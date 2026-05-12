Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 37

Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 37

May 12, 2026
With just two gameweeks remaining, Gameweek 37 is a pivotal week for Fantrax and Sleeper managers. These rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning as the Premier League season reaches its conclusion.

The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions.

Premier League GW37 Fixtures (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax & Sleeper GW37 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Stats

Fantrax & Sleeper GW37 Player Rankings

Below are the full Fantrax and Sleeper GW37 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 37.

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1121Bukayo SakaARS v. BRNM16.1910.60
2232Bruno FernandesMUN v. NFOM15.9010.55
3111Jeremy DokuMCI at BOUF15.5410.66
425810Viktor GyokeresARS v. BRNF14.917.04
5397Eberechi EzeARS v. BRNM14.919.08
6454Leandro TrossardARS v. BRNM14.909.49
7543Rayan CherkiMCI at BOUM14.709.66
837416Erling HaalandMCI at BOUF13.376.76
96108Cole PalmerCHE v. TOTM13.319.05
1073126Harry WilsonFUL at WOLM12.817.97
1182016Jarrod BowenWHU at NEWM12.708.21
12462Yankuba MintehBHA at LEEF12.639.46
1357114Igor ThiagoBRE v. CRYF12.516.83
14986Declan RiceARS v. BRNM12.389.30
15101412Jacob MurphyNEW v. WHUM12.258.52
166408BetoEVE v. SUNF12.157.63
17111714Iliman NdiayeEVE v. SUNM12.158.39
187367Samuel ChukwuezeFUL at WOLF12.127.81
1912119Dominik SzoboszlaiLIV at AVLM12.089.02
2088919Will OsulaNEW v. WHUF11.856.51
21133025Kevin SchadeBRE v. CRYM11.567.98
229356Antoine SemenyoMCI at BOUF11.527.83
2310194Cody GakpoLIV at AVLF11.528.30
24117315Joao PedroCHE v. TOTF11.386.77
2519511GabrielARS v. BRND11.376.46
261212528Danny WelbeckBHA at LEEF11.186.07
27144233Kiernan Dewsbury-HallEVE v. SUNM11.137.49
2813163Mathys TelTOT at CHEF11.048.42
29152318Amad DialloMUN v. NFOM10.978.14
301675Anton StachLEE v. BHAM10.959.32
31172823Enzo FernandezCHE v. TOTM10.908.00
32182419Yeremy PinoCRY at BREM10.768.14
331412327Dominic Calvert-LewinLEE v. BHAF10.736.11
34156213Ismaila SarrCRY at BREF10.696.97
35194334Mikkel DamsgaardBRE v. CRYM10.687.49
361611825Rodrigo MunizFUL at WOLF10.656.14
3717215Pedro NetoCHE v. TOTF10.578.21
38212424Myles Lewis-SkellyARS v. BRND10.556.09
39189020Alexander IsakLIV at AVLF10.556.51
40201210Omari HutchinsonNFO at MUNM10.508.87
411910724Bryan MbeumoMUN v. NFOF10.486.28
42311016Riccardo CalafioriARS v. BRND10.406.24
43205911Morgan RogersAVL v. LIVF10.406.98
44219821Dango OuattaraBRE v. CRYF10.366.43
45212924Crysencio SummervilleWHU at NEWM10.317.99
462213630RicharlisonTOT at CHEF10.305.81
475381James TarkowskiEVE v. SUND10.257.69
48223328JoelintonNEW v. WHUM10.097.94
49614939Jeremie FrimpongLIV at AVLD10.085.51
50712021Cristhian MosqueraARS v. BRND10.076.13
512310366Brenden AaronsonLEE v. BHAM10.016.37
52241311CasemiroMUN v. NFOM9.898.57
53810214Maxim De CuyperBHA at LEED9.846.37
549442Antonee RobinsonFUL at WOLD9.847.48
55251513James GarnerEVE v. SUNM9.838.45
56266952Emile Smith RoweFUL at WOLM9.816.86
57272520Merlin RohlEVE v. SUNM9.808.08
58236112Matheus CunhaMUN v. NFOF9.796.98
59284836Marcus TavernierBOU v. MCIM9.757.39
602415434Chris WoodNFO at MUNF9.735.26
6110725Michael KeaneEVE v. SUND9.716.83
62293931Bruno GuimaraesNEW v. WHUM9.697.64
632514433Jean-Philippe MatetaCRY at BREF9.605.61
