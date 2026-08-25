Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 2
Gameweek 1 gave Fantrax and Sleeper managers their first real look at roles, minutes and set-piece responsibilities across the Premier League. Gameweek 2 is where those early signals start to matter.
These weekly rankings are built specifically for Fantrax and Sleeper scoring, where crosses, chances created, tackles, defensive actions and set pieces matter alongside goals and assists. Use them to set lineups, compare waiver options and identify the best players at every position for Gameweek 2.
The player pool is based on RotoWire's latest predicted lineups, with projections adjusted for role, matchup, expected minutes and fantasy scoring floor.
For full season rankings ahead of your Fantrax or Sleeper draft, check out the Top 400.
Premier League Gameweek 2 Schedule and Fixtures (ET)
- 3:00 pm: Crystal Palace vs. Manchester City
- 7:30 am: Liverpool vs. Nottingham Forest
- 10:00 am: AFC Bournemouth vs. Everton
- 10:00 am: Coventry City vs. Hull City
- 12:30 pm: Tottenham Hotspur vs. Newcastle United
- 9:00 am: Chelsea vs. Brighton & Hove Albion
- 9:00 am: Leeds United vs. Brentford
- 9:00 am: Sunderland vs. Fulham
- 11:30 am: Manchester United vs. Ipswich Town
- 3:00 pm: Aston Villa vs. Arsenal
For detailed stats and odds, check out the
Best Fantrax & Sleeper Picks for Gameweek 2
- Bruno Fernandes
Despite last week's loss, Fernandes still managed 10 fantasy points, which is pretty good when your team doesn't score.
- Dominik Szoboszlai
Throw in PKs and possibly a more forward role and Szoboszlai is entering Fernandes territory. He started Gameweek 1 in a more defensive role, but if Alexis Mac Allister starts, Szoboszlai's role moves more into the attack.
- Cody Gakpo
As long as Gakpo stays at Liverpool, it seems like his role could be massive in this system. Will he stay?
- Bukayo Saka
Saka and Arsenal opened their season with a dominant, home win. Now against an Aston Villa team in flux, Saka and company could again feast, even if it's on the road.
- Rayan Cherki
It seems like Cherki should be starting as soon as GW2 after he provided two assists off the bench in the opener. Palace have some issues defensively and Cherki will be one to unlock them.
