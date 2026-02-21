Dominique Heintz headshot

Dominique Heintz Injury: Misses call Saturday

Written by RotoWire Staff

Published on February 21, 2026

Heintz (groin) is ruled out for Saturday's clash against Hoffenheim.

Heintz misses the call for Saturday's clash against Hoffenheim despite being back available following a groin injury that sidelined him for seven matches. The defender had been a starter prior to his setback but is not included in the squad. His absence means the defensive hierarchy remains unchanged for now.

Dominique Heintz
1. FC Köln
