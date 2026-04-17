Karim Adeyemi Injury: Suffers muscular problems
Adeyemi (undisclosed) is ruled out of Saturday's clash against Hoffenheim due to muscular problems, according to coach Niko Kovac, per Ruhr 24. "Karim has muscular problems."
Adeyemi has mainly operated as a rotational option for Dortmund this season, so his absence is unlikely to significantly disrupt the starting lineup. Julian Brandt is expected to absorb a larger role in the attack in his place, with the club hoping the muscular issue proves minor enough to allow a swift return in the coming fixtures.
Champions League Best Bets: Picks, Odds & Predictions for Wednesday, April 9April 8, 2025
Champions League Preview: Borussia Dortmund vs. Barcelona Predictions, Odds, & NotesDecember 10, 2024
Champions League Betting Picks & Predictions for Matchday 3October 21, 2024
DraftKings DFS UCL Picks for Wednesday, Sept. 18thSeptember 17, 2024
Champions League Betting Picks & Predictions for Matchday 1September 17, 2024
