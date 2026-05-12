Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 37
With just two gameweeks remaining, Gameweek 37 is a pivotal week for Fantrax and Sleeper managers. These rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning as the Premier League season reaches its conclusion.
The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions.
Premier League GW37 Fixtures (ET)
- 3:00 pm: Aston Villa vs. Liverpool
- 7:30 am: Manchester United vs. Nottingham Forest
- 10:00 am: Brentford vs. Crystal Palace
- 10:00 am: Everton vs. Sunderland
- 10:00 am: Leeds United vs. Brighton & Hove Albion
- 10:00 am: Wolverhampton vs. Fulham
- 12:30 pm: Newcastle United vs. West Ham United
- 3:00 pm: Arsenal vs. Burnley
- 2:30 pm: AFC Bournemouth vs. Manchester City
- 3:15 pm: Chelsea vs. Tottenham Hotspur
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper GW37 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Stats
Fantrax & Sleeper GW37 Player Rankings
Below are the full Fantrax and Sleeper GW37 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 37.
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|2
|1
|Bukayo Saka
|ARS v. BRN
|M
|16.19
|10.60
|2
|2
|3
|2
|Bruno Fernandes
|MUN v. NFO
|M
|15.90
|10.55
|3
|1
|1
|1
|Jeremy Doku
|MCI at BOU
|F
|15.54
|10.66
|4
|2
|58
|10
|Viktor Gyokeres
|ARS v. BRN
|F
|14.91
|7.04
|5
|3
|9
|7
|Eberechi Eze
|ARS v. BRN
|M
|14.91
|9.08
|6
|4
|5
|4
|Leandro Trossard
|ARS v. BRN
|M
|14.90
|9.49
|7
|5
|4
|3
|Rayan Cherki
|MCI at BOU
|M
|14.70
|9.66
|8
|3
|74
|16
|Erling Haaland
|MCI at BOU
|F
|13.37
|6.76
|9
|6
|10
|8
|Cole Palmer
|CHE v. TOT
|M
|13.31
|9.05
|10
|7
|31
|26
|Harry Wilson
|FUL at WOL
|M
|12.81
|7.97
|11
|8
|20
|16
|Jarrod Bowen
|WHU at NEW
|M
|12.70
|8.21
|12
|4
|6
|2
|Yankuba Minteh
|BHA at LEE
|F
|12.63
|9.46
|13
|5
|71
|14
|Igor Thiago
|BRE v. CRY
|F
|12.51
|6.83
|14
|9
|8
|6
|Declan Rice
|ARS v. BRN
|M
|12.38
|9.30
|15
|10
|14
|12
|Jacob Murphy
|NEW v. WHU
|M
|12.25
|8.52
|16
|6
|40
|8
|Beto
|EVE v. SUN
|F
|12.15
|7.63
|17
|11
|17
|14
|Iliman Ndiaye
|EVE v. SUN
|M
|12.15
|8.39
|18
|7
|36
|7
|Samuel Chukwueze
|FUL at WOL
|F
|12.12
|7.81
|19
|12
|11
|9
|Dominik Szoboszlai
|LIV at AVL
|M
|12.08
|9.02
|20
|8
|89
|19
|Will Osula
|NEW v. WHU
|F
|11.85
|6.51
|21
|13
|30
|25
|Kevin Schade
|BRE v. CRY
|M
|11.56
|7.98
|22
|9
|35
|6
|Antoine Semenyo
