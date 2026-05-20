Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 38
Gameweek 38 is the final round of the Premier League season. Use these rankings to finish your Fantrax and Sleeper campaigns strong, this is the last chance to make your mark in Fantrax and Sleeper leagues.
These rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning as the Premier League season reaches its conclusion.
The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions.
Premier League GW38 Fixtures (ET)
- 11:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Manchester United
- 11:00 am: Burnley vs. Wolverhampton
- 11:00 am: Crystal Palace vs. Arsenal
- 11:00 am: Fulham vs. Newcastle United
- 11:00 am: Liverpool vs. Brentford
- 11:00 am: Manchester City vs. Aston Villa
- 11:00 am: Nottingham Forest vs. AFC Bournemouth
- 11:00 am: Sunderland vs. Chelsea
- 11:00 am: Tottenham Hotspur vs. Everton
- 11:00 am: West Ham United vs. Leeds United
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper GW38 Player Rankings
Below are the full Fantrax and Sleeper GW38 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 38.
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|1
|1
|Jeremy Doku
|MCI v. AVL
|F
|14.96
|10.15
|2
|2
|30
|9
|Erling Haaland
|MCI v. AVL
|F
|14.81
|7.29
|3
|1
|3
|2
|Bruno Fernandes
|MUN at BHA
|M
|13.74
|9.05
|4
|2
|5
|4
|Cole Palmer
|CHE at SUN
|M
|13.11
|8.80
|5
|3
|10
|7
|Rayan Cherki
|MCI v. AVL
|M
|12.92
|8.31
|6
|4
|4
|3
|Dominik Szoboszlai
|LIV v. BRE
|M
|12.71
|8.82
|7
|3
|18
|5
|Mohamed Salah
|LIV v. BRE
|F
|12.44
|7.72
|8
|4
|25
|7
|Cody Gakpo
|LIV v. BRE
|F
|12.36
|7.43
|9
|5
|12
|4
|Antoine Semenyo
|MCI v. AVL
|F
|12.17
|8.13
|10
|6
|98
|19
|Danny Welbeck
|BHA v. MUN
|F
|12.08
|6.14
|11
|7
|9
|3
|Yankuba Minteh
|BHA v. MUN
|F
|11.88
|8.44
|12
|5
|13
|9
|Bukayo Saka
|ARS at CRY
|M
|11.53
|8.12
|13
|6
|2
|1
|Omari Hutchinson
|NFO v. BOU
|M
|11.50
|9.57
|14
|7
|8
|6
|Marcus Tavernier
|BOU at NFO
|M
|11.47
|8.49
|15
|8
|60
|13
|Igor Thiago
|BRE at LIV
|F
|11.42
|6.74
|16
|9
|80
|15
|Richarlison
|TOT v. EVE
|F
|11.34
|6.53
|17
|10
|6
|2
|Mathys Tel
|TOT v. EVE
|F
|11.29
|8.74
|18
|8
|15
|11
|Florian Wirtz
|LIV v. BRE
|M
|11.17
|8.03
|19
|11
|111
|25
|Chris Wood
|NFO v. BOU
|F
|11.16
|5.96
|20
|12
|39
|11
|Junior Kroupi
|BOU at NFO
|F
|11.13
|7.09
|21
|9
|29
|21
|Jarrod Bowen
