowLEE at TOTG3.482.18
2147419270Yerson MosqueraWOL at BHAD3.453.74
2157520074Michael KayodeBRE at MCID3.323.19
2167621278Kyle Walker-PetersWHU v. ARSD3.282.56
2177720375Toti GomesWOL at BHAD3.273.04
2187821379Santi BuenoWOL at BHAD3.172.52
2197920777Sepp van den BergBRE at MCID3.162.79
2208021680Kristoffer AjerBRE at MCID2.492.21

More Fantrax & Sleeper Tips for Gameweek 36

Fantrax & Sleeper GW36 Rankings

Fantrax & Sleeper GW36 Injury News

Premier League GW36 Predicted Lineups

Premier League GW36 Best Upcoming Fixtures

Fantasy EPL Waiver Wire GW36 Fantrax & Sleeper Picks

Find your PERFECT PICK

View RotoWire's advanced analysis across all major sportsbooks and DFS.

  • Daily Picks
  • Effortless Analysis
  • Data-Driven Decisions
  • Web and App Support
Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other Soccer fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

Related Stories

DFS Latest

DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, May 2
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, May 2
Get DraftKings Premier League DFS picks and strategy for the Saturday, May 2 three-match DraftKings slate. Adam Zdroik provides projections for total points and floors.
May 1st
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, April 25
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, April 25
Get DraftKings Premier League DFS picks and strategy for the Saturday, April 25 three-match DraftKings slate. Adam Zdroik provides projections for total points and floors.
April 24th