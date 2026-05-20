FPL GW38 Player Rankings: Best Picks for Gameweek 38
Welcome to RotoWire's FPL GW38 player rankings for the official Fantasy Premier League game. Gameweek 38 is the final gameweek of the Premier League season. These rankings give you everything you need to finish strong, this is your last chance to gain rank.
These rankings highlight the best picks for Gameweek 38, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.
FPL GW38 Fixtures (ET)
- 11:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Manchester United
- 11:00 am: Burnley vs. Wolverhampton
- 11:00 am: Crystal Palace vs. Arsenal
- 11:00 am: Fulham vs. Newcastle United
- 11:00 am: Liverpool vs. Brentford
- 11:00 am: Manchester City vs. Aston Villa
- 11:00 am: Nottingham Forest vs. AFC Bournemouth
- 11:00 am: Sunderland vs. Chelsea
- 11:00 am: Tottenham Hotspur vs. Everton
- 11:00 am: West Ham United vs. Leeds United
FPL GW38 Player Rankings
Below are the full FPL GW38 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.
These rankings can be used to guide transfers, captaincy decisions and overall squad planning for FPL Gameweek 38.
|Overall Rank
|FW Rank
|MID Rank
|DEF Rank
|GK Rank
|Player
|Team
|Matchup
|Pos
|Price
|TSB%
|Pts
|1
|1
|Erling Haaland
|MCI
|MCI v. AVL
|F
|14.7
|64.4
|7.36
|2
|1
|Jeremy Doku
|MCI
|MCI v. AVL
|M
|6.5
|6.5
|6.18
|3
|2
|Bruno Fernandes
|MUN
|MUN at BHA
|M
|10.4
|47.7
|6.12
|4
|3
|Rayan Cherki
|MCI
|MCI v. AVL
|M
|6.6
|19.3
|5.99
|5
|2
|Danny Welbeck
|BHA
|BHA v. MUN
|F
|6.4
|9.0
|5.92
|6
|4
|Cole Palmer
|CHE
|CHE at SUN
|M
|10.3
|12.5
|5.88
|7
|5
|Mohamed Salah
|LIV
|LIV v. BRE
|M
|14.0
|13.8
|5.86
|8
|1
|Nico O'Reilly
|MCI
|MCI v. AVL
|D
|5.3
|19.6
|5.85
|9
|3
|Kai Havertz
|ARS
|ARS at CRY
|F
|7.3
|0.6
|5.80
|10
|6
|Cody Gakpo
|LIV
|LIV v. BRE
|M
|7.3
|5.6
|5.71
|11
|4
|Richarlison
|TOT
|TOT v. EVE
|F
|6.4
|6.4
|5.70
|12
|2
|Gabriel
|ARS
|ARS at CRY
|D
|7.3
|46.1
|5.62
|13
|7
|Bukayo Saka
|ARS
|ARS at CRY
|M
|10.0
|13.0
|5.61
|14
|5
|Igor Thiago
|BRE
|BRE at LIV