|MCI at BOU
|F
|11.52
|7.83
|23
|10
|19
|4
|Cody Gakpo
|LIV at AVL
|F
|11.52
|8.30
|24
|11
|73
|15
|Joao Pedro
|CHE v. TOT
|F
|11.38
|6.77
|25
|1
|95
|11
|Gabriel
|ARS v. BRN
|D
|11.37
|6.46
|26
|12
|125
|28
|Danny Welbeck
|BHA at LEE
|F
|11.18
|6.07
|27
|14
|42
|33
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE v. SUN
|M
|11.13
|7.49
|28
|13
|16
|3
|Mathys Tel
|TOT at CHE
|F
|11.04
|8.42
|29
|15
|23
|18
|Amad Diallo
|MUN v. NFO
|M
|10.97
|8.14
|30
|16
|7
|5
|Anton Stach
|LEE v. BHA
|M
|10.95
|9.32
|31
|17
|28
|23
|Enzo Fernandez
|CHE v. TOT
|M
|10.90
|8.00
|32
|18
|24
|19
|Yeremy Pino
|CRY at BRE
|M
|10.76
|8.14
|33
|14
|123
|27
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE v. BHA
|F
|10.73
|6.11
|34
|15
|62
|13
|Ismaila Sarr
|CRY at BRE
|F
|10.69
|6.97
|35
|19
|43
|34
|Mikkel Damsgaard
|BRE v. CRY
|M
|10.68
|7.49
|36
|16
|118
|25
|Rodrigo Muniz
|FUL at WOL
|F
|10.65
|6.14
|37
|17
|21
|5
|Pedro Neto
|CHE v. TOT
|F
|10.57
|8.21
|38
|2
|124
|24
|Myles Lewis-Skelly
|ARS v. BRN
|D
|10.55
|6.09
|39
|18
|90
|20
|Alexander Isak
|LIV at AVL
|F
|10.55
|6.51
|40
|20
|12
|10
|Omari Hutchinson
|NFO at MUN
|M
|10.50
|8.87
|41
|19
|107
|24
|Bryan Mbeumo
|MUN v. NFO
|F
|10.48
|6.28
|42
|3
|110
|16
|Riccardo Calafiori
|ARS v. BRN
|D
|10.40
|6.24
|43
|20
|59
|11
|Morgan Rogers
|AVL v. LIV
|F
|10.40
|6.98
|44
|21
|98
|21
|Dango Ouattara
|BRE v. CRY
|F
|10.36
|6.43
|45
|21
|29
|24
|Crysencio Summerville
|WHU at NEW
|M
|10.31
|7.99
|46
|22
|136
|30
|Richarlison
|TOT at CHE
|F
|10.30
|5.81
|47
|5
|38
|1
|James Tarkowski
|EVE v. SUN
|D
|10.25
|7.69
|48
|22
|33
|28
|Joelinton
|NEW v. WHU
|M
|10.09
|7.94
|49
|6
|149
|39
|Jeremie Frimpong
|LIV at AVL
|D
|10.08
|5.51
|50
|7
|120
|21
|Cristhian Mosquera
|ARS v. BRN
|D
|10.07
|6.13
|51
|23
|103
|66
|Brenden Aaronson
|LEE v. BHA
|M
|10.01
|6.37
|52
|24
|13
|11
|Casemiro
|MUN v. NFO
|M
|9.89
|8.57
|53
|8
|102
|14
|Maxim De Cuyper
|BHA at LEE
|D
|9.84
|6.37
|54
|9
|44
|2
|Antonee Robinson
|FUL at WOL
|D
|9.84
|7.48
|55
|25
|15
|13
|James Garner
|EVE v. SUN
|M
|9.83
|8.45
|56
|26
|69
|52
|Emile Smith Rowe
|FUL at WOL
|M
|9.81
|6.86
|57
|27
|25
|20
|Merlin Rohl
|EVE v. SUN
|M
|9.80
|8.08
|58
|23
|61
|12
|Matheus Cunha
|MUN v. NFO
|F
|9.79
|6.98
|59
|28
|48
|36
|Marcus Tavernier
|BOU v. MCI
|M
|9.75
|7.39
|60
|24
|154
|34
|Chris Wood
|NFO at MUN
|F
|9.73
|5.26
|61
|10
|72
|5
|Michael Keane
|EVE v. SUN
|D
|9.71
|6.83
|62
|29
|39
|31
