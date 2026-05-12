FPL GW37 Player Rankings: Best Picks for Gameweek 37
Welcome to RotoWire's FPL GW37 player rankings for the official Fantasy Premier League game. With just two gameweeks remaining, Gameweek 37 is a crucial week for rank movement. Every decision counts as the season enters its final stretch.
These rankings highlight the best picks for Gameweek 37, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.
FPL GW37 Fixtures (ET)
- 3:00 pm: Aston Villa vs. Liverpool
- 7:30 am: Manchester United vs. Nottingham Forest
- 10:00 am: Brentford vs. Crystal Palace
- 10:00 am: Everton vs. Sunderland
- 10:00 am: Leeds United vs. Brighton & Hove Albion
- 10:00 am: Wolverhampton vs. Fulham
- 12:30 pm: Newcastle United vs. West Ham United
- 3:00 pm: Arsenal vs. Burnley
- 2:30 pm: AFC Bournemouth vs. Manchester City
- 3:15 pm: Chelsea vs. Tottenham Hotspur
FPL GW37 Player Rankings
Below are the full FPL GW37 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.
These rankings can be used to guide transfers, captaincy decisions and overall squad planning for FPL Gameweek 37.
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Bukayo Saka
|ARS
|ARS v. BRN
|M
|10.0
|11.4
|7.98
|2
|1
|Viktor Gyokeres
|ARS
|ARS v. BRN
|F
|9.0
|15.6
|7.33
|3
|2
|Erling Haaland
|MCI
|MCI at BOU
|F
|14.7
|64.4
|6.69
|4
|2
|Eberechi Eze
|ARS
|ARS v. BRN
|M
|7.3
|8.9
|6.59
|5
|3
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN v. NFO
|M
|10.4
|47.5
|6.47
|6
|4
|Leandro Trossard
|ARS
|ARS v. BRN
|M
|6.5
|0.9
|6.24
|7
|5
|Rayan Cherki
|MCI
|MCI at BOU
|M
|6.6
|20.1
|6.05
|8
|6
|Harry Wilson
|FUL
|FUL at WOL
|M
|5.9
|18.8
|6.05
|9
|3
|Igor Thiago
|BRE
|BRE v. CRY
|F
|7.3
|32.0
|6.00
|10
|7
|Declan Rice
|ARS
|ARS v. BRN
|M
|7.2
|24.1
|5.95
|11
|4
|Rodrigo Muniz
|FUL
|FUL at WOL
|F
|5.3
|0.7
|5.94
|12
|8
|Jeremy Doku
|MCI
|MCI at BOU
|M
|6.5
|5.7
|5.88
|13
|5
|Will Osula
|NEW
|NEW v. WHU
|F
|5.4
|0.9
|5.86
|14
|1
|Gabriel
|ARS
|ARS v. BRN
|D
|7.3
|45.3
|5.85
|15
|9
|Cole Palmer
|CHE
|CHE v. TOT
|M
|10.3
|12.9
|5.82
|16
|10
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE v. SUN
|M
|6.2
|4.4
|5.77
|17
|11
|Casemiro
|MUN
|MUN v. NFO
|M
|5.9
|5.4
|5.75
|18
|2
|James Tarkowski
|EVE
|EVE v. SUN
|D
|5.7
|11.4
|5.72
|19
|12
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN v. NFO
|M
|8.3
|15.2
|5.72
|20
|3
|Myles Lewis-Skelly
|ARS
|ARS v. BRN
|D
|5.0
|1.5
|5.64
|21
|13
|Bruno Guimaraes
|NEW
|NEW v. WHU
|M
|6.8
|5.2
|5.57
|22
|6
|Joao Pedro
|CHE
|CHE v. TOT
|F
|7.5
|38.4
|5.54
|23
|7
