Fantasy Premier League Player Rankings: Gameweek 38

May 20, 2026
FPL GW38 Player Rankings: Best Picks for Gameweek 38

Welcome to RotoWire's FPL GW38 player rankings for the official Fantasy Premier League game. Gameweek 38 is the final gameweek of the Premier League season. These rankings give you everything you need to finish strong, this is your last chance to gain rank.

These rankings highlight the best picks for Gameweek 38, based on predicted starting lineups, form and upcoming fixtures pulled directly from our lineups page.

FPL GW38 Fixtures (ET)

FPL GW38 Player Rankings

Below are the full FPL GW38 player rankings based on projected lineups, form and fixtures.

These rankings can be used to guide transfers, captaincy decisions and overall squad planning for FPL Gameweek 38.

Overall RankFW RankMID RankDEF RankGK RankPlayerTeamMatchupPosPriceTSB%Pts
11   Erling HaalandMCIMCI v. AVLF14.764.47.36
2 1  Jeremy DokuMCIMCI v. AVLM6.56.56.18
3 2  Bruno FernandesMUNMUN at BHAM10.447.76.12
4 3  Rayan CherkiMCIMCI v. AVLM6.619.35.99
52   Danny WelbeckBHABHA v. MUNF6.49.05.92
6 4  Cole PalmerCHECHE at SUNM10.312.55.88
7 5  Mohamed SalahLIVLIV v. BREM14.013.85.86
8  1 Nico O'ReillyMCIMCI v. AVLD5.319.65.85
93   Kai HavertzARSARS at CRYF7.30.65.80
10 6  Cody GakpoLIVLIV v. BREM7.35.65.71
114   RicharlisonTOTTOT v. EVEF6.46.45.70
12  2 GabrielARSARS at CRYD7.346.15.62
13 7  Bukayo SakaARSARS at CRYM10.013.05.61
145   Igor ThiagoBREBRE at LIVF7.331.85.59
156   Will OsulaNEWNEW at FULF5.51.45.52
167   Chris WoodNFONFO v. BOUF7.14.65.46
17 8  Dominik SzoboszlaiLIVLIV v. BREM7.013.55.43
18 9  Antoine SemenyoMCIMCI v. AVLM8.147.15.36
198   Junior KroupiBOUBOU at NFOF4.66.45.32
209   EvanilsonBOUBOU at NFOF6.62.35.29
21 10  Harvey BarnesNEWNEW at FULM6.11.25.27
22 11  James GarnerEVEEVE at TOTM5.23.85.26
2310   Igor JesusNFONFO v. BOUF5.92.45.25
24 12  Declan RiceARSARS at CRYM7.224.25.25
2511   Dominic Calvert-LewinLEELEE at WHUF5.813.45.20
2612   Zian FlemmingBRNBRN v. WOLF5.30.45.19
2713   Lukas NmechaLEELEE at WHUF5.00.55.13
2814   Joao PedroCHECHE at SUNF7.437.85.12
29 13  Elliot AndersonNFONFO v. BOUM5.67.95.12
30  3 Maxime EsteveBRNBRN v. WOLD3.86.85.08
31  4 William SalibaARSARS at CRYD6.317.25.04
32  5 Marcos SenesiBOUBOU at NFOD5.221.15.04
33 14  Iliman NdiayeEVEEVE at TOTM6.34.75.03
34 15  Carlos BalebaBHABHA v. MUNM4.51.55.03
35 16  Ibrahim SangareNFONFO v. BOUM4.90.15.00
3615   Callum WilsonWHUWHU v. LEEF5.80.54.98
37 17  Yankuba MintehBHABHA v. MUNM5.52.54.95
38  6 Josko GvardiolMCIMCI v. AVLD5.83.24.94
39 18  Leandro TrossardARSARS at CRYM6.62.04.94
40 19  Mathys TelTOTTOT v. EVEM6.20.34.94
41 20  RayanBOUBOU at NFOM5.41.84.94
42 21  Mateus FernandesWHUWHU v. LEEM5.50.44.93
43 22  Tyler AdamsBOUBOU at NFOM4.90.34.92
44 23  Eberechi EzeARSARS at CRYM7.38.94.91
45 24  Bruno GuimaraesNEWNEW at FULM6.96.24.90
