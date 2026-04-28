FPL GW35 Player Rankings: Best Picks for Gameweek 35
Welcome to RotoWire's FPL GW35 player rankings for the official Fantasy Premier League game. These rankings highlight the best picks for Gameweek 35, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.
With a full slate of ten fixtures, Gameweek 35 offers maximum options as the Premier League season enters its final stretch.
Join the RotoWire Soccer FPL group!
FPL GW35 Fixtures (ET)
- 3:00 pm: Leeds United vs. Burnley
- 10:00 am: Brentford vs. West Ham United
- 10:00 am: Newcastle United vs. Brighton & Hove Albion
- 10:00 am: Wolverhampton vs. Sunderland
- 12:30 pm: Arsenal vs. Fulham
- 9:00 am: AFC Bournemouth vs. Crystal Palace
- 10:30 am: Manchester United vs. Liverpool
- 2:00 pm: Aston Villa vs. Tottenham Hotspur
- 10:00 am: Chelsea vs. Nottingham Forest
- 3:00 pm: Everton vs. Manchester City
Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats
FPL GW35 Player Rankings
Below are the full FPL GW35 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.
These rankings can be used to guide transfers, captaincy decisions and overall squad planning for FPL Gameweek 35.
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Erling Haaland
|MCI
|MCI v. EVE
|F
|14.5
|52.4
|6.99
|2
|2
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE v. BRN
|F
|5.7
|8.2
|6.66
|3
|1
|Antoine Semenyo
|MCI
|MCI v. EVE
|M
|8.2
|46.0
|6.52
|4
|2
|Rayan Cherki
|MCI
|MCI v. EVE
|M
|6.4
|9.4
|6.29
|5
|3
|Cole Palmer
|CHE
|CHE v. NFO
|M
|10.5
|14.0
|6.29
|6
|1
|Gabriel
|ARS
|ARS v. FUL
|D
|7.1
|45.0
|6.20
|7
|3
|Viktor Gyokeres
|ARS
|ARS v. FUL
|F
|8.8
|12.7
|6.08
|8
|4
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN v. LIV
|M
|10.3
|47.6
|6.06
|9
|2
|Daniel Ballard
|SUN
|SUN at WOL
|D
|4.7
|3.4
|5.95
|10
|4
|Igor Thiago
|BRE
|BRE v. WHU
|F
|7.4
|35.6
|5.94
|11
|5
|Joao Pedro
|CHE
|CHE v. NFO
|F
|7.6
|39.1
|5.91
|12
|3
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU v. CRY
|D
|5.2
|17.8
|5.81
|13
|5
|Noni Madueke
|ARS
|ARS v. FUL
|M
|6.8
|0.8
|5.79
|14
|4
|James Hill
|BOU
|BOU v. CRY
|D
|4.2
|5.2
|5.76
|15
|6
|Eberechi Eze
|ARS
|ARS v. FUL
|M
|7.2
|8.3
|5.75
|16
|6
|Ollie Watkins
|AVL
|AVL v. TOT
|F
|8.7
|20.1
|5.74
|17
|7
|Anton Stach
|LEE
|LEE v. BRN
|M
|4.8
|1.5
|5.72
|18
|5
|Nico O'Reilly
|MCI
|MCI v. EVE
|D
|5.1
|10.8
|5.67
|19
|8
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL v. TOT
|M
|7.4
|26.0
|5.60
|20
|6
|Nordi Mukiele
|SUN
|SUN at WOL
|D
|4.6
|10.6
|5.59
|21
|7
|Omar Alderete
|SUN
|SUN at WOL
|D
|4.1
|6.2
|5.57
|22
