Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 37

May 12, 2026
Welcome to RotoWire's FPL GW37 player rankings for the official Fantasy Premier League game. With just two gameweeks remaining, Gameweek 37 is a crucial week for rank movement. Every decision counts as the season enters its final stretch.

These rankings highlight the best picks for Gameweek 37, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.

FPL GW37 Fixtures (ET)

FPL GW37 Player Rankings

Below are the full FPL GW37 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.

These rankings can be used to guide transfers, captaincy decisions and overall squad planning for FPL Gameweek 37.

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
1 1  Bukayo SakaARSARS v. BRNM10.011.47.98
21   Viktor GyokeresARSARS v. BRNF9.015.67.33
32   Erling HaalandMCIMCI at BOUF14.764.46.69
4 2  Eberechi EzeARSARS v. BRNM7.38.96.59
5 3  Bruno FernandesMUNMUN v. NFOM10.447.56.47
6 4  Leandro TrossardARSARS v. BRNM6.50.96.24
7 5  Rayan CherkiMCIMCI at BOUM6.620.16.05
8 6  Harry WilsonFULFUL at WOLM5.918.86.05
93   Igor ThiagoBREBRE v. CRYF7.332.06.00
10 7  Declan RiceARSARS v. BRNM7.224.15.95
114   Rodrigo MunizFULFUL at WOLF5.30.75.94
12 8  Jeremy DokuMCIMCI at BOUM6.55.75.88
135   Will OsulaNEWNEW v. WHUF5.40.95.86
14  1 GabrielARSARS v. BRND7.345.35.85
15 9  Cole PalmerCHECHE v. TOTM10.312.95.82
16 10  Iliman NdiayeEVEEVE v. SUNM6.24.45.77
17 11  CasemiroMUNMUN v. NFOM5.95.45.75
18  2 James TarkowskiEVEEVE v. SUND5.711.45.72
19 12  Bryan MbeumoMUNMUN v. NFOM8.315.25.72
20  3 Myles Lewis-SkellyARSARS v. BRND5.01.55.64
21 13  Bruno GuimaraesNEWNEW v. WHUM6.85.25.57
226   Joao PedroCHECHE v. TOTF7.538.45.54
237   Jarrod BowenWHUWHU at NEWF7.712.75.53
248   Danny WelbeckBHABHA at LEEF6.49.65.51
25  4 Cristhian MosqueraARSARS v. BRND5.30.25.48
269   Alexander IsakLIVLIV at AVLF10.33.95.46
27  5 Jeremie FrimpongLIVLIV at AVLD5.75.05.46
2810   Dominic Calvert-LewinLEELEE v. BHAF5.812.95.44
2911   RicharlisonTOTTOT at CHEF6.46.25.42
30  6 Riccardo CalafioriARSARS v. BRND5.65.95.41
31  7 Michael KeaneEVEEVE v. SUND4.52.65.37
3212   BetoEVEEVE v. SUNF5.03.05.36
33  8 Nathan CollinsBREBRE v. CRYD4.92.55.34
34 14  Samuel ChukwuezeFULFUL at WOLM5.30.15.29
35 15  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE v. SUNM5.26.75.28
36  9 Maxim De CuyperBHABHA at LEED4.31.55.25
37 16  James GarnerEVEEVE v. SUNM5.23.85.25
38 17  Mateus FernandesWHUWHU at NEWM5.50.45.22
3913   Jean-Philippe MatetaCRYCRY at BREF7.69.25.20
40 18  Antoine SemenyoMCIMCI at BOUM8.147.85.18
41 19  Dango OuattaraBREBRE v. CRYM5.71.65.17
42 20  Jacob MurphyNEWNEW v. WHUM5.90.65.17
43 21  Ismaila SarrCRYCRY at BREM6.46.95.12
44 22  Kevin SchadeBREBRE v. CRYM6.81.45.11
45 23  Cody GakpoLIVLIV at AVLM7.35.65.09