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU at NEW
|F
|7.7
|12.7
|5.53
|24
|8
|Danny Welbeck
|BHA
|BHA at LEE
|F
|6.4
|9.6
|5.51
|25
|4
|Cristhian Mosquera
|ARS
|ARS v. BRN
|D
|5.3
|0.2
|5.48
|26
|9
|Alexander Isak
|LIV
|LIV at AVL
|F
|10.3
|3.9
|5.46
|27
|5
|Jeremie Frimpong
|LIV
|LIV at AVL
|D
|5.7
|5.0
|5.46
|28
|10
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE v. BHA
|F
|5.8
|12.9
|5.44
|29
|11
|Richarlison
|TOT
|TOT at CHE
|F
|6.4
|6.2
|5.42
|30
|6
|Riccardo Calafiori
|ARS
|ARS v. BRN
|D
|5.6
|5.9
|5.41
|31
|7
|Michael Keane
|EVE
|EVE v. SUN
|D
|4.5
|2.6
|5.37
|32
|12
|Beto
|EVE
|EVE v. SUN
|F
|5.0
|3.0
|5.36
|33
|8
|Nathan Collins
|BRE
|BRE v. CRY
|D
|4.9
|2.5
|5.34
|34
|14
|Samuel Chukwueze
|FUL
|FUL at WOL
|M
|5.3
|0.1
|5.29
|35
|15
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE v. SUN
|M
|5.2
|6.7
|5.28
|36
|9
|Maxim De Cuyper
|BHA
|BHA at LEE
|D
|4.3
|1.5
|5.25
|37
|16
|James Garner
|EVE
|EVE v. SUN
|M
|5.2
|3.8
|5.25
|38
|17
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU at NEW
|M
|5.5
|0.4
|5.22
|39
|13
|Jean-Philippe Mateta
|CRY
|CRY at BRE
|F
|7.6
|9.2
|5.20
|40
|18
|Antoine Semenyo
|MCI
|MCI at BOU
|M
|8.1
|47.8
|5.18
|41
|19
|Dango Ouattara
|BRE
|BRE v. CRY
|M
|5.7
|1.6
|5.17
|42
|20
|Jacob Murphy
|NEW
|NEW v. WHU
|M
|5.9
|0.6
|5.17
|43
|21
|Ismaila Sarr
|CRY
|CRY at BRE
|M
|6.4
|6.9
|5.12
|44
|22
|Kevin Schade
|BRE
|BRE v. CRY
|M
|6.8
|1.4
|5.11
|45
|23
|Cody Gakpo
|LIV
|LIV at AVL
|M
|7.3
|5.6
|5.09
|46
|24
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV at AVL
|M
|7.0
|13.0
|5.08
|47
|25
|Amad Diallo
|MUN
|MUN v. NFO
|M
|6.2
|1.3
|5.06
|48
|10
|Sepp van den Berg
|BRE
|BRE v. CRY
|D
|4.4
|1.1
|5.06
|49
|26
|Mikkel Damsgaard
|BRE
|BRE v. CRY
|M
|5.6
|0.7
|5.03
|50
|14
|Chris Wood
|NFO
|NFO at MUN
|F
|7.1
|4.7
|5.00
|51
|11
|William Saliba
|ARS
|ARS v. BRN
|D
|6.2
|15.9
|4.99
|52
|12
|Antonee Robinson
|FUL
|FUL at WOL
|D
|4.9
|0.8
|4.99
|53
|27
|Granit Xhaka
|SUN
|SUN at EVE
|M
|5.1
|3.2
|4.97
|54
|28
|Joao Palhinha
|TOT
|TOT at CHE
|M
|5.5
|0.8
|4.96
|55
|29
|Ao Tanaka
|LEE
|LEE v. BHA
|M
|4.8
|0.2
|4.95
|56
|30
|Tim Iroegbunam
|EVE
|EVE v. SUN
|M
|4.8
|0.0
|4.93
|57
|31
|Youri Tielemans
|AVL
|AVL v. LIV
|M
|5.9
|0.7
|4.93
|58
|32
|Emiliano Buendia
|AVL
|AVL v. LIV
|M
|5.3
|0.4
|4.91
|59
|13
|Nico O'Reilly
|MCI
|MCI at BOU
|D
|5.3
|19.9
|4.90
|60
|15
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU at NEW
|F
|5.5
|0.2
|4.89
|61
|16
|Nick Woltemade
|NEW
|NEW v. WHU
|F
|6.7
|6.4
|4.88
|62
|33
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE v. TOT
|M
|5.7
|7.2
|4.87
|63
|17
|Ollie Watkins
|AVL
|AVL v. LIV
|F
|8.7
