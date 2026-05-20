Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 38

Fantrax & Sleeper GW38 rankings: Premier League player tiers for the final gameweek. Who to start, add and avoid to finish your season strong in GW38.
May 20, 2026
Fantrax & Sleeper Premier League Player Rankings: Gameweek 38
May 20, 2026
Fantasy Premier League Rankings

Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 38

Gameweek 38 is the final round of the Premier League season. Use these rankings to finish your Fantrax and Sleeper campaigns strong, this is the last chance to make your mark in Fantrax and Sleeper leagues. 

These rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning as the Premier League season reaches its conclusion.

The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions.

Premier League GW38 Fixtures (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax & Sleeper GW38 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Stats

Fantrax & Sleeper GW38 Player Rankings

Below are the full Fantrax and Sleeper GW38 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 38.

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1111Jeremy DokuMCI v. AVLF14.9610.15
22309Erling HaalandMCI v. AVLF14.817.29
3132Bruno FernandesMUN at BHAM13.749.05
4254Cole PalmerCHE at SUNM13.118.80
53107Rayan CherkiMCI v. AVLM12.928.31
6443Dominik SzoboszlaiLIV v. BREM12.718.82
73185Mohamed SalahLIV v. BREF12.447.72
84257Cody GakpoLIV v. BREF12.367.43
95124Antoine SemenyoMCI v. AVLF12.178.13
1069819Danny WelbeckBHA v. MUNF12.086.14
11793Yankuba MintehBHA v. MUNF11.888.44
125139Bukayo SakaARS at CRYM11.538.12
13621Omari HutchinsonNFO v. BOUM11.509.57
14786Marcus TavernierBOU at NFOM11.478.49
1586013Igor ThiagoBRE at LIVF11.426.74
1698015RicharlisonTOT v. EVEF11.346.53
171062Mathys TelTOT v. EVEF11.298.74
1881511Florian WirtzLIV v. BREM11.178.03
191111125Chris WoodNFO v. BOUF11.165.96
20123911Junior KroupiBOU at NFOF11.137.09
2192921Jarrod BowenWHU v. LEEM11.057.36
22103424Harvey BarnesNEW at FULM11.007.21
2313226RayanBOU at NFOF10.987.50
24112418Leandro TrossardARS at CRYM10.817.43
25124330Eberechi EzeARS at CRYM10.777.05
261410220Kai HavertzARS at CRYF10.726.12
27131914Enzo FernandezCHE at SUNM10.577.68
28141410Mateus ManeWOL at BRNM10.558.05
29151612Morgan Gibbs-WhiteNFO v. BOUM10.438.01
30162719Iliman NdiayeEVE at TOTM10.387.40
31177757Harry WilsonFUL v. NEWM10.376.55
32159718Dominic Calvert-LewinLEE at WHUF10.346.16
331811273Zian FlemmingBRN v. WOLM10.255.93
341321Pedro PorroTOT v. EVED10.217.24
351975Pascal GrossBHA v. MUNM10.218.49
3616268Randal Kolo MuaniTOT v. EVEF10.207.42
37207656Jack HinshelwoodBHA v. MUNM10.206.56
381710923Joao PedroCHE at SUNF10.195.96
3929310GabrielARS at CRYD10.186.30
40212015Conor GallagherTOT v. EVEM10.187.66
41183710Jaidon AnthonyBRN v. WOLF10.137.17
421912129Igor JesusNFO v. BOUF10.095.79
432011326EvanilsonBOU at NFOF10.055.92
44224633HannibalBRN v. WOLM10.046.97
45232820Mikkel DamsgaardBRE at LIVM9.977.38
462114836Will OsulaNEW at FULF9.635.18
47244935Enzo Le FeeSUN v. CHEM9.546.89
48229417Dango OuattaraBRE at LIVF9.496.26
49258463Kiernan Dewsbury-HallEVE at TOTM9.496.41
50234212Pedro NetoCHE at SUNF9.437.06
512413431Callum WilsonWHU v. LEEF9.405.53
52263626Crysencio SummervilleWHU v. LEEM9.267.19
53272116Declan RiceARS at CRYM9.237.57
54285742Diego GomezBHA v. MUNM9.236.76
552514132Lukas NmechaLEE at WHUF9.215.34