Fantrax & Sleeper GW2 Player Rankings
Below are the full Fantrax and Sleeper GW2 player rankings based on projected lineups, expected minutes, current roles and matchup. Use them to compare Premier League players across every position and make lineup, waiver and trade decisions for Gameweek 2.
|Overall Rank
|Pos Rank
|Floor Rank
|Pos Floor Rank
|Player
|Matchup
|Pos
|Pts
|Floor
|1
|1
|1
|1
|Bruno Fernandes
|MUN v. IPS
|M
|17.65
|12.23
|2
|2
|2
|2
|Dominik Szoboszlai
|LIV v. NFO
|M
|15.17
|10.50
|3
|1
|3
|1
|Cody Gakpo
|LIV v. NFO
|F
|14.94
|10.42
|4
|2
|44
|9
|Erling Haaland
|MCI at CRY
|F
|14.14
|7.25
|5
|3
|32
|6
|Alexander Isak
|LIV v. NFO
|F
|13.41
|7.47
|6
|3
|7
|6
|Cole Palmer
|CHE v. BHA
|M
|13.40
|9.09
|7
|4
|10
|9
|Rayan Cherki
|MCI at CRY
|M
|13.06
|8.81
|8
|5
|9
|8
|Bukayo Saka
|ARS at AVL
|M
|12.93
|8.96
|9
|4
|12
|3
|Antoine Semenyo
|MCI at CRY
|F
|12.81
|8.68
|10
|5
|51
|10
|Joao Pedro
|CHE v. BHA
|F
|12.67
|7.18
|11
|6
|18
|4
|Bryan Mbeumo
|MUN v. IPS
|F
|12.50
|8.31
|12
|7
|21
|5
|Matheus Cunha
|MUN v. IPS
|F
|12.44
|7.95
|13
|6
|6
|5
|Florian Wirtz
|LIV v. NFO
|M
|12.38
|9.15
|14
|7
|5
|4
|Marcus Tavernier
|BOU v. EVE
|M
|12.33
|9.44
|15
|8
|13
|10
|Phil Foden
|MCI at CRY
|M
|12.15
|8.52
|16
|8
|89
|16
|Kai Havertz
|ARS at AVL
|F
|12.02
|6.37
|17
|9
|19
|14
|Martin Odegaard
|ARS at AVL
|M
|11.77
|8.23
|18
|10
|8
|7
|Mohamed Belloumi
|HUL at COV
|M
|11.68
|9.01
|19
|9
|55
|11
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE v. BRE
|F
|11.57
|7.06
|20
|11
|4
|3
|Anton Stach
|LEE v. BRE
|M
|11.46
|9.92
|21
|12
|15
|11
|Enzo Le Fee
|SUN v. FUL
|M
|11.40
|8.37
|22
|10
|11
|2
|Mathys Tel
|TOT v. NEW
|F
|11.32
|8.72
|23
|11
|74
|14
|Oliver McBurnie
|HUL at COV
|F
|11.31
|6.64
|24
|12
|33
|7
|Rayan
|BOU v. EVE
|F
|10.97
|7.47
|25
|13
|31
|19
|Morgan Rogers
|CHE v. BHA
|M
|10.91
|7.51
|26
|13
|80
|15
|Gonzalo Garcia
|FUL at SUN
|F
|10.84
|6.51
|27
|14
|42
|26
|Gustavo Hamer
|COV v. HUL
|M
|10.81
|7.29
|28
|1
|34
|8
|Harry Maguire
|MUN v. IPS
|D
|10.50
|7.43
|29
|2
|14
|1
|James Hill
|BOU v. EVE
|D
|10.40
|8.42
|30
|15
|17
|13
|Diego Gomez
|BHA at CHE
|M
|10.34
|8.34
|31
|16
|46
|29
|Harry Wilson
|LEE v. BRE
|M
|10.34
|7.23
|32
|17
|39
|24
|Morgan Gibbs-White
|NFO at LIV
|M
|10.18
|7.37
|33
|18
|37
|22
|Iliman Ndiaye
|EVE at BOU
|M
|10.12
|7.39
|34
|3
|54
|12
|Virgil van Dijk
