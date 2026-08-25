Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 2

Fantrax and Sleeper rankings for Premier League Gameweek 2, with the best Fantasy EPL players by position based on roles, minutes, matchups and scoring floor.
August 25, 2026
Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 2
August 25, 2026
Fantasy Premier League Rankings
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Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 2

Gameweek 1 gave Fantrax and Sleeper managers their first real look at roles, minutes and set-piece responsibilities across the Premier League. Gameweek 2 is where those early signals start to matter.

These weekly rankings are built specifically for Fantrax and Sleeper scoring, where crosses, chances created, tackles, defensive actions and set pieces matter alongside goals and assists. Use them to set lineups, compare waiver options and identify the best players at every position for Gameweek 2.

The player pool is based on RotoWire's latest predicted lineups, with projections adjusted for role, matchup, expected minutes and fantasy scoring floor.

For full season rankings ahead of your Fantrax or Sleeper draft, check out the Top 400.

Premier League Gameweek 2 Schedule and Fixtures (ET)

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax & Sleeper GW2 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Stats

Best Fantrax & Sleeper Picks for Gameweek 2

  1. Bruno Fernandes
    Despite last week's loss, Fernandes still managed 10 fantasy points, which is pretty good when your team doesn't score.
  2. Dominik Szoboszlai
    Throw in PKs and possibly a more forward role and Szoboszlai is entering Fernandes territory. He started Gameweek 1 in a more defensive role, but if Alexis Mac Allister starts, Szoboszlai's role moves more into the attack.
  3. Cody Gakpo
    As long as Gakpo stays at Liverpool, it seems like his role could be massive in this system. Will he stay?
  4. Bukayo Saka
    Saka and Arsenal opened their season with a dominant, home win. Now against an Aston Villa team in flux, Saka and company could again feast, even if it's on the road.
  5. Rayan Cherki
    It seems like Cherki should be starting as soon as GW2 after he provided two assists off the bench in the opener. Palace have some issues defensively and Cherki will be one to unlock them.

Fantrax & Sleeper GW2 Player Rankings

Below are the full Fantrax and Sleeper GW2 player rankings based on projected lineups, expected minutes, current roles and matchup. Use them to compare Premier League players across every position and make lineup, waiver and trade decisions for Gameweek 2.