|WHU v. LEE
|M
|11.05
|7.36
|22
|10
|34
|24
|Harvey Barnes
|NEW at FUL
|M
|11.00
|7.21
|23
|13
|22
|6
|Rayan
|BOU at NFO
|F
|10.98
|7.50
|24
|11
|24
|18
|Leandro Trossard
|ARS at CRY
|M
|10.81
|7.43
|25
|12
|43
|30
|Eberechi Eze
|ARS at CRY
|M
|10.77
|7.05
|26
|14
|102
|20
|Kai Havertz
|ARS at CRY
|F
|10.72
|6.12
|27
|13
|19
|14
|Enzo Fernandez
|CHE at SUN
|M
|10.57
|7.68
|28
|14
|14
|10
|Mateus Mane
|WOL at BRN
|M
|10.55
|8.05
|29
|15
|16
|12
|Morgan Gibbs-White
|NFO v. BOU
|M
|10.43
|8.01
|30
|16
|27
|19
|Iliman Ndiaye
|EVE at TOT
|M
|10.38
|7.40
|31
|17
|77
|57
|Harry Wilson
|FUL v. NEW
|M
|10.37
|6.55
|32
|15
|97
|18
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE at WHU
|F
|10.34
|6.16
|33
|18
|112
|73
|Zian Flemming
|BRN v. WOL
|M
|10.25
|5.93
|34
|1
|32
|1
|Pedro Porro
|TOT v. EVE
|D
|10.21
|7.24
|35
|19
|7
|5
|Pascal Gross
|BHA v. MUN
|M
|10.21
|8.49
|36
|16
|26
|8
|Randal Kolo Muani
|TOT v. EVE
|F
|10.20
|7.42
|37
|20
|76
|56
|Jack Hinshelwood
|BHA v. MUN
|M
|10.20
|6.56
|38
|17
|109
|23
|Joao Pedro
|CHE at SUN
|F
|10.19
|5.96
|39
|2
|93
|10
|Gabriel
|ARS at CRY
|D
|10.18
|6.30
|40
|21
|20
|15
|Conor Gallagher
|TOT v. EVE
|M
|10.18
|7.66
|41
|18
|37
|10
|Jaidon Anthony
|BRN v. WOL
|F
|10.13
|7.17
|42
|19
|121
|29
|Igor Jesus
|NFO v. BOU
|F
|10.09
|5.79
|43
|20
|113
|26
|Evanilson
|BOU at NFO
|F
|10.05
|5.92
|44
|22
|46
|33
|Hannibal
|BRN v. WOL
|M
|10.04
|6.97
|45
|23
|28
|20
|Mikkel Damsgaard
|BRE at LIV
|M
|9.97
|7.38
|46
|21
|148
|36
|Will Osula
|NEW at FUL
|F
|9.63
|5.18
|47
|24
|49
|35
|Enzo Le Fee
|SUN v. CHE
|M
|9.54
|6.89
|48
|22
|94
|17
|Dango Ouattara
|BRE at LIV
|F
|9.49
|6.26
|49
|25
|84
|63
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE at TOT
|M
|9.49
|6.41
|50
|23
|42
|12
|Pedro Neto
|CHE at SUN
|F
|9.43
|7.06
|51
|24
|134
|31
|Callum Wilson
|WHU v. LEE
|F
|9.40
|5.53
|52
|26
|36
|26
|Crysencio Summerville
|WHU v. LEE
|M
|9.26
|7.19
|53
|27
|21
|16
|Declan Rice
|ARS at CRY
|M
|9.23
|7.57
|54
|28
|57
|42
|Diego Gomez
|BHA v. MUN
|M
|9.23
|6.76
|55
|25
|141
|32
|Lukas Nmecha
|LEE at WHU
|F
|9.21
|5.34
|56
|26
|108
|22
|Bryan Mbeumo
|MUN at BHA
|F
|9.14
|6.06
|57
|27
|169
|41
|Brian Brobbey
|SUN v. CHE
|F
|9.05
|4.80
|58
|29
|81
|60
|Brenden Aaronson
|LEE at WHU
|M
|8.97
|6.52
|59
|3
|125
|22
|Reece James
|CHE at SUN
|D
|8.93
|5.68
|60
|28
|66
|14
|Hwang Hee-Chan
|WOL at BRN
|F
|8.90
|6.68
|61
|30
|11
|8
|Elliot Anderson
|NFO v. BOU
|M
|8.89
|8.21
