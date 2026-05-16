Andriy Lunin Injury: Still not training, doubtful Sunday

Written by RotoWire Staff

Published on May 16, 2026

Lunin (illness) was not training Friday and remains a doubt for Sunday's clash against Sevilla, according to the club.

Lunin had already been left out of Thursday's squad against Real Oviedo due to a viral infection, and his continued absence from the training pitch is a concern heading into the game against Sevilla. However, his unavailability has a limited impact given Thibaut Courtois' is fully back fit for the Merengues, but the club will assess Lunin's condition ahead of Sunday before making a final call on his involvement.

