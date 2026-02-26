Nelson Weiper Injury: Questionnable Saturday
Weiper (illness) is uncertain for Saturday's clash against Leverkusen, coach Urs Fischer said in the press conference. "Weiper was sick for a long time, whether he returns is still questionable."
Weiper is uncertain for Saturday's clash against Leverkusen due to illness. He held a bench role prior to his absence, so his potential unavailability is not expected to significantly impact the squad.
