Sergio Canales News: Active in final meters

Written by RotoWire Staff

Published on March 9, 2026

Canales had four crosses (one accurate) and two corners in Saturday's 1-0 loss versus Tigres UANL.

Canales was Monterrey's go-to player for every single attacking sequence, but the talented playmaker was unable to do all the heavy lifting on his own. Despite this subpar effort in fantasy, Canales should remain a popular pick in most formats going forward. He has a favorable matchup against Juarez on Friday.

Sergio Canales
Monterrey