|14.4
|4.87
|64
|34
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE v. TOT
|M
|6.4
|10.7
|4.86
|65
|35
|Yankuba Minteh
|BHA
|BHA at LEE
|M
|5.5
|2.5
|4.83
|66
|36
|Tom Cairney
|FUL
|FUL at WOL
|M
|4.8
|0.0
|4.82
|67
|18
|Igor Jesus
|NFO
|NFO at MUN
|F
|5.9
|2.4
|4.82
|68
|37
|Elliot Anderson
|NFO
|NFO at MUN
|M
|5.6
|7.1
|4.81
|69
|38
|Sandro Tonali
|NEW
|NEW v. WHU
|M
|5.3
|1.1
|4.80
|70
|19
|Brian Brobbey
|SUN
|SUN at EVE
|F
|5.3
|1.0
|4.78
|71
|39
|Alex Scott
|BOU
|BOU v. MCI
|M
|5.0
|2.3
|4.73
|72
|40
|Emile Smith Rowe
|FUL
|FUL at WOL
|M
|5.6
|0.5
|4.72
|73
|41
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE v. BHA
|M
|4.9
|0.6
|4.72
|74
|42
|Anton Stach
|LEE
|LEE v. BHA
|M
|4.8
|2.0
|4.71
|75
|43
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU at NEW
|M
|5.7
|0.4
|4.71
|76
|44
|Mathias Jensen
|BRE
|BRE v. CRY
|M
|4.9
|0.1
|4.70
|77
|14
|Timothy Castagne
|FUL
|FUL at WOL
|D
|4.3
|0.1
|4.67
|78
|45
|Yehor Yarmolyuk
|BRE
|BRE v. CRY
|M
|5.0
|0.1
|4.66
|79
|15
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW v. WHU
|D
|4.9
|4.8
|4.66
|80
|20
|Evanilson
|BOU
|BOU v. MCI
|F
|6.7
|2.5
|4.66
|81
|46
|Joao Gomes
|WOL
|WOL v. FUL
|M
|5.3
|0.3
|4.65
|82
|21
|Junior Kroupi
|BOU
|BOU v. MCI
|F
|4.6
|6.4
|4.64
|83
|16
|Pedro Lima
|WOL
|WOL v. FUL
|D
|4.0
|0.4
|4.62
|84
|17
|Harry Maguire
|MUN
|MUN v. NFO
|D
|4.4
|1.4
|4.62
|85
|47
|Mathys Tel
|TOT
|TOT at CHE
|M
|6.2
|0.2
|4.60
|86
|18
|Sven Botman
|NEW
|NEW v. WHU
|D
|4.9
|0.4
|4.59
|87
|48
|Pascal Gross
|BHA
|BHA at LEE
|M
|5.6
|3.2
|4.59
|88
|49
|Rodrigo Bentancur
|TOT
|TOT at CHE
|M
|5.2
|0.2
|4.56
|89
|1
|David Raya
|ARS
|ARS v. BRN
|G
|6.1
|35.6
|4.54
|90
|50
|Jack Hinshelwood
|BHA
|BHA at LEE
|M
|5.1
|1.1
|4.52
|91
|51
|Yeremy Pino
|CRY
|CRY at BRE
|M
|5.8
|0.2
|4.52
|92
|52
|Alexis Mac Allister
|LIV
|LIV at AVL
|M
|6.2
|1.8
|4.51
|93
|19
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE v. SUN
|D
|4.9
|0.6
|4.50
|94
|53
|Joelinton
|NEW
|NEW v. WHU
|M
|5.9
|0.3
|4.49
|95
|54
|Adam Wharton
|CRY
|CRY at BRE
|M
|5.0
|0.8
|4.49
|96
|55
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN v. NFO
|M
|8.1
|8.2
|4.48
|97
|56
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN at EVE
|M
|4.8
|1.5
|4.46
|98
|57
|Sasa Lukic
|FUL
|FUL at WOL
|M
|4.9
|0.1
|4.45
|99
|58
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL v. LIV
|M
|7.4
|23.5
|4.45
|100
|59
|Ryan Gravenberch
|LIV
|LIV at AVL
|M
|5.4
|3.7
|4.45
|101
|20
|Lisandro Martinez
|MUN
|MUN v. NFO
|D
|4.8
|0.4
|4.44
|102
|60
|Andre
|WOL
|WOL v. FUL
|M
|5.2
|0.1
|4.43
|103
|21
|Jake O'Brien
|EVE
|EVE v. SUN
|D
|4.9
|0.7
|4.43
|104
