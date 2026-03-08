Philipp Kohn News: Five saves in win
Kohn made five saves and allowed one goal in Friday's 3-1 victory over Paris Saint-Germain.
Kohn made five saves and conceded one goal in Friday's win over Paris Saint-Germain. The goalkeeper has been heavily involved of late, recording 24 saves while conceding nine goals with just one clean sheet over his last six appearances across all competitions. He will look to continue his form in Saturday's home clash against Brest.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy soccer toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Philipp Kohn See More
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings Fantasy Soccer: Wednesday EPL PicksNovember 2, 2022
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings DFS Soccer: Tuesday UCL PicksSeptember 5, 2022
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings Fantasy Soccer: Tuesday UCL PicksMarch 7, 2022
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings Fantasy Soccer: Wednesday UCL PicksFebruary 16, 2022
-
FanDuel Fantasy Soccer
FanDuel Fantasy Soccer: Wednesday UCL TargetsFebruary 16, 2022
Recent RotoWire Articles Featuring Philipp Kohn See More