|62
|31
|23
|17
|Mateus Fernandes
|WHU v. LEE
|M
|8.81
|7.44
|63
|29
|118
|28
|Morgan Rogers
|AVL at MCI
|F
|8.78
|5.85
|64
|32
|53
|38
|Nico O'Reilly
|MCI v. AVL
|M
|8.78
|6.83
|65
|4
|71
|5
|Maxime Esteve
|BRN v. WOL
|D
|8.77
|6.58
|66
|33
|17
|13
|James Garner
|EVE at TOT
|M
|8.76
|7.77
|67
|30
|132
|30
|Adam Armstrong
|WOL at BRN
|F
|8.76
|5.54
|68
|5
|90
|9
|Virgil van Dijk
|LIV v. BRE
|D
|8.76
|6.36
|69
|34
|41
|29
|Alexis Mac Allister
|LIV v. BRE
|M
|8.76
|7.08
|70
|6
|138
|31
|Cristhian Mosquera
|ARS at CRY
|D
|8.75
|5.45
|71
|35
|44
|31
|Mathias Jensen
|BRE at LIV
|M
|8.72
|7.02
|72
|36
|59
|44
|Bruno Guimaraes
|NEW at FUL
|M
|8.66
|6.75
|73
|31
|110
|24
|Loum Tchaouna
|BRN v. WOL
|F
|8.64
|5.96
|74
|7
|135
|28
|Riccardo Calafiori
|ARS at CRY
|D
|8.63
|5.50
|75
|8
|123
|20
|Marc Guehi
|MCI v. AVL
|D
|8.59
|5.71
|76
|37
|31
|22
|Merlin Rohl
|EVE at TOT
|M
|8.58
|7.24
|77
|38
|69
|51
|Rodrigo Gomes
|WOL at BRN
|M
|8.54
|6.59
|78
|9
|100
|11
|Malick Thiaw
|NEW at FUL
|D
|8.54
|6.14
|79
|39
|52
|37
|Alex Iwobi
|FUL v. NEW
|M
|8.50
|6.84
|80
|32
|104
|21
|Matheus Cunha
|MUN at BHA
|F
|8.46
|6.10
|81
|10
|50
|3
|Kevin Danso
|TOT v. EVE
|D
|8.44
|6.87
|82
|33
|142
|33
|Beto
|EVE at TOT
|F
|8.41
|5.33
|83
|34
|145
|35
|Taty Castellanos
|WHU v. LEE
|F
|8.40
|5.26
|84
|11
|65
|4
|James Hill
|BOU at NFO
|D
|8.38
|6.69
|85
|12
|147
|36
|William Saliba
|ARS at CRY
|D
|8.31
|5.22
|86
|13
|158
|43
|Myles Lewis-Skelly
|ARS at CRY
|D
|8.30
|4.99
|87
|14
|176
|57
|John Stones
|MCI v. AVL
|D
|8.28
|4.55
|88
|15
|152
|21
|Josko Gvardiol
|MCI v. AVL
|D
|8.28
|5.12
|89
|16
|47
|2
|Yerson Mosquera
|WOL at BRN
|D
|8.24
|6.96
|90
|17
|75
|6
|James Tarkowski
|EVE at TOT
|D
|8.24
|6.57
|91
|40
|70
|52
|Ross Barkley
|AVL at MCI
|M
|8.19
|6.59
|92
|41
|119
|74
|Emile Smith Rowe
|FUL v. NEW
|M
|8.18
|5.83
|93
|18
|106
|13
|Lucas Pires
|BRN v. WOL
|D
|8.18
|6.08
|94
|42
|72
|53
|Jacob Ramsey
|NEW at FUL
|M
|8.16
|6.57
|95
|35
|88
|16
|Kevin
|FUL v. NEW
|F
|8.14
|6.37
|96
|36
|155
|37
|Raul Jimenez
|FUL v. NEW
|F
|8.14
|5.03
|97
|19
|122
|19
|Sven Botman
|NEW at FUL
|D
|8.10
|5.74
|98
|37
|159
|38
|Nick Woltemade
|NEW at FUL
|F
|8.06
|4.98
|99
|43
|61
|45
|Ao Tanaka
|LEE at WHU
|M
|8.04
|6.73
|100
|44
|48
|34
|Granit Xhaka
|SUN v. CHE
|M
|8.02
|6.92
|101
|20
|101
|12
|Nordi Mukiele
|SUN v. CHE
|D
|7.99
|6.14
|102
|21
|129
|26
|Lewis Hall
|NEW at FUL
|D
|7.99
|5.59
|103
|45
|38
|27
|Alex Scott
