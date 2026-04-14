FPL GW33 rankings and projections: Fantasy Premier League player tiers for every position. Who to captain, start, buy and avoid in Double Gameweek 33.
April 14, 2026
Welcome to RotoWire's FPL GW33 player rankings for the official Fantasy Premier League game. These rankings highlight the best picks for Gameweek 33, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.

Gameweek 33 is a double gameweek, meaning select teams have two fixtures. Players from those sides carry significantly higher points ceilings this week, making them strong targets for captaincy, transfers in, and Bench Boost activation. Our rankings factor in both fixtures for eligible players, so DGW assets will appear higher than their season averages might suggest.

Join the RotoWire Soccer FPL group!

FPL GW33 Fixtures (ET)

Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats

FPL GW33 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Set-Piece Takers

Below are the full FPL GW33 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
11   Erling HaalandMCIMCI v. ARSF14.455.18.00
22   Dominic Calvert-LewinLEELEE v. WOLF5.67.97.60
3 1  Cole PalmerCHECHE v. MUNM10.616.37.09
4 2  Antoine SemenyoMCIMCI v. ARSM8.253.87.07
53   Joao PedroCHECHE v. MUNF7.850.37.06
6  1 Marc GuehiMCIMCI v. ARSD5.133.76.94
7  2 Pascal StruijkLEELEE v. WOLD4.30.56.91
8  3 James JustinLEELEE v. WOLD3.91.06.82
9 3  Noah OkaforLEELEE v. WOLM5.50.16.67
10  4 Gabriel GudmundssonLEELEE v. WOLD3.83.46.60
114   EvanilsonBOUBOU at NEWF6.82.16.46
12  5 Abdukodir KhusanovMCIMCI v. ARSD5.40.46.44
135   Junior KroupiBOUBOU at NEWF4.76.06.43
14 4  Rayan CherkiMCIMCI v. ARSM6.36.96.31
15   1Gianluigi DonnarummaMCIMCI v. ARSG5.69.26.30
166   Danny WelbeckBHABHA at TOTF6.25.26.28
17  6 Marcos SenesiBOUBOU at NEWD5.120.06.27
18   2Karl DarlowLEELEE v. WOLG3.92.76.27
19  7 James HillBOUBOU at NEWD4.27.66.24
20  8 Jayden BogleLEELEE v. WOLD4.40.26.21
21 5  Bruno FernandesMUNMUN at CHEM10.344.76.20
22 6  Alex ScottBOUBOU at NEWM5.01.26.11
23 7  Moises CaicedoCHECHE v. MUNM5.77.56.07
24 8  Enzo FernandezCHECHE v. MUNM6.514.46.04
25 9  Anthony GordonNEWNEW v. BOUM7.47.66.03
26  9 Nico O'ReillyMCIMCI v. ARSD5.09.46.02
27  10 Jaka BijolLEELEE v. WOLD3.90.45.97
28 10  Morgan RogersAVLAVL v. SUNM7.424.25.97
29 11  Yasin AyariBHABHA at TOTM4.80.45.95
30 12  Brenden AaronsonLEELEE v. WOLM5.40.65.92
31 13  RodriMCIMCI v. ARSM6.30.55.83
32  11 Matheus NunesMCIMCI v. ARSD5.33.05.78
33 14  Morgan Gibbs-WhiteNFONFO v. BRNM7.45.05.76
347   Igor ThiagoBREBRE v. FULF7.336.75.73
35 15  Harvey BarnesNEWNEW v. BOUM6.11.25.72
368   Dominic SolankeTOTTOT v. BHAF7.21.15.72
37 16  RayanBOUBOU at NEWM5.62.25.70
38 17  Ao TanakaLEELEE v. WOLM4.80.25.69
399   Jorgen Strand LarsenCRYCRY v. WHUF6.11.85.68
40  12 Neco WilliamsNFONFO v. BRND4.73.15.67
4110   Ollie WatkinsAVLAVL v. SUNF8.58.25.62
42  13 MurilloNFONFO v. BRND5.22.15.59
