Philipp Kohn headshot

Philipp Kohn News: Five saves in win

Written by RotoWire Staff

Published on March 8, 2026

Kohn made five saves and allowed one goal in Friday's 3-1 victory over Paris Saint-Germain.

Kohn made five saves and conceded one goal in Friday's win over Paris Saint-Germain. The goalkeeper has been heavily involved of late, recording 24 saves while conceding nine goals with just one clean sheet over his last six appearances across all competitions. He will look to continue his form in Saturday's home clash against Brest.

Philipp Kohn
Monaco
