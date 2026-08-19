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Alessandro Circati News: Moves to Benfica

Written by RotoWire Staff

Published on August 19, 2026

Circati has left Parma to join Benfica on a permanent deal.

Circati departs Parma after five years and with one solid campaign in Serie A under his belt, as he was a stalwart and contributed to 11 clean sheets in 31 matches, becoming a regular for Australia as well. He'll get to play in Europe at Benfica, while his former team will lean on Mariano Troilo, Lautaro Valenti and Abdoulaye Ndiaye until they find a replacement.

Alessandro Circati
Benfica
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