Dominique Heintz Injury: Back available
Heintz (groin) is back available and could be an option for Saturday's clash against Hoffenheim, coach Lukas Kwasniok said in the press conference. "Heintzi is also a squad option"
Heintz is back available and could be an option for Saturday's clash against Hoffenheim after missing the last seven matches due to a groin injury. The defender was a starter prior to his setback, and his return should provide added depth and competition in defense.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy soccer toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Dominique Heintz See More
-
Dream11 Fantasy Soccer
Dream11 Fantasy Soccer: SC Freiburg v. Borussia Monchengladbach PreviewJune 4, 2020
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings Fantasy Soccer: SC Freiburg v. Bayern Leverkusen Showdown PreviewMay 28, 2020
-
FanDuel Fantasy Soccer
FanDuel Fantasy Soccer: Tuesday Bundesliga TargetsMay 24, 2020
Recent RotoWire Articles Featuring Dominique Heintz See More