|BOU at NFO
|M
|7.96
|7.15
|104
|46
|54
|39
|Tomas Soucek
|WHU v. LEE
|M
|7.95
|6.81
|105
|22
|144
|34
|Kieran Trippier
|NEW at FUL
|D
|7.95
|5.32
|106
|23
|117
|17
|Ibrahima Konate
|LIV v. BRE
|D
|7.95
|5.86
|107
|47
|51
|36
|Bernardo Silva
|MCI v. AVL
|M
|7.89
|6.86
|108
|24
|128
|25
|Maxim De Cuyper
|BHA v. MUN
|D
|7.89
|5.60
|109
|25
|114
|15
|Jan Paul van Hecke
|BHA v. MUN
|D
|7.88
|5.91
|110
|26
|87
|7
|Marcos Senesi
|BOU at NFO
|D
|7.87
|6.39
|111
|48
|56
|41
|Youri Tielemans
|AVL at MCI
|M
|7.84
|6.77
|112
|38
|165
|39
|Joshua Zirkzee
|MUN at BHA
|F
|7.84
|4.89
|113
|49
|40
|28
|Carlos Baleba
|BHA v. MUN
|M
|7.80
|7.09
|114
|50
|79
|59
|Curtis Jones
|LIV v. BRE
|M
|7.78
|6.53
|115
|39
|178
|42
|Ollie Watkins
|AVL at MCI
|F
|7.77
|4.53
|116
|51
|82
|61
|Vitaly Janelt
|BRE at LIV
|M
|7.76
|6.45
|117
|27
|139
|32
|Andrew Robertson
|LIV v. BRE
|D
|7.76
|5.42
|118
|28
|136
|29
|Axel Tuanzebe
|BRN v. WOL
|D
|7.75
|5.48
|119
|29
|120
|18
|Michael Keane
|EVE at TOT
|D
|7.75
|5.80
|120
|52
|62
|46
|Matheus Nunes
|MCI v. AVL
|M
|7.70
|6.72
|121
|53
|63
|47
|Ryan Gravenberch
|LIV v. BRE
|M
|7.70
|6.72
|122
|30
|89
|8
|Konstantinos Mavropanos
|WHU v. LEE
|D
|7.66
|6.36
|123
|31
|107
|14
|Wesley Fofana
|CHE at SUN
|D
|7.63
|6.08
|124
|54
|58
|43
|Joao Palhinha
|TOT v. EVE
|M
|7.61
|6.75
|125
|40
|143
|34
|Nilson Angulo
|SUN v. CHE
|F
|7.57
|5.33
|126
|55
|103
|71
|Mason Mount
|MUN at BHA
|M
|7.56
|6.10
|127
|32
|153
|40
|Marc Cucurella
|CHE at SUN
|D
|7.53
|5.10
|128
|33
|137
|30
|Santi Bueno
|WOL at BRN
|D
|7.53
|5.47
|129
|56
|45
|32
|Joe Willock
|NEW at FUL
|M
|7.49
|6.99
|130
|34
|149
|37
|Adrien Truffert
|BOU at NFO
|D
|7.48
|5.18
|131
|57
|78
|58
|El Hadji Malick Diouf
|WHU v. LEE
|M
|7.46
|6.55
|132
|58
|33
|23
|Joao Gomes
|WOL at BRN
|M
|7.46
|7.21
|133
|35
|131
|27
|Ladislav Krejci
|WOL at BRN
|D
|7.42
|5.55
|134
|41
|116
|27
|Brennan Johnson
|CRY v. ARS
|F
|7.33
|5.87
|135
|59
|74
|55
|Ibrahim Sangare
|NFO v. BOU
|M
|7.33
|6.57
|136
|60
|35
|25
|Rodrigo Bentancur
|TOT v. EVE
|M
|7.31
|7.19
|137
|61
|96
|69
|Justin Devenny
|CRY v. ARS
|M
|7.28
|6.16
|138
|36
|115
|16
|Luca Netz
|NFO v. BOU
|D
|7.24
|5.88
|139
|37
|168
|50
|Malo Gusto
|CHE at SUN
|D
|7.22
|4.81
|140
|38
|146
|35
|Levi Colwill
|CHE at SUN
|D
|7.21
|5.24
|141
|39
|163
|47
|Kyle Walker
|BRN v. WOL
|D
|7.21
|4.91
|142
|62
|92
|67
|Keane Lewis-Potter
|BRE at LIV
|M
|7.20
|6.34
|143
|42
|166
|40
|Evann Guessand
