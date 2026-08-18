Nnamdi Collins Injury: Doubtful for cup opener
Collins is unlikely to be a serious option for Friday's German Cup match at SC St. Tonnis, with his availability for the August 29 Bundesliga opener at Union Berlin also in question, according to Bild.
Collins has been dealing with back problems since early August, causing him to miss friendlies against Waldhof Mannheim, Hull City, FSV Frankfurt and Brentford. Frankfurt had said the center back was in a workload management program and expected to return to team training soon, but that return has since been delayed further. Robin Koch, Arthur Theate and Otavio are other defensive options who could see increased minutes if Collins' absence continues.
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