|8
|Jayden Bogle
|LEE
|LEE v. BRN
|D
|4.4
|0.4
|5.53
|23
|7
|Junior Kroupi
|BOU
|BOU v. CRY
|F
|4.6
|5.1
|5.53
|24
|8
|Evanilson
|BOU
|BOU v. CRY
|F
|6.7
|2.3
|5.51
|25
|9
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU v. BRE
|F
|7.7
|18.8
|5.51
|26
|9
|Ryan Christie
|BOU
|BOU v. CRY
|M
|4.9
|0.1
|5.50
|27
|10
|Danny Welbeck
|BHA
|BHA at NEW
|F
|6.3
|6.2
|5.49
|28
|10
|Noah Okafor
|LEE
|LEE v. BRN
|M
|5.5
|1.0
|5.48
|29
|11
|Richarlison
|TOT
|TOT v. AVL
|F
|6.3
|5.8
|5.48
|30
|11
|Granit Xhaka
|SUN
|SUN at WOL
|M
|5.1
|3.3
|5.43
|31
|9
|Ben White
|ARS
|ARS v. FUL
|D
|5.1
|0.5
|5.42
|32
|12
|Brian Brobbey
|SUN
|SUN at WOL
|F
|5.3
|1.6
|5.39
|33
|12
|Youri Tielemans
|AVL
|AVL v. TOT
|M
|5.9
|0.7
|5.37
|34
|10
|Joe Rodon
|LEE
|LEE v. BRN
|D
|3.9
|2.8
|5.36
|35
|11
|Nathan Collins
|BRE
|BRE v. WHU
|D
|4.9
|2.7
|5.32
|36
|13
|Brenden Aaronson
|LEE
|LEE v. BRN
|M
|5.4
|0.8
|5.31
|37
|14
|Declan Rice
|ARS
|ARS v. FUL
|M
|7.2
|25.2
|5.29
|38
|15
|Alex Scott
|BOU
|BOU v. CRY
|M
|5.1
|1.9
|5.27
|39
|16
|Casemiro
|MUN
|MUN v. LIV
|M
|5.7
|4.3
|5.26
|40
|17
|Leandro Trossard
|ARS
|ARS v. FUL
|M
|6.5
|0.8
|5.26
|41
|12
|Gabriel Gudmundsson
|LEE
|LEE v. BRN
|D
|3.8
|3.0
|5.26
|42
|18
|Jeremy Doku
|MCI
|MCI v. EVE
|M
|6.4
|2.5
|5.24
|43
|19
|Rayan
|BOU
|BOU v. CRY
|M
|5.5
|1.1
|5.23
|44
|13
|Piero Hincapie
|ARS
|ARS v. FUL
|D
|5.1
|0.9
|5.22
|45
|13
|Benjamin Sesko
|MUN
|MUN v. LIV
|F
|7.3
|6.2
|5.22
|46
|20
|Ross Barkley
|AVL
|AVL v. TOT
|M
|4.8
|0.1
|5.21
|47
|14
|Alexander Isak
|LIV
|LIV at MUN
|F
|10.3
|4.5
|5.20
|48
|21
|Yasin Ayari
|BHA
|BHA at NEW
|M
|4.8
|0.4
|5.20
|49
|22
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN v. LIV
|M
|8.5
|17.2
|5.19
|50
|23
|Jacob Murphy
|NEW
|NEW v. BHA
|M
|5.9
|0.6
|5.18
|51
|14
|Pascal Struijk
|LEE
|LEE v. BRN
|D
|4.3
|1.2
|5.17
|52
|24
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE v. NFO
|M
|6.5
|10.8
|5.17
|53
|25
|Cody Gakpo
|LIV
|LIV at MUN
|M
|7.3
|6.5
|5.17
|54
|26
|Marcus Tavernier
|BOU
|BOU v. CRY
|M
|5.4
|2.6
|5.14
|55
|27
|Dango Ouattara
|BRE
|BRE v. WHU
|M
|5.9
|2.2
|5.13
|56
|15
|James Justin
|LEE
|LEE v. BRN
|D
|3.9
|1.0
|5.12
|57
|28
|Kevin Schade
|BRE
|BRE v. WHU
|M
|7.0
|1.7
|5.10
|58
|29
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE v. NFO
|M
|5.7
|7.3
|5.05
|59
|30
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV at MUN
|M
|7.1
|14.0
|5.03
|60
|31
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN at WOL
|M
|4.8
|1.8
|5.01
|61
|15
|Will Osula
|NEW
|NEW v. BHA
|F
|5.4
|0.7
|5.01
|62
|32
|Mikkel Damsgaard
|BRE
|BRE v. WHU
|M
|5.6
|0.8
|4.99
|63
|16
|Pedro Lima
|WOL
|WOL v. SUN
|D
|4.0
|0.4