|22
|Reece James
|CHE
|CHE v. TOT
|D
|5.6
|5.9
|4.41
|105
|61
|Hwang Hee-Chan
|WOL
|WOL v. FUL
|M
|5.6
|0.1
|4.39
|106
|23
|Wesley Fofana
|CHE
|CHE v. TOT
|D
|4.4
|0.4
|4.39
|107
|24
|Omar Alderete
|SUN
|SUN at EVE
|D
|4.1
|5.6
|4.39
|108
|22
|Randal Kolo Muani
|TOT
|TOT at CHE
|F
|6.9
|0.4
|4.38
|109
|62
|Carlos Baleba
|BHA
|BHA at LEE
|M
|4.5
|1.5
|4.38
|110
|63
|Pedro Neto
|CHE
|CHE v. TOT
|M
|7.0
|4.0
|4.38
|111
|64
|Merlin Rohl
|EVE
|EVE v. SUN
|M
|5.0
|0.0
|4.38
|112
|23
|Mateus Mane
|WOL
|WOL v. FUL
|F
|4.2
|1.2
|4.37
|113
|25
|Marc Cucurella
|CHE
|CHE v. TOT
|D
|6.1
|14.5
|4.34
|114
|26
|Lewis Hall
|NEW
|NEW v. WHU
|D
|5.3
|3.3
|4.33
|115
|65
|Ryan Yates
|NFO
|NFO at MUN
|M
|4.7
|0.1
|4.31
|116
|24
|Zian Flemming
|BRN
|BRN at ARS
|F
|5.3
|0.3
|4.31
|117
|66
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN v. NFO
|M
|4.7
|1.2
|4.29
|118
|67
|Rayan
|BOU
|BOU v. MCI
|M
|5.4
|1.5
|4.29
|119
|68
|Nicolas Dominguez
|NFO
|NFO at MUN
|M
|5.0
|0.0
|4.29
|120
|27
|Marc Guehi
|MCI
|MCI at BOU
|D
|5.1
|32.7
|4.28
|121
|69
|Crysencio Summerville
|WHU
|WHU at NEW
|M
|5.4
|1.3
|4.24
|122
|2
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE v. SUN
|G
|5.6
|12.9
|4.22
|123
|70
|Nico Gonzalez
|MCI
|MCI at BOU
|M
|5.9
|0.1
|4.22
|124
|28
|Matheus Nunes
|MCI
|MCI at BOU
|D
|5.3
|3.0
|4.22
|125
|71
|Marcus Tavernier
|BOU
|BOU v. MCI
|M
|5.4
|4.9
|4.20
|126
|72
|Brenden Aaronson
|LEE
|LEE v. BHA
|M
|5.4
|1.0
|4.20
|127
|29
|Keane Lewis-Potter
|BRE
|BRE v. CRY
|D
|4.8
|1.5
|4.18
|128
|30
|Levi Colwill
|CHE
|CHE v. TOT
|D
|4.7
|0.1
|4.17
|129
|31
|Abdukodir Khusanov
|MCI
|MCI at BOU
|D
|5.4
|0.7
|4.17
|130
|32
|Calvin Bassey
|FUL
|FUL at WOL
|D
|4.4
|0.7
|4.15
|131
|73
|Curtis Jones
|LIV
|LIV at AVL
|M
|5.4
|0.1
|4.15
|132
|74
|Tyler Adams
|BOU
|BOU v. MCI
|M
|4.9
|0.3
|4.13
|133
|33
|Nordi Mukiele
|SUN
|SUN at EVE
|D
|4.6
|8.5
|4.10
|134
|3
|Senne Lammens
|MUN
|MUN v. NFO
|G
|5.1
|3.3
|4.05
|135
|4
|Bernd Leno
|FUL
|FUL at WOL
|G
|4.9
|2.1
|4.03
|136
|34
|Issa Diop
|FUL
|FUL at WOL
|D
|4.3
|0.1
|4.03
|137
|35
|Daniel Munoz
|CRY
|CRY at BRE
|D
|5.9
|10.1
|4.01
|138
|36
|Kevin Danso
|TOT
|TOT at CHE
|D
|4.2
|0.2
|4.01
|139
|75
|Conor Gallagher
|TOT
|TOT at CHE
|M
|5.0
|0.2
|4.00
|140
|76
|John McGinn
|AVL
|AVL v. LIV
|M
|5.3
|0.7
|3.98
|141
|37
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU v. MCI
|D
|5.2
|21.2
|3.96
|142
|38
|Noussair Mazraoui
|MUN
|MUN v. NFO
|D
|4.9
|0.2
|3.96
|143
|39
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV at AVL
|D
|6.1
|30.7
|3.96
|144
|40
|James Hill
|BOU
|BOU v. MCI
|D
|4.2
|7.5
|3.96
|145
|5