46 24  Dominik SzoboszlaiLIVLIV at AVLM7.013.05.08
47 25  Amad DialloMUNMUN v. NFOM6.21.35.06
48  10 Sepp van den BergBREBRE v. CRYD4.41.15.06
49 26  Mikkel DamsgaardBREBRE v. CRYM5.60.75.03
5014   Chris WoodNFONFO at MUNF7.14.75.00
51  11 William SalibaARSARS v. BRND6.215.94.99
52  12 Antonee RobinsonFULFUL at WOLD4.90.84.99
53 27  Granit XhakaSUNSUN at EVEM5.13.24.97
54 28  Joao PalhinhaTOTTOT at CHEM5.50.84.96
55 29  Ao TanakaLEELEE v. BHAM4.80.24.95
56 30  Tim IroegbunamEVEEVE v. SUNM4.80.04.93
57 31  Youri TielemansAVLAVL v. LIVM5.90.74.93
58 32  Emiliano BuendiaAVLAVL v. LIVM5.30.44.91
59  13 Nico O'ReillyMCIMCI at BOUD5.319.94.90
6015   Taty CastellanosWHUWHU at NEWF5.50.24.89
6116   Nick WoltemadeNEWNEW v. WHUF6.76.44.88
62 33  Moises CaicedoCHECHE v. TOTM5.77.24.87
6317   Ollie WatkinsAVLAVL v. LIVF8.714.44.87
64 34  Enzo FernandezCHECHE v. TOTM6.410.74.86
65 35  Yankuba MintehBHABHA at LEEM5.52.54.83
66 36  Tom CairneyFULFUL at WOLM4.80.04.82
6718   Igor JesusNFONFO at MUNF5.92.44.82
68 37  Elliot AndersonNFONFO at MUNM5.67.14.81
69 38  Sandro TonaliNEWNEW v. WHUM5.31.14.80
7019   Brian BrobbeySUNSUN at EVEF5.31.04.78
71 39  Alex ScottBOUBOU v. MCIM5.02.34.73
72 40  Emile Smith RoweFULFUL at WOLM5.60.54.72
73 41  Ethan AmpaduLEELEE v. BHAM4.90.64.72
74 42  Anton StachLEELEE v. BHAM4.82.04.71
75 43  Tomas SoucekWHUWHU at NEWM5.70.44.71
76 44  Mathias JensenBREBRE v. CRYM4.90.14.70
77  14 Timothy CastagneFULFUL at WOLD4.30.14.67
78 45  Yehor YarmolyukBREBRE v. CRYM5.00.14.66
79  15 Malick ThiawNEWNEW v. WHUD4.94.84.66
8020   EvanilsonBOUBOU v. MCIF6.72.54.66
81 46  Joao GomesWOLWOL v. FULM5.30.34.65
8221   Junior KroupiBOUBOU v. MCIF4.66.44.64
83  16 Pedro LimaWOLWOL v. FULD4.00.44.62
84  17 Harry MaguireMUNMUN v. NFOD4.41.44.62
85 47  Mathys TelTOTTOT at CHEM6.20.24.60
86  18 Sven BotmanNEWNEW v. WHUD4.90.44.59
87 48  Pascal GrossBHABHA at LEEM5.63.24.59
88 49  Rodrigo BentancurTOTTOT at CHEM5.20.24.56
89   1David RayaARSARS v. BRNG6.135.64.54
90 50  Jack HinshelwoodBHABHA at LEEM5.11.14.52
91 51  Yeremy PinoCRYCRY at BREM5.80.24.52
92 52  Alexis Mac AllisterLIVLIV at AVLM6.21.84.51
93  19 Vitaliy MykolenkoEVEEVE v. SUND4.90.64.50
94 53  JoelintonNEWNEW v. WHUM5.90.34.49
95 54  Adam WhartonCRYCRY at BREM5.00.84.49
96 55  Matheus CunhaMUNMUN v. NFOM8.18.24.48
97 56  Enzo Le FeeSUNSUN at EVEM4.81.54.46
98 57  Sasa LukicFULFUL at WOLM4.90.14.45
99 58  Morgan RogersAVLAVL v. LIVM7.423.54.45
100 59  Ryan GravenberchLIVLIV at AVLM5.43.74.45
101  20 Lisandro MartinezMUNMUN v. NFOD4.80.44.44
102 60  AndreWOLWOL v. FULM5.20.14.43
103  21 Jake O'BrienEVEEVE v. SUND4.90.74.43
104  22 Reece JamesCHECHE v. TOTD5.65.94.41
105 61  Hwang Hee-ChanWOLWOL v. FULM5.60.14.39
106  23 Wesley FofanaCHECHE v. TOTD4.40.44.39
107  24 Omar AldereteSUNSUN at EVED4.15.64.39
