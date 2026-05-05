FPL GW36 rankings and projections: Fantasy Premier League player tiers for every position. Who to start, captain, buy and avoid in Gameweek 36.
Updated on May 5, 2026 7:37AM EST
Welcome to RotoWire's FPL GW36 player rankings for the official Fantasy Premier League game. Double Gameweek 36 features a full slate of fixtures with a bonus twist, Manchester City and Crystal Palace both have two games this week, giving their players a higher points ceiling than the rest of the field. FPL managers should factor in both fixtures when making transfer and captaincy decisions.

These rankings highlight the best picks for Gameweek 36, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.

FPL GW36 Fixtures (ET)

Below are the full FPL GW36 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
11   Erling HaalandMCIMCI v. BREF14.559.910.41
2 1  Rayan CherkiMCIMCI v. BREM6.512.89.13
3 2  Antoine SemenyoMCIMCI v. BREM8.250.98.13
4 3  Jeremy DokuMCIMCI v. BREM6.42.68.12
5   1Gianluigi DonnarummaMCIMCI v. BREG5.69.27.84
6  1 Nico O'ReillyMCIMCI v. BRED5.116.27.79
7  2 Matheus NunesMCIMCI v. BRED5.32.97.73
8  3 Marc GuehiMCIMCI v. BRED5.132.87.65
92   Danny WelbeckBHABHA v. WOLF6.37.76.71
10 4  Bruno FernandesMUNMUN at SUNM10.446.96.49
11  4 Abdukodir KhusanovMCIMCI v. BRED5.40.66.18
12  5 Jeremie FrimpongLIVLIV v. CHED5.75.16.13
13 5  Bernardo SilvaMCIMCI v. BREM6.20.65.97
14 6  Kaoru MitomaBHABHA v. WOLM6.12.25.95
15 7  Yankuba MintehBHABHA v. WOLM5.52.45.94
16 8  Cody GakpoLIVLIV v. CHEM7.35.75.86
17  6 GabrielARSARS at WHUD7.243.85.78
18 9  Nico GonzalezMCIMCI v. BREM5.90.15.77
19 10  Declan RiceARSARS at WHUM7.224.45.71
203   Viktor GyokeresARSARS at WHUF8.812.15.69
21 11  Florian WirtzLIVLIV v. CHEM8.39.15.68
22 12  Morgan RogersAVLAVL at BRNM7.525.05.67
234   RicharlisonTOTTOT v. LEEF6.35.75.63
24 13  Bukayo SakaARSARS at WHUM9.87.25.57
25 14  CasemiroMUNMUN at SUNM5.84.25.57
26 15  Samuel ChukwuezeFULFUL v. BOUM5.30.15.57
27  7 Maxence LacroixCRYCRY v. EVED5.15.65.56
285   Tammy AbrahamAVLAVL at BRNF5.80.25.54
29 16  Dominik SzoboszlaiLIVLIV v. CHEM7.112.85.53
306   Dominic Calvert-LewinLEELEE at TOTF5.711.95.50
31 17  Jack HinshelwoodBHABHA v. WOLM5.10.55.49
32 18  Bryan MbeumoMUNMUN at SUNM8.416.65.46
33 19  Cole PalmerCHECHE at LIVM10.516.65.46
34 20  Harry WilsonFULFUL v. BOUM6.021.15.46
35 21  Eberechi EzeARSARS at WHUM7.28.15.42
367   Zian FlemmingBRNBRN v. AVLF5.30.35.42
37 22  James GarnerEVEEVE at CRYM5.34.15.37
388   Benjamin SeskoMUNMUN at SUNF7.36.05.35
399   Will OsulaNEWNEW at NFOF5.40.65.34
40 23  Jefferson LermaCRYCRY v. EVEM4.90.15.31
41 24  Iliman NdiayeEVEEVE at CRYM6.24.55.29
42 25  Alexis Mac AllisterLIVLIV v. CHEM6.22.05.29
43  8 Daniel MunozCRYCRY v. EVED5.88.35.27