|LIV v. NFO
|D
|10.10
|7.09
|35
|4
|20
|2
|Daniel Ballard
|SUN v. FUL
|D
|10.08
|7.96
|36
|5
|48
|9
|Noussair Mazraoui
|MUN v. IPS
|D
|10.07
|7.19
|37
|14
|63
|12
|Christos Tzolis
|ARS at AVL
|F
|10.05
|6.78
|38
|6
|24
|3
|Bobby Thomas
|COV v. HUL
|D
|9.96
|7.79
|39
|15
|103
|18
|Igor Thiago
|BRE at LEE
|F
|9.91
|6.19
|40
|19
|65
|36
|Harvey Barnes
|NEW at TOT
|M
|9.79
|6.76
|41
|16
|41
|8
|Kevin Schade
|BRE at LEE
|F
|9.77
|7.32
|42
|17
|67
|13
|Marcus Rashford
|MUN v. IPS
|F
|9.69
|6.74
|43
|20
|47
|30
|Justin Kluivert
|BOU v. EVE
|M
|9.68
|7.22
|44
|21
|23
|16
|Youri Tielemans
|MUN v. IPS
|M
|9.65
|7.81
|45
|7
|26
|5
|Antonio Silva
|BOU v. EVE
|D
|9.62
|7.72
|46
|8
|25
|4
|Aurele Amenda
|COV v. HUL
|D
|9.58
|7.79
|47
|9
|62
|16
|James Justin
|LEE v. BRE
|D
|9.54
|6.78
|48
|22
|16
|12
|Pascal Gross
|BHA at CHE
|M
|9.54
|8.34
|49
|10
|71
|19
|Milos Kerkez
|LIV v. NFO
|D
|9.48
|6.68
|50
|11
|116
|31
|Gabriel
|ARS at AVL
|D
|9.46
|6.01
|51
|12
|64
|17
|Marc Guehi
|MCI at CRY
|D
|9.46
|6.76
|52
|13
|77
|20
|Adrien Truffert
|BOU v. EVE
|D
|9.43
|6.55
|53
|23
|87
|50
|Jack Rudoni
|COV v. HUL
|M
|9.41
|6.43
|54
|24
|72
|40
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE at BOU
|M
|9.39
|6.66
|55
|14
|95
|27
|Josko Gvardiol
|MCI at CRY
|D
|9.38
|6.28
|56
|18
|102
|17
|Thierno Barry
|EVE at BOU
|F
|9.37
|6.19
|57
|19
|158
|28
|Dominic Solanke
|TOT v. NEW
|F
|9.37
|5.16
|58
|15
|27
|6
|Marcos Senesi
|TOT v. NEW
|D
|9.32
|7.70
|59
|20
|136
|23
|Igor Jesus
|NFO at LIV
|F
|9.22
|5.67
|60
|21
|107
|19
|Loum Tchaouna
|COV v. HUL
|F
|9.11
|6.17
|61
|16
|50
|10
|Jan Paul van Hecke
|TOT v. NEW
|D
|9.07
|7.18
|62
|17
|97
|28
|Lisandro Martinez
|MUN v. IPS
|D
|9.06
|6.26
|63
|18
|59
|13
|Jeremy Jacquet
|LIV v. NFO
|D
|9.05
|6.96
|64
|19
|121
|34
|Ben White
|ARS at AVL
|D
|9.05
|5.90
|65
|20
|93
|26
|Luke Shaw
|MUN v. IPS
|D
|8.99
|6.31
|66
|21
|29
|7
|James Tarkowski
|EVE at BOU
|D
|8.97
|7.64
|67
|25
|73
|41
|Dango Ouattara
|BRE at LEE
|M
|8.95
|6.66
|68
|26
|57
|34
|Alex Iwobi
|FUL at SUN
|M
|8.90
|7.05
|69
|27
|112
|63
|Jack Hinshelwood
|BHA at CHE
|M
|8.75
|6.07
|70
|22
|128
|39
|Riccardo Calafiori
|ARS at AVL
|D
|8.71
|5.78
|71
|23
|66
|18
|Omar Alderete
|SUN v. FUL
|D
|8.71
|6.75
|72
|24
|60
|14
|Antonee Robinson
|FUL at SUN
|D
|8.71
|6.96
|73
|22
|165
|30
|Brian Brobbey
|SUN v. FUL
|F
|8.64
|5.02