|F
|7.3
|31.8
|5.59
|15
|6
|Will Osula
|NEW
|NEW at FUL
|F
|5.5
|1.4
|5.52
|16
|7
|Chris Wood
|NFO
|NFO v. BOU
|F
|7.1
|4.6
|5.46
|17
|8
|Dominik Szoboszlai
|LIV
|LIV v. BRE
|M
|7.0
|13.5
|5.43
|18
|9
|Antoine Semenyo
|MCI
|MCI v. AVL
|M
|8.1
|47.1
|5.36
|19
|8
|Junior Kroupi
|BOU
|BOU at NFO
|F
|4.6
|6.4
|5.32
|20
|9
|Evanilson
|BOU
|BOU at NFO
|F
|6.6
|2.3
|5.29
|21
|10
|Harvey Barnes
|NEW
|NEW at FUL
|M
|6.1
|1.2
|5.27
|22
|11
|James Garner
|EVE
|EVE at TOT
|M
|5.2
|3.8
|5.26
|23
|10
|Igor Jesus
|NFO
|NFO v. BOU
|F
|5.9
|2.4
|5.25
|24
|12
|Declan Rice
|ARS
|ARS at CRY
|M
|7.2
|24.2
|5.25
|25
|11
|Dominic Calvert-Lewin
|LEE
|LEE at WHU
|F
|5.8
|13.4
|5.20
|26
|12
|Zian Flemming
|BRN
|BRN v. WOL
|F
|5.3
|0.4
|5.19
|27
|13
|Lukas Nmecha
|LEE
|LEE at WHU
|F
|5.0
|0.5
|5.13
|28
|14
|Joao Pedro
|CHE
|CHE at SUN
|F
|7.4
|37.8
|5.12
|29
|13
|Elliot Anderson
|NFO
|NFO v. BOU
|M
|5.6
|7.9
|5.12
|30
|3
|Maxime Esteve
|BRN
|BRN v. WOL
|D
|3.8
|6.8
|5.08
|31
|4
|William Saliba
|ARS
|ARS at CRY
|D
|6.3
|17.2
|5.04
|32
|5
|Marcos Senesi
|BOU
|BOU at NFO
|D
|5.2
|21.1
|5.04
|33
|14
|Iliman Ndiaye
|EVE
|EVE at TOT
|M
|6.3
|4.7
|5.03
|34
|15
|Carlos Baleba
|BHA
|BHA v. MUN
|M
|4.5
|1.5
|5.03
|35
|16
|Ibrahim Sangare
|NFO
|NFO v. BOU
|M
|4.9
|0.1
|5.00
|36
|15
|Callum Wilson
|WHU
|WHU v. LEE
|F
|5.8
|0.5
|4.98
|37
|17
|Yankuba Minteh
|BHA
|BHA v. MUN
|M
|5.5
|2.5
|4.95
|38
|6
|Josko Gvardiol
|MCI
|MCI v. AVL
|D
|5.8
|3.2
|4.94
|39
|18
|Leandro Trossard
|ARS
|ARS at CRY
|M
|6.6
|2.0
|4.94
|40
|19
|Mathys Tel
|TOT
|TOT v. EVE
|M
|6.2
|0.3
|4.94
|41
|20
|Rayan
|BOU
|BOU at NFO
|M
|5.4
|1.8
|4.94
|42
|21
|Mateus Fernandes
|WHU
|WHU v. LEE
|M
|5.5
|0.4
|4.93
|43
|22
|Tyler Adams
|BOU
|BOU at NFO
|M
|4.9
|0.3
|4.92
|44
|23
|Eberechi Eze
|ARS
|ARS at CRY
|M
|7.3
|8.9
|4.91
|45
|24
|Bruno Guimaraes
|NEW
|NEW at FUL
|M
|6.9
|6.2
|4.90
|46
|25
|Jack Hinshelwood
|BHA
|BHA v. MUN
|M
|5.2
|1.5
|4.90
|47
|7
|Matheus Nunes
|MCI
|MCI v. AVL
|D
|5.3
|2.9
|4.89
|48
|16
|Jarrod Bowen
|WHU
|WHU v. LEE
|F
|7.7
|12.9
|4.89
|49
|26
|Florian Wirtz
|LIV
|LIV v. BRE
|M
|8.3
|8.5
|4.88
|50
|27