44  9 Ferdi KadiogluBHABHA v. WOLD4.40.85.27
45 26  Leandro TrossardARSARS at WHUM6.50.85.27
46  10 Riccardo CalafioriARSARS at WHUD5.65.85.26
4710   BetoEVEEVE at CRYF5.03.05.25
48  11 Jaydee CanvotCRYCRY v. EVED4.50.35.23
4911   Joao PedroCHECHE at LIVF7.542.25.22
50 27  Joao PalhinhaTOTTOT v. LEEM5.50.85.21
5112   Junior KroupiBOUBOU at FULF4.65.75.19
5213   EvanilsonBOUBOU at FULF6.72.55.17
53  12 Michael KeaneEVEEVE at CRYD4.52.85.17
54  13 James TarkowskiEVEEVE at CRYD5.712.05.07
5514   Raul JimenezFULFUL v. BOUF6.12.15.06
56 28  Youri TielemansAVLAVL at BRNM5.90.75.05
57  14 Ian MaatsenAVLAVL at BRND4.20.65.04
58 29  Matheus CunhaMUNMUN at SUNM8.18.65.02
59 30  Mathys TelTOTTOT v. LEEM6.20.15.00
60 31  Ao TanakaLEELEE at TOTM4.80.25.00
61 32  Granit XhakaSUNSUN v. MUNM5.13.34.99
6215   Jorgen Strand LarsenCRYCRY v. EVEF5.91.54.96
63  15 Ben WhiteARSARS at WHUD5.10.54.95
64  16 Jan Paul van HeckeBHABHA v. WOLD4.69.84.95
65 33  Ross BarkleyAVLAVL at BRNM4.80.14.94
66  17 Joel VeltmanBHABHA v. WOLD4.30.14.94
67  18 Myles Lewis-SkellyARSARS at WHUD5.01.44.93
68 34  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE at CRYM5.16.04.93
69 35  Brennan JohnsonCRYCRY v. EVEM6.52.34.91
70  19 Harry MaguireMUNMUN at SUND4.41.34.88
71  20 Jair CunhaNFONFO v. NEWD4.20.14.86
7216   Taiwo AwoniyiNFONFO v. NEWF5.20.34.82
73 36  Anton StachLEELEE at TOTM4.81.64.81
74 37  Pascal GrossBHABHA v. WOLM5.52.24.80
75 38  Justin DevennyCRYCRY v. EVEM4.31.14.79
7617   Brian BrobbeySUNSUN v. MUNF5.31.24.79
77 39  Mateus FernandesWHUWHU v. ARSM5.50.44.78
7818   Igor JesusNFONFO v. NEWF5.92.04.78
79 40  Ethan AmpaduLEELEE at TOTM4.90.64.77
80 41  Jadon SanchoAVLAVL at BRNM5.80.24.77
81 42  Rodrigo BentancurTOTTOT v. LEEM5.20.24.75
8219   Igor ThiagoBREBRE at MCIF7.435.34.75
83   2Dean HendersonCRYCRY v. EVEG5.18.44.72
84 43  RayanBOUBOU at FULM5.41.44.71
8520   Randal Kolo MuaniTOTTOT v. LEEF6.90.44.70
86 44  Marcus TavernierBOUBOU at FULM5.45.14.67
87 45  Moises CaicedoCHECHE at LIVM5.77.34.67
88 46  Ryan GravenberchLIVLIV v. CHEM5.54.04.65
89  21 Matty CashAVLAVL at BRND4.78.34.63
90  22 Virgil van DijkLIVLIV v. CHED6.233.24.62
91  23 William SalibaARSARS at WHUD6.114.84.61
92 47  Ryan YatesNFONFO v. NEWM4.70.14.60
9321   Jarrod BowenWHUWHU v. ARSF7.814.94.59
94 48  Alex ScottBOUBOU at FULM5.12.54.56
95  24 Olivier BoscagliBHABHA v. WOLD4.20.14.56
96  25 Nordi MukieleSUNSUN v. MUND4.68.74.54
97 49  Jacob MurphyNEWNEW at NFOM5.90.64.50
98 50  Mikkel DamsgaardBREBRE at MCIM5.60.84.48
99   3Bart VerbruggenBHABHA v. WOLG4.58.94.46
100 51  Enzo FernandezCHECHE at LIVM6.511.34.46
101 52  Tyler AdamsBOUBOU at FULM4.90.34.44
102 53  Yeremy PinoCRYCRY v. EVEM5.80.24.42
103 54  Carlos BalebaBHABHA v. WOLM4.51.54.42
104  26 Joachim AndersenFULFUL v. BOUD4.54.54.41
105 55  Enzo Le FeeSUNSUN v. MUNM4.81.64.41
