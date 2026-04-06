Juan Cuadrado News: Subs in late against Torino

Written by RotoWire Staff

Published on April 6, 2026

Cuadrado (illness) had one key pass and five crosses (two accurate) and drew one foul in four minutes in Sunday's 1-0 defeat against Torino.

Cuadrado returned from a two-game absence and got busy in his short cameo while trying to help his team get the equalizer late in the game. He'll likely remain in a spark-plug role behind Samuele Angori, Mehdi Leris and Matteo Tramoni. He has tallied at least one cross in five showings in a row, amassing 24 (eight accurate) and adding two off-target shots, four chances created and five corners during that stretch.

Recent RotoWire Articles Featuring Juan Cuadrado