43 18  Pascal GrossBHABHA at TOTM5.50.25.59
44  14 Daniel MunozCRYCRY v. WHUD5.87.35.58
45 19  Jeremy DokuMCIMCI v. ARSM6.42.35.57
46  15 Marc CucurellaCHECHE v. MUND6.014.35.56
47 20  Jack HinshelwoodBHABHA at TOTM5.10.15.56
4811   Zian FlemmingBRNBRN at NFOF5.30.45.55
4912   Will OsulaNEWNEW v. BOUF5.40.25.51
50 21  Ibrahim SangareNFONFO v. BRNM4.90.15.43
51  16 Nathan CollinsBREBRE v. FULD4.92.95.41
52  17 Jan Paul van HeckeBHABHA at TOTD4.55.45.38
53 22  Diego GomezBHABHA at TOTM4.90.55.38
54 23  Elliot AndersonNFONFO v. BRNM5.58.45.37
55 24  Ethan AmpaduLEELEE v. WOLM4.90.25.34
56 25  Mats WiefferBHABHA at TOTM4.90.15.34
5713   Igor JesusNFONFO v. BRNF5.81.35.33
58 26  Lewis MileyNEWNEW v. BOUM4.41.95.32
59 27  Marcus EdwardsBRNBRN at NFOM4.70.15.32
60 28  Omari HutchinsonNFONFO v. BRNM5.40.15.31
61 29  Kaoru MitomaBHABHA at TOTM6.11.85.31
62  18 Adrien TruffertBOUBOU at NEWD4.73.35.30
63   3Robert SanchezCHECHE v. MUNG4.813.05.29
6414   Rodrigo MunizFULFUL at BREF5.30.75.26
65 30  Mohamed SalahLIVLIV at EVEM14.014.15.23
66 31  Dominik SzoboszlaiLIVLIV at EVEM7.114.15.22
67  19 Lucas DigneAVLAVL v. SUND4.51.65.21
68 32  Callum Hudson-OdoiNFONFO v. BRNM5.70.75.20
6915   Jarrod BowenWHUWHU at CRYF7.68.95.20
70 33  James GarnerEVEEVE v. LIVM5.34.45.19
7116   RicharlisonTOTTOT v. BHAF6.35.75.18
72 34  Mateus FernandesWHUWHU at CRYM5.50.45.15
73 35  Youri TielemansAVLAVL v. SUNM5.90.65.15
74 36  Yeremy PinoCRYCRY v. WHUM5.80.25.14
75  20 Matty CashAVLAVL v. SUND4.78.65.12
76  21 Nikola MilenkovicNFONFO v. BRND5.13.25.11
77  22 Malick ThiawNEWNEW v. BOUD5.18.15.09
78 37  CasemiroMUNMUN at CHEM5.73.25.08
79  23 Malo GustoCHECHE v. MUND4.91.95.08
80  24 Tosin AdarabioyoCHECHE v. MUND4.00.35.05
81 38  Iliman NdiayeEVEEVE v. LIVM6.24.35.04
82  25 Sven BotmanNEWNEW v. BOUD4.90.45.03
83 39  Pedro NetoCHECHE v. MUNM7.04.15.02
84 40  Ryan ChristieBOUBOU at NEWM4.90.14.99
85 41  Marcus TavernierBOUBOU at NEWM5.42.24.96
86 42  Dango OuattaraBREBRE v. FULM6.03.84.96
87 43  Mikkel DamsgaardBREBRE v. FULM5.60.94.95
88 44  Kevin SchadeBREBRE v. FULM7.01.94.92
89  26 Wesley FofanaCHECHE v. MUND4.40.44.89
9017   BetoEVEEVE v. LIVF5.02.74.88
91 45  Granit XhakaSUNSUN at AVLM5.13.34.88
92  27 Ola AinaNFONFO v. BRND4.72.44.87
93  28 Tyrick MitchellCRYCRY v. WHUD5.02.14.87
94 46  Cody GakpoLIVLIV at EVEM7.35.94.85
95 47  Harry WilsonFULFUL at BREM6.124.94.84
96 48  Declan RiceARSARS at MCIM7.326.04.82
97 49  Bryan MbeumoMUNMUN at CHEM8.622.04.72
98  29 James TarkowskiEVEEVE v. LIVD5.711.74.71
9918   Benjamin SeskoMUNMUN at CHEF7.46.94.71
100  30 Jaydee CanvotCRYCRY v. WHUD4.50.14.71
101 50  Ross BarkleyAVLAVL v. SUNM4.80.14.70
102 51  Amadou OnanaAVLAVL v. SUNM4.80.74.70
103 52  Yehor YarmolyukBREBRE v. FULM5.00.14.69
104 53  Matheus CunhaMUNMUN at CHEM8.08.44.68
105 54  Florian WirtzLIVLIV at EVEM8.39.44.67
10619   Brian BrobbeySUNSUN at AVLF5.30.64.66
107  31 Sepp van den BergBREBRE v. FULD4.61.54.65
