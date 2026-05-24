Leonardo Spinazzola Injury: Sidelined for season finale
Spinazzola is absent for Sunday's clash with Udinese because of a bruised knee, Gianluca Di Marzio reported.
Spinazzola suffered a minor injury in training and will conclude his campaign a little earlier. Miguel Gutierrez is filling in on the left flank. Spinazzola produced more than in previous years in 2025/2026, finishing up with three goals, three assists, 36 key passes and 90 crosses (27 accurate) in 36 fixtures (27 starts).
