Marc Aguado Injury: Not training, doubtful Saturday
Aguado (undisclosed) missed team training for a second consecutive day and is a major doubt for Saturday's clash against Valencia, according to coach Eder Sarabia. "We have Marc as a doubt."
Aguado joins a growing list of absentees for Elche, with the midfielder's consecutive training absences pointing toward a likely miss for Saturday's clash against Valencia. Federico Redondo is expected to step into his spot in the midfield if Aguado cannot go for that clash.