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE v. CRY
|G
|4.8
|12.1
|3.91
|146
|41
|Luke Shaw
|MUN
|MUN v. NFO
|D
|4.5
|0.9
|3.91
|147
|42
|Pedro Porro
|TOT
|TOT at CHE
|D
|5.2
|10.7
|3.90
|148
|77
|Chemsdine Talbi
|SUN
|SUN at EVE
|M
|4.9
|0.2
|3.89
|149
|43
|Konstantinos Mavropanos
|WHU
|WHU at NEW
|D
|4.5
|1.9
|3.89
|150
|44
|Michael Kayode
|BRE
|BRE v. CRY
|D
|4.6
|1.1
|3.89
|151
|45
|Jaydee Canvot
|CRY
|CRY at BRE
|D
|4.5
|0.6
|3.88
|152
|46
|Jaka Bijol
|LEE
|LEE v. BHA
|D
|3.9
|1.1
|3.87
|153
|47
|Lucas Digne
|AVL
|AVL v. LIV
|D
|4.5
|1.6
|3.86
|154
|48
|Dan Burn
|NEW
|NEW v. WHU
|D
|5.0
|3.5
|3.85
|155
|49
|Malo Gusto
|CHE
|CHE v. TOT
|D
|4.8
|1.8
|3.81
|156
|50
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU at NEW
|D
|4.1
|2.3
|3.81
|157
|51
|Joel Veltman
|BHA
|BHA at LEE
|D
|4.3
|0.1
|3.80
|158
|52
|Trai Hume
|SUN
|SUN at EVE
|D
|4.5
|0.3
|3.79
|159
|53
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA at LEE
|D
|4.7
|10.9
|3.79
|160
|54
|Matty Cash
|AVL
|AVL v. LIV
|D
|4.7
|8.1
|3.77
|161
|55
|Joe Rodon
|LEE
|LEE v. BHA
|D
|3.9
|2.9
|3.76
|162
|78
|Bernardo Silva
|MCI
|MCI at BOU
|M
|6.2
|0.7
|3.73
|163
|56
|James Justin
|LEE
|LEE v. BHA
|D
|4.0
|2.1
|3.72
|164
|57
|Maxence Lacroix
|CRY
|CRY at BRE
|D
|5.2
|8.2
|3.70
|165
|25
|Pablo Felipe
|WHU
|WHU at NEW
|F
|5.4
|0.0
|3.70
|166
|58
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV at AVL
|D
|5.5
|3.9
|3.69
|167
|6
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL v. LIV
|G
|5.1
|4.7
|3.69
|168
|59
|Ezri Konsa
|AVL
|AVL v. LIV
|D
|4.4
|7.5
|3.68
|169
|79
|Omari Hutchinson
|NFO
|NFO at MUN
|M
|5.4
|0.1
|3.68
|170
|60
|Milos Kerkez
|LIV
|LIV at AVL
|D
|5.6
|2.9
|3.65
|171
|61
|Murillo
|NFO
|NFO at MUN
|D
|5.2
|1.8
|3.64
|172
|80
|Daichi Kamada
|CRY
|CRY at BRE
|M
|5.0
|0.1
|3.64
|173
|62
|Chris Richards
|CRY
|CRY at BRE
|D
|4.4
|2.7
|3.63
|174
|63
|Pascal Struijk
|LEE
|LEE v. BHA
|D
|4.3
|2.5
|3.61
|175
|64
|Pau Torres
|AVL
|AVL v. LIV
|D
|4.3
|0.3
|3.61
|176
|65
|Toti Gomes
|WOL
|WOL v. FUL
|D
|4.2
|0.1
|3.58
|177
|66
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA at LEE
|D
|4.4
|1.3
|3.56
|178
|7
|Filip Jorgensen
|CHE
|CHE v. TOT
|G
|4.3
|0.2
|3.54
|179
|8
|Nick Pope
|NEW
|NEW v. WHU
|G
|5.0
|4.2
|3.54
|180
|67
|Jayden Bogle
|LEE
|LEE v. BHA
|D
|4.4
|0.7
|3.53
|181
|68
|Yerson Mosquera
|WOL
|WOL v. FUL
|D
|4.3
|0.1
|3.53
|182
|69
|Axel Disasi
|WHU
|WHU at NEW
|D
|4.5
|0.2
|3.45
|183
|9
|Gianluigi Donnarumma
|MCI
|MCI at BOU
|G
|5.6
|9.3
|3.44
|184
|10
|Antonin Kinsky
|TOT
|TOT at CHE
|G
|3.9
|1.8
|3.43
|185
|81
|Hannibal
|BRN
|BRN at ARS
|M
|4.7
|0.1
|3.42
|186
|11
|Matz Sels
|NFO
|NFO at MUN