|Bruno Guimaraes
|NEW v. WHU
|M
|9.69
|7.64
|63
|25
|144
|33
|Jean-Philippe Mateta
|CRY at BRE
|F
|9.60
|5.61
|64
|11
|45
|3
|Nathan Collins
|BRE v. CRY
|D
|9.55
|7.44
|65
|26
|105
|23
|Taty Castellanos
|WHU at NEW
|F
|9.55
|6.33
|66
|30
|66
|49
|Emiliano Buendia
|AVL v. LIV
|M
|9.51
|6.90
|67
|27
|143
|32
|Ollie Watkins
|AVL v. LIV
|F
|9.46
|5.64
|68
|31
|56
|43
|Conor Gallagher
|TOT at CHE
|M
|9.41
|7.06
|69
|28
|83
|18
|Rayan
|BOU v. MCI
|F
|9.39
|6.63
|70
|32
|27
|22
|Youri Tielemans
|AVL v. LIV
|M
|9.38
|8.02
|71
|33
|22
|17
|Pascal Gross
|BHA at LEE
|M
|9.32
|8.16
|72
|34
|97
|65
|Jack Hinshelwood
|BHA at LEE
|M
|9.30
|6.44
|73
|29
|82
|17
|Randal Kolo Muani
|TOT at CHE
|F
|9.23
|6.64
|74
|12
|86
|8
|Harry Maguire
|MUN v. NFO
|D
|9.17
|6.59
|75
|13
|112
|18
|Reece James
|CHE v. TOT
|D
|9.16
|6.20
|76
|30
|119
|26
|Junior Kroupi
|BOU v. MCI
|F
|9.16
|6.14
|77
|35
|26
|21
|Mateus Fernandes
|WHU at NEW
|M
|9.11
|8.05
|78
|36
|18
|15
|Adam Wharton
|CRY at BRE
|M
|9.08
|8.38
|79
|37
|65
|48
|Enzo Le Fee
|SUN at EVE
|M
|9.00
|6.91
|80
|14
|153
|43
|William Saliba
|ARS v. BRN
|D
|8.95
|5.31
|81
|15
|79
|6
|Malick Thiaw
|NEW v. WHU
|D
|8.94
|6.69
|82
|16
|94
|10
|Timothy Castagne
|FUL at WOL
|D
|8.87
|6.46
|83
|31
|141
|31
|Nick Woltemade
|NEW v. WHU
|F
|8.83
|5.65
|84
|17
|126
|25
|Vitaliy Mykolenko
|EVE v. SUN
|D
|8.80
|6.00
|85
|19
|52
|4
|Sepp van den Berg
|BRE v. CRY
|D
|8.80
|7.16
|86
|20
|113
|19
|Daniel Munoz
|CRY at BRE
|D
|8.78
|6.19
|87
|32
|156
|35
|Igor Jesus
|NFO at MUN
|F
|8.75
|5.14
|88
|38
|117
|72
|Mateus Mane
|WOL v. FUL
|M
|8.66
|6.14
|89
|21
|128
|27
|Jake O'Brien
|EVE v. SUN
|D
|8.66
|5.97
|90
|33
|46
|9
|Pablo Felipe
|WHU at NEW
|F
|8.65
|7.39
|91
|39
|32
|27
|Daniel James
|LEE v. BHA
|M
|8.63
|7.95
|92
|22
|101
|13
|Lewis Hall
|NEW v. WHU
|D
|8.61
|6.38
|93
|23
|109
|15
|Sven Botman
|NEW v. WHU
|D
|8.49
|6.26
|94
|40
|93
|63
|John McGinn
|AVL v. LIV
|M
|8.47
|6.49
|95
|34
|169
|39
|Brian Brobbey
|SUN at EVE
|F
|8.35
|4.85
|96
|41
|41
|32
|Sandro Tonali
|NEW v. WHU
|M
|8.35
|7.51
|97
|24
|132
|31
|Pedro Porro
|TOT at CHE
|D
|8.32
|5.91
|98
|25
|121
|22
|Noussair Mazraoui
|MUN v. NFO
|D
|8.32
|6.11
|99
|26
|131
|30
|Marc Guehi
|MCI at BOU
|D
|8.32
|5.93
|100
|42
|67
|50
|Ao Tanaka
|LEE v. BHA
|M
|8.27
|6.89
|101
|43
|54
|41
|Alexis Mac Allister
|LIV at AVL
|M
|8.25
|7.08
|102
|35
|161
|36
|Evanilson
|BOU v. MCI
|F
|8.21
|5.04
|103
|44
|34
|29
|Elliot Anderson