6411453Nathan CollinsBRE v. CRYD9.557.44
652610523Taty CastellanosWHU at NEWF9.556.33
66306649Emiliano BuendiaAVL v. LIVM9.516.90
672714332Ollie WatkinsAVL v. LIVF9.465.64
68315643Conor GallagherTOT at CHEM9.417.06
69288318RayanBOU v. MCIF9.396.63
70322722Youri TielemansAVL v. LIVM9.388.02
71332217Pascal GrossBHA at LEEM9.328.16
72349765Jack HinshelwoodBHA at LEEM9.306.44
73298217Randal Kolo MuaniTOT at CHEF9.236.64
7412868Harry MaguireMUN v. NFOD9.176.59
751311218Reece JamesCHE v. TOTD9.166.20
763011926Junior KroupiBOU v. MCIF9.166.14
77352621Mateus FernandesWHU at NEWM9.118.05
78361815Adam WhartonCRY at BREM9.088.38
79376548Enzo Le FeeSUN at EVEM9.006.91
801415343William SalibaARS v. BRND8.955.31
8115796Malick ThiawNEW v. WHUD8.946.69
82169410Timothy CastagneFUL at WOLD8.876.46
833114131Nick WoltemadeNEW v. WHUF8.835.65
841712625Vitaliy MykolenkoEVE v. SUND8.806.00
8519524Sepp van den BergBRE v. CRYD8.807.16
862011319Daniel MunozCRY at BRED8.786.19
873215635Igor JesusNFO at MUNF8.755.14
883811772Mateus ManeWOL v. FULM8.666.14
892112827Jake O'BrienEVE v. SUND8.665.97
9033469Pablo FelipeWHU at NEWF8.657.39
91393227Daniel JamesLEE v. BHAM8.637.95
922210113Lewis HallNEW v. WHUD8.616.38
932310915Sven BotmanNEW v. WHUD8.496.26
94409363John McGinnAVL v. LIVM8.476.49
953416939Brian BrobbeySUN at EVEF8.354.85
96414132Sandro TonaliNEW v. WHUM8.357.51
972413231Pedro PorroTOT at CHED8.325.91
982512122Noussair MazraouiMUN v. NFOD8.326.11
992613130Marc GuehiMCI at BOUD8.325.93
100426750Ao TanakaLEE v. BHAM8.276.89
101435441Alexis Mac AllisterLIV at AVLM8.257.08
1023516136EvanilsonBOU v. MCIF8.215.04
103443429Elliot AndersonNFO at MUNM8.177.90
104369922Chemsdine TalbiSUN at EVEF8.166.41
105458760Nico O'ReillyMCI at BOUM8.126.56
106464937Tomas SoucekWHU at NEWM8.087.32
107475340Mathias JensenBRE v. CRYM8.067.16
1082710012Dan BurnNEW v. WHUD8.056.41
10928929Michael KayodeBRE v. CRYD7.996.49
11029847Wesley FofanaCHE v. TOTD7.916.62
1113015040Lisandro MartinezMUN v. NFOD7.885.50
1123111117Nordi MukieleSUN at EVED7.876.23
1134815877Zian FlemmingBRN at ARSM7.875.09
114493730Daichi KamadaCRY at BREM7.847.79
115507053Kobbie MainooMUN v. NFOM7.776.86
1163214535Marc CucurellaCHE v. TOTD7.755.59
117514735Moises CaicedoCHE v. TOTM7.757.39
118526045El Hadji Malick DioufWHU at NEWM7.616.98
119538158Keane Lewis-PotterBRE v. CRYM7.576.66
1203314838Virgil van DijkLIV at AVLD7.575.52
1213716738Adam ArmstrongWOL v. FULF7.544.92
1223411420Pedro LimaWOL v. FULD7.546.18
12347712James JustinLEE v. BHAD7.496.70
124545744Alex ScottBOU v. MCIM7.487.06
125557856Granit XhakaSUN at EVEM7.476.69
1263514234Jan Paul van HeckeBHA at LEED7.465.64
1273818240Hwang Hee-ChanWOL v. FULF7.434.44
1283913429Jaidon AnthonyBRN at ARSF7.435.86
129565038Nicolas DominguezNFO at MUNM7.427.27
130576851Tom CairneyFUL at WOLM7.396.87
1313614033Levi ColwillCHE v. TOTD7.385.69
132588559Matheus NunesMCI at BOUM7.376.60
133595139Sasa LukicFUL at WOLM7.377.20
1343715544Malo GustoCHE v. TOTD7.365.17
1353814737Lucas DigneAVL v. LIVD7.345.54
136608861Bernardo SilvaMCI at BOUM7.326.53
1376113373HannibalBRN at ARSM7.315.89
138625542Tim IroegbunamEVE v. SUNM7.307.06
139637655Ryan GravenberchLIV at AVLM7.266.70
1403912928Omar AldereteSUN at EVED7.225.96
141649664Curtis JonesLIV at AVLM7.186.44
142659162Joao PalhinhaTOT at CHEM7.166.50
1434015946Luke ShawMUN v. NFOD7.155.08
144667554Carlos BalebaBHA at LEEM7.066.70
145676447Ryan YatesNFO at MUNM7.036.92
1464112223James HillBOU v. MCID7.036.11