108 55  Bernardo SilvaMCIMCI v. ARSM6.20.64.64
109   4Djordje PetrovicBOUBOU at NEWG4.65.24.64
110 56  Idrissa GueyeEVEEVE v. LIVM5.40.14.64
111  32 Maxence LacroixCRYCRY v. WHUD5.14.74.61
112 57  Samuel ChukwuezeFULFUL at BREM5.30.14.60
113 58  James Ward-ProwseBRNBRN at NFOM5.60.24.60
114  33 Jarrad BranthwaiteEVEEVE v. LIVD5.30.54.60
115 59  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE v. LIVM5.15.04.59
11620   Viktor GyokeresARSARS at MCIF8.811.64.59
117  34 Ferdi KadiogluBHABHA at TOTD4.40.44.58
118 60  Jaidon AnthonyBRNBRN at NFOM5.02.04.55
119  35 Chris RichardsCRYCRY v. WHUD4.42.54.54
120   5Emiliano MartinezAVLAVL v. SUNG5.14.84.54
121 61  Jefferson LermaCRYCRY v. WHUM4.90.14.51
122   6Martin DubravkaBRNBRN at NFOG4.031.84.49
123   7Matz SelsNFONFO v. BRNG4.64.84.49
124 62  Kobbie MainooMUNMUN at CHEM4.61.24.44
125 63  Martin ZubimendiARSARS at MCIM5.13.54.42
126 64  John McGinnAVLAVL v. SUNM5.30.54.40
12721   Taty CastellanosWHUWHU at CRYF5.50.14.39
128  36 Pedro PorroTOTTOT v. BHAD5.19.44.37
129  37 Omar AldereteSUNSUN at AVLD4.16.64.37
130 65  Jacob RamseyNEWNEW v. BOUM5.30.24.36
131  38 Konstantinos MavropanosWHUWHU at CRYD4.40.24.35
132  39 Virgil van DijkLIVLIV at EVED6.334.94.32
133 66  Sandro TonaliNEWNEW v. BOUM5.31.14.32
134 67  Brennan JohnsonCRYCRY v. WHUM6.52.34.31
135  40 GabrielARSARS at MCID7.242.94.31
13622   Randal Kolo MuaniTOTTOT v. BHAF6.90.44.30
13723   Kai HavertzARSARS at MCIF7.30.54.29
138  41 Victor LindelofAVLAVL v. SUND4.50.14.27
139 68  Curtis JonesLIVLIV at EVEM5.40.14.26
140  42 Hjalmar EkdalBRNBRN at NFOD3.80.74.25
141 69  Lesley UgochukwuBRNBRN at NFOM5.00.14.25
142  43 Maxime EsteveBRNBRN at NFOD3.97.74.25
143  44 Lewis HallNEWNEW v. BOUD5.44.34.24
144  45 Pau TorresAVLAVL v. SUND4.30.34.21
145  46 Keane Lewis-PotterBREBRE v. FULD4.81.74.21
146 70  Conor GallagherTOTTOT v. BHAM5.10.14.21
147 71  Lucas BergvallTOTTOT v. BHAM5.20.24.20
148 72  Mathias JensenBREBRE v. FULM4.90.14.18
149  47 El Hadji Malick DioufWHUWHU at CRYD4.12.44.18
150 73  Tomas SoucekWHUWHU at CRYM5.70.34.17
151 74  Enzo Le FeeSUNSUN at AVLM4.91.24.16
152 75  Joao GomesWOLWOL at LEEM5.30.44.15
153 76  Alex IwobiFULFUL at BREM6.42.54.14
154   8Bart VerbruggenBHABHA at TOTG4.55.74.12
155 77  Romeo LaviaCHECHE v. MUNM4.90.04.10
156 78  Noni MaduekeARSARS at MCIM6.80.94.10
157 79  Archie GrayTOTTOT v. BHAM4.80.24.08
158 80  Will HughesCRYCRY v. WHUM4.70.14.06
159  48 Ibrahima KonateLIVLIV at EVED5.54.44.06
160  49 Jeremie FrimpongLIVLIV at EVED5.75.24.06
16124   Adam ArmstrongWOLWOL at LEEF5.20.14.04
162 81  Crysencio SummervilleWHUWHU at CRYM5.51.54.04
163 82  Emile Smith RoweFULFUL at BREM5.60.54.00
164 83  Josh LaurentBRNBRN at NFOM4.80.03.98
165  50 Michael KayodeBREBRE v. FULD4.51.13.96
166 84  Jean-Ricner BellegardeWOLWOL at LEEM5.10.03.95
167  51 Harry MaguireMUNMUN at CHED4.41.73.92
168 85  AndreWOLWOL at LEEM5.20.13.92
169  52 Axel DisasiWHUWHU at CRYD4.50.13.90
170  53 Kevin DansoTOTTOT v. BHAD4.20.13.89