|74
|23
|154
|27
|Evanilson
|BOU v. EVE
|F
|8.64
|5.29
|75
|24
|177
|35
|Taiwo Awoniyi
|COV v. HUL
|F
|8.63
|4.50
|76
|28
|22
|15
|Ryan Christie
|BOU v. EVE
|M
|8.59
|7.87
|77
|25
|150
|50
|Trai Hume
|SUN v. FUL
|D
|8.57
|5.36
|78
|29
|99
|55
|Emiliano Buendia
|AVL v. ARS
|M
|8.52
|6.25
|79
|26
|127
|38
|Jayden Bogle
|LEE v. BRE
|D
|8.49
|5.85
|80
|27
|79
|21
|Tarik Muharemovic
|LEE v. BRE
|D
|8.49
|6.53
|81
|30
|30
|18
|Elliot Anderson
|MCI at CRY
|M
|8.47
|7.64
|82
|31
|28
|17
|Alex Scott
|BOU v. EVE
|M
|8.47
|7.64
|83
|28
|108
|29
|Milan van Ewijk
|COV v. HUL
|D
|8.36
|6.15
|84
|29
|61
|15
|Sven Botman
|NEW at TOT
|D
|8.33
|6.89
|85
|30
|90
|24
|Jaka Bijol
|LEE v. BRE
|D
|8.32
|6.34
|86
|32
|101
|57
|John McGinn
|AVL v. ARS
|M
|8.27
|6.22
|87
|33
|70
|39
|Cesar Palacios
|FUL at SUN
|M
|8.27
|6.69
|88
|34
|100
|56
|Brenden Aaronson
|LEE v. BRE
|M
|8.23
|6.23
|89
|35
|52
|32
|Ryan Gravenberch
|LIV v. NFO
|M
|8.22
|7.13
|90
|31
|53
|11
|Reece James
|CHE v. BHA
|D
|8.20
|7.11
|91
|32
|133
|43
|Jeremie Frimpong
|LIV v. NFO
|D
|8.15
|5.70
|92
|36
|81
|45
|Josh King
|FUL at SUN
|M
|8.15
|6.50
|93
|25
|176
|34
|Will Osula
|NEW at TOT
|F
|8.12
|4.60
|94
|37
|69
|38
|Alexis Mac Allister
|LIV v. NFO
|M
|8.11
|6.69
|95
|26
|117
|21
|Abdul Fatawu
|IPS at MUN
|F
|8.09
|6.00
|96
|33
|82
|22
|Nathan Collins
|BRE at LEE
|D
|8.08
|6.49
|97
|34
|146
|48
|Matheus Nunes
|MCI at CRY
|D
|8.04
|5.44
|98
|38
|98
|54
|Conor Gallagher
|TOT v. NEW
|M
|7.98
|6.25
|99
|35
|92
|25
|Maxence Lacroix
|CHE v. BHA
|D
|7.97
|6.31
|100
|39
|36
|21
|Matt Grimes
|COV v. HUL
|M
|7.96
|7.41
|101
|27
|109
|20
|Yoane Wissa
|NEW at TOT
|F
|7.94
|6.13
|102
|36
|153
|51
|Cristhian Mosquera
|ARS at AVL
|D
|7.91
|5.31
|103
|40
|56
|33
|Granit Xhaka
|SUN v. FUL
|M
|7.91
|7.06
|104
|28
|164
|29
|Georginio Rutter
|BHA at CHE
|F
|7.90
|5.04
|105
|41
|75
|42
|Declan Rice
|ARS at AVL
|M
|7.88
|6.57
|106
|42
|91
|51
|Mathias Jensen
|BRE at LEE
|M
|7.87
|6.33
|107
|37
|115
|30
|Jay Dasilva
|COV v. HUL
|D
|7.86
|6.02
|108
|38
|122
|35
|Joe Rodon
|LEE v. BRE
|D
|7.85
|5.89
|109
|43
|40
|25
|Caleb Yirenkyi
|COV v. HUL
|M
|7.83
|7.33
|110
|39
|88
|23
|Malick Thiaw
|NEW at TOT
|D
|7.82
|6.39
|111
|40
|169
|59
|Nico O'Reilly
|MCI at CRY
|D
|7.81
|4.88
|112
|44
|83
|46
|Julio Enciso
|IPS at MUN
|M
|7.80
|6.47
|113
|45
|85
|48
|Oscar Bobb
|FUL at SUN
|M
