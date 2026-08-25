Martin Terrier Injury: Misses training with injury
Terrier missed Tuesday's team training session with an undisclosed injury, according to the ksta.
Terrier only started in preseason and also missed the cup win over Wehen, so his latest setback is unlikely to disrupt the club's immediate plans. The nature and severity of the issue have not yet been disclosed, leaving his availability for upcoming matches unclear.
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