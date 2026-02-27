Anatolii Trubin News: Two saves in defeat
Trubin recorded two saves and allowed two goals in Wednesday's 2-1 loss versus Real Madrid.
Trubin repelled two of four Real Madrid shots on goal Wednesday and made one clearance as Benfica were eliminated from the Champions League via a 2-1 (3-1 aggregate) defeat. The veteran keeper concludes his campaign having made 35 saves and 10 clearances across 10 Champions League appearances (10 starts) while conceding 15 goals and recording two clean sheets. Over the last two seasons with Benfica, Trubin has averaged 1.55 goals conceded per appearance across 22 Champions League starting appearances.
