Benedikt Gimber News: Workmanlike performance in loss
Gimber registered one cross (zero accurate) and one tackle in Saturday's 2-0 defeat versus Werder Bremen.
Gimber led the Heidenheim defensive effort Saturday with eight clearances but was unable to keep the Werder Bremen attack at bay in a 2-0 defeat. The eight clearances mark the central defender's second most in a single Bundesliga appearance this season across 17 appearances (15 starts). Since serving a one-match ban on Feb. 1, Gimber has averaged one interception and 6.25 clearances per appearance across four appearances (four starts).
