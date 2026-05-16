Andriy Lunin Injury: Still not training, remains out
Lunin (illness) was not training Friday and remains out for Sunday's clash against Sevilla, the club posted.
Lunin had already been left out of Thursday's squad against Real Oviedo due to a viral infection, and his continued absence from the training pitch is a concern heading into the game against Sevilla. However, his unavailability has a limited impact given Thibaut Courtois' is fully back fit for the Merengues, but the club will assess Lunin's condition ahead of next week's season finale against Athletic Club.
