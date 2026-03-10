Amadou Haidara News: Scores as substitute
Haidara scored one goal to go with one shot (one on goal) in Sunday's 3-0 victory versus Metz.
Haidara came off the bench at halftime against Metz on Sunday and scored his first goal of the season on an assist from Matthieu Udol. The midfielder continues to grow into his role since arriving in the winter and could earn additional minutes in the weeks ahead.