10822   Randal Kolo MuaniTOTTOT at CHEF6.90.44.38
109 62  Carlos BalebaBHABHA at LEEM4.51.54.38
110 63  Pedro NetoCHECHE v. TOTM7.04.04.38
111 64  Merlin RohlEVEEVE v. SUNM5.00.04.38
11223   Mateus ManeWOLWOL v. FULF4.21.24.37
113  25 Marc CucurellaCHECHE v. TOTD6.114.54.34
114  26 Lewis HallNEWNEW v. WHUD5.33.34.33
115 65  Ryan YatesNFONFO at MUNM4.70.14.31
11624   Zian FlemmingBRNBRN at ARSF5.30.34.31
117 66  Kobbie MainooMUNMUN v. NFOM4.71.24.29
118 67  RayanBOUBOU v. MCIM5.41.54.29
119 68  Nicolas DominguezNFONFO at MUNM5.00.04.29
120  27 Marc GuehiMCIMCI at BOUD5.132.74.28
121 69  Crysencio SummervilleWHUWHU at NEWM5.41.34.24
122   2Jordan PickfordEVEEVE v. SUNG5.612.94.22
123 70  Nico GonzalezMCIMCI at BOUM5.90.14.22
124  28 Matheus NunesMCIMCI at BOUD5.33.04.22
125 71  Marcus TavernierBOUBOU v. MCIM5.44.94.20
126 72  Brenden AaronsonLEELEE v. BHAM5.41.04.20
127  29 Keane Lewis-PotterBREBRE v. CRYD4.81.54.18
128  30 Levi ColwillCHECHE v. TOTD4.70.14.17
129  31 Abdukodir KhusanovMCIMCI at BOUD5.40.74.17
130  32 Calvin BasseyFULFUL at WOLD4.40.74.15
131 73  Curtis JonesLIVLIV at AVLM5.40.14.15
132 74  Tyler AdamsBOUBOU v. MCIM4.90.34.13
133  33 Nordi MukieleSUNSUN at EVED4.68.54.10
134   3Senne LammensMUNMUN v. NFOG5.13.34.05
135   4Bernd LenoFULFUL at WOLG4.92.14.03
136  34 Issa DiopFULFUL at WOLD4.30.14.03
137  35 Daniel MunozCRYCRY at BRED5.910.14.01
138  36 Kevin DansoTOTTOT at CHED4.20.24.01
139 75  Conor GallagherTOTTOT at CHEM5.00.24.00
140 76  John McGinnAVLAVL v. LIVM5.30.73.98
141  37 Marcos SenesiBOUBOU v. MCID5.221.23.96
142  38 Noussair MazraouiMUNMUN v. NFOD4.90.23.96
143  39 Virgil van DijkLIVLIV at AVLD6.130.73.96
144  40 James HillBOUBOU v. MCID4.27.53.96
145   5Caoimhin KelleherBREBRE v. CRYG4.812.13.91
146  41 Luke ShawMUNMUN v. NFOD4.50.93.91
147  42 Pedro PorroTOTTOT at CHED5.210.73.90
148 77  Chemsdine TalbiSUNSUN at EVEM4.90.23.89
149  43 Konstantinos MavropanosWHUWHU at NEWD4.51.93.89
150  44 Michael KayodeBREBRE v. CRYD4.61.13.89
151  45 Jaydee CanvotCRYCRY at BRED4.50.63.88
152  46 Jaka BijolLEELEE v. BHAD3.91.13.87
153  47 Lucas DigneAVLAVL v. LIVD4.51.63.86
154  48 Dan BurnNEWNEW v. WHUD5.03.53.85
155  49 Malo GustoCHECHE v. TOTD4.81.83.81
156  50 El Hadji Malick DioufWHUWHU at NEWD4.12.33.81
157  51 Joel VeltmanBHABHA at LEED4.30.13.80
158  52 Trai HumeSUNSUN at EVED4.50.33.79
159  53 Jan Paul van HeckeBHABHA at LEED4.710.93.79
160  54 Matty CashAVLAVL v. LIVD4.78.13.77
161  55 Joe RodonLEELEE v. BHAD3.92.93.76
162 78  Bernardo SilvaMCIMCI at BOUM6.20.73.73
163  56 James JustinLEELEE v. BHAD4.02.13.72
164  57 Maxence LacroixCRYCRY at BRED5.28.23.70
16525   Pablo FelipeWHUWHU at NEWF5.40.03.70
166  58 Ibrahima KonateLIVLIV at AVLD5.53.93.69
167   6Emiliano MartinezAVLAVL v. LIVG5.14.73.69
168  59 Ezri KonsaAVLAVL v. LIVD4.47.53.68