|4.96
|64
|16
|Chris Wood
|NFO
|NFO v. CHE
|F
|7.1
|4.6
|4.94
|65
|17
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU v. CRY
|D
|4.7
|3.5
|4.93
|66
|17
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU v. BRE
|F
|5.5
|0.4
|4.91
|67
|18
|Igor Jesus
|NFO
|NFO v. CHE
|F
|5.8
|1.9
|4.88
|68
|33
|Elliot Anderson
|NFO
|NFO v. CHE
|M
|5.6
|7.1
|4.86
|69
|34
|James Garner
|EVE
|EVE v. MCI
|M
|5.3
|4.3
|4.84
|70
|35
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE v. BRN
|M
|4.9
|0.3
|4.84
|71
|18
|Rodrigo Gomes
|WOL
|WOL v. SUN
|D
|4.4
|0.1
|4.82
|72
|36
|Joelinton
|NEW
|NEW v. BHA
|M
|5.9
|0.3
|4.77
|73
|19
|Marc Guehi
|MCI
|MCI v. EVE
|D
|5.1
|30.9
|4.77
|74
|37
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU v. BRE
|M
|5.5
|0.4
|4.76
|75
|38
|Ibrahim Sangare
|NFO
|NFO v. CHE
|M
|4.9
|0.1
|4.76
|76
|39
|Lewis Miley
|NEW
|NEW v. BHA
|M
|4.4
|1.9
|4.74
|77
|20
|Rayan Ait-Nouri
|MCI
|MCI v. EVE
|D
|5.7
|4.2
|4.74
|78
|40
|Joao Gomes
|WOL
|WOL v. SUN
|M
|5.3
|0.4
|4.74
|79
|21
|Matheus Nunes
|MCI
|MCI v. EVE
|D
|5.3
|2.7
|4.72
|80
|41
|Bruno Guimaraes
|NEW
|NEW v. BHA
|M
|6.8
|4.5
|4.72
|81
|42
|Martin Zubimendi
|ARS
|ARS v. FUL
|M
|5.0
|3.1
|4.71
|82
|43
|Yehor Yarmolyuk
|BRE
|BRE v. WHU
|M
|5.0
|0.1
|4.71
|83
|22
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW v. BHA
|D
|5.1
|5.5
|4.69
|84
|44
|Kaoru Mitoma
|BHA
|BHA at NEW
|M
|6.1
|2.0
|4.69
|85
|23
|Trevoh Chalobah
|CHE
|CHE v. NFO
|D
|5.4
|9.4
|4.68
|86
|45
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN v. LIV
|M
|8.0
|10.7
|4.67
|87
|46
|Mats Wieffer
|BHA
|BHA at NEW
|M
|4.9
|0.4
|4.67
|88
|47
|Pedro Neto
|CHE
|CHE v. NFO
|M
|7.0
|4.2
|4.66
|89
|24
|Borna Sosa
|CRY
|CRY v. BOU
|D
|4.8
|0.1
|4.65
|90
|25
|Sven Botman
|NEW
|NEW v. BHA
|D
|4.9
|0.4
|4.64
|91
|19
|Zian Flemming
|BRN
|BRN v. LEE
|F
|5.3
|0.3
|4.62
|92
|20
|Beto
|EVE
|EVE v. MCI
|F
|5.0
|3.6
|4.59
|93
|48
|Jefferson Lerma
|CRY
|CRY v. BOU
|M
|4.9
|0.1
|4.58
|94
|50
|Yankuba Minteh
|BHA
|BHA at NEW
|M
|5.5
|2.1
|4.57
|95
|26
|Sepp van den Berg
|BRE
|BRE v. WHU
|D
|4.6
|1.2
|4.56
|96
|49
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE v. MCI
|M
|6.2
|5.3
|4.55
|97
|51
|Mathys Tel
|TOT
|TOT v. AVL
|M
|6.2
|0.1
|4.54
|98
|52
|Rodrigo Bentancur
|TOT
|TOT v. AVL
|M
|5.2
|0.2
|4.53
|99
|53
|John McGinn
|AVL
|AVL v. TOT
|M
|5.3
|0.7
|4.52
|100
|27
|William Saliba
|ARS
|ARS v. FUL
|D
|6.1
|14.8
|4.52
|101
|54
|Andre
|WOL
|WOL v. SUN
|M
|5.2
|0.1
|4.52
|102
|55
|Florian Wirtz
|LIV
|LIV at MUN
|M
|8.3
|9.3
|4.51
|103
|21
|Jorgen Strand Larsen
|CRY
|CRY v. BOU
|F
|5.9
|1.5
|4.51
|104
|28
|Harry Maguire
|MUN
|MUN v. LIV
|D
|4.4
|1.4
|4.48
