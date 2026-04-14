FPL GW33 Player Rankings: Best Picks for Gameweek 33
Welcome to RotoWire's FPL GW33 player rankings for the official Fantasy Premier League game. These rankings highlight the best picks for Gameweek 33, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.
Gameweek 33 is a double gameweek, meaning select teams have two fixtures. Players from those sides carry significantly higher points ceilings this week, making them strong targets for captaincy, transfers in, and Bench Boost activation. Our rankings factor in both fixtures for eligible players, so DGW assets will appear higher than their season averages might suggest.
FPL GW33 Fixtures (ET)
- 7:30 am: Brentford vs. Fulham
- 10:00 am: Leeds United vs. Wolverhampton
- 10:00 am: Newcastle United vs. AFC Bournemouth
- 12:30 pm: Tottenham Hotspur vs. Brighton & Hove Albion
- 3:00 pm: Chelsea vs. Manchester United
- 9:00 am: Aston Villa vs. Sunderland
- 9:00 am: Everton vs. Liverpool
- 9:00 am: Nottingham Forest vs. Burnley
- 11:30 am: Manchester City vs. Arsenal
- 3:00 pm: Crystal Palace vs. West Ham United
- 3:00 pm: Brighton & Hove Albion vs. Chelsea (Double Gameweek)
- 3:00 pm: AFC Bournemouth vs. Leeds United (Double Gameweek)
- 3:00 pm: Burnley vs. Manchester City (Double Gameweek)
FPL GW33 Player Rankings
Below are the full FPL GW33 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.
These rankings can be used to guide transfers, captaincy decisions and overall squad planning for FPL Gameweek 33.
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Erling Haaland
|MCI
|MCI v. ARS
|F
|14.4
|55.1
|8.00
|2
|2
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE v. WOL
|F
|5.6
|7.9
|7.60
|3
|1
|Cole Palmer
|CHE
|CHE v. MUN
|M
|10.6
|16.3
|7.09
|4
|2
|Antoine Semenyo
|MCI
|MCI v. ARS
|M
|8.2
|53.8
|7.07
|5
|3
|Joao Pedro
|CHE
|CHE v. MUN
|F
|7.8
|50.3
|7.06
|6
|1
|Marc Guehi
|MCI
|MCI v. ARS
|D
|5.1
|33.7
|6.94
|7
|2
|Pascal Struijk
|LEE
|LEE v. WOL
|D
|4.3
|0.5
|6.91
|8
|3
|James Justin
|LEE
|LEE v. WOL
|D
|3.9
|1.0
|6.82
|9
|3
|Noah Okafor
|LEE
|LEE v. WOL
|M
|5.5
|0.1
|6.67
|10
|4
|Gabriel Gudmundsson
|LEE
|LEE v. WOL
|D
|3.8
|3.4
|6.60
|11
|4
|Evanilson
|BOU
|BOU at NEW
|F
|6.8
|2.1
|6.46
|12
|5
|Abdukodir Khusanov
|MCI
|MCI v. ARS
|D
|5.4
|0.4
|6.44
|13
|5
|Junior Kroupi
|BOU
|BOU at NEW
|F
|4.7
|6.0
|6.43
|14
|4
|Rayan Cherki
|MCI
|MCI v. ARS
|M
|6.3
|6.9
|6.31
|15
|1
|Gianluigi Donnarumma
|MCI
|MCI v. ARS
|G
|5.6
|9.2
|6.30
|16
|6
|Danny Welbeck
|BHA
|BHA at TOT
|F
|6.2
|5.2
|6.28
|17
|6
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU at NEW