|7.79
|6.45
|114
|46
|106
|60
|Elliot Stroud
|HUL at COV
|M
|7.70
|6.18
|115
|47
|76
|43
|Lewis Miley
|NEW at TOT
|M
|7.69
|6.56
|116
|41
|162
|56
|Maxim De Cuyper
|BHA at CHE
|D
|7.68
|5.10
|117
|48
|105
|59
|George Hemmings
|AVL v. ARS
|M
|7.67
|6.18
|118
|49
|138
|70
|Yeremy Pino
|CRY v. MCI
|M
|7.66
|5.62
|119
|50
|49
|31
|Hayden Hackney
|EVE at BOU
|M
|7.58
|7.19
|120
|29
|166
|31
|Mikey Moore
|TOT v. NEW
|F
|7.55
|5.01
|121
|51
|58
|35
|Mateus Fernandes
|TOT v. NEW
|M
|7.52
|7.01
|122
|42
|118
|32
|Lewis Hall
|NEW at TOT
|D
|7.51
|5.95
|123
|52
|43
|27
|Sandro Tonali
|TOT v. NEW
|M
|7.50
|7.26
|124
|53
|38
|23
|Ethan Ampadu
|LEE v. BRE
|M
|7.49
|7.39
|125
|54
|144
|72
|Jens Hjerto-Dahl
|HUL at COV
|M
|7.41
|5.46
|126
|55
|68
|37
|Adam Wharton
|CRY v. MCI
|M
|7.35
|6.70
|127
|56
|35
|20
|Mamadou Sangare
|BRE at LEE
|M
|7.32
|7.43
|128
|30
|140
|25
|Eddie Nketiah
|CRY v. MCI
|F
|7.32
|5.53
|129
|43
|132
|42
|Timothy Castagne
|FUL at SUN
|D
|7.26
|5.71
|130
|57
|148
|74
|Nilson Angulo
|SUN v. FUL
|M
|7.25
|5.39
|131
|44
|145
|47
|Andrew Robertson
|TOT v. NEW
|D
|7.23
|5.45
|132
|45
|119
|33
|Jarrad Branthwaite
|EVE at BOU
|D
|7.18
|5.94
|133
|46
|129
|40
|Michael Kayode
|BRE at LEE
|D
|7.16
|5.78
|134
|58
|96
|53
|Yasin Ayari
|BHA at CHE
|M
|7.14
|6.27
|135
|47
|156
|52
|Ruben Dias
|MCI at CRY
|D
|7.13
|5.22
|136
|31
|151
|26
|Anthony Elanga
|NEW at TOT
|F
|7.12
|5.36
|137
|59
|111
|62
|Ross Barkley
|AVL v. ARS
|M
|7.05
|6.09
|138
|60
|94
|52
|Kobbie Mainoo
|MUN v. IPS
|M
|7.03
|6.28
|139
|48
|149
|49
|Reinildo
|SUN v. FUL
|D
|7.01
|5.38
|140
|49
|134
|44
|Mats Wieffer
|BHA at CHE
|D
|7.01
|5.69
|141
|50
|130
|41
|Kristoffer Ajer
|BRE at LEE
|D
|6.98
|5.76
|142
|61
|113
|64
|Vitaly Janelt
|BRE at LEE
|M
|6.97
|6.03
|143
|62
|86
|49
|Matt Crooks
|HUL at COV
|M
|6.95
|6.44
|144
|1
|197
|7
|David Raya
|ARS at AVL
|G
|6.94
|3.79
|145
|51
|125
|37
|Joachim Andersen
|FUL at SUN
|D
|6.92
|5.86
|146
|32
|123
|22
|Tyrique George
|EVE at BOU
|F
|6.88
|5.89
|147
|63
|78
|44
|Moises Caicedo
|CHE v. BHA
|M
|6.86
|6.54
|148
|52
|178
|64
|Malo Gusto
|CHE v. BHA
|D
|6.85
|4.49
|149
|53
|167
|57
|Amar Dedic
|NEW at TOT
|D
|6.85
|4.95
|150
|54
|124
|36
|Wesley Fofana
|CHE v. BHA
|D
|6.79
|5.87
|151
|64
|84
|47
|Boubacar Kamara
|AVL v. ARS
|M
|6.73
|6.47
|152
|65
|110
|61
|Merlin Rohl
|EVE at BOU
|M
|6.72
|6.12