Overall RankPos RankFloor RankPos Floor RankPlayerMatchupPosPtsFloor
1111Bruno FernandesMUN v. IPSM17.6512.23
2222Dominik SzoboszlaiLIV v. NFOM15.1710.50
3131Cody GakpoLIV v. NFOF14.9410.42
42449Erling HaalandMCI at CRYF14.147.25
53326Alexander IsakLIV v. NFOF13.417.47
6376Cole PalmerCHE v. BHAM13.409.09
74109Rayan CherkiMCI at CRYM13.068.81
8598Bukayo SakaARS at AVLM12.938.96
94123Antoine SemenyoMCI at CRYF12.818.68
1055110Joao PedroCHE v. BHAF12.677.18
116184Bryan MbeumoMUN v. IPSF12.508.31
127215Matheus CunhaMUN v. IPSF12.447.95
13665Florian WirtzLIV v. NFOM12.389.15
14754Marcus TavernierBOU v. EVEM12.339.44
1581310Phil FodenMCI at CRYM12.158.52
1688916Kai HavertzARS at AVLF12.026.37
1791914Martin OdegaardARS at AVLM11.778.23
181087Mohamed BelloumiHUL at COVM11.689.01
1995511Dominic Calvert-LewinLEE v. BREF11.577.06
201143Anton StachLEE v. BREM11.469.92
21121511Enzo Le FeeSUN v. FULM11.408.37
2210112Mathys TelTOT v. NEWF11.328.72
23117414Oliver McBurnieHUL at COVF11.316.64
2412337RayanBOU v. EVEF10.977.47
25133119Morgan RogersCHE v. BHAM10.917.51
26138015Gonzalo GarciaFUL at SUNF10.846.51
27144226Gustavo HamerCOV v. HULM10.817.29
281348Harry MaguireMUN v. IPSD10.507.43
292141James HillBOU v. EVED10.408.42
30151713Diego GomezBHA at CHEM10.348.34
31164629Harry WilsonLEE v. BREM10.347.23
32173924Morgan Gibbs-WhiteNFO at LIVM10.187.37
33183722Iliman NdiayeEVE at BOUM10.127.39
3435412Virgil van DijkLIV v. NFOD10.107.09
354202Daniel BallardSUN v. FULD10.087.96
365489Noussair MazraouiMUN v. IPSD10.077.19
37146312Christos TzolisARS at AVLF10.056.78
386243Bobby ThomasCOV v. HULD9.967.79
391510318Igor ThiagoBRE at LEEF9.916.19
40196536Harvey BarnesNEW at TOTM9.796.76
4116418Kevin SchadeBRE at LEEF9.777.32
42176713Marcus RashfordMUN v. IPSF9.696.74
43204730Justin KluivertBOU v. EVEM9.687.22
44212316Youri TielemansMUN v. IPSM9.657.81
457265Antonio SilvaBOU v. EVED9.627.72
468254Aurele AmendaCOV v. HULD9.587.79
4796216James JustinLEE v. BRED9.546.78
48221612Pascal GrossBHA at CHEM9.548.34
49107119Milos KerkezLIV v. NFOD9.486.68
501111631GabrielARS at AVLD9.466.01
51126417Marc GuehiMCI at CRYD9.466.76
52137720Adrien TruffertBOU v. EVED9.436.55
53238750Jack RudoniCOV v. HULM9.416.43
54247240Kiernan Dewsbury-HallEVE at BOUM9.396.66
55149527Josko GvardiolMCI at CRYD9.386.28
561810217Thierno BarryEVE at BOUF9.376.19
571915828Dominic SolankeTOT v. NEWF9.375.16
5815276Marcos SenesiTOT v. NEWD9.327.70
592013623Igor JesusNFO at LIVF9.225.67
602110719Loum TchaounaCOV v. HULF9.116.17
61165010Jan Paul van HeckeTOT v. NEWD9.077.18
62179728Lisandro MartinezMUN v. IPSD9.066.26
63185913Jeremy JacquetLIV v. NFOD9.056.96
641912134Ben WhiteARS at AVLD9.055.90
65209326Luke ShawMUN v. IPSD8.996.31
6621297James TarkowskiEVE at BOUD8.977.64
67257341Dango OuattaraBRE at LEEM8.956.66
68265734Alex IwobiFUL at SUNM8.907.05
692711263Jack HinshelwoodBHA at CHEM8.756.07
702212839Riccardo CalafioriARS at AVLD8.715.78
71236618Omar AldereteSUN v. FULD8.716.75
72246014Antonee RobinsonFUL at SUND8.716.96
732216530Brian BrobbeySUN v. FULF8.645.02
742315427EvanilsonBOU v. EVEF8.645.29
752417735Taiwo AwoniyiCOV v. HULF8.634.50
76282215Ryan ChristieBOU v. EVEM8.597.87
772515050Trai HumeSUN v. FULD8.575.36
78299955Emiliano BuendiaAVL v. ARSM8.526.25
792612738Jayden BogleLEE v. BRED8.495.85
80277921Tarik MuharemovicLEE v. BRED8.496.53
81303018Elliot AndersonMCI at CRYM8.477.64
