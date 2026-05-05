FPL GW36 Player Rankings: Best Picks for Gameweek 36
Welcome to RotoWire's FPL GW36 player rankings for the official Fantasy Premier League game. Double Gameweek 36 features a full slate of fixtures with a bonus twist, Manchester City and Crystal Palace both have two games this week, giving their players a higher points ceiling than the rest of the field. FPL managers should factor in both fixtures when making transfer and captaincy decisions.
These rankings highlight the best picks for Gameweek 36, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.
Join the RotoWire Soccer FPL group!
FPL GW36 Fixtures (ET)
- 7:30 am: Liverpool vs. Chelsea
- 10:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Wolverhampton
- 10:00 am: Fulham vs. AFC Bournemouth
- 10:00 am: Sunderland vs. Manchester United
- 12:30 pm: Manchester City vs. Brentford
- 9:00 am: Burnley vs. Aston Villa
- 9:00 am: Crystal Palace vs. Everton
- 9:00 am: Nottingham Forest vs. Newcastle United
- 11:30 am: West Ham United vs. Arsenal
- 3:00 pm: Tottenham Hotspur vs. Leeds United
- 3:00 pm: Manchester City vs. Crystal Palace
Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats
FPL GW36Player Rankings
Below are the full FPL GW36 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.
These rankings can be used to guide transfers, captaincy decisions and overall squad planning for FPL Gameweek 36.
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Erling Haaland
|MCI
|MCI v. BRE
|F
|14.5
|59.9
|10.41
|2
|1
|Rayan Cherki
|MCI
|MCI v. BRE
|M
|6.5
|12.8
|9.13
|3
|2
|Antoine Semenyo
|MCI
|MCI v. BRE
|M
|8.2
|50.9
|8.13
|4
|3
|Jeremy Doku
|MCI
|MCI v. BRE
|M
|6.4
|2.6
|8.12
|5
|1
|Gianluigi Donnarumma
|MCI
|MCI v. BRE
|G
|5.6
|9.2
|7.84
|6
|1
|Nico O'Reilly
|MCI
|MCI v. BRE
|D
|5.1
|16.2
|7.79
|7
|2
|Matheus Nunes
|MCI
|MCI v. BRE
|D
|5.3
|2.9
|7.73
|8
|3
|Marc Guehi
|MCI
|MCI v. BRE
|D
|5.1
|32.8
|7.65
|9
|2
|Danny Welbeck
|BHA
|BHA v. WOL
|F
|6.3
|7.7
|6.71
|10
|4
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN at SUN
|M
|10.4
|46.9
|6.49
|11
|4
|Abdukodir Khusanov
|MCI
|MCI v. BRE
|D
|5.4
|0.6
|6.18
|12
|5
|Jeremie Frimpong
|LIV
|LIV v. CHE
|D
|5.7
|5.1
|6.13
|13
|5
|Bernardo Silva
|MCI
|MCI v. BRE
|M
|6.2
|0.6
|5.97
|14
|6
|Kaoru Mitoma
|BHA
|BHA v. WOL
|M
|6.1
|2.2
|5.95
|15
|7
|Yankuba Minteh
|BHA
|BHA v. WOL
|M
|5.5
|2.4
|5.94
|16
|8
|Cody Gakpo
|LIV
|LIV v. CHE
|M
|7.3
|5.7
|5.86
|17
|6
|Gabriel
|ARS
|ARS at WHU
|D
|7.2
|43.8
|5.78
|18
|9
|Nico Gonzalez
|MCI
|MCI v. BRE
|M
|5.9
|0.1
|5.77
|19
|10
|Declan Rice
|ARS
|ARS at WHU
|M
|7.2
|24.4