562610822Bryan MbeumoMUN at BHAF9.146.06
572716941Brian BrobbeySUN v. CHEF9.054.80
58298160Brenden AaronsonLEE at WHUM8.976.52
59312522Reece JamesCHE at SUND8.935.68
60286614Hwang Hee-ChanWOL at BRNF8.906.68
6130118Elliot AndersonNFO v. BOUM8.898.21
62312317Mateus FernandesWHU v. LEEM8.817.44
632911828Morgan RogersAVL at MCIF8.785.85
64325338Nico O'ReillyMCI v. AVLM8.786.83
654715Maxime EsteveBRN v. WOLD8.776.58
66331713James GarnerEVE at TOTM8.767.77
673013230Adam ArmstrongWOL at BRNF8.765.54
685909Virgil van DijkLIV v. BRED8.766.36
69344129Alexis Mac AllisterLIV v. BREM8.767.08
70613831Cristhian MosqueraARS at CRYD8.755.45
71354431Mathias JensenBRE at LIVM8.727.02
72365944Bruno GuimaraesNEW at FULM8.666.75
733111024Loum TchaounaBRN v. WOLF8.645.96
74713528Riccardo CalafioriARS at CRYD8.635.50
75812320Marc GuehiMCI v. AVLD8.595.71
76373122Merlin RohlEVE at TOTM8.587.24
77386951Rodrigo GomesWOL at BRNM8.546.59
78910011Malick ThiawNEW at FULD8.546.14
79395237Alex IwobiFUL v. NEWM8.506.84
803210421Matheus CunhaMUN at BHAF8.466.10
8110503Kevin DansoTOT v. EVED8.446.87
823314233BetoEVE at TOTF8.415.33
833414535Taty CastellanosWHU v. LEEF8.405.26
8411654James HillBOU at NFOD8.386.69
851214736William SalibaARS at CRYD8.315.22
861315843Myles Lewis-SkellyARS at CRYD8.304.99
871417657John StonesMCI v. AVLD8.284.55
881515221Josko GvardiolMCI v. AVLD8.285.12
8916472Yerson MosqueraWOL at BRND8.246.96
9017756James TarkowskiEVE at TOTD8.246.57
91407052Ross BarkleyAVL at MCIM8.196.59
924111974Emile Smith RoweFUL v. NEWM8.185.83
931810613Lucas PiresBRN v. WOLD8.186.08
94427253Jacob RamseyNEW at FULM8.166.57
95358816KevinFUL v. NEWF8.146.37
963615537Raul JimenezFUL v. NEWF8.145.03
971912219Sven BotmanNEW at FULD8.105.74
983715938Nick WoltemadeNEW at FULF8.064.98
99436145Ao TanakaLEE at WHUM8.046.73
100444834Granit XhakaSUN v. CHEM8.026.92
1012010112Nordi MukieleSUN v. CHED7.996.14
1022112926Lewis HallNEW at FULD7.995.59
103453827Alex ScottBOU at NFOM7.967.15
104465439Tomas SoucekWHU v. LEEM7.956.81
1052214434Kieran TrippierNEW at FULD7.955.32
1062311717Ibrahima KonateLIV v. BRED7.955.86
107475136Bernardo SilvaMCI v. AVLM7.896.86
1082412825Maxim De CuyperBHA v. MUND7.895.60
1092511415Jan Paul van HeckeBHA v. MUND7.885.91
11026877Marcos SenesiBOU at NFOD7.876.39
111485641Youri TielemansAVL at MCIM7.846.77
1123816539Joshua ZirkzeeMUN at BHAF7.844.89
113494028Carlos BalebaBHA v. MUNM7.807.09
114507959Curtis JonesLIV v. BREM7.786.53
1153917842Ollie WatkinsAVL at MCIF7.774.53
116518261Vitaly JaneltBRE at LIVM7.766.45
1172713932Andrew RobertsonLIV v. BRED7.765.42
1182813629Axel TuanzebeBRN v. WOLD7.755.48
1192912018Michael KeaneEVE at TOTD7.755.80
120526246Matheus NunesMCI v. AVLM7.706.72
121536347Ryan GravenberchLIV v. BREM7.706.72
12230898Konstantinos MavropanosWHU v. LEED7.666.36
1233110714Wesley FofanaCHE at SUND7.636.08
124545843Joao PalhinhaTOT v. EVEM7.616.75
1254014334Nilson AnguloSUN v. CHEF7.575.33
1265510371Mason MountMUN at BHAM7.566.10
1273215340Marc CucurellaCHE at SUND7.535.10
1283313730Santi BuenoWOL at BRND7.535.47
129564532Joe WillockNEW at FULM7.496.99
1303414937Adrien TruffertBOU at NFOD7.485.18
131577858El Hadji Malick DioufWHU v. LEEM7.466.55
132583323Joao GomesWOL at BRNM7.467.21
1333513127Ladislav KrejciWOL at BRND7.425.55
1344111627Brennan JohnsonCRY v. ARSF7.335.87
135597455Ibrahim SangareNFO v. BOUM7.336.57
136603525Rodrigo BentancurTOT v. EVEM7.317.19
137619669Justin DevennyCRY v. ARSM7.286.16
1383611516Luca NetzNFO v. BOUD7.245.88