|D
|5.1
|20.0
|6.27
|18
|2
|Karl Darlow
|LEE
|LEE v. WOL
|G
|3.9
|2.7
|6.27
|19
|7
|James Hill
|BOU
|BOU at NEW
|D
|4.2
|7.6
|6.24
|20
|8
|Jayden Bogle
|LEE
|LEE v. WOL
|D
|4.4
|0.2
|6.21
|21
|5
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN at CHE
|M
|10.3
|44.7
|6.20
|22
|6
|Alex Scott
|BOU
|BOU at NEW
|M
|5.0
|1.2
|6.11
|23
|7
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE v. MUN
|M
|5.7
|7.5
|6.07
|24
|8
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE v. MUN
|M
|6.5
|14.4
|6.04
|25
|9
|Anthony Gordon
|NEW
|NEW v. BOU
|M
|7.4
|7.6
|6.03
|26
|9
|Nico O'Reilly
|MCI
|MCI v. ARS
|D
|5.0
|9.4
|6.02
|27
|10
|Jaka Bijol
|LEE
|LEE v. WOL
|D
|3.9
|0.4
|5.97
|28
|10
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL v. SUN
|M
|7.4
|24.2
|5.97
|29
|11
|Yasin Ayari
|BHA
|BHA at TOT
|M
|4.8
|0.4
|5.95
|30
|12
|Brenden Aaronson
|LEE
|LEE v. WOL
|M
|5.4
|0.6
|5.92
|31
|13
|Rodri
|MCI
|MCI v. ARS
|M
|6.3
|0.5
|5.83
|32
|11
|Matheus Nunes
|MCI
|MCI v. ARS
|D
|5.3
|3.0
|5.78
|33
|14
|Morgan Gibbs-White
|NFO
|NFO v. BRN
|M
|7.4
|5.0
|5.76
|34
|7
|Igor Thiago
|BRE
|BRE v. FUL
|F
|7.3
|36.7
|5.73
|35
|15
|Harvey Barnes
|NEW
|NEW v. BOU
|M
|6.1
|1.2
|5.72
|36
|8
|Dominic Solanke
|TOT
|TOT v. BHA
|F
|7.2
|1.1
|5.72
|37
|16
|Rayan
|BOU
|BOU at NEW
|M
|5.6
|2.2
|5.70
|38
|17
|Ao Tanaka
|LEE
|LEE v. WOL
|M
|4.8
|0.2
|5.69
|39
|9
|Jorgen Strand Larsen
|CRY
|CRY v. WHU
|F
|6.1
|1.8
|5.68
|40
|12
|Neco Williams
|NFO
|NFO v. BRN
|D
|4.7
|3.1
|5.67
|41
|10
|Ollie Watkins
|AVL
|AVL v. SUN
|F
|8.5
|8.2
|5.62
|42
|13
|Murillo
|NFO
|NFO v. BRN
|D
|5.2
|2.1
|5.59
|43
|18
|Pascal Gross
|BHA
|BHA at TOT
|M
|5.5
|0.2
|5.59
|44
|14
|Daniel Munoz
|CRY
|CRY v. WHU
|D
|5.8
|7.3
|5.58
|45
|19
|Jeremy Doku
|MCI
|MCI v. ARS
|M
|6.4
|2.3
|5.57
|46
|15
|Marc Cucurella
|CHE
|CHE v. MUN
|D
|6.0
|14.3
|5.56
|47
|20
|Jack Hinshelwood
|BHA
|BHA at TOT
|M
|5.1
|0.1
|5.56
|48
|11
|Zian Flemming
|BRN
|BRN at NFO
|F
|5.3
|0.4
|5.55
|49
|12
|Will Osula
|NEW
|NEW v. BOU
|F
|5.4
|0.2
|5.51
|50
|21
|Ibrahim Sangare
|NFO
|NFO v. BRN
|M
|4.9
|0.1
|5.43
|51
|16
|Nathan Collins
|BRE
|BRE v. FUL
|D
|4.9
|2.9
|5.41
|52
|17
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA at TOT
|D
|4.5
|5.4
|5.38
|53
|22
|Diego Gomez
|BHA
|BHA at TOT
|M
|4.9
|0.5
|5.38
|54
|23
|Elliot Anderson
|NFO
|NFO v. BRN
|M
|5.5
|8.4
|5.37
|55
|24
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE v. WOL
|M
|4.9
|0.2
|5.34
|56
|25
|Mats Wieffer
|BHA
|BHA at TOT
|M
|4.9
|0.1
|5.34
|57
|13
|Igor Jesus
|NFO
|NFO v. BRN
|F
|5.8
|1.3
|5.33
|58
|26
|Lewis Miley
|NEW
|NEW v. BOU
|M
|4.4
|1.9
|5.32
|59
|27
|Marcus Edwards