|5.71
|20
|3
|Viktor Gyokeres
|ARS
|ARS at WHU
|F
|8.8
|12.1
|5.69
|21
|11
|Florian Wirtz
|LIV
|LIV v. CHE
|M
|8.3
|9.1
|5.68
|22
|12
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL at BRN
|M
|7.5
|25.0
|5.67
|23
|4
|Richarlison
|TOT
|TOT v. LEE
|F
|6.3
|5.7
|5.63
|24
|13
|Bukayo Saka
|ARS
|ARS at WHU
|M
|9.8
|7.2
|5.57
|25
|14
|Casemiro
|MUN
|MUN at SUN
|M
|5.8
|4.2
|5.57
|26
|15
|Samuel Chukwueze
|FUL
|FUL v. BOU
|M
|5.3
|0.1
|5.57
|27
|7
|Maxence Lacroix
|CRY
|CRY v. EVE
|D
|5.1
|5.6
|5.56
|28
|5
|Tammy Abraham
|AVL
|AVL at BRN
|F
|5.8
|0.2
|5.54
|29
|16
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV v. CHE
|M
|7.1
|12.8
|5.53
|30
|6
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE at TOT
|F
|5.7
|11.9
|5.50
|31
|17
|Jack Hinshelwood
|BHA
|BHA v. WOL
|M
|5.1
|0.5
|5.49
|32
|18
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN at SUN
|M
|8.4
|16.6
|5.46
|33
|19
|Cole Palmer
|CHE
|CHE at LIV
|M
|10.5
|16.6
|5.46
|34
|20
|Harry Wilson
|FUL
|FUL v. BOU
|M
|6.0
|21.1
|5.46
|35
|21
|Eberechi Eze
|ARS
|ARS at WHU
|M
|7.2
|8.1
|5.42
|36
|7
|Zian Flemming
|BRN
|BRN v. AVL
|F
|5.3
|0.3
|5.42
|37
|22
|James Garner
|EVE
|EVE at CRY
|M
|5.3
|4.1
|5.37
|38
|8
|Benjamin Sesko
|MUN
|MUN at SUN
|F
|7.3
|6.0
|5.35
|39
|9
|Will Osula
|NEW
|NEW at NFO
|F
|5.4
|0.6
|5.34
|40
|23
|Jefferson Lerma
|CRY
|CRY v. EVE
|M
|4.9
|0.1
|5.31
|41
|24
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE at CRY
|M
|6.2
|4.5
|5.29
|42
|25
|Alexis Mac Allister
|LIV
|LIV v. CHE
|M
|6.2
|2.0
|5.29
|43
|8
|Daniel Munoz
|CRY
|CRY v. EVE
|D
|5.8
|8.3
|5.27
|44
|9
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA v. WOL
|D
|4.4
|0.8
|5.27
|45
|26
|Leandro Trossard
|ARS
|ARS at WHU
|M
|6.5
|0.8
|5.27
|46
|10
|Riccardo Calafiori
|ARS
|ARS at WHU
|D
|5.6
|5.8
|5.26
|47
|10
|Beto
|EVE
|EVE at CRY
|F
|5.0
|3.0
|5.25
|48
|11
|Jaydee Canvot
|CRY
|CRY v. EVE
|D
|4.5
|0.3
|5.23
|49
|11
|Joao Pedro
|CHE
|CHE at LIV
|F
|7.5
|42.2
|5.22
|50
|27
|Joao Palhinha
|TOT
|TOT v. LEE
|M
|5.5
|0.8
|5.21
|51
|12
|Junior Kroupi
|BOU
|BOU at FUL
|F
|4.6
|5.7
|5.19
|52
|13
|Evanilson
|BOU
|BOU at FUL
|F
|6.7
|2.5
|5.17
|53
|12
|Michael Keane
|EVE
|EVE at CRY
|D
|4.5
|2.8
|5.17
|54
|13
|James Tarkowski
|EVE
|EVE at CRY
|D
|5.7
|12.0
|5.07
|55
|14
|Raul Jimenez
|FUL
|FUL v. BOU
|F
|6.1
|2.1
|5.06
|56
|28
|Youri Tielemans
|AVL
|AVL at BRN
|M
|5.9
|0.7
|5.05
|57
|14
|Ian Maatsen
|AVL
|AVL at BRN
|D
|4.2
|0.6
|5.04
|58
|29
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN at SUN
|M
|8.1
|8.6
|5.02
|59
|30
|Mathys Tel
|TOT
|TOT v. LEE
|M
|6.2
|0.1
|5.00
|60
|31
|Ao Tanaka
|LEE
|LEE at TOT
|M
|4.8
|0.2
|5.00
|61
|32
|Granit Xhaka
|SUN
|SUN v. MUN
