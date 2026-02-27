Dominique Heintz News: On bench Friday
Heintz (groin) is on the bench for Friday's matchup against Augsburg.
Heintz is available to return following a two-month absence, but he may only see limited playing time as a substitute. Later in the season, he could compete with Rav van den Berg and Jahmai Simpson-Pusey for starts at center-back, offering an experienced option for clearances and aerial play.
