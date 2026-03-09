Sergio Canales News: Active in final meters
Canales had four crosses (one accurate) and two corners in Saturday's 1-0 loss versus Tigres UANL.
Canales was Monterrey's go-to player for every single attacking sequence, but the talented playmaker was unable to do all the heavy lifting on his own. Despite this subpar effort in fantasy, Canales should remain a popular pick in most formats going forward. He has a favorable matchup against Juarez on Friday.