|Enzo Fernandez
|CHE
|CHE at SUN
|M
|6.4
|11.0
|4.88
|51
|28
|Diego Gomez
|BHA
|BHA v. MUN
|M
|4.9
|0.4
|4.87
|52
|8
|Cristhian Mosquera
|ARS
|ARS at CRY
|D
|5.3
|0.2
|4.86
|53
|17
|Brian Brobbey
|SUN
|SUN v. CHE
|F
|5.3
|0.9
|4.86
|54
|29
|Harry Wilson
|FUL
|FUL v. NEW
|M
|5.9
|18.6
|4.86
|55
|30
|Bryan Mbeumo
|MUN
|MUN at BHA
|M
|8.3
|14.9
|4.85
|56
|31
|Pascal Gross
|BHA
|BHA v. MUN
|M
|5.6
|3.2
|4.84
|57
|18
|Beto
|EVE
|EVE at TOT
|F
|5.1
|3.4
|4.83
|58
|9
|John Stones
|MCI
|MCI v. AVL
|D
|5.4
|0.6
|4.82
|59
|32
|Marcus Tavernier
|BOU
|BOU at NFO
|M
|5.3
|4.3
|4.80
|60
|33
|Joao Palhinha
|TOT
|TOT v. EVE
|M
|5.5
|0.8
|4.76
|61
|1
|David Raya
|ARS
|ARS at CRY
|G
|6.2
|36.4
|4.75
|62
|34
|Rodrigo Bentancur
|TOT
|TOT v. EVE
|M
|5.2
|0.2
|4.75
|63
|2
|Max Weiss
|BRN
|BRN v. WOL
|G
|4.2
|0.1
|4.74
|64
|35
|Alexis Mac Allister
|LIV
|LIV v. BRE
|M
|6.1
|1.8
|4.73
|65
|36
|Hannibal
|BRN
|BRN v. WOL
|M
|4.7
|0.1
|4.72
|66
|10
|Michael Keane
|EVE
|EVE at TOT
|D
|4.5
|3.2
|4.71
|67
|11
|Pedro Porro
|TOT
|TOT v. EVE
|D
|5.2
|10.8
|4.71
|68
|12
|Myles Lewis-Skelly
|ARS
|ARS at CRY
|D
|5.0
|1.9
|4.70
|69
|13
|Kevin Danso
|TOT
|TOT v. EVE
|D
|4.2
|0.2
|4.70
|70
|14
|Reece James
|CHE
|CHE at SUN
|D
|5.6
|5.9
|4.69
|71
|37
|Jaidon Anthony
|BRN
|BRN v. WOL
|M
|5.0
|1.9
|4.69
|72
|38
|Vitaly Janelt
|BRE
|BRE at LIV
|M
|4.9
|0.1
|4.68
|73
|39
|Dango Ouattara
|BRE
|BRE at LIV
|M
|5.6
|1.6
|4.68
|74
|19
|Mateus Mane
|WOL
|WOL at BRN
|F
|4.2
|1.3
|4.67
|75
|20
|Adam Armstrong
|WOL
|WOL at BRN
|F
|5.1
|0.1
|4.66
|76
|15
|Virgil van Dijk
|LIV
|LIV v. BRE
|D
|6.0
|30.4
|4.66
|77
|40
|Kiernan Dewsbury-Hall
|EVE
|EVE at TOT
|M
|5.3
|8.1
|4.65
|78
|21
|Taty Castellanos
|WHU
|WHU v. LEE
|F
|5.5
|0.2
|4.65
|79
|41
|Granit Xhaka
|SUN
|SUN v. CHE
|M
|5.1
|3.2
|4.64
|80
|42
|Ryan Gravenberch
|LIV
|LIV v. BRE
|M
|5.4
|3.7
|4.63
|81
|43
|Andre
|WOL
|WOL at BRN
|M
|5.2
|0.1
|4.63
|82
|44
|Alex Scott
|BOU
|BOU at NFO
|M
|4.9
|2.1
|4.63
|83
|22
|Randal Kolo Muani
|TOT
|TOT v. EVE
|F
|6.9
|0.4
|4.58
|84
|45
|Mikkel Damsgaard
|BRE
|BRE at LIV
|M
|5.6
|0.8
|4.58
|85
|16
|James Tarkowski
|EVE
