Ansu Fati News: Option off bench
Fati (quadriceps) is on the bench for Saturday's clash against Lens.
Fati is available as an option off the bench for Saturday's clash against Lens after sitting out the last showdown against Paris Saint-Germain with a minor quad knock. The Spaniard returned to full team training Thursday and is cleared to be involved. He resumes his recent role as a substitute option against the Sang et Or.
