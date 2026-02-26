Philipp Kohn headshot

Philipp Kohn News: Four saves against PSG

Written by RotoWire Staff

Published on February 26, 2026

Kohn recorded four saves and allowed two goals in Wednesday's 2-2 draw against Paris Saint-Germain.

Kohn made four saves while conceding two goals in Wednesday's match against Paris Saint-Germain, extending his run to four straight matches without a clean sheet. The goalkeeper continues to face heavy involvement, which has made clean sheets difficult to come by, recording at least four saves while allowing at least two goals in each of his last three appearances across all competitions. He will look to bounce back in Saturday's clash against Angers.