|EVE at TOT
|D
|5.8
|12.7
|4.58
|86
|46
|Tim Iroegbunam
|EVE
|EVE at TOT
|M
|4.8
|0.0
|4.57
|87
|47
|Pedro Neto
|CHE
|CHE at SUN
|M
|7.0
|3.9
|4.57
|88
|17
|Axel Tuanzebe
|BRN
|BRN v. WOL
|D
|3.9
|0.9
|4.57
|89
|48
|Yehor Yarmolyuk
|BRE
|BRE at LIV
|M
|5.0
|0.1
|4.52
|90
|18
|Rodrigo Gomes
|WOL
|WOL at BRN
|D
|4.4
|0.1
|4.50
|91
|19
|James Hill
|BOU
|BOU at NFO
|D
|4.2
|7.3
|4.48
|92
|49
|Moises Caicedo
|CHE
|CHE at SUN
|M
|5.7
|7.1
|4.47
|93
|23
|Raul Jimenez
|FUL
|FUL v. NEW
|F
|6.0
|1.9
|4.47
|94
|24
|Nick Woltemade
|NEW
|NEW at FUL
|F
|6.7
|6.4
|4.46
|95
|50
|Jefferson Lerma
|CRY
|CRY v. ARS
|M
|4.9
|0.1
|4.44
|96
|20
|Riccardo Calafiori
|ARS
|ARS at CRY
|D
|5.6
|5.9
|4.43
|97
|51
|Tomas Soucek
|WHU
|WHU v. LEE
|M
|5.7
|0.4
|4.42
|98
|52
|Loum Tchaouna
|BRN
|BRN v. WOL
|M
|4.8
|0.0
|4.40
|99
|21
|Konstantinos Mavropanos
|WHU
|WHU v. LEE
|D
|4.5
|2.0
|4.39
|100
|53
|Ao Tanaka
|LEE
|LEE at WHU
|M
|4.8
|0.2
|4.38
|101
|54
|Curtis Jones
|LIV
|LIV v. BRE
|M
|5.4
|0.1
|4.37
|102
|22
|Ibrahima Konate
|LIV
|LIV v. BRE
|D
|5.4
|3.8
|4.37
|103
|55
|Joao Gomes
|WOL
|WOL at BRN
|M
|5.3
|0.3
|4.36
|104
|23
|El Hadji Malick Diouf
|WHU
|WHU v. LEE
|D
|4.1
|2.4
|4.36
|105
|24
|Marc Guehi
|MCI
|MCI v. AVL
|D
|5.1
|32.8
|4.35
|106
|56
|Brenden Aaronson
|LEE
|LEE at WHU
|M
|5.4
|0.9
|4.32
|107
|57
|Morgan Gibbs-White
|NFO
|NFO v. BOU
|M
|7.5
|7.4
|4.31
|108
|58
|Florentino Luis
|BRN
|BRN v. WOL
|M
|5.0
|0.0
|4.28
|109
|25
|Malick Thiaw
|NEW
|NEW at FUL
|D
|4.9
|4.8
|4.28
|110
|59
|Conor Gallagher
|TOT
|TOT v. EVE
|M
|5.0
|0.2
|4.27
|111
|26
|Maxence Lacroix
|CRY
|CRY v. ARS
|D
|5.2
|7.6
|4.25
|112
|60
|Enzo Le Fee
|SUN
|SUN v. CHE
|M
|4.8
|1.5
|4.24
|113
|27
|Jan Paul van Hecke
|BHA
|BHA v. MUN
|D
|4.7
|10.9
|4.22
|114
|28
|Nordi Mukiele
|SUN
|SUN v. CHE
|D
|4.6
|8.6
|4.22
|115
|61
|Ethan Ampadu
|LEE
|LEE at WHU
|M
|4.9
|0.6
|4.22
|116
|29
|Sven Botman
|NEW
|NEW at FUL
|D
|4.9
|0.5
|4.21
|117
|62
|Hwang Hee-Chan
|WOL
|WOL at BRN
|M
|5.6
|0.1
|4.19
|118
|63
|Matheus Cunha
|MUN
|MUN at BHA
|M
|8.1
|8.4
|4.17
|119
|30
|Kieran Trippier
|NEW
|NEW at FUL
|D
|4.9
|1.4
|4.15
