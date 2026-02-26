Gleison Bremer News: Unused sub versus Galatasaray
Bremer (thigh) didn't feature in Wednesday's 3-2 win over Galatasaray.
Bremer was selected but didn't play even though the game went into overtime, as he evidently wasn't completely fit yet. He'll have to improve physically to have a shot at playing versus Roma on Sunday, but Federico Gatti has been fine in relief, so he might not be rushed back if he risks aggravating his issue.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy soccer toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Gleison Bremer See More
Recent RotoWire Articles Featuring Gleison Bremer See More