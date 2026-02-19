Dominique Heintz headshot

Dominique Heintz Injury: Back available

Written by RotoWire Staff

Published on February 19, 2026

Heintz (groin) is back available and could be an option for Saturday's clash against Hoffenheim, coach Lukas Kwasniok said in the press conference. "Heintzi is also a squad option"

Heintz is back available and could be an option for Saturday's clash against Hoffenheim after missing the last seven matches due to a groin injury. The defender was a starter prior to his setback, and his return should provide added depth and competition in defense.

Dominique Heintz
1. FC Köln
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy soccer tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Dominique Heintz See More
Recent RotoWire Articles Featuring Dominique Heintz See More
Dream11 Fantasy Soccer: SC Freiburg v. Borussia Monchengladbach Preview
SOC
Dream11 Fantasy Soccer: SC Freiburg v. Borussia Monchengladbach Preview
Author Image
Juan Pablo Aravena
June 4, 2020
DraftKings Fantasy Soccer: SC Freiburg v. Bayern Leverkusen Showdown Preview
SOC
DraftKings Fantasy Soccer: SC Freiburg v. Bayern Leverkusen Showdown Preview
Author Image
Andrew M. Laird
May 28, 2020
FanDuel Fantasy Soccer: Tuesday Bundesliga Targets
SOC
FanDuel Fantasy Soccer: Tuesday Bundesliga Targets
Author Image
Adam Zdroik
May 24, 2020