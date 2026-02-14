Francisco Conceicao News: Makes starting XI
Conceicao (knee) is in the starting XI for Saturday's clash against Inter Milan.
Conceicao is in the starting XI for Saturday's matchup against Inter Milan after dealing with minor discomfort that kept him from featuring against Lazio. The winger is a constant threat with his dribbling ability, and his inclusion in the starting XI could provide a boost for the team. He has recorded three goals and one assist across 24 appearances in all competitions this season.
