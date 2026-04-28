FPL GW35 rankings and projections: updated Fantasy Premier League player tiers for every position. Who to start, captain, buy and avoid ahead of Gameweek 35.
April 28, 2026
Welcome to RotoWire's FPL GW35 player rankings for the official Fantasy Premier League game. These rankings highlight the best picks for Gameweek 35, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.

With a full slate of ten fixtures, Gameweek 35 offers maximum options as the Premier League season enters its final stretch.

FPL GW35 Fixtures (ET)

Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats

FPL GW35 Cheat Sheet: Lineups, Odds and Set-Piece Takers

FPL GW35 Player Rankings

Below are the full FPL GW35 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.

These rankings can be used to guide transfers, captaincy decisions and overall squad planning for FPL Gameweek 35.

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
11   Erling HaalandMCIMCI v. EVEF14.552.46.99
22   Dominic Calvert-LewinLEELEE v. BRNF5.78.26.66
3 1  Antoine SemenyoMCIMCI v. EVEM8.246.06.52
4 2  Rayan CherkiMCIMCI v. EVEM6.49.46.29
5 3  Cole PalmerCHECHE v. NFOM10.514.06.29
6  1 GabrielARSARS v. FULD7.145.06.20
73   Viktor GyokeresARSARS v. FULF8.812.76.08
8 4  Bruno FernandesMUNMUN v. LIVM10.347.66.06
9  2 Daniel BallardSUNSUN at WOLD4.73.45.95
104   Igor ThiagoBREBRE v. WHUF7.435.65.94
115   Joao PedroCHECHE v. NFOF7.639.15.91
12  3 Marcos SenesiBOUBOU v. CRYD5.217.85.81
13 5  Noni MaduekeARSARS v. FULM6.80.85.79
14  4 James HillBOUBOU v. CRYD4.25.25.76
15 6  Eberechi EzeARSARS v. FULM7.28.35.75
166   Ollie WatkinsAVLAVL v. TOTF8.720.15.74
17 7  Anton StachLEELEE v. BRNM4.81.55.72
18  5 Nico O'ReillyMCIMCI v. EVED5.110.85.67
19 8  Morgan RogersAVLAVL v. TOTM7.426.05.60
20  6 Nordi MukieleSUNSUN at WOLD4.610.65.59
21  7 Omar AldereteSUNSUN at WOLD4.16.25.57
22  8 Jayden BogleLEELEE v. BRND4.40.45.53
237   Junior KroupiBOUBOU v. CRYF4.65.15.53
248   EvanilsonBOUBOU v. CRYF6.72.35.51
259   Jarrod BowenWHUWHU v. BREF7.718.85.51
26 9  Ryan ChristieBOUBOU v. CRYM4.90.15.50
2710   Danny WelbeckBHABHA at NEWF6.36.25.49
28 10  Noah OkaforLEELEE v. BRNM5.51.05.48
2911   RicharlisonTOTTOT v. AVLF6.35.85.48
30 11  Granit XhakaSUNSUN at WOLM5.13.35.43
31  9 Ben WhiteARSARS v. FULD5.10.55.42
3212   Brian BrobbeySUNSUN at WOLF5.31.65.39
33 12  Youri TielemansAVLAVL v. TOTM5.90.75.37
34  10 Joe RodonLEELEE v. BRND3.92.85.36
35  11 Nathan CollinsBREBRE v. WHUD4.92.75.32
36 13  Brenden AaronsonLEELEE v. BRNM5.40.85.31
37 14  Declan RiceARSARS v. FULM7.225.25.29
38 15  Alex ScottBOUBOU v. CRYM5.11.95.27
39 16  CasemiroMUNMUN v. LIVM5.74.35.26
40 17  Leandro TrossardARSARS v. FULM6.50.85.26
41  12 Gabriel GudmundssonLEELEE v. BRND3.83.05.26
42 18  Jeremy DokuMCIMCI v. EVEM6.42.55.24
43 19  RayanBOUBOU v. CRYM5.51.15.23
44  13 Piero HincapieARSARS v. FULD5.10.95.22
