Dominique Heintz

Dominique Heintz News: On bench Friday

Written by RotoWire Staff

Updated on February 27, 2026 at 11:15am

Heintz (groin) is on the bench for Friday's matchup against Augsburg.

Heintz is available to return following a two-month absence, but he may only see limited playing time as a substitute. Later in the season, he could compete with Rav van den Berg and Jahmai Simpson-Pusey for starts at center-back, offering an experienced option for clearances and aerial play.

Dominique Heintz
1. FC Köln
