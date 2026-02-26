Gleison Bremer headshot

Gleison Bremer News: Unused sub versus Galatasaray

Written by RotoWire Staff

Updated on February 26, 2026 at 12:14am

Bremer (thigh) didn't feature in Wednesday's 3-2 win over Galatasaray.

Bremer was selected but didn't play even though the game went into overtime, as he evidently wasn't completely fit yet. He'll have to improve physically to have a shot at playing versus Roma on Sunday, but Federico Gatti has been fine in relief, so he might not be rushed back if he risks aggravating his issue.

Recent RotoWire Articles Featuring Gleison Bremer