|NFO at MUN
|M
|8.17
|7.90
|104
|36
|99
|22
|Chemsdine Talbi
|SUN at EVE
|F
|8.16
|6.41
|105
|45
|87
|60
|Nico O'Reilly
|MCI at BOU
|M
|8.12
|6.56
|106
|46
|49
|37
|Tomas Soucek
|WHU at NEW
|M
|8.08
|7.32
|107
|47
|53
|40
|Mathias Jensen
|BRE v. CRY
|M
|8.06
|7.16
|108
|27
|100
|12
|Dan Burn
|NEW v. WHU
|D
|8.05
|6.41
|109
|28
|92
|9
|Michael Kayode
|BRE v. CRY
|D
|7.99
|6.49
|110
|29
|84
|7
|Wesley Fofana
|CHE v. TOT
|D
|7.91
|6.62
|111
|30
|150
|40
|Lisandro Martinez
|MUN v. NFO
|D
|7.88
|5.50
|112
|31
|111
|17
|Nordi Mukiele
|SUN at EVE
|D
|7.87
|6.23
|113
|48
|158
|77
|Zian Flemming
|BRN at ARS
|M
|7.87
|5.09
|114
|49
|37
|30
|Daichi Kamada
|CRY at BRE
|M
|7.84
|7.79
|115
|50
|70
|53
|Kobbie Mainoo
|MUN v. NFO
|M
|7.77
|6.86
|116
|32
|145
|35
|Marc Cucurella
|CHE v. TOT
|D
|7.75
|5.59
|117
|51
|47
|35
|Moises Caicedo
|CHE v. TOT
|M
|7.75
|7.39
|118
|52
|60
|45
|El Hadji Malick Diouf
|WHU at NEW
|M
|7.61
|6.98
|119
|53
|81
|58
|Keane Lewis-Potter
|BRE v. CRY
|M
|7.57
|6.66
|120
|33
|148
|38
|Virgil van Dijk
|LIV at AVL
|D
|7.57
|5.52
|121
|37
|167
|38
|Adam Armstrong
|WOL v. FUL
|F
|7.54
|4.92
|122
|34
|114
|20
|Pedro Lima
|WOL v. FUL
|D
|7.54
|6.18
|123
|4
|77
|12
|James Justin
|LEE v. BHA
|D
|7.49
|6.70
|124
|54
|57
|44
|Alex Scott
|BOU v. MCI
|M
|7.48
|7.06
|125
|55
|78
|56
|Granit Xhaka
|SUN at EVE
|M
|7.47
|6.69
|126
|35
|142
|34
|Jan Paul van Hecke
|BHA at LEE
|D
|7.46
|5.64
|127
|38
|182
|40
|Hwang Hee-Chan
|WOL v. FUL
|F
|7.43
|4.44
|128
|39
|134
|29
|Jaidon Anthony
|BRN at ARS
|F
|7.43
|5.86
|129
|56
|50
|38
|Nicolas Dominguez
|NFO at MUN
|M
|7.42
|7.27
|130
|57
|68
|51
|Tom Cairney
|FUL at WOL
|M
|7.39
|6.87
|131
|36
|140
|33
|Levi Colwill
|CHE v. TOT
|D
|7.38
|5.69
|132
|58
|85
|59
|Matheus Nunes
|MCI at BOU
|M
|7.37
|6.60
|133
|59
|51
|39
|Sasa Lukic
|FUL at WOL
|M
|7.37
|7.20
|134
|37
|155
|44
|Malo Gusto
|CHE v. TOT
|D
|7.36
|5.17
|135
|38
|147
|37
|Lucas Digne
|AVL v. LIV
|D
|7.34
|5.54
|136
|60
|88
|61
|Bernardo Silva
|MCI at BOU
|M
|7.32
|6.53
|137
|61
|133
|73
|Hannibal
|BRN at ARS
|M
|7.31
|5.89
|138
|62
|55
|42
|Tim Iroegbunam
|EVE v. SUN
|M
|7.30
|7.06
|139
|63
|76
|55
|Ryan Gravenberch
|LIV at AVL
|M
|7.26
|6.70
|140
|39
|129
|28
|Omar Alderete
|SUN at EVE
|D
|7.22
|5.96
|141
|64
|96
|64
|Curtis Jones
|LIV at AVL
|M
|7.18
|6.44
|142
|65
|91
|62
|Joao Palhinha
|TOT at CHE
|M
|7.16
|6.50
|143
|40
|159
|46
|Luke Shaw
|MUN v. NFO
|D
|7.15
|5.08
|144
|66