1393716850Malo GustoCHE at SUND7.224.81
1403814635Levi ColwillCHE at SUND7.215.24
1413916347Kyle WalkerBRN v. WOLD7.214.91
142629267Keane Lewis-PotterBRE at LIVM7.206.34
1434216640Evann GuessandCRY v. ARSF7.174.88
144636850Moises CaicedoCHE at SUNM7.126.61
1454016246Micky van de VenTOT v. EVED7.114.92
146649166Kobbie MainooMUN at BHAM7.076.36
1474117959Trai HumeSUN v. CHED7.064.52
1486513377John McGinnAVL at MCIM7.035.53
1494212724Axel DisasiWHU v. LEED7.015.66
1504316448Destiny UdogieTOT v. EVED6.984.91
151666749Florentino LuisBRN v. WOLM6.976.64
1524416145James JustinLEE at WHUD6.924.96
153677354Ferdi KadiogluBHA v. MUNM6.886.57
1544512623Antonee RobinsonFUL v. NEWD6.845.67
155685540Tim IroegbunamEVE at TOTM6.796.79
156699568Lesley UgochukwuBRN v. WOLM6.776.18
1574617455Kyle Walker-PetersWHU v. LEED6.764.65
1584714033Neco WilliamsNFO v. BOUD6.755.40
1594817152Vitaliy MykolenkoEVE at TOTD6.644.76
160709970Tyler AdamsBOU at NFOM6.616.14
16112027David RayaARS at CRYG6.552.94
1624917253Jake O'BrienEVE at TOTD6.504.71
163716448Sasa LukicFUL v. NEWM6.466.70
1645017556David Moller WolfeWOL at BRND6.454.57
165728362AndreWOL at BRNM6.416.42
1665116749Ethan AmpaduLEE at WHUD6.414.82
1674318643Jorgen Strand LarsenCRY v. ARSF6.264.07
1685216044Harry MaguireMUN at BHAD6.244.98
1695317354Jaka BijolLEE at WHUD6.224.69
1707310572Yehor YarmolyukBRE at LIVM6.216.09
1715415441Timothy CastagneFUL v. NEWD6.215.06
172748564Will HughesCRY v. ARSM6.216.41
173758665Jefferson LermaCRY v. ARSM6.176.40
1747612475Daniel JamesLEE at WHUM6.165.69
1755515139Maxence LacroixCRY v. ARSD6.155.15
1765615642Lewis DunkBHA v. MUND6.155.03
1775717051Nathan CollinsBRE at LIVD6.074.79
17821912Max WeissBRN v. WOLG5.984.00
1795815038Jaydee CanvotCRY v. ARSD5.835.18
1805918262Joe RodonLEE at WHUD5.834.28
1816018363Nikola MilenkovicNFO v. BOUD5.724.23
18231953Djordje PetrovicBOU at NFOG5.513.74
1837713076Noah SadikiSUN v. CHEM5.465.57
18441891Robin RoefsSUN v. CHEG5.404.04
1856119471Lutsharel GeertruidaSUN v. CHED5.373.80
1866218464Jair CunhaNFO v. BOUD5.374.23
1876318060ReinildoSUN v. CHED5.374.45
1886418161Noussair MazraouiMUN at BHAD5.364.30
18951975Jordan PickfordEVE at TOTG5.313.52
1906517758Michael KayodeBRE at LIVD5.244.53
19162016AlissonLIV v. BREG5.203.08
1926618867Sebastiaan BornauwLEE at WHUD5.164.05
193720610Antonin KinskyTOT v. EVEG5.122.86
1946718565Calvin BasseyFUL v. NEWD5.104.19
19582038Mads HermansenWHU v. LEEG5.002.91
1966819370Lisandro MartinezMUN at BHAD4.943.83
1976919973Nathaniel ClyneCRY v. ARSD4.903.28
1987018766Issa DiopFUL v. NEWD4.854.07
19991964Dean HendersonCRY v. ARSG4.823.57
2007119269Kristoffer AjerBRE at LIVD4.753.88
2017219872Adam SmithBOU at NFOD4.653.31
2027319068Chadi RiadCRY v. ARSD4.534.03
2031021014Jose SaWOL at BRNG4.352.14
2047420074Luke ShawMUN at BHAD4.193.26
2051121719Gianluigi DonnarummaMCI v. AVLG3.951.44
2061221517Robert SanchezCHE at SUNG3.941.83
2077520475Ian MaatsenAVL at MCID3.932.90
2081320711Bernd LenoFUL v. NEWG3.922.63
2091420913Bart VerbruggenBHA v. MUNG3.792.14
2101520812Matz SelsNFO v. BOUG3.722.46
2111621618Nick PopeNEW at FULG3.661.52
212172059Emiliano MartinezAVL at MCIG3.312.90
2131821216Caoimhin KelleherBRE at LIVG3.212.06
2141921115Senne LammensMUN at BHAG3.142.08
2157621477Matty CashAVL at MCID2.751.98
2167721376Tyrone MingsAVL at MCID2.612.03
2172021820Karl DarlowLEE at WHUG2.471.15
2187815778Luke O'NienSUN v. CHEM2.135.02
2197821978Ezri KonsaAVL at MCID1.500.92
2207922079Lamare BogardeAVL at MCID0.930.76

