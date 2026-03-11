Joe Gomez News: Quiet at right-back
Gomez generated four crosses (zero accurate) and three clearances in Tuesday's 1-0 loss versus Galatasaray.
Gomez got the start at right-back on Tuesday and was generally defensive, as usual when he lines up at full-back. The defender's four crosses were pretty disappointing, but he did his defensive duty well. Gomez remain a depth option as a more defensive full-back or a depth center-back.