|M
|5.1
|3.3
|4.99
|62
|15
|Jorgen Strand Larsen
|CRY
|CRY v. EVE
|F
|5.9
|1.5
|4.96
|63
|15
|Ben White
|ARS
|ARS at WHU
|D
|5.1
|0.5
|4.95
|64
|16
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA v. WOL
|D
|4.6
|9.8
|4.95
|65
|33
|Ross Barkley
|AVL
|AVL at BRN
|M
|4.8
|0.1
|4.94
|66
|17
|Joel Veltman
|BHA
|BHA v. WOL
|D
|4.3
|0.1
|4.94
|67
|18
|Myles Lewis-Skelly
|ARS
|ARS at WHU
|D
|5.0
|1.4
|4.93
|68
|34
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE at CRY
|M
|5.1
|6.0
|4.93
|69
|35
|Brennan Johnson
|CRY
|CRY v. EVE
|M
|6.5
|2.3
|4.91
|70
|19
|Harry Maguire
|MUN
|MUN at SUN
|D
|4.4
|1.3
|4.88
|71
|20
|Jair Cunha
|NFO
|NFO v. NEW
|D
|4.2
|0.1
|4.86
|72
|16
|Taiwo Awoniyi
|NFO
|NFO v. NEW
|F
|5.2
|0.3
|4.82
|73
|36
|Anton Stach
|LEE
|LEE at TOT
|M
|4.8
|1.6
|4.81
|74
|37
|Pascal Gross
|BHA
|BHA v. WOL
|M
|5.5
|2.2
|4.80
|75
|38
|Justin Devenny
|CRY
|CRY v. EVE
|M
|4.3
|1.1
|4.79
|76
|17
|Brian Brobbey
|SUN
|SUN v. MUN
|F
|5.3
|1.2
|4.79
|77
|39
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU v. ARS
|M
|5.5
|0.4
|4.78
|78
|18
|Igor Jesus
|NFO
|NFO v. NEW
|F
|5.9
|2.0
|4.78
|79
|40
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE at TOT
|M
|4.9
|0.6
|4.77
|80
|41
|Jadon Sancho
|AVL
|AVL at BRN
|M
|5.8
|0.2
|4.77
|81
|42
|Rodrigo Bentancur
|TOT
|TOT v. LEE
|M
|5.2
|0.2
|4.75
|82
|19
|Igor Thiago
|BRE
|BRE at MCI
|F
|7.4
|35.3
|4.75
|83
|2
|Dean Henderson
|CRY
|CRY v. EVE
|G
|5.1
|8.4
|4.72
|84
|43
|Rayan
|BOU
|BOU at FUL
|M
|5.4
|1.4
|4.71
|85
|20
|Randal Kolo Muani
|TOT
|TOT v. LEE
|F
|6.9
|0.4
|4.70
|86
|44
|Marcus Tavernier
|BOU
|BOU at FUL
|M
|5.4
|5.1
|4.67
|87
|45
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE at LIV
|M
|5.7
|7.3
|4.67
|88
|46
|Ryan Gravenberch
|LIV
|LIV v. CHE
|M
|5.5
|4.0
|4.65
|89
|21
|Matty Cash
|AVL
|AVL at BRN
|D
|4.7
|8.3
|4.63
|90
|22
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV v. CHE
|D
|6.2
|33.2
|4.62
|91
|23
|William Saliba
|ARS
|ARS at WHU
|D
|6.1
|14.8
|4.61
|92
|47
|Ryan Yates
|NFO
|NFO v. NEW
|M
|4.7
|0.1
|4.60
|93
|21
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU v. ARS
|F
|7.8
|14.9
|4.59
|94
|48
|Alex Scott
|BOU
|BOU at FUL
|M
|5.1
|2.5
|4.56
|95
|24
|Olivier Boscagli
|BHA
|BHA v. WOL
|D
|4.2
|0.1
|4.56
|96
|25
|Nordi Mukiele
|SUN
|SUN v. MUN
|D
|4.6
|8.7
|4.54
|97
|49
|Jacob Murphy
|NEW
|NEW at NFO
|M
|5.9
|0.6
|4.50
|98
|50
|Mikkel Damsgaard
|BRE
|BRE at MCI
|M
|5.6
|0.8
|4.48
|99
|3
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA v. WOL
|G
|4.5
|8.9
|4.46
|100
|51
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE at LIV
|M
|6.5
|11.3
|4.46
|101
|52
|Tyler Adams
|BOU
|BOU at FUL
|M
|4.9
|0.3
|4.44
|102