Final Thoughts

Gameweek 38 brings the curtain down on the Premier League season. Back your best players, trust your gut, and make the most of the final slate across both Fantrax and Sleeper formats. Good luck finishing strong.

More Fantrax & Sleeper Tips for Gameweek 38

Fantrax & Sleeper GW38 Rankings

Fantrax & Sleeper GW38 Injury News

Premier League GW38 Predicted Lineups

Premier League GW38 Best Upcoming Fixtures

Fantasy EPL Waiver Wire GW38 Fantrax & Sleeper Picks

Find your PERFECT PICK

View RotoWire's advanced analysis across all major sportsbooks and DFS.

  • Daily Picks
  • Effortless Analysis
  • Data-Driven Decisions
  • Web and App Support
Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other Soccer fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

Related Stories

DFS Latest

FanDuel Fantasy Soccer: EPL Picks for Sunday, May 17
FanDuel Fantasy Soccer: EPL Picks for Sunday, May 17
Harry Wilson and Bruno Guimaraes headline FanDuel's Premier League DFS picks for Sunday's five-game slate, with Nick Pope the goalkeeper to spend up on.
May 15th
DraftKings EPL DFS Picks: Cash and GPP Strategy for May 17
DraftKings EPL DFS Picks: Cash and GPP Strategy for May 17
DraftKings DFS picks for Sunday's four-game EPL slate. Cash anchors at Brighton and Everton, a $3,800 value forward, and which two teams to fade.
May 15th