|153
|55
|142
|46
|John Egan
|HUL at COV
|D
|6.72
|5.51
|154
|56
|160
|55
|Levi Colwill
|CHE v. BHA
|D
|6.68
|5.14
|155
|33
|139
|24
|Dan Ndoye
|NFO at LIV
|F
|6.68
|5.54
|156
|66
|45
|28
|Sasa Lukic
|IPS at MUN
|M
|6.67
|7.23
|157
|57
|157
|53
|Vitaliy Mykolenko
|EVE at BOU
|D
|6.63
|5.19
|158
|58
|182
|68
|Marco Palestra
|CHE v. BHA
|D
|6.54
|4.38
|159
|59
|159
|54
|Semi Ajayi
|HUL at COV
|D
|6.54
|5.14
|160
|34
|171
|32
|Daizen Maeda
|IPS at MUN
|F
|6.52
|4.85
|161
|60
|170
|60
|Neco Williams
|NFO at LIV
|D
|6.46
|4.88
|162
|67
|126
|67
|Marcelino Nunez
|IPS at MUN
|M
|6.45
|5.85
|163
|35
|194
|37
|Jorgen Strand Larsen
|CRY v. MCI
|F
|6.39
|3.85
|164
|68
|104
|58
|Daichi Kamada
|CRY v. MCI
|M
|6.32
|6.19
|165
|69
|135
|69
|Keane Lewis-Potter
|BRE at LEE
|M
|6.31
|5.69
|166
|70
|143
|71
|James McAtee
|NFO at LIV
|M
|6.29
|5.47
|167
|61
|173
|62
|Thomas Meunier
|SUN v. FUL
|D
|6.23
|4.74
|168
|71
|120
|66
|Regan Slater
|HUL at COV
|M
|6.19
|5.92
|169
|36
|188
|36
|Emersonn
|IPS at MUN
|F
|6.18
|4.05
|170
|2
|201
|9
|Alisson
|LIV v. NFO
|G
|6.11
|3.46
|171
|3
|141
|1
|Kjell Scherpen
|IPS at MUN
|G
|6.09
|5.53
|172
|72
|114
|65
|Noah Sadiki
|SUN v. FUL
|M
|6.08
|6.03
|173
|62
|137
|45
|Jacob Greaves
|IPS at MUN
|D
|6.08
|5.64
|174
|4
|217
|18
|Senne Lammens
|MUN v. IPS
|G
|6.06
|2.77
|175
|73
|131
|68
|Ibrahim Sangare
|NFO at LIV
|M
|6.00
|5.76
|176
|63
|168
|58
|Olivier Boscagli
|BHA at CHE
|D
|5.94
|4.90
|177
|5
|189
|3
|Caoimhin Kelleher
|BRE at LEE
|G
|5.89
|4.04
|178
|6
|187
|2
|Antonin Kinsky
|TOT v. NEW
|G
|5.87
|4.05
|179
|74
|152
|75
|Jacob Ramsey
|NEW at TOT
|M
|5.81
|5.35
|180
|64
|181
|67
|Calvin Bassey
|FUL at SUN
|D
|5.75
|4.39
|181
|65
|196
|75
|Ryan Giles
|HUL at COV
|D
|5.70
|3.80
|182
|66
|190
|73
|Adam Smith
|BOU v. EVE
|D
|5.68
|4.03
|183
|75
|147
|73
|Myles Lewis-Skelly
|ARS at AVL
|M
|5.64
|5.41
|184
|67
|180
|66
|Ian Maatsen
|AVL v. ARS
|D
|5.62
|4.43
|185
|7
|193
|6
|Robert Sanchez
|CHE v. BHA
|G
|5.58
|3.88
|186
|68
|175
|63
|Takehiro Tomiyasu
|CRY v. MCI
|D
|5.52
|4.62
|187
|8
|206
|12
|Robin Roefs
|SUN v. FUL
|G
|5.47
|3.37
|188
|9
|202
|10
|James Trafford
|LEE v. BRE
|G
|5.44
|3.45
|189
|10
|191
|4
|Jordan Pickford
|EVE at BOU
|G
|5.40
|4.01
|190
|11
|200
|8
|Bernd Leno
|FUL at SUN
|G
|5.36
|3.57
|191
|69
|172
|61
|Dara O'Shea
|IPS at MUN
|D
|5.33
|4.75
|192
|76
|163