82312817Alex ScottBOU v. EVEM8.477.64
832810829Milan van EwijkCOV v. HULD8.366.15
84296115Sven BotmanNEW at TOTD8.336.89
85309024Jaka BijolLEE v. BRED8.326.34
863210157John McGinnAVL v. ARSM8.276.22
87337039Cesar PalaciosFUL at SUNM8.276.69
883410056Brenden AaronsonLEE v. BREM8.236.23
89355232Ryan GravenberchLIV v. NFOM8.227.13
90315311Reece JamesCHE v. BHAD8.207.11
913213343Jeremie FrimpongLIV v. NFOD8.155.70
92368145Josh KingFUL at SUNM8.156.50
932517634Will OsulaNEW at TOTF8.124.60
94376938Alexis Mac AllisterLIV v. NFOM8.116.69
952611721Abdul FatawuIPS at MUNF8.096.00
96338222Nathan CollinsBRE at LEED8.086.49
973414648Matheus NunesMCI at CRYD8.045.44
98389854Conor GallagherTOT v. NEWM7.986.25
99359225Maxence LacroixCHE v. BHAD7.976.31
100393621Matt GrimesCOV v. HULM7.967.41
1012710920Yoane WissaNEW at TOTF7.946.13
1023615351Cristhian MosqueraARS at AVLD7.915.31
103405633Granit XhakaSUN v. FULM7.917.06
1042816429Georginio RutterBHA at CHEF7.905.04
105417542Declan RiceARS at AVLM7.886.57
106429151Mathias JensenBRE at LEEM7.876.33
1073711530Jay DasilvaCOV v. HULD7.866.02
1083812235Joe RodonLEE v. BRED7.855.89
109434025Caleb YirenkyiCOV v. HULM7.837.33
110398823Malick ThiawNEW at TOTD7.826.39
1114016959Nico O'ReillyMCI at CRYD7.814.88
112448346Julio EncisoIPS at MUNM7.806.47
113458548Oscar BobbFUL at SUNM7.796.45
1144610660Elliot StroudHUL at COVM7.706.18
115477643Lewis MileyNEW at TOTM7.696.56
1164116256Maxim De CuyperBHA at CHED7.685.10
1174810559George HemmingsAVL v. ARSM7.676.18
1184913870Yeremy PinoCRY v. MCIM7.665.62
119504931Hayden HackneyEVE at BOUM7.587.19
1202916631Mikey MooreTOT v. NEWF7.555.01
121515835Mateus FernandesTOT v. NEWM7.527.01
1224211832Lewis HallNEW at TOTD7.515.95
123524327Sandro TonaliTOT v. NEWM7.507.26
124533823Ethan AmpaduLEE v. BREM7.497.39
1255414472Jens Hjerto-DahlHUL at COVM7.415.46
126556837Adam WhartonCRY v. MCIM7.356.70
127563520Mamadou SangareBRE at LEEM7.327.43
1283014025Eddie NketiahCRY v. MCIF7.325.53
1294313242Timothy CastagneFUL at SUND7.265.71
1305714874Nilson AnguloSUN v. FULM7.255.39
1314414547Andrew RobertsonTOT v. NEWD7.235.45
1324511933Jarrad BranthwaiteEVE at BOUD7.185.94
1334612940Michael KayodeBRE at LEED7.165.78
134589653Yasin AyariBHA at CHEM7.146.27
1354715652Ruben DiasMCI at CRYD7.135.22
1363115126Anthony ElangaNEW at TOTF7.125.36
1375911162Ross BarkleyAVL v. ARSM7.056.09
138609452Kobbie MainooMUN v. IPSM7.036.28
1394814949ReinildoSUN v. FULD7.015.38
1404913444Mats WiefferBHA at CHED7.015.69
1415013041Kristoffer AjerBRE at LEED6.985.76
1426111364Vitaly JaneltBRE at LEEM6.976.03
143628649Matt CrooksHUL at COVM6.956.44
14411977David RayaARS at AVLG6.943.79
1455112537Joachim AndersenFUL at SUND6.925.86
1463212322Tyrique GeorgeEVE at BOUF6.885.89
147637844Moises CaicedoCHE v. BHAM6.866.54
1485217864Malo GustoCHE v. BHAD6.854.49
1495316757Amar DedicNEW at TOTD6.854.95
1505412436Wesley FofanaCHE v. BHAD6.795.87
151648447Boubacar KamaraAVL v. ARSM6.736.47
1526511061Merlin RohlEVE at BOUM6.726.12
1535514246John EganHUL at COVD6.725.51
1545616055Levi ColwillCHE v. BHAD6.685.14
1553313924Dan NdoyeNFO at LIVF6.685.54
156664528Sasa LukicIPS at MUNM6.677.23
1575715753Vitaliy MykolenkoEVE at BOUD6.635.19
1585818268Marco PalestraCHE v. BHAD6.544.38
1595915954Semi AjayiHUL at COVD6.545.14
1603417132Daizen MaedaIPS at MUNF6.524.85
1616017060Neco WilliamsNFO at LIVD6.464.88