4513   Benjamin SeskoMUNMUN v. LIVF7.36.25.22
46 20  Ross BarkleyAVLAVL v. TOTM4.80.15.21
4714   Alexander IsakLIVLIV at MUNF10.34.55.20
48 21  Yasin AyariBHABHA at NEWM4.80.45.20
49 22  Bryan MbeumoMUNMUN v. LIVM8.517.25.19
50 23  Jacob MurphyNEWNEW v. BHAM5.90.65.18
51  14 Pascal StruijkLEELEE v. BRND4.31.25.17
52 24  Enzo FernandezCHECHE v. NFOM6.510.85.17
53 25  Cody GakpoLIVLIV at MUNM7.36.55.17
54 26  Marcus TavernierBOUBOU v. CRYM5.42.65.14
55 27  Dango OuattaraBREBRE v. WHUM5.92.25.13
56  15 James JustinLEELEE v. BRND3.91.05.12
57 28  Kevin SchadeBREBRE v. WHUM7.01.75.10
58 29  Moises CaicedoCHECHE v. NFOM5.77.35.05
59 30  Dominik SzoboszlaiLIVLIV at MUNM7.114.05.03
60 31  Enzo Le FeeSUNSUN at WOLM4.81.85.01
6115   Will OsulaNEWNEW v. BHAF5.40.75.01
62 32  Mikkel DamsgaardBREBRE v. WHUM5.60.84.99
63  16 Pedro LimaWOLWOL v. SUND4.00.44.96
6416   Chris WoodNFONFO v. CHEF7.14.64.94
65  17 Adrien TruffertBOUBOU v. CRYD4.73.54.93
6617   Taty CastellanosWHUWHU v. BREF5.50.44.91
6718   Igor JesusNFONFO v. CHEF5.81.94.88
68 33  Elliot AndersonNFONFO v. CHEM5.67.14.86
69 34  James GarnerEVEEVE v. MCIM5.34.34.84
70 35  Ethan AmpaduLEELEE v. BRNM4.90.34.84
71  18 Rodrigo GomesWOLWOL v. SUND4.40.14.82
72 36  JoelintonNEWNEW v. BHAM5.90.34.77
73  19 Marc GuehiMCIMCI v. EVED5.130.94.77
74 37  Mateus FernandesWHUWHU v. BREM5.50.44.76
75 38  Ibrahim SangareNFONFO v. CHEM4.90.14.76
76 39  Lewis MileyNEWNEW v. BHAM4.41.94.74
77  20 Rayan Ait-NouriMCIMCI v. EVED5.74.24.74
78 40  Joao GomesWOLWOL v. SUNM5.30.44.74
79  21 Matheus NunesMCIMCI v. EVED5.32.74.72
80 41  Bruno GuimaraesNEWNEW v. BHAM6.84.54.72
81 42  Martin ZubimendiARSARS v. FULM5.03.14.71
82 43  Yehor YarmolyukBREBRE v. WHUM5.00.14.71
83  22 Malick ThiawNEWNEW v. BHAD5.15.54.69
84 44  Kaoru MitomaBHABHA at NEWM6.12.04.69
85  23 Trevoh ChalobahCHECHE v. NFOD5.49.44.68
86 45  Matheus CunhaMUNMUN v. LIVM8.010.74.67
87 46  Mats WiefferBHABHA at NEWM4.90.44.67
88 47  Pedro NetoCHECHE v. NFOM7.04.24.66
89  24 Borna SosaCRYCRY v. BOUD4.80.14.65
90  25 Sven BotmanNEWNEW v. BHAD4.90.44.64
9119   Zian FlemmingBRNBRN v. LEEF5.30.34.62
9220   BetoEVEEVE v. MCIF5.03.64.59
93 48  Jefferson LermaCRYCRY v. BOUM4.90.14.58
94 50  Yankuba MintehBHABHA at NEWM5.52.14.57
95  26 Sepp van den BergBREBRE v. WHUD4.61.24.56
96 49  Iliman NdiayeEVEEVE v. MCIM6.25.34.55
97 51  Mathys TelTOTTOT v. AVLM6.20.14.54
98 52  Rodrigo BentancurTOTTOT v. AVLM5.20.24.53
99 53  John McGinnAVLAVL v. TOTM5.30.74.52
100  27 William SalibaARSARS v. FULD6.114.84.52
101 54  AndreWOLWOL v. SUNM5.20.14.52
102 55  Florian WirtzLIVLIV at MUNM8.39.34.51
10321   Jorgen Strand LarsenCRYCRY v. BOUF5.91.54.51
104  28 Harry MaguireMUNMUN v. LIVD4.41.44.48
105 56  Yves BissoumaTOTTOT v. AVLM5.20.04.46
106 57  Crysencio SummervilleWHUWHU v. BREM5.51.64.44
107  29 Ayden HeavenMUNMUN v. LIVD3.73.84.43
108 58  Samuel ChukwuezeFULFUL v. ARSM5.30.14.43