|53
|Yeremy Pino
|CRY
|CRY v. EVE
|M
|5.8
|0.2
|4.42
|103
|54
|Carlos Baleba
|BHA
|BHA v. WOL
|M
|4.5
|1.5
|4.42
|104
|26
|Joachim Andersen
|FUL
|FUL v. BOU
|D
|4.5
|4.5
|4.41
|105
|55
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN v. MUN
|M
|4.8
|1.6
|4.41
|106
|56
|Noah Okafor
|LEE
|LEE at TOT
|M
|5.6
|2.4
|4.41
|107
|27
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW at NFO
|D
|5.0
|5.6
|4.40
|108
|57
|Curtis Jones
|LIV
|LIV v. CHE
|M
|5.4
|0.1
|4.39
|109
|28
|Pedro Porro
|TOT
|TOT v. LEE
|D
|5.2
|10.7
|4.38
|110
|58
|Bruno Guimaraes
|NEW
|NEW at NFO
|M
|6.8
|4.6
|4.38
|111
|29
|Tyrone Mings
|AVL
|AVL at BRN
|D
|4.3
|0.6
|4.37
|112
|30
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU at FUL
|D
|5.2
|21.0
|4.36
|113
|59
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN v. AVL
|M
|5.0
|1.9
|4.35
|114
|60
|Lewis Miley
|NEW
|NEW at NFO
|M
|4.4
|1.9
|4.34
|115
|31
|Kevin Danso
|TOT
|TOT v. LEE
|D
|4.2
|0.2
|4.33
|116
|61
|Idrissa Gueye
|EVE
|EVE at CRY
|M
|5.4
|0.1
|4.33
|117
|32
|Sven Botman
|NEW
|NEW at NFO
|D
|4.9
|0.4
|4.33
|118
|33
|Omar Alderete
|SUN
|SUN v. MUN
|D
|4.1
|5.9
|4.33
|119
|62
|Conor Gallagher
|TOT
|TOT v. LEE
|M
|5.0
|0.1
|4.32
|120
|34
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV v. CHE
|D
|5.5
|4.2
|4.32
|121
|35
|James Hill
|BOU
|BOU at FUL
|D
|4.2
|7.8
|4.31
|122
|22
|Tolu Arokodare
|WOL
|WOL at BHA
|F
|5.2
|0.1
|4.30
|123
|63
|Hannibal
|BRN
|BRN v. AVL
|M
|4.7
|0.1
|4.30
|124
|64
|Emile Smith Rowe
|FUL
|FUL v. BOU
|M
|5.6
|0.5
|4.30
|125
|36
|Diogo Dalot
|MUN
|MUN at SUN
|D
|4.6
|4.3
|4.29
|126
|65
|Nicolas Dominguez
|NFO
|NFO v. NEW
|M
|5.0
|0.0
|4.29
|127
|66
|James Ward-Prowse
|BRN
|BRN v. AVL
|M
|5.6
|0.2
|4.27
|128
|67
|Andre
|WOL
|WOL at BHA
|M
|5.2
|0.1
|4.26
|129
|68
|Yehor Yarmolyuk
|BRE
|BRE at MCI
|M
|5.0
|0.1
|4.25
|130
|37
|Lisandro Martinez
|MUN
|MUN at SUN
|D
|4.8
|0.4
|4.24
|131
|69
|Kevin Schade
|BRE
|BRE at MCI
|M
|6.9
|1.7
|4.19
|132
|70
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN at SUN
|M
|4.7
|1.0
|4.18
|133
|38
|Morato
|NFO
|NFO v. NEW
|D
|4.3
|0.1
|4.17
|134
|23
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU v. ARS
|F
|5.5
|0.3
|4.16
|135
|39
|Antonee Robinson
|FUL
|FUL v. BOU
|D
|4.9
|0.8
|4.13
|136
|40
|Lamare Bogarde
|AVL
|AVL at BRN
|D
|4.0
|0.5
|4.12
|137
|41
|Luca Netz
|NFO
|NFO v. NEW
|D
|4.5
|0.0
|4.10
|138
|71
|Sasa Lukic
|FUL
|FUL v. BOU
|M
|4.9
|0.1
|4.09
|139
|72
|Dilane Bakwa
|NFO
|NFO v. NEW
|M
|5.9
|0.0
|4.06
|140
|24
|Mateus Mane
|WOL
|WOL at BHA
|F
|4.3
|1.3
|4.04
|141
|73
|Pedro Neto
|CHE
|CHE at LIV
|M
|7.0
|4.3
|4.02
|142
|42
|Neco Williams
|NFO
|NFO v. NEW
|D
|4.8
|4.5
|4.01
|143
|74