1626712667Marcelino NunezIPS at MUNM6.455.85
1633519437Jorgen Strand LarsenCRY v. MCIF6.393.85
1646810458Daichi KamadaCRY v. MCIM6.326.19
1656913569Keane Lewis-PotterBRE at LEEM6.315.69
1667014371James McAteeNFO at LIVM6.295.47
1676117362Thomas MeunierSUN v. FULD6.234.74
1687112066Regan SlaterHUL at COVM6.195.92
1693618836EmersonnIPS at MUNF6.184.05
17022019AlissonLIV v. NFOG6.113.46
17131411Kjell ScherpenIPS at MUNG6.095.53
1727211465Noah SadikiSUN v. FULM6.086.03
1736213745Jacob GreavesIPS at MUND6.085.64
174421718Senne LammensMUN v. IPSG6.062.77
1757313168Ibrahim SangareNFO at LIVM6.005.76
1766316858Olivier BoscagliBHA at CHED5.944.90
17751893Caoimhin KelleherBRE at LEEG5.894.04
17861872Antonin KinskyTOT v. NEWG5.874.05
1797415275Jacob RamseyNEW at TOTM5.815.35
1806418167Calvin BasseyFUL at SUND5.754.39
1816519675Ryan GilesHUL at COVD5.703.80
1826619073Adam SmithBOU v. EVED5.684.03
1837514773Myles Lewis-SkellyARS at AVLM5.645.41
1846718066Ian MaatsenAVL v. ARSD5.624.43
18571936Robert SanchezCHE v. BHAG5.583.88
1866817563Takehiro TomiyasuCRY v. MCID5.524.62
187820612Robin RoefsSUN v. FULG5.473.37
188920210James TraffordLEE v. BREG5.443.45
189101914Jordan PickfordEVE at BOUG5.404.01
190112008Bernd LenoFUL at SUNG5.363.57
1916917261Dara O'SheaIPS at MUND5.334.75
1927616378Archie GrayTOT v. NEWM5.305.08
1937020479Tyrick MitchellCRY v. MCID5.203.43
1947117965Leif DavisIPS at MUND5.144.44
1957715576Harrison ArmstrongEVE at BOUM5.105.27
1961221316Gianluigi DonnarummaMCI at CRYG5.062.97
1977816177Sander BergeFUL at SUNM5.035.12
1981321517Carl RushworthCOV v. HULG5.032.89
1997220378Anan KhalailiCRY v. MCID4.983.45
2003717433AlyssonAVL v. ARSF4.944.72
2017318571Chris RichardsCRY v. MCID4.874.12
2021421819Djordje PetrovicBOU v. EVEG4.812.60
2037418369MurilloNFO at LIVD4.784.16
2047519876Lewie CoyleHUL at COVD4.743.74
2057618470Luka VuskovicBHA at CHED4.664.13
206151925Matz SelsNFO at LIVG4.663.98
2077719977Nikola MilenkovicNFO at LIVD4.663.72
2087820881Ola AinaNFO at LIVD4.613.24
2091621014Lukas HornicekNEW at TOTG4.583.21
2107918672Jaydee CanvotCRY v. MCID4.554.10
2118019574Lewis DunkBHA at CHED4.373.84
2121720511Zion SuzukiAVL v. ARSG4.353.42
2138120780Matty CashAVL v. ARSD4.233.27
2141821215Konstantinos TzolakisHUL at COVG4.013.00
2151920913Dean HendersonCRY v. MCIG3.963.23
2168221182Pau TorresAVL v. ARSD3.813.05
2172021920Bart VerbruggenBHA at CHEG3.532.45
2188321483Issa DiopIPS at MUND3.522.93
2198421684Jair CunhaNFO at LIVD3.362.88
2208522085Victor LindelofAVL v. ARSD2.932.18

Final Thoughts

Gameweek 2 gives us more information than the opener, but one match still shouldn't override established roles and scoring profiles. The biggest ranking changes come from confirmed minutes, set-piece responsibilities and unexpected tactical roles rather than one good or bad fantasy score.

Bruno Fernandes remains the standout option with Ipswich at home, while Phil Foden, Erling Haaland, Bukayo Saka and Dominik Szoboszlai headline the other premium choices. Keep checking predicted lineups and player news throughout the week, as injuries and role changes can quickly move players up or down the rankings.

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ABOUT THE AUTHOR
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Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
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