|G
|4.6
|5.0
|3.41
|187
|12
|Giorgi Mamardashvili
|LIV
|LIV at AVL
|G
|4.1
|0.6
|3.40
|188
|70
|Micky van de Ven
|TOT
|TOT at CHE
|D
|4.4
|17.6
|3.40
|189
|82
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN at EVE
|M
|4.9
|0.1
|3.34
|190
|71
|Santi Bueno
|WOL
|WOL v. FUL
|D
|4.4
|0.1
|3.34
|191
|83
|Lesley Ugochukwu
|BRN
|BRN at ARS
|M
|5.0
|0.1
|3.31
|192
|13
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU at NEW
|G
|4.2
|0.8
|3.30
|193
|72
|Lewis Dunk
|BHA
|BHA at LEE
|D
|4.5
|0.9
|3.29
|194
|84
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN at ARS
|M
|5.0
|1.8
|3.29
|195
|14
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA at LEE
|G
|4.6
|9.6
|3.28
|196
|85
|Loum Tchaouna
|BRN
|BRN at ARS
|M
|4.8
|0.0
|3.28
|197
|15
|Robin Roefs
|SUN
|SUN at EVE
|G
|4.8
|8.2
|3.27
|198
|73
|David Moller Wolfe
|WOL
|WOL v. FUL
|D
|4.2
|0.1
|3.26
|199
|86
|Florentino Luis
|BRN
|BRN at ARS
|M
|5.0
|0.0
|3.25
|200
|16
|Karl Darlow
|LEE
|LEE v. BHA
|G
|4.0
|6.7
|3.17
|201
|74
|Nikola Milenkovic
|NFO
|NFO at MUN
|D
|5.1
|3.3
|3.16
|202
|17
|Daniel Bentley
|WOL
|WOL v. FUL
|G
|3.9
|0.5
|3.14
|203
|75
|Victor Lindelof
|AVL
|AVL v. LIV
|D
|4.5
|0.1
|3.09
|204
|26
|Adam Armstrong
|WOL
|WOL v. FUL
|F
|5.2
|0.1
|3.06
|205
|76
|Neco Williams
|NFO
|NFO at MUN
|D
|4.8
|4.3
|3.04
|206
|77
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU v. MCI
|D
|4.7
|4.7
|3.00
|207
|78
|Destiny Udogie
|TOT
|TOT at CHE
|D
|4.3
|0.3
|2.97
|208
|79
|Tyrick Mitchell
|CRY
|CRY at BRE
|D
|5.0
|2.4
|2.90
|209
|80
|Reinildo
|SUN
|SUN at EVE
|D
|3.8
|2.9
|2.78
|210
|81
|Kyle Walker-Peters
|WHU
|WHU at NEW
|D
|4.2
|0.3
|2.61
|211
|82
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN at ARS
|D
|3.9
|6.8
|2.45
|212
|83
|Lutsharel Geertruida
|SUN
|SUN at EVE
|D
|4.5
|0.1
|2.43
|213
|84
|Axel Tuanzebe
|BRN
|BRN at ARS
|D
|3.9
|0.9
|2.42
|214
|85
|Ola Aina
|NFO
|NFO at MUN
|D
|4.7
|2.2
|2.38
|215
|18
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU v. MCI
|G
|4.6
|5.1
|2.36
|216
|19
|Dean Henderson
|CRY
|CRY at BRE
|G
|5.1
|9.6
|2.33
|217
|86
|Adam Smith
|BOU
|BOU v. MCI
|D
|4.4
|0.2
|1.92
|218
|20
|Max Weiss
|BRN
|BRN at ARS
|G
|4.2
|0.1
|1.54
|219
|87
|Lucas Pires
|BRN
|BRN at ARS
|D
|3.8
|0.3
|1.31
|220
|88
|Kyle Walker
|BRN
|BRN at ARS
|D
|4.4
|1.1
|1.02
Final Thoughts
Gameweek 37 is the penultimate round of the season, making it one of the most important weeks for rank movement. With a regular 10-game slate and everything still to play for at both ends of the table, motivation is high across the board. Make your moves count, there's only one gameweek left after this.