|105
|56
|Yves Bissouma
|TOT
|TOT v. AVL
|M
|5.2
|0.0
|4.46
|106
|57
|Crysencio Summerville
|WHU
|WHU v. BRE
|M
|5.5
|1.6
|4.44
|107
|29
|Ayden Heaven
|MUN
|MUN v. LIV
|D
|3.7
|3.8
|4.43
|108
|58
|Samuel Chukwueze
|FUL
|FUL v. ARS
|M
|5.3
|0.1
|4.43
|109
|59
|Idrissa Gueye
|EVE
|EVE v. MCI
|M
|5.4
|0.1
|4.43
|110
|60
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN v. LIV
|M
|4.7
|1.0
|4.42
|111
|1
|David Raya
|ARS
|ARS v. FUL
|G
|6.0
|36.4
|4.41
|112
|61
|Yeremy Pino
|CRY
|CRY v. BOU
|M
|5.8
|0.2
|4.40
|113
|22
|Randal Kolo Muani
|TOT
|TOT v. AVL
|F
|6.9
|0.5
|4.39
|114
|62
|Habib Diarra
|SUN
|SUN at WOL
|M
|5.3
|0.2
|4.39
|115
|63
|Alexis Mac Allister
|LIV
|LIV at MUN
|M
|6.2
|2.0
|4.36
|116
|23
|Adam Armstrong
|WOL
|WOL v. SUN
|F
|5.2
|0.1
|4.36
|117
|24
|Mateus Mane
|WOL
|WOL v. SUN
|F
|4.3
|2.1
|4.36
|118
|30
|Malo Gusto
|CHE
|CHE v. NFO
|D
|4.9
|1.8
|4.34
|119
|31
|Wesley Fofana
|CHE
|CHE v. NFO
|D
|4.4
|0.4
|4.33
|120
|32
|Marc Cucurella
|CHE
|CHE v. NFO
|D
|6.1
|14.5
|4.33
|121
|33
|Ian Maatsen
|AVL
|AVL v. TOT
|D
|4.2
|0.6
|4.33
|122
|64
|Pascal Gross
|BHA
|BHA at NEW
|M
|5.5
|0.6
|4.32
|123
|65
|Ryan Gravenberch
|LIV
|LIV at MUN
|M
|5.5
|4.1
|4.31
|124
|2
|Robin Roefs
|SUN
|SUN at WOL
|G
|4.8
|9.8
|4.30
|125
|66
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU v. BRE
|M
|5.7
|0.3
|4.28
|126
|67
|Jack Hinshelwood
|BHA
|BHA at NEW
|M
|5.1
|0.1
|4.27
|127
|34
|Reinildo
|SUN
|SUN at WOL
|D
|3.8
|3.5
|4.24
|128
|35
|Yerson Mosquera
|WOL
|WOL v. SUN
|D
|4.3
|0.1
|4.24
|129
|68
|Harry Wilson
|FUL
|FUL v. ARS
|M
|6.0
|22.7
|4.23
|130
|69
|Mathias Jensen
|BRE
|BRE v. WHU
|M
|4.9
|0.1
|4.23
|131
|36
|Hugo Bueno
|WOL
|WOL v. SUN
|D
|4.3
|0.2
|4.14
|132
|37
|Abdukodir Khusanov
|MCI
|MCI v. EVE
|D
|5.4
|0.5
|4.13
|133
|38
|Keane Lewis-Potter
|BRE
|BRE v. WHU
|D
|4.8
|1.5
|4.12
|134
|70
|Will Hughes
|CRY
|CRY v. BOU
|M
|4.7
|0.1
|4.11
|135
|25
|Raul Jimenez
|FUL
|FUL v. ARS
|F
|6.1
|2.3
|4.10
|136
|71
|Loum Tchaouna
|BRN
|BRN v. LEE
|M
|4.8
|0.0
|4.10
|137
|3
|Robert Sanchez
|CHE
|CHE v. NFO
|G
|4.8
|11.3
|4.09
|138
|39
|Jair Cunha
|NFO
|NFO v. CHE
|D
|4.2
|0.1
|4.08
|139
|40
|Santi Bueno
|WOL
|WOL v. SUN
|D
|4.4
|0.2
|4.06
|140
|73
|Sandro Tonali
|NEW
|NEW v. BHA
|M
|5.3
|1.1
|4.04
|141
|4
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU v. CRY
|G
|4.6
|4.7
|4.04
|142
|74
|Brennan Johnson
|CRY
|CRY v. BOU
|M
|6.5
|2.3
|4.03
|143
|72
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE v. MCI
|M
|5.1
|6.6
|4.03
|144
|75
|Conor Gallagher
|TOT
|TOT v. AVL
|M
|5.0
|0.1
|4.03
|145
|5
|Karl Darlow
|LEE
|LEE v. BRN
|G
|3.9
|3.8
|4.03
|146
|41
|Maxence Lacroix
|CRY