109 59  Idrissa GueyeEVEEVE v. MCIM5.40.14.43
110 60  Kobbie MainooMUNMUN v. LIVM4.71.04.42
111   1David RayaARSARS v. FULG6.036.44.41
112 61  Yeremy PinoCRYCRY v. BOUM5.80.24.40
11322   Randal Kolo MuaniTOTTOT v. AVLF6.90.54.39
114 62  Habib DiarraSUNSUN at WOLM5.30.24.39
115 63  Alexis Mac AllisterLIVLIV at MUNM6.22.04.36
11623   Adam ArmstrongWOLWOL v. SUNF5.20.14.36
11724   Mateus ManeWOLWOL v. SUNF4.32.14.36
118  30 Malo GustoCHECHE v. NFOD4.91.84.34
119  31 Wesley FofanaCHECHE v. NFOD4.40.44.33
120  32 Marc CucurellaCHECHE v. NFOD6.114.54.33
121  33 Ian MaatsenAVLAVL v. TOTD4.20.64.33
122 64  Pascal GrossBHABHA at NEWM5.50.64.32
123 65  Ryan GravenberchLIVLIV at MUNM5.54.14.31
124   2Robin RoefsSUNSUN at WOLG4.89.84.30
125 66  Tomas SoucekWHUWHU v. BREM5.70.34.28
126 67  Jack HinshelwoodBHABHA at NEWM5.10.14.27
127  34 ReinildoSUNSUN at WOLD3.83.54.24
128  35 Yerson MosqueraWOLWOL v. SUND4.30.14.24
129 68  Harry WilsonFULFUL v. ARSM6.022.74.23
130 69  Mathias JensenBREBRE v. WHUM4.90.14.23
131  36 Hugo BuenoWOLWOL v. SUND4.30.24.14
132  37 Abdukodir KhusanovMCIMCI v. EVED5.40.54.13
133  38 Keane Lewis-PotterBREBRE v. WHUD4.81.54.12
134 70  Will HughesCRYCRY v. BOUM4.70.14.11
13525   Raul JimenezFULFUL v. ARSF6.12.34.10
136 71  Loum TchaounaBRNBRN v. LEEM4.80.04.10
137   3Robert SanchezCHECHE v. NFOG4.811.34.09
138  39 Jair CunhaNFONFO v. CHED4.20.14.08
139  40 Santi BuenoWOLWOL v. SUND4.40.24.06
140 73  Sandro TonaliNEWNEW v. BHAM5.31.14.04
141   4Djordje PetrovicBOUBOU v. CRYG4.64.74.04
142 74  Brennan JohnsonCRYCRY v. BOUM6.52.34.03
143 72  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE v. MCIM5.16.64.03
144 75  Conor GallagherTOTTOT v. AVLM5.00.14.03
145   5Karl DarlowLEELEE v. BRNG3.93.84.03
146  41 Maxence LacroixCRYCRY v. BOUD5.15.54.01
147 76  James Ward-ProwseBRNBRN v. LEEM5.60.24.01
148  42 Alex JimenezBOUBOU v. CRYD4.50.24.00
149 77  Jaidon AnthonyBRNBRN v. LEEM5.01.83.99
150 78  Morgan Gibbs-WhiteNFONFO v. CHEM7.512.13.96
151   6Jose SaWOLWOL v. SUNG4.21.23.94
152  43 Michael KeaneEVEEVE v. MCID4.53.03.93
153  44 Virgil van DijkLIVLIV at MUND6.237.53.92
154 79  Bernardo SilvaMCIMCI v. EVEM6.20.63.91
155  45 Matty CashAVLAVL v. TOTD4.78.43.91
156  46 Jan Paul van HeckeBHABHA at NEWD4.66.23.87
157 80  Dwight McNeilEVEEVE v. MCIM5.50.23.87
158  47 Michael KayodeBREBRE v. WHUD4.61.23.86
159  48 Lewis HallNEWNEW v. BHAD5.43.73.84
160  49 James TarkowskiEVEEVE v. MCID5.713.33.83
161  50 Toti GomesWOLWOL v. SUND4.20.13.81
162  51 Diogo DalotMUNMUN v. LIVD4.64.63.80
163  52 Daniel MunozCRYCRY v. BOUD5.87.93.76
164 81  Chris RiggSUNSUN at WOLM4.70.13.75
165  53 Nikola MilenkovicNFONFO v. CHED5.13.53.75
166 82  Romeo LaviaCHECHE v. NFOM4.90.03.74
167  54 Jaydee CanvotCRYCRY v. BOUD4.50.23.73
168  55 Tyrone MingsAVLAVL v. TOTD4.30.73.71
169   7Gianluigi DonnarummaMCIMCI v. EVEG5.68.93.70
170  56 Neco WilliamsNFONFO v. CHED4.85.23.68
171 83  Noah SadikiSUNSUN at WOLM4.90.13.68