|Chemsdine Talbi
|SUN
|SUN v. MUN
|M
|4.9
|0.2
|4.01
|144
|75
|James McAtee
|NFO
|NFO v. NEW
|M
|5.0
|0.1
|3.98
|145
|43
|Andrew Robertson
|LIV
|LIV v. CHE
|D
|5.7
|1.0
|3.97
|146
|4
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL at BRN
|G
|5.1
|4.8
|3.95
|147
|76
|Joao Gomes
|WOL
|WOL at BHA
|M
|5.3
|0.4
|3.94
|148
|77
|Sander Berge
|FUL
|FUL v. BOU
|M
|4.9
|0.1
|3.94
|149
|78
|Romeo Lavia
|CHE
|CHE at LIV
|M
|4.9
|0.0
|3.92
|150
|79
|Dwight McNeil
|EVE
|EVE at CRY
|M
|5.5
|0.2
|3.92
|151
|80
|Joelinton
|NEW
|NEW at NFO
|M
|5.9
|0.3
|3.87
|152
|44
|Timothy Castagne
|FUL
|FUL v. BOU
|D
|4.3
|0.1
|3.86
|153
|45
|Micky van de Ven
|TOT
|TOT v. LEE
|D
|4.4
|17.9
|3.85
|154
|46
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE at CRY
|D
|4.9
|0.7
|3.83
|155
|5
|David Raya
|ARS
|ARS at WHU
|G
|6.0
|34.4
|3.78
|156
|6
|Freddie Woodman
|LIV
|LIV v. CHE
|G
|3.9
|0.3
|3.78
|157
|81
|Will Hughes
|CRY
|CRY v. EVE
|M
|4.7
|0.1
|3.77
|158
|47
|Victor Lindelof
|AVL
|AVL at BRN
|D
|4.5
|0.1
|3.76
|159
|82
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU v. ARS
|M
|5.7
|0.4
|3.76
|160
|48
|Jaka Bijol
|LEE
|LEE at TOT
|D
|3.9
|1.1
|3.76
|161
|49
|Jake O'Brien
|EVE
|EVE at CRY
|D
|4.9
|0.7
|3.75
|162
|50
|Luke Shaw
|MUN
|MUN at SUN
|D
|4.5
|0.9
|3.75
|163
|83
|Habib Diarra
|SUN
|SUN v. MUN
|M
|5.3
|0.1
|3.75
|164
|7
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE at CRY
|G
|5.6
|13.3
|3.73
|165
|84
|Sandro Tonali
|NEW
|NEW at NFO
|M
|5.3
|1.1
|3.70
|166
|51
|Trevoh Chalobah
|CHE
|CHE at LIV
|D
|5.4
|9.4
|3.69
|167
|52
|Hjalmar Ekdal
|BRN
|BRN v. AVL
|D
|3.8
|0.7
|3.67
|168
|53
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN v. AVL
|D
|3.9
|7.0
|3.67
|169
|85
|Mathias Jensen
|BRE
|BRE at MCI
|M
|4.9
|0.1
|3.66
|170
|86
|Joe Willock
|NEW
|NEW at NFO
|M
|5.0
|0.1
|3.65
|171
|54
|Joe Rodon
|LEE
|LEE at TOT
|D
|3.9
|2.9
|3.63
|172
|87
|Crysencio Summerville
|WHU
|WHU v. ARS
|M
|5.5
|1.4
|3.59
|173
|55
|James Justin
|LEE
|LEE at TOT
|D
|3.9
|1.7
|3.59
|174
|56
|Dan Burn
|NEW
|NEW at NFO
|D
|5.0
|3.4
|3.58
|175
|8
|Antonin Kinsky
|TOT
|TOT v. LEE
|G
|3.9
|1.7
|3.57
|176
|9
|Nick Pope
|NEW
|NEW at NFO
|G
|5.0
|4.3
|3.55
|177
|57
|Bashir Humphreys
|BRN
|BRN v. AVL
|D
|3.9
|0.1
|3.53
|178
|88
|Loum Tchaouna
|BRN
|BRN v. AVL
|M
|4.8
|0.0
|3.50
|179
|58
|Pascal Struijk
|LEE
|LEE at TOT
|D
|4.3
|3.0
|3.49
|180
|59
|Calvin Bassey
|FUL
|FUL v. BOU
|D
|4.4
|0.6
|3.48
|181
|10
|Senne Lammens
|MUN
|MUN at SUN
|G
|5.1
|3.1
|3.45
|182
|60
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU at FUL
|D
|4.7
|4.4
|3.44
|183
|61
|Quilindschy Hartman
|BRN
|BRN v. AVL
|D
|4.0
|0.6
|3.43
|184
|62
|Axel Disasi
|WHU
|WHU v. ARS
|D
