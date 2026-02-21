Dominique Heintz Injury: Misses call Saturday
Heintz (groin) is ruled out for Saturday's clash against Hoffenheim.
Heintz misses the call for Saturday's clash against Hoffenheim despite being back available following a groin injury that sidelined him for seven matches. The defender had been a starter prior to his setback but is not included in the squad. His absence means the defensive hierarchy remains unchanged for now.