172  57 Jeremie FrimpongLIVLIV at MUND5.75.23.68
173 84  Omari HutchinsonNFONFO v. CHEM5.40.13.68
174  58 Ibrahima KonateLIVLIV at MUND5.54.43.67
175 85  Lesley UgochukwuBRNBRN v. LEEM5.00.13.66
176  59 Pedro PorroTOTTOT v. AVLD5.114.13.66
177 86  Jacob RamseyNEWNEW v. BHAM5.30.23.65
178  60 Konstantinos MavropanosWHUWHU v. BRED4.54.53.64
17926   Pablo FelipeWHUWHU v. BREF5.40.03.64
180  61 Ezri KonsaAVLAVL v. TOTD4.47.73.64
181   8Caoimhin KelleherBREBRE v. WHUG4.812.43.59
182   9Nick PopeNEWNEW v. BHAG5.04.23.57
183  62 El Hadji Malick DioufWHUWHU v. BRED4.13.03.57
184  63 Hjalmar EkdalBRNBRN v. LEED3.80.73.56
185  64 Maxime EsteveBRNBRN v. LEED3.96.83.56
186  65 Joachim AndersenFULFUL v. ARSD4.54.63.49
187 87  Emile Smith RoweFULFUL v. ARSM5.60.53.46
188 88  Josh LaurentBRNBRN v. LEEM4.80.03.46
189   10Emiliano MartinezAVLAVL v. TOTG5.14.93.46
190  66 Chris RichardsCRYCRY v. BOUD4.42.43.43
191  67 Lamare BogardeAVLAVL v. TOTD4.00.53.43
192  68 Kevin DansoTOTTOT v. AVLD4.20.33.28
193   11AlissonLIVLIV at MUNG5.45.33.28
194 89  Sasa LukicFULFUL v. ARSM4.90.13.23
195  69 Axel DisasiWHUWHU v. BRED4.50.33.20
196  70 Andrew RobertsonLIVLIV at MUND5.71.13.19
197   12Antonin KinskyTOTTOT v. AVLG3.92.53.18
198  71 Micky van de VenTOTTOT v. AVLD4.418.43.16
199 90  Sander BergeFULFUL v. ARSM4.90.13.16
200  72 Ferdi KadiogluBHABHA at NEWD4.40.53.10
201   13Bart VerbruggenBHABHA at NEWG4.56.13.08
202  73 Antonee RobinsonFULFUL v. ARSD4.90.83.03
203  74 Ola AinaNFONFO v. CHED4.72.42.99
204   14Mads HermansenWHUWHU v. BREG4.21.92.91
205   15Senne LammensMUNMUN v. LIVG5.13.62.91
206  75 Lewis DunkBHABHA at NEWD4.50.82.90
207  76 Timothy CastagneFULFUL v. ARSD4.30.12.88
208  77 Kyle Walker-PetersWHUWHU v. BRED4.20.32.88
209   16Martin DubravkaBRNBRN v. LEEG4.026.22.85
210  78 Luke ShawMUNMUN v. LIVD4.51.12.83
211   17Jordan PickfordEVEEVE v. MCIG5.614.12.81
212   18Dean HendersonCRYCRY v. BOUG5.18.02.79
213  79 Djed SpenceTOTTOT v. AVLD4.10.92.73
214  80 Quilindschy HartmanBRNBRN v. LEED4.00.62.72
215   19Matz SelsNFONFO v. CHEG4.65.12.62
216  81 Vitaliy MykolenkoEVEEVE v. MCID4.90.82.56
217   20Bernd LenoFULFUL v. ARSG4.92.02.53
218  82 Calvin BasseyFULFUL v. ARSD4.40.72.53
219  83 Jake O'BrienEVEEVE v. MCID4.90.72.49
220  84 Kyle WalkerBRNBRN v. LEED4.41.11.73

Final Thoughts

With a full 10-game slate, Gameweek 35 is straightforward in terms of coverage, every team plays, so the focus shifts entirely to form, fixtures and price. Leeds and Arsenal lead the rankings with strong home ties, while the end-of-season run-in means motivation is increasingly a factor. Back players on teams with something to play for.

Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other Soccer fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

DFS Latest

RotoWire has cheat sheets for almost every slate available at DraftKings, FanDuel and Yahoo, as well as Fantasy Premier League (FPL) and Fantasy MLS.
December 31, 1969
April 24th