|120
|31
|Wesley Fofana
|CHE
|CHE at SUN
|D
|4.4
|0.4
|4.14
|121
|32
|Micky van de Ven
|TOT
|TOT v. EVE
|D
|4.4
|17.5
|4.13
|122
|64
|Alex Iwobi
|FUL
|FUL v. NEW
|M
|6.1
|1.1
|4.12
|123
|33
|Lucas Pires
|BRN
|BRN v. WOL
|D
|3.8
|0.3
|4.12
|124
|25
|Ollie Watkins
|AVL
|AVL at MCI
|F
|8.7
|13.4
|4.11
|125
|34
|Marc Cucurella
|CHE
|CHE at SUN
|D
|6.1
|14.5
|4.10
|126
|35
|Andrew Robertson
|LIV
|LIV v. BRE
|D
|5.7
|1.1
|4.10
|127
|65
|Nilson Angulo
|SUN
|SUN v. CHE
|M
|5.0
|0.0
|4.10
|128
|66
|Morgan Rogers
|AVL
|AVL at MCI
|M
|7.3
|21.1
|4.09
|129
|36
|David Moller Wolfe
|WOL
|WOL at BRN
|D
|4.2
|0.1
|4.08
|130
|37
|Malo Gusto
|CHE
|CHE at SUN
|D
|4.8
|1.8
|4.07
|131
|67
|Mason Mount
|MUN
|MUN at BHA
|M
|5.9
|0.3
|4.07
|132
|68
|Evann Guessand
|CRY
|CRY v. ARS
|M
|6.2
|0.0
|4.04
|133
|26
|Joshua Zirkzee
|MUN
|MUN at BHA
|F
|5.8
|0.4
|4.04
|134
|69
|Emile Smith Rowe
|FUL
|FUL v. NEW
|M
|5.6
|0.5
|4.04
|135
|70
|Youri Tielemans
|AVL
|AVL at MCI
|M
|5.9
|0.7
|4.03
|136
|38
|Yerson Mosquera
|WOL
|WOL at BRN
|D
|4.3
|0.1
|4.02
|137
|39
|Ladislav Krejci
|WOL
|WOL at BRN
|D
|4.5
|0.1
|4.02
|138
|71
|Bernardo Silva
|MCI
|MCI v. AVL
|M
|6.2
|0.7
|4.00
|139
|40
|Jaydee Canvot
|CRY
|CRY v. ARS
|D
|4.5
|0.5
|4.00
|140
|72
|Crysencio Summerville
|WHU
|WHU v. LEE
|M
|5.4
|1.3
|4.00
|141
|73
|Sasa Lukic
|FUL
|FUL v. NEW
|M
|4.9
|0.1
|3.98
|142
|74
|Omari Hutchinson
|NFO
|NFO v. BOU
|M
|5.4
|0.1
|3.98
|143
|41
|Santi Bueno
|WOL
|WOL at BRN
|D
|4.4
|0.1
|3.97
|144
|42
|Trai Hume
|SUN
|SUN v. CHE
|D
|4.5
|0.3
|3.96
|145
|75
|Lesley Ugochukwu
|BRN
|BRN v. WOL
|M
|5.0
|0.1
|3.95
|146
|43
|Levi Colwill
|CHE
|CHE at SUN
|D
|4.7
|0.1
|3.94
|147
|44
|Lewis Hall
|NEW
|NEW at FUL
|D
|5.3
|3.3
|3.94
|148
|45
|Maxim De Cuyper
|BHA
|BHA v. MUN
|D
|4.3
|1.7
|3.93
|149
|46
|Axel Disasi
|WHU
|WHU v. LEE
|D
|4.5
|0.2
|3.92
|150
|76
|Merlin Rohl
|EVE
|EVE at TOT
|M
|5.0
|0.0
|3.90
|151
|27
|Jorgen Strand Larsen
|CRY
|CRY v. ARS
|F
|5.9
|1.5
|3.88
|152
|77
|Kobbie Mainoo
|MUN
|MUN at BHA
|M
|4.7
|1.4
|3.87
|153
|47
|Jair Cunha
|NFO
|NFO v. BOU
|D
|4.2
|0.1
|3.86
|154
|48
|Kyle Walker
|BRN
