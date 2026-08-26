Julian Alvarez Injury: Misses training due to illness
Alvarez (illness) did not take part in Atletico Madrid's team training Wednesday after feeling unwell following a difficult night, according to Mundo Deportivo.
Alvarez was absent from Wednesday's session due to illness rather than an injury, adding further uncertainty over his availability for the upcoming clash against Sevilla. The forward's situation also comes amid continued speculation surrounding his future at Atletico, with a potential departure still unresolved ahead of the transfer deadline. His availability should depend on how quickly he recovers and whether he can resume training over the next few days, while Ademola Lookman is expected to continue leading the line if Alvarez is unavailable.
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