|BRN
|BRN at NFO
|M
|4.7
|0.1
|5.32
|60
|28
|Omari Hutchinson
|NFO
|NFO v. BRN
|M
|5.4
|0.1
|5.31
|61
|29
|Kaoru Mitoma
|BHA
|BHA at TOT
|M
|6.1
|1.8
|5.31
|62
|18
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU at NEW
|D
|4.7
|3.3
|5.30
|63
|3
|Robert Sanchez
|CHE
|CHE v. MUN
|G
|4.8
|13.0
|5.29
|64
|14
|Rodrigo Muniz
|FUL
|FUL at BRE
|F
|5.3
|0.7
|5.26
|65
|30
|Mohamed Salah
|LIV
|LIV at EVE
|M
|14.0
|14.1
|5.23
|66
|31
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV at EVE
|M
|7.1
|14.1
|5.22
|67
|19
|Lucas Digne
|AVL
|AVL v. SUN
|D
|4.5
|1.6
|5.21
|68
|32
|Callum Hudson-Odoi
|NFO
|NFO v. BRN
|M
|5.7
|0.7
|5.20
|69
|15
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU at CRY
|F
|7.6
|8.9
|5.20
|70
|33
|James Garner
|EVE
|EVE v. LIV
|M
|5.3
|4.4
|5.19
|71
|16
|Richarlison
|TOT
|TOT v. BHA
|F
|6.3
|5.7
|5.18
|72
|34
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU at CRY
|M
|5.5
|0.4
|5.15
|73
|35
|Youri Tielemans
|AVL
|AVL v. SUN
|M
|5.9
|0.6
|5.15
|74
|36
|Yeremy Pino
|CRY
|CRY v. WHU
|M
|5.8
|0.2
|5.14
|75
|20
|Matty Cash
|AVL
|AVL v. SUN
|D
|4.7
|8.6
|5.12
|76
|21
|Nikola Milenkovic
|NFO
|NFO v. BRN
|D
|5.1
|3.2
|5.11
|77
|22
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW v. BOU
|D
|5.1
|8.1
|5.09
|78
|37
|Casemiro
|MUN
|MUN at CHE
|M
|5.7
|3.2
|5.08
|79
|23
|Malo Gusto
|CHE
|CHE v. MUN
|D
|4.9
|1.9
|5.08
|80
|24
|Tosin Adarabioyo
|CHE
|CHE v. MUN
|D
|4.0
|0.3
|5.05
|81
|38
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE v. LIV
|M
|6.2
|4.3
|5.04
|82
|25
|Sven Botman
|NEW
|NEW v. BOU
|D
|4.9
|0.4
|5.03
|83
|39
|Pedro Neto
|CHE
|CHE v. MUN
|M
|7.0
|4.1
|5.02
|84
|40
|Ryan Christie
|BOU
|BOU at NEW
|M
|4.9
|0.1
|4.99
|85
|41
|Marcus Tavernier
|BOU
|BOU at NEW
|M
|5.4
|2.2
|4.96
|86
|42
|Dango Ouattara
|BRE
|BRE v. FUL
|M
|6.0
|3.8
|4.96
|87
|43
|Mikkel Damsgaard
|BRE
|BRE v. FUL
|M
|5.6
|0.9
|4.95
|88
|44
|Kevin Schade
|BRE
|BRE v. FUL
|M
|7.0
|1.9
|4.92
|89
|26
|Wesley Fofana
|CHE
|CHE v. MUN
|D
|4.4
|0.4
|4.89
|90
|17
|Beto
|EVE
|EVE v. LIV
|F
|5.0
|2.7
|4.88
|91
|45
|Granit Xhaka
|SUN
|SUN at AVL
|M
|5.1
|3.3
|4.88
|92
|27
|Ola Aina
|NFO
|NFO v. BRN
|D
|4.7
|2.4
|4.87
|93
|28
|Tyrick Mitchell
|CRY
|CRY v. WHU
|D
|5.0
|2.1
|4.87
|94
|46
|Cody Gakpo
|LIV
|LIV at EVE
|M
|7.3
|5.9
|4.85
|95
|47
|Harry Wilson
|FUL
|FUL at BRE
|M
|6.1
|24.9
|4.84
|96
|48
|Declan Rice
|ARS
|ARS at MCI
|M
|7.3
|26.0
|4.82
|97
|49
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN at CHE
|M
|8.6
|22.0
|4.72
|98
|29
|James Tarkowski
|EVE
|EVE v. LIV
|D
|5.7
|11.7
|4.71
|99
|18
|Benjamin Sesko
|MUN
|MUN at CHE
|F
|7.4
|6.9
|4.71
|100
|30
|Jaydee Canvot