|75
|54
|Carlos Baleba
|BHA at LEE
|M
|7.06
|6.70
|145
|67
|64
|47
|Ryan Yates
|NFO at MUN
|M
|7.03
|6.92
|146
|41
|122
|23
|James Hill
|BOU v. MCI
|D
|7.03
|6.11
|147
|42
|157
|45
|Milos Kerkez
|LIV at AVL
|D
|6.97
|5.14
|148
|68
|63
|46
|Rodrigo Bentancur
|TOT at CHE
|M
|6.87
|6.92
|149
|69
|116
|71
|Florentino Luis
|BRN at ARS
|M
|6.82
|6.15
|150
|43
|162
|48
|Ibrahima Konate
|LIV at AVL
|D
|6.80
|5.02
|151
|44
|179
|63
|Trai Hume
|SUN at EVE
|D
|6.79
|4.55
|152
|45
|173
|56
|Calvin Bassey
|FUL at WOL
|D
|6.76
|4.70
|153
|70
|80
|57
|Yehor Yarmolyuk
|BRE v. CRY
|M
|6.75
|6.67
|154
|46
|127
|26
|Marcos Senesi
|BOU v. MCI
|D
|6.60
|5.98
|155
|47
|146
|36
|Kevin Danso
|TOT at CHE
|D
|6.59
|5.58
|156
|48
|152
|42
|Pascal Struijk
|LEE v. BHA
|D
|6.56
|5.36
|157
|49
|165
|50
|Jaka Bijol
|LEE v. BHA
|D
|6.54
|4.96
|158
|71
|106
|68
|Joao Gomes
|WOL v. FUL
|M
|6.48
|6.32
|159
|50
|178
|62
|Issa Diop
|FUL at WOL
|D
|6.46
|4.56
|160
|51
|171
|54
|Matty Cash
|AVL v. LIV
|D
|6.44
|4.80
|161
|72
|104
|67
|Ferdi Kadioglu
|BHA at LEE
|M
|6.41
|6.34
|162
|40
|164
|37
|Loum Tchaouna
|BRN at ARS
|F
|6.39
|4.97
|163
|73
|108
|69
|Tyler Adams
|BOU v. MCI
|M
|6.33
|6.27
|164
|52
|184
|67
|Tyrick Mitchell
|CRY at BRE
|D
|6.30
|4.23
|165
|74
|115
|70
|Nico Gonzalez
|MCI at BOU
|M
|6.29
|6.17
|166
|53
|176
|60
|Joe Rodon
|LEE v. BHA
|D
|6.26
|4.65
|167
|54
|177
|61
|Abdukodir Khusanov
|MCI at BOU
|D
|6.18
|4.58
|168
|55
|138
|32
|Konstantinos Mavropanos
|WHU at NEW
|D
|6.18
|5.73
|169
|56
|189
|71
|David Moller Wolfe
|WOL v. FUL
|D
|6.14
|4.02
|170
|57
|130
|29
|Yerson Mosquera
|WOL v. FUL
|D
|6.11
|5.95
|171
|1
|195
|4
|Caoimhin Kelleher
|BRE v. CRY
|G
|5.99
|3.81
|172
|58
|166
|51
|Maxence Lacroix
|CRY at BRE
|D
|5.93
|4.93
|173
|18
|139
|20
|Ethan Ampadu
|LEE v. BHA
|D
|5.87
|5.72
|174
|59
|175
|59
|Santi Bueno
|WOL v. FUL
|D
|5.87
|4.66
|175
|75
|137
|75
|Lesley Ugochukwu
|BRN at ARS
|M
|5.86
|5.78
|176
|60
|163
|49
|Chris Richards
|CRY at BRE
|D
|5.85
|5.00
|177
|2
|214
|17
|David Raya
|ARS v. BRN
|G
|5.83
|2.02
|178
|61
|174
|57
|Lewis Dunk
|BHA at LEE
|D
|5.82
|4.69
|179
|62
|168
|52
|Neco Williams
|NFO at MUN
|D
|5.79
|4.91
|180
|3
|204
|9
|Jordan Pickford
|EVE v. SUN
|G
|5.78
|2.96
|181
|76
|135
|74
|Andre
|WOL v. FUL
|M
|5.73
|5.83
|182
|63
|160
|47
|Toti Gomes
|WOL v. FUL
|D
|5.72
|5.05
|183
|64
|186
|69
|Adrien Truffert
|BOU v. MCI
|D
|5.68
|4.16
|184
|65
|183
|66
|Pau Torres