106 56  Noah OkaforLEELEE at TOTM5.62.44.41
107  27 Malick ThiawNEWNEW at NFOD5.05.64.40
108 57  Curtis JonesLIVLIV v. CHEM5.40.14.39
109  28 Pedro PorroTOTTOT v. LEED5.210.74.38
110 58  Bruno GuimaraesNEWNEW at NFOM6.84.64.38
111  29 Tyrone MingsAVLAVL at BRND4.30.64.37
112  30 Marcos SenesiBOUBOU at FULD5.221.04.36
113 59  Jaidon AnthonyBRNBRN v. AVLM5.01.94.35
114 60  Lewis MileyNEWNEW at NFOM4.41.94.34
115  31 Kevin DansoTOTTOT v. LEED4.20.24.33
116 61  Idrissa GueyeEVEEVE at CRYM5.40.14.33
117  32 Sven BotmanNEWNEW at NFOD4.90.44.33
118  33 Omar AldereteSUNSUN v. MUND4.15.94.33
119 62  Conor GallagherTOTTOT v. LEEM5.00.14.32
120  34 Ibrahima KonateLIVLIV v. CHED5.54.24.32
121  35 James HillBOUBOU at FULD4.27.84.31
12222   Tolu ArokodareWOLWOL at BHAF5.20.14.30
123 63  HannibalBRNBRN v. AVLM4.70.14.30
124 64  Emile Smith RoweFULFUL v. BOUM5.60.54.30
125  36 Diogo DalotMUNMUN at SUND4.64.34.29
126 65  Nicolas DominguezNFONFO v. NEWM5.00.04.29
127 66  James Ward-ProwseBRNBRN v. AVLM5.60.24.27
128 67  AndreWOLWOL at BHAM5.20.14.26
129 68  Yehor YarmolyukBREBRE at MCIM5.00.14.25
130  37 Lisandro MartinezMUNMUN at SUND4.80.44.24
131 69  Kevin SchadeBREBRE at MCIM6.91.74.19
132 70  Kobbie MainooMUNMUN at SUNM4.71.04.18
133  38 MoratoNFONFO v. NEWD4.30.14.17
13423   Taty CastellanosWHUWHU v. ARSF5.50.34.16
135  39 Antonee RobinsonFULFUL v. BOUD4.90.84.13
136  40 Lamare BogardeAVLAVL at BRND4.00.54.12
137  41 Luca NetzNFONFO v. NEWD4.50.04.10
138 71  Sasa LukicFULFUL v. BOUM4.90.14.09
139 72  Dilane BakwaNFONFO v. NEWM5.90.04.06
14024   Mateus ManeWOLWOL at BHAF4.31.34.04
141 73  Pedro NetoCHECHE at LIVM7.04.34.02
142  42 Neco WilliamsNFONFO v. NEWD4.84.54.01
143 74  Chemsdine TalbiSUNSUN v. MUNM4.90.24.01
144 75  James McAteeNFONFO v. NEWM5.00.13.98
145  43 Andrew RobertsonLIVLIV v. CHED5.71.03.97
146   4Emiliano MartinezAVLAVL at BRNG5.14.83.95
147 76  Joao GomesWOLWOL at BHAM5.30.43.94
148 77  Sander BergeFULFUL v. BOUM4.90.13.94
149 78  Romeo LaviaCHECHE at LIVM4.90.03.92
150 79  Dwight McNeilEVEEVE at CRYM5.50.23.92
151 80  JoelintonNEWNEW at NFOM5.90.33.87
152  44 Timothy CastagneFULFUL v. BOUD4.30.13.86
153  45 Micky van de VenTOTTOT v. LEED4.417.93.85
154  46 Vitaliy MykolenkoEVEEVE at CRYD4.90.73.83
155   5David RayaARSARS at WHUG6.034.43.78
156   6Freddie WoodmanLIVLIV v. CHEG3.90.33.78
157 81  Will HughesCRYCRY v. EVEM4.70.13.77
158  47 Victor LindelofAVLAVL at BRND4.50.13.76
159 82  Tomas SoucekWHUWHU v. ARSM5.70.43.76
160  48 Jaka BijolLEELEE at TOTD3.91.13.76
161  49 Jake O'BrienEVEEVE at CRYD4.90.73.75
162  50 Luke ShawMUNMUN at SUND4.50.93.75
163 83  Habib DiarraSUNSUN v. MUNM5.30.13.75
164   7Jordan PickfordEVEEVE at CRYG5.613.33.73
165 84  Sandro TonaliNEWNEW at NFOM5.31.13.70
166  51 Trevoh ChalobahCHECHE at LIVD5.49.43.69
167  52 Hjalmar EkdalBRNBRN v. AVLD3.80.73.67