|CRY
|CRY v. WHU
|D
|4.5
|0.1
|4.71
|101
|50
|Ross Barkley
|AVL
|AVL v. SUN
|M
|4.8
|0.1
|4.70
|102
|51
|Amadou Onana
|AVL
|AVL v. SUN
|M
|4.8
|0.7
|4.70
|103
|52
|Yehor Yarmolyuk
|BRE
|BRE v. FUL
|M
|5.0
|0.1
|4.69
|104
|53
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN at CHE
|M
|8.0
|8.4
|4.68
|105
|54
|Florian Wirtz
|LIV
|LIV at EVE
|M
|8.3
|9.4
|4.67
|106
|19
|Brian Brobbey
|SUN
|SUN at AVL
|F
|5.3
|0.6
|4.66
|107
|31
|Sepp van den Berg
|BRE
|BRE v. FUL
|D
|4.6
|1.5
|4.65
|108
|55
|Bernardo Silva
|MCI
|MCI v. ARS
|M
|6.2
|0.6
|4.64
|109
|4
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU at NEW
|G
|4.6
|5.2
|4.64
|110
|56
|Idrissa Gueye
|EVE
|EVE v. LIV
|M
|5.4
|0.1
|4.64
|111
|32
|Maxence Lacroix
|CRY
|CRY v. WHU
|D
|5.1
|4.7
|4.61
|112
|57
|Samuel Chukwueze
|FUL
|FUL at BRE
|M
|5.3
|0.1
|4.60
|113
|58
|James Ward-Prowse
|BRN
|BRN at NFO
|M
|5.6
|0.2
|4.60
|114
|33
|Jarrad Branthwaite
|EVE
|EVE v. LIV
|D
|5.3
|0.5
|4.60
|115
|59
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE v. LIV
|M
|5.1
|5.0
|4.59
|116
|20
|Viktor Gyokeres
|ARS
|ARS at MCI
|F
|8.8
|11.6
|4.59
|117
|34
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA at TOT
|D
|4.4
|0.4
|4.58
|118
|60
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN at NFO
|M
|5.0
|2.0
|4.55
|119
|35
|Chris Richards
|CRY
|CRY v. WHU
|D
|4.4
|2.5
|4.54
|120
|5
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL v. SUN
|G
|5.1
|4.8
|4.54
|121
|61
|Jefferson Lerma
|CRY
|CRY v. WHU
|M
|4.9
|0.1
|4.51
|122
|6
|Martin Dubravka
|BRN
|BRN at NFO
|G
|4.0
|31.8
|4.49
|123
|7
|Matz Sels
|NFO
|NFO v. BRN
|G
|4.6
|4.8
|4.49
|124
|62
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN at CHE
|M
|4.6
|1.2
|4.44
|125
|63
|Martin Zubimendi
|ARS
|ARS at MCI
|M
|5.1
|3.5
|4.42
|126
|64
|John McGinn
|AVL
|AVL v. SUN
|M
|5.3
|0.5
|4.40
|127
|21
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU at CRY
|F
|5.5
|0.1
|4.39
|128
|36
|Pedro Porro
|TOT
|TOT v. BHA
|D
|5.1
|9.4
|4.37
|129
|37
|Omar Alderete
|SUN
|SUN at AVL
|D
|4.1
|6.6
|4.37
|130
|65
|Jacob Ramsey
|NEW
|NEW v. BOU
|M
|5.3
|0.2
|4.36
|131
|38
|Konstantinos Mavropanos
|WHU
|WHU at CRY
|D
|4.4
|0.2
|4.35
|132
|39
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV at EVE
|D
|6.3
|34.9
|4.32
|133
|66
|Sandro Tonali
|NEW
|NEW v. BOU
|M
|5.3
|1.1
|4.32
|134
|67
|Brennan Johnson
|CRY
|CRY v. WHU
|M
|6.5
|2.3
|4.31
|135
|40
|Gabriel
|ARS
|ARS at MCI
|D
|7.2
|42.9
|4.31
|136
|22
|Randal Kolo Muani
|TOT
|TOT v. BHA
|F
|6.9
|0.4
|4.30
|137
|23
|Kai Havertz
|ARS
|ARS at MCI
|F
|7.3
|0.5
|4.29
|138
|41
|Victor Lindelof
|AVL
|AVL v. SUN
|D
|4.5
|0.1
|4.27
|139
|68