|AVL v. LIV
|D
|5.68
|4.24
|185
|4
|205
|10
|Senne Lammens
|MUN v. NFO
|G
|5.53
|2.96
|186
|5
|206
|11
|Bernd Leno
|FUL at WOL
|G
|5.52
|2.88
|187
|6
|188
|2
|Emiliano Martinez
|AVL v. LIV
|G
|5.51
|4.05
|188
|66
|190
|72
|Ezri Konsa
|AVL v. LIV
|D
|5.43
|3.98
|189
|7
|181
|1
|Matz Sels
|NFO at MUN
|G
|5.42
|4.50
|190
|67
|192
|74
|Destiny Udogie
|TOT at CHE
|D
|5.39
|3.93
|191
|68
|194
|75
|Micky van de Ven
|TOT at CHE
|D
|5.38
|3.84
|192
|69
|170
|53
|Axel Disasi
|WHU at NEW
|D
|5.38
|4.81
|193
|70
|180
|64
|Murillo
|NFO at MUN
|D
|5.36
|4.51
|194
|71
|172
|55
|Jaydee Canvot
|CRY at BRE
|D
|5.29
|4.76
|195
|72
|191
|73
|Joel Veltman
|BHA at LEE
|D
|5.27
|3.95
|196
|73
|187
|70
|Kyle Walker-Peters
|WHU at NEW
|D
|5.24
|4.07
|197
|8
|201
|7
|Antonin Kinsky
|TOT at CHE
|G
|5.22
|3.55
|198
|9
|203
|8
|Nick Pope
|NEW v. WHU
|G
|5.17
|3.28
|199
|77
|151
|76
|Noah Sadiki
|SUN at EVE
|M
|5.12
|5.36
|200
|10
|196
|5
|Robin Roefs
|SUN at EVE
|G
|5.08
|3.76
|201
|11
|193
|3
|Mads Hermansen
|WHU at NEW
|G
|5.08
|3.89
|202
|74
|202
|79
|Victor Lindelof
|AVL v. LIV
|D
|5.07
|3.32
|203
|12
|199
|6
|Daniel Bentley
|WOL v. FUL
|G
|5.01
|3.69
|204
|75
|200
|78
|Lutsharel Geertruida
|SUN at EVE
|D
|4.97
|3.65
|205
|76
|197
|76
|Nikola Milenkovic
|NFO at MUN
|D
|4.86
|3.74
|206
|77
|198
|77
|Ola Aina
|NFO at MUN
|D
|4.79
|3.74
|207
|78
|185
|68
|Reinildo
|SUN at EVE
|D
|4.77
|4.23
|208
|13
|209
|13
|Filip Jorgensen
|CHE v. TOT
|G
|4.66
|2.59
|209
|14
|211
|14
|Gianluigi Donnarumma
|MCI at BOU
|G
|4.43
|2.40
|210
|15
|213
|16
|Giorgi Mamardashvili
|LIV at AVL
|G
|4.38
|2.31
|211
|16
|212
|15
|Bart Verbruggen
|BHA at LEE
|G
|4.22
|2.38
|212
|17
|207
|12
|Karl Darlow
|LEE v. BHA
|G
|4.15
|2.76
|213
|79
|210
|81
|Adam Smith
|BOU v. MCI
|D
|3.03
|2.49
|214
|80
|208
|80
|Maxime Esteve
|BRN at ARS
|D
|2.89
|2.67
|215
|18
|215
|18
|Djordje Petrovic
|BOU v. MCI
|G
|2.82
|1.88
|216
|19
|219
|20
|Dean Henderson
|CRY at BRE
|G
|2.58
|1.51
|217
|20
|216
|19
|Max Weiss
|BRN at ARS
|G
|1.84
|1.85
|218
|81
|218
|83
|Axel Tuanzebe
|BRN at ARS
|D
|1.84
|1.60
|219
|82
|217
|82
|Lucas Pires
|BRN at ARS
|D
|1.72
|1.65
|220
|83
|220
|84
|Kyle Walker
|BRN at ARS
|D
|0.69
|0.67
Final Thoughts
Gameweek 37 is the penultimate round, and with a full 10-game slate there are no excuses for leaving points on the table. Back players in form across both Fantrax and Sleeper formats, one gameweek left after this to make your mark.