169 79  Omari HutchinsonNFONFO at MUNM5.40.13.68
170  60 Milos KerkezLIVLIV at AVLD5.62.93.65
171  61 MurilloNFONFO at MUND5.21.83.64
172 80  Daichi KamadaCRYCRY at BREM5.00.13.64
173  62 Chris RichardsCRYCRY at BRED4.42.73.63
174  63 Pascal StruijkLEELEE v. BHAD4.32.53.61
175  64 Pau TorresAVLAVL v. LIVD4.30.33.61
176  65 Toti GomesWOLWOL v. FULD4.20.13.58
177  66 Ferdi KadiogluBHABHA at LEED4.41.33.56
178   7Filip JorgensenCHECHE v. TOTG4.30.23.54
179   8Nick PopeNEWNEW v. WHUG5.04.23.54
180  67 Jayden BogleLEELEE v. BHAD4.40.73.53
181  68 Yerson MosqueraWOLWOL v. FULD4.30.13.53
182  69 Axel DisasiWHUWHU at NEWD4.50.23.45
183   9Gianluigi DonnarummaMCIMCI at BOUG5.69.33.44
184   10Antonin KinskyTOTTOT at CHEG3.91.83.43
185 81  HannibalBRNBRN at ARSM4.70.13.42
186   11Matz SelsNFONFO at MUNG4.65.03.41
187   12Giorgi MamardashviliLIVLIV at AVLG4.10.63.40
188  70 Micky van de VenTOTTOT at CHED4.417.63.40
189 82  Noah SadikiSUNSUN at EVEM4.90.13.34
190  71 Santi BuenoWOLWOL v. FULD4.40.13.34
191 83  Lesley UgochukwuBRNBRN at ARSM5.00.13.31
192   13Mads HermansenWHUWHU at NEWG4.20.83.30
193  72 Lewis DunkBHABHA at LEED4.50.93.29
194 84  Jaidon AnthonyBRNBRN at ARSM5.01.83.29
195   14Bart VerbruggenBHABHA at LEEG4.69.63.28
196 85  Loum TchaounaBRNBRN at ARSM4.80.03.28
197   15Robin RoefsSUNSUN at EVEG4.88.23.27
198  73 David Moller WolfeWOLWOL v. FULD4.20.13.26
199 86  Florentino LuisBRNBRN at ARSM5.00.03.25
200   16Karl DarlowLEELEE v. BHAG4.06.73.17
201  74 Nikola MilenkovicNFONFO at MUND5.13.33.16
202   17Daniel BentleyWOLWOL v. FULG3.90.53.14
203  75 Victor LindelofAVLAVL v. LIVD4.50.13.09
20426   Adam ArmstrongWOLWOL v. FULF5.20.13.06
205  76 Neco WilliamsNFONFO at MUND4.84.33.04
206  77 Adrien TruffertBOUBOU v. MCID4.74.73.00
207  78 Destiny UdogieTOTTOT at CHED4.30.32.97
208  79 Tyrick MitchellCRYCRY at BRED5.02.42.90
209  80 ReinildoSUNSUN at EVED3.82.92.78
210  81 Kyle Walker-PetersWHUWHU at NEWD4.20.32.61
211  82 Maxime EsteveBRNBRN at ARSD3.96.82.45
212  83 Lutsharel GeertruidaSUNSUN at EVED4.50.12.43
213  84 Axel TuanzebeBRNBRN at ARSD3.90.92.42
214  85 Ola AinaNFONFO at MUND4.72.22.38
215   18Djordje PetrovicBOUBOU v. MCIG4.65.12.36
216   19Dean HendersonCRYCRY at BREG5.19.62.33
217  86 Adam SmithBOUBOU v. MCID4.40.21.92
218   20Max WeissBRNBRN at ARSG4.20.11.54
219  87 Lucas PiresBRNBRN at ARSD3.80.31.31
220  88 Kyle WalkerBRNBRN at ARSD4.41.11.02

Final Thoughts

Gameweek 37 is the penultimate round of the season, making it one of the most important weeks for rank movement. With a regular 10-game slate and everything still to play for at both ends of the table, motivation is high across the board. Make your moves count, there's only one gameweek left after this.

ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