|Curtis Jones
|LIV
|LIV at EVE
|M
|5.4
|0.1
|4.26
|140
|42
|Hjalmar Ekdal
|BRN
|BRN at NFO
|D
|3.8
|0.7
|4.25
|141
|69
|Lesley Ugochukwu
|BRN
|BRN at NFO
|M
|5.0
|0.1
|4.25
|142
|43
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN at NFO
|D
|3.9
|7.7
|4.25
|143
|44
|Lewis Hall
|NEW
|NEW v. BOU
|D
|5.4
|4.3
|4.24
|144
|45
|Pau Torres
|AVL
|AVL v. SUN
|D
|4.3
|0.3
|4.21
|145
|46
|Keane Lewis-Potter
|BRE
|BRE v. FUL
|D
|4.8
|1.7
|4.21
|146
|70
|Conor Gallagher
|TOT
|TOT v. BHA
|M
|5.1
|0.1
|4.21
|147
|71
|Lucas Bergvall
|TOT
|TOT v. BHA
|M
|5.2
|0.2
|4.20
|148
|72
|Mathias Jensen
|BRE
|BRE v. FUL
|M
|4.9
|0.1
|4.18
|149
|47
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU at CRY
|D
|4.1
|2.4
|4.18
|150
|73
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU at CRY
|M
|5.7
|0.3
|4.17
|151
|74
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN at AVL
|M
|4.9
|1.2
|4.16
|152
|75
|Joao Gomes
|WOL
|WOL at LEE
|M
|5.3
|0.4
|4.15
|153
|76
|Alex Iwobi
|FUL
|FUL at BRE
|M
|6.4
|2.5
|4.14
|154
|8
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA at TOT
|G
|4.5
|5.7
|4.12
|155
|77
|Romeo Lavia
|CHE
|CHE v. MUN
|M
|4.9
|0.0
|4.10
|156
|78
|Noni Madueke
|ARS
|ARS at MCI
|M
|6.8
|0.9
|4.10
|157
|79
|Archie Gray
|TOT
|TOT v. BHA
|M
|4.8
|0.2
|4.08
|158
|80
|Will Hughes
|CRY
|CRY v. WHU
|M
|4.7
|0.1
|4.06
|159
|48
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV at EVE
|D
|5.5
|4.4
|4.06
|160
|49
|Jeremie Frimpong
|LIV
|LIV at EVE
|D
|5.7
|5.2
|4.06
|161
|24
|Adam Armstrong
|WOL
|WOL at LEE
|F
|5.2
|0.1
|4.04
|162
|81
|Crysencio Summerville
|WHU
|WHU at CRY
|M
|5.5
|1.5
|4.04
|163
|82
|Emile Smith Rowe
|FUL
|FUL at BRE
|M
|5.6
|0.5
|4.00
|164
|83
|Josh Laurent
|BRN
|BRN at NFO
|M
|4.8
|0.0
|3.98
|165
|50
|Michael Kayode
|BRE
|BRE v. FUL
|D
|4.5
|1.1
|3.96
|166
|84
|Jean-Ricner Bellegarde
|WOL
|WOL at LEE
|M
|5.1
|0.0
|3.95
|167
|51
|Harry Maguire
|MUN
|MUN at CHE
|D
|4.4
|1.7
|3.92
|168
|85
|Andre
|WOL
|WOL at LEE
|M
|5.2
|0.1
|3.92
|169
|52
|Axel Disasi
|WHU
|WHU at CRY
|D
|4.5
|0.1
|3.90
|170
|53
|Kevin Danso
|TOT
|TOT v. BHA
|D
|4.2
|0.1
|3.89
|171
|9
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE v. FUL
|G
|4.8
|13.5
|3.88
|172
|86
|Gabriel Martinelli
|ARS
|ARS at MCI
|M
|6.8
|0.9
|3.87
|173
|54
|Quilindschy Hartman
|BRN
|BRN at NFO
|D
|4.0
|0.6
|3.83
|174
|55
|Joachim Andersen
|FUL
|FUL at BRE
|D
|4.6
|6.6
|3.80
|175
|10
|Aaron Ramsdale
|NEW
|NEW v. BOU
|G
|4.8
|0.8
|3.80
|176
|87
|Dwight McNeil
|EVE
|EVE v. LIV
|M
|5.5
|0.2
|3.79
|177
|56
|Nordi Mukiele
|SUN
|SUN at AVL
|D
|4.5
|7.0
|3.76
|178
|11
|Dean Henderson
|CRY
|CRY v. WHU
|G
|5.0
|8.2
|3.73
|179
|88
