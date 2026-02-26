Philipp Kohn News: Four saves against PSG
Kohn recorded four saves and allowed two goals in Wednesday's 2-2 draw against Paris Saint-Germain.
Kohn made four saves while conceding two goals in Wednesday's match against Paris Saint-Germain, extending his run to four straight matches without a clean sheet. The goalkeeper continues to face heavy involvement, which has made clean sheets difficult to come by, recording at least four saves while allowing at least two goals in each of his last three appearances across all competitions. He will look to bounce back in Saturday's clash against Angers.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy soccer toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Philipp Kohn See More
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings Fantasy Soccer: Wednesday EPL PicksNovember 2, 2022
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings DFS Soccer: Tuesday UCL PicksSeptember 5, 2022
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings Fantasy Soccer: Tuesday UCL PicksMarch 7, 2022
-
DraftKings Fantasy Soccer
DraftKings Fantasy Soccer: Wednesday UCL PicksFebruary 16, 2022
-
FanDuel Fantasy Soccer
FanDuel Fantasy Soccer: Wednesday UCL TargetsFebruary 16, 2022
Recent RotoWire Articles Featuring Philipp Kohn See More