|BRN v. WOL
|D
|4.4
|1.1
|3.83
|155
|49
|Destiny Udogie
|TOT
|TOT v. EVE
|D
|4.3
|0.3
|3.75
|156
|78
|Jacob Ramsey
|NEW
|NEW at FUL
|M
|5.3
|0.2
|3.75
|157
|50
|Jaka Bijol
|LEE
|LEE at WHU
|D
|3.9
|1.2
|3.73
|158
|3
|Alisson
|LIV
|LIV v. BRE
|G
|5.4
|5.1
|3.73
|159
|4
|Jordan Pickford
|EVE
|EVE at TOT
|G
|5.6
|13.0
|3.69
|160
|79
|Mathias Jensen
|BRE
|BRE at LIV
|M
|4.9
|0.2
|3.68
|161
|5
|Djordje Petrovic
|BOU
|BOU at NFO
|G
|4.6
|5.0
|3.67
|162
|51
|Nathan Collins
|BRE
|BRE at LIV
|D
|4.9
|2.5
|3.66
|163
|6
|Mads Hermansen
|WHU
|WHU v. LEE
|G
|4.2
|0.9
|3.66
|164
|52
|Kyle Walker-Peters
|WHU
|WHU v. LEE
|D
|4.2
|0.3
|3.65
|165
|53
|Issa Diop
|FUL
|FUL v. NEW
|D
|4.3
|0.1
|3.64
|166
|54
|Lewis Dunk
|BHA
|BHA v. MUN
|D
|4.5
|0.9
|3.64
|167
|80
|Joe Willock
|NEW
|NEW at FUL
|M
|5.0
|0.1
|3.62
|168
|81
|Brennan Johnson
|CRY
|CRY v. ARS
|M
|6.5
|2.4
|3.62
|169
|55
|Antonee Robinson
|FUL
|FUL v. NEW
|D
|4.9
|0.9
|3.61
|170
|56
|Joe Rodon
|LEE
|LEE at WHU
|D
|3.9
|2.9
|3.61
|171
|57
|Adrien Truffert
|BOU
|BOU at NFO
|D
|4.7
|4.8
|3.60
|172
|58
|Nikola Milenkovic
|NFO
|NFO v. BOU
|D
|5.1
|3.3
|3.59
|173
|59
|Neco Williams
|NFO
|NFO v. BOU
|D
|4.8
|4.2
|3.59
|174
|7
|Antonin Kinsky
|TOT
|TOT v. EVE
|G
|3.9
|1.9
|3.59
|175
|82
|Ross Barkley
|AVL
|AVL at MCI
|M
|4.8
|0.1
|3.57
|176
|60
|Ferdi Kadioglu
|BHA
|BHA v. MUN
|D
|4.5
|1.4
|3.48
|177
|8
|Gianluigi Donnarumma
|MCI
|MCI v. AVL
|G
|5.6
|9.3
|3.47
|178
|83
|Will Hughes
|CRY
|CRY v. ARS
|M
|4.7
|0.1
|3.47
|179
|84
|John McGinn
|AVL
|AVL at MCI
|M
|5.3
|0.7
|3.44
|180
|85
|Kevin
|FUL
|FUL v. NEW
|M
|5.7
|0.1
|3.44
|181
|9
|Robin Roefs
|SUN
|SUN v. CHE
|G
|4.8
|8.1
|3.43
|182
|86
|Justin Devenny
|CRY
|CRY v. ARS
|M
|4.3
|1.1
|3.39
|183
|61
|Timothy Castagne
|FUL
|FUL v. NEW
|D
|4.3
|0.2
|3.36
|184
|62
|Sebastiaan Bornauw
|LEE
|LEE at WHU
|D
|3.8
|0.1
|3.33
|185
|63
|Harry Maguire
|MUN
|MUN at BHA
|D
|4.4
|1.6
|3.32
|186
|64
|Vitaliy Mykolenko
|EVE
|EVE at TOT
|D
|4.9
|0.7
|3.32
|187
|10
|Jose Sa
|WOL
|WOL at BRN
|G
|4.2
|1.1
|3.27
|188
|65
|Jake O'Brien
|EVE
|EVE at TOT
|D
|4.9
|0.7
|3.27
|189
|11
|Dean Henderson