171   9Caoimhin KelleherBREBRE v. FULG4.813.53.88
172 86  Gabriel MartinelliARSARS at MCIM6.80.93.87
173  54 Quilindschy HartmanBRNBRN at NFOD4.00.63.83
174  55 Joachim AndersenFULFUL at BRED4.66.63.80
175   10Aaron RamsdaleNEWNEW v. BOUG4.80.83.80
176 87  Dwight McNeilEVEEVE v. LIVM5.50.23.79
177  56 Nordi MukieleSUNSUN at AVLD4.57.03.76
178   11Dean HendersonCRYCRY v. WHUG5.08.23.73
179 88  Angel GomesWOLWOL at LEEM4.70.03.66
180  57 Alex JimenezBOUBOU at NEWD4.50.33.66
181  58 Andrew RobertsonLIVLIV at EVED5.71.03.63
182 89  Habib DiarraSUNSUN at AVLM5.30.13.62
183  59 Olivier BoscagliBHABHA at TOTD4.20.13.59
18425   Pablo FelipeWHUWHU at CRYF5.40.03.58
185  60 Leny YoroMUNMUN at CHED4.11.33.53
186   12Mads HermansenWHUWHU at CRYG4.20.53.48
187  61 Vitaliy MykolenkoEVEEVE v. LIVD4.90.63.46
188  62 Valentino LivramentoNEWNEW v. BOUD4.91.93.40
189 90  Rio NgumohaLIVLIV at EVEM4.30.83.39
190 91  Sander BergeFULFUL at BREM4.90.13.38
191  63 Diogo DalotMUNMUN at CHED4.65.13.38
192   13Robin RoefsSUNSUN at AVLG4.88.03.33
193  64 Antonee RobinsonFULFUL at BRED4.90.93.31
194  65 Timothy CastagneFULFUL at BRED4.30.13.29
195 92  Noah SadikiSUNSUN at AVLM4.90.13.29
196   14Giorgi MamardashviliLIVLIV at EVEG4.10.63.29
197  66 Jake O'BrienEVEEVE v. LIVD4.90.73.26
198  67 Bashir HumphreysBRNBRN at NFOD3.90.13.25
199  68 Micky van de VenTOTTOT v. BHAD4.418.93.25
200  69 Ben WhiteARSARS at MCID5.10.53.25
201   15David RayaARSARS at MCIG6.034.73.23
202  70 Santi BuenoWOLWOL at LEED4.40.13.21
203   16Antonin KinskyTOTTOT v. BHAG3.91.63.17
204  71 Hugo BuenoWOLWOL at LEED4.30.23.15
205  72 William SalibaARSARS at MCID6.113.23.12
206  73 ReinildoSUNSUN at AVLD3.82.83.11
207 93  Chris RiggSUNSUN at AVLM4.70.03.09
208   17Jordan PickfordEVEEVE v. LIVG5.613.63.08
209   18Senne LammensMUNMUN at CHEG5.12.93.02
210  74 Kyle Walker-PetersWHUWHU at CRYD4.20.23.02
211  75 Toti GomesWOLWOL at LEED4.20.12.99
212  76 Destiny UdogieTOTTOT v. BHAD4.30.32.96
213  77 Jackson TchatchouaWOLWOL at LEED4.40.02.88
214  78 Calvin BasseyFULFUL at BRED4.40.82.85
215  79 Luke ShawMUNMUN at CHED4.50.82.81
216  80 Ladislav KrejciWOLWOL at LEED4.50.12.74
217   19Bernd LenoFULFUL at BREG4.92.02.71
218   20Jose SaWOLWOL at LEEG4.21.22.66
219  81 Myles Lewis-SkellyARSARS at MCID5.01.42.44
220  82 Luke O'NienSUNSUN at AVLD4.00.11.44

Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other Soccer fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

Soccer Cheat Sheets: Lineups, Odds, Sets & Stats
RotoWire has cheat sheets for almost every slate available at DraftKings, FanDuel and Yahoo, as well as Fantasy Premier League (FPL) and Fantasy MLS.
December 31, 1969
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, April 11
DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, April 11
Get DraftKings Premier League DFS picks and strategy for the Saturday, April 11 two-match DraftKings slate. Adam Zdroik provides projections for total points and floors.
April 10th