46 25  Jack HinshelwoodBHABHA v. MUNM5.21.54.90
47  7 Matheus NunesMCIMCI v. AVLD5.32.94.89
4816   Jarrod BowenWHUWHU v. LEEF7.712.94.89
49 26  Florian WirtzLIVLIV v. BREM8.38.54.88
50 27  Enzo FernandezCHECHE at SUNM6.411.04.88
51 28  Diego GomezBHABHA v. MUNM4.90.44.87
52  8 Cristhian MosqueraARSARS at CRYD5.30.24.86
5317   Brian BrobbeySUNSUN v. CHEF5.30.94.86
54 29  Harry WilsonFULFUL v. NEWM5.918.64.86
55 30  Bryan MbeumoMUNMUN at BHAM8.314.94.85
56 31  Pascal GrossBHABHA v. MUNM5.63.24.84
5718   BetoEVEEVE at TOTF5.13.44.83
58  9 John StonesMCIMCI v. AVLD5.40.64.82
59 32  Marcus TavernierBOUBOU at NFOM5.34.34.80
60 33  Joao PalhinhaTOTTOT v. EVEM5.50.84.76
61   1David RayaARSARS at CRYG6.236.44.75
62 34  Rodrigo BentancurTOTTOT v. EVEM5.20.24.75
63   2Max WeissBRNBRN v. WOLG4.20.14.74
64 35  Alexis Mac AllisterLIVLIV v. BREM6.11.84.73
65 36  HannibalBRNBRN v. WOLM4.70.14.72
66  10 Michael KeaneEVEEVE at TOTD4.53.24.71
67  11 Pedro PorroTOTTOT v. EVED5.210.84.71
68  12 Myles Lewis-SkellyARSARS at CRYD5.01.94.70
69  13 Kevin DansoTOTTOT v. EVED4.20.24.70
70  14 Reece JamesCHECHE at SUND5.65.94.69
71 37  Jaidon AnthonyBRNBRN v. WOLM5.01.94.69
72 38  Vitaly JaneltBREBRE at LIVM4.90.14.68
73 39  Dango OuattaraBREBRE at LIVM5.61.64.68
7419   Mateus ManeWOLWOL at BRNF4.21.34.67
7520   Adam ArmstrongWOLWOL at BRNF5.10.14.66
76  15 Virgil van DijkLIVLIV v. BRED6.030.44.66
77 40  Kiernan Dewsbury-HallEVEEVE at TOTM5.38.14.65
7821   Taty CastellanosWHUWHU v. LEEF5.50.24.65
79 41  Granit XhakaSUNSUN v. CHEM5.13.24.64
80 42  Ryan GravenberchLIVLIV v. BREM5.43.74.63
81 43  AndreWOLWOL at BRNM5.20.14.63
82 44  Alex ScottBOUBOU at NFOM4.92.14.63
8322   Randal Kolo MuaniTOTTOT v. EVEF6.90.44.58
84 45  Mikkel DamsgaardBREBRE at LIVM5.60.84.58
85  16 James TarkowskiEVEEVE at TOTD5.812.74.58
86 46  Tim IroegbunamEVEEVE at TOTM4.80.04.57
87 47  Pedro NetoCHECHE at SUNM7.03.94.57
88  17 Axel TuanzebeBRNBRN v. WOLD3.90.94.57
89 48  Yehor YarmolyukBREBRE at LIVM5.00.14.52
90  18 Rodrigo GomesWOLWOL at BRND4.40.14.50
91  19 James HillBOUBOU at NFOD4.27.34.48
92 49  Moises CaicedoCHECHE at SUNM5.77.14.47
9323   Raul JimenezFULFUL v. NEWF6.01.94.47
9424   Nick WoltemadeNEWNEW at FULF6.76.44.46
95 50  Jefferson LermaCRYCRY v. ARSM4.90.14.44
96  20 Riccardo CalafioriARSARS at CRYD5.65.94.43
97 51  Tomas SoucekWHUWHU v. LEEM5.70.44.42
98 52  Loum TchaounaBRNBRN v. WOLM4.80.04.40
99  21 Konstantinos MavropanosWHUWHU v. LEED4.52.04.39
100 53  Ao TanakaLEELEE at WHUM4.80.24.38
101 54  Curtis JonesLIVLIV v. BREM5.40.14.37
102  22 Ibrahima KonateLIVLIV v. BRED5.43.84.37
103 55  Joao GomesWOLWOL at BRNM5.30.34.36
104  23 El Hadji Malick DioufWHUWHU v. LEED4.12.44.36
105  24 Marc GuehiMCIMCI v. AVLD5.132.84.35
106 56  Brenden AaronsonLEELEE at WHUM5.40.94.32
107 57  Morgan Gibbs-WhiteNFONFO v. BOUM7.57.44.31