|4.5
|0.2
|3.40
|185
|63
|Jayden Bogle
|LEE
|LEE at TOT
|D
|4.4
|0.7
|3.39
|186
|64
|Rodrigo Gomes
|WOL
|WOL at BHA
|D
|4.4
|0.1
|3.37
|187
|65
|Destiny Udogie
|TOT
|TOT v. LEE
|D
|4.3
|0.3
|3.37
|188
|89
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN v. MUN
|M
|4.9
|0.1
|3.36
|189
|66
|Konstantinos Mavropanos
|WHU
|WHU v. ARS
|D
|4.5
|2.1
|3.36
|190
|11
|Matz Sels
|NFO
|NFO v. NEW
|G
|4.6
|4.9
|3.34
|191
|12
|Martin Dubravka
|BRN
|BRN v. AVL
|G
|4.0
|27.6
|3.33
|192
|13
|Bernd Leno
|FUL
|FUL v. BOU
|G
|4.9
|1.9
|3.28
|193
|67
|Marc Cucurella
|CHE
|CHE at LIV
|D
|6.1
|14.9
|3.27
|194
|25
|Pablo Felipe
|WHU
|WHU v. ARS
|F
|5.4
|0.0
|3.24
|195
|68
|Reinildo
|SUN
|SUN v. MUN
|D
|3.8
|2.9
|3.19
|196
|69
|Keane Lewis-Potter
|BRE
|BRE at MCI
|D
|4.8
|1.6
|3.19
|197
|70
|Levi Colwill
|CHE
|CHE at LIV
|D
|4.7
|0.1
|3.16
|198
|14
|Robin Roefs
|SUN
|SUN v. MUN
|G
|4.8
|8.6
|3.13
|199
|15
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU at FUL
|G
|4.6
|5.3
|3.10
|200
|71
|Chadi Riad
|CRY
|CRY v. EVE
|D
|4.0
|0.0
|3.08
|201
|72
|Alex Jimenez
|BOU
|BOU at FUL
|D
|4.5
|0.2
|3.04
|202
|73
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU v. ARS
|D
|4.1
|2.5
|3.01
|203
|16
|Filip Jorgensen
|CHE
|CHE at LIV
|G
|4.3
|0.2
|2.92
|204
|74
|Trai Hume
|SUN
|SUN v. MUN
|D
|4.5
|0.3
|2.89
|205
|75
|Nathan Collins
|BRE
|BRE at MCI
|D
|4.9
|2.7
|2.86
|206
|17
|Karl Darlow
|LEE
|LEE at TOT
|G
|3.9
|6.2
|2.82
|207
|76
|Yerson Mosquera
|WOL
|WOL at BHA
|D
|4.3
|0.1
|2.79
|208
|77
|Malo Gusto
|CHE
|CHE at LIV
|D
|4.9
|2.0
|2.75
|209
|26
|Adam Armstrong
|WOL
|WOL at BHA
|F
|5.2
|0.1
|2.72
|210
|18
|Daniel Bentley
|WOL
|WOL at BHA
|G
|3.9
|0.5
|2.71
|211
|19
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU v. ARS
|G
|4.2
|0.8
|2.70
|212
|78
|Hugo Bueno
|WOL
|WOL at BHA
|D
|4.3
|0.2
|2.57
|213
|79
|Santi Bueno
|WOL
|WOL at BHA
|D
|4.4
|0.1
|2.55
|214
|20
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE at MCI
|G
|4.8
|12.7
|2.53
|215
|80
|Kyle Walker
|BRN
|BRN v. AVL
|D
|4.4
|1.1
|2.37
|216
|81
|Toti Gomes
|WOL
|WOL at BHA
|D
|4.2
|0.1
|2.35
|217
|82
|Kristoffer Ajer
|BRE
|BRE at MCI
|D
|4.4
|0.2
|2.22
|218
|83
|Sepp van den Berg
|BRE
|BRE at MCI
|D
|4.5
|1.3
|2.19
|219
|84
|Kyle Walker-Peters
|WHU
|WHU v. ARS
|D
|4.2
|0.3
|1.92
|220
|85
|Michael Kayode
|BRE
|BRE at MCI
|D
|4.6
|1.1
|1.44
Final Thoughts
Gameweek 36 is a strong week for Man City and Crystal Palace assets, who both get an extra fixture and the points upside that comes with it. For everyone else, form and motivation are the key drivers with the end of the season approaching. Use these rankings to identify the best options across a full, competitive slate.