|CRY v. ARS
|F
|7.17
|4.88
|144
|63
|68
|50
|Moises Caicedo
|CHE at SUN
|M
|7.12
|6.61
|145
|40
|162
|46
|Micky van de Ven
|TOT v. EVE
|D
|7.11
|4.92
|146
|64
|91
|66
|Kobbie Mainoo
|MUN at BHA
|M
|7.07
|6.36
|147
|41
|179
|59
|Trai Hume
|SUN v. CHE
|D
|7.06
|4.52
|148
|65
|133
|77
|John McGinn
|AVL at MCI
|M
|7.03
|5.53
|149
|42
|127
|24
|Axel Disasi
|WHU v. LEE
|D
|7.01
|5.66
|150
|43
|164
|48
|Destiny Udogie
|TOT v. EVE
|D
|6.98
|4.91
|151
|66
|67
|49
|Florentino Luis
|BRN v. WOL
|M
|6.97
|6.64
|152
|44
|161
|45
|James Justin
|LEE at WHU
|D
|6.92
|4.96
|153
|67
|73
|54
|Ferdi Kadioglu
|BHA v. MUN
|M
|6.88
|6.57
|154
|45
|126
|23
|Antonee Robinson
|FUL v. NEW
|D
|6.84
|5.67
|155
|68
|55
|40
|Tim Iroegbunam
|EVE at TOT
|M
|6.79
|6.79
|156
|69
|95
|68
|Lesley Ugochukwu
|BRN v. WOL
|M
|6.77
|6.18
|157
|46
|174
|55
|Kyle Walker-Peters
|WHU v. LEE
|D
|6.76
|4.65
|158
|47
|140
|33
|Neco Williams
|NFO v. BOU
|D
|6.75
|5.40
|159
|48
|171
|52
|Vitaliy Mykolenko
|EVE at TOT
|D
|6.64
|4.76
|160
|70
|99
|70
|Tyler Adams
|BOU at NFO
|M
|6.61
|6.14
|161
|1
|202
|7
|David Raya
|ARS at CRY
|G
|6.55
|2.94
|162
|49
|172
|53
|Jake O'Brien
|EVE at TOT
|D
|6.50
|4.71
|163
|71
|64
|48
|Sasa Lukic
|FUL v. NEW
|M
|6.46
|6.70
|164
|50
|175
|56
|David Moller Wolfe
|WOL at BRN
|D
|6.45
|4.57
|165
|72
|83
|62
|Andre
|WOL at BRN
|M
|6.41
|6.42
|166
|51
|167
|49
|Ethan Ampadu
|LEE at WHU
|D
|6.41
|4.82
|167
|43
|186
|43
|Jorgen Strand Larsen
|CRY v. ARS
|F
|6.26
|4.07
|168
|52
|160
|44
|Harry Maguire
|MUN at BHA
|D
|6.24
|4.98
|169
|53
|173
|54
|Jaka Bijol
|LEE at WHU
|D
|6.22
|4.69
|170
|73
|105
|72
|Yehor Yarmolyuk
|BRE at LIV
|M
|6.21
|6.09
|171
|54
|154
|41
|Timothy Castagne
|FUL v. NEW
|D
|6.21
|5.06
|172
|74
|85
|64
|Will Hughes
|CRY v. ARS
|M
|6.21
|6.41
|173
|75
|86
|65
|Jefferson Lerma
|CRY v. ARS
|M
|6.17
|6.40
|174
|76
|124
|75
|Daniel James
|LEE at WHU
|M
|6.16
|5.69
|175
|55
|151
|39
|Maxence Lacroix
|CRY v. ARS
|D
|6.15
|5.15
|176
|56
|156
|42
|Lewis Dunk
|BHA v. MUN
|D
|6.15
|5.03
|177
|57
|170
|51
|Nathan Collins
|BRE at LIV
|D
|6.07
|4.79
|178
|2
|191
|2
|Max Weiss
|BRN v. WOL
|G
|5.98
|4.00
|179
|58
|150
|38
|Jaydee Canvot
|CRY v. ARS
|D
|5.83
|5.18
|180
|59
|182
|62
|Joe Rodon
|LEE at WHU
|D
|5.83
|4.28
|181
|60
|183
|63
|Nikola Milenkovic
|NFO v. BOU
|D
|5.72
|4.23
|182
|3
|195
|3
|Djordje Petrovic
|BOU at NFO
|G
|5.51
|3.74
|183
|77
|130
|76
|Noah Sadiki
|SUN v. CHE
|M
|5.46
|5.57
|184