108 58  Florentino LuisBRNBRN v. WOLM5.00.04.28
109  25 Malick ThiawNEWNEW at FULD4.94.84.28
110 59  Conor GallagherTOTTOT v. EVEM5.00.24.27
111  26 Maxence LacroixCRYCRY v. ARSD5.27.64.25
112 60  Enzo Le FeeSUNSUN v. CHEM4.81.54.24
113  27 Jan Paul van HeckeBHABHA v. MUND4.710.94.22
114  28 Nordi MukieleSUNSUN v. CHED4.68.64.22
115 61  Ethan AmpaduLEELEE at WHUM4.90.64.22
116  29 Sven BotmanNEWNEW at FULD4.90.54.21
117 62  Hwang Hee-ChanWOLWOL at BRNM5.60.14.19
118 63  Matheus CunhaMUNMUN at BHAM8.18.44.17
119  30 Kieran TrippierNEWNEW at FULD4.91.44.15
120  31 Wesley FofanaCHECHE at SUND4.40.44.14
121  32 Micky van de VenTOTTOT v. EVED4.417.54.13
122 64  Alex IwobiFULFUL v. NEWM6.11.14.12
123  33 Lucas PiresBRNBRN v. WOLD3.80.34.12
12425   Ollie WatkinsAVLAVL at MCIF8.713.44.11
125  34 Marc CucurellaCHECHE at SUND6.114.54.10
126  35 Andrew RobertsonLIVLIV v. BRED5.71.14.10
127 65  Nilson AnguloSUNSUN v. CHEM5.00.04.10
128 66  Morgan RogersAVLAVL at MCIM7.321.14.09
129  36 David Moller WolfeWOLWOL at BRND4.20.14.08
130  37 Malo GustoCHECHE at SUND4.81.84.07
131 67  Mason MountMUNMUN at BHAM5.90.34.07
132 68  Evann GuessandCRYCRY v. ARSM6.20.04.04
13326   Joshua ZirkzeeMUNMUN at BHAF5.80.44.04
134 69  Emile Smith RoweFULFUL v. NEWM5.60.54.04
135 70  Youri TielemansAVLAVL at MCIM5.90.74.03
136  38 Yerson MosqueraWOLWOL at BRND4.30.14.02
137  39 Ladislav KrejciWOLWOL at BRND4.50.14.02
138 71  Bernardo SilvaMCIMCI v. AVLM6.20.74.00
139  40 Jaydee CanvotCRYCRY v. ARSD4.50.54.00
140 72  Crysencio SummervilleWHUWHU v. LEEM5.41.34.00
141 73  Sasa LukicFULFUL v. NEWM4.90.13.98
142 74  Omari HutchinsonNFONFO v. BOUM5.40.13.98
143  41 Santi BuenoWOLWOL at BRND4.40.13.97
144  42 Trai HumeSUNSUN v. CHED4.50.33.96
145 75  Lesley UgochukwuBRNBRN v. WOLM5.00.13.95
146  43 Levi ColwillCHECHE at SUND4.70.13.94
147  44 Lewis HallNEWNEW at FULD5.33.33.94
148  45 Maxim De CuyperBHABHA v. MUND4.31.73.93
149  46 Axel DisasiWHUWHU v. LEED4.50.23.92
150 76  Merlin RohlEVEEVE at TOTM5.00.03.90
15127   Jorgen Strand LarsenCRYCRY v. ARSF5.91.53.88
152 77  Kobbie MainooMUNMUN at BHAM4.71.43.87
153  47 Jair CunhaNFONFO v. BOUD4.20.13.86
154  48 Kyle WalkerBRNBRN v. WOLD4.41.13.83
155  49 Destiny UdogieTOTTOT v. EVED4.30.33.75
156 78  Jacob RamseyNEWNEW at FULM5.30.23.75
157  50 Jaka BijolLEELEE at WHUD3.91.23.73
158   3AlissonLIVLIV v. BREG5.45.13.73
159   4Jordan PickfordEVEEVE at TOTG5.613.03.69
160 79  Mathias JensenBREBRE at LIVM4.90.23.68
161   5Djordje PetrovicBOUBOU at NFOG4.65.03.67
162  51 Nathan CollinsBREBRE at LIVD4.92.53.66
163   6Mads HermansenWHUWHU v. LEEG4.20.93.66
164  52 Kyle Walker-PetersWHUWHU v. LEED4.20.33.65
165  53 Issa DiopFULFUL v. NEWD4.30.13.64
166  54 Lewis DunkBHABHA v. MUND4.50.93.64
167 80  Joe WillockNEWNEW at FULM5.00.13.62
168 81  Brennan JohnsonCRYCRY v. ARSM6.52.43.62
169  55 Antonee RobinsonFULFUL v. NEWD4.90.93.61
