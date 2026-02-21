Ansu Fati headshot

Ansu Fati News: Option off bench

Written by RotoWire Staff

Published on February 21, 2026

Fati (quadriceps) is on the bench for Saturday's clash against Lens.

Fati is available as an option off the bench for Saturday's clash against Lens after sitting out the last showdown against Paris Saint-Germain with a minor quad knock. The Spaniard returned to full team training Thursday and is cleared to be involved. He resumes his recent role as a substitute option against the Sang et Or.

Ansu Fati
Monaco