|CRY
|CRY v. ARS
|G
|5.1
|9.2
|3.25
|190
|66
|Calvin Bassey
|FUL
|FUL v. NEW
|D
|4.4
|0.8
|3.25
|191
|67
|Luca Netz
|NFO
|NFO v. BOU
|D
|4.5
|0.0
|3.22
|192
|12
|Robert Sanchez
|CHE
|CHE at SUN
|G
|4.8
|10.3
|3.21
|193
|68
|Lisandro Martinez
|MUN
|MUN at BHA
|D
|4.8
|0.4
|3.19
|194
|69
|James Justin
|LEE
|LEE at WHU
|D
|4.0
|2.3
|3.15
|195
|87
|Daniel James
|LEE
|LEE at WHU
|M
|5.2
|0.1
|3.08
|196
|13
|Nick Pope
|NEW
|NEW at FUL
|G
|5.0
|4.3
|3.08
|197
|14
|Bart Verbruggen
|BHA
|BHA v. MUN
|G
|4.6
|9.5
|3.01
|198
|70
|Kristoffer Ajer
|BRE
|BRE at LIV
|D
|4.4
|0.2
|2.99
|199
|71
|Keane Lewis-Potter
|BRE
|BRE at LIV
|D
|4.8
|1.6
|2.98
|200
|72
|Reinildo
|SUN
|SUN v. CHE
|D
|3.8
|2.9
|2.97
|201
|73
|Adam Smith
|BOU
|BOU at NFO
|D
|4.4
|0.2
|2.97
|202
|15
|Bernd Leno
|FUL
|FUL v. NEW
|G
|5.0
|2.3
|2.94
|203
|88
|Noah Sadiki
|SUN
|SUN v. CHE
|M
|4.9
|0.1
|2.92
|204
|74
|Nathaniel Clyne
|CRY
|CRY v. ARS
|D
|3.8
|0.5
|2.90
|205
|16
|Matz Sels
|NFO
|NFO v. BOU
|G
|4.6
|5.0
|2.88
|206
|75
|Noussair Mazraoui
|MUN
|MUN at BHA
|D
|4.9
|0.3
|2.74
|207
|76
|Lutsharel Geertruida
|SUN
|SUN v. CHE
|D
|4.5
|0.1
|2.59
|208
|77
|Chadi Riad
|CRY
|CRY v. ARS
|D
|4.0
|0.1
|2.57
|209
|17
|Senne Lammens
|MUN
|MUN at BHA
|G
|5.1
|3.5
|2.56
|210
|18
|Caoimhin Kelleher
|BRE
|BRE at LIV
|G
|4.8
|12.2
|2.46
|211
|19
|Karl Darlow
|LEE
|LEE at WHU
|G
|4.0
|6.8
|2.46
|212
|20
|Emiliano Martinez
|AVL
|AVL at MCI
|G
|5.1
|4.5
|2.42
|213
|78
|Michael Kayode
|BRE
|BRE at LIV
|D
|4.6
|1.1
|2.23
|214
|79
|Luke Shaw
|MUN
|MUN at BHA
|D
|4.5
|1.1
|2.23
|215
|80
|Ian Maatsen
|AVL
|AVL at MCI
|D
|4.2
|0.5
|2.08
|216
|81
|Tyrone Mings
|AVL
|AVL at MCI
|D
|4.3
|0.6
|1.81
|217
|82
|Matty Cash
|AVL
|AVL at MCI
|D
|4.7
|7.6
|1.78
|218
|83
|Luke O'Nien
|SUN
|SUN v. CHE
|D
|4.0
|0.1
|1.50
|219
|84
|Lamare Bogarde
|AVL
|AVL at MCI
|D
|4.0
|0.5
|1.33
|220
|85
|Ezri Konsa
|AVL
|AVL at MCI
|D
|4.4
|7.2
|1.24
Final Thoughts
That's it for another FPL season. Gameweek 38 is your final opportunity to move up the overall rankings, so back players with the best fixtures and leave nothing on the table. Good luck.