1474215745Milos KerkezLIV at AVLD6.975.14
148686346Rodrigo BentancurTOT at CHEM6.876.92
1496911671Florentino LuisBRN at ARSM6.826.15
1504316248Ibrahima KonateLIV at AVLD6.805.02
1514417963Trai HumeSUN at EVED6.794.55
1524517356Calvin BasseyFUL at WOLD6.764.70
153708057Yehor YarmolyukBRE v. CRYM6.756.67
1544612726Marcos SenesiBOU v. MCID6.605.98
1554714636Kevin DansoTOT at CHED6.595.58
1564815242Pascal StruijkLEE v. BHAD6.565.36
1574916550Jaka BijolLEE v. BHAD6.544.96
1587110668Joao GomesWOL v. FULM6.486.32
1595017862Issa DiopFUL at WOLD6.464.56
1605117154Matty CashAVL v. LIVD6.444.80
1617210467Ferdi KadiogluBHA at LEEM6.416.34
1624016437Loum TchaounaBRN at ARSF6.394.97
1637310869Tyler AdamsBOU v. MCIM6.336.27
1645218467Tyrick MitchellCRY at BRED6.304.23
1657411570Nico GonzalezMCI at BOUM6.296.17
1665317660Joe RodonLEE v. BHAD6.264.65
1675417761Abdukodir KhusanovMCI at BOUD6.184.58
1685513832Konstantinos MavropanosWHU at NEWD6.185.73
1695618971David Moller WolfeWOL v. FULD6.144.02
1705713029Yerson MosqueraWOL v. FULD6.115.95
17111954Caoimhin KelleherBRE v. CRYG5.993.81
1725816651Maxence LacroixCRY at BRED5.934.93
1731813920Ethan AmpaduLEE v. BHAD5.875.72
1745917559Santi BuenoWOL v. FULD5.874.66
1757513775Lesley UgochukwuBRN at ARSM5.865.78
1766016349Chris RichardsCRY at BRED5.855.00
177221417David RayaARS v. BRNG5.832.02
1786117457Lewis DunkBHA at LEED5.824.69
1796216852Neco WilliamsNFO at MUND5.794.91
18032049Jordan PickfordEVE v. SUNG5.782.96
1817613574AndreWOL v. FULM5.735.83
1826316047Toti GomesWOL v. FULD5.725.05
1836418669Adrien TruffertBOU v. MCID5.684.16
1846518366Pau TorresAVL v. LIVD5.684.24
185420510Senne LammensMUN v. NFOG5.532.96
186520611Bernd LenoFUL at WOLG5.522.88
18761882Emiliano MartinezAVL v. LIVG5.514.05
1886619072Ezri KonsaAVL v. LIVD5.433.98
18971811Matz SelsNFO at MUNG5.424.50
1906719274Destiny UdogieTOT at CHED5.393.93
1916819475Micky van de VenTOT at CHED5.383.84
1926917053Axel DisasiWHU at NEWD5.384.81
1937018064MurilloNFO at MUND5.364.51
1947117255Jaydee CanvotCRY at BRED5.294.76
1957219173Joel VeltmanBHA at LEED5.273.95
1967318770Kyle Walker-PetersWHU at NEWD5.244.07
19782017Antonin KinskyTOT at CHEG5.223.55
19892038Nick PopeNEW v. WHUG5.173.28
1997715176Noah SadikiSUN at EVEM5.125.36
200101965Robin RoefsSUN at EVEG5.083.76
201111933Mads HermansenWHU at NEWG5.083.89
2027420279Victor LindelofAVL v. LIVD5.073.32
203121996Daniel BentleyWOL v. FULG5.013.69
2047520078Lutsharel GeertruidaSUN at EVED4.973.65
2057619776Nikola MilenkovicNFO at MUND4.863.74
2067719877Ola AinaNFO at MUND4.793.74
2077818568ReinildoSUN at EVED4.774.23
2081320913Filip JorgensenCHE v. TOTG4.662.59
2091421114Gianluigi DonnarummaMCI at BOUG4.432.40
2101521316Giorgi MamardashviliLIV at AVLG4.382.31
2111621215Bart VerbruggenBHA at LEEG4.222.38
2121720712Karl DarlowLEE v. BHAG4.152.76
2137921081Adam SmithBOU v. MCID3.032.49
2148020880Maxime EsteveBRN at ARSD2.892.67
2151821518Djordje PetrovicBOU v. MCIG2.821.88
2161921920Dean HendersonCRY at BREG2.581.51
2172021619Max WeissBRN at ARSG1.841.85
2188121883Axel TuanzebeBRN at ARSD1.841.60
2198221782Lucas PiresBRN at ARSD1.721.65
2208322084Kyle WalkerBRN at ARSD0.690.67

Final Thoughts

Gameweek 37 is the penultimate round, and with a full 10-game slate there are no excuses for leaving points on the table. Back players in form across both Fantrax and Sleeper formats, one gameweek left after this to make your mark.

ABOUT THE AUTHOR
Adam Zdroik

Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
