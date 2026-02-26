Nelson Weiper headshot

Nelson Weiper Injury: Questionnable Saturday

Written by RotoWire Staff

Published on February 26, 2026

Weiper (illness) is uncertain for Saturday's clash against Leverkusen, coach Urs Fischer said in the press conference. "Weiper was sick for a long time, whether he returns is still questionable."

Weiper is uncertain for Saturday's clash against Leverkusen due to illness. He held a bench role prior to his absence, so his potential unavailability is not expected to significantly impact the squad.

Nelson Weiper
FSV Mainz 05