|CRY v. BOU
|D
|5.1
|5.5
|4.01
|147
|76
|James Ward-Prowse
|BRN
|BRN v. LEE
|M
|5.6
|0.2
|4.01
|148
|42
|Alex Jimenez
|BOU
|BOU v. CRY
|D
|4.5
|0.2
|4.00
|149
|77
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN v. LEE
|M
|5.0
|1.8
|3.99
|150
|78
|Morgan Gibbs-White
|NFO
|NFO v. CHE
|M
|7.5
|12.1
|3.96
|151
|6
|Jose Sa
|WOL
|WOL v. SUN
|G
|4.2
|1.2
|3.94
|152
|43
|Michael Keane
|EVE
|EVE v. MCI
|D
|4.5
|3.0
|3.93
|153
|44
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV at MUN
|D
|6.2
|37.5
|3.92
|154
|79
|Bernardo Silva
|MCI
|MCI v. EVE
|M
|6.2
|0.6
|3.91
|155
|45
|Matty Cash
|AVL
|AVL v. TOT
|D
|4.7
|8.4
|3.91
|156
|46
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA at NEW
|D
|4.6
|6.2
|3.87
|157
|80
|Dwight McNeil
|EVE
|EVE v. MCI
|M
|5.5
|0.2
|3.87
|158
|47
|Michael Kayode
|BRE
|BRE v. WHU
|D
|4.6
|1.2
|3.86
|159
|48
|Lewis Hall
|NEW
|NEW v. BHA
|D
|5.4
|3.7
|3.84
|160
|49
|James Tarkowski
|EVE
|EVE v. MCI
|D
|5.7
|13.3
|3.83
|161
|50
|Toti Gomes
|WOL
|WOL v. SUN
|D
|4.2
|0.1
|3.81
|162
|51
|Diogo Dalot
|MUN
|MUN v. LIV
|D
|4.6
|4.6
|3.80
|163
|52
|Daniel Munoz
|CRY
|CRY v. BOU
|D
|5.8
|7.9
|3.76
|164
|81
|Chris Rigg
|SUN
|SUN at WOL
|M
|4.7
|0.1
|3.75
|165
|53
|Nikola Milenkovic
|NFO
|NFO v. CHE
|D
|5.1
|3.5
|3.75
|166
|82
|Romeo Lavia
|CHE
|CHE v. NFO
|M
|4.9
|0.0
|3.74
|167
|54
|Jaydee Canvot
|CRY
|CRY v. BOU
|D
|4.5
|0.2
|3.73
|168
|55
|Tyrone Mings
|AVL
|AVL v. TOT
|D
|4.3
|0.7
|3.71
|169
|7
|Gianluigi Donnarumma
|MCI
|MCI v. EVE
|G
|5.6
|8.9
|3.70
|170
|56
|Neco Williams
|NFO
|NFO v. CHE
|D
|4.8
|5.2
|3.68
|171
|83
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN at WOL
|M
|4.9
|0.1
|3.68
|172
|57
|Jeremie Frimpong
|LIV
|LIV at MUN
|D
|5.7
|5.2
|3.68
|173
|84
|Omari Hutchinson
|NFO
|NFO v. CHE
|M
|5.4
|0.1
|3.68
|174
|58
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV at MUN
|D
|5.5
|4.4
|3.67
|175
|85
|Lesley Ugochukwu
|BRN
|BRN v. LEE
|M
|5.0
|0.1
|3.66
|176
|59
|Pedro Porro
|TOT
|TOT v. AVL
|D
|5.1
|14.1
|3.66
|177
|86
|Jacob Ramsey
|NEW
|NEW v. BHA
|M
|5.3
|0.2
|3.65
|178
|60
|Konstantinos Mavropanos
|WHU
|WHU v. BRE
|D
|4.5
|4.5
|3.64
|179
|26
|Pablo Felipe
|WHU
|WHU v. BRE
|F
|5.4
|0.0
|3.64
|180
|61
|Ezri Konsa
|AVL
|AVL v. TOT
|D
|4.4
|7.7
|3.64
|181
|8
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE v. WHU
|G
|4.8
|12.4
|3.59
|182
|9
|Nick Pope
|NEW
|NEW v. BHA
|G
|5.0
|4.2
|3.57
|183
|62
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU v. BRE
|D
|4.1
|3.0
|3.57
|184
|63
|Hjalmar Ekdal
|BRN
|BRN v. LEE
|D
|3.8
|0.7
|3.56
|185
|64
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN v. LEE
|D
|3.9
|6.8
|3.56
|186
|65
