Danilo Cataldi News: Makes starting XI
Cataldi (calf) is in the starting XI for Saturday's clash against Parma.
Cataldi is in the starting XI for Saturday's clash against Parma after building fitness with multiple full training sessions during the week. The midfielder has been a regular when fit and remains a key piece in the middle thanks to his ability to dictate tempo, contribute defensively and provide quality on set pieces.
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings Fantasy Soccer: Wednesday UCL PicksOctober 27, 2020
-
Dream11 Fantasy Soccer
Dream11 Fantasy Soccer: Juventus v. Lazio PreviewJuly 19, 2020
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings Fantasy Soccer: Thursday Europa League (Early) Cheat SheetFebruary 13, 2019
-
Daily Fantasy Soccer Cheat Sheet
DraftKings Fantasy Soccer: Saturday Interleague Cheat SheetFebruary 24, 2018
