Faris Moumbagna Injury: Out against Strasbourg
Moumbagna is not in Marseille's squad for Friday's season opener against Strasbourg.
Moumbagna has not featured in the club's last three preseason friendlies, extending a run of absences that began with lingering discomfort at Marseille's training camp in the Netherlands after he was already pulled from a starting lineup during warmups earlier in preseason. His continued unavailability leaves his path back into rotation contention up front unclear, with the club needing to reassess his status in the coming days.
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