|Joachim Andersen
|FUL
|FUL v. ARS
|D
|4.5
|4.6
|3.49
|187
|87
|Emile Smith Rowe
|FUL
|FUL v. ARS
|M
|5.6
|0.5
|3.46
|188
|88
|Josh Laurent
|BRN
|BRN v. LEE
|M
|4.8
|0.0
|3.46
|189
|10
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL v. TOT
|G
|5.1
|4.9
|3.46
|190
|66
|Chris Richards
|CRY
|CRY v. BOU
|D
|4.4
|2.4
|3.43
|191
|67
|Lamare Bogarde
|AVL
|AVL v. TOT
|D
|4.0
|0.5
|3.43
|192
|68
|Kevin Danso
|TOT
|TOT v. AVL
|D
|4.2
|0.3
|3.28
|193
|11
|Alisson
|LIV
|LIV at MUN
|G
|5.4
|5.3
|3.28
|194
|89
|Sasa Lukic
|FUL
|FUL v. ARS
|M
|4.9
|0.1
|3.23
|195
|69
|Axel Disasi
|WHU
|WHU v. BRE
|D
|4.5
|0.3
|3.20
|196
|70
|Andrew Robertson
|LIV
|LIV at MUN
|D
|5.7
|1.1
|3.19
|197
|12
|Antonin Kinsky
|TOT
|TOT v. AVL
|G
|3.9
|2.5
|3.18
|198
|71
|Micky van de Ven
|TOT
|TOT v. AVL
|D
|4.4
|18.4
|3.16
|199
|90
|Sander Berge
|FUL
|FUL v. ARS
|M
|4.9
|0.1
|3.16
|200
|72
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA at NEW
|D
|4.4
|0.5
|3.10
|201
|13
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA at NEW
|G
|4.5
|6.1
|3.08
|202
|73
|Antonee Robinson
|FUL
|FUL v. ARS
|D
|4.9
|0.8
|3.03
|203
|74
|Ola Aina
|NFO
|NFO v. CHE
|D
|4.7
|2.4
|2.99
|204
|14
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU v. BRE
|G
|4.2
|1.9
|2.91
|205
|15
|Senne Lammens
|MUN
|MUN v. LIV
|G
|5.1
|3.6
|2.91
|206
|75
|Lewis Dunk
|BHA
|BHA at NEW
|D
|4.5
|0.8
|2.90
|207
|76
|Timothy Castagne
|FUL
|FUL v. ARS
|D
|4.3
|0.1
|2.88
|208
|77
|Kyle Walker-Peters
|WHU
|WHU v. BRE
|D
|4.2
|0.3
|2.88
|209
|16
|Martin Dubravka
|BRN
|BRN v. LEE
|G
|4.0
|26.2
|2.85
|210
|78
|Luke Shaw
|MUN
|MUN v. LIV
|D
|4.5
|1.1
|2.83
|211
|17
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE v. MCI
|G
|5.6
|14.1
|2.81
|212
|18
|Dean Henderson
|CRY
|CRY v. BOU
|G
|5.1
|8.0
|2.79
|213
|79
|Djed Spence
|TOT
|TOT v. AVL
|D
|4.1
|0.9
|2.73
|214
|80
|Quilindschy Hartman
|BRN
|BRN v. LEE
|D
|4.0
|0.6
|2.72
|215
|19
|Matz Sels
|NFO
|NFO v. CHE
|G
|4.6
|5.1
|2.62
|216
|81
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE v. MCI
|D
|4.9
|0.8
|2.56
|217
|20
|Bernd Leno
|FUL
|FUL v. ARS
|G
|4.9
|2.0
|2.53
|218
|82
|Calvin Bassey
|FUL
|FUL v. ARS
|D
|4.4
|0.7
|2.53
|219
|83
|Jake O'Brien
|EVE
|EVE v. MCI
|D
|4.9
|0.7
|2.49
|220
|84
|Kyle Walker
|BRN
|BRN v. LEE
|D
|4.4
|1.1
|1.73
Final Thoughts
With a full 10-game slate, Gameweek 35 is straightforward in terms of coverage, every team plays, so the focus shifts entirely to form, fixtures and price. Leeds and Arsenal lead the rankings with strong home ties, while the end-of-season run-in means motivation is increasingly a factor. Back players on teams with something to play for.