|78
|Archie Gray
|TOT v. NEW
|M
|5.30
|5.08
|193
|70
|204
|79
|Tyrick Mitchell
|CRY v. MCI
|D
|5.20
|3.43
|194
|71
|179
|65
|Leif Davis
|IPS at MUN
|D
|5.14
|4.44
|195
|77
|155
|76
|Harrison Armstrong
|EVE at BOU
|M
|5.10
|5.27
|196
|12
|213
|16
|Gianluigi Donnarumma
|MCI at CRY
|G
|5.06
|2.97
|197
|78
|161
|77
|Sander Berge
|FUL at SUN
|M
|5.03
|5.12
|198
|13
|215
|17
|Carl Rushworth
|COV v. HUL
|G
|5.03
|2.89
|199
|72
|203
|78
|Anan Khalaili
|CRY v. MCI
|D
|4.98
|3.45
|200
|37
|174
|33
|Alysson
|AVL v. ARS
|F
|4.94
|4.72
|201
|73
|185
|71
|Chris Richards
|CRY v. MCI
|D
|4.87
|4.12
|202
|14
|218
|19
|Djordje Petrovic
|BOU v. EVE
|G
|4.81
|2.60
|203
|74
|183
|69
|Murillo
|NFO at LIV
|D
|4.78
|4.16
|204
|75
|198
|76
|Lewie Coyle
|HUL at COV
|D
|4.74
|3.74
|205
|76
|184
|70
|Luka Vuskovic
|BHA at CHE
|D
|4.66
|4.13
|206
|15
|192
|5
|Matz Sels
|NFO at LIV
|G
|4.66
|3.98
|207
|77
|199
|77
|Nikola Milenkovic
|NFO at LIV
|D
|4.66
|3.72
|208
|78
|208
|81
|Ola Aina
|NFO at LIV
|D
|4.61
|3.24
|209
|16
|210
|14
|Lukas Hornicek
|NEW at TOT
|G
|4.58
|3.21
|210
|79
|186
|72
|Jaydee Canvot
|CRY v. MCI
|D
|4.55
|4.10
|211
|80
|195
|74
|Lewis Dunk
|BHA at CHE
|D
|4.37
|3.84
|212
|17
|205
|11
|Zion Suzuki
|AVL v. ARS
|G
|4.35
|3.42
|213
|81
|207
|80
|Matty Cash
|AVL v. ARS
|D
|4.23
|3.27
|214
|18
|212
|15
|Konstantinos Tzolakis
|HUL at COV
|G
|4.01
|3.00
|215
|19
|209
|13
|Dean Henderson
|CRY v. MCI
|G
|3.96
|3.23
|216
|82
|211
|82
|Pau Torres
|AVL v. ARS
|D
|3.81
|3.05
|217
|20
|219
|20
|Bart Verbruggen
|BHA at CHE
|G
|3.53
|2.45
|218
|83
|214
|83
|Issa Diop
|IPS at MUN
|D
|3.52
|2.93
|219
|84
|216
|84
|Jair Cunha
|NFO at LIV
|D
|3.36
|2.88
|220
|85
|220
|85
|Victor Lindelof
|AVL v. ARS
|D
|2.93
|2.18
Final Thoughts
Gameweek 2 gives us more information than the opener, but one match still shouldn't override established roles and scoring profiles. The biggest ranking changes come from confirmed minutes, set-piece responsibilities and unexpected tactical roles rather than one good or bad fantasy score.
Bruno Fernandes remains the standout option with Ipswich at home, while Phil Foden, Erling Haaland, Bukayo Saka and Dominik Szoboszlai headline the other premium choices. Keep checking predicted lineups and player news throughout the week, as injuries and role changes can quickly move players up or down the rankings.