168  53 Maxime EsteveBRNBRN v. AVLD3.97.03.67
169 85  Mathias JensenBREBRE at MCIM4.90.13.66
170 86  Joe WillockNEWNEW at NFOM5.00.13.65
171  54 Joe RodonLEELEE at TOTD3.92.93.63
172 87  Crysencio SummervilleWHUWHU v. ARSM5.51.43.59
173  55 James JustinLEELEE at TOTD3.91.73.59
174  56 Dan BurnNEWNEW at NFOD5.03.43.58
175   8Antonin KinskyTOTTOT v. LEEG3.91.73.57
176   9Nick PopeNEWNEW at NFOG5.04.33.55
177  57 Bashir HumphreysBRNBRN v. AVLD3.90.13.53
178 88  Loum TchaounaBRNBRN v. AVLM4.80.03.50
179  58 Pascal StruijkLEELEE at TOTD4.33.03.49
180  59 Calvin BasseyFULFUL v. BOUD4.40.63.48
181   10Senne LammensMUNMUN at SUNG5.13.13.45
182  60 Adrien TruffertBOUBOU at FULD4.74.43.44
183  61 Quilindschy HartmanBRNBRN v. AVLD4.00.63.43
184  62 Axel DisasiWHUWHU v. ARSD4.50.23.40
185  63 Jayden BogleLEELEE at TOTD4.40.73.39
186  64 Rodrigo GomesWOLWOL at BHAD4.40.13.37
187  65 Destiny UdogieTOTTOT v. LEED4.30.33.37
188 89  Noah SadikiSUNSUN v. MUNM4.90.13.36
189  66 Konstantinos MavropanosWHUWHU v. ARSD4.52.13.36
190   11Matz SelsNFONFO v. NEWG4.64.93.34
191   12Martin DubravkaBRNBRN v. AVLG4.027.63.33
192   13Bernd LenoFULFUL v. BOUG4.91.93.28
193  67 Marc CucurellaCHECHE at LIVD6.114.93.27
19425   Pablo FelipeWHUWHU v. ARSF5.40.03.24
195  68 ReinildoSUNSUN v. MUND3.82.93.19
196  69 Keane Lewis-PotterBREBRE at MCID4.81.63.19
197  70 Levi ColwillCHECHE at LIVD4.70.13.16
198   14Robin RoefsSUNSUN v. MUNG4.88.63.13
199   15Djordje PetrovicBOUBOU at FULG4.65.33.10
200  71 Chadi RiadCRYCRY v. EVED4.00.03.08
201  72 Alex JimenezBOUBOU at FULD4.50.23.04
202  73 El Hadji Malick DioufWHUWHU v. ARSD4.12.53.01
203   16Filip JorgensenCHECHE at LIVG4.30.22.92
204  74 Trai HumeSUNSUN v. MUND4.50.32.89
205  75 Nathan CollinsBREBRE at MCID4.92.72.86
206   17Karl DarlowLEELEE at TOTG3.96.22.82
207  76 Yerson MosqueraWOLWOL at BHAD4.30.12.79
208  77 Malo GustoCHECHE at LIVD4.92.02.75
20926   Adam ArmstrongWOLWOL at BHAF5.20.12.72
210   18Daniel BentleyWOLWOL at BHAG3.90.52.71
211   19Mads HermansenWHUWHU v. ARSG4.20.82.70
212  78 Hugo BuenoWOLWOL at BHAD4.30.22.57
213  79 Santi BuenoWOLWOL at BHAD4.40.12.55
214   20Caoimhin KelleherBREBRE at MCIG4.812.72.53
215  80 Kyle WalkerBRNBRN v. AVLD4.41.12.37
216  81 Toti GomesWOLWOL at BHAD4.20.12.35
217  82 Kristoffer AjerBREBRE at MCID4.40.22.22
218  83 Sepp van den BergBREBRE at MCID4.51.32.19
219  84 Kyle Walker-PetersWHUWHU v. ARSD4.20.31.92
220  85 Michael KayodeBREBRE at MCID4.61.11.44

Final Thoughts

Gameweek 36 is a strong week for Man City and Crystal Palace assets, who both get an extra fixture and the points upside that comes with it. For everyone else, form and motivation are the key drivers with the end of the season approaching. Use these rankings to identify the best options across a full, competitive slate.

DraftKings DFS EPL Strategies & Projections for Saturday, May 2