|4
|189
|1
|Robin Roefs
|SUN v. CHE
|G
|5.40
|4.04
|185
|61
|194
|71
|Lutsharel Geertruida
|SUN v. CHE
|D
|5.37
|3.80
|186
|62
|184
|64
|Jair Cunha
|NFO v. BOU
|D
|5.37
|4.23
|187
|63
|180
|60
|Reinildo
|SUN v. CHE
|D
|5.37
|4.45
|188
|64
|181
|61
|Noussair Mazraoui
|MUN at BHA
|D
|5.36
|4.30
|189
|5
|197
|5
|Jordan Pickford
|EVE at TOT
|G
|5.31
|3.52
|190
|65
|177
|58
|Michael Kayode
|BRE at LIV
|D
|5.24
|4.53
|191
|6
|201
|6
|Alisson
|LIV v. BRE
|G
|5.20
|3.08
|192
|66
|188
|67
|Sebastiaan Bornauw
|LEE at WHU
|D
|5.16
|4.05
|193
|7
|206
|10
|Antonin Kinsky
|TOT v. EVE
|G
|5.12
|2.86
|194
|67
|185
|65
|Calvin Bassey
|FUL v. NEW
|D
|5.10
|4.19
|195
|8
|203
|8
|Mads Hermansen
|WHU v. LEE
|G
|5.00
|2.91
|196
|68
|193
|70
|Lisandro Martinez
|MUN at BHA
|D
|4.94
|3.83
|197
|69
|199
|73
|Nathaniel Clyne
|CRY v. ARS
|D
|4.90
|3.28
|198
|70
|187
|66
|Issa Diop
|FUL v. NEW
|D
|4.85
|4.07
|199
|9
|196
|4
|Dean Henderson
|CRY v. ARS
|G
|4.82
|3.57
|200
|71
|192
|69
|Kristoffer Ajer
|BRE at LIV
|D
|4.75
|3.88
|201
|72
|198
|72
|Adam Smith
|BOU at NFO
|D
|4.65
|3.31
|202
|73
|190
|68
|Chadi Riad
|CRY v. ARS
|D
|4.53
|4.03
|203
|10
|210
|14
|Jose Sa
|WOL at BRN
|G
|4.35
|2.14
|204
|74
|200
|74
|Luke Shaw
|MUN at BHA
|D
|4.19
|3.26
|205
|11
|217
|19
|Gianluigi Donnarumma
|MCI v. AVL
|G
|3.95
|1.44
|206
|12
|215
|17
|Robert Sanchez
|CHE at SUN
|G
|3.94
|1.83
|207
|75
|204
|75
|Ian Maatsen
|AVL at MCI
|D
|3.93
|2.90
|208
|13
|207
|11
|Bernd Leno
|FUL v. NEW
|G
|3.92
|2.63
|209
|14
|209
|13
|Bart Verbruggen
|BHA v. MUN
|G
|3.79
|2.14
|210
|15
|208
|12
|Matz Sels
|NFO v. BOU
|G
|3.72
|2.46
|211
|16
|216
|18
|Nick Pope
|NEW at FUL
|G
|3.66
|1.52
|212
|17
|205
|9
|Emiliano Martinez
|AVL at MCI
|G
|3.31
|2.90
|213
|18
|212
|16
|Caoimhin Kelleher
|BRE at LIV
|G
|3.21
|2.06
|214
|19
|211
|15
|Senne Lammens
|MUN at BHA
|G
|3.14
|2.08
|215
|76
|214
|77
|Matty Cash
|AVL at MCI
|D
|2.75
|1.98
|216
|77
|213
|76
|Tyrone Mings
|AVL at MCI
|D
|2.61
|2.03
|217
|20
|218
|20
|Karl Darlow
|LEE at WHU
|G
|2.47
|1.15
|218
|78
|157
|78
|Luke O'Nien
|SUN v. CHE
|M
|2.13
|5.02
|219
|78
|219
|78
|Ezri Konsa
|AVL at MCI
|D
|1.50
|0.92
|220
|79
|220
|79
|Lamare Bogarde
|AVL at MCI
|D
|0.93
|0.76
Final Thoughts
Gameweek 38 brings the curtain down on the Premier League season. Back your best players, trust your gut, and make the most of the final slate across both Fantrax and Sleeper formats. Good luck finishing strong.