170  56 Joe RodonLEELEE at WHUD3.92.93.61
171  57 Adrien TruffertBOUBOU at NFOD4.74.83.60
172  58 Nikola MilenkovicNFONFO v. BOUD5.13.33.59
173  59 Neco WilliamsNFONFO v. BOUD4.84.23.59
174   7Antonin KinskyTOTTOT v. EVEG3.91.93.59
175 82  Ross BarkleyAVLAVL at MCIM4.80.13.57
176  60 Ferdi KadiogluBHABHA v. MUND4.51.43.48
177   8Gianluigi DonnarummaMCIMCI v. AVLG5.69.33.47
178 83  Will HughesCRYCRY v. ARSM4.70.13.47
179 84  John McGinnAVLAVL at MCIM5.30.73.44
180 85  KevinFULFUL v. NEWM5.70.13.44
181   9Robin RoefsSUNSUN v. CHEG4.88.13.43
182 86  Justin DevennyCRYCRY v. ARSM4.31.13.39
183  61 Timothy CastagneFULFUL v. NEWD4.30.23.36
184  62 Sebastiaan BornauwLEELEE at WHUD3.80.13.33
185  63 Harry MaguireMUNMUN at BHAD4.41.63.32
186  64 Vitaliy MykolenkoEVEEVE at TOTD4.90.73.32
187   10Jose SaWOLWOL at BRNG4.21.13.27
188  65 Jake O'BrienEVEEVE at TOTD4.90.73.27
189   11Dean HendersonCRYCRY v. ARSG5.19.23.25
190  66 Calvin BasseyFULFUL v. NEWD4.40.83.25
191  67 Luca NetzNFONFO v. BOUD4.50.03.22
192   12Robert SanchezCHECHE at SUNG4.810.33.21
193  68 Lisandro MartinezMUNMUN at BHAD4.80.43.19
194  69 James JustinLEELEE at WHUD4.02.33.15
195 87  Daniel JamesLEELEE at WHUM5.20.13.08
196   13Nick PopeNEWNEW at FULG5.04.33.08
197   14Bart VerbruggenBHABHA v. MUNG4.69.53.01
198  70 Kristoffer AjerBREBRE at LIVD4.40.22.99
199  71 Keane Lewis-PotterBREBRE at LIVD4.81.62.98
200  72 ReinildoSUNSUN v. CHED3.82.92.97
201  73 Adam SmithBOUBOU at NFOD4.40.22.97
202   15Bernd LenoFULFUL v. NEWG5.02.32.94
203 88  Noah SadikiSUNSUN v. CHEM4.90.12.92
204  74 Nathaniel ClyneCRYCRY v. ARSD3.80.52.90
205   16Matz SelsNFONFO v. BOUG4.65.02.88
206  75 Noussair MazraouiMUNMUN at BHAD4.90.32.74
207  76 Lutsharel GeertruidaSUNSUN v. CHED4.50.12.59
208  77 Chadi RiadCRYCRY v. ARSD4.00.12.57
209   17Senne LammensMUNMUN at BHAG5.13.52.56
210   18Caoimhin KelleherBREBRE at LIVG4.812.22.46
211   19Karl DarlowLEELEE at WHUG4.06.82.46
212   20Emiliano MartinezAVLAVL at MCIG5.14.52.42
213  78 Michael KayodeBREBRE at LIVD4.61.12.23
214  79 Luke ShawMUNMUN at BHAD4.51.12.23
215  80 Ian MaatsenAVLAVL at MCID4.20.52.08
216  81 Tyrone MingsAVLAVL at MCID4.30.61.81
217  82 Matty CashAVLAVL at MCID4.77.61.78
218  83 Luke O'NienSUNSUN v. CHED4.00.11.50
219  84 Lamare BogardeAVLAVL at MCID4.00.51.33
220  85 Ezri KonsaAVLAVL at MCID4.47.21.24

Final Thoughts

That's it for another FPL season. Gameweek 38 is your final opportunity to move up the overall rankings, so back players with the best fixtures and leave nothing on the table. Good luck.

Adam Zdroik
Adam, a multiple-time finalist for FSWA's Soccer Writer of the Year, is RotoWire's soccer editor. He runs RotoWire's Bracketology and partakes in various NFL content. He previously worked at ESPN and Sporting Kansas City, and he is a former Streak for the Cash winner and Michigan State graduate.