|Angel Gomes
|WOL
|WOL at LEE
|M
|4.7
|0.0
|3.66
|180
|57
|Alex Jimenez
|BOU
|BOU at NEW
|D
|4.5
|0.3
|3.66
|181
|58
|Andrew Robertson
|LIV
|LIV at EVE
|D
|5.7
|1.0
|3.63
|182
|89
|Habib Diarra
|SUN
|SUN at AVL
|M
|5.3
|0.1
|3.62
|183
|59
|Olivier Boscagli
|BHA
|BHA at TOT
|D
|4.2
|0.1
|3.59
|184
|25
|Pablo Felipe
|WHU
|WHU at CRY
|F
|5.4
|0.0
|3.58
|185
|60
|Leny Yoro
|MUN
|MUN at CHE
|D
|4.1
|1.3
|3.53
|186
|12
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU at CRY
|G
|4.2
|0.5
|3.48
|187
|61
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE v. LIV
|D
|4.9
|0.6
|3.46
|188
|62
|Valentino Livramento
|NEW
|NEW v. BOU
|D
|4.9
|1.9
|3.40
|189
|90
|Rio Ngumoha
|LIV
|LIV at EVE
|M
|4.3
|0.8
|3.39
|190
|91
|Sander Berge
|FUL
|FUL at BRE
|M
|4.9
|0.1
|3.38
|191
|63
|Diogo Dalot
|MUN
|MUN at CHE
|D
|4.6
|5.1
|3.38
|192
|13
|Robin Roefs
|SUN
|SUN at AVL
|G
|4.8
|8.0
|3.33
|193
|64
|Antonee Robinson
|FUL
|FUL at BRE
|D
|4.9
|0.9
|3.31
|194
|65
|Timothy Castagne
|FUL
|FUL at BRE
|D
|4.3
|0.1
|3.29
|195
|92
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN at AVL
|M
|4.9
|0.1
|3.29
|196
|14
|Giorgi Mamardashvili
|LIV
|LIV at EVE
|G
|4.1
|0.6
|3.29
|197
|66
|Jake O'Brien
|EVE
|EVE v. LIV
|D
|4.9
|0.7
|3.26
|198
|67
|Bashir Humphreys
|BRN
|BRN at NFO
|D
|3.9
|0.1
|3.25
|199
|68
|Micky van de Ven
|TOT
|TOT v. BHA
|D
|4.4
|18.9
|3.25
|200
|69
|Ben White
|ARS
|ARS at MCI
|D
|5.1
|0.5
|3.25
|201
|15
|David Raya
|ARS
|ARS at MCI
|G
|6.0
|34.7
|3.23
|202
|70
|Santi Bueno
|WOL
|WOL at LEE
|D
|4.4
|0.1
|3.21
|203
|16
|Antonin Kinsky
|TOT
|TOT v. BHA
|G
|3.9
|1.6
|3.17
|204
|71
|Hugo Bueno
|WOL
|WOL at LEE
|D
|4.3
|0.2
|3.15
|205
|72
|William Saliba
|ARS
|ARS at MCI
|D
|6.1
|13.2
|3.12
|206
|73
|Reinildo
|SUN
|SUN at AVL
|D
|3.8
|2.8
|3.11
|207
|93
|Chris Rigg
|SUN
|SUN at AVL
|M
|4.7
|0.0
|3.09
|208
|17
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE v. LIV
|G
|5.6
|13.6
|3.08
|209
|18
|Senne Lammens
|MUN
|MUN at CHE
|G
|5.1
|2.9
|3.02
|210
|74
|Kyle Walker-Peters
|WHU
|WHU at CRY
|D
|4.2
|0.2
|3.02
|211
|75
|Toti Gomes
|WOL
|WOL at LEE
|D
|4.2
|0.1
|2.99
|212
|76
|Destiny Udogie
|TOT
|TOT v. BHA
|D
|4.3
|0.3
|2.96
|213
|77
|Jackson Tchatchoua
|WOL
|WOL at LEE
|D
|4.4
|0.0
|2.88
|214
|78
|Calvin Bassey
|FUL
|FUL at BRE
|D
|4.4
|0.8
|2.85
|215
|79
|Luke Shaw
|MUN
|MUN at CHE
|D
|4.5
|0.8
|2.81
|216
|80
|Ladislav Krejci
|WOL
|WOL at LEE
|D
|4.5
|0.1
|2.74
|217
|19
|Bernd Leno
|FUL
|FUL at BRE
|G
|4.9
|2.0
|2.71
|218
|20
|Jose Sa
|WOL
|WOL at LEE
|G
|4.2
|1.2
|2.66
|219
|81
|Myles Lewis-Skelly
|ARS
|ARS at MCI
|D
|5.0
|1.4
|2.44
|220
|82
|Luke O'Nien
|SUN
|SUN at AVL
|D
|4.0
|0.1
|1.44